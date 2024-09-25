Умные часы с круглосуточным измерением артериального давления

Умные часы с круглосуточным измерением артериального давленияHUAWEI Watch D2
|HUAWEI Watch D2
|Операционная система
|HarmonyOS 5.0 (совместимы с HarmonyOS 2 версии и выше, Andorid 8 версии и выше, iOS 13 версии и выше)
|Экран
|1.82", AMOLED, 408х408 (HD разрешение), 347 ppi
|Оперативная память
|8/12 Гбайт (LPDDR5X)
|Связь
|Bluetooth 5.2, NFC
|Встроенные датчики
|Акселерометр, датчик артериального давления, датчик сердечного ритма, датчик уровня кислорода в крови, датчик температуры тела, пульсоксиметр
|Защита от воды
|По стандарту IP68
|Материалы устройства
|Алюминиевая рамка, стекло на лицевой и зданей стороне
|Материалы ремешков
|Фторэластомер (чёрный цвет) и искусственная кожа (белый цвет)
|Размеры
|48х38х13.3 мм
|Вес
|40 граммов
|Цена
|34 999 рублей
Почти два года назад мы делали обзор на первые массовые часы со встроенным тонометром — HUAWEI Watch D. А 25 сентября этого года выходит их обновлённая версия, которая всё ещё умеет правильно измерять давление и остается по-прежнему чуть ли не единственными доступными на рынке в своём сегменте. Давайте посмотрим, что могут делать обновлённые часы и реально ли они помогают следить за вашим здоровьем?
Внешний вид
Что бросается в глаза с первого взгляда — часы стали «взрослее». Убрали нелепые надписи на алюминиевой рамке рядом с кнопками, которые заметно дешевили девайс, а экран стал больше. Теперь Watch D2 вполне себе можно принять за часики от одной американской компании, которые в целом у большинства людей ассоциируются с понятием «умные часы», но вот реально ли они будут умнее? Я вот чёт не уверен.
Но инженеры и дизайнеры точно поработали на славу, потому что смогли привести устройство с тонометром, так сказать, к «общему знаменателю», а его владелец со стороны не будет казаться странным гиком с непонятной штукой на запястье.
На внутренней стороне расположены датчики для считывания информации о вашем здоровье, магнитная площадка для зарядки часов и две кнопки для снятия ремешков. Кстати, в этом году появилась новая версия в белом исполнении. А ещё ремешки стали тоньше на 3,5 миллиметра.
И раз уж мы заговорили про ремешки, то не сказать про их главную особенность попросту нельзя. А именно про манжету, которая надувается при измерении артериального давления.
Во-первых, посмотрите на то, как в деталях выполнены соединения для прокачки воздуха. Не это ли настоящее инженерное чудо? А во-вторых, манжету в каждом первом телефонном ларьке не купишь, потому HUAWEI пошёл навстречу покупателям и... положил манжеты двух размеров (M и L) в коробку.
Сами часы оснащены защитой от пыли и влаги по стандарту IP68. Дайвить в них, конечно, не получится, но вот окунуться в море, принимать душ или отправиться в ралли по Сахаре — вообще без проблем.
Время работы от батареи
А что по автономности? Мои последние наручные часы от одного корейского производителя жили что-то вроде полутора или двух дней, поэтому я практически ежедневно их ставил на зарядку. Не сказать, что меня это сильно радовало, но вроде как ты постепенно привыкаешь
страдать и не замечаешь этого.
В HUAWEI Watch D2 установлен аккумулятор на 524 мАч, а компания обещает автономность примерно на шесть дней при использовании в стандартном сценарии. Это когда часы висят у вас на запястье, на них вы смотрите время, получаете уведомления, начинаете тренировки и так далее. В общем, обычный такой сценарий для умных часов в 2024 году.
А вот в случае использования функции автоматического измерения давления в течение дня всё не так радужно. Для работы насоса и сдавливания вашей руки откуда-то надо брать энергию. И... бинго! Она берётся из небольшой батарейки. Поэтому в таком вот «максимальном» режиме использования часы придётся подзаряжать примерно раз в день-два.
