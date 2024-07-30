Дело даже не в портретах: HONOR 200 Pro дешевле и лучше, чем iPhone 15 или Samsung S24+Если качество камер и автономность для вас важнее водозащиты
Об этом уже говорил Женя Макаров (Mobiltelefon) в обзоре HONOR 200 Pro на YouTube, но я тоже ловлю себя на мысли, будто лозунг смартфонов HONOR в последние годы был: «Сделаешь плохо — обругают. Сделаешь круто — украдут. Делай средне». Вроде бы недорогие HONOR X9a/X9b с 108 Мп и 5500-5800 мАч по-своему приятны, флагманские прошлогодние Magic 5/Magic 5 Pro тоже отсталыми не назовёшь. Но такого, чтобы «в этой цене HONOR самый выгодный» или «самый недосягаемый по характеристикам, остальные рядом не стояли», не припоминаю.
А потому что дорого всё, блин! Тут уже и Realme, которые начинали с «у нас как у Xiaomi, но дешевле», не особо низкие цены рисуют. И ладно Realme — за нормальные по качеству модели Tecno просят по 40+ тысяч рублей!
И понятно, почему — рыночная доля у Transsion (Infinix + Tecno), Xiaomi и BBK (Realme + Oppo + Vivo + OnePlus) некислая, можно и цены пересматривать в сторону повышения. А HONOR, как вы знаете, возродился в 2021 г. и теперь ищет способы «подвинуть» тех, кто отнял у него покупателей после вынужденного простоя производства. И иногда находит, как в случае с HONOR 200 Pro, который на вид и на ощупь — смартфон среднего класса, по технической части в нём тоже нет многих флагманских финтифлюшек, и цена у него тоже некислая. Но потом оцениваешь в нём главное (экран, камеры, быстродействие, автономность), и… это более выгодный смартфон, чем некоторые модели уровнем выше у конкурентов.
Но сначала — характеристики и та особенность, вокруг которой HONOR 200 Pro проектировали.
Характеристики
|Смартфон
|HONOR 200 Pro
|Операционная система
|Android 14, оболочка MagicOS 8
|Экран
|6.78”, 2700x1224, OLED, 120 Гц, 437 ppi
|Процессор
|Snapdragon 8s Gen 3, 8 ядер (1x Cortex-X4 3.0 ГГц + 4x Cortex-A720 2.8 ГГц + 3x Cortex-A520 2.0 ГГц), 4 нм
|Графика
|Adreno 735
|Оперативная память
|12 ГБ
|Постоянная память
|512 ГБ, без слота microSD
|Связь
|5G, 4G, 3G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|Камеры
|основная : 50 Мп, сенсор OVH9000, диафрагма f/1.95, размер сенсора 1/1.3”, съёмка видео 3840x2160 60 к/с
|дополнительная (телефото): 50 Мп, сенсор Sony IMX856, зум 2.5x, диафрагма f/2.4
|дополнительная (сверхширокоугольная): 12 Мп, диафрагма f/2.2
|фронтальная : 50 Мп, диафрагма f/2.1,
|Аккумулятор
|5200 мАч, несъемный, мощность зарядки 100 Вт
|Размеры
|163.3x75.2x8.2 мм
|Масса
|199 г
|Цена в официальной рознице
|65 тысяч рублей (12/512 ГБ)
|Цены в «серой» рознице
|48 тысяч рублей (12/256 ГБ)
|55 тысяч рублей (12/512 ГБ)
|58 тысяч рублей (16/512 ГБ)
|67 тысяч рублей (16/1 ТБ)
Лучший смартфон для фотографирования людей
«Это лучшая работа в мире». И прочие набившие вам оскомину «лучшие», «я был в шоке» и др формулировки обзорщиков. Но в данном случае это объективно так, потому что:
- Если обычно в смартфонах для портретов используется телефото-камера (она же «зум-камера»). В HONOR 200 и 200 Pro портреты с приближением 2x (чтобы черты лица не искажались, нужно фотографировать немного на расстоянии) снимает основная камера.
