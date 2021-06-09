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Протестировали вашу мечту — самый маленький Android-смартфон с максимальными характеристиками

Asus Zenfone 8
У меня сложилось ощущение, что флагманы от Asus в России серьёзно почему-то не воспринимают. Что ж, новинка Zenfone 8 может изменить ситуацию в лучшую сторону — пожалуй, это один из самых приятных смартфонов, что я держал в руках за последний год. Впрочем, несколько существенных минусов могут всё испортить.
8.5
/10
Оценка по версии Ferra
Asus Zenfone 8

Внешний вид

Asus Zenfone 8 — это просто мечта для любителя компактных смартфонов (по крайней мере, если хочется модель именно на Android).

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Asus Zenfone 8

В руке его держать очень приятно и работать со смартфоном удобно.

Asus Zenfone 8

Дополнительный шарм придаёт фирменный бампер, поставляющийся в комплекте. Его края слегка выступают над экраном.

Asus Zenfone 8 и бампер из комплекта

Кстати, довольно логично, что производитель не стал украшать спинку самого смартфона, а украсил текстурой лишь бампер. А то показывают на презентациях все эти навороченные 3D-задники, а потом ты закрываешь их чехлом — и всё, никакого блеска и лоска. Ладно ещё когда чехол прозрачный (но вид он всё равно портит, ну или как минимум существенно меняет). Тем более без бампера тут поверхность весьма быстро заляпывается.

Редкий случай, когда бампер не только не портит внешность, но даже украшает

Весьма интересная деталь — Asus Zenfone 8 возможно единственный современный флагман с разъёмом 3,5-мм для гарнитуры. Это при том, что его корпус защищён от воды и пыли по стандарту IP68! Жаль только FM-радио не поддерживается (хотя в некоторых моделях для других стран эта функция может присутствовать).

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Asus Zenfone 8, верхний торец

Снизу расположен USB-C разъём, который для передачи данных поддерживает стандарт лишь USB 2.0. Вообще, у тех же Xiaomi и даже iPhone так же, но у Samsung — USB 3.x.

Также поддерживается быстрая зарядка от 30-ваттного блока питания (поставляется в комплекте).

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Asus Zenfone 8, слот для двух nano-SIM

Слот для симок — двусторонний, туда можно поставить две nano-SIM, по одной с каждой стороны, но карты памяти он не поддерживает. Впрочем, 256 Гбайт сегодня “хватит всем” (С).

Экран

Asus Zenfone 8 оборудован 5,9-дюймовым FHD+ экраном с матрицей AMOLED. Номинальная яркость неплохая, но вот запаса яркости для солнечного полудня не предусмотрено. То есть, под прямыми солнечными лучами информацию с экрана прочесть можно, но прям вот хочется, чтобы он стал немного ярче. Поэтому на улице включайте авто-режим яркости — с ним дисплей будет способен выдать до 800 кд/м2, чего будет достаточно везде.

Asus Zenfone 8
Максимальный уровень яркости (мин./макс.)432/2,32 кд/м2
Контрастность (больше = лучше)бесконечная
Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)100%
DeltaE (меньше = лучше)4,5
Гамма (идеальная — 2,2)2,2
Цветовая температура (идеальная = 6500K)7500K

И ещё приятно, что поддерживается частота обновления экрана 120 Гц. Благодаря этому анимация в интерфейсе выглядит очень плавно и приятно.

Производительность и автономность

Если не считать USB 2.0, с аппаратной начинкой у Asus Zenfone 8 более чем хорошо, по крайней мере, если вы хотите, чтобы ваш смартфон был быстрее всех. У тестируемого мной экземпляра было аж 16 Гбайт оперативной памяти, но в продаже поставляются модели и с 8 Гбайт. Стоят ли дополнительные 8 Гбайт переплаты в 10 тысяч рублей — решать вам.

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Производительность в бенчмарке AnTuTu Benchmark v8

Процессор Qualcomm Snapdragon 888 здесь тоже “на все деньги”, и благодаря ему Asus Zenfone 8 показал топовые результаты в нашем тестировании, но… У этого есть свои недостатки.

