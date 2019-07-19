8 классных функций смартфонов, которые сегодня стали никому не нужны

Или взять тот же iPhone. Да, Apple что-то там рассказывает про защиту от брызг, при этом не принимает по гарантии “утонувшие” смартфоны. И вот как доказать - это пользователь нарушил условия эксплуатации или в конструкции реально был брак, который привёл к затоплению даже в допустимых условиях? Поэтому люди по-прежнему просто не роняют смартфон в воду и не делают подводные фотографии - мало ли что. Ничего никому потом не докажешь, а потерянные на ремонт или замену смартфона деньги жалко. В конце-концов, если надо поснимать рыбок - можно купить аквабокс.

А так-то любой смартфон сегодня переживёт, если вы будете вызывать такси под дождём. Но и под дождём мы не любим находиться по совсем другим причинам.

3D-touch

Как известно, стоит Apple кашлянуть - как все начинают кашлять ещё громче. Но 3D-touch “не взлетел” даже у Apple - стоит ли про остальных говорить?

В самом деле - привыкнуть тратить больше усилий ради каких-то действий, которые можно совершить с меньшими усилиями, просто нецелесообразно. Тем более, никакой внятной индикации силы нажатия на экран так и не придумали. Пользователь, в итоге, лишь догадывался - достаточно ли сильно он нажал на экран, чтобы сработала нужная ему функци? Или даже так - достаточно ли слабо он нажал - ведь, зачем давить сильнее, чем нужно?