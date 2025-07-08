Пока лучший по камерам + 6000 мАч + 8 Gen 3 смартфон среднего класса: HONOR 400 Pro

Пока лучший по камерам + 6000 мАч + 8 Gen 3 смартфон среднего класса: HONOR 400 ProПодробный обзор с замерами
Помните HONOR 50 Pro (2021 г.)? А я помню — это был такой средненький смартфон с 4000 мАч на базе Snapdragon 778G с камерой без оптостаба и качеством чуть выше, чем сейчас у дешёвенького Xiaomi Redmi Note 14S. Но за 30-40 тысяч рублей почему-то. Помните HONOR 90 Pro (2023 г.)? А я помню — смартфон с 200 Мп камерой, опять без оптической стабилизации, на Snapdragon 8+ Gen 1 с 5000 мАч. Причём на зум-камере 2.5x стабилизация была, в итоге на зум-камеру смартфон ночью иной раз снимал качественнее, чем на основную… такое себе. Но запомнился тем, что был одним из первым смартфонов со сверхвысоким ШИМ (не мерцающим и бережным ко зрению дисплею).
И только в моделях 200/200 Pro в 2024 г. HONOR наконец-то создал по-настоящему конкурентоспособные смартфоны: и с нормальными камерами за свои деньги (после утряски цен спустя годы всё ещё по этому параметру оказываются лучше, чем аналогичные по цене Xiaomi). И с процессорами-автономностью тоже на уровне. Корпуса, правда, были со странноватым дизайном — вот этот замыленный ромбик блока тыльных камер, скользкие глянцевые боковины и крышка из стеклопластика, напоминающая скорее пластик, чем стекло…
Но вот в середине 2025 г. вышли HONOR 400 серии (переходные HONOR 300 тоже существуют, но для китайского рынка и там мало интересного в сравнении с HONOR 200) — и, при беглом взгляде в таблицу, вроде «те же яйца, только в профиль» по количественным характеристикам (в базовом HONOR 400 ещё и отдельную зум-камеру 2x ампутировали), но в действительности прибавилось всего и помногу, особенно — в российской (скажем так — глобальной, но не для Европы) версии.
Про камеры HONOR 400 Pro я подробно расписывал здесь. Если вкратце: по фоточасти это пока один из лучших смартфонов до 50 тысяч на AliExpress/Ozon Global для заказа из Китая, ну либо один из лучших до 70 тысяч в оф.рознице РФ, если вам позарез охота покупать в DNS/М.Видео/МТС/Ситилинке и т.д. Там есть сравнения с конкурентами, много наглядных фоток и т.д. советую присмотреться, если хотите подробностей.
Ну а в этом тексте «добиваем» все те аспекты, которые при первом беглом знакомстве с камерой не были проговорены: что там по дизайну и удобству, что там с дисплеем-звуком-производительностью-автономностью. С замерами, как вы любите.
Характеристики
|Смартфон
|HONOR 400 Pro
|Операционная система
|Android 15, оболочка MagicOS 9
|Экран
|6.7”, 2800x1280, OLED, 120 Гц, 460 ppi
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 8 ядер (1x Cortex-X4 3.0 ГГц + 5x Cortex-A720 2.95 ГГц + 2x Cortex-A520 2.0 ГГц), 4 нм
|Графика
|Adreno 759
|Оперативная память
|12 ГБ
|Постоянная память
|256/512 ГБ, без слота microSD
|Связь
|5G, 4G, 3G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|Камеры
|основная : 200 Мп, диафрагма f/1.9, сенсор Samsung HP3, размер сенсора 1/1.4”, съёмка видео 3840x2160 60 к/с
|дополнительная (телефото/зум): 50 Мп, диафрагма f/2.7, сенсор Sony IMX856, размер сенсора 1/2.0”, оптический зум 3x
|дополнительная (сверхширокоугольная): 12 Мп, диафрагма f/2.2
|фронтальная : 50 Мп, диафрагма f/2.0, запись видео 3840x2160 30 к/с
|Аккумулятор
|6000 мАч, несъёмный, мощность проводной зарядки 100 Вт, мощность беспроводной зарядки 50 Вт
|Размеры
|160.8x76.1x8.1 мм
|Водозащита/пылезащита
|IP69
|Масса
|205 г
|Цена в официальной рознице
|60 тысяч рублей (12/256 ГБ), 65 тысяч рублей (12/512 ГБ)
|Цены в «серой» рознице с учётом пошлин
|40 тысяч рублей (12/512 ГБ)
Дизайн
Рама пластиковая, да. Руку не холодит и не обжигает, но зато матовая и скруглённая, поэтому хват получается удобным.
