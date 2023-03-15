Лето близко: Фитнес-тренер рассказала, как начать заниматься спортом и не забросить

Вы ведь понимаете, что уже пора бы...

Лето уже совсем скоро, поэтому пора начинать готовиться к купальному сезону и приводить своё тело в порядок. А лучший друг в этом вопросе, конечно же, спорт. Мы пообщались с фитнес-тренером Яной Никоненко, которая поделилась лайфхаками, как начать заниматься спортом, не забросить его и получать от этого максимальный кайф.