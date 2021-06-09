Протестировали вашу мечту — самый маленький Android-смартфон с максимальными характеристиками

Протестировали вашу мечту — самый маленький Android-смартфон с максимальными характеристикамиAsus Zenfone 8
Внешний вид
Asus Zenfone 8 — это просто мечта для любителя компактных смартфонов (по крайней мере, если хочется модель именно на Android).
В руке его держать очень приятно и работать со смартфоном удобно.
Дополнительный шарм придаёт фирменный бампер, поставляющийся в комплекте. Его края слегка выступают над экраном.
Кстати, довольно логично, что производитель не стал украшать спинку самого смартфона, а украсил текстурой лишь бампер. А то показывают на презентациях все эти навороченные 3D-задники, а потом ты закрываешь их чехлом — и всё, никакого блеска и лоска. Ладно ещё когда чехол прозрачный (но вид он всё равно портит, ну или как минимум существенно меняет). Тем более без бампера тут поверхность весьма быстро заляпывается.
Весьма интересная деталь — Asus Zenfone 8 возможно единственный современный флагман с разъёмом 3,5-мм для гарнитуры. Это при том, что его корпус защищён от воды и пыли по стандарту IP68! Жаль только FM-радио не поддерживается (хотя в некоторых моделях для других стран эта функция может присутствовать).
Снизу расположен USB-C разъём, который для передачи данных поддерживает стандарт лишь USB 2.0. Вообще, у тех же Xiaomi и даже iPhone так же, но у Samsung — USB 3.x.
Также поддерживается быстрая зарядка от 30-ваттного блока питания (поставляется в комплекте).
Слот для симок — двусторонний, туда можно поставить две nano-SIM, по одной с каждой стороны, но карты памяти он не поддерживает. Впрочем, 256 Гбайт сегодня “хватит всем” (С).
Экран
Asus Zenfone 8 оборудован 5,9-дюймовым FHD+ экраном с матрицей AMOLED. Номинальная яркость неплохая, но вот запаса яркости для солнечного полудня не предусмотрено. То есть, под прямыми солнечными лучами информацию с экрана прочесть можно, но прям вот хочется, чтобы он стал немного ярче. Поэтому на улице включайте авто-режим яркости — с ним дисплей будет способен выдать до 800 кд/м2, чего будет достаточно везде.
|Asus Zenfone 8
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|432/2,32 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|4,5
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7500K
И ещё приятно, что поддерживается частота обновления экрана 120 Гц. Благодаря этому анимация в интерфейсе выглядит очень плавно и приятно.
Производительность и автономность
Если не считать USB 2.0, с аппаратной начинкой у Asus Zenfone 8 более чем хорошо, по крайней мере, если вы хотите, чтобы ваш смартфон был быстрее всех. У тестируемого мной экземпляра было аж 16 Гбайт оперативной памяти, но в продаже поставляются модели и с 8 Гбайт. Стоят ли дополнительные 8 Гбайт переплаты в 10 тысяч рублей — решать вам.
Процессор Qualcomm Snapdragon 888 здесь тоже “на все деньги”, и благодаря ему Asus Zenfone 8 показал топовые результаты в нашем тестировании, но… У этого есть свои недостатки.
Во-первых, смартфон довольно существенно нагревается и начинает троттлить (т.е. снижать производительность, чтобы предотвратить перегрев). Например, я установил на него Genshin Impact, запустил игру и оставил на экране загрузки основных данных — по сути, там ничего критичного не происходит, просто небольшая 3D-сцена. За минут 10 смартфон нагрелся так, что держать в руке его стало некомфортно. Да, экран не отключался — и это тоже фактор нагрева, но всё-таки. Сильнее всего нагреваются торцы, особенно верхний (если держать смартфон горизонтально, он обычно слева).
Но в целом, охлаждение о ZenFone 8, с учётом габаритов, великолепное. Если поставить "производительный режим" питания и начать гонять смартфон в Throttling Test (нереалистично огромная предельная нагрузка на процессор), получите просадку -24% от начальной производительности. Много? Но я вам напомню, что речь идёт о компактном 5.8-дюймовом (Xiaomi Redmi 6 с дисплеем 5.4" такой же по размеру) смартфоне. Тогда как Xiaomi Mi 11 (лопата 6.8 дюймов) с таким же процессором Snapdragon 888 теряет 22% производительности. Мне кажется, 2% разницы производительности между лопатой и компактным смартфоном с одним процессором — это комплимент Асусу.
Но есть и второй недостаток. Энергопотребление у Snapdragon 888 и так очень высокое, а смартфоны Asus имеют дурную славу по части оптимизации энергоэффективности. В итоге получилось даже забавно: смартфон, занявший у нас первую строчку в тестах производительности, занял при этом последнюю в тестах автономности. Конечно, в наших диаграммах учитываются только последние 30 протестированных смартфонов, но учитывая полученные во время теста значения — Asus Zenfone 8 в любом случае получается одним из самых быстроразряжающихся смартфонов за последние пару лет.
