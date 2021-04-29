Все искали, а мы нашли: часы с измерением давления и кардиограммой. Надо брать?

Так вот — по совокупности наличия замеров артериального давления и ЭКГ Galaxy Watch3 в России практически единственные в своём роде (для Android-смартфонов уж точно), и поэтому очень интересно проверить, как эти функции работают, стоит ли такими часами начать вооружать повально всех друзей в возрасте за тридцать, и вообще...

У меня была возможность пару недель потестировать эти функции — российский офис Samsung предоставил мне специальный смартфон и специальные часы, которые такие же, как любое ростест-устройство, только с доступными “сердечными” функциями. Так что в данном тексте я расскажу конкретно о функциях, а не часах вообще. За обзором самих часов добро пожаловать сюда.

Обе функции доступны через приложение Samsung Health Monitor, которое устанавливается и на телефон (только Samsung Galaxy, и только из магазина Galaxy Store), и на смарт-часы. Запуск измерений происходит с самих часов выбором приложения, и в нём — после выбора соответствующей опции.