Измерение артериального давления
Как и любые другие умные часы, HUAWEI Watch D2 умеют трекать ваши тренировки, считать шаги, выдавать медали за активность и так далее по списку. Но мы тут все ведь собрались ради одной конкретной функции, верно? Вот о ней и поговорим.
Самое сложное и при этом самое важное в новых часах — надеть ремешок правильно. Без посторонней помощи это будет сделать сложновато, а в приложенной инструкции я сразу и не разобрался.
Поэтому для таких же тугодумов вроде меня специально разбираю по полочкам: просовываете руку, затягиваете ремешок посильнее (но чтобы оставалось место для измерения давления, а рука не посинела от недостатка кровообращения) и фиксируете выбранный вами размер при помощи металлической застежки и одного из посадочных отверстий на ремешке. Последний этап самый важный, потому что без него часы обязательно будут спадать во время «надувания», а следовательно и давление измерить не получится.
Если с замком вы разобрались, то тут теперь ничего сложного. Сгибаете руку в локте, подносите часы примерно на уровень вашего сердца, при этом не касаясь груди, а дальше нажимаете кнопку на дисплей и... начинается магия!
Маленький насос начинает бесшумно накачивать воздухом манжету на вашем запястье. Причём по ощущениям накачивает ровно так, как это делает обычный тонометр. И «надуться» он может ого-ого, посмотрите сами!
В фирменном приложении HUAWEI Health результаты измерений выглядят примерно вот так. Можно отследить динамику за день, неделю или месяц, выгрузить данные об измерениях, и даже настроить мониторинг артериального давления в течение дня.
А самая главная функция в Watch D2 — СМАД (Суточный мониторинг артериального давления). Звучит как-то не по-хипстерски, но должна облегчать жизнь тем, у кого есть проблемы с сердцем. Её рекомендуется использовать людям, чьи показатели верхнего давления в среднем составляет от 120 мм рт. ст. или нижнего давления составляют от 80 мм рт. ст.
Частоту измерений можно настроить под себя, но принцип примерно такой: в течение суток устройство неоднократно самостоятельно измеряет давление, тем самым показывания динамику изменений днём и ночью. HUAWEI заявляет, что технология соответствует современным медицинским стандартам и при помощи такого вот компактного устройства на вашей руке можно диагностировать гипертонию или другие опасные сердечно-сосудистые заболевания.
Фирменное приложение
И раз уж мы затронули HUAWEI Health, то грех будет и не рассказать про него.
Я бы разделил само приложение на две части: для обычных пользователей и для спортсменов-достигаторов. Что я имею ввиду?
Большая часть функций непосредственно связана с часами и их возможностями, плюс приправлено это всё графиками активности, которые вольно-невольно выполняешь (и радуешься) пока едешь на работу. В приложении есть возможность температуру измерить, уровень кислорода в крови, отследить качество сна, пульс и так далее. Короче всё то, что помогает узнать о себе что-то новое без каких-либо глубоких копаний и специальной подготовки.
По наполнению вопросов нет, но вот при переходе из одного раздела в другой возникает ощущение, что HUAWEI сделали один большой суперапп для здоровья, который подтягивает информацию с других хуавеевских сервисов или приложений. Где-то нужно подождать, где-то цвет интерфейса меняется, ну и конечно же куда без логина в фирменный аккаунт? Вот этот момент хотелось бы в следующей генерации проработать, чтобы всё было прям уж совсем плавно во время использования.
Но отвлечёмся от обругивания насыщенного функциями приложения и перейдём ко второй его части — для достигаторов-спортсменов. Для тех, кто может поднять с себя с дивана и не только любоваться красивыми графиками, можно настроить цели или вести отчётность по тренировкам.
Плюс есть некоторое подобие местной справочной, в которой даются советы по правильному дыханию или можно почитать про безопасные тренировки в жару. В общем, для того, чтобы потихоньку вкатиться в бег по парку рядом с домом или даже в скандинавскую ходьбу — вполне себе.
Ну и куда же без ачивок. У HUAWEI Health есть отдельный раздел с наградами, которые выдаются за активность и преодоление определённых рубежей в нелегком спортивном деле.
Конкуренты
С аналогами за те же деньги ситуация интересней. Давайте посмотрим что можно купить за те же деньги в магазине электроники в категории «от тридцати до сорока».
