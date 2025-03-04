Сфоткал и улучшил качество нейросетью? HONOR Magic 7 Pro улучшает снятые фото СРАЗУ со смартфона

Говорить о дисплее, автономности, процессоре и звуке HONOR Magic 7 Pro в этой статье я уж не буду — всё расписал в обзоре чуть ранее, советую ознакомиться, если раздумываете, брать ли эту модель смартфона. Но в том и без того длинном обзоре я толком не смог развёрнуто рассказать об особенностях камеры смартфона (текст и так вышел длинным, пришлось бегло и в общих чертах), поэтому сейчас дополняю эту информацию отдельным текстом. Потому что, скорей всего, такие «генетические особенности» скоро появятся и в смартфонах других производителей — нужно же будет куда-то ссылаться и говорить «а вообще-то это появилось ещё во-он когда!».

Как заставить смартфон фотографировать с большим приближением качественнее, чем может камера

До нейросеточек

Раньше было как? Качество съёмки любого смартфона состояло из:

Качество самой камеры. Размер сенсора, оптика/светосила (она же «диафрагма»), мегапиксели, наличие или отсутствие оптической стабилизации.

Степень «криворукости» самого разработчика или, другими словами, умение настраивать алгоритмы. У ZTE Nubia Red Magic 9 Pro и Самсунга Galaxy S23+ одинаковая основная камера, но снимает Самсунг качественнее. А почему? А вот потому!

Мощность процессора. Тут главное, чтобы процессор был «выше среднего». Ничто, кроме лени разработчика, не мешает заставить смартфон с «неподходящим» для фотофлагмана процессором фотографировать качественно — доказано компанией Vivo в X100 Pro и X200 Pro. Но смартфон с крутой камерой и слабым процессором будет фотографировать хуже — в общем-то, это хорошо заметно на примере Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G с древним MediaTek Helio G100 и Redmi Note 14 Pro+ с такой же камерой, но Snapdragon 7s Gen 3 и качеством съёмки уровнем выше.

А вот теперь на дворе 2025 г. и теперь к этим слагаемым добавились нейросети в смартфонах! Я даже не знаю, рассказывать о них или нет? Ну, вдруг вы дед, который технологиями интересовался слабо до сегодняшнего дня, или вас криогенно разморозили для борьбы с Сильвестером Сталлоне только на днях…