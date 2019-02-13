Xiaomi Mi Max 3 против Honor 8X Max — сравнительный тест смартфонов с самыми большими экранами

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Сегодняшние претенденты, Xiaomi Mi Max 3 и Honor 8X Max, получили экраны с диагональю 6,9 и 7,12 дюймов соответственно. То, что нужно для любителей гигантских дисплеев, если эти любители не хотят брать с собой планшет (тем более, планшет на Android — совершенно бесполезная ерунда).
Внешний вид
С учётом того, что герои нашего теста моноблочные (не улыбайтесь — скоро все начнут штамповать складные и форм-фактор смартфонов снова придётся писать, как в эпоху раскладушек и слайдеров) и вытянутые во имя безрамочности экраны, внешне смартфоны отличаются слабо. Honor 8X Max можно узнать благодаря надписи Honor под экраном, и каплевидному вырезу сверху.
У Xiaomi Mi Max 3 никаких вырезов вообще нет, а потому снова становится актуальным вопрос - зачем
Володька сбрил усы производитель скруглил углы экрана. Хорошо хоть радиус этих скруглений небольшой.
Тыльная сторона у Xiaomi матовая металлическая, а у Honor - глянцевая стеклянная. Лично я предпочитаю первый вариант - он меньше марается. Кстати, что забавно - даже профиль закругления спинки по бокам у смартфонов буквально идентичный, будто оба они "списывали контрольную" у одного и того же производителя.
Ещё более интересно то, что недорогой, по сути, Xiaomi получил разъём USB-C, тогда как у Honor 8X Max есть только micro-USB. Как мы разберёмся в параграфе “производительность и автономность”, более новый разъём Xiaomi нужен не только ради моды и удобства подключения зарядника.
Вопреки идиотской моде, оба смартфона сохранили отдельный разъём для подключения наушников, но у Honor он снизу, рядом с портом micro-USB, а у Xiaomi - сверху. Тут вопрос субъективный, но лично я предпочту второй вариант - так к разъёму удобнее подключать внешний проводной микрофон при съёмке на всякие стабилизаторы вроде DJI Osmo Mobile.
Ещё одна принципиальная конструктивная разница: слот для SIM-карт и карты памяти у Xiaomi - гибридный, а у Honor - полноценный. То есть, в случае с Mi Max 3 пользователю придётся выбирать: либо вторая симка, либо карта памяти.
Что смартфоны удобно лежат в руке писать не буду. Во-первых, настолько большой мобильник в принципе не может удобно лежать в руке. Да, вы можете долго рассуждать о том, как здорово иметь большой экран (это и правда здорово), но пользоваться одной рукой смартфоном с такими габаритами всё равно будет неудобно. Во-вторых, во время тестирования я успел уронить и тот и другой мобильник (а это со мной случается крайне редко). Падение не было жёстким, и они даже не поцарапались, но всё же.
Для того, чтобы вам было понятнее, насколько большие смартфоны у нас в тесте, просто имейте в виду, что каждый из них примерно на 10-15% крупнее Samsung Galaxy Note 9 или Apple iPhone XS Max. И даже Xiaomi Mi Max 2, огромный сам по себе, де-факто меньше, чем 8X Max и Mi Max 3. Крупнее из планшетофонов был разве что Lenovo Phab 2 Plus, но предлагал всего 6.4 дюйма диагонали против почти 7 дюймов в новых "безрамочниках". Впрочем, об умерших плохо не говорят, поэтому вернёмся от фаблетов Lenovo к нашим героям.
