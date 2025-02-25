Лучший смартфон для съёмки в движении: HONOR Magic 7 Pro

Лучший смартфон для съёмки в движении: HONOR Magic 7 ProНу и один из лучших «смартфонов высшей лиги» по цене/качеству на начало 2025 г.
Давайте я вам для начала напомню, как в прошлом году выглядел Magic6 Pro в сравнении с iPhone 15 Pro Max и Samsung Galaxy S24 Ultra (вот сравнительный тест, если вам интересно). Если вкратце — Magic с его 5600 мАч работал дольше Самсунга, у которого 5000 мАч, но на уровне с iPhone (у Айфона 4400 мАч, но по факту iPhone работают на +1000 мАч, если в Андроиды пересчитывать). Фотографировал HONOR… внезапно, лучше, чем Самсунг и Айфон, особенно ночью. Но только если мы говорим о фотке с места и зуме 3x – 5x. По видео всё-таки iPhone и Samsung оказались лучше, по фото с огромным зумом — тоже. Только вот HONOR стоил на 15-30 тысяч рублей дешевле, чем конкуренты, поэтому тем, кому нужен смартфон для фото без экстремального зума + быстрый + с большим аккумулятором, вполне себе выгодный вариант был.
Ну а теперь китайцы выпустили Magic 7 Pro, в котором, как водится, переобули процессор на современный, улучшили звук, автономность и, что главное — научили камеру фотографировать очень быстро движущиеся объекты без смазов и размытий. Другой вопрос, что конкуренты тоже на месте не стояли (хотя по Самсунгу S25 Ultra так и не скажешь, хе-хе), поэтому давайте вникать и сравнивать.
Характеристики
Внешний вид
У нас сейчас толерантное общество, даже страшным женщинам не говорят, что они страшные (не мне, скуфу, судить, конечно) — принято говорить «специфическая внешность», «на любителя» и т.д. HONOR Magic6 Pro, при всех его плюсах, сзади выглядел как раз «на любителя» — в чёрном цвете ещё ничего, в светлых — вот эта панель задних камер, образующая рожу то ли робота, то ли пришельца, на фоне остальных смартфонов малость смущала. Теперь стало лучше, хотя и, с другой стороны, стало как у всех — с пяти шагов HONOR Magic 7 Pro не отличишь от Huawei Mate 70 Pro, который мы обозревали чуть ранее.
Дисплей всё ещё чуть-чуть загнутый по всем четырём сторонам, но теперь не заплывает на боковины, как было в Magic6 Pro (тот походил на Samsung Galaxy S6 edge/S7 edge по этой части), поэтому боковины стали плоскими и держать смартфон стало удобнее.
А так — тяжёленький, но развесовка нормальная (в аккумулятор прибавилось +200 мАч в сравнении с прошлогодним Magic и теперь камера уже не перевешивает нижнюю часть). Расцветки теперь — матовый чёрный (для грустных), аквамарин (светло-светло голубой, как оттенок льда) и вот такой серый с узором «под гранит», как у нас (в общем-то и самый красивый, и не нелепый). Материалы? Рама металлическая, задняя крышка ощущается сплавом пластика со стеклом. В общем, я по-прежнему рад, что глянцевое стекло как явление сдохло в смартфонах к 2020-му году ещё. Ну а «чистокровный люминий» в крышках смартфонов тоже люблю, но на нём очень видны царапины, летом он раскаляется, а зимой металл будет к коже прилипать, так что это любовь на расстоянии.
В рубрике «неожиданно и приятно» разве что ИК-порт на верхней грани смартфона, а так — всё как у всех, примерно, нечего тут больше перетирать по внешности.
Дисплей
Если в двух словах — дисплей как у Galaxy S24 Ultra/S25 Ultra, ни больше, ни меньше.
|Замеры
|HONOR Magic 7 Pro
|Максимальный уровень яркости (макс.авто/ручн.)
|1550/620 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|∞
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|1.98
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2.1
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6400K
Яркость, чёткость и цветопередача отличные, китайское враньё (точнее, полуправду) об «наш смартфон отображает 100000500000 нит!» на веру брать нельзя, но 1500 нит в авто-режиме эта матрица выжимает, что, повторюсь, уровень Самсунга и лучше чем у Xiaomi 14 Ultra, OnePlus 13, Oppo Find X8 Pro, Samsung Galaxy Z Fold 5но немного не дотягивает до 1800 кд/м2 в iPhone 15 Pro Max/16 Pro Max или 2000 кд/м2 в Vivo X200 Pro, или 2300 кд/м2 в Realme GT7 Pro. Короче, не рекорд, но практически безупречный по качеству дисплей из «высшей лиги».