Да, без использования оптического зума, то есть как бы с потерей качества при этом. Но если на HONOR 200 с его 1/1.56” размером камеры это ещё можно заметить на больших мониторах, то на HONOR 200 Pro с его более крупной 1/1.3” камерой разница в детализации будет на уровне погрешности. Тем более, что:
-
Алгоритмы портретного режима и правда крутые. Обычно портретный режим — это «обычное фото, но с размытием». А тут цветовые фильтры с тремя типами цветопередачи (обычный Harcourt Vibrant для ярких цветных фото, Harcourt-цвет с мягкой «журнальной» цветопередачей в цвете и Harcourt Classic для чёрно-белых фото в стиле снимков знаменитостей в 1930-х гг.), а сверху их ещё ретушируют (чтобы не было пересветов или «шершавостей» цифрового шума) доп.процессоры обработки изображений в Snapdragon 8s Gen 3…
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У конкурентов, снимающих портреты на зум-камеры (телефото) — Samsung Galaxy S24+, Realme GT 6 и др. — эти самые камеры дешёвенькие и качеством не блещут (1/3.94” в телефото-камере Самсунга ни на что, кроме съёмки мордобоя с увеличением видео с противоположной стороны улицы, не годятся.
-
У конкурентов, снимающих портреты на основную камеру с 2x увеличением с «незначительной потерей качества» (как у HONOR 200 Pro) эти самые основные камеры… просто чуть менее качественные сами по себе. Взять хотя бы тот же iPhone 15:
|Смартфон
|Размер сенсора основной камеры (чем меньше цифра после дроби, тем лучше)
|Диафрагма (меньше — лучше)
|HONOR 200 Pro
|1/1.3”
|f/1.9
|iPhone 15
|1/1.56”
|f/1.6
Но главное не это, а, повторюсь, сочетание «хорошая основная камера сама по себе + мощный процессор, чтобы рихтовать итоговые фотографии + алгоритмы съёмки, чтобы цветопередача была правильной». Тут, хоть сам мобильник пластиковый и с виду неказистый, и вообще «не флагман, а тюнингованный средний класс», всё это работает идеально — на уровне iPhone 15 Pro и Samsung Galaxy S24 Ultra. Сказывается узкая специализация.
В чём отличия в съёмке портретов между HONOR 200 и HONOR 200 Pro? Их даже несколько:
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В HONOR 200 основная камера (из которой и «вырезаются» портреты в результате приближения 2x) чуть ниже по уровню, чем в 200 Pro. Итоговое качество всегда немного не дотягивает до Pro-версии.
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HONOR 200 Pro фотографирует портреты людей при слабом свете в темноте вообще невозмутимо и быстро. HONOR 200 при недостатке освещения немного замедляется. То есть на 200 Pro можно фотографировать «на лету», на «просто HONOR 200» — желательно в момент съёмки не дышать и не двигаться совсем.
А вот приятные цвета и умное подчёркивание полутонов (алгоритмы всё те же Harcourt) работают в обоих смартфонах одинаково хорошо.
Я бы между двумя этими моделями всё же доплачивал бы за 200 Pro, если вы планируете снимать портреты людей — на стандартном HONOR 200 для достижения аналогичного результата нужно гораздо больше «потеть» и чаще отбраковывать расфокусированные/смазанные снимки.
В общем, основной «прикол» HONOR 200 Pro — это то, что вы получаете фотографии людей в портретном режиме по качеству, как в смартфонах за 120+ тысяч рублей, только в смартфоне стоимостью в 65-70 тысяч рублей. Или даже стоимостью в 48-50 тысяч, если закажете его на AliExpress, например.
Дисплей и звук
|Замеры
|HONOR 200
|HONOR 200 Pro
|Максимальный уровень яркости (макс.авто/ручн.)
|1150/500 кд/м2
|1200/520 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|∞
|∞
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|110%
|115%
|DeltaE (меньше = лучше)
|11
|9
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2.0
|2.0
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|8500K
|8000K
По дисплеям очень похоже, будто они в обоих смартфонах одинаковые (уж очень похожи цифры замеров). В остальном — яркие, чёткие, быстрые. «Из коробки», правда, цвета немного перенасыщенные, как у иных Самсунгов A-серии. Но можно переключиться и на более нейтральную цветопередачу в настройках Android — «Дисплей».
