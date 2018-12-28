8 лучших смартфонов 2018 года

«Пусть расцветают сто цветов», — говаривал Мао Цзэдун, а его потомки в Китае добавляют «только если это не касается сверхбюджетных мобильников». Потому что не расцветают, и всё тут. И я бы тоже хотел, чтобы в рейтинге лучших смартфонов был «кандидат от народа» стоимостью хотя бы 5-7 тысяч рублей, но в 2018 году таких не выпускали. Всё хорошее, что можно было купить из смартфонов до 7 тысяч за прошедший год, либо было выпущено в 2016-2017 гг. и изначально стоило дороже (покойные LeEco и Wileyfox, старые модели Lenovo и т.п.), либо могло называться хорошим с большой натяжкой.
Потому что Huawei в смартфонах дешевле 10 тысяч рублей исповедует принцип «соберём нормальный на вид мобильник из мусора, покупателям бюджетников всё равно не с чем сравнить» и умудряется городить смартфоны, которые хуже, чем какой-нибудь BQ (который и не производитель вовсе, а поклейщик российских этикеток на китайские подвальные мобильники).
Meizu, которые раньше были «святыней» всех верующих в мощные смартфоны почти даром, выпустили только дохлый Meizu M8c, который выглядел и фотографировал лучше «безродных» моделей, но тормозил и огорчал качеством звука примерно так же. Motorola почти померла, новые Lenovo делают китайцы для китайцев, а Google Play и русский язык в такие мобильники прошиваются через «труднодоступные места».
Только Xiaomi попытались улучшить дешёвые мобильники с выпуском Redmi 6A, но он стал не особо лучше позапрошлого бюджетного Сяоми, зато со своим пластиковым корпусом без сканера отпечатков долгое время стоил наравне с гораздо более крутыми смартфонами.
А дальше? Дальше — на витринах Алиэкспресса «мёртвые» (даже когда живые) производители-бракоделы с косами стоят. И тишина. Потому что крутейшие смартфоны года столпились уровнем выше:
Xiaomi Redmi Note 5
|За какие заслуги
|· Первый прорывной по качеству камеры и скорости работы бюджетник 2018 года.
|· Даже после снятия с производства остаётся лучшим недорогим смартфоном по соотношению цены и качества.
|· В отличие от многих бюджетных смартфонов, с автономностью всё в порядке.
|Хорош ли во всё остальном
|Прекрасен. Мало что можно добавить/убавить, чтобы сделать его лучше, но не дороже.
|Недостатки
|Дёшево выглядит, нет NFC (Google Pay). Всё остальное в порядке.
|Сколько стоит на момент выхода статьи
|3/32, 4/64, 6/64 и 6/128 Гбайт:
|от 14 до 16.5 тысяч рублей — официальная розница
|от 9.2 до 15 тысяч рублей — «серый» рынок
Редми Ноут Пять — лучшее, что происходило с недорогими мобильниками в 2018 году. Пока конкуренты-тунеядцы занимались растягиванием экранов с 16:9 до 18:9 и копированием iPhone X, Сяоми даже без серьёзных конкурентов прыгнули выше головы и сделали самый крутой бюджетный смартфон сразу по двум направлениям: по мощности процессора и качеству камер.
С процессорами революция назревала уже давно, потому что, сколько майонеза ни подливай в несвежий «Оливье», съедобным он не станет. Но в процессорах почти никто не разбирается, поэтому этот факт не мешал Хуавею (P20 Lite, Honor 9 Lite/P Smart и др.), Асусу (ZenFone 5 Lite), Сони (Xperia XA2/XA2 Plus) или Nokia (6.1) «рубить капусту» на далеко не копеечных, но маломощных смартфонах.
А вот после выхода Redmi Note 5 и ажиотажного спроса на него ребятки зашевелились — и только потом «попёрло»: Nokia родила 5.1 Plus и 7.1 с быстрыми процессорами, ASUS выпустил «наиболее вероятного противника» Редми Ноута в лице ZenFone Max Pro M1. Huawei создал свой китайский процессор, равный по скорости работы аналогу в Redmi Note 5, а потом наклепал Honor 8X и тысячу его клонов с другими названиями. Даже Самсунг почувствовал дискомфорт в нижней части спины и создал вполне быстрый Galaxy A7 (2017), и почти сразу снизил на него цены до разумных величин.