Во-первых, смартфон довольно существенно нагревается и начинает троттлить (т.е. снижать производительность, чтобы предотвратить перегрев). Например, я установил на него Genshin Impact, запустил игру и оставил на экране загрузки основных данных — по сути, там ничего критичного не происходит, просто небольшая 3D-сцена. За минут 10 смартфон нагрелся так, что держать в руке его стало некомфортно. Да, экран не отключался — и это тоже фактор нагрева, но всё-таки. Сильнее всего нагреваются торцы, особенно верхний (если держать смартфон горизонтально, он обычно слева).

Но в целом, охлаждение о ZenFone 8, с учётом габаритов, великолепное. Если поставить "производительный режим" питания и начать гонять смартфон в Throttling Test (нереалистично огромная предельная нагрузка на процессор), получите просадку -24% от начальной производительности. Много? Но я вам напомню, что речь идёт о компактном 5.8-дюймовом (Xiaomi Redmi 6 с дисплеем 5.4" такой же по размеру) смартфоне. Тогда как Xiaomi Mi 11 (лопата 6.8 дюймов) с таким же процессором Snapdragon 888 теряет 22% производительности. Мне кажется, 2% разницы производительности между лопатой и компактным смартфоном с одним процессором — это комплимент Асусу.

Но есть и второй недостаток. Энергопотребление у Snapdragon 888 и так очень высокое, а смартфоны Asus имеют дурную славу по части оптимизации энергоэффективности. В итоге получилось даже забавно: смартфон, занявший у нас первую строчку в тестах производительности, занял при этом последнюю в тестах автономности. Конечно, в наших диаграммах учитываются только последние 30 протестированных смартфонов, но учитывая полученные во время теста значения — Asus Zenfone 8 в любом случае получается одним из самых быстроразряжающихся смартфонов за последние пару лет.

Время полного разряда смартфонов в минутах (чтение, видео, игры).

Заряд может довольно быстро уходить даже когда смартфон просто лежит и ничего не делает (кроме синхронизации данных и активации пуш-уведомлений). И смешно, и грустно...

И да, тестирование автономности проводилось при частоте обновления экрана 120 Гц. Как я уже не раз говорил, иначе нечестно — говорим об одном смартфоне, нахваливаем его невероятные возможности (120 Гц), а тестируем другой (с экраном 60 Гц, чтобы батарейка быстро не высаживалась).

Также хотя смартфон изначально (при первой настройке) предлагал выбрать тёмную тему экрана, я всё-таки выбрал светлую — да, с тёмной (учитывая AMOLED) батарейка прослужила бы дольше, но мы в Ferra.ru тестируем все смартфоны в одинаковых условиях, иначе сравнение их между собой (как на диаграмме) не имело бы смысла.

Камера

Камеры Asus Zenfone 8 описывать сложнее всего — уж очень много там спорного и нестандартного. В этом смысле Asus как бы идёт своим путём и чем-то лично мне напоминает… Sony. Например, тем, как работает пост-обработка, селфи-камера (у Sony она даже у сверхдорогих флагманов откровенно слабая), видеосъёмка.

Тут сложно что-то однозначно хвалить или ругать. Есть вещи, сделанные лучше, чем у большинства конкурентов, а есть те, что хуже.

Ну, например, мне очень понравилось, как камеры (включая селфи) Zenfone 8 отрабатывают динамический диапазон. Да, тут явно делается несколько быстрых снимков, которые склеиваются в единый снимок, но смотреть на облака на фотографиях с Zenfone 8 можно бесконечно. Даже на сверхширике, который даже у флагманов нередко бывает откровенно “так себе”.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Основная камера Asus Zenfone 8

Ещё большой плюс — детализация. В Zenfone 8 используется какая-то хитрая пост-обработка, которая довольно точно передаёт листву деревьев, траву и всё в таком духе. И опять же — это касается и сверхширика! Определённо, у Zenfone 8, возможно, лучший сверхширик на рынке.

Также мне понравилась портретная съёмка. Она здесь делается правильно — с зумом, грамотным размытием фона (чем дальше от плоскости фокусировки — тем сильнее он размывается).

