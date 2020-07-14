Проверил единственный в России браслет с возможностью платить по NFC и рассказываю, удобен ли он
Предложение (множество точек бесконтактной оплаты) породило спрос — люди хотят покупать такие гаджеты, которые бы позволяли проводить бесконтактную оплату. В конце-концов, это быстро и удобно. Даже китайские производители смартфонов обратили внимание на особенную популярность NFC-платежей в России и стали оснащать NFC даже те смартфоны, в которых изначально этой функции не было (в самом Китае NFC-платежи не особо популярны) или она до сих пор отсутствует в глобальной версии.
Так что, если считать смартфоны, то сегодня платить можно почти с каждого. Но та же Apple показала и ещё более удобный путь — платежи с помощью “Wearable Device” (носимый гаджет), в их случае — Apple Watch. К сожалению, Apple Watch так и остались продуктом, эксклюзивным для iPhone (в отличие, скажем, от Air Pods), а в мире Android оплата часами или фитнес-браслетами всё ещё очень редко встречается.
Тем интереснее каждый гаджет, который этой возможностью всё-таки обладает. Так что, в этой статье я расскажу, насколько удобен фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 NFC для бесконтактных платежей, ну и об остальных его функциях.
Внешний вид
На всякий случай, отдельно отмечу, что NFC обладает не любая версия Mi Band 4. Наличие NFC обязательно должно быть указано на коробке.
В остальном версия с NFC и без NFC внешне не различаются.
Как и другие версии Mi Band, браслет состоит из двух частей — основного модуля с дисплеем и всеми датчиками, и ремешка. Для зарядки гаджет нужно вынуть из ремешка и поместить на специальную зарядную площадку.
Снизу на основном модуле — и контакты для зарядки, и сенсоры/подсветка для измерения частоты пульса.
Как и ранее, под дисплеем у Mi Band находится сенсорная кнопка, но в отличие, скажем, от Mi Band 3, она не выделена углублением, только обозначена еле-заметной иконкой.
Экран
Xiaomi Mi Band 4 имеет сенсорный цветной AMOLED-экран с диагональю 0,95 дюймов и разрешением 120х240 пикселей. Экран чёткий, вполне яркий, я пробовал пользоваться им в яркий солнечный день — и при максимальной яркости информацию на нём было видно. Не скажу “хорошо видно”, но присматриваться и прикладывать руку, чтобы создать тень, не приходилось.
К сожалению, поддержки Always-On-Display здесь нет, как и режима автояркости. Можно лишь настроить яркость на минимальное значение по расписанию или привязать к заходу/восходу Солнца. Но за отсутствие постоянно активного дисплея наиболее обидно. Почему, Xiaomi? Как мы узнаем ниже, за батарейку тут можно было бы не беспокоиться.
Функции и возможности
Как типичный фитнес-браслет, Mi Band 4 в-первую очередь предназначен для измерения активности пользователя, и уже потом — для отображения каких-либо уведомлений. В целом, справляется он и с тем, и с другим, но из-за не очень большого экрана текст уведомлений мелкий, хотя лично у меня проблем с прочтением тех же сообщений не было.
Также здесь есть вибрация и возможность настраивать циферблат, в том числе, загружать дополнительные циферблаты из “Магазина” в приложении Mi Fit.
Доступные виды тренировок для отслеживания: бег на улице, беговая дорожка, езда на велосипеде, ходьба, плавание в бассейне, свободная тренировка (в том числе, с тренажёрами и аксессуарами). Если вы хотите наиболее точно отслеживать результаты тренировок, то режим придётся выбирать вручную.
Также есть отслеживание сна. По моим тестам, оно не очень точное — например, были случаи, когда я уже встал, но браслет продолжал считать сон, и наоборот. Также здесь отслеживается медленный сон, но не считается, на мой взгляд, самое важное — глубокий сон, который является одной из фаз медленного сна, и количество которого как раз определяет, насколько вы выспались. Скажем, вы спали 9 часов — это много, но проснулись разбитым, как так получилось? Малая продолжительность глубокого сна, скорее всего, и была тому причиной, но увы — Mi Band 4 не поможет вам это проанализировать, т.к. время медленного сна слабо кореллирует со временем глубокого сна.
Скажем, смарт-часы Amazfit GTS умеют отслеживать именно глубокий сон и в целом результаты измерения часов сопоставляются с моими субъективными ощущениями. В Mi Band 4 же от информации от продолжительности медленного сна толку мало, разве что, вы сможете отслеживать общую продолжительность сна.
Плюс, наиболее точное (но всё равно с описанными выше проблемами) отслеживание сна достигается, когда активна настройка “Мониторинг пульса” -> “Способ мониторинга” -> “Автоматический мониторинг пульса и Контроль сна”, при этом “Частота обнаружения” лучше поставить на минимум — 1 минута. За батарейку переживать не стоит, но об этом поговорим ниже.