Совпадение? Не думаю. Потому что практика показала — если среди производителей смартфонов никто не высовывается, можно подтирать пожеланиями покупателей свою пятую точку и заниматься только установкой дополнительных паршивых камер на заднюю панель, либо менять материалы корпуса с металла на стекло и обратно, взамен полезной деятельности.
«Прикол» заключается в том, что Xiaomi Redmi Note 5, как Ленин — жил, жив и будет жить. Потому что умудряется затыкать конкурентов за пояс даже после «смерти». Модель давно сняли с конвейера и уже штампуют такой же, но более дорогой Redmi Note 6 Pro, а Note 5 по-прежнему в продаже, но подешевел до 10-12 тысяч рублей (в зависимости от того, 32 или 64 Гбайт вам подавай), и по такой цене у него снова нет конкурентов.
Потому что хороший дисплей, приличная (насколько это возможно в смартфонах дешевле 15 тысяч рублей) камера, сутки-двое работы от аккумулятора без проблем и запас мощности на пару-тройку лет, чтобы пользоваться и «не париться». Это задним умом удобно судачить, мол, есть и альтернативы, но первым быть тяжело, а Note 5 был первым. И останется таким по соотношению цены/качества, быть может, даже в течение не года, а 1.5 лет.
ASUS ZenFone Max Pro M2
|За какие заслуги
|· Лучшее сочетание характеристик среди умеренных по цене смартфонов.
|· Единственный современный смартфон, у которого одновременно есть 5000 мАч, мощный процессор и хорошие камеры
|Хорош ли во всё остальном
|Лучше большинства конкурентов
|Недостатки
|Процессор жрёт заряд аккумулятора, как не в себя. В итоге 5000 мАч справляются, как 4200-4500 мАч в других смартфонах. Надеемся, что это излечимо новыми прошивками.
|Сколько стоит на момент выхода статьи
|4/64 и 4/128 Гбайт:
|18/20 тысяч рублей — официальная розница
|16/18 тысяч рублей — «серый» рынок
Как вы уже поняли из текста выше, на выжженной земле смартфонов по цене «13-20 тысяч» редко произрастает что-то хорошее — чаще всего вам упаковывают всё тот же хлам, который продают за 10 тысяч, только вместо пластикового корпуса лепят аналог из мет~ фольги, а мутный HD-экран заменяют на чёткий, но тусклый (чтоб жизнь мёдом не казалась) Full HD. Скорость работы, камеры и автономность, по возможности, оставляют на ублюдочном уровне — иначе кто тогда пойдёт покупать Samsung Galaxy A7 (2018), если Galaxy J8 будет равен ему по всем параметрам, кроме внешности? И кто захочет доплачивать за Nokia 7 Plus с 3800 мАч, если более дешёвая Nokia 7.1 будет работать настолько же долго? А главное — смартфоны с нормальными характеристиками и большим аккумулятором должны быть роскошью. Если ставить 4000 мАч, то только в Samsung Galaxy Note 9 за 70 тысяч рублей рекомендованной цены. Если выпускать Huawei с нормальным экраном/процессором при 4000 мАч, это должны быть P20 Pro за 45 тысяч или Mate 20 Pro за 77 тысяч рублей. А на умеренные по размеру смартфоны с 5000 мАч в аккумуляторе в 2018 году плевать хотели все ведущие производители смартфонов. Кроме одного.
Когда ASUS в ответ на бешено популярный Xiaomi Redmi Note 5 приготовил «ответочку» в виде ZenFone Max Pro M1, смартфон выглядел неожиданным «сбычием всех мечт»: мало того, что по мощности процессора этот Асус стал единственной (на тот момент) альтернативой Сяоми в бюджетном классе, так ещё и других смартфонов с 5000 мАч в аккумуляторе и такими характеристиками не существовало в природе.
