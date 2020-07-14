ferra.ru

Проверил единственный в России браслет с возможностью платить по NFC и рассказываю, удобен ли он

Или лучше по старинке, смартфоном?
8.5
/10
Оценка по версии Ferra
Xiaomi Mi Band 4 NFC
NFC для России — особенная аббревиатура. Когда Apple запускала Apple Pay в США, Канаде и Великобритании, Россия казалась самой последней страной, куда дойдёт цивилизация. Но на самом деле даже в 2018 году в Нью-Йорке я не мог оплатить телефоном ни метро, ни кофе в одном из крупнейших аэропортов мира, а в России сегодня оплату по NFC принимают даже в провинции.

Предложение (множество точек бесконтактной оплаты) породило спрос — люди хотят покупать такие гаджеты, которые бы позволяли проводить бесконтактную оплату. В конце-концов, это быстро и удобно. Даже китайские производители смартфонов обратили внимание на особенную популярность NFC-платежей в России и стали оснащать NFC даже те смартфоны, в которых изначально этой функции не было (в самом Китае NFC-платежи не особо популярны) или она до сих пор отсутствует в глобальной версии.

Так что, если считать смартфоны, то сегодня платить можно почти с каждого. Но та же Apple показала и ещё более удобный путь — платежи с помощью “Wearable Device” (носимый гаджет), в их случае — Apple Watch. К сожалению, Apple Watch так и остались продуктом, эксклюзивным для iPhone (в отличие, скажем, от Air Pods), а в мире Android оплата часами или фитнес-браслетами всё ещё очень редко встречается.

Тем интереснее каждый гаджет, который этой возможностью всё-таки обладает. Так что, в этой статье я расскажу, насколько удобен фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 NFC для бесконтактных платежей, ну и об остальных его функциях.

Внешний вид

На всякий случай, отдельно отмечу, что NFC обладает не любая версия Mi Band 4. Наличие NFC обязательно должно быть указано на коробке.

Без вот этого обозначения NFC никаких платежей не будет

В остальном версия с NFC и без NFC внешне не различаются.

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Крепление браслета такое же, как у прошлых моделей

Как и другие версии Mi Band, браслет состоит из двух частей — основного модуля с дисплеем и всеми датчиками, и ремешка. Для зарядки гаджет нужно вынуть из ремешка и поместить на специальную зарядную площадку.

Чтобы зарядить Xiaomi Mi Band 4 нужно вынуть его из ремешка

Снизу на основном модуле — и контакты для зарядки, и сенсоры/подсветка для измерения частоты пульса.

Как и ранее, под дисплеем у Mi Band находится сенсорная кнопка, но в отличие, скажем, от Mi Band 3, она не выделена углублением, только обозначена еле-заметной иконкой.

Экран

Xiaomi Mi Band 4 имеет сенсорный цветной AMOLED-экран с диагональю 0,95 дюймов и разрешением 120х240 пикселей. Экран чёткий, вполне яркий, я пробовал пользоваться им в яркий солнечный день — и при максимальной яркости информацию на нём было видно. Не скажу “хорошо видно”, но присматриваться и прикладывать руку, чтобы создать тень, не приходилось.

К сожалению, поддержки Always-On-Display здесь нет, как и режима автояркости. Можно лишь настроить яркость на минимальное значение по расписанию или привязать к заходу/восходу Солнца. Но за отсутствие постоянно активного дисплея наиболее обидно. Почему, Xiaomi? Как мы узнаем ниже, за батарейку тут можно было бы не беспокоиться.

Функции и возможности

Как типичный фитнес-браслет, Mi Band 4 в-первую очередь предназначен для измерения активности пользователя, и уже потом — для отображения каких-либо уведомлений. В целом, справляется он и с тем, и с другим, но из-за не очень большого экрана текст уведомлений мелкий, хотя лично у меня проблем с прочтением тех же сообщений не было.

Запуск и прекращение отслеживания тренировки надо осуществлять вручную

Также здесь есть вибрация и возможность настраивать циферблат, в том числе, загружать дополнительные циферблаты из “Магазина” в приложении Mi Fit.

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Варианты циферблата для Xiaomi Mi Band 4

Доступные виды тренировок для отслеживания: бег на улице, беговая дорожка, езда на велосипеде, ходьба, плавание в бассейне, свободная тренировка (в том числе, с тренажёрами и аксессуарами). Если вы хотите наиболее точно отслеживать результаты тренировок, то режим придётся выбирать вручную.

Также есть отслеживание сна. По моим тестам, оно не очень точное — например, были случаи, когда я уже встал, но браслет продолжал считать сон, и наоборот. Также здесь отслеживается медленный сон, но не считается, на мой взгляд, самое важное — глубокий сон, который является одной из фаз медленного сна, и количество которого как раз определяет, насколько вы выспались. Скажем, вы спали 9 часов — это много, но проснулись разбитым, как так получилось? Малая продолжительность глубокого сна, скорее всего, и была тому причиной, но увы — Mi Band 4 не поможет вам это проанализировать, т.к. время медленного сна слабо кореллирует со временем глубокого сна.

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Мониторинг сна

Скажем, смарт-часы Amazfit GTS умеют отслеживать именно глубокий сон и в целом результаты измерения часов сопоставляются с моими субъективными ощущениями. В Mi Band 4 же от информации от продолжительности медленного сна толку мало, разве что, вы сможете отслеживать общую продолжительность сна.

