Протестировали вашу мечту — самый маленький Android-смартфон с максимальными характеристиками

Процессор Qualcomm Snapdragon 888 здесь тоже “на все деньги”, и благодаря ему Asus Zenfone 8 показал топовые результаты в нашем тестировании, но… У этого есть свои недостатки.

Во-первых, смартфон довольно существенно нагревается и начинает троттлить (т.е. снижать производительность, чтобы предотвратить перегрев). Например, я установил на него Genshin Impact, запустил игру и оставил на экране загрузки основных данных — по сути, там ничего критичного не происходит, просто небольшая 3D-сцена. За минут 10 смартфон нагрелся так, что держать в руке его стало некомфортно. Да, экран не отключался — и это тоже фактор нагрева, но всё-таки. Сильнее всего нагреваются торцы, особенно верхний (если держать смартфон горизонтально, он обычно слева).

Но в целом, охлаждение о ZenFone 8, с учётом габаритов, великолепное. Если поставить "производительный режим" питания и начать гонять смартфон в Throttling Test (нереалистично огромная предельная нагрузка на процессор), получите просадку -24% от начальной производительности. Много? Но я вам напомню, что речь идёт о компактном 5.8-дюймовом (Xiaomi Redmi 6 с дисплеем 5.4" такой же по размеру) смартфоне. Тогда как Xiaomi Mi 11 (лопата 6.8 дюймов) с таким же процессором Snapdragon 888 теряет 22% производительности. Мне кажется, 2% разницы производительности между лопатой и компактным смартфоном с одним процессором — это комплимент Асусу.

Но есть и второй недостаток. Энергопотребление у Snapdragon 888 и так очень высокое, а смартфоны Asus имеют дурную славу по части оптимизации энергоэффективности. В итоге получилось даже забавно: смартфон, занявший у нас первую строчку в тестах производительности, занял при этом последнюю в тестах автономности. Конечно, в наших диаграммах учитываются только последние 30 протестированных смартфонов, но учитывая полученные во время теста значения — Asus Zenfone 8 в любом случае получается одним из самых быстроразряжающихся смартфонов за последние пару лет.