Недостатков было мало, но они бросались в глаза: внешность в стиле «мы тут собрали из второсырья какой-то корпус на сдачу» и камера с позорнейшим качеством съёмки. Образовался такой «осадочек», как в ситуации, когда узнаёшь, что любимый актёр в жизни — скотина подлая, и не знаешь, как к нему после этого относиться. Вот если бы не эти пару недостатков…
И ASUS тоже понял, что экономия экономией, а уникальный по соотношению мощности и автономности, но «перекошенный» по части характеристик смартфон суперзвездой не станет. И поэтому выпустил ZenFone Max Pro M2, как работу над ошибками, да ещё более мощный процессор добавил.
Угадайте, каким был результат? Американским. Это когда легковая машина потребляет бензин, как карьерный грузовик, а разгоняется со скоростью европейских «обезжиренных» автомобильчиков с маленьким двигателем, крохотным расходом топлива и безвредным для произрастания лекарственной ромашки выхлопом.
На это у фанатов заготовлен ответ «это вы, подонки неправильно тестируете смартфоны, чтобы посрамить доброе имя Асуса!». Но внезапно оказывается, что смартфоны с 4000 мАч вырываются в замерах автономности и у других обзорщиков.
Что в таком случае ZenFone Max Pro M2 делает в списке лучших смартфонов года? Играет роль эталонного смартфона на грани бюджетного и среднего классов! Потому что в нём есть всё то, что нам не дал Xiaomi Redmi Note 6 Pro, и чего нет больше ни у одного из конкурентов: одновременно большой аккумулятор, быстрая зарядка, отдельные слоты для сим-карт и карты памяти, NFC (Google Pay), хорошие камеры, мощный процессор, качественный экран и красивый корпус. Всего настолько много, что переходить от этого набора к более крутым смартфонам можно только по причине «что-то я зажрался и хочу максимальной крутизны!». Причём прирост крутизны у более дорогих смартфонов будет только в качестве камер, и… практически ни в чём полезном вдобавок.
Сейчас огрехи автономности у ZenFone Max Pro M2 заметны скорее не при высокой нагрузке, а в том, что процессор «жрёт» даже без веских на то причин. «Придушить» его до разумного энергопотребления можно с обновлением прошивок, а вот «раздуть» маленькие аккумуляторы смартфонов-конкурентов до нормальной ёмкости уже не получится. Как не получится пришить NFC к бюджетным Xiaomi и Meizu, или влепить сим-карты одновременно с microSD в гибридный слот (не нужно сейчас рекламировать это ваше обрезание, извращенцы).
Любой производитель смартфонов выпускает их не для того, чтобы творить добро на всей Земле, а выгоды ради. И это понимаешь каждый раз, когда вчитываешься в характеристики новых моделей и думаешь «сволочи, ну был бы хороший смартфон! Вы ведь специально сделали в нём маленький аккумулятор, чтобы я купил модель дороже?». Или понимаешь, что бюджетный смартфон с хорошей камерой обделён нормальным процессором. Либо наблюдаешь ампутацию разъёма для наушников/слота для карты памяти в нормальном, в общем-то, смартфоне.
В создании Max Pro M2 тоже принимали участие маркетологи (даже не надейтесь, что было иначе), но его характеристики выглядят так, будто их подбирали в соответствии с пожеланиями покупателей. Знаете, разного хлама с дырами для камеры в случайных местах экрана или рекордным количеством камер мы ещё насмотримся, а смартфонов с характеристиками по «вечным ценностям» мало, и в 2019 году может уже не быть. Цените такие смартфоны, как Max Pro M2, пока их ещё можно купить.
Xiaomi Pocophone F1
|За какие заслуги
|· Самый мощный процессор + 4000 мАч в аккумуляторе по минимальной цене
|Хорош ли во всё остальном
|По совокупности скорости работы и автономности «бьёт» всех. По качеству корпуса отстаёт от всех. По камере — хорошист.
|Недостатки
|Страшненький, нет NFC (Google Pay)
|Сколько стоит на момент выхода статьи
|6/64, 6/128 и 8/256 Гбайт
|18/20 тысяч рублей — официальная розница
|16/18/38 тысяч рублей — «серый» рынок
Ещё один мобильник-эталон из цикла «таких больше не делают».
Помните, с чего начинали китайские производители смартфонов? С концепции «ваши Samsung/LG/Sony/HTC работают медленно и быстро разряжаются, а те, которые работают нормально, слишком дорогие? Покупайте наши мобильники — мы влепили мощные процессоры в недорогие смартфоны, да и аккумуляторы у нас больше!».
