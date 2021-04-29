Все искали, а мы нашли: часы с измерением давления и кардиограммой. Надо брать?
Давайте сейчас не будем натягивать сову на глобус и вспоминать специализированные часы для пожилых людей, где якобы есть измерение артериального давления. И, тем более, медицинские приборы с манжетой, которые больше похожи на медицинский прибор, чем на часы в их нормальном понимании. И исключим часы, которые измеряют атмосферное давление (хватит его путать с артериальным, блин! в магазинах под измерением давления часами чаще всего пишут об атмосферном!).
Так вот — по совокупности наличия замеров артериального давления и ЭКГ Galaxy Watch3 в России практически единственные в своём роде (для Android-смартфонов уж точно), и поэтому очень интересно проверить, как эти функции работают, стоит ли такими часами начать вооружать повально всех друзей в возрасте за тридцать, и вообще...
У меня была возможность пару недель потестировать эти функции — российский офис Samsung предоставил мне специальный смартфон и специальные часы, которые такие же, как любое ростест-устройство, только с доступными “сердечными” функциями. Так что в данном тексте я расскажу конкретно о функциях, а не часах вообще. За обзором самих часов добро пожаловать сюда.
Обе функции доступны через приложение Samsung Health Monitor, которое устанавливается и на телефон (только Samsung Galaxy, и только из магазина Galaxy Store), и на смарт-часы. Запуск измерений происходит с самих часов выбором приложения, и в нём — после выбора соответствующей опции.
ЭКГ
Принцип формирования электрокардиограммы у смарт-часов Samsung такой же, как и у всех остальных — часы пропускают небольшой электрический ток через пользователя, от пальца правой руки (нужно прикоснуться к верхней кнопке) до запястья левой (контакты в нижней части часов). В результате записывается график биения сердца — кардиограмма. Профессиональные медицинские приборы делают примерно то же самое, но там точек контакта больше.
ЭКГ меряется ровно 30 секунд — нужно сесть, постараться не двигаться, выбрать приложение для измерения ЭКГ, и коснуться пальцем правой руки верхней кнопки. Часы при этом должны быть надеты на левую руку.
Ритм сердца показывается на экране часов в реальном времени, а по завершении процедуры отчёт отправляется на смартфон, откуда его можно посмотреть (из приложения Samsung Health Monitor) и даже отправить файл PDF на почту, принтер, в мессенджер или куда угодно.
Дополнительно можно указать симптомы, правда, нужно не забыть их указать на самих часах — можно выбрать из стандартных вариантов, вроде: головокружение, обморок, пропуск ударов и т.п. Вписать симптомы позже на смартфоне нельзя, что мне кажется странным — по идее, это было бы гораздо удобнее.
В целом, к реализации функции ЭКГ у меня никаких претензий нет. О точности я рассуждать не могу — я не медик (а Galaxy Watch3 — не медицинский прибор), о полезности поговорим ниже.
Давление
А вот с функцией измерения давления, с которой уже всё не так-то просто.
В первую очередь, сама по себе возможность мерять давление в “портативном” варианте — весьма востребованная функция, но что-то из разряда технологического чуда. Собственно, даже повсеместно используемый метод Короткова, изобретённый, между прочим, ещё в 1905 году, до сих пор остаётся единственным неинвазивным методом измерения давления, одобренным ВОЗ. Вы все знаете этот метод и наверняка используете его — бытовые тонометры, как полностью ручные, так и полностью автоматические, можно купить в любой аптеке. Метод Короткова до банальности простой, но при этом весьма точный, разве что, может быть слегка болезненным, особенно с некоторыми автоматическими тонометрами.
И тут появляются смарт-часы… Да, это изобретение тянуло бы на Нобелевскую премию, но есть одна проблема: на самом деле, функция измерения артериального давления в часах Samsung Galaxy Watch3 измеряет вовсе не артериальное давление. Дословно пиар-служба компании на мой вопрос: “Как это работает?” ответила следующее:
“...Устройство определяет давление на основе данных пульсовой волны, которые считываются датчиками пульса. Затем программа анализирует взаимосвязь между значением калибровки и изменением артериального давления, чтобы определить точное значение…”
В общем, нечто такое я и ожидал — разумеется, у такого метода будет своя погрешность, ну а главное — необходима калибровка, без неё часы вообще ничего не покажут, в отличие от ЭКГ, где никакой подготовки не требуется.
