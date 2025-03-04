Сфоткал и улучшил качество нейросетью? HONOR Magic 7 Pro улучшает снятые фото СРАЗУ со смартфона

Сфоткал и улучшил качество нейросетью? HONOR Magic 7 Pro улучшает снятые фото СРАЗУ со смартфонаСкоро так будет и в смартфонах других производителей
Говорить о дисплее, автономности, процессоре и звуке HONOR Magic 7 Pro в этой статье я уж не буду — всё расписал в обзоре чуть ранее, советую ознакомиться, если раздумываете, брать ли эту модель смартфона. Но в том и без того длинном обзоре я толком не смог развёрнуто рассказать об особенностях камеры смартфона (текст и так вышел длинным, пришлось бегло и в общих чертах), поэтому сейчас дополняю эту информацию отдельным текстом. Потому что, скорей всего, такие «генетические особенности» скоро появятся и в смартфонах других производителей — нужно же будет куда-то ссылаться и говорить «а вообще-то это появилось ещё во-он когда!».
Как заставить смартфон фотографировать с большим приближением качественнее, чем может камера
До нейросеточек
Раньше было как? Качество съёмки любого смартфона состояло из:
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Качество самой камеры. Размер сенсора, оптика/светосила (она же «диафрагма»), мегапиксели, наличие или отсутствие оптической стабилизации.
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Степень «криворукости» самого разработчика или, другими словами, умение настраивать алгоритмы. У ZTE Nubia Red Magic 9 Pro и Самсунга Galaxy S23+ одинаковая основная камера, но снимает Самсунг качественнее. А почему? А вот потому!
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Мощность процессора. Тут главное, чтобы процессор был «выше среднего». Ничто, кроме лени разработчика, не мешает заставить смартфон с «неподходящим» для фотофлагмана процессором фотографировать качественно — доказано компанией Vivo в X100 Pro и X200 Pro. Но смартфон с крутой камерой и слабым процессором будет фотографировать хуже — в общем-то, это хорошо заметно на примере Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G с древним MediaTek Helio G100 и Redmi Note 14 Pro+ с такой же камерой, но Snapdragon 7s Gen 3 и качеством съёмки уровнем выше.
А вот теперь на дворе 2025 г. и теперь к этим слагаемым добавились нейросети в смартфонах! Я даже не знаю, рассказывать о них или нет? Ну, вдруг вы дед, который технологиями интересовался слабо до сегодняшнего дня, или вас криогенно разморозили для борьбы с Сильвестером Сталлоне только на днях…
Короче, нейросети — это такие
искусственный интеллект многослойные алгоритмы, которые «знают, как примерно это должно было выглядеть в нормальном качестве» и, как реставраторы картин Леонардо да Винчи, возвращают фоткам/видео/игровой графике правильный вид, но без перегибов и «самодеятельности» (ну, в идеале).
Скорей всего, вы хотя бы раз такими штуками пользовались, чтобы сделать качественнее старые фотографии, сделанные на древние плёночные камеры или, что ещё хуже, на старые кнопочные телефоны.
Сервисы нейросетей-«реставраторов» обычно крутятся где-то удалённо на промышленных компьютерах, а вы подкидываете им на «съедение» фотографию через какой-то сайт и получаете обратно уже улучшенное фото. Ну, либо на вашем компьютере (Topaz Photo AI, например, самый популярный среди себе подобных для компов на Windows). Для смартфонов это считалось довольно тяжёлой нагрузкой… но теперь нейросеть запихнули в смартфон HONOR Magic 7 Pro.
С нейросеточками
Впрочем, это всё я рассказывал в обзоре чуть ранее, но вы ведь пришли сюда за нюансиками? А нюансики следующие:
- Вплоть до зума 30x Magic 7 Pro реставрирует фотки за счёт сигнального процессора (у Snapdragon 8 Elite есть свой чип для «кручения ИИ-приложений» прямо на мощностях смартфона). Ну и алгоритмы HONOR, соответственно, повышают резкость и детализацию.
