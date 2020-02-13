Если до сих пор вы не покупали умные часы из-за их хрупкости, вот счастливое исключение
Как выглядят?
Хоть Huami и звучит, как внебрачное дитя Huawei и Xiaomi, это отдельная компания... которая да, иногда выпускает что-то по заказу Xiaomi с соответствующими шильдиками. На сегодняшний день Huami выпускает 13 моделей умных часов, все под брендом Amazfit. Самые новые на сегодняшний день — Amazfit T-Rex — впервые показали в январе на международной выставке электроники CES в США 8 января. И они очень отличаются от всего, что Huami выпускала до сих пор.
Как и у многих других производителей, часы Amazfit исторически выглядели как устройства для людей, которые дальше офиса, супермаркета и своей квартиры не ходят — гламурные, с нейтральным дизайном под любой стиль одежды. А вот T-Rex уже сделаны для людей, которым подавай активный, если не экстремальный спорт. В общем, выглядят брутально, и поэтому могут даже отнять часть поклонников у Casio G-Shock. Дело вкуса разумеется, но если вы не фанат прилизанного дизайна, как у Apple Watch, новые T-Rex вам понравятся.
Эту модель выпускают сразу в пяти разных цветовых гаммах. Кроме чёрных, которые мы протестировали, можно взять себе серые, зелёные (знаете, такие военно-зелёные, к которым не хватает еще грубых резиновых сапог и автомата), серо-бежевые и одни цвета зимнего камуфляжа. Наверное, чтобы прятаться в снегах среди голых кустов и устраивать диверсии на объектах наиболее вероятного противника.
Но что, кроме внешности качка с квадратными мускулами, есть в запасе у T-Rex? Подходят ли они для спортсменов или это всего лишь бутафорская стандартная модель часиков? В двух словах не ответишь, но постараюсь рассказать всё доходчиво.
Можно ли в них плавать?
Amazfit T-Rex не только выглядят «бронированными», но и сертифицированы по американским военным стандартам MIL-STD-810G, как усиленный гаджет, который не боится суровых испытаний (маркетинг маркетингом, а такой сертификат есть далеко не у каждой продающейся модели умных часов), — температур от -40 до +70, высокой влажности, давления до 5 атмосфер и т.д. А еще в них можно нырять на глубину до 50 м, а стекло дисплея не простое, а защищённое — Corning Gorilla Glass 3.
Это всё теория, а ведь вы пришли в эту статью ради подтверждения данных о прочности часов. Тогда смотрите видео и удивляйтесь.
Не-а, мы не стали дербанить часы из пресс-парка Huami, потому что их ещё потом выдадут на тест другим обзорщикам, поэтому за отвагу и наглядную демонстрацию прочности в видео на купленных собственноручно часах говорите спасибо YouTube-блогеру Dimas. У него же есть и полная версия видеообзора с демонстрацией скорости работы T-Rex и другими наглядными подробностями. А мы продолжаем.
Так вот, при настолько эпичной прочности часы супер-лёгкие — их почти не замечаешь на руке. Весят они, вместе с ремешком, всего 58 граммов. Сделаны они не из стали, но точный материал производитель не стал указывать, ограничившись лишь кратким и общим словом «полимер». А металлические у часов только кнопки. Силиконовый ремешок у Amazfit T-Rex сменный, но голыми руками его не поменять — понадобится шестигранник.
Дисплей приличный?
Дисплей у часов круглый, но, в отличие от, например, защищённых часов Garmin Fenix 5 Plus, не рефлективный, а AMOLED. Изображение на рефлективных куда менее выразительное, но зато такие дисплеи потребляют мало энергии, плюс не боятся яркого света, даже наоборот, поэтому отлично подходят тем любителям спорта, кто занимается им на открытом воздухе.
AMOLED-дисплеи, в свою очередь, отличаются более качественной и реалистичной картинкой, но потребляют немало энергии на «борьбу» с внешними источниками света. С чтением информации с Amazfit T-Rex на улице у меня проблем, тем не менее, не возникло. Правда, в Москве зимой 2020 года нет ни снега, ни солнца, поэтому по-настоящему сурово испытать дисплей в этот раз не удалось.
Диагональ экрана Amazfit T-Rex равна 1,3 дюйма, а разрешение — 360x360 пикселей. Честно признаться, при такой цене (а стоят часы всего $140, чуть менее 9 тысяч рублей), я ожидал дисплей довольно посредственного качества. Например, Garmin Instinct за 299 долларов продают вообще с монохромным дисплеем. А тут цветной экран с огромным количеством оттенков, прекрасной контрастностью и хорошей чёткостью картинки, и вдвое дешевле. Это круто.