Вот поэтому в 2013 году люди преодолевали кучу сложностей с интернет-оплатой (тогда это было не так просто, как сейчас), доставкой в Россию, абсолютно не русифицированным Алиэкспрессом и заказывали Xiaomi Mi3 с 3000 мАч и бодрой оболочкой MIUI за $320 вместо того, чтобы заказать Samsung Galaxy S4 с тормозящим Андроидом под соусом Touchwiz и 2600 мАч за тыщу баксов. Да, Xiaomi очень отставали по качеству камер, но цена, с учётом скорости работы и автономности, перечёркивала эти недостатки.
С тех пор многое изменилось — Xiaomi стали цивилизованным производителем c претензиями на мировое господство, и уже не стесняются ломить 40 тысяч рублей за флагманские смартфоны при том, что сопоставимый по цене флагман Samsung обойдётся даже чуть дешевле. Да и автономность в новых флагманах Сяоми, мягко говоря, рекордов не бьёт. Как-то внезапно оказалось, что фарш обратно уже не провернёшь и проще начать сначала, чем утрамбовывать дорогие модели Xiaomi в старый формат «дёшево и сердито».
И сяомисты начали сначала! И вошли в одну и ту же реку дважды! Вот вам — Покофон — единственный современный китайский смартфон, созданный по классическим принципам.
Большой аккумулятор, самый мощный процессор, хороший экран «какой-нибудь» корпус (всё равно будут покупать не из-за него, а из-за цены) и какая-нибудь камера при минимальной цене на всё это добро. Это именно та классика, которой так не хватает в современных мобильниках, обвешанных всякой сранью, наподобие голосовых ассистентов, дополненной реальности, гнутых по бокам экранов и прочих блокчейнов. Побольше бы таких «честных» аппаратов.
Вы, возможно, скажете «зачем он такой нужен, гоночный аппарат без крутой камеры и определённого назначения?». Ещё как нужен — продажи скоро допрыгнут до миллиона экземпляров.
Да, он страшен внешне и ощущается «дубинушкой» на ощупь, но даже камера в нём оказалась, на деле, неплохой, а главное — это адски быстрый и адски выносливый смартфон по райским ценам. Последний бойскаут с идеальным набором характеристик в эпоху заплывших жиром и неадекватно дорогих китайских флагманов.
Meizu 16 (16X)
|За какие заслуги
|· Флагманская камера и быстрый процессор чуть дороже 20 тысяч рублей («серая розница»).
|· Оригинальный и практичный дизайн.
|· Редкий пример того, как «упрощённый флагман» может оказаться даже лучше оригинала.
|Хорош ли во всё остальном
|Не дотягивает по автономности до большинства смартфонов по такой же цене, но среди недорогих камерафонов — один из лучших.
|Недостатки
|Нет NFC (Google Pay), как и в любом другом Meizu. Из-за матового металлического корпуса сзади выглядит дешевле, чем он есть на самом деле.
|Сколько стоит на момент выхода статьи
|6/64 и 6/128 Гбайт:
|27 тысяч рублей — официальная розница
|21/25 тысяч рублей — «серый» рынок
Никогда не отказываю себе в удовольствии насмехаться над производителями смартфонов, если выпадает такая возможность. Если бы вам платили по 100 рублей за каждый раз, когда я насмехался над паршивыми «с ног до головы» мобильниками Meizu образца 2017 года (M6 Note — счастливое исключение), вы бы заметно разбогатели. Нельзя сказать, что в 2018 году ситуация радикально изменилась и Meizu перестал выпускать срамоту вообще, но, в отрыве, от немного завышенных цен, флагманские смартфоны этого года у Мейзу прекрасны. А Meizu 16X прекрасен даже с учётом его цены.
Со мной не согласны многие коллеги, когда речь заходит о внешности «шестнадцатого икса», но я настаивал и продолжаю настаивать, что матовый металлический корпус — это круто. Вспомните какой-нибудь флагман (окей, хотя бы «ухудшенный флагман») в металле с приличными характеристиками? Xiaomi Mi 8, OnePlus 6, Samsung Galaxy S9, ASUS ZenFone 5, Huawei P20/Mate 20, Sony Xperia XZ2, LG G7 — всюду смартфоны с корпусом формата «уронил — разбил в кашу».
