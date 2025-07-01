Чаще всего на просьбу «не супер-дорогой смартфон с крутыми камерами» в 2025 г. буду советовать этот

Чаще всего на просьбу «не супер-дорогой смартфон с крутыми камерами» в 2025 г. буду советовать этотHONOR 400 Pro получился на редкость удачным
Где замеры-замерчики?
В процессе, ребят, в про-цес-се. Прямо сейчас сзади меня на тумбочке HONOR 400 Pro лежит и гоняет по кругу троттлинг-тесты, а потом с 100% до 0% заряда гоняет игры, а потом с 100% до 0% гоняет видео, а потом с 100% до 0% гоняет чтение книг с авто-перелистыванием…. Короче, обзор с замерами качестве дисплея, оценкой качества звука, производительности-автономности, конкурентов по рынку и т.д. будет на днях, а пока распишу отдельно про камеры HONOR 400 Pro, потому что очень много в них функций и общий обзор смартфона растягивать огромной вставкой про навороты камер не хотелось бы.
Опись имущества
|Камеры HONOR 400 Pro
|Основная тыльная
|200 Мп, Samsung HP3, f/1.9, 1/1.4”, оптическая стабилизация
|Телефото (зум и портретная съёмка)
|50 Мп, Sony IMX856, f/2.4, 1/2.00”, зум 3x, оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольнная
|50 Мп, f/2.1
|Фронтальная (селфи)
|50 Мп, f/2.1
Не знаю, почему любовь в Omnivision у HONOR закончилась — в HONOR 200 Pro, HONOR 300 Pro и Magic 6 устанавливали основную камеру OVH9000 (ещё такой устанавливался в Xiaomi 14 и 14 Pro, не путайте с 14T и 14T Pro), но в итоге теперь аналогичный по качеству сенсор Samsung. Samsung HP3, кстати, установлен и в базовом HONOR 200 (что круто — раньше базовый HONOR 200 по качеству основной камеры уступал Pro-версии, теперь нет), а вообще он впервые засветился в Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ и Realme 11 Pro+, но там «на все деньги» никогда не фотографировал — то ли из-за Медиатеков в основе этих Xiaomi и Realme, то ли потому что «это более дешёвые смартфоны, да и так сойдёт», что мы уже проходили в Realme C67, который при одинаковой камере с более дорогим Realme 10 фотографировал хуже, чтобы не мешать продаваться старшей модели (и только GCam нивелировал разницу).
Ну ладно, это не так уж важно. Важно то, что у нас тут при, в общем-то, типичных характеристиках камер для смартфонов «чуть выше среднего, но ещё не флагманов», удачное стечение обстоятельств в виде Snapdragon 8 Gen 3 (шедевральный процессор сам по себе, гораздо лучше, чем перегревающийся хлам 8 Elite или, тем более, MediaTek Dimensity 9300/9400 серий) с его тройным блоком обработки изображений (ISP — Image Signal Processor) с камеры, то есть «аппаратными мускулами» для полировки фоток. И алгоритмов камеры HONOR, которые на сегодня… ну, одни из лучших — Tecno, Infinix, Motorola и Meizu точно далеко позади, Xiaomi — когда как (очень уж кривой у них софт управлением камерами с непредсказуемым качеством съёмки из-за кучи факторов), Nothing, Oppo и OnePlus где-то рядом. Huawei, Vivo, Pixel — вот примерно да, на уровне, где-то лучше, где-то хуже. iPhone и Samsung впереди по видеочасти, но по качеству фото отстают и от Vivo, и от HONOR, и от Huawei.