А вот сзади, «без поллитры не разберёшься» — стекло ли, пластик ли, либо промежуточный сплав. Но Эльдар Муртазин, после того как уронил и разбил HONOR 400 Pro во время тестирования, доказал — таки стекло.
По большому счёту, в аналогичную «паутину» при падении на брусчатку без чехла покрошит и Xiaomi 14T Pro, и Realme GT7, и любой другой современный смартфон со стеклянной задней крышкой, но это лишнее вам жизненное доказательство, что лучше без бампера подобные смартфоны не носить — от падения на линолеум они вряд ли получат какие-то повреждения, но столкновение с булыжником для них будет фатальным практически всегда.
А в целом — норм. Рамки маленькие, а с учётом того, что тут у нас смартфон с 6000 мАч и полноценной водозащитой, толщина с 8.1 мм прямо-таки поражает. «Знаем мы эти дутые китайские мАч, небось автономность как у Самсунга A56 с 5000 мАч!», — я и сам так думал после HONOR 400 базового, который со своими 6000 мАч держится дай бог на уровне конкурентов с 5500 мАч. Но, забегая наперёд, 400 Pro за счёт то ли экрана, то ли процессора, работает от аккумулятора действительно долго — размерами он со стандартные мобильники с 5000-5200 мАч, а видео-книги-фильмы крутит дольше многих смартфонов с 6000 мАч.
Дизайн? Производители даже под пытками не признаются, на кого похож тот или иной их смартфон (даже в тех случаях, когда он очевиднейше срисован с iPhone). Ну а HONOR 400 Pro немного напоминает Huawei Pura 70, но больше напоминает на рендерах, чем вживую — по форме и пропорциям корпуса у них, само собой, разные.
Хотелось бы металлическую рамку, конечно, как в Samsung Galaxy A56, но чего нет, того нет. По крайней мере, смартфон выглядит лучше, чем совсем минималистичный и из-за этого «бедный» с виду Xiaomi 14T Pro. А ещё, по результатам опросов вас же в конце этой статьи, без чехла смартфоны носит 1 человек из 10. Поэтому вроде бы и без разницы, из какого там материала боковины, если вы пользуетесь смартфонными «контрацептивами».
Дисплей не полностью плоский, но и на боковины не захлёстывает — так, чуть-чуть по краям изогнут для эффекта безрамочности. Жить не мешает, в отличие от изгибов дисплеев в большинстве китайских смартфонов, дисплеев в старых Самсунгах (сейчас-то Samsung одумался и плоские дисплеи штампует в Galaxy) или изогнутом дисплее того же HONOR Magic 6 Pro.
В комплекте прозрачный силиконовый бампер (как я говорил, не пренебрегайте бампером, смартфон стеклянный) и 100-ваттная зарядка, которая наполняет эти самые 6000 мАч смартфону с 0% до 100% за 45 минут.
