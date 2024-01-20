Ваши ожидания от Galaxy S24 — это ваши проблемы

Ваши ожидания от Galaxy S24 — это ваши проблемыПотому что Samsung всё устраивает
Мы стали более лучше фотографировать с зумом
Как же меня заколебали приторные докладчики на презентациях, втирающие нам про ИИ! При том, что искусственным интеллектом они называют примитивные шаблоны нейросетей, слегка упрощающие рутину в компьютерной технике. Open AI, Google, Microsoft, Intel и AMD (эти даже «ИИ-процессоры» для ноутбуков якобы выпустили), теперь вот и Samsung тоже.
А знаете, для чего это делается? А здесь как в политике: чтобы отвлечь народ от подорожавших кредитов из-за поднятия ключевой ставки, вбрасываем «великую драму» о вечеринке голых звёзд, и нормально — все заняты их обсуждением, от пенсионерок
у подъездов в WhatsApp до депутатов, орущих с трибун про то, как бы они линчевали этих певцов и актёров.
Вот и Samsung много рассказывает про искусственный интеллект, который якобы должен прикрыть… удалённую из смартфона камеру с 10x оптическим (без потери качества, напомню), зумом. Теперь вместо камеры под 10x зум используется камера 5x + алгоритмы ИИ, конечно же. Которые якобы должны мыльную картинку от гибридного зума выправить в такую же, какой бы она была, если бы фото было бы снято с помощью… законов физики, блин! С помощью сенсора и «стекла увеличительного», грубо говоря. И если в фото это худо-бедно достижимо (Google Pixel 8 Pro, опять же, доказал), да и то — на ночных фото ИИ лажает и фото либо рыхлые, либо мыльные. То вот в то, что хвалёный ИИ будет рихтовать и реставрировать не то, что 4K, а даже 1080p-видео, снятое на зум 10x (допустим, кому-нибудь морду бьют на противоположной стороне улицы, и подходить ближе у вас нет желания, а зафиксировать правонарушение — есть), верится с трудом.
Но Самсунг настаивает, что «алгоритмы все сделают сами и больше нет причины ставить такую серьезную оптику».
Ну ладно. Наверное, если убрали одну «лишнюю» камеру, то смартфон сделали дешевле? Хе-хе, не дождётесь. Но об этом — в конце статьи. А пока я вам напомню, что…
Galaxy Unpacked 2024 — о том, как Samsung Galaxy пытается стать Google Pixel
Презентация началась не с анонса новых устройств. Скорее, со стендапа главы мобильного подразделения Samsung. Тут был и отрезок с обещанием новой эпохи в истории смартфонов, и много рассказов о том, что появление нового смартфона в старом корпусе — это хорошо. И о том, что искусственный интеллект — такой интеллект. Хоть и искусственный. Короче, создавалось ощущение, что смотришь презентацию не Самсунга, а Google Pixel 8 на каком-нибудь Google I/O! Ведь Гугл-то именно так и поступает: для него смартфоны — одни из многих «игрушек», а алгоритмы так называемого ИИ (для поиска, рекламы, слежки за вами, впаривания фигни в рекомендациях YouTube) — более важная материя.
В итоге, когда я начал осознавать, что это «закос под презентацию Google», на сцену вышел… правильно, представитель Google. Чтобы закрепить похожесть. И он 10 минут рассказывал о чём? Правильно, о программных фишках, которые уже успели показать в прошлом году! Например, о нейросетевом пакете Gemini, который пытается выдумывать текст за пользователя чуть ли не везде. Пример на фотографии ниже.
Про видеоролики на YouTube часто говорят: «Если в видеоролике отсутствует рекламная интеграция, значит сам видеоролик и есть реклама». Вот в смартфонах могу вам сказать, что если в них рекламируют искусственный интеллект — это верный признак того, что в улучшениях по «железной» части производитель не приготовил ничего нового. Кроме ощущения, что теперь Galaxy S24 серии — это такой Google Pixel, но по-корейски. Как морковка.
Программные фишки наше всё. Или и не наше вовсе?
Главная анонсированная на презентации технология — перевод речи других людей в режиме реального времени. То есть, буквально то, что Google показала семь лет назад вместе с наушниками Pixel Buds. Эта же замечательная компания, в дальнейшем, сделала эту фичу доступной для всех наушников, поддерживающих Google Assistant. Что добавил к этому Samsung? Возможность по нажатию физической кнопки открывать… Google Lens! Чтобы потом стилусом дают обвести объект на экране и отправить его для анализа на сервера Google. Ну, если вы стоите перед памятником и забыли его название, например.