Экран и интерфейс
Как я уже сказал, у Xiaomi Mi Max 3 экран с диагональю 6,9 дюйма, а у Honor 8X Max - 7,12 дюймов. На деле разница в диагонали не видна - просто у Honor экран чуть более вытянут по длинной стороне. Поэтому чёткость картинки и фактическая ширина у них абсолютно одинаковая. По сути, экран Honor длиннее именно на размер выреза - поэтому и принципиальной разницы в количестве отображаемой на экране информации вы не найдёте, и, выбирая между данными моделями, на диагональ или размеры корпуса ориентироваться не стоит.
|Xiaomi Mi Max 3
|Honor 8X Max
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|455/0,34 кд/м2
|470/0,4 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1350:1
|1160:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|91%
|93%
|DeltaE (меньше = лучше)
|1,95
|2,54
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,3
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6900K
|8000K
Что касается качества картинки, то тут тоже более-менее всё одинаковое, но есть нюансы. Например, экран Honor ярче, но контрастность у него меньше - а всё потому, что у него чёрный менее… кхм… чёрный.
Цвета чуть более насыщенные у Honor (глаз это не заметит, только колориметр), но именно настолько, чтобы назвать их перенасыщенными. Поэтому отклонение от заданного цвета (DeltaE) выше - Honor немного привирает с достоверностью передачи цвета.
А вот у Xiaomi при настройках по умолчанию экран ведёт себя очень странно. С авто-регулировкой контрастности картинка "плавает" в зависимости от освещённости, из-за чего вам иногда кажется, будто вы пьяный, либо у смартфона, извините "кинескоп сел"..
Поэтому для финального тестирования я установил настройку в “Стандартная”, что привело показатели в норму и почему-то заодно перекрасило белый цвет от гаражно-синеватого до до более приятного глазу значения.
Оба тестируемых смартфона работают на Android 8.1 (на момент публикации этого материала) и используют фирменные интерфейсы.
Нового про последние сказать нечего - любой Honor или Xiaomi последних лет "внутри" выглядит так же, эксклюзивных функций лопатофонам "не завезли".
Производительность и автономность
Honor 8X Max работает на процессоре Snapdragon 660, а Xiaomi Mi Max 3 - на Snapdragon 636. Тут, в общем, и по цифрам уже всё понятно - 660 модель более бодрая, у неё более мощная игровая графика (Adreno 512 против Adreno 509), но сюрпризом стало то, что Huawei/Honor хотя бы в некоторых моделях не впаривает свои Кирины, а выбирает Qualcomm. И то, что в просторном корпусе лопатофона Snapdragon 660 ещё и более экономичен (а не как это бывает обычно на примере провальных по автономности в пересчёте на мАч Xiaomi Mi A2 или ASUS ZenFone Max Pro M2). Но к этому мы ещё вернёмся буквально через пару абзацев.
Главное, что стоит отметить - у Honor 8X запас производительности действительно выше, но на практике как-то заметить это сложно. Причём, не только в приложениях, но даже в играх. В большинстве игр обе модели показывают одинаковую картинку с одинаковой частотой кадров (сказывается скромное разрешение Full HD+, в котором графическое ядро не напрягается так, как могло бы). Так что опираться на цифры бенчмарков в выборе между этими двумя моделями я бы не стал.
Комплектация у смартфонов почти одинаковая - разве что, в Honor памяти 128 Гбайт вместо 64 Гбайт у Xiaomi. При этом, напомню, расширить хранилище картой памяти удобнее именно в Honor - не придётся отказываться от второй симки.
Оба смартфона сохранили поддержку FM-радио, работают с сетями Wi-Fi 802.11ac и геолокацией GPS, ГЛОНАСС, BeiDou. Но у Xiaomi более новый, быстрый и экономичный модуль Bluetooth.
К сожалению, ни один из тестовых смартфонов не получил NFC (и возможность оплаты со смартфона взамен банковской карты). Если у Xiaomi это вполне типичный недостаток, то вот для Honor 8X это более чем странно, ведь, в “обычном” Honor 8X этот модуль есть. Понятно, что приставка “Max” в названии относится к диагонали экрана, но всё-таки покупатель давно привык, что увеличенные версии флагманов часто имеют функциональность, как минимум, не хуже, да и “max” ассоциируется также с “максимум”. Был бы он Honor 8X Big - вопросов бы не возникало.
