Хорошие умные часы по цене фитнес-браслета? Такие существуют, и мы их протестировали

Сегодня функциональность многих умных часов находится на уровне браслетов. Только экран стал больше и ярче. Изменений внутри мало, увеличивается не автономность, а цена. И если яркие дисплеи и пара дней работы от одного заряда не нужны, а необходим носимый центр уведомлений с хорошей автономностью и шустрой работой, то для вас не будет никакого смысла в переплате за круглые OLED-матрицы и прочие радости типичного потребителя.

Возможно, под натиском новинок и быстрым развитием носимой электроники, вы забыли про то, что когда-то все поголовно носили Pebble и радовались жизни. Поэтому придется напомнить, почему они оказались так популярны.