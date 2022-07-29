Недорогие умные часы с крутой автономностью начинаются здесь

Недорогие умные часы с крутой автономностью начинаются здесьAmazfit Bip 3 Pro — модель той ценовой категории, когда вердикт «Часы как часы» уже значит, что они лучше многих конкурентов
Дизайн
Первое, что обращает внимание — очень небольшой вес. Часы практически не чувствуются на руке из-за легкого корпуса, а также довольно узкого ремешка из мягкого и тонкого материала. Тут ты, покупатель, сразу подумаешь: «Хмм… ощущается как-то совсем недорого». А следом вспоминаешь, что и заплатил за часы недорого, так что вроде бы все логично. С имиджевой точки зрения отсутствие тактильной дороговизны получается минусом, но для спорта и удобства повседневной носки — запишем в плюс.
Вес и габариты такие, что Amazfit Bip 3 Pro не бесят даже во время активных тренировок. Плюс ко всему тут нет заигрываний с агрессивным спортивным экстерьером, так что профиль часов минимальный. Значит, меньше риск постоянно долбить корпусом о снаряды, турники, дверные косяки и прочие охотно знакомящиеся с часами объекты. По этой же причине устойчивость к ударам едва ли можно считать выдающейся, впрочем, за время тестирования я уже успел пару-тройку раз по ходу движения хорошенько приложиться часами к разным поверхностям. Обошлось без повреждений. Будем считать, что безрассудное обращение Amazfit Bip 3 Pro могут не простить, но и от любого чиха не развалятся.
В плане дизайна Amazfit Bip 3 Pro — классика умных часов с прямоугольным дисплеем. В меру компактные, лаконичные, корпус из пластика, стекло чуть загнуто по краям с эффектом 2.5D. Если взглянуть мельком, нетрудно спутать с Apple Watch, а при более вдумчивом рассмотрении отличия становятся очевидны и в полном копировании успешного экстерьера производителя обвинять вроде как не за что.
Для управления выделили всего одну кнопку на правом боку. Она еще и крутится, однако на вращение никаких действий производитель не назначил. Нажатием запускается список с доступными приложениям, повторное нажатие равносильно кнопке «назад». Кроме того, единственная клавиша на корпусе закономерно исполняет роль кнопки питания: ее удержанием происходит первый запуск часов. А в целом управление осуществляется только касаниями и свайпами по сенсорному экрану. Движением пальца по четырем сторонам с главного экрана, например, открываются панель уведомлений, доступ к быстрым настройкам, управление плеером и меню записи тренировок.
Amazfit Bip 3 Pro защищены от воды и пыли по стандарту 5 АТМ, так что часы подходят для тренировок в бассейне или открытой воде. Из важных моментов конструкции стоит также отметить, что ширина ремешка составляет 20 мм, а максимальный и минимальный размеры запястья для ношения часов составляет 153-218 мм. Если рука больше или меньше этого диапазона, тогда стоит сразу подумать насчет покупки альтернативного ремешка. Наконец, в часах используется классическая вибрация с роторным мотором. Людям, привыкшим к дорогим линейным приводам в флагманских смартфонах и часах типа Apple Watch, роторное вибро может показаться не очень приятным, зато со своими обязанностями оно справляется крайне эффективно. Мощный моторчик не дает шансов пропустить уведомление, а выставленный на часах будильник с большой долей вероятности поможет проснуться даже тем, у кого обычно бывают сложности со своевременным началом дня.
Дисплей
В недорогих часах с экраном ситуация сопоставима с рынком недорогих смартфонов: стоит IPS матрица 1.69 дюйма довольно рыхлого разрешения с плотностью 237 точек на дюйма. На месте даже заметный «подбородок» в нижней части. Нравится это или нет — выбирать не приходится. Хотите часы с намеком на премиальность в дизайне и технологиях, тогда платите в несколько раз (а иногда — на порядок) больше денег.
Впрочем, если не забивать голову параметрами и не испытывать тоску по трансфлективной матрице из первого поколения, экран по ощущениям... нормальный. «Хуже» точно не хочется, а без «лучше» можно и обойтись в целях экономии. Запаса яркости на максимальном уровне хватает в ясную погоду, цветопередача (насколько она вообще имеет смысл в часовом интерфейсе) нормальная, а беглый взгляд на время или текущие параметры тренировки не дает шанса зацепиться глазом за отдельные пиксели. Из минусов отмечу разве что отсутствие автоматической регулировки яркости, то есть перед улицей и по возвращению домой надо будет постоянно лезть в настройки и менять текущий уровень подсветки. В принципе, обойтись можно и каким-то универсальным средним значением, но в солнечный день вроде захочется поярче, а ночью — убавить свечение дисплея.
Технологии Always on Display, то есть отображения информации на выключенном экране, не предусмотрено. Это доступно только на часиках с AMOLED матрицами, а со всегда активным IPS автономность выйдет даже хуже Apple Watch. И вместо пары недель к зарядке пришлось бы бегать раза два в день, не меньше. В общем, чтобы глянуть информацию на часах, всегда задираем руку — и с полсекундной задержкой смотрим что нужно.
Автономность
Емкость аккумулятора составляет 280 мАч. На одном заряде часы будут работать до двух недель, однако фактическая автономность сильно зависит от пользовательских сценариев. Например, постоянно включенный модуль GPS сократит время без подзарядки вдвое, также играет роль выбранный уровень подсветки, частота измерений и активации дисплея.
Если не рассматривать вариант использования часов с зарезанной почти до нуля функциональностью, тогда стоит рассчитывать примерно на 5 дней работы с GPS и 10 дней без геолокационного модуля. От нуля до ста на подпитку Amazfit Bip 3 Pro энергией уйдет более часа. В комплекте лежит удобная магнитная зарядка, которая «прилипает» к площадке с сенсорами на обратной стороне корпуса.