В общем, хотя сканеры отпечатков пальцев есть и у Honor и у Xiaomi, про Google Pay можно забыть. Скорей всего, дело в том, что Honor решили просто "не париться" с доработкой изначально китайской модели ради маленьких продаж вне Поднебесной. Хорошо, хоть Honor 8X Max вообще начали продавать в России официально - ещё в конце 2018 года руководство Honor заявляло "в Европе и России это будут плохо покупать" и поставлять смартфон к нам официально отказывалось.
Несмотря на то, что Honor 8X Max чуть более быстр, чем Xiaomi Mi Max 3, и у него меньше ёмкость аккумулятора (5000 мАч против 5500 мАч), работает он чуть дольше. Но тут есть несколько интересных нюансов.
Во время тестирования оба смартфона сначала идут практически “ноздря-в-ноздрю”. Где-то ближе к 60-70% разряда Xiaomi Mi Max 3 начинает вырываться вперёд - то есть, разряжается быстрее. Но уже после 50% оставшегося заряда Honor его практически догоняет. Вероятно, речь идёт об индивидуальной "кривизне" расчёта заряда аккумулятора (он только в циферках процентов линейный и равномерный, а на деле всё немного сложнее).
Как можно видеть по графику, время воспроизведения фильма у обоих смартфонов оказалось одинаковым. В играх Xiaomi показывает даже чуть лучший результат - банально из-за меньшего потолка производительности. Но в режиме чтения энергоэффективность старшего процессора в Honor берёт своё. Производительность в этом режиме уже значения не имеет.
Но по скорости зарядки всё совсем наоборот. Оба смартфона поддерживают быструю зарядку Qualcomm Quick Charge 3.0, но Xiaomi Mi Max 3 получает ток через порт USB Type-C. И, хотя продолжительность зарядки растягивается не на полчаса, как у Oppo RX17 Pro, и даже не полтора часа, как у многих современных флагманов, всё равно Mi Max 3 заряжается почти в два раза быстрее, чем Honor 8X Max. При зарядке от одного тройника штатными адаптерами Xiaomi Mi Max 3 заряжался чуть менее двух с половиной часов (при этом за два часа зарядился на 90%), а Honor 8X Max тянул резину почти 4 часа. Отчасти дело в том, что micro-USB, хоть и способен переварить быструю зарядку мощностью 18 Вт, но эти самые 18 Вт готов пропускать сквозь себя не 100% времени зарядки, а "иногда", чтобы не перегреваться. У USB-C, который проектировали позже, таких ограничений нет.
Вообще, для смартфона с 5000+ мАч скорость зарядки - не последнее дело, т.к. вполне логично, что при увеличении ёмкости аккумулятора и само время зарядки увеличивается. Ждать 4 часа зарядки сегодня как-то уже не комильфо, на мой взгляд.
Камера
Камеры (все) - самое слабое место и Xiaomi Mi Max 3 и Honor 8X Max, но если бы я выбирал между этими двумя моделями только по камере, то однозначно взял бы Xiaomi. Уже "на бумаге" Сяоми выглядит круче, потому что камеры в нём взяты из толковых бюджетников Redmi Note 5/Redmi Note 6 Pro (основная камера - Samsung S5K2L7). Откуда взяты камеры для Honor - хороший вопрос. Сами китайцы, как водится, помалкивают об этом (чтобы не опозориться, если выяснится, что сенсор влепили "на сдачу"), близкие характеристики камеры есть в Honor 7X, но оптика в нём другая, поэтому как знать...
Оба смартфона имеют режим “AI”, который, правда, на большинстве снимков либо не делает ничего, либо просто усиливает контраст и цвета. В общем, это скорее "раскраска" готовых фото, нежели какой-то интеллектуальный режим именно съёмки.
Селфи-камеры у обоих смартфонов, с учётом цены, очень плохие. Они справляются со своей задачей только при дневном освещении. Получить приличные селфи в помещении очень сложно.
