Лучший смартфон для съёмки в движении: HONOR Magic 7 Pro

Давайте я вам для начала напомню, как в прошлом году выглядел Magic6 Pro в сравнении с iPhone 15 Pro Max и Samsung Galaxy S24 Ultra (вот сравнительный тест, если вам интересно). Если вкратце — Magic с его 5600 мАч работал дольше Самсунга, у которого 5000 мАч, но на уровне с iPhone (у Айфона 4400 мАч, но по факту iPhone работают на +1000 мАч, если в Андроиды пересчитывать). Фотографировал HONOR… внезапно, лучше, чем Самсунг и Айфон, особенно ночью. Но только если мы говорим о фотке с места и зуме 3x – 5x. По видео всё-таки iPhone и Samsung оказались лучше, по фото с огромным зумом — тоже. Только вот HONOR стоил на 15-30 тысяч рублей дешевле, чем конкуренты, поэтому тем, кому нужен смартфон для фото без экстремального зума + быстрый + с большим аккумулятором, вполне себе выгодный вариант был.

Ну а теперь китайцы выпустили Magic 7 Pro, в котором, как водится, переобули процессор на современный, улучшили звук, автономность и, что главное — научили камеру фотографировать очень быстро движущиеся объекты без смазов и размытий. Другой вопрос, что конкуренты тоже на месте не стояли (хотя по Самсунгу S25 Ultra так и не скажешь, хе-хе), поэтому давайте вникать и сравнивать.

Характеристики

Внешний вид

У нас сейчас толерантное общество, даже страшным женщинам не говорят, что они страшные (не мне, скуфу, судить, конечно) — принято говорить «специфическая внешность», «на любителя» и т.д. HONOR Magic6 Pro, при всех его плюсах, сзади выглядел как раз «на любителя» — в чёрном цвете ещё ничего, в светлых — вот эта панель задних камер, образующая рожу то ли робота, то ли пришельца, на фоне остальных смартфонов малость смущала. Теперь стало лучше, хотя и, с другой стороны, стало как у всех — с пяти шагов HONOR Magic 7 Pro не отличишь от Huawei Mate 70 Pro, который мы обозревали чуть ранее.