Портрет на камеру Asus Zenfone 8

При этом, Zenfone 8 обходится всего двумя модулями камеры, а не как типичные китайцы, которые понапихают 4-5 модулей, а как начинаешь разбираться — так там всякие смешные двухмегапиксельные “макро” и “сенсоры глубины”. Также зенфон не перевирает реальность, а выдаёт довольно точную цветопередачу. На экране смартфона снимки так и вовсе смотрятся просто бомбически.

Но… ночная съёмка, увы, не удалась. Снимки получаются явно не флагманскими, и это при том, что Zenfone 8 всегда просит “не двигать смартфон”, пока он делает несколько снимков и склеивает их. Обычно современные смартфоны так делают только в специальном ночном режиме, и там результаты вообще близкими к идеалу получаются, но и в авто-режиме (нажал — снял) практически все современные флагманы, и даже многие среднебюджетники (Samsung, Realme, Xiaomi) снимают ночью лучше.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Основная камера Asus Zenfone 8

Ещё одна претензия — селфи-камера. Да, с динамическим диапазоном и тут всё нормально, но при недостатке освещения снимки получаются откровенно слабыми. Скажем, Realme 8 за 23 тысячи делает их лучше. А здесь — уровень Vivo Y31 за 13 тысяч рублей.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Селфи-камера Asus Zenfone 8

Что касается видео — днём тут всё хорошо (если это не селфи-камера — там плохо). Asus Zenfone 8 делает приличные ролики в 4K/60 к/с, с хорошей стабилизацией. Может и в 8k/30 к/с, причём, без перенасыщения цветов, как у многих китайцев, хотя шумов там уже многовато.

Ночью… в 4K/60 получается слишком темно, а в 4K/30 во-первых вылезают дикие шумы, во-вторых, частота кадров просаживается, и получается уже 24 к/с, а не 30 к/с.

Отмечу, что, поскольку на дворе июнь, видеосъёмка в этом обзоре не такая уж ночная. Я выходил на улицу поснимать примерно в 22:45 – 23:00, и небо было ещё чуть-чуть светлым.

Конкуренты

Asus Zenfone 8Samsung Galaxy S21iPhone 12 mini
Операционная системаAndroid 11 + ZenUI 8Android 11 + One UI 3.1iOS 14
Экран5,9'', 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED, 120 Гц6,2'', 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED, 120 Гц5,4'', 1080x2340 пикс., 19,5:9, XDR OLED
ПроцессорQualcomm SM8350 Snapdragon 888, Cortex-X1 2,84 ГГц + 3x Cortex-A78 2,42 ГГц + 4x Cortex-A55 1,8 ГГцExynos 2100, Cortex-X1 2,9 ГГц + 3x Cortex-A78 2,8 ГГц + 4x Cortex-A55 2,2 ГГцApple A14 Bionic
ГрафикаAdreno 660Mali-G78 MP14Apple GPU
Оперативная память8 Гбайт8 Гбайт4 Гбайт
Накопитель256 Гбайт256 Гбайт256 Гбайт
СвязьNFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6e), Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BeiDouNFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
КамерыОсновная двойная: 64 Мп f/1,8 + 12 Мп f/2,2 (сверхширик), качество видео: до 4320@30 FPS, фронтальная 12 Мп f/2,5Основная тройная: 12 Мп f/1,8 + 64 Мп (теле) f/2,0 + 12 Мп f/2,2 (сверхширик), качество видео: до 4320@24 FPS, фронтальная 10 Мп f/2,2Основная двойная: 12 Мп f/1,6 + 12 Мп f/2,4 (сверхширик), качество видео: до 2160@60 FPS, фронтальная 12 Мп f/2,2
Аккумулятор4000 мАч4000 мАч2227 мАч
Размеры148x68,5x8,9 мм151,7x71,2x7,9 мм131,5x64,2x7,4 мм
Масса169 г169 г135 г
Цена63 тысячи рублей69 тысяч рублей85 тысяч рублей

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21

Ближайший конкурент из мира Android — смартфон Samsung Galaxy S21. При той же массе он будет слегка крупнее, хотя и тоньше. Номинальная цена конфигурации 8/256 Гбайт — 80 тысяч рублей, но на момент написания этой статьи в официальном магазине цена сброшена по акции до 69 тысяч. Поискав по магазинам даже официальную версию можно найти уже почти за 60 тысяч, а “серую” на Snapdragon 888 — за 55 тысяч.