С тыльными камерами ситуация обстоит лучше. Днём на улице они показывают примерно одинаковый результат, но в помещении или в тёмное время суток Honor 8X Max значительно отстаёт. Снимок с искусственной ёлкой в моей квартире здесь наиболее показателен. Отмечу, что оба снимка - в режиме AI (в обычном режиме там полный кошмар). О чём тут “думал” Honor 8X вообще не понятно. Сцена очень простая и, по идее, должна выигрышно показать даже слабую камеру, но нет.
Также Honor пасует ночью - сильно падает чёткость изображения, вылезают шумы и прочая "перхоть" на снимках. Xiaomi старается изо всех сил, хотя до флагманов ему, конечно же, далеко.
В общем, по фото однозначный лидер - Xiaomi Mi Max 3. С видео ситуация похожая. Уже по характеристикам очевидно, что преимущество у Xiaomi - он может снимать в 4K с частотой 30 кадров в секунду, а в Full-HD - и в 30 и в 60 к/с. У Honor 8X Max - 1080/30 это “потолок” возможностей.
Но на деле всё не так хорошо, как хотелось бы. Да, 4K разрешение здесь есть и действительно повышает резкость, впрочем, заодно с насыщенностью ярких цветов (красный, оранжевый, розовый). А вот 60 к/с - сплошной маркетинг. Съёмка с такой частотой кадров, по ощущениям, ведётся в очень низком разрешении - предположу, что где-то около 720х480 пикселей, и потом растягивается до Full-HD. На стоп-кадрах даже можно разглядеть большие пиксели! В итоге резкость получается просто никакая, а ночью ещё и сплошная темень - видно только фонари. Поэтому я не привожу примеры съёмки в 60 к/с - считайте, что её в Xiaomi Mi Max 3 просто нет. А в 30 к/с - да, картинка лучше, чем у Honor.
Ночью разница особенно заметна. Там, где у Honor сплошное мыло, у Xiaomi картинка всё-таки приемлемая.
Ещё у Xiaomi есть стабилизация - она по умолчанию включена в настройках. На практике её всё же лучше выключить - толку от неё мало, а чёткость падает.
Также в режиме 4K Xiaomi хотя и делает адекватную запись, на экране во время съёмки картинка неприятно "скачет", будто вы алкоголик с трясущимися руками.
В любом случае, камеры обоих смартфонов слабоваты даже для ведения блога.
Конкуренты
Итак, фаблеты всё ещё популярны, но не настолько, чтобы их продавали пачками. С подбором конкурентов для тестируемых смартфонов у меня возникли большие проблемы - тут и сам-то Xiaomi Mi Max 3 официально в России продаваться не хочет. По сути, из всей получившейся четвёрки устройств (два тестовых и два конкурента) только Honor 8X Max можно официально купить у нас в стране (да и его нигде нет, кроме официального магазина).