© Извините за баян из предыдущего обзора, просто уж очень наглядно тут видно, как при зуме 20x смартфон рихтует фоточки и восстанавливает очертания лиц на лету даже без подключения к интернету
- А настоящая магия в Magic начинается с зума 30x и вплоть до зума 100x. Вообще, зум 100x рекламировал ещё Самсунг в S20 Ultra в 2020 году, но получалось, по факту, «мыло» на фотках. Просто тогда даже «мыло» впечатляло, ведь до этого у смартфонов и «честный» зум 5x никогда не практиковался.
© Huawei P50 Pro, если чё, давно не эталон качества по 100x зуму. Но S20 Ultra, который был первым в своём роде, совсем мыльное кинцо рисует
И вот HONOR, начиная с зума 30x, обращается к нейросети для реставрации фото (соответственно, для этого нужно, чтобы смартфон был подключен к интернету — не важно, Wi-Fi, 5G/4G/3G). То есть между смартфоном и онлайн-сервером происходит диалог, как между опытным слесарем и практикантом:
— У меня тут владелец смартфона фотографирует что-то с большим зумом. Надо бы качество повысить, а я не очень в курсе, в какую сторону настройки крутить.
— На что оно там похоже? Опиши поподробнее.
— Ну, там, короче, синеватая плоскость с набольшими штришками на ней, а поверх неё какие-то объекты движутся с плоским низом и выгнутой белой дугой, прилепленной к вертикальной белой палке.
— Щас гляну. <копается в базе данных того, что как у человеческой цивилизации выглядит>. Братан, так это же лодки по морю плывут! Вот тебе инструкции, как что должно быть прорисовано!
Результат? А результат получается вот такой:
Ну или такой (снова повторю иллюстрации Вани Остапенко, главреда Mail.ru, потому что я чёт, как и вы, не любитель фотографировать с 100x зумом и не запасся такими фотографиями):
Или вот мы с другими обзорщиками валяли дурака и фотографировали самолёт, летящий на чёрт знает каком расстоянии так качественно, будто фото было сделано вблизи:
И да, нейросеть, как вы знаете, склонна иногда «косячить» и дорисовывать лишнего, либо рисовать невнятно. Ну, не 10 пальцев на руках людей или чего-то подобное, но своевольничать может.
Но HONOR это учли, поэтому вы в момент фотографирования можете снять фото с большим (30x+) зумом с реставрацией нейросетью, а потом отключить этот AI-суперзум и сфотографировать всё так, как смартфон видит строго благодаря оптике (ну, условно, как если бы это было сфотографировано на Samsung Galaxy S25 Ultra или iPhone 16 Pro Max). То есть никакой принудиловки и «китайцы ратуют за дорисованные фотки!» — выбор есть. Ну и, опять же, если вы в роуминге в горах у чёрта на куличках, то фотографировать с реставрацией фото силами смартфона вы сможете на приближении вплоть до 30x, а свыше 30x будет просто оптическое приближение «как есть».
Смартфон быстрый, а ты нет
Как вы могли читать из нашего прошлого обзора (ну или ещё где-то видеть в интернете), HONOR Magic 7 Pro славится ещё и способностью хорошо «ловить момент» в фото и видеосъёмке.
© Как сказали бы в США: «HONOR goes brrrr, I go skrrr»
По сверхзамедленному (сверхускоренному) тут, к слову, всё довольно стандартно для флагманских смартфонов 2025 модельного года — до 120 кадров в секунду в 1080p. Не рекорд вообще — ещё Samsung Galaxy S23 Ultra умел записывать Super Slow-mo в 1080p аж при 960 кадрах в секунду. Правда, только отрезками по 16 секунд, но тем не менее. А iPhone 16 Pro и Pro Max умеют записывать 120 кадров в секунду уже в разрешении 4K. HONOR умеет записывать 1080p при 120 кадрах в секунду почти бесконечно долго (а ещё потом можно выбирать в галерее, что будет замедленным, а что со скоростью, «как вживую»), но в целом этого хватает на повседнев. Вот вам, например, сравнение пролетающих бобслейных саней на скорости 125 км/ч «как есть» и в замедлении при 120 кадрах в секунду.