Заряд может довольно быстро уходить даже когда смартфон просто лежит и ничего не делает (кроме синхронизации данных и активации пуш-уведомлений). И смешно, и грустно...
И да, тестирование автономности проводилось при частоте обновления экрана 120 Гц. Как я уже не раз говорил, иначе нечестно — говорим об одном смартфоне, нахваливаем его невероятные возможности (120 Гц), а тестируем другой (с экраном 60 Гц, чтобы батарейка быстро не высаживалась).
Также хотя смартфон изначально (при первой настройке) предлагал выбрать тёмную тему экрана, я всё-таки выбрал светлую — да, с тёмной (учитывая AMOLED) батарейка прослужила бы дольше, но мы в Ferra.ru тестируем все смартфоны в одинаковых условиях, иначе сравнение их между собой (как на диаграмме) не имело бы смысла.
Камера
Камеры Asus Zenfone 8 описывать сложнее всего — уж очень много там спорного и нестандартного. В этом смысле Asus как бы идёт своим путём и чем-то лично мне напоминает… Sony. Например, тем, как работает пост-обработка, селфи-камера (у Sony она даже у сверхдорогих флагманов откровенно слабая), видеосъёмка.
Тут сложно что-то однозначно хвалить или ругать. Есть вещи, сделанные лучше, чем у большинства конкурентов, а есть те, что хуже.
Ну, например, мне очень понравилось, как камеры (включая селфи) Zenfone 8 отрабатывают динамический диапазон. Да, тут явно делается несколько быстрых снимков, которые склеиваются в единый снимок, но смотреть на облака на фотографиях с Zenfone 8 можно бесконечно. Даже на сверхширике, который даже у флагманов нередко бывает откровенно “так себе”.
Ещё большой плюс — детализация. В Zenfone 8 используется какая-то хитрая пост-обработка, которая довольно точно передаёт листву деревьев, траву и всё в таком духе. И опять же — это касается и сверхширика! Определённо, у Zenfone 8, возможно, лучший сверхширик на рынке.
Также мне понравилась портретная съёмка. Она здесь делается правильно — с зумом, грамотным размытием фона (чем дальше от плоскости фокусировки — тем сильнее он размывается).
При этом, Zenfone 8 обходится всего двумя модулями камеры, а не как типичные китайцы, которые понапихают 4-5 модулей, а как начинаешь разбираться — так там всякие смешные двухмегапиксельные “макро” и “сенсоры глубины”. Также зенфон не перевирает реальность, а выдаёт довольно точную цветопередачу. На экране смартфона снимки так и вовсе смотрятся просто бомбически.
Но… ночная съёмка, увы, не удалась. Снимки получаются явно не флагманскими, и это при том, что Zenfone 8 всегда просит “не двигать смартфон”, пока он делает несколько снимков и склеивает их. Обычно современные смартфоны так делают только в специальном ночном режиме, и там результаты вообще близкими к идеалу получаются, но и в авто-режиме (нажал — снял) практически все современные флагманы, и даже многие среднебюджетники (Samsung, Realme, Xiaomi) снимают ночью лучше.
Ещё одна претензия — селфи-камера. Да, с динамическим диапазоном и тут всё нормально, но при недостатке освещения снимки получаются откровенно слабыми. Скажем, Realme 8 за 23 тысячи делает их лучше. А здесь — уровень Vivo Y31 за 13 тысяч рублей.
Что касается видео — днём тут всё хорошо (если это не селфи-камера — там плохо). Asus Zenfone 8 делает приличные ролики в 4K/60 к/с, с хорошей стабилизацией. Может и в 8k/30 к/с, причём, без перенасыщения цветов, как у многих китайцев, хотя шумов там уже многовато.
Ночью… в 4K/60 получается слишком темно, а в 4K/30 во-первых вылезают дикие шумы, во-вторых, частота кадров просаживается, и получается уже 24 к/с, а не 30 к/с.
Отмечу, что, поскольку на дворе июнь, видеосъёмка в этом обзоре не такая уж ночная. Я выходил на улицу поснимать примерно в 22:45 – 23:00, и небо было ещё чуть-чуть светлым.