Можно лепить на мобильники всяческие контрацептивы, наподобие этих ваших защитных стёкол и чехлов, но я вспоминаю Huawei P9, HTC One и OnePlus 3, с которыми носятся мои друзья, вспоминаю, что металлические крышки в этих смартфонах уже давно исцарапанные и мятые от падений — но до сих пор «заводские»! И понимаю, что хочу видеть среди современных смартфонов-флагманов и полуфлагманов достойного продолжателя этой идей.
А ещё хочу, чтобы в дорогих смартфонах не воровали дизайн iPhone X, а изобретали что-то своё — сейчас на такие инициативы «яйца» есть только у Samsung, HTC, Sony и Meizu. Вычёркиваем производителей с завышенной ценой на мобильники — остаётся только Meizu.
И самое главное — хочется, чтобы смартфоны с хорошей камерой не стоили дорого, хотя бы на Aliexpress. Да, для тех, кто выбирает «мощщщь! скоррррость!», а не фотографии по поводу и без, уже изобрели Pocophone. А для тех, у кого не хватает денег на флагманский Samsung или iPhone, появился распиаренный и как-то негуманно дорогой даже в китайских магазинах Huawei P20/Mate 20. Для всех остальных есть Xiaomi Mi 8, но это настолько «вариант по умолчанию», как Hyundai Solaris или Toyota Camry при покупке машины, что даже не будучи подростком с синдромом «я не такой, как все», хочется как-то увильнуть от стандартизации и купить оригинальный смартфон.
Meizu 16X дешевле, чем Xiaomi в китайских магазинах (20-21 тысяча рублей против минимум 25 за Xiaomi), при этом фотографирует не хуже, работает от аккумулятора примерно столько же, а разница в скорости работы почти не ощущается в приложениях, и становится существенной только для любителей навороченных онлайн-игр на мобильнике.
С учётом того, что равные по цене Samsung Galaxy A7 (2018), Huawei Nova 3, ASUS ZenFone 5, Nokia 7 Plus и прочие конкуренты не подбираются близко по соотношению качества фото, цены и скорости работы, а Sony Xperia XZ1 отправляется на пенсию (и вообще это модель 2017 года), именно Meizu 16X — лучший вариант для покупки за 17-25 тысяч рублей на Aliexpress, и, чего греха таить, «второй после Xiaomi Mi 8» среди кандидатов на покупку за 27-30 тысяч в российской рознице.
Кстати, о птичках:
Xiaomi Mi 8
|За какие заслуги
|· Самый дешёвый флагман, в котором «всё, как положено»
|· Классная камера, недорого
|Хорош ли во всё остальном
|По такой цене сложно найти лучше. Особенно в оф.российских магазинах.
|Недостатки
|Постоянно горячий, очень скользкий, быстро разряжается.
|Сколько стоит на момент выхода статьи
|6/64, 6/128, 8/128 и 8/256 Гбайт:
|29/32 тысячи рублей — официальная розница
|25/28/32/40 тысяч рублей — «серый» рынок
Представьте себе девушку (либо парня) с приятной, но не яркой внешностью, хорошими манерами, обычными хобби, разумными рассуждениями и какой-нибудь среднестатистической офисной работой. С наших экспертных диванов мы будем выкрикивать в интернет, что такие заурядности — последние люди, которые вообще могут быть кому-либо интересны. А потом оказывается, что именно люди без амбиций лучше всего устраиваются в жизни, в отличие от вас, духовно богатые романтики и искатели высшего предназначения в жизни.
В смартфонах всё так же: выпустили Sony классную Xperia XZ3 с лучшим качеством звука, крышесносящим качеством видеосъёмки и одной, но крутой фотокамерой. И что, зашевелился ли кто-нибудь? Нет, всем плевать — даже PlayStation 4 в подарок при покупке мало повлияла на продажи. Или, например, Google Pixel 3 XL — смартфон, который первым получает все новшества, и фотографирует не хуже, чем эти ваши iPhone XS или Galaxy Note 9. Но никто не «чешется» его покупать при том, что приобрести Xiaomi с доставкой из Китая — святое дело.
