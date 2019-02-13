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Xiaomi Mi Max 3 против Honor 8X Max — сравнительный тест смартфонов с самыми большими экранами

Бои на лопатах
“Лопатофоны” или, как их ещё ласково называют, “фаблеты”, до сих пор популярны, хотя по-настоящему роскошных смартфонов с максимальными характеристиками среди них мало. Тот же Samsung Galaxy Note давно перестал быть рекордно крупным смартфоном — ”всего” 6,4 дюйма по диагонали. Когда-то это было о-го-го, но благодаря моде на уменьшение рамок даже в габариты старых “лопат” можно вписать дисплей побольше. И сегодня у нас самые новые и интересные для покупки смартфоны с рекордно большими экранами новых модных пропорций.

Оглавление

Внешний вид
Экран и интерфейс
Производительность и автономность
Камера
Конкуренты
Honor Note 10
Xiaomi Mi Max 2
Итого

Сегодняшние претенденты, Xiaomi Mi Max 3 и Honor 8X Max, получили экраны с диагональю 6,9 и 7,12 дюймов соответственно. То, что нужно для любителей гигантских дисплеев, если эти любители не хотят брать с собой планшет (тем более, планшет на Android — совершенно бесполезная ерунда).

Внешний вид

С учётом того, что герои нашего теста моноблочные (не улыбайтесь — скоро все начнут штамповать складные и форм-фактор смартфонов снова придётся писать, как в эпоху раскладушек и слайдеров) и вытянутые во имя безрамочности экраны, внешне смартфоны отличаются слабо. Honor 8X Max можно узнать благодаря надписи Honor под экраном, и каплевидному вырезу сверху.

Слева - Honor 8X Max, справа - Xiaomi Mi Max 3

У Xiaomi Mi Max 3 никаких вырезов вообще нет, а потому снова становится актуальным вопрос - зачем Володька сбрил усы производитель скруглил углы экрана. Хорошо хоть радиус этих скруглений небольшой.

Слева - Honor 8X Max, справа - Xiaomi Mi Max 3

Тыльная сторона у Xiaomi матовая металлическая, а у Honor - глянцевая стеклянная. Лично я предпочитаю первый вариант - он меньше марается. Кстати, что забавно - даже профиль закругления спинки по бокам у смартфонов буквально идентичный, будто оба они "списывали контрольную" у одного и того же производителя.

Снизу - Honor 8X Max, сверху - Xiaomi Mi Max 3

Ещё более интересно то, что недорогой, по сути, Xiaomi получил разъём USB-C, тогда как у Honor 8X Max есть только micro-USB. Как мы разберёмся в параграфе “производительность и автономность”, более новый разъём Xiaomi нужен не только ради моды и удобства подключения зарядника.

Снизу - Honor 8X Max, сверху - Xiaomi Mi Max 3

Вопреки идиотской моде, оба смартфона сохранили отдельный разъём для подключения наушников, но у Honor он снизу, рядом с портом micro-USB, а у Xiaomi - сверху. Тут вопрос субъективный, но лично я предпочту второй вариант - так к разъёму удобнее подключать внешний проводной микрофон при съёмке на всякие стабилизаторы вроде DJI Osmo Mobile.

Слева - Xiaomi Mi Max 3, снизу - Honor 8X Max

Ещё одна принципиальная конструктивная разница: слот для SIM-карт и карты памяти у Xiaomi - гибридный, а у Honor - полноценный. То есть, в случае с Mi Max 3 пользователю придётся выбирать: либо вторая симка, либо карта памяти.

Honor 8X Max в руке

Что смартфоны удобно лежат в руке писать не буду. Во-первых, настолько большой мобильник в принципе не может удобно лежать в руке. Да, вы можете долго рассуждать о том, как здорово иметь большой экран (это и правда здорово), но пользоваться одной рукой смартфоном с такими габаритами всё равно будет неудобно. Во-вторых, во время тестирования я успел уронить и тот и другой мобильник (а это со мной случается крайне редко). Падение не было жёстким, и они даже не поцарапались, но всё же.

Для того, чтобы вам было понятнее, насколько большие смартфоны у нас в тесте, просто имейте в виду, что каждый из них примерно на 10-15% крупнее Samsung Galaxy Note 9 или Apple iPhone XS Max. И даже Xiaomi Mi Max 2, огромный сам по себе, де-факто меньше, чем 8X Max и Mi Max 3. Крупнее из планшетофонов был разве что Lenovo Phab 2 Plus, но предлагал всего 6.4 дюйма диагонали против почти 7 дюймов в новых "безрамочниках". Впрочем, об умерших плохо не говорят, поэтому вернёмся от фаблетов Lenovo к нашим героям.