Экран, само собой, сенсорный. И совсем не «тугой». Наоборот, чувствительность у него отличная, никаких проблем с управлением не возникает. И хоть у Amazfit T-Rex аж четыре механически кнопки («Выбор», «Назад», «Верх», «Вниз»), но с таким хорошим сенсорным дисплеем о большинстве из них вспоминаешь редко. И, тем не менее, польза от них есть, ведь если уж часы рассчитаны на экстремальный спорт, значит их владелец наверняка то и дело будет то в перчатках, то с грязными руками, вот тогда кнопки и пригодятся. Кнопки способны полностью заменить сенсорное управление, что очень важно для любителей активного отдыха.
Активируется экран смарт-часов кучей способов: можно нажать на любую из кнопок, ткнуть пальцем в экран, поднять руку или же вообще включить Always On (всегда включенный циферблат). Последние две фишки выключены по умолчанию, но легко включаются из меню. Самое главное, если вы беспокоитесь об автономности ваших T-Rex, можете настроить и время, когда часы откликаются на поднятие руки, и когда работают в режиме Always On.
Как долго держат батарею?
Производитель обещает, что без постоянно включённого дисплея (и разных других «но»), эти часы проработают 20 дней. Не очень-то верится, с учётом обычной по ёмкости батареей (390 мАч), и еще и ярким AMOLED-дисплеем. Но, сами понимаете, очень многое зависит от того, как активно вы используете часы и как много функций у вас включено. По умолчанию, в T-Rex всё что можно выключено, либо установлено на минимальный уровень. А при любых изменениях настроек система предупреждает вас, что это повлияет на срок работы от аккумулятора.
Но влияет, конечно, всё по-разному, поэтому и у каждого из вас часы будут жить какое-то своё время. К примеру, при моих настройках, T-Rex разряжаются всего на 3-5 процентов в день – то есть за неделю садятся лишь процентов на 30. И это при том, что я их не снимаю, и настроил пульсометр работать круглосуточно и проверять пульс каждый час (а можно куда реже – раз в полчаса). Правда, чаще всего я отключал уведомления со смартфона на часы. А они, кстати, потребляют много ресурса аккумулятора.
Ещё вы точно не получите трёх недель без подзарядки, если часто используете часы для измерения ваших показателей во время тренировок. Во-первых, в таких случаях в дело вступает прожорливый GPS-модуль. Во-вторых, в этих режимах экран постоянно включён. В-третьих, непрерывное измерение пульса. Но, в целом, я очень доволен их автономностью. Есть, кстати, и способ снизить энергопотребление даже в режиме учёта ваших спортивных занятий. Правда, не всех. В приложении для смартфона, если ваши часы к нему подключены, есть возможность подсчитывать ходьбу, бег и езду на велосипеде (полноценном, а не тренажёре). В таком режиме используется GPS вашего смартфона, а не часов, плюс экран часов работает в штатном режиме, а не включён постоянно.
В режиме записи спортивной активности с помощью только лишь часов, у меня они съедали примерно 13 процентов зарядки за час при включённых уведомлениях со смартфона, постоянно работающем GPS и пульсометре.
Как в них заниматься спортом?
Кстати, о спортивных режимах, раз уж мы о них начали. В самих часах их 13 штук. Не слишком много, но основные есть. Я приведу полный список, так как ради них, собственно, подобные часы и покупают: «прогулочный бег» (бег на улице), «ходьба», «езда на велосипеде», «плаванье в бассейне», «плаванье в открытой воде», «беговая дорожка», «езда на велотренажёре», «эллиптический тренажёр», «упражнения», «альпинизм», «бег по пересечённой местности», «катание на лыжах», «горное восхождение».
Для этих режим есть различные полезные настройки, которые надо установить заранее. Например, цель: расстояние, калории, время. Можно указать в какой зоне вы хотите, чтобы оставался ваш пульс, и тогда часы будут постоянно уведомлять вас, если вы слишком расслабитесь, или наоборот, переборщите с нагрузками.
Запустить измерение активности просто — выбираете нужный режим, дожидаетесь сигнала GPS (если это не занятие внутри помещения) и нажимаете на единственную большую кнопку на сенсорном дисплее. Во время спортивного режима вы можете смотреть текущие показания – вашу скорость, темп, количество потраченных калорий, пройденных километров, пульс. Также есть средние показатели за весь период активности и график пульса. Еще гораздо больше информации и графиков ждёт вас на приложении для смартфона, когда вы закончите, сохраните и синхронизируете активность.