Динамики обоих смартфонов, субъективно, тоже одинаковые и в обоих случаях хороши. И громкие, и при этом не хрипят/не свистят, даже музыку слушать приятно. В настройках смартфонов есть возможность тонко настраивать звук по объёму, басам и т.д., но это меню включается только при подключении наушников.
Производительность и автономность
Кто бы чего ни говорил, и HONOR 200, и HONOR 200 Pro — очень удачные смартфоны по части процессоров. То есть да, Snapdragon 7 Gen 3 в HONOR 200 по производительности недалеко ушёл от MediaTek Dimensity 8050 (Infinix Note 30 VIP, Tecno Camon 20 Premier) или Exynos 1480 (Samsung Galaxy A55) или Snapdragon 870 (Poco F4, Xiaomi 12X, Realme GT Neo 2) из более дешёвых смартфонов.
Но у SD 7 Gen 3 и ядра современнее, и техпроцесс тоньше, поэтому это как сравнивать какую-нибудь старую Audi с двигателем V8, которую при меньшем расходе топлива и меньшем весе (а значит, и лучшей рулёжке) обгоняет новая Audi с двигателем размером с пачку сока (2 л и т.д.). Вот и Snapdragon в данном случае дороже (на Медиатеках 8050 эти HONOR были бы дешевле), но нагревается меньше, разряжает смартфон медленнее, а качество из камер «вытягивает» чуть более высокое.
Snapdragon 8s Gen 3 — это дефорсированный до уровня 8 Gen 2 флагманский процессор на базе 8 Gen 3. Примерно на уровне MediaTek Dimensity 9300 (Oppo Find X7, Vivo X100 Pro), но, опять же, сделан с прицелом на «замедляем максимально быстрый смартфон до уровня просто быстрого, чтобы увеличить автономность, качество съёмки на камер оставляем как у старшего SD 8 Gen 3».
В обеих моделях скорость работы выше среднего, разве что каким-нибудь дотошным игрунам на ультра-настройках её может не хватить.
Но меня смущает другой нюанс: в HONOR увлеклись с «обрезанием» Snapdragon 8s Gen 3 и перестарались. Поэтому, хоть в кратковременных нагрузках наподобие Geekbench и прочих приложениях, которые напрягают на 100% процессор ненадолго (до 5 минут), HONOR 200 Pro быстрее стандартного HONOR 200 на 30-35%, как и должно быть.
Но если мы включаем максимальную нагрузку сроком на час (CPU Throttling Test тот же самый), получается, что HONOR 200… в среднем быстрее, чем 200 Pro. Не из-за какого-то там перегрева или просадок (режим производительности включен, график ровный, как видите), а просто 8s очень уж поджали при долгосрочной работе на 100% — он работает быстрее, чем Snapdragon 8+ Gen 1, но немного медленнее, чем 8 Gen 2. Я бы назвал такой процессор как «Snapdragon 7+ Gen 3», а не «8s Gen 3», хотя вне бенчмарков вы вряд ли упрётесь где-либо в потолок производительности.
Зато автономность прям на высоте — она не лучшая из возможных, потому что у HONOR 200 и 200 Pro дисплеи «просто AMOLED 120 Гц», а не «LTPO AMOLED 120 Гц» («просто» дисплеи переключаются между 120 Гц и 60 Гц, LTPO умеет снижать частоту даже до 1 Гц в режиме простоя или чтения текста, тем самым экономит больше энергии). Но всё равно это очень выносливые смартфоны. Которые, кстати, теперь умеют заряжаться при 40 Вт от Power Bank (если павербанк достаточно мощный), в отличие от всех остальных «китайцев» из Oppo, Vivo, Realme, Tecno, Infinix, довольствующихся 18 Вт из-за их фирменных не совместимых с павербанками стандартов зарядки.
Мы всё ещё замеряем смартфоны в оставшихся режимах, скоро добавим сюда графики замеров автономности с конкретикой.
Камеры
Про камеры стандартного HONOR 200 я подробно расписывал здесь, повторяться не буду.
