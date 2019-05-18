Шесть главных фактов о новом смартфоне ASUS ZenFone 6

Безрамочный экран без вырезов
Быть в курсе современных тенденций – не значит обязательно слепо им следовать. К примеру, у ASUS ZenFone 6 экран 6,4 дюйма – самая ходовая диагональ, но, в отличие от большинства, у него нет «брови», и нет совсем никакого выреза в экране, ни под фронтальную камеру, ни под что бы то ни было другое. Разрешение, правда, ультравысоким делать не стали – здесь вполне обычный Full HD+ (2340х1080) и IPS панель, зато, по заверению производителя, очень яркая – 600 нит. Правда, это мы еще проверим колориметром. Вернёмся к вырезам в экране, а точнее к их отсутствию. ASUS пошёл по весьма радикальному пути, чтобы сделать безрамочный экран. К примеру, у смартфона нет фронтальной камеры – не просто не видно, её нет физически. Но это не значит, что нельзя будет делать селфи. Можно, но каким образом – об этом в следующем пункте.
Поворотная камера
ZenFone 6 мог бы быть с выдвигающейся камерой, как у различных OPPO, Vivo и OnePlus. Но тайванцы пошли еще дальше и сделали модуль тыловых камер сдвоенным. Это значит, что и для обычных снимком, и для селфи вы используете одни и те же камеры, просто они умеют поворачиваться на 180 градусов. При первом знакомстве со смартфоном такая идея выглядит сомнительно, но вскоре оказывается, что она несёт с собой много преимуществ. Например, всегда и у всех смартфонов фронтальная камера слабее по возможностям, характеристикам и качеству фото, чем основная. В ZenFone 6 же такого компромисса нет, вы всегда делаете селфи основной, продвинутой камерой.
Во-вторых, ASUS дала пользователю возможность поворачивать камеры в ручном режиме при желании. То есть, вы можете сами выбрать угол наклона камеры. И это супер удобно, на мой взгляд. Так, теперь не обязательно держать смартфон на уровне глаз, чтобы сделать фото того, что перед собой. Вы можете как обычно держать его в руке так, будто листаете мемчики или читаете умные статьи, при этом приподнять камеру и готово – смартфон смотрит практически вниз, тогда как камера – вперед. Либо же можно делать вид, что как обычно снимаете что-то перед собой, но на самом деле фотографировать то, что сбоку. В общем, забавная «шпионская» функция. Более того, угол наклона камер регулируется даже во время записи видео, и в сторонних приложениях тоже. Наконец, благодаря такой конструкции смартфон может делать панорамные снимки самостоятельно – вам не надо крутиться на одной точке со смартфоном, камера сама медленно развернётся на 180 градусов и сделает всю работу за вас.
Что касается самих камер, то тут их две – 48-мегапиксельная с сенсором Sony IMX586, а также широкоугольная с 13-мегапиксельным сенсором. Жаль, нет еще отдельной для оптического увеличения, что также стало модным последнее время в смартфонах. Снимают камеры очень хорошо, чётко, с естественными цветами, отлично справляются с контровым светом, прекрасно работает HDR. Из минусов – ночные снимки на широкоугольник ожидаемо шумят, стабилизация только электронная.
Один из самых больших аккумуляторов на рынке
В то время, как Samsung не стыдится выпускать смартфоны за 50+ рублей с аккумулятором едва больше 3000 мАч, а большим аккумулятором на рынке считается 4000-4200 мАч, ASUS зарядила в ZenFone 6 батарейку аж на 5000 мАч. Причём смартфон не стал от этого толстым, что тоже очень приятно. В итоге вам должно хватать в среднем на 2-2.5 дня, но точнее скажем после дополнительных тестов – мы уделим новому «Зенфону» еще один, более подробный материал.
Самый мощный процессор
Как говорится, если что-то делаешь, то делай это хорошо. Поэтому вкупе с безрамочным экраном, большим аккумулятром, хорошими камера в ZenFone 6 также стоит топовый процессор – Qualcomm Snapdragon 855. Это сейчас один из самых мощнейших чипов, который опережает по производительности топовые самсунговский Exynous 9820 и хуавеевский Kirin 980.
Почти стоковый Android
ASUS удивила и в своем новом подходе к интерфейсу. Компания отказалась от предыдущей практики с полностью кастомной прошивкой и засильем дополнительных и ненужных приложений. Более того, интерфейс ZenFone 6 почти ровно такой же, как у обычного Andoroid 9 по умолчанию. Плюс, никаких лишних приложений. Это делает взаимодействие со смартфоном очень простым и понятным.
Цена ниже топовых флагманов
Стоимость смартфона с топовым процессором, огромным аккумулятором и уникальной камерой начинается с 40 000 рублей за 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ на накопители, которые можно расширить с помощью карты microSD. Есть также вариант с 6/128 ГБ за 43 000 рублей и с 8/256 за 50 000 рублей. Предзаказ начинается уже 23 мая.