Apple Watch Series 8
За 35 тысяч с копейками можно взять «классические» умные часы от Apple. Правда всего лишь восьмой серии, которая вышла уже два года назад. При этом с закрытием границ и наложением санкций та самая купертиновская магия пропала.
Во-первых, это сомнительное решение для спаривания с девайсами на Android или Harmony OS. А во-вторых, открываем отызывы в том же DNS и читаем про... часовое ожидание для первого включения часов, завезенных в Россию по параллельному импорту. Если бы мне ещё пару лет назад про то, что для активации техники Apple нужно устраивать танцы с бубном или, упаси Боже, пару часов постранично изучать ветку форума 4PDA, то я бы не поверил.
Но самый большой минус купертиновской альтернативы — время работы от аккумулятора. У комментаторов на всё том же DNS оно разнится от дня до трёх. На фоне HUAWEI Watch D2 это прям совсем слабенько, а про более выносливые (и менее навороченные) часы я вообще молчу.
Я не буду подробно расписывать плюсы и минусы Apple Watch Series 8, потому что это далеко не экзотика в наших краях и последние лет десять все в курсе что могут эти часы. Выглядят стильно? Да. Показывают уведомления и умеют включать красивые анимации? Да. Хорошо подходят к вашему новенькому iPhone? Да. Но вот за реальными технологиями, которыми можно удивить ваших друзей, и уж тем более автономностью — мимо.
Garmin Vivoactive 5
А вот когда речь заходит про что-то более спортивное и профессиональное, то я всегда вспоминаю носимые устройства от Garmin. Примерно по такой же цене (от 36 999 рублей у официалов) можно взять модель Vivoactive 5. Но и здесь всё не так однозначно. Почему?
В сравнении с HUAWEI Watch D2 или Apple Watch у этих часов нет столько функций, которые присущи по-настоящему «умным устройствам». От плотной интеграции с внутренними сервисами по отслеживанию здоровья, до поддержки телефонных звонков и календаря телефона. Но Vivoactive 5 может хранить музыку, передавать уведомления со смартфона и даже поддерживать банковские карты через Garmin Pay... нахваливал бы я пару лет назад. Но официальной поддержки карт «МИР» всё ещё нет, поэтому лучше я расскажу вам о том, что точно будет работать (экранный фонарик).
Garmin Vivoactive 5 напоминают классические часы и внешне где-то рядом с носимыми устройствами от Samsung. Но... эти толстые рамки дисплея помноженные на ещё одну рамку из алюминия я не могу развидеть. В 2024-м году это выглядит настолько архаичным, что девайс кажется совсем уж скудным и неактуальным для рядового покупателя умных часов. Особенно на фоне киллерфичи HUAWEI Watch D2 в виде надуваемой манжеты для измерения давления.
Выводы
HUAWEI Watch D2 получились весьма интересными, а главное технологичными современными умными часами. Нельзя не отметить то, что инженеры и дизайнеры смогли обернуть необычный функционал в очень обычный (а значит и популярный) для покупателя внешний вид. За два года убрали лишние надписи, сделали экран побольше, да ещё и никаких кринжовых лишних элементов не появилось.
Их получится подарить пожилым родителям, чтобы они следили за своим здоровьем (а вы могли смотреть показания удалённо на своем телефоне) или же носить эти часы самому: от занятий в зале до деловой встречи. Если у вас ещё и смартфон от HUAWEI — это идеальное сочетание. Аналогами в магазине за эти деньги будут либо китайские ноунеймы, либо уже устаревшие за пару лет топовые девайсы, либо модели именитых брендов, но с явно урезанным функционалом.
Самые серьезные косяки в новых часах — неинтуитивный ремешок, к которому нужно привыкнуть для быстрого надевания, а ещё уже упомянутое мною «склеенное» фирменное приложение. Оно хорошо работает и подтягивает информацию из всех хуавеевских сервисов, но вот хотелось бы, чтобы его таки довели до идеала и оно буквально летало.
- Стильный дизайн
- Очень много функций, всё можно настроить
- Точный круглосуточный мониторинг артериального давления и встроенный тонометр
- Несколько размеров манжеты в коробке
- Хорошая автономность
- Сложный для понимания ремешок
- Небольшой беспорядок в фирменном приложении