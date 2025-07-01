Чаще всего на просьбу «не супер-дорогой смартфон с крутыми камерами» в 2025 г. буду советовать этот

Если вы разбираетесь в характеристиках смартфонов, то уже из этой таблички всё поняли, а если не поняли, то вот вам сравнение HONOR 400 Pro по камерам с конкурентами:

iPhone 15. По основной камере… ну, незначительно хуже в большинстве ситуации. Более блёклая, но более реалистичная картинка на фотках, по видео ОДНОЗНАЧНО выше качество. Но нет оптического зума (никакого), то есть при малейшем приближении качество фото будет резко падать. Автономность хуже (к ёмкости аккумулятора iPhone прибавляйте +1000 мАч = получите время автономности «по Андроиду») — примерно как у Android с 4500 мАч, ну и за 60-70 тысяч получите только 128 ГБ. Если сможете втиснуться в 128 ГБ и зум не нужен никогда — чо бы и нет. Но с Power Bank носиться придётся.

Samsung Galaxy S24 . Основная камера хорошая (на уровне HONOR 400 Pro — по фото либо на равных, либо иногда чуть хуже, по видео — всегда чуть лучше), зум-камера — хлам, у HONOR намного качественнее. Быстродействие такое же, но Самсунг S24 (да и S25) — компакт, поэтому 4000 мАч… живут терпимо, на уровне 4500 мАч, пока аккумулятор новый. А дальше начинается беда и «страшно без зарядника из квартиры выйти со смартфоном».

Huawei Pura 70 . Бомбические (за эти деньги) камеры, офигенный 5x зум, хорошее качество съёмки видео, так себе процессор (и горячеват, и в 1.5 раза медленнее, чем у Samsung S24, HONOR 200 Pro или iPhone 15), автономность… ни хорошая, ни плохая, а «ладно, сойдёт» и необходимость устанавливать (а иногда и обновлять) Google-сервисы. Смартфон для тех, кто умеет настраивать смартфоны, или хотя бы у кого есть знакомые, способные этим заняться.

Xiaomi 14T Pro . А вы знали, что у него сенсор камеры такой же, как у Huawei Pura 70? Даже я, обзорщик, забыл об этом. Хотя, оптика-то дешёвая на этой камере налеплена, в отличие от Huawei. Плюс MediaTek, что уже даёт небольшой «минус к качеству съёмки» (если вы не Vivo — единственная компания, которая заставляет смартфоны на MediaTek фотографировать лучше, чем на Snapdragon). Зум-камера и по дальности, и по качеству хуже, чем в HONOR, процессор на 10% быстрее, чем в 400 Pro, но жрёт… а тут ещё и аккумулятор всего 5000 мАч. В общем, очень быстрый, нормально фотографирующий на основную камеру, но так себе — на зум-камеру, дешёвый на ощупь смартфон с автономностью «на тоненького».

Poco F7 Ultra . Ну, вы и так знаете, что Poco F-серии — чистокровные игровые смартфоны с камерой уровня «ну, чтобы не совсем мусорного качества была». Камера тут по качеству примерно как у Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ за 18 тысяч рублей — язык не повернётся сказать, что «плохая», она-то нормальная. Но за 50 тысяч рублей хотелось бы не «нормальную», а «хорошую» или «отличную» — хотя бы по фото, не? Но с Poco это глупо требовать, это смартфон с рекордно мощным и постоянно нагревающим корпус Snapdragon 8 Elite, всё остальное в нём на сдачу. Камеры в том числе. Поиграть — да, лучший вариант, а как смартфон для тех, кому и камера нужна выше среднего — нет.

Realme GT 6 . Очень долгоиграющий, всё ещё достаточно быстрый (на 30% медленнее, чем Samsung S24 и HONOR 400 Pro, но быстрее, чем Huawei). С такой же по качеству основной камерой, как у HONOR/Samsung/iPhone, но совсем уж паршивой зум-камерой (склонной размазывать фото, если не задерживать дыхание при съёмке) и, что самое обидное, с околонулевым выбором в «серой» рознице — все глобальные версии GT 6 раскупили, а в китайских версиях ухудшенная камера (от Realme 14 Pro+), с которой этот смартфон за 40+ тысяч рублей покупки уже не достоин. А в Realme GT 7 за те же 60 тысяч основная камера… хуже, потому что это теперь полуигровой смартфон, как Poco F7 Ultra, только с аккумулятором на 7000 мАч.