Звук
А вот здесь маркетологи HONOR не наврали, обещая впечатляющий звук из динамиков. В официальных пресс-релизах говорится о каком-то там сертификате SGS 5 (нет, не Samsung Galaxy S5, а что-то другое — но вы не вникайте, распространяйте дальше) и динамиках с увеличенной акустической камерой и усилением низких частот.
В общем-то даже Magic6 Pro уже делал «бу-бу-бу» низкими частотами в сравнении с iPhone и Samsung. Но тогда это была просто перенастройка динамиков стандартного размера. А чтобы они при такой настройке не хрипели на высокой громкости, смартфон автоматически регулировал интенсивность баса по мере того, как вы эту громкость прибавляете.
Но в Magic 7 Pro… блин, это пока самый крутой по качеству динамиков смартфон на 2025 год!
-
Во-первых, громкий. Не радикально, но громче и Айфона, и Самсунга, и всяких Vivo, и Xiaomi Ultra. Более-менее близко к нему по громкости разве что OnePlus 13 подобрался.
-
И бас! Прям качает! И на слух, и в руке вибрирует от своих динамиков на высокой громкости, как Motorola E398 (ловите ностальгический текст про ретро-моторолу, кстати). Меня аж тронуло, где мои 16 лет…
Минусы будут? Ну, если начистоту, то iPhone 16 Pro Max, пусть не такой громкий и басовитый, более объёмно музыку играет. Ну вот, знаете, это как один и тот же Paranoid от Black Sabbath в звучании 1970 года — без басов, как тогда было принято, и он же от Avenged Sevenfold, уже с басами и образца 2008 года.
В HONOR тоже есть установка «объёмное 3D-звучание» для динамиков, но там с объёмом уже перебор — звук какой-то «аквариумный». А вот в «обычном» режиме Magic 7 Pro играет похоже на iPhone, но не так похоже, как Huawei Mate 70 Pro, например — басов всё равно чуть-чуть больше.
Короче, это уже нюансы, которые проявляются только на околомаксимальной громкости — важно то, что это первый смартфон с НАСТОЛЬКО громким и качественным звуком из динамиков, что Bluetooth-колонка внутри квартиры вам почти никогда не понадобится, если эта колонка менее мощная, чем JBL Charge 5 или Sony SRS-XB31, например.
Настроек звука для наушников тоже полно, но вот эти DTS:X Ultra — такой «колхоз» свистоперделочный, уровня клоунства с плагинами для Aimp/Winamp на компе, когда школьники крутят ползунки, пытаясь добиться «невероятного звука» уродованием звукового тракта (на встроенной звуковой карте от таких экспериментов звук перекашивается — если где-то прибывает высоких частот, то резко убывает бас, и наоборот). Или подобный же oнанизм в Poweramp на смартфонах. Короче, баловство это, поэтому советую ставить «стиль звука — по умолчанию» и «настройка звука под ваши наушники — «внутриканальные» (если у вас TWS-затычки), если не хотите странных искажений звучания в любимых песнях.
Производительность
Обычно флагманские процессоры Qualcomm весьма удачные (иначе MediaTek уже давно бы выбрался из-под шкoнки и занял место лидера), но периодически и у него случаются провалы. Например:
- Snapdragon 800, 801 — отличные процессоры
- Snapdragon 810 — гoвнo
- Snapdragon 820 — более-менее
- Snapdragon 835, 845, 855 865 — отличные процессоры
- Snapdragon 888 — гoвно
- Snapdragon 8 Gen 1 — гoвно, но в чуть меньшей степени
- Snapdragon 8+ Gen 1 — срочная работа над ошибками в том же году и уже, в целом, нормальный процессор
- Snapdragon 8 Gen 2 и 8 Gen 3 — отличные процессоры
- Snapdragon 8 Elite… xpеноватый процессор, давайте уж будем откровенны.