Шо там у конкурентов
Чтобы было нагляднее, вот вам сводная таблица характеристик тыльных камер (фронталки-то почти у всех китайских смартфонов среднего и выше уровней отличные, на них заострять внимание не будем):
|Смартфон
|Тыльная камера
|Телефото (зум) камера
|Сверхширокоугольная камера
|Процессор
|Аккумулятор
|Цена в оф.рознице
|Цена при заказе из Китая
|HONOR 400 Pro
|200 Мп, Samsung HP3, f/1.9, 1/1.4”, OIS
|50 Мп, Sony IMX856, f/2.4, 1/2.00”, зум 3x, OIS
|50 Мп, f/2.1
|Snapdragon 8 Gen 3
|5300 мАч
|От 60 тысяч рублей (256 ГБ)
|От 40 тысяч рублей (512 ГБ)
|Apple iPhone 15
|48 Мп, Sony IMX904, f/1.6, 1/1.56”, OIS
|Нет
|12 Мп, Sony IMX772, f/2.4, 1/3.40”
|A16 Bionic
|3350 мАч
|От 68 тысяч рублей (128 ГБ)
|От 58 тысяч рублей (128 ГБ)
|Samsung Galaxy S24
|50 Мп, Samsung GN3, f/1.8, 1/1.56”, OIS
|10 Мп, Samsung 3K1, 1/3.94”, OIS, зум 3x
|12 Мп, f/2.2, 1/2.55”
|Snapdragon 8 Gen 3
|4000 мАч
|От 60 тысяч рублей (256 ГБ)
|От 42 тысяч рублей (256 ГБ)
|Huawei Pura 70
|50 Мп, Omnivision OV50H, f/1.4 – 4.0, 1/1.3”, OIS
|12 Мп, f/3.4, зум 5x
|13 Мп, f/2.2
|Kirin 9000S1
|4900 мАч
|От 48 тысяч рублей (256 ГБ)
|От 42 тысяч рублей (256 ГБ)
|Xiaomi 14T Pro
|50 Мп, Omnivision OV50H, f/1.6, 1/1.3”, OIS
|50 Мп, Samsung JN1, f/2.0, 1/2.76”, зум 2.6x
|13 Мп, Omnivision OV13B, f/2.2, 1/3”
|Dimensity 9300+
|5000 мАч
|От 52 тысяч рублей (256 ГБ)
|От 40 тысяч рублей (256 ГБ)
|Xiaomi Poco F7 Ultra
|50 Мп, Omnivision OV50, f/1.6, 1/1.55”, OIS
|50 Мп, Samsung JN5, f/2.0, 1/2.76”, зум 2.5x
|32 Мп, Samsung KD1, f/2.2, 1/3.44”
|Snapdragon 8 Elite
|5300 мАч
|От 53 тысяч рублей (256 ГБ)
|От 49 тысяч рублей (256 ГБ)
|Realme GT 6
|50 Мп, Sony LYT-808, f/1.7, 1/1.4”, OIS
|50 Мп, Samsung JN1, f/2.0, 1/2.76”, OIS, зум 2x
|8 Мп, Sony IMX355, f/2.2, 1/4.0”
|Snapdragon 8s Gen 3
|5500 мАч
|От 56 тысяч рублей (256 ГБ)
|Остались только китайские версии с ухудшенными камерами, поэтому не в счёт
|Google Pixel 9a
|48 Мп, f/1.7, 1/2.0”, OIS
|Нет
|13 Мп, f/2.2
|Google Tensor G4
|5100 мАч
|От 50 тысяч рублей (128 ГБ)
|От 40 тысяч рублей (128 ГБ)
|OnePlus 13R
|50 Мп, Sony IMX906, f/1.8, 1/1.56”, OIS
|50 Мп, Samsung JN5, f/2.0, 1/2.76”, зум 2x
|8 Мп, Sony IMX355, f/2.2, 1/4.0”
|Snapdragon 8 Gen 3
|6000 мАч
|От 63 тысяч рублей (256 ГБ)
|От 40 тысяч рублей (256 ГБ)
Если вы разбираетесь в характеристиках смартфонов, то уже из этой таблички всё поняли, а если не поняли, то вот вам сравнение HONOR 400 Pro по камерам с конкурентами:
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iPhone 15. По основной камере… ну, незначительно хуже в большинстве ситуации. Более блёклая, но более реалистичная картинка на фотках, по видео ОДНОЗНАЧНО выше качество. Но нет оптического зума (никакого), то есть при малейшем приближении качество фото будет резко падать. Автономность хуже (к ёмкости аккумулятора iPhone прибавляйте +1000 мАч = получите время автономности «по Андроиду») — примерно как у Android с 4500 мАч, ну и за 60-70 тысяч получите только 128 ГБ. Если сможете втиснуться в 128 ГБ и зум не нужен никогда — чо бы и нет. Но с Power Bank носиться придётся.