Но я должен отметить, что на тесте у меня была модель Zenfone 8 с 16/256 Гбайт оперативной памяти, которая стоит уже 73 тысячи рублей, а для сравнения с конкурентами, как мне кажется, гораздо честнее взять 8 Гбайт.

В отличие от Zenfone 8, Samsung предлагает третий модуль камеры — телевик на 64 мегапикселя, правда, это не настоящий телефото-объектив, т.к. оптический зум там всего 1,1х, поэтому не критично. Тем не менее, ночные снимки и видео, а также селфи у этого Samsung намного более качественнее. Также у Samsung порт USB-C работает по стандарту USB 3.x, тогда как у зенфона лишь USB 2.0, да и автономность у S21 получше (да-да, Exynos в 2021 году наконец перестал жрать, как не в себя, и с Snapdragon 888 они поменялись местами). В остальном Galaxy S21 почти такой же, даже корпус защищён от влаги и пыли по стандарту IP68.

iPhone 12 mini

iPhone 12 mini

Цена на мини-айфон от Apple, вообще говоря, начинается с 70 тысяч рублей, но мы тут всё же говорим о 256 Гбайт памяти. Так-то и Galaxy S21 можно ещё дешевле найти. Но учитывая, что все три смартфона (Zenfone 8 и его два конкурента) не поддерживают карты памяти, то 256 Гбайт по сегодняшним меркам — стандарт для флагмана.

В айфоне здесь самое интересное то, что он ещё компактнее зенфона, но по “железу” в любом случае получится слабее — во-первых, потому, что Apple до сих пор не умеет делать экраны с частотой обновления 120 Гц, а во-вторых, потому, что это младшая модель в линейке iPhone 12. Автономность здесь будет хуже, чем у ZenFone, дисплей тоже не настолько крутой, динамики хуже, а вот основная камера — лучше.

Итого

Asus Zenfone 8 в первые часы знакомства производит невероятное первое впечатление, но слегка расстраивает, когда вникаешь в детали. Ночная съёмка, качество селфи-камеры, слабая автономность и горячий по любому поводу корпус — всё это довольно существенные минусы, которые в современном смартфоне, всё-таки, видеть не хочется.

С другой стороны, Zenfone 8 — это единственный компактный современный флагман с огромнейшим запасом производительности, хорошим экраном, да ещё и разъёмом 3,5-мм. При этом, стоит он дешевле конкурентов — я бы даже сказал, адекватно с учётом минусов. На сегодняшний день у любителей компактных смартфонов вариантов почти не осталось, особенно если всё-таки не рассматривать айфон. Последний приличный компакт в мире Android был у Samsung два года назад — Galaxy S10e. Сегодня Galaxy S21 хотя и достаточно маленький, всё-таки, является скорее "обрубком" полноценного смартфона, чем версией для любителей полноценных компактов.

Так что, хотя у Asus Zenfone 8 есть существенные недостатки, в каком-то роде он всё равно уникален. Хотелось бы, чтобы таких экспериментальных и нестандартных смартфонов было больше, поэтому считаем нужным необычного "тайваньца" поощрить.

Выносливых компактных флагманов в природе не бывает, а вот другой настолько же технически совершенный маленький смартфон в 2021 году вы не найдёте

8.5
/10
Оценка по версии Ferra
Asus Zenfone 8
Плюсы
  • Удобный, эргономичный компакт
  • Высочайшая производительность
  • Хороший AMOLED-экран 120 Гц
  • Отличное качество дневных фото и видео
  • Адекватная цена
  • 3,5-мм
Минусы
  • Очень слабая автономность
  • Корпус почти всегда тёплый из-за нагрева процессора
  • Низкое качество селфи и ночных снимков