Калибровка выполняется с помощью тонометра (не входит в комплект часов). Вам нужно измерить артериальное давление трижды и записать показания в часы. При этом, запускать её строго одновременно с часами — на это даётся определённое время.
Таким образом, просто надеть новые часы и тут же начать измерять давление не получится. Но больше всего меня беспокоит, что часы предлагают калибровать функцию за один присест. Насколько точна такая калибровка? Нет чтобы, скажем, попросить измерить давление утром, в середине дня, и потом — вечером. Это тоже было бы неудобно, но, подозреваю, результаты были бы более показательными.
Первый раз, когда я сел калибровать часы, то спустя какое-то время не выдержал и сдался. Мой электронный полуавтоматический тонометр почему-то иногда не хочет показывать никакие значения, а часы их требуют — три измерения, одно за одним. Каждый раз нужно было заново накачивать манжету, а это, знаете ли, больно — по крайней мере, когда раз 10 подряд.
Впоследствии я всё-таки выполнил калибровку, и… Как там результаты? Ну, Давление часы измеряют секунд 10–15, и требуют для этого просто ровно сидеть, не двигаясь, и не разговаривая. Показания с тонометром, правда, немного расходятся, причём, у меня обычно в большую сторону (тонометр показывает меньше). Иногда разница — 3 мм. рт. ст., иногда бывает и больше. Наименее точно опредляется диастолическое давление (меньшая цифра), а систолическое точнее.
Поэтому, самый главный вопрос…
А зачем вообще всё это нужно?
Часы на каждом шагу предупреждают пользователя, чтобы он ни в коем случае не воспринимал показания как диагноз. В частности, не менял лекарства. Так для чего же тогда наручным часам мерять ЭКГ и давление, причём, очевидно не так точно, как это может сделать медицинский прибор?
Тут нужно понять простую вещь: вы не должны доверять показаниям часов, если хотите успокоить себя, что всё в порядке. Но! Вам следует прислушаться к показаниям, если результат не в порядке.
Поясню подробнее. Если вы чувствуете себя плохо — идите к врачу или вызывайте скорую, не дожидаясь показаний часов. Если вы чувствуете себя хорошо и часы показывают, что у вас всё хорошо — скорее всего, у вас и правда всё хорошо (но и это не точно). Если же вы чувствуете себя хорошо, но часы показывают, что с вами не всё в порядке — всё равно идите к врачу. Только про часы на приёме, наверное, лучше не говорить, чтобы вам всё-таки уделили время, а не отослали сразу как назойливую муху.
Собственно, именно ради третьего случая все эти функции и созданы. Обычно люди не обращаются ко врачу, если чувствуют себя хорошо. Но тут у вас может быть дополнительный мотиватор — показания часов. Однако для этого замерять своё состояние нужно регулярно — т.к. ни ЭКГ, ни измерение давления часы автоматически не делают (в отличие от замеров пульса).
С другой стороны, учитывая неточность измерения давления (а я ещё раз напомню, что именно давление часы, собственно, и не измеряют, опираясь лишь на косвенные факторы) — именно эта функция действительно скорее лишняя. Если я почувствую себя плохо, то постараюсь найти под рукой тонометр. И даже если его нет — как я уже сказал, любые показания часов меня не успокоят.
В конечном счёте, самое важное — протоколирование состояния здоровья. Если выполнять проверку регулярно, приложение на смартфоне будет записывать всё это в вашу историю, которую потом действительно можно будет и с врачом обсудить. Правда, опять же, учитывая неточность измерения давления часами, лучше всё-таки приобрести домой тонометр (он всё равно понадобился бы для калибровки часов), мерять им, и записывать показания вручную. Не так удобно, зато точность выше.
А замеры на часах... Ну, круто, что они вообще есть (повторюсь, у конкурентов и такого не наблюдается). Просто воспринимайте их не как показания медицинского прибора, побуждающие выпить таблеточку или сходить к врачу, а как те самые разговоры бабушек в стиле «я своё давление по самочувствию научилась определять, сейчас у меня оно примерно вот такое-то». Зачастую бабушки в этих предположениях правы (опыт есть опыт), но это уже, как и Galaxy Watch3, не настоящий тонометр, а только сигнал, что после подозрительно высоких цифр надо бы к настоящему тонометру прибегнуть и проверить свои опасения.