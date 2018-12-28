8 лучших смартфонов 2018 года

Как вы уже поняли из текста выше, на выжженной земле смартфонов по цене «13-20 тысяч» редко произрастает что-то хорошее — чаще всего вам упаковывают всё тот же хлам, который продают за 10 тысяч, только вместо пластикового корпуса лепят аналог из мет~ фольги, а мутный HD-экран заменяют на чёткий, но тусклый (чтоб жизнь мёдом не казалась) Full HD. Скорость работы, камеры и автономность, по возможности, оставляют на ублюдочном уровне — иначе кто тогда пойдёт покупать Samsung Galaxy A7 (2018), если Galaxy J8 будет равен ему по всем параметрам, кроме внешности? И кто захочет доплачивать за Nokia 7 Plus с 3800 мАч, если более дешёвая Nokia 7.1 будет работать настолько же долго? А главное — смартфоны с нормальными характеристиками и большим аккумулятором должны быть роскошью. Если ставить 4000 мАч, то только в Samsung Galaxy Note 9 за 70 тысяч рублей рекомендованной цены. Если выпускать Huawei с нормальным экраном/процессором при 4000 мАч, это должны быть P20 Pro за 45 тысяч или Mate 20 Pro за 77 тысяч рублей. А на умеренные по размеру смартфоны с 5000 мАч в аккумуляторе в 2018 году плевать хотели все ведущие производители смартфонов. Кроме одного.

Когда ASUS в ответ на бешено популярный Xiaomi Redmi Note 5 приготовил «ответочку» в виде ZenFone Max Pro M1, смартфон выглядел неожиданным «сбычием всех мечт»: мало того, что по мощности процессора этот Асус стал единственной (на тот момент) альтернативой Сяоми в бюджетном классе, так ещё и других смартфонов с 5000 мАч в аккумуляторе и такими характеристиками не существовало в природе.

Недостатков было мало, но они бросались в глаза: внешность в стиле «мы тут собрали из второсырья какой-то корпус на сдачу» и камера с позорнейшим качеством съёмки. Образовался такой «осадочек», как в ситуации, когда узнаёшь, что любимый актёр в жизни — скотина подлая, и не знаешь, как к нему после этого относиться. Вот если бы не эти пару недостатков…

И ASUS тоже понял, что экономия экономией, а уникальный по соотношению мощности и автономности, но «перекошенный» по части характеристик смартфон суперзвездой не станет. И поэтому выпустил ZenFone Max Pro M2, как работу над ошибками, да ещё более мощный процессор добавил.

Угадайте, каким был результат? Американским. Это когда легковая машина потребляет бензин, как карьерный грузовик, а разгоняется со скоростью европейских «обезжиренных» автомобильчиков с маленьким двигателем, крохотным расходом топлива и безвредным для произрастания лекарственной ромашки выхлопом.