Киберспорт у тебя в штанах. В чём прикол особых смартфонов для игр

Вот, допустим, ноутбуки. Игровая модель ASUS и какой-нибудь люксовый бизнес-ноутбук HP вполне могут стоить одинаково, но предельная скорость работы и посильные им задачи будут резко отличаться. При этом бывает и наоборот, когда младший игровой ноутбук по скорости работы порвёт в клочья более дорогой ноутбук для модников, либо для офисной работы. Вот именно на этом фоне концепция «игрового смартфона» кажется спорной, если не сказать сомнительной, потому что... тут вам не компы, в смартфонах не обязательна максимальная мощность для того, чтобы удобно играть. Вы же не можете представить «ноутбучный» сценарий, когда выложили за смартфон кучу денег (допустим, 80 000 рублей), а он оказался красивым, тонким, легким и круто фоткает, но в то же время работает на бюджетном процессоре Helio G80 и по AnTuTu выдает от силы 260 000 баллов?

Исторически у мобильников характеристики прямо зависят от цены: чем больше платишь, тем лучше будет экран, камера, процессор… да всё будет пропорционально лучше. В этот порядок не вписываются считанные единицы типа складных моделей Samsung и Moto Razr, но в среднем по рынку более дорогой смартфон будет более быстрым. Но если объективно, самый свежий и дорогой смартфон любителю игр не так уж и нужен. Нет сейчас настолько требовательных игр, для которых не хватало бы мощности старших моделей среднего класса.