Пока лучший по камерам + 6000 мАч + 8 Gen 3 смартфон среднего класса: HONOR 400 Pro

Помните HONOR 50 Pro (2021 г.)? А я помню — это был такой средненький смартфон с 4000 мАч на базе Snapdragon 778G с камерой без оптостаба и качеством чуть выше, чем сейчас у дешёвенького Xiaomi Redmi Note 14S. Но за 30-40 тысяч рублей почему-то. Помните HONOR 90 Pro (2023 г.)? А я помню — смартфон с 200 Мп камерой, опять без оптической стабилизации, на Snapdragon 8+ Gen 1 с 5000 мАч. Причём на зум-камере 2.5x стабилизация была, в итоге на зум-камеру смартфон ночью иной раз снимал качественнее, чем на основную… такое себе. Но запомнился тем, что был одним из первым смартфонов со сверхвысоким ШИМ (не мерцающим и бережным ко зрению дисплею).

И только в моделях 200/200 Pro в 2024 г. HONOR наконец-то создал по-настоящему конкурентоспособные смартфоны: и с нормальными камерами за свои деньги (после утряски цен спустя годы всё ещё по этому параметру оказываются лучше, чем аналогичные по цене Xiaomi). И с процессорами-автономностью тоже на уровне. Корпуса, правда, были со странноватым дизайном — вот этот замыленный ромбик блока тыльных камер, скользкие глянцевые боковины и крышка из стеклопластика, напоминающая скорее пластик, чем стекло…

Но вот в середине 2025 г. вышли HONOR 400 серии (переходные HONOR 300 тоже существуют, но для китайского рынка и там мало интересного в сравнении с HONOR 200) — и, при беглом взгляде в таблицу, вроде «те же яйца, только в профиль» по количественным характеристикам (в базовом HONOR 400 ещё и отдельную зум-камеру 2x ампутировали), но в действительности прибавилось всего и помногу, особенно — в российской (скажем так — глобальной, но не для Европы) версии.

Про камеры HONOR 400 Pro я подробно расписывал здесь. Если вкратце: по фоточасти это пока один из лучших смартфонов до 50 тысяч на AliExpress/Ozon Global для заказа из Китая, ну либо один из лучших до 70 тысяч в оф.рознице РФ, если вам позарез охота покупать в DNS/М.Видео/МТС/Ситилинке и т.д. Там есть сравнения с конкурентами, много наглядных фоток и т.д. советую присмотреться, если хотите подробностей.

Ну а в этом тексте «добиваем» все те аспекты, которые при первом беглом знакомстве с камерой не были проговорены: что там по дизайну и удобству, что там с дисплеем-звуком-производительностью-автономностью. С замерами, как вы любите.

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