Здесь же на всякий случай дополнительно отмечу, что динамика и микрофона у браслета нет, поэтому и смарт-функции ограничиваются вышеупомянутыми измерениями, отображением текстовых уведомлений, а также прогнозом погоды.
Бесконтактная оплата
Сразу отвечу на главный вопрос — работает ли NFC-оплата с помощью Xiaomi Mi Band 4 NFC? Да, работает. Но насчёт удобства этого процесса есть пара вопросов.
Итак, я привязал к браслету карту одного всем известного российского банка, название которого начинается на “Т”, и заканчивается на “ф”. Привязка происходила через фирменное приложение Mi Fit — там появилась отдельная опция для этого. Все тесты оплаты проходили в магазинах Москвы.
Тем не менее, реализация могла быть и лучше. Например, как происходит оплата на Apple Watch — мы дважды нажимаем боковую кнопку и прислоняем часы к терминалу (терминал должен уже ожидать платёж), и всё. В некоторых случаях — вводим пин-код (обычно для оплаты выше 1000 рублей, но и то не всегда).
У Xiaomi Mi Band 4 NFC по сравнению с этим способом есть два недостатка: первый — относительно “долгое” ковыряние в меню. Нужно нажать кнопку на браслете, чтобы его активировать, три раза свайпнуть пальцем вверх, проматывая меню, нажать на иконку "Карты", нажать на стрелку. Второй недостаток — пин-код у меня требовали всегда.
Второе объяснимо — никакой системы персональной блокировки у браслета нет. Скажем, Apple Watch определяют, когда их сняли с руки, и включают блокировку, которая обязательна для настройки Apple Pay. Когда сам пользователь надевает утром Apple Watch — он вводит код разблокировки (тоже пин-код, но не связанный с пин-кодом карты).
Xiaomi Mi Band 4 NFC не умеет определять, когда его сняли с руки, а режим блокировки экрана в нём хоть и имеется, но вообще не нужен, т.к. не имеет персональной блокировки — того самого пин-кода, а просто предлагает разблокировку свайпом. То есть, у вас могут украсть этот браслет и единственное, что помешает злоумышленникам расплатиться вашей картой — пин-код, который запросит терминал оплаты.
Лично я для пущей безопасности на время тестирования ещё и привязал к браслету именно виртуальную карту банка, но это лишь добавило мне возни — каждый раз перед оплатой я с помощью смартфона пополнял её лимит. Но, повторюсь, это было чисто ради теста — ведь, изначально я даже не знал, будет требоваться пин-код или нет.
В целом, функция оплаты рабочая, но над безопасностью, как мне кажется, стоит поработать.
Автономность
Когда я пишу этот текст, мой тестовый Mi Band 4 NFC ещё ни разу не разряжался после полной зарядки. Я хожу с ним уже две недели и мне надоело ждать, пока он разрядится. К сожалению, функции Always On Display здесь нет, но из остального, что сильно потребляет батарейку, я включил мониторинг пульса раз в минуту — и это почти не повлияло на скорость разрядки.
Сам производитель заявляет 20 дней работы, прочие тесты, которые мне удалось найти, тоже склоняются (плюс-минус) к этой цифре. В общем, куда-нибудь в отпуск можно уезжать без зарядного устройства, только не забудьте зарядить браслет заранее.
Итого
Честный и объективный обзор предполагает упоминание о конкурентах и сравнение с ними — так мы обычно и делаем. Однако в случае с Xiaomi Mi Band 4 NFC адекватных конкурентов подобрать невозможно. Да, есть браслеты Honor Band — почти то же самое, но от Honor (и не нужно отсоединять модуль от ремешка для зарядки, что лично мне нравится), однако никаких NFC-платежей там нет. И даже у браслета Samsung Galaxy Fit этого нет, хотя там вообще функций меньше (а цена выше).
С другой стороны, можно было бы взять для сравнения Apple Watch или Samsung Watch Active2, там платежи поддерживаются, но это уже совсем другой класс продуктов — и дороже намного, и крупнее, и батарейку держат день-два. В общем, тоже не годится.
Так что, хотя оплата с помощью Xiaomi Mi Band 4 NFC не такая удобная, как хотелось бы, это всё-таки единственный способ в мире Android оплачивать покупки с фитнес-браслета. Ну а уведомления со смартфона, а также отслеживание активности здесь тоже присутствует, и всё это за 4 тысяч рублей. Буквально на 1,5-2 тысячи дороже, чем версии без NFC. Стоит ли оплата покупок этой переплаты — решать только вам.
- Есть NFC-платежи!
- Отличная автономность
- Яркий экран
- Низкая цена
- Средняя точность отслеживания активностей
- Процесс оплаты могли бы сделать удобнее