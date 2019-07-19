8 классных функций смартфонов, которые сегодня стали никому не нужны

Модульность
Одно время про модульные смартфоны вещали “из каждого утюга”. Различные проекты модульных смартфонов были лауреатами выставок MWC и IFA. Но теперь у нас остался лишь LG G5, про который сама компания пытается забыть, да Moto Z2 Play, про который забыли все, кроме мотофанатов.
Почему модульность никому не нужна? Потому, что смартфон - это не комп. Типичный десктоп может быть почти любой формы и габаритов - явно избыточных, причём. Откройте свой ПК и посмотрите, сколько в нём свободного места. Но волнует ли это вас? Вряд ли.
Mac Pro прошлого поколения был максимально компактным при топовой производительности. Вот примерно такого размера мог бы быть ПК сегодня. Но не будет - потому, что места даже в маленькой квартире достаточно для “ящика”, в котором воздуха больше, чем деталей. А вот в карманах для смартфона столько места нет. И лучше один смартфон с оптимальной начинкой, чем куча модулей, которые всё равно надо где-то носить с собой. И которые отваливаются, люфтят, пропадает соединение, а замена смартфона на новый превращается в головную боль - ведь, если старый смартфон ещё можно продать, то модули для него пойдут в лучшем случае в качестве бесплатного довеска.
3D-экраны и 3D-камеры
А вы помните, как в моду внезапно вошло 3D? Оно было повсюду. Портативная консоль Nintendo 3DS, куча телевизоров с 3D, и даже в смартфонах делать начали. И 3D-камеры, и экран с поддержкой “безочкового” 3D.
И где это сейчас? На свалке истории. Даже Nintendo отказалась от 3D-экранов, заменив консоли 3DS на более дешёвые New Nintendo 2DS XL, а в Switch даже изначально не стали делать 3D.
Почему? Да потому, что не особо-то и нужно, по крайней мере, далеко не всем нужно, а проблем - куча. Без очков 3D-экран можно смотреть только одному, а с очками куча ограничений по углу обзора. Сам 3D-контент далеко не всегда обязателен. К тому же, VR гораздо интереснее, хотя тоже нужен далеко не всем.
И если говорить о фильме или игре, то даже простое кино при должном таланте сценариста, режиссёра и актёров, может увлечь гораздо больше стремительных 3D-эффектов. И в играх пиксельная “индюшатина” иногда более затягивает, чем иной AAA-блокбастер, да ещё в стереоскопическом 3D. Впрочем, для мобильных игр всё это значения и не имеет - люди тыкают в “три в ряд” и довольны. Ну и зачем там 3D?
Пыле-влагозащита
Да-да, не спешите ругаться. Сегодня пыле- и влаго-защиту можно найти много где, однако будем честны - она почти никого не волнует. Когда-то смартфоны Sony Xperia сделали себе имя, в том числе, благодаря пыле-влагозащите. А сегодня все берут Xiaomi, где никакой защиты нет вообще. И кого это беспокоит?
Или взять тот же iPhone. Да, Apple что-то там рассказывает про защиту от брызг, при этом не принимает по гарантии “утонувшие” смартфоны. И вот как доказать - это пользователь нарушил условия эксплуатации или в конструкции реально был брак, который привёл к затоплению даже в допустимых условиях? Поэтому люди по-прежнему просто не роняют смартфон в воду и не делают подводные фотографии - мало ли что. Ничего никому потом не докажешь, а потерянные на ремонт или замену смартфона деньги жалко. В конце-концов, если надо поснимать рыбок - можно купить аквабокс.
А так-то любой смартфон сегодня переживёт, если вы будете вызывать такси под дождём. Но и под дождём мы не любим находиться по совсем другим причинам.
3D-touch
Как известно, стоит Apple кашлянуть - как все начинают кашлять ещё громче. Но 3D-touch “не взлетел” даже у Apple - стоит ли про остальных говорить?
В самом деле - привыкнуть тратить больше усилий ради каких-то действий, которые можно совершить с меньшими усилиями, просто нецелесообразно. Тем более, никакой внятной индикации силы нажатия на экран так и не придумали. Пользователь, в итоге, лишь догадывался - достаточно ли сильно он нажал на экран, чтобы сработала нужная ему функци? Или даже так - достаточно ли слабо он нажал - ведь, зачем давить сильнее, чем нужно?