Да, он всё ещё лучше, чем аналоги от MediaTek и, в целом, по факту быстрее в играх и в приложениях, чем Snapdragon 8 Gen 3. И даже жрёт умеренно. Но он, зараза, НУ ОЧЕНЬ горячий, а тут ещё смартфоны на его базе с аккумуляторами увеличенной ёмкости и усиленной водозащитой IP69 выходят (то есть жару из корпуса ещё сложнее выйти)…
Не, я не вижу равноценных по скорости альтернатив, и по ваттметру A18 Pro в iPhone 16 Pro Max, например, потребляет больше энергии, но то, что при нагреве корпуса смартфона (летом, допустим, будете где-то в жарищу его использовать на пляже Snapdragon 8 Elite обделывается из-за нагрева до уровня Snapdragon 8 Gen 3 — факт.
И это не проблема HONOR Magic 7 Pro, а проблема всех смартфонов на Snapdragon 8 Elite (в меньшей степени Самсунга S25 Ultra, потому что у него аккумулятор маленький и водозащита IP68, в большей степени — Realme GT7 Pro, Xiaomi 15/15 Pro, OnePlus 13, да и всех будущих смартфонов на этом процессоре тоже).
В, общем, в рамках повседневного использования будет и быстро, и не очень горячо, просто все замеры показывают, что охлаждение справляется «на тоненького совсем». Это как если бы у автомобиля отваливались колёса на 140+ км/ч — «А зачем вы ездите не по правилам? На разрешённых скоростях всё в порядке!». Но маркетоидные мopды Qualcomm будут, конечно, рассказывать, что «вы не понимаете, просадка производительности на 50% под долгой нагрузкой — это норма!». И не забывать в своих слайдах писать, что «8 Elite превосходит 8 Gen 3 на 100500%!!!», хотя с учётом перегрева они по факту в высокой нагрузке равны.
Ладно, чё бухтеть — это только наша, зaдpoтов, проблема. Обычные люди недостатка автономности не почувствуют, да и нагрев с больших корпусах флагманских смартфонов не так уж ощущается снаружи, каков он по факту внутри. И, если уж сравнивать Magic 7 Pro не с iPhone 16 Pro Max, а с другими флагманскими смартфонами на Android и 8 Elite, охлаждение у него ещё более-менее.
Автономность и скорость зарядки
Ещё раз напоминаю: Snapdragon 8 Elite — горячая печь, но при этом, как ни парадоксально, не прожорливая печь. Поэтому в китайских флагманских смартфонах с этим процессором, дисплеем LTPO (в котором частота прыгает не между 60 и 120 Гц, а от 1 до 120 Гц по необходимости) и 5700+ мАч автономность просто запредельно хороша.
Да, объективности ради я должен упомянуть, что хоть Samsung Galaxy S25 Ultra и вышел с убогими 5000 мАч против 5800-6500 у «китайцев», самсунговцы настолько «вылизали» оболочку в пользу экономичности и у них настолько дорогой (специально для этого Самсунга сделанный — на сторону не продают) дисплей, что S25 Ultra с 5000 мАч держится по автономности как китайцы с 5500 мАч. Но не больше.
А у Magic 7 Pro, хоть и не 6000+ мАч (OnePlus 13 протянет подольше, да и Realme GT7 Pro), но все остальные смартфоны точно разряжаются быстрее. Есть ещё, в теории, Vivo X200 Pro, который хоть и на MediaTek, но работает долго и существует с 6000 мАч. Но с 6000 мАч существует только глобальная (читайте — «более дорогая, нафиг не нужная») версия X200 Pro, а китайская довольствуется 5800 мАч.
Короче, хоть это и не абсолютный рекорд автономности по нашим замерам, среди смартфонов с повсеместно крутыми камерами (у Realme GT7 Pro хороша только основная камера, остальные «на сдачу», iQOO Z9 и HONOR X9c по камерам дешманы дешманом) это сейчас практически лучший по автономности смартфон.
По скорости зарядки всё чин-чинарём, но этим уже никого не удивишь и Magic 7 Pro тут всего лишь на уровне «лучше Самсунга, Айфона и Пикселя», но не лучше остальных китайцев.