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Samsung Galaxy S24. Основная камера хорошая (на уровне HONOR 400 Pro — по фото либо на равных, либо иногда чуть хуже, по видео — всегда чуть лучше), зум-камера — хлам, у HONOR намного качественнее. Быстродействие такое же, но Самсунг S24 (да и S25) — компакт, поэтому 4000 мАч… живут терпимо, на уровне 4500 мАч, пока аккумулятор новый. А дальше начинается беда и «страшно без зарядника из квартиры выйти со смартфоном».
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Huawei Pura 70. Бомбические (за эти деньги) камеры, офигенный 5x зум, хорошее качество съёмки видео, так себе процессор (и горячеват, и в 1.5 раза медленнее, чем у Samsung S24, HONOR 200 Pro или iPhone 15), автономность… ни хорошая, ни плохая, а «ладно, сойдёт» и необходимость устанавливать (а иногда и обновлять) Google-сервисы. Смартфон для тех, кто умеет настраивать смартфоны, или хотя бы у кого есть знакомые, способные этим заняться.
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Xiaomi 14T Pro. А вы знали, что у него сенсор камеры такой же, как у Huawei Pura 70? Даже я, обзорщик, забыл об этом. Хотя, оптика-то дешёвая на этой камере налеплена, в отличие от Huawei. Плюс MediaTek, что уже даёт небольшой «минус к качеству съёмки» (если вы не Vivo — единственная компания, которая заставляет смартфоны на MediaTek фотографировать лучше, чем на Snapdragon). Зум-камера и по дальности, и по качеству хуже, чем в HONOR, процессор на 10% быстрее, чем в 400 Pro, но жрёт… а тут ещё и аккумулятор всего 5000 мАч. В общем, очень быстрый, нормально фотографирующий на основную камеру, но так себе — на зум-камеру, дешёвый на ощупь смартфон с автономностью «на тоненького».
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Poco F7 Ultra. Ну, вы и так знаете, что Poco F-серии — чистокровные игровые смартфоны с камерой уровня «ну, чтобы не совсем мусорного качества была». Камера тут по качеству примерно как у Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ за 18 тысяч рублей — язык не повернётся сказать, что «плохая», она-то нормальная. Но за 50 тысяч рублей хотелось бы не «нормальную», а «хорошую» или «отличную» — хотя бы по фото, не? Но с Poco это глупо требовать, это смартфон с рекордно мощным и постоянно нагревающим корпус Snapdragon 8 Elite, всё остальное в нём на сдачу. Камеры в том числе. Поиграть — да, лучший вариант, а как смартфон для тех, кому и камера нужна выше среднего — нет.
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Realme GT 6. Очень долгоиграющий, всё ещё достаточно быстрый (на 30% медленнее, чем Samsung S24 и HONOR 400 Pro, но быстрее, чем Huawei). С такой же по качеству основной камерой, как у HONOR/Samsung/iPhone, но совсем уж паршивой зум-камерой (склонной размазывать фото, если не задерживать дыхание при съёмке) и, что самое обидное, с околонулевым выбором в «серой» рознице — все глобальные версии GT 6 раскупили, а в китайских версиях ухудшенная камера (от Realme 14 Pro+), с которой этот смартфон за 40+ тысяч рублей покупки уже не достоин. А в Realme GT 7 за те же 60 тысяч основная камера… хуже, потому что это теперь полуигровой смартфон, как Poco F7 Ultra, только с аккумулятором на 7000 мАч.
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Google Pixel 9a. Хорошее качество видео (у HONOR 400 Pro похуже), классные фотки днём и вечером, так себе — ночью (в отличие от полноценного Pixel 9). Самый яркий дисплей среди смартфонов за эти деньги, немного похуже (процентов на 20 в сравнении с HONOR, но не критично) автономность, никакой зум-камеры и в 1.5 раза медленнее процессор. И 128 ГБ. Какой-то странный смартфон получается — для художественной съёмки фото и видео днём, во всём остальном он лажает.