Дисплей
Выше среднего, если вкратце: если по цветопередаче у большинства смартфонов за 30+ тысяч рублей дисплеи уже хороши, то по запасу яркости для солнечного дня всё у них как-то на тоненького: Tecno Camon 40 Premier, например, 1000 нит (кд/м2) еле выжимает, то есть летом читабельность дисплея на улице у него так себе. Samsung Galaxy A56, Xiaomi 14T Pro или OnePlus 13R выжимают 1200 нит, что уже получше, но тоже не какой-либо там уверенный запас и даже до 1600 нит из iPhone 15 не дотягивают.
|Смартфон
|HONOR 400 Pro
|Максимальный уровень яркости (авто/ручн.)
|1500/510 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|∞
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|>100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|0.8
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2.0
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6500K
HONOR 200 Pro тоже выжимал 1150 нит в пике, а вот в 400 Pro дисплей уже новый, с 1500 нит яркости. Короче, iPhone 16 Pro/Samsung S25 Ultra и прочие дорогие мобильники ещё на 15% примерно ярче, но в сравнении с Galaxy S25+ или iPhone 16 дисплей HONOR 400 Pro уже примерно равен и по цветопередаче, и по предельным характеристикам, грех жаловаться.
Звук
Стереодинамики достаточно громкие, но без «огонька» — ни басы имитировать не пытаются, ни какое-то «стериво» особенное: OnePlus 13R или Realme GT7, надо признать, звучат поинтереснее. А вот Самсунги, Poco и Tecno звучат примерно так же.
В наушниках звук хороший, сочный, настроек «под себя» полно — от объёма до 10-полосного эквалайзера. Я, правда, ни в базовых меню, ни даже в меню разработчика не нашёл, как заставить смартфон использовать кодеки aptX или aptX HD — он предпочитает либо AAC (что база базовая, не SBC же с гoвённым качеством звука ему брать), либо LDAC (что как бы фундамент качественного звука в наушниках сегодня, но не везде встречается). Кажется, несмотря на квалкомовский процессор в основе, лицензионные отчисления за aptX Квалкомму настолько велики, что производители смартфонов перестали включать этот кодек в состав своих версий Android.
Но это так, гундёж без практического смысла — в целом, повторюсь, по AAC звук норм, по LDAC отличный, а заточенные под aptX наушники сейчас уже стали редкостью (их в основном лепили до 2020 г. включительно, сейчас в качественном звуке по Bluetooth доминирует соневский LDAC и хуавеевский L2HC)
Процессор
Snapdragon 8 Gen 3 — один из лучших процессоров, которые вы только можете получить в смартфонах с Android сегодня. Потому что MediaTek Dimensity 8xxx и 9xxx, хоть и быстрые, но прожорливые + заставить фотографировать качественно смартфоны на их базе производителям гораздо сложнее, чем заставить качественно фотографировать смартфоны на Snapdragon (собственно, поэтому кроме отдельных моделей Vivo смартфоны на MediaTek Dimensity вершины рейтингов по качеству съёмки никогда и не занимают).
Snapdragon 8 Elite — перегревающееся, хоть и не прожорливое, нечто. Причём перегревающееся в любых смартфонах, из-за чего фактически под нагрузкой этот процессор из дорогущих мобильников роняет быстродействие… практически до уровня того же Snapdragon 8 Gen 3 образца 2024 г.
Как вы видите на графиках, Snapdragon 8s Gen 4 (дефорсированная версия 8 Elite) ещё лучше, но его почему-то сегодня лепят только в игровые смартфоны — Poco F7, vivo iQOO Neo 10 и т.д., а не в универсальные смартфоны с хорошей камерой. Так что 8 Gen 3 — просто лучший выбор из возможных и удивительно, что HONOR откопали этот шедевральный процессор 2024 г. для смартфона 2025 модельного года, ведь обычно свои процессоры Qualcomm/MediaTek производят 12 месяцев подряд, а потом «всё, покупайте новую модель, старая снята с конвейера».