Спорт и здоровье
Часы отлеживают более 60 типов активности и тренировок, включая сквош, скакалку, разные виды танцев, зимние виды спорта, единоборства, различные игры с мячом. За счет датчиков реализован круглосуточный мониторинг сердечного ритма, отслеживание насыщения крови кислородом, также Amazfit Bip 3 Pro следят за циклом, уровнем стресса, определяют фазы сна и дают оценку его качеству. Для уличных тренировок доступна запись маршрута с использованием модуля GPS. В целом часы играют в любительской лиге: по совокупности характеристик это не модель для профессиональных спортсменов, однако достаточно функциональный гаджет для всех, кто увлечен активным образом жизни и хочет быть информированным о показателях организма.
Приложение
Настройки, опции, собранные данные, циферблаты — все это в приложении Zepp для iOS и Android. На главном экране расположены виджеты с показателями здоровья, причем все разделы сопровождаются справочной информацией, также есть возможность настраивать их очередность, подключать дополнительные и отключать ненужные модули. В целом все получилось достаточно гибко, информативно и удобно в использовании. А еще один плюс — нормальная локализация, в которой я не встретил кривых переводов на русский, которые бы заставляли гадать, что же написано в оригинале.
В приложении Zepp также доступно много настроек работы самих часов. За ними — на третью вкладку «Профиль». Там можно выбрать опции мониторинга состояния здоровья, например, выбрать оптимальную периодичность измерений для баланса между информативностью приложения и автономностью продукта, настроить работу уведомлений (если что, показываются только четыре строки текста, ответы с часов не предусмотрены), задать разную вибрацию для разных видов оповещений.
Все циферблаты собраны именно в Zepp, менять их с часов не выйдет. Судя по всему, из-за ограниченной памяти устройство умеет хранить только один стандартный и один дополнительный циферблат. Загрузка нового происходит с заменой текущего. В целом выбор большой: более 50 цифеблатов в разных стилях, причем многие еще и с возможность настаивать отображаемую информацию.
Вывод и конкуренты
В России Amazfit Bip 3 стоят примерно 4 500 рублей, а версия Pro с GPS — 5 000 руб. Если брать расчет официальную розницу, то по цене это скорее класс фитнес-браслетов, нежели часов. Чуть дешевле можно взять HUAWEI Band 7, Honor Band 6 или Xiaomi Band 7 — в каждом случае будет AMOLED экран, схожая автономность и большее количество поддерживаемых видов активности. Однако сами фитнес-браслеты нравится не всем. Кому-то не заходит маленький и вытянутый дисплей, некоторые не любят дизайн циферблатов в этом формате, кому-то хочется удобнее получать уведомления. Лично я считаю, что брать браслеты нужно либо по минимальной цене для самых нетребовательных пользователей, либо в качестве дополнения к обычным часам.
|Технические характеристики
|Amazfit Bip 3 Pro
|Redmi Watch 2 Lite
|Дисплей
|IPS, 1,69 дюйма, 240x280 пикс
|IPS, 1,55 дюйма, 320х360 пикс
|Аккумулятор
|280 мАч (до 14 дней)
|262 мАч (до 10 дней)
|Зарядка
|Магнитная
|Магнитная
|Датчики
|Биометрический ФПГ-датчик BioTracker 2, 3-осевой датчик ускорения, 4 спутниковые системы навигации, Bluetooth 5.0 BLE
|Оптический датчик ЧСС, акселерометр, гироскоп, электронный компас, 4 спутниковые системы навигации, Bluetooth 5.0 BLE
|Автоматические измерения
|Сердцебиение, уровень стресса, персональный индекс активности
|Сердцебиение, уровень стресса
|Измерения по запросу
|Сердцебиение, насыщение крови кислородом, уровень стресса
|Сердцебиение, насыщение крови кислородом, уровень стресса
|Измерения сна
|Фазы сна, дневной сон , качество дыхания во сне, общая оценка
|Фазы сна, дневной сон, общая оценка
|Дыхательные упражнения
|Да
|Да
|Отслеживание цикла
|Да
|Да
|Спортивные режимы
|61
|117
|Поддерживаемые устройства
|Android 7.0 и выше, iOS 12 и выше
|Android 6.0 и выше, iOS 10 и выше
|Синхронизация
|Приложение Zepp
|Приложение Xiaomi Wear
|Размеры
|44,12x36,49x9,65 мм
|41,2x35,3x10,7 мм
|Вес (без ремешка)
|33.2 г
|35 г
|Ремешок
|20 мм, обхват 153-218 мм
|20 мм, обхват 140-210 мм
Если же говорить именно о часовом формате, ближайшим конкурентом Amazfit Bip окажутся Redmi Watch 2 Lite от Xiaomi. Выбирать или-или тяжеловато, поскольку в плане цены, дизайна и функциональности модели похожи, но при этом каждая со своими мелкими плюсами и минусами. На стороне Xiaomi более четкий дисплей (хотя и с меньшей диагональю), почти в два раза больше видов тренировок и активностей, шире выбор циферблатов. Amazfit, в свою очередь, умеют считать персональный индекс активности (PAI), следят за дыханием во сне и чуть дольше работают на одном заряде. Ну, и наконец, никто не отменял личные симпатии к тому или другому бренду, которые позволят закрыть глаза на достоинства конкурента.
- Хорошая автономность
- Можно взять версию с GPS
- Подробная аналитика сна
- Считают персональный индекс активности
- IPS дисплей
- Низкое разрешение экрана
- Нет автоматической регулировки яркости