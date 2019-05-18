Шесть главных фактов о новом смартфоне ASUS ZenFone 6

Что касается самих камер, то тут их две – 48-мегапиксельная с сенсором Sony IMX586, а также широкоугольная с 13-мегапиксельным сенсором. Жаль, нет еще отдельной для оптического увеличения, что также стало модным последнее время в смартфонах. Снимают камеры очень хорошо, чётко, с естественными цветами, отлично справляются с контровым светом, прекрасно работает HDR. Из минусов – ночные снимки на широкоугольник ожидаемо шумят, стабилизация только электронная.

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