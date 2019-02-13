Xiaomi Mi Max 3 против Honor 8X Max — сравнительный тест смартфонов с самыми большими экранами

Несмотря на то, что Honor 8X Max чуть более быстр, чем Xiaomi Mi Max 3, и у него меньше ёмкость аккумулятора (5000 мАч против 5500 мАч), работает он чуть дольше. Но тут есть несколько интересных нюансов.

Во время тестирования оба смартфона сначала идут практически “ноздря-в-ноздрю”. Где-то ближе к 60-70% разряда Xiaomi Mi Max 3 начинает вырываться вперёд - то есть, разряжается быстрее. Но уже после 50% оставшегося заряда Honor его практически догоняет. Вероятно, речь идёт об индивидуальной "кривизне" расчёта заряда аккумулятора (он только в циферках процентов линейный и равномерный, а на деле всё немного сложнее).

Как можно видеть по графику, время воспроизведения фильма у обоих смартфонов оказалось одинаковым. В играх Xiaomi показывает даже чуть лучший результат - банально из-за меньшего потолка производительности. Но в режиме чтения энергоэффективность старшего процессора в Honor берёт своё. Производительность в этом режиме уже значения не имеет.

Но по скорости зарядки всё совсем наоборот. Оба смартфона поддерживают быструю зарядку Qualcomm Quick Charge 3.0, но Xiaomi Mi Max 3 получает ток через порт USB Type-C. И, хотя продолжительность зарядки растягивается не на полчаса, как у Oppo RX17 Pro, и даже не полтора часа, как у многих современных флагманов, всё равно Mi Max 3 заряжается почти в два раза быстрее, чем Honor 8X Max. При зарядке от одного тройника штатными адаптерами Xiaomi Mi Max 3 заряжался чуть менее двух с половиной часов (при этом за два часа зарядился на 90%), а Honor 8X Max тянул резину почти 4 часа. Отчасти дело в том, что micro-USB, хоть и способен переварить быструю зарядку мощностью 18 Вт, но эти самые 18 Вт готов пропускать сквозь себя не 100% времени зарядки, а "иногда", чтобы не перегреваться. У USB-C, который проектировали позже, таких ограничений нет.

Вообще, для смартфона с 5000+ мАч скорость зарядки - не последнее дело, т.к. вполне логично, что при увеличении ёмкости аккумулятора и само время зарядки увеличивается. Ждать 4 часа зарядки сегодня как-то уже не комильфо, на мой взгляд.

Камера

Камеры (все) - самое слабое место и Xiaomi Mi Max 3 и Honor 8X Max, но если бы я выбирал между этими двумя моделями только по камере, то однозначно взял бы Xiaomi. Уже "на бумаге" Сяоми выглядит круче, потому что камеры в нём взяты из толковых бюджетников Redmi Note 5/Redmi Note 6 Pro (основная камера - Samsung S5K2L7). Откуда взяты камеры для Honor - хороший вопрос. Сами китайцы, как водится, помалкивают об этом (чтобы не опозориться, если выяснится, что сенсор влепили "на сдачу"), близкие характеристики камеры есть в Honor 7X, но оптика в нём другая, поэтому как знать...

Оба смартфона имеют режим “AI”, который, правда, на большинстве снимков либо не делает ничего, либо просто усиливает контраст и цвета. В общем, это скорее "раскраска" готовых фото, нежели какой-то интеллектуальный режим именно съёмки.