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OnePlus 13R. Быстрый, ч0ткий и выносливый смартфон с хорошей основной камерой уровня HONOR 400 Pro. Зум, правда, паршивенького качества, сверхширокоугольная… ну, как и у всех конкурентов, не блещет за эти деньги. Наиболее близкий аналог HONOR 400 Pro — получаете +700 мАч (и не «фейковых», а реальный прирост примерно на 10% в автономности), хуже фото с приближением (зумом) по аналогичной цене. Где-то добавилось, где-то убавилось. Главное — проверяйте, что покупаете глобальную версию и что она разлочена, а то OnePlus любит делать подлости с региональной блокировкой под китайские или европейские SIM.
Можете не писать про цены в официальной рознице РФ — я сам от них офигеваю и смартфоны себе и родственникам предпочитаю покупать заказом из Китая. Но даже у официалов, как вы могли убедиться по табличке, чего-то более прорывного за 60 тысяч рублей не наблюдается. И, аналогично, при заказе из Китая конкурентоспособным HONOR 400 Pro будет разве что OnePlus 13R, остальные варианты, если вам нужен равномерно хороший (скорость работы, автономность, камера) смартфон до 50 тысяч тысяч рублей выглядят… уныловато, честно говоря.
Это если сравнивать смартфоны «в лоб», в сценарии «просто пользуюсь приложениями, просто иногда фотографирую или снимаю видео». Ну а бонусом в смартфонах сейчас производители закладывают что? ИИ-функции. Вот о них, да и о качестве камер в целом, и поговорим сейчас. А о процессорах-экранах-автономностях-звуке — в следующей статье. Эта и так портянкой длинной вышла.
По фото — «предмаксимальное» качество из возможного в смартфонах 2025 года
«Пред» — потому что Vivo X200 Pro/X200 Ultra, Oppo Find X8 Ultra, HONOR Magic7 Pro, Huawei Mate 70 Pro, фотографируют лучше. Стоят, правда, тоже под 100 тысяч рублей в оф.рознице и под 70 тысяч рублей при заказе из Китая, но это уже и есть те самые смартфоны «максимального» уровня фотосъёмки.
А iPhone 16 Pro/16 Pro Max, Google Pixel 9 Pro/Pro XL и Samsung Galaxy S25 Ultra? По качеству записи видео они лучшие, по фото — в основном чуть хуже, чем те, которые из списка в предыдущем абзаце. Это не значит, что прям «HONOR 400 Pro фотографирует всегда на уровне Samsung S25 Ultra и iPhone 16 Pro Max, мамой клянусь!». Не-а, в основном Самсунг и Айфон фоткают… чуууть качественнее, но зачастую — на равных с HONOR 400 Pro. А Samsung S25+ и iPhone 16 по качеству по градации чуть ниже — либо на равных с HONOR 400 Pro, либо чуть хуже, но практически никогда не лучше.
Как это выглядит на фотках? Примерно так:
Что я люблю в смартфонах HONOR среднего уровня и выше — у вас всегда есть возможность выбирать реалистичность цветопередачи на фотках. Если у Pixel, iPhone и Samsung цветопередача всегда «как в жизни, суровая правда жизни, братан», даже если смотрится это всё пересвеченно или бледно, то так тому и быть — либо терпи, либо потом в фоторедакторах цветокоррекцию наваливай самостоятельно. В OnePlus, Vivo, Realme и, особенно, Infinix + Tecno наоборот — цветопередача всегда стремится к «ядрёности», чтобы роскошь и «жиррная, соччная» картинка была, как в фильмах про дворцы и балы российских дворян.
А в HONOR 200/200 Pro, 400/400 Pro и любых Magic — есть три
стула настройки с возможностью быстро между ними переключаться, чтобы определиться, какая фотка вам нужна. Это не значит, что какая-то «правильная», а какая-то неправильная — для фотографирования какого-нибудь ярко окрашенного дома иногда есть смысл сбавить насыщенность до реалистичной, а вот если фотографировать лыжников в горах с бешеным солнцем лучше подходит режим «Аунтентичный», в котором края кадра чуть-чуть затемняется, а насыщенность чуть выше. Если фоткать лыжников против солнца в «реалистичной» цветопередаче, получите пересвет и тусклую фотку.