|Xiaomi Mi Max 3
|Honor 8X Max
|Honor Note 10
|Xiaomi Mi Max 2
|Операционная система
|Android 8.1 + MIUI 10.0
|Android 8.1 + EMUI 8.2
|Android 8.1 + EMUI 8.2
|Android 7.1.1 + MIUI 10
|Экран
|6,9'', 1080x2160 пикс., 18:9, IPS, 350 ppi
|7,12'', 1080x2244 пикс., 18,7:9, IPS, 350 ppi
|6,95'', 1080x2220 пикс., 18,5:9, IPS, 355 ppi
|6,44'', 1080x1920 пикс., 16:9, IPS, 342 ppi
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 636, 8x Kryo 260 1,8 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 660, 4x Kryo 260 1,95 ГГц + 4x Kryo 260 1,8 ГГц
|Hisilicon Kirin 970, 4x 2,4 ГГц Cortex-A73 + 4x 1,8 ГГц Cortex-A53
|Qualcomm Snapdragon 625, 8x Cortex-A53 2,0 ГГц
|Графика
|Adreno 509
|Adreno 512
|Mali-G72 MP12
|Adreno 506
|Оперативная память
|4 Гбайт LPDDR4
|4 Гбайт LPDDR4
|6/8 Гбайт
|4 Гбайт LPDDR3
|Накопитель
|64 Гбайт + MicroSD
|128 Гбайт + MicroSD
|64/128 Гбайт + MicroSD
|64 Гбайт + MicroSD
|Связь
|LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|Камеры
|Основная двойная: разрешение матрицы: 12 Мп + 5 Мп, диафрагма: f/1,9 качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 8 Мп диафрагма: f/2,0
|Основная двойная: разрешение матрицы: 16 Мп + 2 Мп, диафрагма: f/2,0 + f/2,4 качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 8 Мп диафрагма: f/2,0
|Основная двойная: разрешение матрицы: 24 Мп + 16 Мп, диафрагма: f/1,8 качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 13 Мп диафрагма: f/2,0
|Основная: разрешение матрицы: 12 Мп, диафрагма: f/2,2 качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 5 Мп диафрагма: f/2,0
|Аккумулятор
|5500 мАч
|5000 мАч
|5000 мАч
|5300 мАч
|Размеры
|176,2x87,4x8 мм
|177,6x86,3x8,1 мм
|177x85x7,7 мм
|174,1x88,7x7,6 мм
|Масса
|221 г
|210 г
|230 г
|211 г
|Цена
|17 тысяч рублей
|21,5 тысяч рублей
|27 тысяч рублей
|10 тысяч рублей
Honor Note 10
Как мы выяснили, Honor 8X Max по функциональности уступает даже Honor 8X — отсутствует NFC. Так что, если вам нужен и этот модуль и вообще флагманская начинка, но при этом интересует большой экран, то можно посмотреть в сторону Honor Note 10. Официально его в Россию не возят, но в серой рознице можно найти за 26-30 тысяч рублей. "Подводные камни" - типичные для смартфонов, которые были сделаны для Китая, а потом адаптированы для лаоваев - неполный комплект частот 4G (почти все есть, но отсутствует Band 20), отсутствие глобальной прошивки (есть только китайские, в которые влепили Google Play кустарным способом. Из-за кустарной модификации прошивки могут появиться некоторые "глюки" с Google Pay. С обновлением прошивок всё тоже очень плохо - вам либо шашечки (обновление Android стандартным образом), либо ехать (русский язык и магазин с приложениями Google Play). Третьего не дано.
Xiaomi Mi Max 2
Да, эта модель ещё слабее, чем Mi Max 3, зато стоит значительно дешевле - около 9-10 тысяч рублей за версию с 32 или 64 Гбайт памяти. Там, конечно, и процессор будет попроще и камера, зато всё ещё с портом USB-C.
И ещё есть игровой Huawei Mate 20 X, но это уж совсем дичайший раритет от 50 тысяч рублей и дороже.
Итого
И Honor 8X Max и Xiaomi Mi Max 3 сделаны для людей, которым нужен огромный экран, но которых совершенно не интересует камера, в особенности - селфи и видео. NFC этим людям также не пригождается. Зато экраны действительно неплохие. И почти одинаковые.
На стороне Honor 8X Max - чуть выше производительность и почти незначительно - автономность, также здесь 128 Гбайт памяти и можно поставить карту памяти вместе со второй симкой. Главные же минусы Honor - очень долгая зарядка и явно завышенная официальная цена.
Xiaomi Mi Max 3 какими-то уникальными положительными качествами не отличился, разве что, камера у него всё же лучше, чем у Honor, и есть разъём USB-C.
Отмечу также, что все характеристики и цены приведены для смартфонов, которые были на тесте. Так, например, можно и Honor 8X Max в серой рознице найти с 64 Гбайт памяти по такой же цене, как у Xiaomi Mi Max 3 - 17 тысяч рублей.