Почему-то в разных обзорах разных обзорщиков (вот это я мастер словесности!) у кого-то троттлинг (снижение производительности из-за нагрева) 8 Gen 3 в HONOR 400 Pro незначительный, а кто-то прям жалуется, но я за 60 минут теста смартфона в предельной нагрузке остался доволен. Ещё раз: это смартфон с 6000 мАч в тонком корпусе и водонепроницаемостью класса IP69. И он под часовой предельной нагрузкой работает процентов на 15 быстрее, чем более крупный Samsung Galaxy S24 Ultra со всего 5000 мАч (а это значит, что больше свободного места под систему охлаждения) и вполне на уровне OnePlus 13R (даже чуть-чуть стабильнее, но цифры производительности те же).
Но чё это я всё про экстрим да экстрим? А потому что в повседневной эксплуатации быстродействия 8 Gen 3 любому пользователю хватит с головой — и в приложениях, и в играх всё просто «летает», смартфон очень быстрый. Быстрее за эти деньги бывает только, опять же, в игровых смартфонах на 8 Elite или 8s Gen 4.
Автономность
В играх HONOR 400 Pro разряжается довольно быстро, словно там не 6000 мАч, а 5000-5200 мАч, поэтому я опасался, что и в целом ёмкость аккумулятора тут окажется «дутой», как в Realme C75 или HONOR 400 базовом.
Но нет — в просмотре видео, звонках/переписке смартфон работает ОЧЕНЬ долго. Понятное дело, что у нас стерильные условия замеров (зато на 100% одинаковые для всех смартфонов): поставил видео крутиться по кругу — и смартфон наяривает его, пока до 0% не разрядится. Поставил книгу — и перелистывает, пока до 0% не разрядится.
Но, по большому счёту, автономность, равную стандартным смартфонам с 5000-5200 мАч вы в HONOR 400 Pro получите только если залпом снимать сотнями фотографии на камеру или часами снимать на неё видео, либо рубиться по интернету в прожорливую «графонистую» игру. А для переписки/«интернетов» и фильмов/музыки смартфон просто офигенный с точки зрения автономности. И, как я уже говорил, при этом заряжается с 0% до 100% со своими 6000 мАч за 45 минут, что тоже очень хорошо.
Правда, с вариантами ёмкости аккумулятора в HONOR 400 Pro тотальный бардак, о чём стоит поговорить отдельно:
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Есть китайская версия HONOR 400 Pro с 7200 мАч. Так называемый HONOR 400 Pro CN. Камеры и процессор у него такие же, как у глобальной (российской тоже) версии, но его покупать крайне не советую, потому что он не поддерживает LTE Band 7 и Band 20 — короче, почти не совместим с российскими частотами 4G, поэтому интернет с SIM-карты будет работать у вас ме-е-ед-лен-нно. Нафиг нужно такое счастье?
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Есть глобальная (европейская) версия HONOR 400 Pro с 5200 мАч. Вряд ли вы встретите её среди продающихся на маркетплейсах HONOR 400 Pro с пометкой «Global» — европейская версия будет распространяться в основном в Европе, а урезанный по ёмкости аккумулятор в ней из-за того, что ЕС предъявляет какие-то там идиoтские требования к предельной ёмкости АКБ смартфонов (вы это могли видеть по урезанному с 6200 мАч в китайской версии до 5100 мАч в глобальной версии аккумулятору Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ чуть раньше).
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Есть глобальная версия, но не для Европы, а для всех остальных стран (в основном такая и в России встречается) — у неё 6000 мАч. Такую мы и тестировали.
С учётом того, что китайская версия в российских сотовых сетях в любом случае работать нормально не будет, вариант с 6000 мАч — это и есть лучший вариант. Но на всякий случай перед покупкой, если вы это будете делать не в федеральной рознице (DNS/М.Видео и др.), а из Ozon Global/WB/AliExpress, проверяйте, что вы покупаете «правильную глобалку» с 6000 мАч.
Камеры
О камерах HONOR 400 Pro я публиковал подробную статью — здесь можете прочитать всё в деталях. А в этом обзоре просто обозначу, что:
- По качеству съёмки фото это сейчас самый толковый смартфон за 40 тысяч рублей при заказе из Китая и за 60 тысяч рублей при заказе в оф.рознице РФ.