© Это видео полной скорости бобслейных саней (120 км/ч) в 4K 60 к/с на HONOR Magic 7 Pro
Короче, что-то супер-стремительное, наподобие летящих опилок от бензопилы или летящей пули из снайперской винтовки при 120 кадрах в секунду поймать будет проблематично, для всего остального — хватает вполне и такого замедления (хотя фотографы будут гундеть, что правильно говорить «ускорения»).
© А это бобслейные сани, снятые на HONOR Magic 7 Pro при 1080p 120 к/с
Ну и, опять же, фотки ребят-спортсменов в режиме скоростной фотосъёмки. Здесь HONOR тоже не первый в своём роде — фотографировать «много и оптом» можно… ну, наверное, практически на любой дорогой смартфон? Зажмите на своём смартфоне кнопку съёмку и не отпускайте — удивитесь, что ваш тоже может так фоткать.
Но Magic 7 Pro тут отличается тем, что он умеет не просто «много фоткать подряд», а «чётко много фоткать подряд». В большинстве смартфонов, если так «поливать» фотоснимками много и часто, мало того, что корпус нагреется, так и больше половины фоток окажутся «размазнёй». Здесь как раз с чёткостью нет проблем, главное — поймать момент. И да, режим HD Super Burst (та самая серийная съёмка) желательно включать кнопочкой заранее (глубоко в режимы лезть не надо, он в меню всегда в левом нижнем углу), потому что без его активации смартфон, например, фотографирует дольше, но «вытягивает» более «богатую» цветопередачу, восстанавливает детали на фотке и вообще занимается художествами, которые не то чтобы медленные, но и не фотографии уровня «нужно сфоткать пять раз за секунду, пока спортсмен находится в воздухе».
В общем и в целом
По субъективным впечатлениям и «как оно вообще всё шевелится» могу сказать, что:
Плюсы камеры HONOR Magic 7 Pro
Ну, помимо скоростной фотосъёмки и реставрации фоток, о которых я расписал выше.
- Меню камеры в HONOR лично меня сходу подкупает теми самыми тремя режимами цветопередачи: естественным (как у iPhone, Pixel, Samsung), «динамическим» (то есть вмешивающимся в цветопередачу, но аккуратненько и в меру) и третьим, который «дорого-богато, как в лучших домах Парижу». Вы скажете, «да нафиг нужен этот пошлый режим!», а я скажу, что именно он местами и нужен, когда вживую картинка у вас вроде бы композиционно должна быть красивой, но слишком тусклая (какой-нибудь ресторан с деревенским колоритом, где красивое, но уже повыцветшее дерево, или наоборот — зимний лес, где солнца столько, что остальные смартфоны «слепнут» и выдают белёсое не контрастное нечто. В этом плане всё, что умел HONOR Magic6 Pro, актуально и для Magic 7 Pro. Тем более, что камеры-то физически остались такими же, как в прошлогоднем флагмане — просто к смартфону прикрутили нейросеть для реставрации фоток и он, благодаря ещё более «жирному» процессору, научился фотощёлкать кадры в движении без смазов.
- Диапазон у камеры громаднейший (кто бы мог подумать годами ранее, что Omnivision когда-нибудь станет крут со своим OV50H в HONOR?). То есть можно нарушать практически все законы смартфонной фотографии и быть балбесом: фотографировать против света — фотка не станет от этого чёрной, а фото солнца получится ещё и с лучиками за счёт переменной диафрагмы основной камеры.