Но вообще, если вам неохота определяться, просто оставляете среднюю настройку — «Динамичный» режим — и фотки всегда получаются одинаково хорошими, грех жаловаться.
И даже ночью всё очень кучеряво — качество сразу достойное, фотографии не размазываются.
Как вы могли видеть из таблицы с характеристиками конкурентов выше, у HONOR 400 Pro самая качественная телефото (зум) камера среди конкурентов. Поэтому, хоть у 400 Pro зум всего 3x, как и у конкурентов в среднем 2.5x – 3x, запас качества камеры + софтец, которым HONOR обрабатывает фотографии после сохранения, позволяют фотошлёпать с зумом вплоть до 6x вообще (!) без видимого падения качества, либо с 10x — с незначительным падением качества, как если бы вы фотографировали на зум-камеру 3x в Realme 14 Pro+ или на 2x в OnePlus 13R.
По видео — днём нормально, ночью печально
Уже восемь лет прошло с тех пор, как китайцы догнали и перегнали iPhone и Samsung по качеству фото (OnePlus 5T, Huawei P20 Pro — помните таких?), но с качеством записи видео почти все китайские смартфоны до сих пор «хромые». Что там, обуздать стабилизацию при съёмке в темноте, как на Samsung, Pixel или китайский же, блин, Nothing Phone — это инопланетные технологии?
Я не знаю, может сенсор Samsung HP3 в принципе в видео чудес не творит. Днём качество нормальное — вот, можете сами поглядеть.
Не «впечатляющее», но нормальное — у флагманов типа Magic 7 Pro, конечно, оно повыше, но, если не включать видео на телике 50” и выше, вы вряд ли заметите разницу. Можно даже зумить в разумных пределах (до 5x), чтобы воон тот катер поближе рассмотреть, не ныряя в Волгу.
А ночью из-за огрехов алгоритмов стабилизации получается тряска, как у студентов перед выпускными экзаменами.
И ведь я не злоупотреблял и снимал 4K при 30 кадрах в секунду! При 60 кадрах, понятное дело, картинка была бы более прыгучей.
У HONOR 400 Pro есть даже специальный режим для ночной съёмки видео — разрешение падает до 1080p, частота кадров — до «кинематографичных» 24 к/с, смартфон становится гораздо более «зрячим» в темноте. Но картинку при ходьбе продолжает «колбасить», а изображение настолько тягучее, будто снимали на кнопочную Nokia на Symbian 18-летней давности.
Это не значит, что прям страх-ужас и невозможно снять внятное видео, скажем, в разрешении 1080p при 30 кадрах в секунду. Просто это не тот уровень съёмки видео, которого ждёшь от смартфона за 60 тысяч в оф.рознице — для съёмки видео лучше взять Samsung Galaxy S24/S24 FE или iPhone 15, кроме шуток. У них видео при зуме будет быстрее «расплываться», но при съёмке в 1x качество будет выше.
Лучший (второй год подряд) смартфон для съёмки людей крупным планом.
Оно и не удивительно — камера для зума-то такая же, как была в HONOR 200 Pro, который в прошлом году по этой части тоже блистал. А в 400 Pro ещё и процессор навалили с гораздо более крутой постобработкой (ретушью) снятых фото.
И если в базовом HONOR 400 с его основной тыльной камерой и для 1x, и для зума, портреты лучше фотографировать в 2x (для более красивых черт лица фоткать нужно на расстоянии), то HONOR 400 Pro с его отличной зум-камерой красиво фотошлёпает и на 6x.
А уж режимы цветопередачи, что исходные прошлогодние Harcourt (две цветных + одна ч/б), что новые с закосом под фотокамеры с плёнкой Fuji и Kodak — просто кайф. И цвета становятся такими, будто ты принёс фотки на крутой фотобумаге из фотоателье, и в целом в портретном режиме всё всегда чётко (портретный режим в HONOR — это «государство в государстве», алгоритмы камеры перестраиваются под фото людей, чтобы волосы, кожа и размытие выглядели адекватно) и правильно срабатывает.
