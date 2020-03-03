Флагманские умные часы с супер-автономностью и почти без наценки — Honor MagicWatch 2
Если посмотреть на актуальный модельный ряд умных часов у других производителей, то можно увидеть некоторую тенденцию — операционные системы на носимых устройствах стали закрытыми. Тот же Amazfit использует закрытую операционку, которая позволяет работать только с предустановленными приложениями.
С момента появления первого поколения часов на открытой Android Wear прошло уже шесть лет, и надежды на почти полноценный носимый Android были у всех. Все, кому не лень, выпускали свои устройства на Android Wear: от таких гигантов, как LG, до компаний, которые никак, казалось бы, не связаны с миром технологий. Например, Fossil — бренд, связанный с модой, но никак не с технологиями.
Шесть лет — солидный срок для мобильной индустрии. Поменяться успело буквально все. Apple пришла и вытеснила Android Wear с рынка, сам Android Wear превратился в
тыкву Wear OS, а «китайцы» начали соревноваться в том, кто первым сделает свою оболочку для носимых устройств лучше и быстрее. Но получилось все совсем не так, как могли представлять себе энтузиасты, запускавшие на древних LG G Watch полноценную Windows 95. Теперь мы каким-то образом вернулись во времена Pebble, когда взаимодействие с часами было ограничено набором предустановленных функций. Появились большие и яркие OLED-дисплеи, стал чуть лучше дизайн, а суть осталась той же. Но это не плохо. Ведь так?
Внешний вид
Чесговоря, MagicWatch 2 — это те же Huawei Watch GT2, только в другом корпусе...
...но вы же зашли сюда за подробной информацией? Поэтому, поехали:
Итак, у нас тут классические круглые часы без видимого намека на какие-то спортивные функции. Большой дисплей, стекло на всей поверхности и аккуратные выступы для крепления ремешка.
К нам на обзор попала версия с ремешком из кожи. Его бы я не советовал менять, потому что кожа оказалась качественной и податливой. Да, можно было сделать ремешок несколько мягче, но это субъективные ощущения. Такая жесткость вполне имеет место быть.
Honor использует довольно прочную и, судя по моему опыту использования в несколько недель, долговечную кожу, на которой не появляются заломы и потертости. Для занятий спортом это далеко не лучший выбор, но для повседневного ношения — самое то.
На той стороне корпуса, что прилегает к руке, расположились магнитный порт для зарядки и датчики, которые отслеживают пульс. Выступ с датчиками небольшой — всего пара миллиметров, рукой он никак не ощущается. Есть и две небольшие прорези, где находятся микрофон и динамик для ответа на телефонные звонки.
В последнее время многие производители начали добавлять и физические кнопки управления часами. По аналогии c Apple Watch, это должны быть интуитивно понятные инструменты для взаимодействия с интерфейсом. Но это только в теории. На деле все не так оптимистично и лишь добавляет путаницы. Кнопки выглядят так, будто они прокручиваются. Так и есть, но крутятся они просто потому что могут себе это позволить — управлять часами при помощи прокручиваний колесика нельзя.
Экран
Honor использует в MagicWatch 2 круглый дисплей с разрешением 454х454 пикселей и диагональю 1,39 дюйма. Рамка вокруг экрана небольшая, но в ней смогла уместиться тахиметрическая шкала. Ее деления почти незаметны со стороны, но если придется воспользоваться, то это можно сделать без необходимости пристально присматриваться в попытках разобрать хоть что-нибудь.
Разглядеть отдельные пиксели на экране почти невозможно, поэтому любой текст и иконки выглядят идеально, а секундная стрелка не превращается в пиксельное нечто. 462 PPI все-таки делают свое дело.
Большая заслуга Honor — использование AMOLED-дисплея. При отображении черного текста пиксели не включаются, а какой-нибудь циферблат с черным фоном будет смотреться наиболее приближенно к тому, как выглядит циферблат обычных наручных часов.
Сам дисплей гораздо ярче, чем у подавляющего большинства недорогих смартфонов и даже некоторых представителей среднего сегмента. Особенно хорошо это видно при включении режима «Фонарик». В нем яркость автоматически выкручивается до максимума.
Запаса яркости с головой хватает для того, чтобы прочитать сообщение в солнечную погоду. Может показаться, что дисплей излишне перенасыщен, но для носимой электроники это хорошо, ведь так и циферблаты смотрятся приятнее, и иконки выглядят ярче.
Циферблаты
Небольшой параграф для тех, кому кроме функционала все-таки важен и внешний вид. Сами часы из-за своего внешнего вида позиционируются как модный компаньон для смартфона, который может, в случае чего, еще и советы по бегу дать. И если циферблаты в режиме Always-On выглядят отлично, то к основным у меня есть несколько небольших претензий.
Предустановленные картинки со стрелочками не так уж и плохи, но если вдруг захочется экспериментов с внешним видом, то ради новых циферблатов придется лезть в местный магазин приложений, где есть все, что китайской душе угодно. Что-то интересное можно найти, но выбор сильно ограничен огромным количеством откровенно страшных циферблатов, поэтому придется жить с тем, что есть.
Функциональность и автономность
Недостаток, о котором хочется написать сразу же — это отсутствие хоть какой-нибудь плавности в анимациях. С чем связаны подергивания при перелистывании экранов - сказать тяжело. Но и полноценными подтормаживаниями это нельзя назвать, потому что в целом система работает шустро и без нареканий.