Можно фотографировать ночью темноватый магазин с очень ярким светом внутри — смартфон не ослепнет и «вывезет»: будет нормально видно и то, что внутри магазина, и очертания магазина снаружи. Смартфонам со слабыми камерами в этих условиях приходится «прищуриваться» и тогда либо здание магазина темнеет, либо внутри всё пересвечено, как от ядерной вспышки.
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Зума хватает на фото всегда. Вот вроде бы всего лишь 3x зум физически в камере (ну, за счёт оптики), но качество, что днём, что ночью, более чем.
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Цветопередача приятная. Можно, конечно, вместо приятной выбрать настройки естественной цветопередачи, но лично мне нафиг не нужна ваша естественность. Естественно жить в пещерах и умирать в 30 лет в сражении с мамонтом. Естественно выпускать смартфон с одной камерой, а для зума лепить в него объектив размером с батон колбасы. Естественно пить воду из луж и ходить беззубым вместо пломб и имплантов. Ну, вы поняли.
Фотки выглядят приятно. Иногда настолько, что те, кому скидываешь их, спрашивают «А на что снимал?» и удивляются, когда оказывается, что это не «какой-то новый iPhone», а «китаец», да ещё и не сяомо-рилмишный, а менее попсовый.
Минусы
- По части видео, на первый взгляд кажется, что «ну, что-то там вроде бы подтянули со времён Magic6 Pro по качеству и стабилизации». Но стоит пересмотреть видеоролики не на 14” ноутбуке, а на 50” телевизоре и понимаешь, что «нет, ты совсем не Ди Каприо», то есть не iPhone и не Samsung по этой части. Если днём всё неплохо, а на экране смартфонов кажется, что и ночью качество видеосъёмки на высоте, то ночью HONOR и потряхивает картинку при ходьбе сильнее, и сверхширокоугольная камера у Айфона и Самсунга ночью снимает видео качественнее, и, если в фото нейросеть тащит качество ого-го, то в видео с законами физики не поспоришь — в приближении 5x «физические 5x-камеры» у Galaxy S25 Ultra и 16 Pro Max выдают картинку чётче.
© Тремора у меня нет, это стабилизация смартфона делает картинку очень тряской при съёмке ночью на ходу. iPhone в этом плане на голову выше, увы
- При переключении между камерами 0.2x, 1x и 2x у вас ТРИЖДЫ меняется цветопередача и экспозиция (яркость) изображения. Это то, чего себе Samsung, Pixel и iPhone не позволяют — там ребята пыхтят над тем, чтобы переход от одной камеры на другую происходил незаметно (особенно на iPhone). Кому-то может и без разницы, но если бы этих резких переходов по цветопередаче не было, видеозаписи бы смотрелись «дороже-солиднее», будто вы не на смартфон с тремя камерами видео снимали, а стояли с беззеркальной камерой и просто крутили кругляш зума на вашем длинном толстом объективе.
© И вот так яркость с цветопередачей будет прыгать при КАЖДОМ переключении камер. В дорогих смартфонах это как бы моветон, такого быть не должно
А так… ну, всё равно качество видео лучше, чем на iPhone 16 или «просто Galaxy S24+». И, в целом, Xiaomi со своими Ультрами ещё более криворукие, да и OnePlus 13 похуже картинку выдаёт, а Vivo X200 Pro — на таком же уровне. Просто, скажем так, тут ещё есть к чему стремиться. И, если уж камера осталось прежней, но за два года «средненькую» стабилизацию видео на ходу и скачущую цветопередачу при смене камер во время записи видео не починили, то уже и не починят, скорей всего. А жаль.
- Если фотографировать людей в режиме «Портрет» (а в каком ещё? Дык большинство просто в «авто» щёлкают, если чё) и человек стоит где-то в темноте, едва подсвеченный, то Magic 7 Pro склонен уж очень «штукатурить морду лица». Да, я чуть выше писал, что я не фанат натуральности (хотя силиконовые сиськи и гиалуроновые губы осуждаю), но если при среднем освещении улучшения внешки на фото от HONOR идут на пользу, то, когда света становится мало и видно не всё лицо целиком, смартфон будто пытается навалить то же количество грима на видимую часть лица. В итоге из макияжа телесного цвета смартфон рисует «золотистую» практически кожу и прочие переборы.