Что осталось для меня странным, так это то, что в спортивном режиме вы, по сути, не можете пользоваться остальными функциями часов. То есть, вы можете увидеть уведомление со смартфона, но залезть в историю уведомлений специально нельзя. Что совсем не понравилось – нельзя даже песню переключить, пока не закончишь спортивный режим. Надеюсь, это как-то поправят в будущих прошивках.
Встроенные датчики не врут?
Пульсометр показался мне довольно точным, по крайней мере, в рамках здравого смысла. Хотя не обошлось и без моментов, когда часы показывали высокий сердечный ритм в ситуациях, когда ты вроде ничего сильно активного и не делаешь. Но я это списываю на то, что туго застёгивал часы только во время тренировок, а в остальное время гаджет довольно свободно висел у меня на руке, что, конечно же, сказывается на точности показаний.
А вот шагомер мог быть и чуть получше. Дома он почему-то редко реагирует на мои шаги. Вплоть до того, что часы иногда уведомляли меня, что хватит уже сидеть, пока я ходил туда-сюда по квартире. Правда, иные часы за несколько десятков тысяч рублей вообще не умеют соотносить вашу реальную активность и подобные мотивирующие сообщения, и просто показывают их раз в час. T-Rex хотя бы ждёт час с последнего шага.
GPS уровнем приёма не блещет, изредка он у меня отваливался на широких открытых улицах. Причём мешал ему, судя по всему, рукав куртки, потому что стоило посмотреть на часы – сигнал находился. А убираешь руку в карман, на часы налезает рукав зимней куртки, и сигнал может потеряться. Учитывая, что куртка сделана не из бетона, я ожидал большего от GPS-приёмника этих часов.
Циферблаты можно менять?
Что касается интерфейса, то хочется отметить отличную локализацию что у самих часов, что у их приложения для смартфона. Правда, не совсем удобно, что язык часов и приложения намертво привязан к системному языку смартфона и его никак не настроить отдельно. Если вы купили какой-нибудь новый Xiaomi из Алиэкспресса, к которому пока ещё не вышла прошивка с русским языком, часы тоже будут общаться с вами на английском, и переключить это никак нельзя.
Для T-Rex доступно 30 различных циферблатов, но, я надеюсь, что в будущем их станет больше, так как мне по вкусу пришлось лишь парочка.
А какие ещё фишки есть?
Кроме шагов, пульса, измерения ваших показателей во время спортивных активностей, Amazfit T-Rex предлагает и несколько стандартных, но полезных функций. Например, переключение песен и настройку громкости в текущем активном музыкальном приложении на смартфоне. Правда, включить эти приложения на смартфоне с часов нельзя, только управлять уже каким-то включённым.
Ну и напомню про уведомления: можно настроить список приложений, от которых вы хотите нотификации на смартфоне (чтоб не сразу ото всех). Если же вы от них устали, а смартфон где-то далеко, прямо на часах можно включить режим «не беспокоить». И ещё часы показывают вам, когда кто-то звонит, но из-за того, что в них нет ни динамика, ни микрофона, можно только отклонить звонок или же выключить звук/вибрацию смартфона и часов до конца звонка.
Кстати, несмотря на хороший цветной AMOLED-экран, никаких картинок, гифок и даже просто эмоджи в уведомлениях вы не увидите. Судя по тому, что этого нет в конкурирующих моделях, например, Huawei, Android просто не позволяет передавать такую информацию на носимые устройства.
Заключение
Для тех, кто выбирает часы для спортивных тренировок, особенно за пределами квартиры, но не хочет переплачивать за «уникальный пользовательский опыт» и «премиальную богатую историю бренда», Amazfit T-Rex подойдёт. Да, в этих часах нет микрофона с динамиком, NFC, нельзя ставить сторонние приложения, и не понятно, что будет в России с выбором ремешков (и будет ли вообще этот выбор).
Но зато у них хорошее сочетание цены и качества, при этом часы защищённые, позволяют в них нырять, радуют очень хорошим, как для такой цены, AMOLED-дисплеем с автоматически настраивающейся яркостью, всем необходимым набором полезных функций, как у более дорогих конкурентов, и большим количеством спортивных режимов. Встроенные GPS и пульсометр скрашивают занятия спортом, да и польза для самоконтроля от них есть. И, в отличие от многих специализированных спортивных часов, в Amazfit T-Rex простое и логичное меню, в котором разберётся даже ваша бабушка, а все важные функции продублированы на физические клавиши.
- Очень лёгкие, почти невесомые на руке
- Управление, отлично подходящее как для домашних, так и для полевых условий
- Качественный AMOLED-дисплей
- Язык часов и приложения Amazfit намертво привязан к языку системы смартфона и меняется только вместе с ним
- Шагомер не замечает большинство шагов по квартире
- Нельзя переключать музыку в спортивных режимах