Это не хорошо и не плохо — это суровые российские реалии «не до жиру, быть бы живу», когда выживает не экзотика, а смартфон, который предлагает максимальные характеристики по минимальной цене. И Xiaomi Mi 8 — король таких смартфонов в 2018 году. Причём, в отличие от Meizu 16, который дёшев при заказе из Китая, и «чёт дороговат» при покупке по оф.цене в РФ, Сяоми Ми-восемь долгие месяцы стоил одинаково и в России, и на своей исторической родине. С учётом того, скольким людям приходится «позолотить ручку», чтобы начать продавать каждую новую модель смартфона в РФ официально, можно сказать, что Xiaomi были готовы некоторое время торговать себе в убыток, чтобы в России как можно больше людей о них узнали и полюбили. Эффект достигнут, поздравляем.
Oppo Find X
|За какие заслуги
|· Самый жизнеспособный и приятный глазу дизайн среди флагманов 2018 года.
|· Самая быстрая в мире зарядка от сети.
|Хорош ли во всё остальном
|По качеству тыльной камеры большинство конкурентов лучше. По качеству селфи-камеры — хуже. Производительность и автономность на уровне других дорогущих смартфонов.
|Недостатки
|Запредельно дорогой. Нет NFC. Нет отдельного разъёма для наушников и слота для карт памяти.
|Сколько стоит на момент выхода статьи
|8/128 и 8/256 Гбайт:
|70 тысяч рублей — официальная розница
|50/58 тысяч рублей — «серый» рынок
Если по характеристикам «самый жир» в смартфонах можно, как видите, найти и за 20 тысяч рублей, то в дизайне моделей 2018 года, так уж сложилось, урод на уроде и уродом погоняет.
Желаю зла и несчастий каждому дизайнеру-бездарю, который перерисовал «чёлку» в экране и вертикальные камеры в углу корпуса с iPhone X, а потом подали эту работу под видом «новый дизайн смартфонов» и получил за это деньги. Каким нужно быть слизнем-приспособленцем, чтобы получать зарплату за плагиат, если технические возможности лепить безрамочные смартфоны были ещё в 2013 году, а в 2018 году уже была возможность конструировать «смартфоны будущего» не на бумаге, а в жизни.
Но дизайнерская мысль опять уехала куда-то не туда — вместо правильных безрамочных смартфонов начали выходить модели с круглыми «бородавками»-вырезами в верхней части экрана. Samsung вообще не стал «париться», а просто перерисовал прошлогодние смартфоны и сказал «вот выпустим в следующем году складной мобильник, покажем всем Кузькину мать!». Но в 2018 году обошлись без революций. Sony выпустила мобильники формата «Эй, толстый!», к которым до сих пор не привыкли даже фанаты марки.
Поэтому, когда обнаружилось, что Apple не изменила в дизайне айфонов ничего, а воровать старое оформление уже не модно, китайцы принялись мастерить прорывной дизайн самостоятельно.
В итоге вырисовались два варианта «смартфонов будущего»:
- Безрамочный слайдер. Такое практикуют Xiaomi, Honor и Lenovo. Эффектно, но неудобно: смартфоны получаются тяжёлыми, с маленьким (относительно габаритов) аккумулятором, для разблокировки по сканированию лица корпус нужно «дёргать» туда-сюда каждый раз, когда захотите ответить на сообщение при переписке, водозащиты с такими половинками корпуса не видать.
- Смартфон-моноблок с выдвижной селфи-камерой. Это практикуют Oppo и Vivo (в общем-то, один и тот же концерн, как Huawei и Honor, но разные марки). Теребить весь смартфон уже не нужно, потому что камеры выпрыгивают и сканируют лицо для разблокировки автоматически, большие аккумуляторы в смартфоны снова помещаются, водозащиту к таким смартфонам пока ещё не прикрутили, но сделать водонепроницаемую основную часть и изолированные от неё камеры на сервоприводах проще, чем делать водостойким смартфон, поделенный на две равноправные половинки.
