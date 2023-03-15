Лето близко: Фитнес-тренер рассказала, как начать заниматься спортом и не забросить

13:42, 15 марта 2023
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Лето близко: Фитнес-тренер рассказала, как начать заниматься спортом и не заброситьВы ведь понимаете, что уже пора бы...
Лето уже совсем скоро, поэтому пора начинать готовиться к купальному сезону и приводить своё тело в порядок. А лучший друг в этом вопросе, конечно же, спорт. Мы пообщались с фитнес-тренером Яной Никоненко, которая поделилась лайфхаками, как начать заниматься спортом, не забросить его и получать от этого максимальный кайф.
Фото: Ferra.ru
По её словам, добиться идеальной фигуры с тонкой талией и стальным прессом можно и в домашних условиях. От фитнес-тренера мы узнали, какие тренировки помогают нам взбодриться, а какие, наоборот, расслабиться. Но самое главное — Яна раскрыла секрет того, что именно мешает нам похудеть.