© Для фото доступны три режима цветопередачи
- Примерно равны ему OnePlus 13R и Realme GT 7. Они чуть лучше снимают видео и чуть хуже снимают фото.
- При прочих равных HONOR наиболее крут своими ИИ-«наворотами»: отлично работает удаление людей с фото при помощи ИИ, улучшение качества фотографии, реставрация (апскейлинг) фотографий, сделанных с зумом.
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Самый крутой (даже лучше более дорогих смартфонов) смартфон для портретной съёмки, то есть фотографии людей крупным планом. Тут и качество само по себе на высоте за счёт телефото (зум 3x) камеры для портретов, и цветопередачу можно крутить и в стиле Harcourt (как в дорогих глянцевых журналах), и в стиле фотографий на плёночные фотоаппараты прошлых лет. В общем, просто сок.
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Видео снимает так себе. Днём нормально, ночью видео немного рыхловатое и (что гораздо хуже) при съёмке на ходу размывается просто «в кашу» из-за так себе работающей стабилизации. Может починят это с новыми прошивками, а может и нет, но для съёмки видео с этом бюджете лучше брать какой-нибудь другой смартфон.
© Днём запись видео неплохая
© Ночью так себе
Софт
Быстрая, минималистичная и не загаженная рекламой (как у Xiaomi, Infinix и, в последнее время, даже у Realme начинается) оболочка поверх Android 15. Все мыслимые и немыслимые функции в наличии, есть даже Dynamic Island (островок для быстрого переключения музыки и т.д., нарисованный вокруг выреза фронтальных камер).
Always on display полноценный, отображает все уведомления, запись звонков в наличии, но, к сожалению, не скрытная — при активации записи звонков строгая тётенька-робот говорит «запись разговора начата» и эту фразы слышите как вы, так и ваш собеседник.
Wi-Fi быстрый, вплоть до 1 Гбит/с выжимает легко. Это не под 2 Гбит/с, как на топовых флагманах, но вам хватит — я давненько не видел ни у кого домашнего интернета быстрее 500 Мбит/с.
Конкуренты
|Смартфон
|HONOR 400 Pro
|Apple iPhone 15
|Realme GT 7
|Операционная система
|Android 15, оболочка MagicOS 9
|iOS 18.5
|Andnroid 15, оболочка Realme UI 6.0
|Экран
|6.7”, 2800x1280, OLED, 120 Гц, 460 ppi
|6.1”, 2556x1179, OLED, 60 Гц, 461 ppi
|6.78”, 2780x1264, 450 ppi
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 8 ядер (1x Cortex-X4 3.0 ГГц + 5x Cortex-A720 2.95 ГГц + 2x Cortex-A520 2.0 ГГц), 4 нм
|Apple A16 Bionic, 6 ядер (2x Everest 3.46 ГГц + 4x Sawtooth 2.0 ГГц)
|MediaTek Dimensity 9400, 8 ядер (1x Cortex-X4 3.4 ГГц + 3x Cortex-X4 2.85 ГГц + 4x Cortex-A720 2.0 ГГц)
|Графика
|Adreno 759
|Apple GPU, 5 ядер
|Immortalis-G720 MC12
|Оперативная память
|12 ГБ
|6 ГБ
|8/12/16 ГБ
|Постоянная память
|256/512 ГБ, без слота microSD
|128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ
|256, 512 ГБ
|Связь
|5G, 4G, 3G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|5G, 4G, 3G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|5G, 4G, 3G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|Камеры
|основная : 200 Мп, диафрагма f/1.9, сенсор Samsung HP3, размер сенсора 1/1.4”, съёмка видео 3840x2160 60 к/с
|основная : 48 Мп, диафрагма f/1.6, сенсор Sony IMX904, размер сенсора 1/1.56”, съёмка видео 3840x2160 60 к/с
|основная : 50 Мп, диафрагма f/1.8, сенсор Sony IMX906, размер сенсора 1/1.56”, съёмка видео 3840x2160 60 к/с