Среди смартфонов второго типа (Vivo NEX и Oppo Find X) мне больше нравится вариант у Oppo: в Vivo выезжает отдельный «перископ» для фотографирования «морды лица» (селфи), а в Oppo катается весь блок с лицевой и тыльными камерами. Если камеры вам нужны изредка, их даже не будет видно на корпусе, и нельзя будет испачкать/исцарапать в повседневной эксплуатации!
При этом Find X — не бесполезная экспериментальная мандула с оправданием «неудобно, зато красиво!», как это было с первым Xiaomi Mi Mix (его было невозможно держать в руках, а камеры и звук динамика были омерзительного качества), а вполне серьёзный смартфон. С флагманским процессором, хорошим OLED-дисплеем и самой быстрой в мире зарядкой — с нуля до 100% за 35 минут! Не два, не полтора часа, не час — 35 минут! При этом аккумулятор не убивается «в хлам» и не теряет ёмкость так быстро, как этого следовало бы ожидать — да, полгода зарядов-разрядов, конечно, немного снижают реальные мАч, но поверьте на слово — износ получается на уровне ваших Samsung Galaxy S9 или Xiaomi Redmi Note 5, не более того.
Да, Find X всё ещё неадекватно дорог, и по камере уступает иным Хуавеям/Айфонам — вряд ли такая модель станет популярной. Зато видно, что Oppo проделали реальную работу, в отличие от многих конкурентов, которых хватило только на то, чтобы влепить новый процессор в ворованный дизайн корпуса, или родить гибрид ужа с ежом, в котором даже смотреть не на что.
Huawei P20 Pro
|За какие заслуги
|· Лучшая камера по качеству фото с начала и до конца 2018 года.
|· Небывало крутой режим ночной фотосъёмки.
|· Приличные автономность и производительность.
|Хорош ли во всё остальном
|По качеству звука в наушниках и качеству видеозаписи огорчает. Но по большинству характеристик либо на уровне, либо лучше конкурентов.
|Недостатки
|Нет отдельного разъёма для наушников и слота для карт памяти. Периодически досаждают мелкие «глюки» прошивки.
|Сколько стоит на момент выхода статьи
|6/64, 6/128 и 6/256 Гбайт:
|40 тысяч рублей — официальная розница
|43/47/60 тысяч рублей — «серый» рынок
А вот и главный смартфон-сенсация. К удивлению Apple, Самсунга и многих других, «ещё один китаец» вышел в конце марта, и сходу порвал по качеству фотосъёмки iPhone X и Galaxy S9, да ещё от аккумулятора, как оказалось, работал дольше (и быстрее, если мы говорим о противостоянии Самсунгу в работе с приложениями), а стоил дешевле.
Вдобавок Huawei дополнительно демпинговал для России — пока в Европе P20 Pro стоил 899 евро (чуть меньше 70 тысяч рублей), а в Китае начинался с 62 тысяч рублей, в РФ за него просили 55 тысяч на старте продаж.
Круто? Вполне. Если раньше Хуавеи P-серии были вариантом из разряда «почти Самсунг, но хуже — дык, зато и дешевле», то сейчас по общечеловеческим ценностям (нормальная яркость экрана в ручной регулировке, автономность, работа с приложениями, ночная съёмка фото) Huawei, внезапно, оказался круче «корейцев». И, что ещё более возмутительно, остался непревзойдённым по качеству камеры в съёмке фото, даже когда спустя полгода вышли более новые и дорогие Samsung Galaxy Note 9 и Apple iPhone XS. Причём P20 Pro будет и «могильщиком» более новых Хуавеев — последующий Mate 20 оказался хуже по всем характеристикам, кроме процессора, а Mate 20 Pro (который стоит на 22 тысячи рублей дороже, на минуточку), тоже не особо отличался по скорости работы, автономности и качеству камеры. Потому что основная тыльная камера перекочевала в него из P20 Pro, а все «дивиденды» заключались в более чётком экране, широкоформатной камере (которая, всё-таки, уступает той, которую мы видели в LG G7) и беспроводной зарядке.
Не подумайте, что P20 Pro идеален — по качеству съёмки видео он «сливает» Айфону и Самсунгам в одни ворота, звук в наушниках тоже средний, а не аудиофильский, да и чёткость экрана до iPhone X и Galaxy S9 явно не дотягивает (по любому качественному видеоролику на YouTube это хорошо заметно), а дотягивает только в намного более дорогом Mate 20 Pro.
