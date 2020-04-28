Хорошие умные часы по цене фитнес-браслета? Такие существуют, и мы их протестировали
Сегодня функциональность многих умных часов находится на уровне браслетов. Только экран стал больше и ярче. Изменений внутри мало, увеличивается не автономность, а цена. И если яркие дисплеи и пара дней работы от одного заряда не нужны, а необходим носимый центр уведомлений с хорошей автономностью и шустрой работой, то для вас не будет никакого смысла в переплате за круглые OLED-матрицы и прочие радости типичного потребителя.
Возможно, под натиском новинок и быстрым развитием носимой электроники, вы забыли про то, что когда-то все поголовно носили Pebble и радовались жизни. Поэтому придется напомнить, почему они оказались так популярны.
Многие полюбили Pebble за простоту. Это она принесла небольшому стартапа миллионные продажи по всему миру. Простой черно-белый дисплей, набор необходимых функций и колоссальная автономность. Что еще нужно от умных часов? Если не воспринимать их как люксовый аксессуар, конечно.
Референс в сторону Pebble от Amazfit — это хорошо. Потому что Pebble с нами больше нет, а перерождение целого класса носимых устройств с использованием актуальных технологий может заинтересовать тех, кто до сих пор не воспринимает всерьез эти ваши "эплвочи".
Технические характеристики
|Amazfit Bip S
|Экран
|1,28″, трансфлетивный TFT, 176 × 176 пикселей
|Bluetooth
|Bluetooth 5.0
|Связь со спутниками
|GPS, GLONASS
|Аккумулятор
|190 мАч
|Защита от воды
|Есть, 50 метров
|Ремешок
|20 мм
|Размер
|4х35,3х11,4 мм
|Вес
|31 г
Внешний вид
Amazfit Bip S — это маленькие и очень легкие часы. При весе в 31 грамм (вместе с ремешком) и небольших размерах корпуса, часы никак не ощущаются на руке. Да, они выглядят просто, но, проходив с ними пару дней, вы поймете, что такая «игрушечность» — это преимущество, а не недостаток.
Лицевая часть устройства прикрыта закругленным защитным стеклом от Corning. Следы на дисплее не остаются, царапины и потертости за несколько недель использования тоже не появились. Использование третьего поколения Gorilla Glass — спорный момент. Но если вы посмотрите на то, в какую «труху» превращаются стекла многих новых смартфонов через месяц использования (новые Gorilla Glass сложнее разбить, но легче поцарапать), идея с применением старых, но проверенных технологий, не покажется чем-то неуместным.
Никаких элементов управления, кроме одной физической кнопки, в часах не предусмотрено. Но об этом чуть позже.
Сзади все стандартно: контакты для подключения зарядного устройства и датчик сердечного ритма. Последний почти не выпирает и никак не чувствуется рукой.
Что касается удобства использования, то с этим у Amazfit Bip S все в порядке. Я несколько дней подряд использовал часы, не снимая их даже перед сном. Удобно ли? Да, потому что они не мешают, не давят и почти не ощущаются на руке. Забыть про то, что вы успели их надеть — это нормально.
Экран и автономность
Как и некоторые другие часы от Amazfit, Bip S получили трансфлективный TFT-дисплей. Преимущество такого типа экранов заключается в том, что их яркость зависит от количества попадающего на дисплей света. Это почти полностью избавляет от необходимости использовать подсветку днем или в помещении.
В обмен на такой дисплей пользователь получает до 90 дней работы в режиме экономии заряда и больше 20 дней при куче запущенных функций. Ради этого стоит привыкнуть к 64 цветам, «пиксельному» тексту, небольшой диагонали и отсутствию автоматической регулировки яркости в темное время суток.
Однако ситуация меняется при использовании GPS и GLONASS. В таком случае, заряда батареи хватит лишь на сутки непрерывного трекинга. Для любого вида спорта, где без использования геопозиции не обойтись, этого должно хватить с лихвой, но заряжать часы придется гораздо чаще, чем хотелось бы.
