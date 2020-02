Если до сих пор вы не покупали умные часы из-за их хрупкости, вот счастливое исключение

AMOLED-дисплеи, в свою очередь, отличаются более качественной и реалистичной картинкой, но потребляют немало энергии на «борьбу» с внешними источниками света. С чтением информации с Amazfit T-Rex на улице у меня проблем, тем не менее, не возникло. Правда, в Москве зимой 2020 года нет ни снега, ни солнца, поэтому по-настоящему сурово испытать дисплей в этот раз не удалось.

Диагональ экрана Amazfit T-Rex равна 1,3 дюйма, а разрешение — 360x360 пикселей. Честно признаться, при такой цене (а стоят часы всего $140, чуть менее 9 тысяч рублей), я ожидал дисплей довольно посредственного качества. Например, Garmin Instinct за 299 долларов продают вообще с монохромным дисплеем. А тут цветной экран с огромным количеством оттенков, прекрасной контрастностью и хорошей чёткостью картинки, и вдвое дешевле. Это круто.

Экран, само собой, сенсорный. И совсем не «тугой». Наоборот, чувствительность у него отличная, никаких проблем с управлением не возникает. И хоть у Amazfit T-Rex аж четыре механически кнопки («Выбор», «Назад», «Верх», «Вниз»), но с таким хорошим сенсорным дисплеем о большинстве из них вспоминаешь редко. И, тем не менее, польза от них есть, ведь если уж часы рассчитаны на экстремальный спорт, значит их владелец наверняка то и дело будет то в перчатках, то с грязными руками, вот тогда кнопки и пригодятся. Кнопки способны полностью заменить сенсорное управление, что очень важно для любителей активного отдыха.

Активируется экран смарт-часов кучей способов: можно нажать на любую из кнопок, ткнуть пальцем в экран, поднять руку или же вообще включить Always On (всегда включенный циферблат). Последние две фишки выключены по умолчанию, но легко включаются из меню. Самое главное, если вы беспокоитесь об автономности ваших T-Rex, можете настроить и время, когда часы откликаются на поднятие руки, и когда работают в режиме Always On.

Как долго держат батарею?

Производитель обещает, что без постоянно включённого дисплея (и разных других «но»), эти часы проработают 20 дней. Не очень-то верится, с учётом обычной по ёмкости батареей (390 мАч), и еще и ярким AMOLED-дисплеем. Но, сами понимаете, очень многое зависит от того, как активно вы используете часы и как много функций у вас включено. По умолчанию, в T-Rex всё что можно выключено, либо установлено на минимальный уровень. А при любых изменениях настроек система предупреждает вас, что это повлияет на срок работы от аккумулятора.