Дело даже не в портретах: HONOR 200 Pro дешевле и лучше, чем iPhone 15 или Samsung S24+

Об этом уже говорил Женя Макаров (Mobiltelefon) в обзоре HONOR 200 Pro на YouTube, но я тоже ловлю себя на мысли, будто лозунг смартфонов HONOR в последние годы был: «Сделаешь плохо — обругают. Сделаешь круто — украдут. Делай средне». Вроде бы недорогие HONOR X9a/X9b с 108 Мп и 5500-5800 мАч по-своему приятны, флагманские прошлогодние Magic 5/Magic 5 Pro тоже отсталыми не назовёшь. Но такого, чтобы «в этой цене HONOR самый выгодный» или «самый недосягаемый по характеристикам, остальные рядом не стояли», не припоминаю.

А потому что дорого всё, блин! Тут уже и Realme, которые начинали с «у нас как у Xiaomi, но дешевле», не особо низкие цены рисуют. И ладно Realme — за нормальные по качеству модели Tecno просят по 40+ тысяч рублей!