Отличия основной камеры HONOR 200 от 200 Pro на деле? Вот самый наглядный пример:
И тут, как вы понимаете, перед нами идеальные условия (день, много света). Чем темнее в помещении (или, допустим, вы на улице кромешной ночью), тем сильнее разрыв между HONOR 200 и 200 Pro и по качеству фото, и по удобству его снимать (200 Pro быстрее фокусируется и гораздо реже размазывает кадр, если вы не стояли смирно во время фотографирования).
Ну и не забывайте, что 200 Pro умеет снимать в 4K при 60 кадрах в секунду, а «стандартный 200» — только 4K 30 к/с. Но я-то знаю, что вам всем без разницы и вы снимаете максимум в 1080p 60 к/с, потому что WhatsApp и Telegram «сожрут» качество при пересылке, а 4K-видео в памяти смартфона занимают много места.
Ну и ещё из минусов HONOR 200 Pro можно упомянуть отсутствие возможности снимать 4K-видео в HDR. Не то, чтобы кто-то этим пользовался (в моём OnePlus 11, как я проверил позже, тоже такой возможности нет), но всё же…
По итогу HONOR 200 как смартфон для «фото вообще» (а не только портретов) — норм, но при плохом освещении удобнее фотошлёпать на какой-нибудь Google Pixel 8a или Xiaomi 13T.
А вот HONOR 200 Pro — очень приятно фотографирует и снимает видео. Камера у него такая же, как у более дорогого флагманского Magic6 Pro, и она чудо как хороша. Я бы даже сказал, что тут дело не только в HONOR, а в камере: увидите смартфон приличного бренда (а не Doogee какой-нибудь) с основной камерой OV9000H — покупайте, качество съёмки будет отличным.
За счёт этой основной камеры он фотографирует лучше, чем iPhone 15/15 Plus, Samsung Galaxy S24+/S23 FE или все ваши Vivo iQOO, OnePlus 12, Samsung Galaxy Z Fold 5 и остальные. При этом Realme GT 6, Xiaomi 13T Pro, Google Pixel 8 и Huawei Pura 70 по качеству основной камеры будут очень-очень рядом — сложно сказать без сравнительного теста вживую, будет ли кто-то из них чуть лучше, либо все примерно наравне.
Другое дело, что у Google Pixel 8 и Huawei Pura 70 паршивая автономность (у Huawei ещё и производительность хромает весьма из-за «импортозамещённого» китайского процессора), а у Realme GT 6 менее качественная зум-камера, но это уже нюансы. А в целом — из этих четверых (HONOR 200 PRO, Realme GT 6, Google Pixel 8, Huawei Pura 70) можете выбирать любой, если к автономности и скорости работы вы не требовательны, а ищете самую качественную основную камеру.
Конкуренты
Про конкурентов HONOR 200 (стандартного) читайте в предыдущей статье, а в этой поговорим про конкурентов HONOR 200 Pro.
К табличке ниже можете добавить в уме таких конкурентов, как Google Pixel 8 и Xiaomi 13T Pro. Из всех конкурентов по соотношению цены и качества Xiaomi сейчас наиболее интересен. Но его выпустили в сентябре 2023 года, а сейчас уже на носу август 2024-го — скоро он исчезнет из продажи совсем. Успеете застать в продаже — хватайте, хороший вариант.
А Pixel 8 хорош основной камерой (максимально хорош), но плох по автономности, оптического зума у него вообще нет, производительность ниже, чем даже у дефорсированного 8s Gen 3. Разве что водозащита есть. В остальном, как обычно — хорошая камера в плохом смартфоне.
