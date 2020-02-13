Если до сих пор вы не покупали умные часы из-за их хрупкости, вот счастливое исключение

Запустить измерение активности просто — выбираете нужный режим, дожидаетесь сигнала GPS (если это не занятие внутри помещения) и нажимаете на единственную большую кнопку на сенсорном дисплее. Во время спортивного режима вы можете смотреть текущие показания – вашу скорость, темп, количество потраченных калорий, пройденных километров, пульс. Также есть средние показатели за весь период активности и график пульса. Еще гораздо больше информации и графиков ждёт вас на приложении для смартфона, когда вы закончите, сохраните и синхронизируете активность.

Что осталось для меня странным, так это то, что в спортивном режиме вы, по сути, не можете пользоваться остальными функциями часов. То есть, вы можете увидеть уведомление со смартфона, но залезть в историю уведомлений специально нельзя. Что совсем не понравилось – нельзя даже песню переключить, пока не закончишь спортивный режим. Надеюсь, это как-то поправят в будущих прошивках.

Встроенные датчики не врут?

Пульсометр показался мне довольно точным, по крайней мере, в рамках здравого смысла. Хотя не обошлось и без моментов, когда часы показывали высокий сердечный ритм в ситуациях, когда ты вроде ничего сильно активного и не делаешь. Но я это списываю на то, что туго застёгивал часы только во время тренировок, а в остальное время гаджет довольно свободно висел у меня на руке, что, конечно же, сказывается на точности показаний.

А вот шагомер мог быть и чуть получше. Дома он почему-то редко реагирует на мои шаги. Вплоть до того, что часы иногда уведомляли меня, что хватит уже сидеть, пока я ходил туда-сюда по квартире. Правда, иные часы за несколько десятков тысяч рублей вообще не умеют соотносить вашу реальную активность и подобные мотивирующие сообщения, и просто показывают их раз в час. T-Rex хотя бы ждёт час с последнего шага.

GPS уровнем приёма не блещет, изредка он у меня отваливался на широких открытых улицах. Причём мешал ему, судя по всему, рукав куртки, потому что стоило посмотреть на часы – сигнал находился. А убираешь руку в карман, на часы налезает рукав зимней куртки, и сигнал может потеряться. Учитывая, что куртка сделана не из бетона, я ожидал большего от GPS-приёмника этих часов.

Циферблаты можно менять?

Что касается интерфейса, то хочется отметить отличную локализацию что у самих часов, что у их приложения для смартфона. Правда, не совсем удобно, что язык часов и приложения намертво привязан к системному языку смартфона и его никак не настроить отдельно. Если вы купили какой-нибудь новый Xiaomi из Алиэкспресса, к которому пока ещё не вышла прошивка с русским языком, часы тоже будут общаться с вами на английском, и переключить это никак нельзя.