Xiaomi Mi Max 3 в руке

Экран и интерфейс

Как я уже сказал, у Xiaomi Mi Max 3 экран с диагональю 6,9 дюйма, а у Honor 8X Max - 7,12 дюймов. На деле разница в диагонали не видна - просто у Honor экран чуть более вытянут по длинной стороне. Поэтому чёткость картинки и фактическая ширина у них абсолютно одинаковая. По сути, экран Honor длиннее именно на размер выреза - поэтому и принципиальной разницы в количестве отображаемой на экране информации вы не найдёте, и, выбирая между данными моделями, на диагональ или размеры корпуса ориентироваться не стоит.

Xiaomi Mi Max 3Honor 8X Max
Максимальный уровень яркости (макс./мин.)455/0,34 кд/м2470/0,4 кд/м2
Контрастность (больше = лучше)1350:11160:1
Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)91%93%
DeltaE (меньше = лучше)1,952,54
Гамма (идеальная — 2,2)2,32,2
Цветовая температура (идеальная = 6500K)6900K8000K

Что касается качества картинки, то тут тоже более-менее всё одинаковое, но есть нюансы. Например, экран Honor ярче, но контрастность у него меньше - а всё потому, что у него чёрный менее… кхм… чёрный.

Цвета чуть более насыщенные у Honor (глаз это не заметит, только колориметр), но именно настолько, чтобы назвать их перенасыщенными. Поэтому отклонение от заданного цвета (DeltaE) выше - Honor немного привирает с достоверностью передачи цвета.

А вот у Xiaomi при настройках по умолчанию экран ведёт себя очень странно. С авто-регулировкой контрастности картинка "плавает" в зависимости от освещённости, из-за чего вам иногда кажется, будто вы пьяный, либо у смартфона, извините "кинескоп сел"..

Поэтому для финального тестирования я установил настройку в “Стандартная”, что привело показатели в норму и почему-то заодно перекрасило белый цвет от гаражно-синеватого до до более приятного глазу значения.

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Интерфейс Xiaomi Mi Max 3: экран блокировки

Оба тестируемых смартфона работают на Android 8.1 (на момент публикации этого материала) и используют фирменные интерфейсы.

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Интерфейс Honor 8X Max: экран блокировки

Нового про последние сказать нечего - любой Honor или Xiaomi последних лет "внутри" выглядит так же, эксклюзивных функций лопатофонам "не завезли".

Производительность и автономность

Honor 8X Max работает на процессоре Snapdragon 660, а Xiaomi Mi Max 3 - на Snapdragon 636. Тут, в общем, и по цифрам уже всё понятно - 660 модель более бодрая, у неё более мощная игровая графика (Adreno 512 против Adreno 509), но сюрпризом стало то, что Huawei/Honor хотя бы в некоторых моделях не впаривает свои Кирины, а выбирает Qualcomm. И то, что в просторном корпусе лопатофона Snapdragon 660 ещё и более экономичен (а не как это бывает обычно на примере провальных по автономности в пересчёте на мАч Xiaomi Mi A2 или ASUS ZenFone Max Pro M2). Но к этому мы ещё вернёмся буквально через пару абзацев.

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Результаты тестирования смартфонов в бенчмарке 3D Mark Sling Shot Extreme

Главное, что стоит отметить - у Honor 8X запас производительности действительно выше, но на практике как-то заметить это сложно. Причём, не только в приложениях, но даже в играх. В большинстве игр обе модели показывают одинаковую картинку с одинаковой частотой кадров (сказывается скромное разрешение Full HD+, в котором графическое ядро не напрягается так, как могло бы). Так что опираться на цифры бенчмарков в выборе между этими двумя моделями я бы не стал.

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Игра Modern Combat 5 на Xiaomi Mi Max 3

Комплектация у смартфонов почти одинаковая - разве что, в Honor памяти 128 Гбайт вместо 64 Гбайт у Xiaomi. При этом, напомню, расширить хранилище картой памяти удобнее именно в Honor - не придётся отказываться от второй симки.