|дополнительная (телефото/зум): 50 Мп, диафрагма f/2.7, сенсор Sony IMX856, размер сенсора 1/2.0”, оптический зум 3x
|нет
|дополнительная (телефото/зум): 50 Мп, диафрагма f/2.0, сенсор Samsung JN5, размер сенсора 1/2.76”, оптический зум 2x
|дополнительная (сверхширокоугольная): 12 Мп, диафрагма f/2.2
|дополнительная (сверхширокоугольная): 12 Мп, диафрагма f/2.4, сенсор Sony IMX772
|дополнительная (сверхширокоугольная): 8 Мп, диафрагма f/2.2, сенсор Omnivision OV08D10
|фронтальная : 50 Мп, диафрагма f/2.0, запись видео 3840x2160 30 к/с
|фронтальная : 12 Мп, диафрагма f/1.9, сенсор Sony IMX714, запись видео 3840x2160 30 к/с
|фронтальная : 32 Мп, диафрагма f/2.4, сенсор Sony IMX615, запись видео 3840x2160 30 к/с
|Аккумулятор
|6000 мАч, несъёмный, мощность проводной зарядки 100 Вт, мощность беспроводной зарядки 50 Вт
|3350 мАч, мощность проводной зарядки 27 Вт, мощность беспроводной зарядки 15 Вт
|7000 мАч, мощность проводной зарядки 120 Вт
|Размеры
|160.8x76.1x8.1 мм
|147.6x71.6x7.8 мм
|162.4x76.1x8.3 мм
|Водозащита/пылезащита
|IP69
|IP68
|IP69
|Масса
|205 г
|171 г
|206 Г
|Цена в федеральной рознице
|60 тысяч рублей (12/256 ГБ), 65 тысяч рублей (12/512 ГБ)
|68 тысяч рублей (6/128 ГБ), 85 тысяч рублей (6/256 ГБ)
|60 тысяч рублей (12/256 ГБ), 65 тысяч рублей (12/512 ГБ)
|Цены в «серой» рознице с учётом пошлин
|40 тысяч рублей (12/512 ГБ)
|57 тысяч рублей (6/128 ГБ), 68 тысяч рублей (6/256 ГБ)
|40 тысяч рублей (12/256 ГБ), 42 тысячи рублей (12/512 ГБ)
Apple iPhone 15
В прошлой статье про камеры HONOR 400 Pro меня спросили, почему я не сравниваю этот смартфон с iPhone, и почему кто-то может вообще рассматривать в этом бюджете что-либо, кроме iPhone. Давайте тогда уж распишу, как этот HONOR в сравнении с прошлогодним младшим смартфоном Apple.
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iPhone 15 лучше по материалам корпуса (рама тут металлическая), лучше по качеству съёмки видео, на нём чуть лучше работают игры (он не мощнее, просто на айфонах игры в целом работают более плавно, чем на Android), у него есть Face ID (возможность входить в приложения по сканированию лица, а не прикладыванием пальца к сканеру отпечатков, как в HONOR 400 Pro). Разряжается он быстрее, чем HONOR с 6000 мАч, но всё-таки работает на уровне обычных Android-смартфонов с 5000 мАч.
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При этом у iPhone нет оптического зума (фото с приближением размываются очень быстро), в целом камеры хуже фотографируют, не работает NFC для оплаты в магазинах в РФ, приложения банков и т.д. либо придётся извращёнными методами устанавливать, либо пользоваться банками, заходя на сайты (!) банков вместо приложений. Нет ни чехла, ни зарядного устройства с комплекте, проблематично по-быстрому что-то скинуть со смартфона на Windows-ноутбук, хуже звук в наушниках по Bluetooth и 128 ГБ памяти за 55-60 тысяч даже в «серой» рознице с доставкой из-за рубежа, тогда как HONOR можно взять с 512 ГБ за 40 тысяч рублей.
iPhone 15 был бы нормальным смартфоном, если бы за 60 тысяч рублей его продавали с 256 ГБ и если бы не было этих дeбильных ограничений из-за санкций. А так — не знаю, покупать его в этом бюджете с 128 ГБ можно разве что из ОГРОМНОЙ любви к iOS или с целью снимать видео (без использования зума, опять же).