Интерфейс
Когда я впервые увидел эти часы, я и подумать не мог, что бюджетный аксессуар может работать в разы быстрее, чем не особо дешёвые Honor Magic Watch 2. Если это название ни о чем не говорит, просто держите в голове их цену — почти 13 тысяч рублей. И новейший хуавеевский процессор для носимой электроники.
Анимации не начинают дергаться в судорогах при обычной прокрутке, скорость навигации и впечатления от нее вне всяких похвал.
Все взаимодействия с устройством ограничиваются свайпами, нажатиями на экран и на физическую кнопку, которая подозрительно похожа на «колёсико» обычных часов. Хотя оно и прокручивается, но никакой пользы от этого нет.
Кстати, немного о циферблатах. Их мало. Гораздо меньше, чем хотелось бы. Да, можно немного изменить те, что уже предустановлены, но буйства настройки под себя ожидать не стоит. В приложении доступны для загрузки еще несколько десятков, но пользоваться можно только парой-тройкой из них. Остальные — на любителя.
Функции
Как и положено современным умным часам, Amazfit Bip S оборудованы датчиком мониторинга пульса. Компания использует экономичный сенсор собственного производства — Huami BioTracker PPG. Именно вокруг него строится почти все функции модели. Данные он «снимает» достоверно (разницы с ручным замером пульса почти нет), а работать может в режиме «нон-стоп», замеряя ваш пульс на протяжении всего дня.
Часы умеют записывать довольно большое количество видов активности и без помощи подключенного смартфона. Для построения маршрутов и ориентации в пространстве у часов есть встроенный GPS и GLONASS-трекер. До этого Amazfit использовала его только в более дорогих моделях. А теперь современные технологии добрались даже до бюджетного сегмента.
Еще одним нововведением, по сравнению с предыдущим поколением Amazfit Bip, стало появление показателя PAI (Personal Activity Intelligence), который выстраивается в постоянном режиме и сообщает о состоянии здоровья. На основе собственной статистики, PAI дает различные советы и рекомендации, которые делают тренировки более продуктивными и безопасными.
Что касается обывательских функций, то у Amazfit Bip S дела снова обстоят лучше, чем у конкурентов. Как так получилось, что часы с микроскопическим экраном могут отображать текст уведомления почти полностью, а более дорогие модели от Samsung и Huawei — нет? Это риторический вопрос, поэтому оставлю его без ответа. Да, текст пиксельный, выглядит не так «дорого и богато», как на OLED-дисплее, но зато сами уведомления работают именно так, как это и должно работать в теории.
Лично меня обрадовало, что часы автоматически «подхватывают» любой запущенный плеер на устройстве (даже YouTube) и переводят управление воспроизведением на свой экран. Отображается и название альбома, и исполнитель, и название трека.
Приложение
Настройка часов, просмотр подробной статистики и различных показателей происходит через приложение-компаньон Amazfit. Несмотря на горы графиков и каких-то малопонятных чисел, главное, что может дать приложение, это подключение часов к другим приложениям.
Например, вы можете подключить часы к популярному среди велосипедистов и бегунов приложению «Strava». Это позволяет обойти ограничения самой «Стравы», потому что добавить Amazfit Bip S к ней напрямую нельзя, так как официально она поддерживает работу только с более дорогими моделями, да и те не от Amazfit.
Итого
Я очень не люблю слово «гик», но для описания этих часов подойдет именно оно. Amazfit Bip S — это устройство для любителей технологичных игрушек. Странное, необычное, не для всех, но при этом удобное и недорогое.
При таком разнообразии вариантов для покупки, пойти на умышленное лишение себя всех новых благ цивилизации из более дорогих-богатых моделей умных часов — это сильный поступок, на который готов только человек, который понимает, для чего ему нужно такое устройство.
За милой неказистостью и общей простой прячется только необходимая начинка. Есть GPS-трекер, есть датчик пульса, более крупный, чем у браслетов дисплей и какая-то совсем немыслимая автономность по современным меркам. А что еще нужно от умных часов за шесть тысяч рублей?
- Автономность
- Небольшой вес
- GPS и ГЛОНАСС
- Нет ни динамика, ни микрофона
- Маленький дисплей