Камеры
Какой же я графоман… настолько длинный обзор, что xpeн кто сюда дочитает, хотя это как раз одна из сильных сторон смартфона.
В общем, вы ведь небось уже давно в курсе? Или нет? Существуют нейросети для реставрации фото. Настроены они по-разному — какая-то просто рихтует старые выцветшие фото до терпимого состояния, какая-то может даже мультфильм или плохую компьютерную графику в фотореализм превратить. И вот до сих пор эти штуки использовались только в компьютерах и компьютерных играх. В смартфонах «мелкое дорисовывание» тоже было, но в основном это касалось всяких фотографий Луны, либо при портретном фото, чтобы из-за недостатка света волосы на голове красивых женщин не сливались в «кашу».
Но в HONOR Magic 7 Pro нейросеть для реставрации фото запихнули в смартфон и натренировали её… восстанавливать фотографии, сделанные с большим зумом! (это HONOR называют термином «AI-суперзум»). Я, наверное, распишу отдельной статьёй, как это всё работает, а пока просто посмотрите, какой результат получается…
Фоткал Ваня Остапенко (главред hi-tech mail.ru), но я, пожалуй, сошлюсь на эти два его снимка, они нагляднее моих собственных на этот раз:
…и вот вам запись с экрана смартфона (я включил запись с экрана, зазумил изображение на 20x при том, что физически в смартфоне оптический зум 3x, остальное качество выжимает нейросеть) — и вот вы можете в реальном времени видеть, как сразу после снимка алгоритмы начинают рихтовать фотографию, чтобы она не была рыхлой, а морды лица людей выглядели так хорошо, будто вы фотографировали их вблизи.
© Любой современный смартфон так или иначе реставрирует качество фото с зумом, но здесь это поставлено по уму и наиболее эффективно
Это очень кайфово и это (в таких масштабах) в смартфонах ещё никто не делал. Да, Samsung после отказа от 10x камеры в смартфоне и перехода на 5x (потому что нужно же делать как Apple, у которого свыше 5x не бывает) тоже начала рихтовать 10x снимки нейросетями для восстановления качества, но результат такого ИИ-восстановления и рядом не стоял с тем, что выдаёт HONOR.
Это не значит, что результат всегда безупречный — если со зданиями, людьми и животными нейросеть не косячит, то с памятниками или текстом результат иногда может быть странным:
Но в целом это редкость, в основном получается так, что смартфон «прыгает выше головы» и фотографирует с отличным качеством на расстояниях, при которых смартфоны НИКОГДА до сих пор не фотографировали качественно.
И вторая полезная фишка камеры — «спортивная съёмка». Зажимали ли когда-нибудь кнопочку на фотоаппаратах/фотокамерах, чтобы сфотографировать кого-нибудь бегущего/быстро едущего и поймать хотя бы один кадр чётким и с нормальным выражением лица/положением тела у того, кого снимаете? Вот это оно и есть, только теперь в смартфоне — так называемый режим HD Super Burst.
Включаете режим, зажимаете экранную съёмку серийной съёмки — и смартфон фотошлёпает по нескольку фотографий в секунду. Не до бесконечности, конечно, а до 30 кадров подряд (потом смартфону нужно немного передохнУть чтобы сохранить эти фотки — можно фотографировать или снимать видео и дальше, но уже стандартные фотки, а не серийные).
В основном это будет полезно для фотографирования спортсменов/танцоров. Но, знаете… беснующего бегающего ребёнка/котёнка/щенка, особенно дома, где у вас не супер-яркий свет и обычные смартфоны «размазывают» скоростные фотки, будет тоже очень удобно фотографировать в этом режиме.
Или даже использовать ситуацию, когда движется не объект, а движетесь вы — фотографии на скорости из машины/автобуса/поездка больше не будет мылить.
В остальном по качеству съёмки… да обычный китайский флагман — уровня Vivo X200 Pro (этот делает чуть более насыщенные фотографии) или Huawei Mate 70 Pro (у него меньше настроек регулировки цветопередачи, но та, что есть, выдаёт более мягкие цвета, чем у HONOR. И ещё HONOR склонен чуть высветлять фото, а Huawei нет). Качество фото всё-таки выше, чем у Google Pixel 9 Pro XL, Samsung Galaxy S25 Ultra или iPhone 16 Pro Max, особенно если мы говорим про фото людей (в отдельной статье распишу и покажу всё подробнее).