И не смотрите на то, что вверху сравнение с Magic 7 RSR — по качеству съёмки в портретном режиме он почти не отличается от Magic 7 Pro, разница между ними в фотках с 10x зумом и более, разве что.
Не то чтобы все фотографировали друг друга в полутьме на портретный режим (который как бы создавался для размытия фона, а значит, задумывался для дневной съёмки скорее), но всё же.
- В ночной съёмке фото (допустим, если фотографируете подсвеченный в темноте небоскрёб) HONOR Magic 7 Pro иногда демонстрирует «старокитайское» поведение алгоритмов «Х-м-м, тут темновато, значит надо сделать фото посветлее, чтобы стало видно больше!». А оно, иногда, блин, в реальной жизни и не надо! Кстати, интересно, что конструктивно схожий Huawei Mate 70 Pro такой склонностью (высветлять ночные фото, «потому что может») не страдает. Но страдает другой склонностью — на нём сложнее добиться нейтральной цветопередачи, чем на HONOR, она всегда чуть-чуть, и вроде со вкусом (и вам будет нравиться), но будет приукрашенной. Magic 7 Pro в этом плане приятен тем, что всё можно «отыграть и переиграть», как хочется — и дорисовывание фоток в зуме отключить, и цвета сделать нейтральными, как у iPhone, и т.д. Просто иногда, если вам нужен «чёрный как в жизни» небоскрёб с «едва видимыми, как в жизни» лампочками, приходится иной раз занижать экспозицию (яркость) ещё до того, как вы нажмёте «сфотографировать» на Magic 7 Pro.
За свои деньги всё равно топ
Даже после перечисления минусов я бы не вскидывал лапки с «всё пропало, шеф!». Потому что, если вы не фотографируете ночью в режиме размытия фона наштукатуренных баб и не снимаете ночное видео с быстрым и регулярным переключением зума туда-сюда, то как бы и минусов для вас в камере Magic 7 Pro… не будет!
А плюсы будут, потому что это, по сути, смартфон с камерами уровня iPhone 16 Pro Max и Galaxy S25 Ultra, но с автономностью получше, более высоким качеством фото с зумом, возможностью фотографировать очень быстро двигающихся своих детей-дошкольников без потери чёткости. А главное — из Китая его можно заказать за 73 тысячи рублей (256 ГБ, CN-версия — нет eSIM, только 2x Nano-SIM, и нет Android Auto. В остальном всё ок), либо за 89-90 тысяч глобальную версию (вообще никаких ограничений, в отличие от CN). И это поприятнее, чем «от 120 тысяч рублей» (или 170, если хотите 512 ГБ) за iPhone 16 Pro Max или «от 110 тысяч рублей» за Samsung Galaxy S25 Ultra, в котором камеры (за исключением сверхширокоугольной) от S23 Ultra, а аккумулятор ёмкостью 5000 мАч вместо 5850 мАч.
Но вообще… наверное, iPhone «это другое» (любителей Apple не переубедить, пробовали-знаем), а вот с Самсунгом сравнить этот HONOR было бы не лишним? Пожалуй, займёмся этим в ближайшее время, чтобы было наглядно и понятнее.
А так — хороший у HONOR получился смартфон. Ловите нормальный курс рубля (ну, хотя бы $1 = 85 руб., как ещё недавно было) и заказывайте из Китая — точно будете довольны. У него не копеечная цена ни разу, но все остальные смартфоны ТАКОГО уровня влетят вам ощутимо дороже, а разницу вы едва почувствуете, потому что смартфоны, как вы могли заметить, и видят дальше, и движущиеся объекты воспринимают чётче, чем наше с вами человеческое зрение. То ли ещё будет...