Плюс, наиболее точное (но всё равно с описанными выше проблемами) отслеживание сна достигается, когда активна настройка “Мониторинг пульса” -> “Способ мониторинга” -> “Автоматический мониторинг пульса и Контроль сна”, при этом “Частота обнаружения” лучше поставить на минимум — 1 минута. За батарейку переживать не стоит, но об этом поговорим ниже.

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Прогноз погоды на Xiaomi Mi Band 4

Здесь же на всякий случай дополнительно отмечу, что динамика и микрофона у браслета нет, поэтому и смарт-функции ограничиваются вышеупомянутыми измерениями, отображением текстовых уведомлений, а также прогнозом погоды.

Бесконтактная оплата

Сразу отвечу на главный вопрос — работает ли NFC-оплата с помощью Xiaomi Mi Band 4 NFC? Да, работает. Но насчёт удобства этого процесса есть пара вопросов.

Итак, я привязал к браслету карту одного всем известного российского банка, название которого начинается на “Т”, и заканчивается на “ф”. Привязка происходила через фирменное приложение Mi Fit — там появилась отдельная опция для этого. Все тесты оплаты проходили в магазинах Москвы.

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Карту можно привязать в приложении Mi Fit

Тем не менее, реализация могла быть и лучше. Например, как происходит оплата на Apple Watch — мы дважды нажимаем боковую кнопку и прислоняем часы к терминалу (терминал должен уже ожидать платёж), и всё. В некоторых случаях — вводим пин-код (обычно для оплаты выше 1000 рублей, но и то не всегда).

У Xiaomi Mi Band 4 NFC по сравнению с этим способом есть два недостатка: первый — относительно “долгое” ковыряние в меню. Нужно нажать кнопку на браслете, чтобы его активировать, три раза свайпнуть пальцем вверх, проматывая меню, нажать на иконку "Карты", нажать на стрелку. Второй недостаток — пин-код у меня требовали всегда.

Второе объяснимо — никакой системы персональной блокировки у браслета нет. Скажем, Apple Watch определяют, когда их сняли с руки, и включают блокировку, которая обязательна для настройки Apple Pay. Когда сам пользователь надевает утром Apple Watch — он вводит код разблокировки (тоже пин-код, но не связанный с пин-кодом карты).

Xiaomi Mi Band 4 NFC не умеет определять, когда его сняли с руки, а режим блокировки экрана в нём хоть и имеется, но вообще не нужен, т.к. не имеет персональной блокировки — того самого пин-кода, а просто предлагает разблокировку свайпом. То есть, у вас могут украсть этот браслет и единственное, что помешает злоумышленникам расплатиться вашей картой — пин-код, который запросит терминал оплаты.

Лично я для пущей безопасности на время тестирования ещё и привязал к браслету именно виртуальную карту банка, но это лишь добавило мне возни — каждый раз перед оплатой я с помощью смартфона пополнял её лимит. Но, повторюсь, это было чисто ради теста — ведь, изначально я даже не знал, будет требоваться пин-код или нет.

В целом, функция оплаты рабочая, но над безопасностью, как мне кажется, стоит поработать.

Автономность

Когда я пишу этот текст, мой тестовый Mi Band 4 NFC ещё ни разу не разряжался после полной зарядки. Я хожу с ним уже две недели и мне надоело ждать, пока он разрядится. К сожалению, функции Always On Display здесь нет, но из остального, что сильно потребляет батарейку, я включил мониторинг пульса раз в минуту — и это почти не повлияло на скорость разрядки.

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Сам производитель заявляет 20 дней работы, прочие тесты, которые мне удалось найти, тоже склоняются (плюс-минус) к этой цифре. В общем, куда-нибудь в отпуск можно уезжать без зарядного устройства, только не забудьте зарядить браслет заранее.

Итого

Честный и объективный обзор предполагает упоминание о конкурентах и сравнение с ними — так мы обычно и делаем. Однако в случае с Xiaomi Mi Band 4 NFC адекватных конкурентов подобрать невозможно. Да, есть браслеты Honor Band — почти то же самое, но от Honor (и не нужно отсоединять модуль от ремешка для зарядки, что лично мне нравится), однако никаких NFC-платежей там нет. И даже у браслета Samsung Galaxy Fit этого нет, хотя там вообще функций меньше (а цена выше).

С другой стороны, можно было бы взять для сравнения Apple Watch или Samsung Watch Active2, там платежи поддерживаются, но это уже совсем другой класс продуктов — и дороже намного, и крупнее, и батарейку держат день-два. В общем, тоже не годится.

Так что, хотя оплата с помощью Xiaomi Mi Band 4 NFC не такая удобная, как хотелось бы, это всё-таки единственный способ в мире Android оплачивать покупки с фитнес-браслета. Ну а уведомления со смартфона, а также отслеживание активности здесь тоже присутствует, и всё это за 4 тысяч рублей. Буквально на 1,5-2 тысячи дороже, чем версии без NFC. Стоит ли оплата покупок этой переплаты — решать только вам.

8.5
/10
Оценка по версии Ferra
Xiaomi Mi Band 4 NFC
Плюсы
  • Есть NFC-платежи!
  • Отличная автономность
  • Яркий экран
  • Низкая цена
Минусы
  • Средняя точность отслеживания активностей
  • Процесс оплаты могли бы сделать удобнее
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