Realme GT 7
Смартфон с плоским качественным экраном (редкий вид среди китайцев), ОЧЕНЬ мощным процессором, хоть и MediaTek, 7000 (!) мАч и соответствующей этим мАч автономностью и неплохими камерами.
Днём по качеству основной (1x) камеры примерно на равных с HONOR 400 Pro, ночью HONOR фотографирует чуть лучше, а Realme немного лучше снимает ночью видео. Динамики чуть качественнее у Realme, HONOR немного компактнее и у него качественнее фронтальная камера. ИИ-функции по улучшению фотографий в HONOR чуть более толковые, а ещё у 400 Pro есть беспроводная зарядка, которой нет у Realme (она не всем нужна, но вдруг).
Ещё крайне похож на этих двух OnePlus 13R, его тоже можете из этой троицы покупать, если он обойдётся вам дешевле.
Остальные конкуренты слабее — здесь можете посмотреть сводную таблицу HONOR 400 Pro в сравнении с конкурентами и комментарии о сильных и слабых сторонах каждого. Идеальных альтернатив, к сожалению, не существует (дожили, за 60 тысяч рублей в оф.рознице не купить по-настоящему всесторонне клёвый смартфон).
Выводы
Из недостатков разве что пластиковая рама корпуса и так себе качество съёмки видео ночью. По всем остальным параметрам — отлично вообще! Быстрый (8 Gen 3 прекрасный процессор), долго работающий благодаря своим 6000 мАч и LTPO-дисплею (с гибкой регулировкой частоты — делает 30 Гц вместо 120 Гц, если смотрите видео с 30 кадрами в секунду, и экономит заряд). Очень классно фотографирует, не «лопата», симпатичнее прошлогоднего странного по дизайну HONOR 200 Pro, куча полезных бесплатных ИИ-наворотов чтобы сделать фотографии качественнее (один только ИИ-зум с реставрацией деталей «дальних» фоток чего стоит).
И в общем-то да, дорого в сетевой рознице за подобные просят, за 60 тысяч рублей хотелось бы всё и сразу, даже без этих недостатков. Но, во-первых, так не бывает — см. конкурентов, там тоже идеальных моделей нет. А во-вторых, HONOR 400 Pro, в отличие от того же iPhone или Pixel (если сравниваем 512 ГБ HONOR с хотя бы 256 ГБ «американцами») стоит вменяемых денег — на данный момент его можно ухватить за 40 тысяч при заказе из Китая.
Вы можете купить Xiaomi Poco F7 Ultra или Vivo iQOO Neo 10 дешевле с настолько же мощным процессором, но гораздо более худшими камерами. Вы можете купить Huawei Pura 70 или Google Pixel 9 с настолько же хорошими камерами, но так себе процессором и плохой автономностью (а Pixel ещё и с 128 ГБ будет, а в Huawei придётся колхозить Google-сервисы). Вы можете купить Xiaomi 14T Pro по почти такой же цене в оф.рознице (на 10 тысяч дороже) или на равных с HONOR на маркетплейсах — он хорошо фотографирует (но чуть хуже, чем HONOR 400 Pro), тоже быстрый, но быстро разряжается. Вы можете купить OnePlus 13R, но у него не будет водозащиты.
И вот такого — чтобы хотя бы аналогичное количество «добродетелей» в характеристиках у конкурентов набрать по такой же цене — чёт не набирается пока. Так что HONOR молодцы, модель супер-удачная и одна из тех, которые я, обзорщик, буду смело рекомендовать для всех потребностей, кроме, разве что, каких-то особых повышенных требований к качеству съёмки видео вечером/ночью.