Флагманские умные часы с супер-автономностью и почти без наценки — Honor MagicWatch 2

Если посмотреть на актуальный модельный ряд умных часов у других производителей, то можно увидеть некоторую тенденцию — операционные системы на носимых устройствах стали закрытыми. Тот же Amazfit использует закрытую операционку, которая позволяет работать только с предустановленными приложениями.

С момента появления первого поколения часов на открытой Android Wear прошло уже шесть лет, и надежды на почти полноценный носимый Android были у всех. Все, кому не лень, выпускали свои устройства на Android Wear: от таких гигантов, как LG, до компаний, которые никак, казалось бы, не связаны с миром технологий. Например, Fossil — бренд, связанный с модой, но никак не с технологиями.