Но пусть распальцованные обзорщики поют дифирамбы Хуавею за 77 тысяч — я уж как-нибудь воздержусь от советов в стиле «покупайте как можно больше чёрной икры — мы тут едим её ложками и считаем, что это лучшая икра года». Нет, козлы распальцованные — поешьте того, что едят люди с нелёгкими заработками в регионах, а потом говорите про вальсы Шуберта и хруст французской булки.
Потому что Huawei P20 Pro с 6/128 Гбайт памяти стоит 40 тысяч рублей в оф.магазине, а удовольствием заряжать смартфон всего лишь раз в сутки (а не 2-3 раза, как iPhone XS и Galaxy S9) и фотокамера, которая умеет «делать красиво» без вашего вмешательства, стоят намного больше. В этом и заключается великая китайская революция смартфоностроения в 2018 году, товарищи.
Samsung Galaxy Note 9
|За какие заслуги
|· Лучший флагманский смартфон года по совокупности всех характеристик.
|· Последний практичный смартфон из дорогих (microSD, разъём для наушников и т.д.)
|Хорош ли во всё остальном
|Официальные 70 тысяч за него выкладывать вряд ли стоит, а вот по неофициальным 47-50 тысяч рублей это лучший смартфон среди всех, которые можно купить в декабре 2018 года.
|Недостатки
|Ночью камеру нужно «пинать» и править ошибки автоматики, чтобы фотографии были классными. Плохая автономность даже при 4000 мАч в аккумуляторе.
|Сколько стоит на момент выхода статьи
|6/128 и 8/512 Гбайт:
|70/90 тысяч рублей — официальная розница
|47/65 тысяч рублей — «серый» рынок
Для Самсунга 2018 год точно был не особо удачным — попытки сделать, как Apple, и влепить в примерно тот же корпус новую начинку, с треском провалилась. Народ не проникся, чем это Galaxy S9 лучше, чем S8, чтобы его покупать, и итог оказался печальным. На этом фоне Galaxy Note 9 с минимальными отличиями от S9 тоже никого не возбудил — отсюда и аттракционы невиданной щедрости, наподобие «мы подарим вам карту памяти на 512 гигабайт, только купите, пожалуйста, Note 9!» и прочие сервисы аренды смартфонов с постоянными платежами.
В общем, Самсунг впервые почувствовал себя в шкуре многострадального соотечественника, LG, у которого мобильное подразделение в последние годы живёт в реалиях «делаем что-нибудь хорошее, но никому нет дела». С одной стороны, жаль Samsung — смартфон гораздо лучше, чем о нём говорят желторотики, чтобы выехать на большом количестве просмотров на YouTube или текстовых страницах сайта. С другой стороны — всесторонне классный и всё ещё актуальный флагман Самсунг подешевел рекордными темпами. Не в официальной рознице, конечно (там всем дали команду «не отступать и не сдаваться — просить 70 тысяч рублей до последнего), а в мелких магазинах. Купить корейскую «супермодель» в неофициальной рознице уже можно за 47-48 тысяч рублей.
Чтобы понять, насколько это дёшево, просто представьте себе, что в докризисные времена, эдак в 2013 году, Galaxy Note 3 стоил бы 20 тысяч, а не 35, как это было на тот момент. Смартфон с самым классным экраном, отличным звуком, одной из лучших смартфонных камер в мире, мощным процессором, 128 Гбайт памяти, разъёмом для наушников, слотом для карт памяти, беспроводной зарядкой, водозащитой и вообще всей хурмой дешевле, чем пытаются нам впарить китайцы из Huawei и своим «святейшим» Mate 20 Pro!
Вы можете любить или недолюбливать Samsung, но Galaxy Note 9 — кульминация классического флагмана, самый практичный из технически крутых, и самый крутой из практичных смартфон даже не 2018 года, а той прекрасной эпохи, когда экраны были без вырезов, большие мобильники на Android называли «плафонами» и «фаблетами» и ещё никто не планировал уродовать корпус дорогого телефона для того, чтобы заставить вас купить беспроводные наушники или доплатить за больший объём памяти.