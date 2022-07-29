Недорогие умные часы с крутой автономностью начинаются здесь

Amazfit Bip 3 Pro — модель той ценовой категории, когда вердикт «Часы как часы» уже значит, что они лучше многих конкурентов

Первые «Бипы», в свое время, были едва ли не культовой моделью: запредельная автономность до нескольких месяцев, редкий по нынешним меркам трансфлективный дисплей и весьма приличная функциональность для спорта и здоровья. При этом часы отдавали по очень скромному прайсу, сопоставимому с фитнес-трекерами. Успешная линейка постепенно развивалась: веселее цвета, деление на младшие и старшие модели, курс на увеличение функциональности. И вот, в Россию приехало третье поколение Amazfit Bip 3, а у нас на тесте — версия Pro.