Я тоже как балбес в основном фотографировал людей на обычный авто-режим, но вот поверьте на слово — хорошо настроенный режим «портрет» (а в 400 Pro он хорошо настроен) выдаёт гораздо более впечатляющие и «дорогие» визуально фотки. HONOR 400 Pro по этой части никто не превзойдёт, кроме, наверное, тех самых «китайцев» за 70+ тысяч в Ozon/Ali и 90+ тысяч в оф.рознице. Короче, не брезгуйте режимом «портрет» для съёмки людей, пацаны.
Отлично фотографирует на обычных расстояниях, «прыгает выше головы» с помощью AI во внештатных режимах
Я не я, если в обзоре нет фоток еды — она тут тоже очень красиво получается. Не нужно, как на Realme, нырять в глубину меню «фильтров» и выбирать фильтр «еда» (без которого блюда будут выглядеть уныло). Не нужно, как на OnePlus, дожидаться, пока смартфон «поймёт», что перед ним еда и поправит цветопередачу. Не нужно лезть и выбирать режим «еда», как на Самсунге — всё сразу при беглом фотографировании выглядит красиво.
Минусы? Ну, как и в базовом HONOR 400, помимо качества съёмки видео ночью, сверхширокоугольная камера тоже, хоть и нормальная днём, но в ночных фото выдаёт не особо чёткую картинку. Поэтому ночью на 0.6x камеру лучше просто даже не пытаться снимать и использовать 1x или 3x.
Но то, чего нет в таблице характеристик и то, что позволяет HONOR 400 Pro стать на голову выше конкурентов — это ИИ-функции.
Да-да, я уже слышал от всяких дедов в комментах, что «да он там и наxpен не нужон, этот ИИ ваш!». Я тоже не уверен, что мне понадобится перевод звонков с иностранного языка, как в смартфонах Samsung — если уж я оказался настолько тупым, что созвонился с турком из отеля, не зная турецкого, то и с дефектами междугородней связи в звонке по Telegram вряд ли смогу идеально понять речь при переводе с помощью нейросетей туда-сюда.
Да и тексты/идеи лучше лепить, честно говоря, в ChatGPT или DeepSeek, а не в ИИ-редакторах производителей смартфонов, согласен.
Но для фоток — «это другое», тут реально много полезного.
Во-первых, нейросети позволяют сделать из фоток с длинным (свыше 15x) зумом конфетку. Сам бы не увидел — не поверил бы, но с тех пор, как HONOR Magic 7 Pro это внедрил первым, верю. Другое дело, что больше ни у кого в смартфонах за 40-60 тысяч рублей такой функции нет. А у HONOR есть.
© Ну, по-моему кайф, что не флагманские смартфоны так умеют
Удаление бликов с фоток — тоже кайф. Сколько я вcpaл красивых снимков из автобуса/электрички из-за того, что в окне постоянно кто-то отражается — не счесть. И, понятное дело, дорога ложка к обеду — можно было бы засесть за «фотошоп» потом за ноутбуком и всё поправить, но впечатлениями со смартфона обычно делишься сразу после того, как сфоткал. И вот в 400 Pro это поправимо моментально:
Самая угарная для меня функция — «удаление прохожих». Обычно её используют, чтобы «убрать вот этих вот толпящихся у памятника», но можно хоть с обеденного стола всех стереть без особых следов. Не всегда оно работает идеально (чем плотнее люди затмевают фотку, тем сложнее нейросети сообразить, а что же там за их спинами, чтобы дорисовать), но взгляните на GIF — я лично кайфую от того, что это можно на мобильнике среднего класса провернуть с ЛЮБОЙ (не только сделанной на камеру, а любой в памяти телефона) фоткой за считанные секунды.
AI-расширение — это если вы кого-то/что-то сфотографировали очень крупно и хотелось бы «отдалить», либо если фотография вертикальная, а нужна горизонтальная и чтобы по бокам что-то было, а не просто залитый одним цветом фон. Иногда пригождается. Причём при расширении фото, на которых изображены люди, и руку, и рукав, как видите, адекватно дорисовывает.