В общем, сплошная неразбериха с этими 3D-тачами. Очередное никому не нужное 3D, как и в случае спинок смартфонов. “Сохраните этот твит”, как говорится.
Люксовое обслуживание (а-ля Vertu)
Помню, как я посещал офис Vertu в Москве сразу после выхода какого-то их очередного смартфона на Android. Там мне много рассказывали про то, как работает их услуга “Консьерж” - собственно, именно этот сервис привлекал пользователей Vertu больше всего, а не “брюлики” на корпусе. “Консерьж” - это что-то вроде личного ассистента, который готов решить любую (почти) вашу проблему, но за ваши деньги, разумеется. То есть, если вам нужно привезти пачку любимого печенья на необитаемый остров, где вы отдыхаете - вы можете это решить через “Консьержа”, но оплатив все расходы.
Проблема в том, что большую часть работы “Консьержа” сегодня могут сделать бесплатные голосовые ассистенты, в том числе, от Google - причём, круглосуточно, без выходных, перерывов и нервных срывов. Да, далеко не всю работу, но это уже далеко не премиум-сегмент.
Да и не только в ассистентах дело - вся наша жизнь стала более “цифровой” и многие услуги - от заказа билета на самолёт до бронирования столика в ресторане - более доступными. Вы вот знали, что сейчас даже на электричку билет можно прямо в приложении купить? Во всяком случае, в Москве это уже работает.
Второй экран
Где там теперь Yotaphone поживает? Да и не только он, а все эти проекты и от Samsung, и от LG, в которых небольшой второй экран дополнял основной.
Не, так-то идея неплохая, но попробуй-ка заставь всех разработчиков использовать твой второй экран, особенно если у каждого такого смартфона формат второго экрана отличается. Да и вообще - по сути, второй экран всегда был нужен лишь чтобы покрыть недостатки экрана основного, или телефона в целом.
E-Ink в Yotaphone - чтобы продлить автономность. Дополнительные экраны в Samsung Galaxy Note Edge и LG X View - чтобы вынести отдельные элементы интерфейса.
Сейчас, как видим, и один экран может принимать любые формы и обладать какими угодно вырезами. В эпоху безрамочных смартфонов никакие дополнительные экраны просто не нужны.
Металлический корпус
А ещё помните, как все угорали по металлическим корпусам? Как, мол, это красиво и вообще. Смартфоны даже специально делали “под металл”, люди там ещё проверяли - холодит ли? Настоящий ли металл? Ток проводит?
Но, увы, металл в корпусе - вещь непрактичная, а потому от него окончательно отказались. Жду теперь, когда и от стекла, наконец, откажутся - потому, что практичность у него не сильно выше. По крайней мере, если производитель не хочет зарабатывать ещё и на ремонте.
Мы не обезьяны, в конце-концов - нам не обязательно считать привлекательным только то, что блестит.
QWERTY-клавиатуры
Ну и напоследок - самое спорное. Да, сейчас мне наверняка будут многие возражать: “Да ты что! QWERTY-клавиатура много кому нужна! Вот если бы выпустили такой смартфон, как %smartphone_model%, да с “кверти”, то я бы сразу…”.
Но давайте честно. Абсолютно все QWERTY-клавиатуры в смартфонах были неудобными. Да, какие-то получше, другие похуже, но это всё равно совсем не то, что печатать на ноутбуке или ПК-клавиатуре. Да, можно поставить полноценную QWERTY в современный смартфон, и… Получай толщину в два раза больше. И массу в полтора раза больше. И механизм слайдера, который обязательно сломается, развалится, засорится, разболтается и вообще будет просто бесить самим своим наличием во всех ситуациях, кроме необходимости набора большого текста.
А ещё, полноценная клавиатура QWERTY не означает полноценную клавиатуру ЙЦУКЕН. Кириллица никогда не была в приоритете при создании таких смартфонов и раньше - многие русские буквы приходилось набирать через какие-то сложные сочетания кнопок.
Так-то да - печатать на сенсорном экране неудобно. Но и на QWERTY - не настолько удобнее, чтобы терпеть прочие описанные выше неудобства. А если нет разницы - то зачем платить больше?