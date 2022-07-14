Киберспорт у тебя в штанах. В чём прикол особых смартфонов для игр

Киберспорт у тебя в штанах. В чём прикол особых смартфонов для игрИ почему их нельзя сравнивать с игровыми ноутбуками
Вот, допустим, ноутбуки. Игровая модель ASUS и какой-нибудь люксовый бизнес-ноутбук HP вполне могут стоить одинаково, но предельная скорость работы и посильные им задачи будут резко отличаться. При этом бывает и наоборот, когда младший игровой ноутбук по скорости работы порвёт в клочья более дорогой ноутбук для модников, либо для офисной работы. Вот именно на этом фоне концепция «игрового смартфона» кажется спорной, если не сказать сомнительной, потому что... тут вам не компы, в смартфонах не обязательна максимальная мощность для того, чтобы удобно играть. Вы же не можете представить «ноутбучный» сценарий, когда выложили за смартфон кучу денег (допустим, 80 000 рублей), а он оказался красивым, тонким, легким и круто фоткает, но в то же время работает на бюджетном процессоре Helio G80 и по AnTuTu выдает от силы 260 000 баллов?
Исторически у мобильников характеристики прямо зависят от цены: чем больше платишь, тем лучше будет экран, камера, процессор… да всё будет пропорционально лучше. В этот порядок не вписываются считанные единицы типа складных моделей Samsung и Moto Razr, но в среднем по рынку более дорогой смартфон будет более быстрым. Но если объективно, самый свежий и дорогой смартфон любителю игр не так уж и нужен. Нет сейчас настолько требовательных игр, для которых не хватало бы мощности старших моделей среднего класса.
Даже анонсированный в конце 2019 года Snapdragon 865 все еще неплохо справляется с играми, чего уж говорить про 888 или 8 Gen 1. Тем не менее, сейчас по всему миру активно стартуют смартфоны на ещё более мощном Snapdragon 8+ Gen 1, баллы в синтетике AnTuTu перевалили за миллион, а еще на рынок вышло (или вот-вот выйдет) несколько разогнанных и дорогих моделей специально для геймеров. И вот, мы возвращаемся к вопросу из заголовка: а зачем это нужно, если по факту в играх ASUS ROG Phone 6 Pro мало чем отличается по мощности от каких-нибудь не игровых, а заточенных под съёмку фото и видео Samsung или Xiaomi с процессором Snapdragon? В общем, не процессоры «продают» специфические смартфоны любителям игр. А что тогда ещё?
Во-первых, это просто красивая упаковка
Самый простой способ сделать «игровой» продукт — наделить его правильной внешностью. Придумываем агрессивный корпус (можно даже здоровенный), добавляем RGB-подсветку (желательное поярче), всякие декоративные элементы (побольше), нескучную коробку — и вот, уже будто бы все получилось. Раз уж процессором и мощностью графики в играх в рамках Snapdragon 8+ Gen 1 особо выделиться сейчас не получается, то пусть хотя бы эстетика отличает игровой смартфон от прочих флагманов. В общем, в первую очередь вам дают смартфон, который сможет органично смотреться среди прочих имеющихся в распоряжении устройств для игр (компа, ноутбука, геймпадов и вот этого всего). Нравится? Тогда можно смело искать в продаже что-нибудь типа Nubia Red Magic 7S.
Если объективно, то для некоторой части даже очень увлеченных мобильными играми покупателей разница в ощущениях от использования между игровым дорогим смартфоном и обычным практически не будет заметна. Например, если речь идет не про сетевые шутеры (или «онлайн-стрелялки», если вы дед и новомодный термин не понимаете), а более спокойные киберспортивные дисциплины.
Получается, что игрового в «игровых» смартфонах — внешность, да и только? А вот и нет, такой подход поддерживают не все производители. Существующий пока только на уровне слухов и утечек сертификаций Lenovo Legion Halo обещает поступить в продажу в более-менее сдержанном оформлении, то есть без выраженного игрового дизайна. А вот какие в нем будут фишки именно для геймеров — пока тайна.
И ещё тут сражаются с перегревом
Помню, когда-то у Sony была идея сделать специальные подключаемые камеры для смартфонов: с большой матрицей и хорошей оптикой. Само собой, подобный костыль выпустили раз или два, успеха не добились и позабыли про эту категорию продуктов.