Об открытии глаз людям на фото с помощью ИИ или оживлении фото (людям и зверям на фотках нейросеть добавляет мимику и жесты, вокруг неживых объектов пролёты делает, картины при должном везении может оживить в движуху какую-нибудь) уже расписывал в обзоре стандартного HONOR 400, но повторюсь — это уже баловство, но временами полезное баловство.
Ну и, конечно, повышение качества «мутных» старых фотографий до более высокого уровня всегда пригодится. Не, вы можете, конечно, попыхтеть и сделать это (очень медленное, если у вас не NVIDIA RTX) на ноутбуке с Topaz Photo AI, но на смартфоне оно и быстрее, и удобнее, честно говоря.
И теперь ещё один вопрос, который сразу хочу прояснить, «чтоб два раза не вставать»:
В чём разница между HONOR 400 и HONOR 400 Pro? Стоит ли переплачивать?
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Процессор в HONOR 400 Pro в два (что? да!) раза быстрее и это ощущается. Не прям «я вот ощущаю, что это быстрее в два раза!», а просто 400 Pro «летает» настолько, что мало какие приложения при запуске или переключении способны его замедлить. А HONOR 400 «базовый» — это по скорости просто обычный смартфон среднего уровня. Что тоже неплохо, но «вседозволенности» из-за запаса мощности процессора уже не ощущаешь.
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Основная камера в HONOR 400 и 400 Pro одинаковая, но 400 Pro умеет выжимать из ней «больше соков» — вечером 400 Pro лучше видит в темноте, если снимаете закаты. Если фотографируете еду (ну или пьяные рожи) в полутёмном ресторане, то на HONOR 400 реакции камер чуть-чуть замедляются — камера дольше «наводит резкость». На 400 Pro всё бодренько наводится и при недостаточном освещении.
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В HONOR 400 нет отдельной камеры для зума. И, хотя основная камера клёвая с запасом качества под программный (не оптический) зум, её хватает без заметной потери качества только эдак до 4x – 5x. В 400 Pro ЖИРРНАЯ камера 3x, поэтому потери качества не ощущаешь вплоть до 5x, а фотки на 400 Pro при 10x зуме примерно равны по чёткости/качеству фоткам на 400 «базовый» при 5x зуме.
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При экстремальном зуме 15x и более нейросеть (или ИИ, называйте как хотите) реставрирует фотки и на HONOR 400, и на 400 Pro (можете и отключить, если вы за натуральность). Но у 400 Pro исходники фоток более качественные, потому что у него, считай, вплоть до 5x качество фоток не падает, поэтому и фото на 15x с 400 Pro будет ощутимо качественнее, чем 15x на 400 базовый, что бы там нейросети ни ретушировали.
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По автономности — надо замерять, 400 базовый уже намерили — он при своих 6000 мАч работает на уровне смартфонов с 5400-5500 мАч. Что тоже неплохо, но могло быть и лучше — iQOO Z9 с такими же 6000 мАч и таким же 7 Gen 3 работает на треть дольше. Короче, есть ощущение, что 400 Pro с 5300 мАч и более технологичным процессором будет крайне близок к HONOR 400 с 6000 мАч, но не очень эффективно расходуемыми.
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Фронтальные камеры обоих смартфонов одинаковы по качеству, сверхширокоугольные камеры одинаковы по качеству, по дисплеям разницы ноль, по скорости зарядки разница околонулевая.
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По качеству видео одинаково молодцы днём, одинаково не очень — ночью. Правда, на базовом HONOR 400 нельзя переключаться на сверхширокоугольную (0.6x) с базовой (1x) камеры во время съёмки 4K-видео, но... думается мне, что большинству оно и не надо?
В общем, если вам в повседневе хватает зума на фото до 5x и быстродействия Android не с огромным запасом, а просто «чтобы нормально было», можно и базовый HONOR 400 брать. Опасения, что там прям начиная с 3x будут мыльные фотки, не подтвердились.