Оба смартфона сохранили поддержку FM-радио, работают с сетями Wi-Fi 802.11ac и геолокацией GPS, ГЛОНАСС, BeiDou. Но у Xiaomi более новый, быстрый и экономичный модуль Bluetooth.

К сожалению, ни один из тестовых смартфонов не получил NFC (и возможность оплаты со смартфона взамен банковской карты). Если у Xiaomi это вполне типичный недостаток, то вот для Honor 8X это более чем странно, ведь, в “обычном” Honor 8X этот модуль есть. Понятно, что приставка “Max” в названии относится к диагонали экрана, но всё-таки покупатель давно привык, что увеличенные версии флагманов часто имеют функциональность, как минимум, не хуже, да и “max” ассоциируется также с “максимум”. Был бы он Honor 8X Big - вопросов бы не возникало.

В общем, хотя сканеры отпечатков пальцев есть и у Honor и у Xiaomi, про Google Pay можно забыть. Скорей всего, дело в том, что Honor решили просто "не париться" с доработкой изначально китайской модели ради маленьких продаж вне Поднебесной. Хорошо, хоть Honor 8X Max вообще начали продавать в России официально - ещё в конце 2018 года руководство Honor заявляло "в Европе и России это будут плохо покупать" и поставлять смартфон к нам официально отказывалось.

Результаты тестирования автономности: чтение, просмотр видео, игры (в минутах)

Несмотря на то, что Honor 8X Max чуть более быстр, чем Xiaomi Mi Max 3, и у него меньше ёмкость аккумулятора (5000 мАч против 5500 мАч), работает он чуть дольше. Но тут есть несколько интересных нюансов.

Во время тестирования оба смартфона сначала идут практически “ноздря-в-ноздрю”. Где-то ближе к 60-70% разряда Xiaomi Mi Max 3 начинает вырываться вперёд - то есть, разряжается быстрее. Но уже после 50% оставшегося заряда Honor его практически догоняет. Вероятно, речь идёт об индивидуальной "кривизне" расчёта заряда аккумулятора (он только в циферках процентов линейный и равномерный, а на деле всё немного сложнее).

Как можно видеть по графику, время воспроизведения фильма у обоих смартфонов оказалось одинаковым. В играх Xiaomi показывает даже чуть лучший результат - банально из-за меньшего потолка производительности. Но в режиме чтения энергоэффективность старшего процессора в Honor берёт своё. Производительность в этом режиме уже значения не имеет.

Но по скорости зарядки всё совсем наоборот. Оба смартфона поддерживают быструю зарядку Qualcomm Quick Charge 3.0, но Xiaomi Mi Max 3 получает ток через порт USB Type-C. И, хотя продолжительность зарядки растягивается не на полчаса, как у Oppo RX17 Pro, и даже не полтора часа, как у многих современных флагманов, всё равно Mi Max 3 заряжается почти в два раза быстрее, чем Honor 8X Max. При зарядке от одного тройника штатными адаптерами Xiaomi Mi Max 3 заряжался чуть менее двух с половиной часов (при этом за два часа зарядился на 90%), а Honor 8X Max тянул резину почти 4 часа. Отчасти дело в том, что micro-USB, хоть и способен переварить быструю зарядку мощностью 18 Вт, но эти самые 18 Вт готов пропускать сквозь себя не 100% времени зарядки, а "иногда", чтобы не перегреваться. У USB-C, который проектировали позже, таких ограничений нет.

Вообще, для смартфона с 5000+ мАч скорость зарядки - не последнее дело, т.к. вполне логично, что при увеличении ёмкости аккумулятора и само время зарядки увеличивается. Ждать 4 часа зарядки сегодня как-то уже не комильфо, на мой взгляд.

Камера

Камеры (все) - самое слабое место и Xiaomi Mi Max 3 и Honor 8X Max, но если бы я выбирал между этими двумя моделями только по камере, то однозначно взял бы Xiaomi. Уже "на бумаге" Сяоми выглядит круче, потому что камеры в нём взяты из толковых бюджетников Redmi Note 5/Redmi Note 6 Pro (основная камера - Samsung S5K2L7). Откуда взяты камеры для Honor - хороший вопрос. Сами китайцы, как водится, помалкивают об этом (чтобы не опозориться, если выяснится, что сенсор влепили "на сдачу"), близкие характеристики камеры есть в Honor 7X, но оптика в нём другая, поэтому как знать...