Не менее странным выглядит и то, как здесь реализована работа с уведомлениями. Просмотреть их можно на одном из главных экранов, но взглянуть на содержимое «пуша» или как-то ответить на присланное сообщение попросту нельзя. Ни голосом, ни подготовленной заготовкой в стиле «я вам перезвоню». Слава богам, что на этом все минусы заканчиваются и остаются лишь серьезные преимущества, которые утирают нос куче конкурентов.
Во-первых, это автономность. Зарядив часы до ста процентов, можно дней на десять забыть про то, что у вас на руке вообще-то умные часы, которые постоянно измеряют пульс, анализируют сон и всячески упрощают жизнь. И все это в корпусе с адекватными размерами и небольшим весом. Напомню, что последнее поколение Apple Watch c похожим набором используемых функций придется заряжать раз в пару дней.
Во-вторых, через эти часы можно звонить. Есть и громкий динамик, и приличный микрофон. Можно подключить беспроводные наушники непосредственно к часам и отвечать на звонки, не доставая из кармана смартфон.
Но сразу же открыть список контактов и совершить звонок не выйдет. Придется предварительно загружать наиболее важные контакты. Хотя можно немного схитрить и открыть приложение «Недавние» на часах, а там уже выбрать любой контакт из списка.
Музыку можно слушать тоже без участия смартфона, просто передавая треки на часы через приложение-компаньон.
Мониторинг активностей
За красивым классическим корпусом MagicWatch 2 скрывается полноценный спортивный аксессуар. С барометром, анализом физических активностей и построением графиков пульса.
На выбор есть куча режимов: от триатлона до плавания как в бассейне, так и в открытом водоеме. Во время обычной ходьбы и пробежек пульс подсчитывается в пределах погрешности. Не сравнимо с точным медицинским оборудованием, но сходится с результатами мануального контроля пульса в районе запястья.
Помимо спортивной направленности измерений, часы могут помочь с анализом сна и будут будить пользователя в наиболее подходящий момент. И напоминать о том, что пора размяться, если вы долго не меняли свое положение в пространстве.
Конкуренты
|Honor MagicWatch 2
|Samsung Galaxy Watch Active 2 (44 мм)
|Amazfit GTS
|Экран
|AMOLED, 1,39″, 454×454 пикселей, 462 PPI
|AMOLED, 1,4", 360×360 пикселей, 364 PPI
|AMOLED, 1,65", 348х442 пикселей, 341 PPI
|Процессор
|Huawei Kirin A1
|Exynos 9110
|Huangshan No.1 (MHS001)
|Связь
|Bluetooth 5.1, GPS, ГЛОНАСС, Beidou
|Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou
|Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС
|Память
|4 Гб
|4 Гб
|-
|Датчики
|Акселерометр, гироскоп, магнитометр, датчик сердечной активности, датчик освещенности, датчик атмосферного давления, высотомер и компас
|Датчик сердечного ритма, электрокардиограмма, акселерометр, гироскоп, барометр, датчик освещенности
|BioTracker TM PPG Био-трековый оптический датчик, 6-осевой акселерометр, 3-осевой геомагнитный датчик, датчик давления воздуха, датчик освещенности окружающей среды
|Операционная система
|Закрытая собственная
|Tyzen 4 + OneUI Watch 1.5
|Закрытая собственная
|Совместимость
|Android 4.4 и новее + iOS 9.0 и новее
|Android 5.0 и новее + iOS 9.0 и новее
|Android 5.0 и новее + iOS 9.0 и новее
|Защита от воды
|5 атм / 50 м
|IP68, WR50 (душ, плавание без ныряния)
|5 атм / 50 м
|Батарея
|455 мАч
|340 мАч
|220 мАч
|Ремешок
|Cъемный, кожаный / силиконовый
|Съемный, силиконовый
|Силиконовый
|Размеры
|46х46х10,7 мм
|44x44x10,9 мм
|43,25х36,25х9,4 мм
|Масса
|41 г
|44 г
|24,8 г
|Цена
|12 990 рублей
|16 990 рублей
|9990 рублей
Samsung Galaxy Watch Active 2 (44 мм)
Неплохие часы от Samsung, нацеленные на повседневное использование без чрезмерного уклона в сторону спортивного функционала. Нет нормальной водозащиты, зато есть поддержка Samsung Pay, которая позволяет расплачиваться в магазинах при помощи модуля NFC. Однако по части функций они проигрывают герою обзора.
Здесь и в помине нет такой автономности, поэтому заряжать их придется гораздо чаще, что не очень удобно. Дисплей тоже хуже — разница в PPI слишком большая, поэтому текст и интерфейс будет весь в "лесенках". Но если это не имеет для вас большой роли, а возможность делать ЭКГ и платить часами так и соблазняет, то в магазине за них придется отдать почти 17 000 рублей. Дорого, но на "сером" рынке можно найти и дешевле.
Amazfit GTS
Если коротко, то это такой бюджетный вариант Apple Watch. В них есть всё самое основное, что требуется от “умных часов”, при этом без излишков: GPS, кастомизируемые циферблаты и даже NFC. Однако за пределами Китая NFC не работает. В плане автономности у них все в порядке: две недели в обычном режиме и четыре дня работы при работе всех функций измерения активности сразу. Неплохой результат для часов за 9-10 тысяч рублей.
Итого
Получилось ли сделать у Honor достойные умные часы? Определенно, да! Даже несмотря на то, что система закрыта и установить какие-то сторонние приложения не выйдет, автономность и внешний вид перевешивают все недочеты.
Если вам не нужны GPS-навигация, просмотр изображений для списывания на экзаменах и фарш из редко нужных функций, то смело покупайте MagicWatch 2. Своих денег эти часы явно стоят.
- Впечатляющая автономность
- Яркий AMOLED-дисплей
- Отсутствие NFC
- Закрытая ОС