Ладно, перевод всего подряд в вашем смартфоне действительно полезная функция. И даже встроенный переводчик в приложении «Сообщения», позволяющий писать сообщения на родном языке так, чтобы получатель получил их на своем языке — крутая вещь. Только вот без бытового нацизма не обошлось, поэтому смартфоны в России показали (одновременно с мировой презентацией, параллельный импорт творит чудеса, а Самсунг ни при чём совсем!), но поддержки русского языка нет. Так что самые важные функции Samsung Galaxy S24 в случае с Россией превращаются в «молодой человек, это не для вас написано!». И то, что носители русского языка — не только жители России, а ещё очень много жителей других стран, никого не волнует: главное — обозначить «позицию».
Интересно, что непосредственно на смартфоне нейросетями просчитывается очень небольшое количество данных. Все остальное отправляется в Google Cloud и просчитывается на удаленных серверах, поэтому никакие особые нейрочипы в процессоре городить не стали.
Еще разработчики добавили в приложение заметок ИИ-форматирование текста. На тот случай, если вам совсем лень расставлять самостоятельно заголовки и иногда нажимать на кнопку создания списков. Зато диктофон, кстати, прокачали так, что в нем появилась возможность расшифровывать ваши часовые записи лекций и выделять в тексте реплики отдельных людей.
Плохо что ли? Хорошо! Проблема в другом — в самой презентации рассказали не всё. Ну, например, что функции Galaxy AI (!) внезапно станут платными:
«Функции Galaxy AI будут предоставляться бесплатно до конца 2025 года на поддерживаемых устройствах Samsung Galaxy. К функциям ИИ, предоставляемым третьей стороной, могут применяться другие условия»,
— из примечаний к онлайн-предложениям смартфонов Samsung
Вроде бы немало исследований говорят, что покупатели смартфонов в России в среднем пользуются смартфоном пару лет, а потом меняют его на новый. Но в то же время мои наблюдения за покупателями дорогих флагманских смартфонов говорят о том, что такие смартфоны народ меняет реже — бывает что и через три, либо четыре года, потому что запас мощности позволяет мобильнику начать «тормозить» позже, чем более дешёвым моделям.
Но в любом случае, надежды на ИИ как основную функцию, ради которой стоит покупать смартфон, мало. Начиная с того, что возможность её оплачивать в стране под санкциями в принципе довольно призрачная, и продолжая тем, что Google в сходных «эксклюзивных функциях безлимитно и навсегда» в своё время уже замечательно «кинул» владельцев Google Pixel — без всяких там санкций или чрезвычайных обстоятельств.
Поэтому перейдём к аппаратной части смартфонов — там ведь должно быть хоть что-то новое?
Что на самом деле обновили в Galaxy S24 в сравнении с предшественниками?
С выходом нового поколения флагманов Samsung утратила пальму первенства среди смартфонов с дальнобойной оптикой. В Galaxy S22 Ultra был десятикратный оптический зум, в Galaxy S23 Ultra тоже, а в новом Galaxy S24 Ultra его… нет. А потери в оптике тут собрались компенсировать при помощи алгоритмов. Добро пожаловать в лагерь вычислительной фотографии, Samsung! Всё еще не корейский титановый «пиксель»?
Новый дизайн смартфоны не получили, внешние изменения минорные и направлены на допиливание огрехов предыдущих моделей. У S24 и S24+ довели до ума боковые рамки, сделав их такими же, как и в последнем поколении смартфонов от Apple. Сами смартфоны, при этом, слабо отличаются от других, более бюджетных моделей компании. Почему бы не позаимствовать более смелый дизайн Ultra-версии? Загадка. Ultra-версия же окончательно лишилась экрана-водопада и теперь на лицевой панели нет ни одного изгиба.
Размеры новых моделей идентичны размерам соответствующих моделей из прошлого поколения, и, по-хорошему, не стоило ждать решительных изменений объема аккумуляторов. Но изменений не претерпел только S24 Ultra. Тут, как и в Galaxy S23 Ultra, используется батарея объемом 5000 мАч. Зато положительные изменения есть у стандартных S24 и S24+. Первому добавили 100 мАч, второму — 200 мАч.
Не совсем понятно, как слегка увеличенный объем батареи поможет совладать с самыми яркими экранами на рынке — до 2600 нит в каждой модели. В прошлом поколении Samsung мог предложить пиковые значения только в районе 1750 нит. Поэтому пока стоит наблюдать за тестами автономности новых моделей и на Qualcomm Snapdragon Gen 3, и на Exynos 2400. Да, Samsung уберег от «эксиносов» Ultra-версию (она поставляется во всех странах на американских процессорах), но не сберег младшие.
В крупных российских розничных сетях и Galaxy S24, и Galaxy S24+ уже продаются. И продаются, как вы уже поняли, с чипами Exynos 2400 на борту. Бенчмарки обещают производительность на уровне между Apple A16 Bionic и Snapdragon Gen 3, да и графика на базе RDNA 3 внушает уважение. Но по большому счёту получается, что:
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S24 Ultra отличается от S23 Ultra новым процессором, поддержкой Wi-Fi 7, титановым корпусом и ухудшенным оптическим зумом. При этом S23 Ultra (256 ГБ) стоит 80−90 тысяч рублей, S24 Ultra — 140 тысяч рублей (где-то чуть больше, где-то чуть меньше). Переплата +75% или 60 тысяч рублей за немного более мощный процессор (+20% производительности в сравнении с S23 Ultra). При том, что пока даже и S22 Ultra не «тормозит», заторможенным неликвидом успел стать только S21 Ultra на сегодняшний день.