Оба смартфона имеют режим “AI”, который, правда, на большинстве снимков либо не делает ничего, либо просто усиливает контраст и цвета. В общем, это скорее "раскраска" готовых фото, нежели какой-то интеллектуальный режим именно съёмки.

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Снимок на тыльную камеру Xiaomi Mi Max 3

Селфи-камеры у обоих смартфонов, с учётом цены, очень плохие. Они справляются со своей задачей только при дневном освещении. Получить приличные селфи в помещении очень сложно.

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Снимок на селфи-камеру Honor 8X Max

С тыльными камерами ситуация обстоит лучше. Днём на улице они показывают примерно одинаковый результат, но в помещении или в тёмное время суток Honor 8X Max значительно отстаёт. Снимок с искусственной ёлкой в моей квартире здесь наиболее показателен. Отмечу, что оба снимка - в режиме AI (в обычном режиме там полный кошмар). О чём тут “думал” Honor 8X вообще не понятно. Сцена очень простая и, по идее, должна выигрышно показать даже слабую камеру, но нет.

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Снимок на тыльную камеру Xiaomi Mi Max 3 в режиме AI

Также Honor пасует ночью - сильно падает чёткость изображения, вылезают шумы и прочая "перхоть" на снимках. Xiaomi старается изо всех сил, хотя до флагманов ему, конечно же, далеко.

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Ночной снимок на тыльную камеру Xiaomi Mi Max 3

В общем, по фото однозначный лидер - Xiaomi Mi Max 3. С видео ситуация похожая. Уже по характеристикам очевидно, что преимущество у Xiaomi - он может снимать в 4K с частотой 30 кадров в секунду, а в Full-HD - и в 30 и в 60 к/с. У Honor 8X Max - 1080/30 это “потолок” возможностей.

Но на деле всё не так хорошо, как хотелось бы. Да, 4K разрешение здесь есть и действительно повышает резкость, впрочем, заодно с насыщенностью ярких цветов (красный, оранжевый, розовый). А вот 60 к/с - сплошной маркетинг. Съёмка с такой частотой кадров, по ощущениям, ведётся в очень низком разрешении - предположу, что где-то около 720х480 пикселей, и потом растягивается до Full-HD. На стоп-кадрах даже можно разглядеть большие пиксели! В итоге резкость получается просто никакая, а ночью ещё и сплошная темень - видно только фонари. Поэтому я не привожу примеры съёмки в 60 к/с - считайте, что её в Xiaomi Mi Max 3 просто нет. А в 30 к/с - да, картинка лучше, чем у Honor.

Пример дневной видеосъёмки на камеру Honor 8X Max

Ночью разница особенно заметна. Там, где у Honor сплошное мыло, у Xiaomi картинка всё-таки приемлемая.

Пример дневной видеосъёмки на камеру Xiaomi Mi Max 3

Ещё у Xiaomi есть стабилизация - она по умолчанию включена в настройках. На практике её всё же лучше выключить - толку от неё мало, а чёткость падает.

Пример ночной видеосъёмки на камеру Honor 8X Max

Также в режиме 4K Xiaomi хотя и делает адекватную запись, на экране во время съёмки картинка неприятно "скачет", будто вы алкоголик с трясущимися руками.

Пример ночной видеосъёмки на камеру Xiaomi Mi Max 3

В любом случае, камеры обоих смартфонов слабоваты даже для ведения блога.

Конкуренты

Итак, фаблеты всё ещё популярны, но не настолько, чтобы их продавали пачками. С подбором конкурентов для тестируемых смартфонов у меня возникли большие проблемы - тут и сам-то Xiaomi Mi Max 3 официально в России продаваться не хочет. По сути, из всей получившейся четвёрки устройств (два тестовых и два конкурента) только Honor 8X Max можно официально купить у нас в стране (да и его нигде нет, кроме официального магазина).