По видео — ну, не знаю, надо смотреть-сравнивать. С одной стороны, HONOR немного починили стабилизацию видео ночью в сравнении с Magic6 Pro (в Magic6 Pro картинка при съёмке видео ночью на ходу изрядно подрагивала и в эти моменты размывалась). Но камера осталась прежней, так что это заслуги алгоритмов/процессора. С другой — для блогеров и всех, кому подавай «нейтральный исходник-негатив, а дальше я сам разукрашу» в фото и видео по-прежнему больше подойдут Самсунги-Айфоны.
В любом случае, Magic 7 Pro приятен тем, что вы ничего не теряете по качеству в сравнении с «простым
стиральным порошком флагманским смартфоном» Samsung, Apple, Vivo, Pixel, но при этом получаете восстановление качества картинок с большим зумом прямо на смартфоне и скоростную съёмку без размытия.
Система и ПО
Тут нефиг рассказывать, ребята — всё как у всех, чуть дорисованный и облагороженный доп.функциями от китайцев Android 15. Всё в наличии, всего хватает. Из приятных особенностей тут разве что полноценно работающий (а не как ну Хуавеях) и уникальный (у других смартфонов такого нет) FaceID. То есть инфракрасная камера с настолько надёжным сканированием лица, что в любых приложениях она ПОЛНОСТЬЮ заменяет сканер отпечатков. Гораздо удобнее отсканировать свои щи, чем прикладывать палец для входа в банковские приложения, например.
Конкуренты
Samsung Galaxy S25 Ultra
По автономности хуже, процентов на 15, по быстродействию… ну, в целом тоже хуже, хоть и работает стабильнее при этом немного.
По камерам — лучше снимает видео с зумом от 5x до 10x и видео на ходу/на бегу в пасмурную погоду и в темноте. В остальных случаях примерно то же самое, а по фото Samsung хуже, чем HONOR Magic 7 Pro, в любых условиях (ну а xpeн ли вы хотели — Самсунг не меняет основную камеру со времён Galaxy S23 Ultra). Особенно паршивая у Самсунга камера для зума 3x — настолько паршивая, что лучше сразу между 1x и 5x переключаться.
Динамики хуже, заряжается дольше, но зато есть стилус, есть продвинутый компьютерный режим DeX, да и цены более-менее терпимые в «серой» рознице, в сравнении с Айфоном особенно.
Apple iPhone 16 Pro Max
Товарищ-эталон. По табличке с размерами и весом так и не скажешь, но ощущается более тонким, более лёгким и более компактным смартфоном, чем все остальные. Тоже очень хорошие, хоть и не басовитые, динамики. Работает офигенно долго — при своих 4685 мАч практически на равных с HONOR, у которого 5850 мАч. Очень быстрый, тоже с FaceID (ну, ещё бы), с отличной основной камерой. Правда, телефото-камера 5x, хоть и выдаёт неплохое качество в амплуа зума (ну, приблизить, как кому-то морду бьют на соседней улице), но для портретных снимков подходит хуже — зачастую делает кожу лица на фото с чуть сероватым/зеленоватым оттенком.
О том, что Apple любительница поимeть своих пользователей санкциями и поэтому NFC для оплаты не работает + банковские приложения РФ удаляют, вы и так в курсе. Ну и цена высоковата + к компьютеру подключить его целый геморрой. А так — хороший смартфон, в целом, ощущается приятным и «цивилизованным» в мелочах. Если есть лишние деньги — можно и его. Да, хороших фото с «дальним» зумом или скоростной съёмки вы не получится. Но базовые ценности (чтобы долго работал + классные фото «с места») — все при нём. Хотя я бы не переплачивал за такое 40+ тысяч рублей на вашем месте и брал бы HONOR Magic 7 Pro или Vivo X200 Pro с заказом из Китая.
А ещё
Не забывайте, что существует HONOR Magic6 Pro (512 ГБ), свободно покупающийся с доставкой из Китая за 68 тысяч рублей. Он, конечно, не умеет так чётко фотографировать движущиеся объекты, как Magic 7 Pro, динамики в нём чуть менее солидные, реставрировать фотки с зумом… умеет, но чуть-чуть, в пределах 10x, дальше уже падение качества будет более заметным.