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Компактный Galaxy S24 отличается от S23 увеличенным на 0.1 дюйма дисплеем (было 6.1 дюйма, стало 6.2 дюйма), в чуть более просторный корпус впихнули +100 мАч в аккумулятор. И, как и в старшей версии, здесь обновили процессор… со Snapdragon на самсунговский Exynos. По идее, аналогичный тому же Snapdragon 8 Gen 3, но почти всегда в истории Exynos нагревались значительнее, а «ехали» медленнее. Тем более, не надейтесь, что быстродействия S24 будет настолько же высоким, как у «лопаты» Ultra — производительность урежут, иначе смартфон в компактном корпусе не справится с охлаждением флагманского процессора. Сегодня за S24 с базовыми 128 ГБ в России просят от 90 тысяч рублей. Galaxy S23 стоит в среднем 48−50 тысяч рублей за вариант с 128 ГБ. Получаем переплату +80% или 40 тысяч рублей в сравнении с прошлогодним флагманом Samsung.
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И, наконец, Galaxy S24+ отличается от Galaxy S23+ увеличенным с 8 до 12 ГБ объёмом оперативной памяти (давно пора — 8/256 сейчас есть даже в смартфонах за 15 тысяч рублей), выросшей с 6.6″ до 6.7″ диагональю дисплея, прибавкой в +200 мАч к ёмкости аккумулятора и тоже новым процессором (тоже Exynos). Сегодня за эту версию с 256 ГБ памяти в России просят от 110 тысяч рублей. Galaxy S23+ в России стоит в среднем 75−80 тысяч рублей. Получаем переплату в 37% или 30−35 тысяч рублей.
Всё остальное в смартфонах (чёткость дисплеев, водозащита, камеры, звук) поколений S23 и S24 о-ди-на-ко-во-е.
И тут у вас закрадывается вопрос:
И что, кто-то будет это покупать по такой цене?
А я скажу вам — будут. Мы когда-то в редакции спорили, будут ли люди покупать Samsung Galaxy Z Flip5, который отличается от Flip4 лишь размером внешнего дисплея и процессором (ну, ещё типа зазор стал меньше в сложенном состоянии, но он каждый раз каждый год становится меньше и никак не исчезнет.
Более крупный внешний дисплей смартфона-«раскладушки» нужен… да для всё того же: посмотреть уведомления, прогноз погоды или сфотографировать свою морду лица на внешнюю камеру, чтобы не промахнуться мимо кадра. На момент выхода за эти отличия в РФ просили доплатить порядка 40 тысяч рублей. И… мы, обзорщики, не верили, что кто-то будет доплачивать 30−40 «кусков» за мизерные отличия, но люди доплачивали!
Как говорится:
Встречаются два «новых русских». Один другому:
- Смотри, я галстук купил! $1200 отдал!
- Дурак ты — вон за углом такие же по $1500!
Это я к тому, что всегда найдутся солидные бояре, для которых 140 тысяч рублей — не деньги, а iPhone не нравится идеологически. И они такое купят, даже не оглядываясь на цену S23 Ultra, потому что он «прошлогодний, старый смартфон». Нам с вами не понять, но такие люди есть
особенно внутри МКАД. На это как бы намекает заголовок этой статьи.
А во-вторых, как вы уже можете догадаться,
Samsung выставил героические магазины где-то добыли в параллельном импорте смартфоны до их анонса в Корее, привезли в Россию и выставили заградительно высокие ценники. Как всегда. Для тех, кому невтерпёж.
И, если вы интересуетесь смартфонами сколько-нибудь долго, то знаете, что даже iPhone 15 во всех разновидностях, вышедший осенью 2023 г., уже к декабрю подешевел в РФ радикально. И это «супер-ликвидный не дешевеющий статусный Айфон!».
А уж Galaxy S23 Ultra в прошлом году дешевел даже быстрее китайских флагманских Xiaomi 13 Ultra, Oppo Find X6 Pro или Vivo X90 Pro+ (хотя и был в чём-то лучше их — тем же 10x оптическим зумом, которого больше нет). Да и любые другие флагманы Samsung на пике дороговизны долго не удерживаются.
Поэтому, если вы любитель максимальной мощности процессора, титана и систем искусственного интеллекта, ждите удешевления S24 Ultra. А если не любитель, берите S23 Ultra — получите смартфон с почти таким же быстродействием, такими же камерами, но без переплаты, которую и Samsung глобально, и продавцы в РФ выставили по соображениям: «А вдруг найдутся дурачки и у нас прокатит продать смартфоны с такой наценкой?»