Xiaomi Mi Max 3Honor 8X MaxHonor Note 10Xiaomi Mi Max 2
Операционная системаAndroid 8.1 + MIUI 10.0Android 8.1 + EMUI 8.2Android 8.1 + EMUI 8.2Android 7.1.1 + MIUI 10
Экран6,9'', 1080x2160 пикс., 18:9, IPS, 350 ppi7,12'', 1080x2244 пикс., 18,7:9, IPS, 350 ppi6,95'', 1080x2220 пикс., 18,5:9, IPS, 355 ppi6,44'', 1080x1920 пикс., 16:9, IPS, 342 ppi
ПроцессорQualcomm Snapdragon 636, 8x Kryo 260 1,8 ГГцQualcomm Snapdragon 660, 4x Kryo 260 1,95 ГГц + 4x Kryo 260 1,8 ГГцHisilicon Kirin 970, 4x 2,4 ГГц Cortex-A73 + 4x 1,8 ГГц Cortex-A53Qualcomm Snapdragon 625, 8x Cortex-A53 2,0 ГГц
ГрафикаAdreno 509Adreno 512Mali-G72 MP12Adreno 506
Оперативная память4 Гбайт LPDDR44 Гбайт LPDDR46/8 Гбайт4 Гбайт LPDDR3
Накопитель64 Гбайт + MicroSD128 Гбайт + MicroSD64/128 Гбайт + MicroSD64 Гбайт + MicroSD
СвязьLTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FMLTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, BeiDou, FMNFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, BeiDou, FMLTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
КамерыОсновная двойная: разрешение матрицы: 12 Мп + 5 Мп, диафрагма: f/1,9 качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 8 Мп диафрагма: f/2,0Основная двойная: разрешение матрицы: 16 Мп + 2 Мп, диафрагма: f/2,0 + f/2,4 качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 8 Мп диафрагма: f/2,0Основная двойная: разрешение матрицы: 24 Мп + 16 Мп, диафрагма: f/1,8 качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 13 Мп диафрагма: f/2,0Основная: разрешение матрицы: 12 Мп, диафрагма: f/2,2 качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 5 Мп диафрагма: f/2,0
Аккумулятор5500 мАч5000 мАч5000 мАч5300 мАч
Размеры176,2x87,4x8 мм177,6x86,3x8,1 мм177x85x7,7 мм174,1x88,7x7,6 мм
Масса221 г210 г230 г211 г
Цена17 тысяч рублей21,5 тысяч рублей27 тысяч рублей10 тысяч рублей

Honor Note 10

Honor Note 10

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Как мы выяснили, Honor 8X Max по функциональности уступает даже Honor 8X — отсутствует NFC. Так что, если вам нужен и этот модуль и вообще флагманская начинка, но при этом интересует большой экран, то можно посмотреть в сторону Honor Note 10. Официально его в Россию не возят, но в серой рознице можно найти за 26-30 тысяч рублей. "Подводные камни" - типичные для смартфонов, которые были сделаны для Китая, а потом адаптированы для лаоваев - неполный комплект частот 4G (почти все есть, но отсутствует Band 20), отсутствие глобальной прошивки (есть только китайские, в которые влепили Google Play кустарным способом. Из-за кустарной модификации прошивки могут появиться некоторые "глюки" с Google Pay. С обновлением прошивок всё тоже очень плохо - вам либо шашечки (обновление Android стандартным образом), либо ехать (русский язык и магазин с приложениями Google Play). Третьего не дано.

Xiaomi Mi Max 2

Xiaomi Mi Max 2

Да, эта модель ещё слабее, чем Mi Max 3, зато стоит значительно дешевле - около 9-10 тысяч рублей за версию с 32 или 64 Гбайт памяти. Там, конечно, и процессор будет попроще и камера, зато всё ещё с портом USB-C.

И ещё есть игровой Huawei Mate 20 X, но это уж совсем дичайший раритет от 50 тысяч рублей и дороже.

Итого

И Honor 8X Max и Xiaomi Mi Max 3 сделаны для людей, которым нужен огромный экран, но которых совершенно не интересует камера, в особенности - селфи и видео. NFC этим людям также не пригождается. Зато экраны действительно неплохие. И почти одинаковые.

На стороне Honor 8X Max - чуть выше производительность и почти незначительно - автономность, также здесь 128 Гбайт памяти и можно поставить карту памяти вместе со второй симкой. Главные же минусы Honor - очень долгая зарядка и явно завышенная официальная цена.

Xiaomi Mi Max 3 какими-то уникальными положительными качествами не отличился, разве что, камера у него всё же лучше, чем у Honor, и есть разъём USB-C.

Отмечу также, что все характеристики и цены приведены для смартфонов, которые были на тесте. Так, например, можно и Honor 8X Max в серой рознице найти с 64 Гбайт памяти по такой же цене, как у Xiaomi Mi Max 3 - 17 тысяч рублей.

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