|Смартфон
|HONOR 200 Pro
|Realme GT 6
|Huawei Pura 70
|Операционная система
|Android 14, оболочка MagicOS 8
|Android 14, оболочка Realme UI 5.0
|Оболочка EMUI 14.2 на базе Android 14
|Экран
|6.78”, 2700x1224, OLED, 120 Гц, 437 ppi
|6.78”, 2780x1264, LTPO OLED, 120 Гц, 450 ppi
|6.8”, 2844x1260, LTPO OLED, 120 Гц, 460 ppi
|Процессор
|Snapdragon 8s Gen 3, 8 ядер (1x Cortex-X4 3.0 ГГц + 4x Cortex-A720 2.8 ГГц + 3x Cortex-A520 2.0 ГГц), 4 нм
|Snapdragon 8s Gen 3, 8 ядер (1x Cortex-X4 3.0 ГГц + 4x Cortex-A720 2.8 ГГц + 3x Cortex-A520 2.0 ГГц), 4 нм
|Kirin 9000S1, 8 ядер (1x Taishan Big 2.4 ГГц + 3x Taishan Mid 2.15 ГГц + 4x Cortex-A510 1.5 ГГц), 7 нм
|Графика
|Adreno 735
|Adreno 735
|Maleoon 910 MP4
|Оперативная память
|12 ГБ
|16 ГБ
|12 ГБ
|Постоянная память
|512 ГБ, без слота microSD
|512 ГБ, без слота microSD
|256 ГБ, без слота microSD
|Связь
|5G, 4G, 3G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|5G, 4G, 3G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|5G, 4G, 3G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|Камеры
|основная : 50 Мп, сенсор Omnivision OVH9000, размер сенсора 1/1.3”, диафрагма f/1.95, съёмка видео 3840x2160 60 к/с
|основная : 50 Мп, сенсор Sony LYT-T808, размер сенсора 1/1.43”, диафрагма f/1.69, съёмка видео 3840x2160 60 к/с
|основная : 50 Мп, сенсор Omnivision OV50H, диафрагма f/1.69, размер сенсора 1/1.3”, съёмка видео 3840x2160 60 к/с
|дополнительная (телефото): 50 Мп, сенсор Sony IMX856, зум 2.5x, диафрагма f/2.4, оптическая стабилизация
|дополнительная (телефото): 50 Мп, сенсор Samsung GN5, размер сенсора 1/2.8”, зум 2x, диафрагма f/2.0
|дополнительная (телефото): 12 Мп, зум 5x, диафрагма f/3.4
|дополнительная (сверхширокоугольная): 12 Мп, диафрагма f/2.2
|дополнительная (сверхширокоугольная): 8 Мп, сенсор Sony IMX355, размер сенсора 1/2.8”, диафрагма f/2.2
|дополнительная (сверхширокоугольная): 13 Мп, диафрагма f/2.2
|фронтальная : 50 Мп, диафрагма f/2.1
|фронтальная : 32 Мп, сенсор Sony IMX615, размер сенсора 1/2.74, диафрагма f/2.45
|фронтальная : 13 Мп, сенсор Sony IMX615, размер сенсора 1/2.74, диафрагма f/2.45,
|Аккумулятор
|5200 мАч, несъемный, мощность зарядки 100 Вт
|5500 мАч, несъёмный, мощность зарядки 120 Вт
|4900 мАч, несъёмный, мощность зарядки 66 Вт
|Размеры
|163.3x75.2x8.2 мм
|162x75.1x8.6 мм
|157.6x74.3x8 мм
|Масса
|199 г
|199 г
|207 г
|Цена в официальной рознице
|65 тысяч рублей (12/512 ГБ)
|От 70 тысяч рублей (12/256 ГБ) до 80 тысяч рублей (16/512 ГБ)
|70 тысяч рублей (12/256 ГБ)
|Цены в «серой» рознице с учётом таможенных пошлин
|48 тысяч рублей (12/256 ГБ)
|68 тысяч рублей (12/256 ГБ)
|91 тысяча рублей (12/256 ГБ)
|55 тысяч рублей (12/512 ГБ)
|74 тысячи рублей (16/256 ГБ)
|97 тысяч рублей (12/512 ГБ)
|58 тысяч рублей (16/512 ГБ)
|79 тысяч рублей (16/512 ГБ)
|105 тысяч рублей (12/1 ТБ)
|67 тысяч рублей (16/1 ТБ)
|90 тысяч рублей (16/1 ТБ)
Realme GT 6
Пока Xiaomi мямлит со сменой поколений между 13T Pro и 14T Pro, Realme уже выпустила «наиболее вероятных противников» для HONOR: Realme GT 6T конкурирует аккурат с HONOR 200, а Realme GT 6 — с HONOR 200 Pro. И в обоих случаях получаем, что по качеству камер HONOR впереди, а по автономности и производительности предпочтительнее Realme. Остальные отличия — на уровне нюансов, но завышенные цены на глобальную версию Realme GT 6 даже на AliExpress огорчают.