Так же и в ASUS ROG Phone 6 Pro есть подключаемая система активного охлаждения, но… как по мне, это не делает чести инженерам бренда и не добавляет смартфону какой-то особенной игровой крутизны. Речь всё-таки о том, что в Qualcomm так и не смогли ничего сделать с перегревом процессором, поэтому ради снижения троттлинга (понижения скорости работы при выкосой температуре, такая вот защита, чтобы процессор не сгорел) и стабилизации производительности на длительное время, пока вы в игре, производители вынуждены придумывать всяческие ухищрения.
В Nubia Red Magic 7S Pro, кстати, решили не усложнять использование мобильника навесными аксессуарами и прямо в корпус установили компактный кулер на 20 000 оборотов в минуту с испарительной камерой площадью 4124 мм². Обещают, что при такой системе после получаса игры в Genshin Impact (одна из самых тяжёлых игр для смартфонных процессоров) с максимальными настройками графики и частотой 60 кадров в секунду температура корпуса не превысит 40 градусов.
И кстати, система охлаждения — это действительно та вещь, которая чётко разделяет игровые смартфоны и просто флагманы. В смартфонах, которые сделаны для всего понемногу, процессор способен работать в пределе без потери производительности не так уж долго, а уж как скоро смартфон начнёт приунывать через условные полчаса игры — вообще никого не заботит. Что же касается игровых моделей, то в их разработке легко наплюют на изящный и тонкий корпус, зато поставят реально эффективное охлаждение с экспериментальными материалами, сложной инженерией и огромными площадками испарительный камер. В итоге такие мобильники обеспечивают минимальное падение мощности при длительной нагрузке. Для сравнения, «обычный» флагман за час игры в Genshin Impact может разогреть корпус до неприятной рукам температуры, тогда как игровые смартфоны едва заметно потеплеют. Другое дело, что владельцы смартфонов далеко не всегда запускают максимально ресурсоёмкие игры, поэтому и не каждый из них рискует столкнуться с проблемой перегрева и необходимостью её решения.
Параметры экранов вне конкуренции
Чего в обычных смартфонах не встретить, так это частоты обновления экрана до 165 Гц, дискретизации до 720 Гц и задержки обработки нажатия (аналог Input Lag) всего 23 мс. Всё вместе — это уже уровень настоящего мобильного киберспорта, а не вечерних развлечений на диване. Правда, такие параметры экрана едва ли могут играть важную роль в играх наподобие карточной Hearthstone или автобаттлере Teamfight Tactics, зато это работает для динамичных Call of Duty: Mobile и League of Legends: Wild Rift.
В принципе, к этому можно добавить заявленную высокую точность цветопередачи (Delta-E < 1 в ROG Phone 6), большие диагонали, высокую контрастность AMOLED матриц и еще кучу всяких особенностей. Но… если вы интересуетесь киберспортом, то наверняка знаете, что там в компьютерах и ноутбуках всё еще бывают в ходу TN-матрицы с отвратительным качеством картинки, зато высокой частотой обновления и минимальными задержками. В общем, игровые смартфоны в плане качества дисплея действительно имеют право на существование, но кому-то нужна красивая картинка, а кому-то достаточно, чтобы дисплей перерисовывал картинку быстро, а смартфон был дешевле.
А еще они меняют эргономику и привычный игровой процесс
Традиционно много внимания в этом классе смартфонов уделяют удобству использования и ощущениям от игрового процесса. Например, в ASUS ROG Phone 6 Pro убрали вырез в экране под фронтальную камеру (лучше увеличить ширину верхней рамки, чем перекрывать изображение), в нём есть удобный в альбомной ориентации второй порт для зарядки (чтобы не торчал загнутым сбоку, где вы держите ладонь в играх), а ещё расположенные на передней панели, то есть в сторону пользователя, стереодинамики. У Nubia Red Magic есть даже выделеный чип Red Core 1 для улучшенной обработки света, аудио и работы парных вибромоторов с линейным приводом.
Наконец, для некоторых игр доступны дополнительные чувствительные зоны (читай, сенсорные курки) на корпусе, которые могут использоваться в качестве вращающих камеру стиков или на их касания можно назначить определенные игровые действия. Опять же, это не вариант для некоторых соревновательных игр, однако может существенно изменить привычный опыт в играх со сложным управлением типа Call of Duty: Mobile, Genshin Impact, королевских битв.