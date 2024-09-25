Умные часы с круглосуточным измерением артериального давления

А что по автономности? Мои последние наручные часы от одного корейского производителя жили что-то вроде полутора или двух дней, поэтому я практически ежедневно их ставил на зарядку. Не сказать, что меня это сильно радовало, но вроде как ты постепенно привыкаешь страдать и не замечаешь этого.

В HUAWEI Watch D2 установлен аккумулятор на 524 мАч, а компания обещает автономность примерно на шесть дней при использовании в стандартном сценарии. Это когда часы висят у вас на запястье, на них вы смотрите время, получаете уведомления, начинаете тренировки и так далее. В общем, обычный такой сценарий для умных часов в 2024 году.

А вот в случае использования функции автоматического измерения давления в течение дня всё не так радужно. Для работы насоса и сдавливания вашей руки откуда-то надо брать энергию. И... бинго! Она берётся из небольшой батарейки. Поэтому в таком вот «максимальном» режиме использования часы придётся подзаряжать примерно раз в день-два.

Измерение артериального давления

Как и любые другие умные часы, HUAWEI Watch D2 умеют трекать ваши тренировки, считать шаги, выдавать медали за активность и так далее по списку. Но мы тут все ведь собрались ради одной конкретной функции, верно? Вот о ней и поговорим.