Конкуренты
|Asus Zenfone 8
|Samsung Galaxy S21
|iPhone 12 mini
|Операционная система
|Android 11 + ZenUI 8
|Android 11 + One UI 3.1
|iOS 14
|Экран
|5,9'', 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED, 120 Гц
|6,2'', 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED, 120 Гц
|5,4'', 1080x2340 пикс., 19,5:9, XDR OLED
|Процессор
|Qualcomm SM8350 Snapdragon 888, Cortex-X1 2,84 ГГц + 3x Cortex-A78 2,42 ГГц + 4x Cortex-A55 1,8 ГГц
|Exynos 2100, Cortex-X1 2,9 ГГц + 3x Cortex-A78 2,8 ГГц + 4x Cortex-A55 2,2 ГГц
|Apple A14 Bionic
|Графика
|Adreno 660
|Mali-G78 MP14
|Apple GPU
|Оперативная память
|8 Гбайт
|8 Гбайт
|4 Гбайт
|Накопитель
|256 Гбайт
|256 Гбайт
|256 Гбайт
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6e), Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основная двойная: 64 Мп f/1,8 + 12 Мп f/2,2 (сверхширик), качество видео: до 4320@30 FPS, фронтальная 12 Мп f/2,5
|Основная тройная: 12 Мп f/1,8 + 64 Мп (теле) f/2,0 + 12 Мп f/2,2 (сверхширик), качество видео: до 4320@24 FPS, фронтальная 10 Мп f/2,2
|Основная двойная: 12 Мп f/1,6 + 12 Мп f/2,4 (сверхширик), качество видео: до 2160@60 FPS, фронтальная 12 Мп f/2,2
|Аккумулятор
|4000 мАч
|4000 мАч
|2227 мАч
|Размеры
|148x68,5x8,9 мм
|151,7x71,2x7,9 мм
|131,5x64,2x7,4 мм
|Масса
|169 г
|169 г
|135 г
|Цена
|63 тысячи рублей
|69 тысяч рублей
|85 тысяч рублей
Samsung Galaxy S21
Ближайший конкурент из мира Android — смартфон Samsung Galaxy S21. При той же массе он будет слегка крупнее, хотя и тоньше. Номинальная цена конфигурации 8/256 Гбайт — 80 тысяч рублей, но на момент написания этой статьи в официальном магазине цена сброшена по акции до 69 тысяч. Поискав по магазинам даже официальную версию можно найти уже почти за 60 тысяч, а “серую” на Snapdragon 888 — за 55 тысяч.
Но я должен отметить, что на тесте у меня была модель Zenfone 8 с 16/256 Гбайт оперативной памяти, которая стоит уже 73 тысячи рублей, а для сравнения с конкурентами, как мне кажется, гораздо честнее взять 8 Гбайт.
В отличие от Zenfone 8, Samsung предлагает третий модуль камеры — телевик на 64 мегапикселя, правда, это не настоящий телефото-объектив, т.к. оптический зум там всего 1,1х, поэтому не критично. Тем не менее, ночные снимки и видео, а также селфи у этого Samsung намного более качественнее. Также у Samsung порт USB-C работает по стандарту USB 3.x, тогда как у зенфона лишь USB 2.0, да и автономность у S21 получше (да-да, Exynos в 2021 году наконец перестал жрать, как не в себя, и с Snapdragon 888 они поменялись местами). В остальном Galaxy S21 почти такой же, даже корпус защищён от влаги и пыли по стандарту IP68.
iPhone 12 mini
Цена на мини-айфон от Apple, вообще говоря, начинается с 70 тысяч рублей, но мы тут всё же говорим о 256 Гбайт памяти. Так-то и Galaxy S21 можно ещё дешевле найти. Но учитывая, что все три смартфона (Zenfone 8 и его два конкурента) не поддерживают карты памяти, то 256 Гбайт по сегодняшним меркам — стандарт для флагмана.
В айфоне здесь самое интересное то, что он ещё компактнее зенфона, но по “железу” в любом случае получится слабее — во-первых, потому, что Apple до сих пор не умеет делать экраны с частотой обновления 120 Гц, а во-вторых, потому, что это младшая модель в линейке iPhone 12. Автономность здесь будет хуже, чем у ZenFone, дисплей тоже не настолько крутой, динамики хуже, а вот основная камера — лучше.
Итого
Asus Zenfone 8 в первые часы знакомства производит невероятное первое впечатление, но слегка расстраивает, когда вникаешь в детали. Ночная съёмка, качество селфи-камеры, слабая автономность и горячий по любому поводу корпус — всё это довольно существенные минусы, которые в современном смартфоне, всё-таки, видеть не хочется.
С другой стороны, Zenfone 8 — это единственный компактный современный флагман с огромнейшим запасом производительности, хорошим экраном, да ещё и разъёмом 3,5-мм. При этом, стоит он дешевле конкурентов — я бы даже сказал, адекватно с учётом минусов. На сегодняшний день у любителей компактных смартфонов вариантов почти не осталось, особенно если всё-таки не рассматривать айфон. Последний приличный компакт в мире Android был у Samsung два года назад — Galaxy S10e. Сегодня Galaxy S21 хотя и достаточно маленький, всё-таки, является скорее "обрубком" полноценного смартфона, чем версией для любителей полноценных компактов.
Так что, хотя у Asus Zenfone 8 есть существенные недостатки, в каком-то роде он всё равно уникален. Хотелось бы, чтобы таких экспериментальных и нестандартных смартфонов было больше, поэтому считаем нужным необычного "тайваньца" поощрить.
- Удобный, эргономичный компакт
- Высочайшая производительность
- Хороший AMOLED-экран 120 Гц
- Отличное качество дневных фото и видео
- Адекватная цена
- 3,5-мм
- Очень слабая автономность
- Корпус почти всегда тёплый из-за нагрева процессора
- Низкое качество селфи и ночных снимков