Ну дык зато 68 тысяч, а не 80 тысяч, как за 512 ГБ Magic 7 Pro у тех же китайцев напрямую.
И, опять же напоминаю, ещё из равноправных тому же iPhone 16 Pro Max и Samsung Galaxy S25 Ultra смартфонов есть Vivo X200 Pro — за 69 тысяч спокойно покупается 512 ГБ версия, фотографии просто отличные на него. Хоть и, по китайской традиции, местами чуть более яркие-насыщенные, чем хотелось (хотя кому-то именно это и по кайфу).
Всё остальное (OnePlus 13, Oppo Find X8 Pro, Xiaomi 14T Pro) всё-таки классом пониже, сколько сову на глобус ни натягивай. Ну а Xiaomi 14 Ultra слишком дорогой (92-100 тысяч рублей даже при заказе из Китая), очень тяжёлый и громоздкий даже при своих 5000 мАч, с менее ярким дисплеем и местами глючноватый со своей сяомовской HyperOS. Но, правда, в экстремальной нагрузке работает быстрее, чем перегревающиеся смартфоны на Snapdragon 8 Elite, да и в «руках из нужного места» фотографирует не хуже Айфона, Самсунга или того же HONOR. Другое дело, что в нём для красивых фото нужно больше потеть и стараться, а у этой троицы выше — можно фотоляпать «как есть», автоматика всё сама вытянет в лучшее качество.
Выводы
Сто сорок тысяч рублей, блин, за HONOR. Ну да, самый лучший и довольно конкурентоспособный смартфон HONOR, какой-то там планшет дарят и 10 тыщ скидывают за предзаказ, но СТО-СОРОК-ТЫСЯЧ-РУБЛЕЙ. Я понимаю, что Самсунг стоит 160 тысяч (ещё и 256 ГБ в нём будет, а не 512 ГБ, как у Magic 7 Pro), а за iPhone 16 Pro Max 256 ГБ те же официалы ломят 165 тысяч.
И понимаю, что смартфон + планшет + беспроцентная рассрочка на год для многих приятнее, чем «бери и выкладывай 80 тыщ с карточки сразу же на Ozon Global/AliExpress» за тот же Magic 7 Pro, даже с учётом завышенной в РФ цены. Но я бы просто ни под каким соусом такие деньги на смартфон тратить не стал, не знаю уж, как вы — слишком нищий, наверное.
А вот если смотреть серую розницу — то я бы именно между HONOR Magic 7 Pro и Vivo X200 Pro (оба примерно по 80 тысяч рублей при заказе из Китая) и выбирал, если вам нужны смартфоны «по последнему слову техники», уровня того же Самсунга и iPhone. Самсунги S25 Ultra, к слову, тоже можно заказать у китайцев за 108 (256 ГБ) или 120 (512 ГБ) тысяч рублей. Но чесгря Самсунг уже не тот, никакого «зато купил более крутую вещь!» от доплаты в 28-40 тысяч рублей в сравнении с «китайцами» вы не ощутите. Разве что у вас денег куры не клюют и стилус очень нужен (в случае с Samsung), либо жить не можете без iOS (тогда раскошеливайтесь на 120 тысяч за 16 Pro Max 256 ГБ).
Я просто не понимаю, «а вот чтобы что»? Китайцы, вон, и аккумуляторы нормального размера устанавливают, а HONOR Magic 7 Pro ещё и по динамикам + качеству фото с зумом + скоростной съёмке фото в лучшую сторону отличается. И вы ни-че-го такого не теряете, выбирая его в сравнении с Самсунгами-Айфонами.
В общем, мобильник отличный — опять же, цена в РФ кусается, но заказываете китайскую версию, ставите «Google Play.apk» и «Gboard.apk» и у вас практически такой же смартфон по цене дешманского Samsung Galaxy S24 FE в официальной рознице РФ. Примерно такими манёврами при покупке смартфонов я занимаюсь сам, и вам того же советую. Мы тут с вами штудируем информацию о смартфонах не для того, чтобы лизать задницы маркетологам и покупать смартфоны втридорога только потому, что какой-нибудь Васян из офиса считает, что «да ни один китайский смартфон близко с Айфоном не стоял».