Есть, конечно, китайская версия Realme GT 6 — GT Neo 6. Но если раньше это были одинаковые смартфоны с отличием в названии, то теперь Neo 6 намного хуже по камерам (не дотягивает не только до HONOR 200 Pro, но и до HONOR 200), ну и 4G в нём работает в РФ неполноценно (нет Band 20). Зато можно купить за 28 тысяч рублей: по такой цене GT Neo 6 — это очень выносливый и супер-быстрый при своём 8s Gen 3 смартфон. С камерами «на сдачу». Нет в мире счастья
Huawei Pura 70
Любители экзотики здесь? Huawei Pura 70 — это такой «Google Pixel 8 под китайским соусом»:
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Тоже классные камеры в пересчёте на свои деньги. Голливудские портреты, как HONOR 200 Pro, этот Хуавей снимать не умеет, зато у него оптический зум (без потери качества) 5x — тоже по-своему круто.
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Тоже, как у Пикселя, плачевная автономность.
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Тоже, как и у Пикселя, технически отсталый процессор. Уровня даже не Snapdragon 8+ Gen 1 а уровня 8 Gen 1. То есть где-то на уровне Snapdragon 7 Gen 3, установленного в базовом HONOR 200, по производительности.
В итоге получаем конкурентов, при которых Realme GT 6 — это про «лучшая автономность + лучшая производительность, основная камера как в HONOR 200 Pro, остальные камеры немного похуже». А Huawei Pura 70 — это «хуже производительность, намного хуже автономность, зато камеры на таком же уровне, если не лучше» (не считая портретный режим). HONOR 200 Pro и Xiaomi 13T Pro на этом фоне — золотая середина в обоих случаях.
Выводы
Я уже рассказывал это в обзоре стандартного HONOR 200, но повторюсь и здесь: смартфоны сейчас дорожают (и не только в рублях, а и в долларах) без адекватных на то причин, поэтому выбирать становится почти не из чего. HONOR 200 за 45 тысяч рублей — это смартфон среднего класса. Ну ладно, чуть выше среднего, но не сенсационный. Вместо него можно заграбастать чуть менее мощный и менее крутой по камерам (основная камера такая же, доп.камеры хуже) Realme 12 Pro+ за 33-35 тысяч. Не супер-экономия, но хоть что-то.
В случае с HONOR 200 Pro 12/512 ГБ по цене в 65 тысяч рублей из какого-нибудь DNS альтернативы тоже вырисовываются — Samsung Galaxy S23 Ultra 12/256 ГБ за 70 тысяч рублей в «серой» рознице разруливает буквально всех конкурентов. Price.ru и другие каталоги вам в помощь.
Но можно сделать такой же финт ушами и заказать HONOR 200 Pro 12/256 ГБ из Китая за 48-50 тысяч рублей. И вот против такого уже нет приёма — попробуйте найти другой смартфон по аналогичной цене с камерой уровня 1/1.3” или круче, и процессором уровня Snapdragon 8 Gen 2 или 8s Gen 3. Как говорят американцы — «unbeatable price».
Ну и портретные фотографии тоже крутые. Тем более, за них не просят какой-либо доплаты, как Samsung просит за свои ИИ-функции в флагманских смартфонах.
- Яркий качественный дисплей
- Работает очень быстро, работает очень долго
- Портретный режим Harcourt действительно крут
- Громкие качественные динамики
- Быстрая зарядка
- Если заказывать из Китая, обойдётся дешевле любых конкурентов
- Пластиковая скользкая и маркая рамка корпуса
- Процессор SD 8s Gen 3 в длительной нагрузке задушили почти до уровня 7 Gen 3
- Перенасыщенные цвета дисплея
- Нет водозащиты