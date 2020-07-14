Проверил единственный в России браслет с возможностью платить по NFC и рассказываю, удобен ли он

Предложение (множество точек бесконтактной оплаты) породило спрос — люди хотят покупать такие гаджеты, которые бы позволяли проводить бесконтактную оплату. В конце-концов, это быстро и удобно. Даже китайские производители смартфонов обратили внимание на особенную популярность NFC-платежей в России и стали оснащать NFC даже те смартфоны, в которых изначально этой функции не было (в самом Китае NFC-платежи не особо популярны) или она до сих пор отсутствует в глобальной версии.

Так что, если считать смартфоны, то сегодня платить можно почти с каждого. Но та же Apple показала и ещё более удобный путь — платежи с помощью “Wearable Device” (носимый гаджет), в их случае — Apple Watch. К сожалению, Apple Watch так и остались продуктом, эксклюзивным для iPhone (в отличие, скажем, от Air Pods), а в мире Android оплата часами или фитнес-браслетами всё ещё очень редко встречается.

Тем интереснее каждый гаджет, который этой возможностью всё-таки обладает. Так что, в этой статье я расскажу, насколько удобен фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 NFC для бесконтактных платежей, ну и об остальных его функциях.

Внешний вид

На всякий случай, отдельно отмечу, что NFC обладает не любая версия Mi Band 4. Наличие NFC обязательно должно быть указано на коробке.