Google Pixel 9a . Хорошее качество видео (у HONOR 400 Pro похуже), классные фотки днём и вечером, так себе — ночью (в отличие от полноценного Pixel 9). Самый яркий дисплей среди смартфонов за эти деньги, немного похуже (процентов на 20 в сравнении с HONOR, но не критично) автономность, никакой зум-камеры и в 1.5 раза медленнее процессор. И 128 ГБ. Какой-то странный смартфон получается — для художественной съёмки фото и видео днём, во всём остальном он лажает.

OnePlus 13R. Быстрый, ч0ткий и выносливый смартфон с хорошей основной камерой уровня HONOR 400 Pro. Зум, правда, паршивенького качества, сверхширокоугольная… ну, как и у всех конкурентов, не блещет за эти деньги. Наиболее близкий аналог HONOR 400 Pro — получаете +700 мАч (и не «фейковых», а реальный прирост примерно на 10% в автономности), хуже фото с приближением (зумом) по аналогичной цене. Где-то добавилось, где-то убавилось. Главное — проверяйте, что покупаете глобальную версию и что она разлочена, а то OnePlus любит делать подлости с региональной блокировкой под китайские или европейские SIM.

Можете не писать про цены в официальной рознице РФ — я сам от них офигеваю и смартфоны себе и родственникам предпочитаю покупать заказом из Китая. Но даже у официалов, как вы могли убедиться по табличке, чего-то более прорывного за 60 тысяч рублей не наблюдается. И, аналогично, при заказе из Китая конкурентоспособным HONOR 400 Pro будет разве что OnePlus 13R, остальные варианты, если вам нужен равномерно хороший (скорость работы, автономность, камера) смартфон до 50 тысяч тысяч рублей выглядят… уныловато, честно говоря.

Это если сравнивать смартфоны «в лоб», в сценарии «просто пользуюсь приложениями, просто иногда фотографирую или снимаю видео». Ну а бонусом в смартфонах сейчас производители закладывают что? ИИ-функции. Вот о них, да и о качестве камер в целом, и поговорим сейчас. А о процессорах-экранах-автономностях-звуке — в следующей статье. Эта и так портянкой длинной вышла.

По фото — «предмаксимальное» качество из возможного в смартфонах 2025 года

«Пред» — потому что Vivo X200 Pro/X200 Ultra, Oppo Find X8 Ultra, HONOR Magic7 Pro, Huawei Mate 70 Pro, фотографируют лучше. Стоят, правда, тоже под 100 тысяч рублей в оф.рознице и под 70 тысяч рублей при заказе из Китая, но это уже и есть те самые смартфоны «максимального» уровня фотосъёмки.

А iPhone 16 Pro/16 Pro Max, Google Pixel 9 Pro/Pro XL и Samsung Galaxy S25 Ultra? По качеству записи видео они лучшие, по фото — в основном чуть хуже, чем те, которые из списка в предыдущем абзаце. Это не значит, что прям «HONOR 400 Pro фотографирует всегда на уровне Samsung S25 Ultra и iPhone 16 Pro Max, мамой клянусь!». Не-а, в основном Самсунг и Айфон фоткают… чуууть качественнее, но зачастую — на равных с HONOR 400 Pro. А Samsung S25+ и iPhone 16 по качеству по градации чуть ниже — либо на равных с HONOR 400 Pro, либо чуть хуже, но практически никогда не лучше.

Как это выглядит на фотках? Примерно так:

Что я люблю в смартфонах HONOR среднего уровня и выше — у вас всегда есть возможность выбирать реалистичность цветопередачи на фотках. Если у Pixel, iPhone и Samsung цветопередача всегда «как в жизни, суровая правда жизни, братан», даже если смотрится это всё пересвеченно или бледно, то так тому и быть — либо терпи, либо потом в фоторедакторах цветокоррекцию наваливай самостоятельно. В OnePlus, Vivo, Realme и, особенно, Infinix + Tecno наоборот — цветопередача всегда стремится к «ядрёности», чтобы роскошь и «жиррная, соччная» картинка была, как в фильмах про дворцы и балы российских дворян.