Вам врут, когда говорят, что китайские смартфоны во всём превзошли iPhone. Вот в чём они конкретно лучше

Я бы пожаловался только на низко расположенный датчик отпечатков пальцев в HONOR в сравнении с Samsung, но у iPhone даже такого датчика нет. И да, FaceID идеально распознаёт ваши щи ночью, но если селфи-камера направлена не на вас, то в Android-смартфонах вы можете приложить палец к сканеру и разблокировать мобильник. А в iPhone вам придётся набивать циферки PIN-кода, как нищему школьнику школьнику с Redmi 9A, где сканера отпечатков физически нет.

Звук

Я тут один такой, кто иногда включает музыку лёжа в кровати прямо со смартфона и не лезет за Bluetooth-колонкой? И даже если полузаблокированный и замедленный YouTube смотреть, хотелось бы, чтобы динамики в смартфоне слух не резали.

А в Самсунге они прям режут. Ещё в бытность, когда я был владельцем Galaxy S21 Ultra, я помнил, что звук из динамиков в нём был… никаким. Ни плохим, ни хорошим, не самым громким среди конкурентов. Но у S24 Ultra звук почему-то стал ещё хуже: всё довольно громко и объёмно, ничего не хрипит и не попёрдывает, но до чего же визгливо!

Если включить Samsung отдельно и ни с чем не сравнивать, то вроде бы да — звонко, громко, «ну а откуда тут взяться середине и, тем более басам в динамиках, если корпус водонепроницаемый, как и эти самые динамики?». А почему же тогда у iPhone таких проблем нет?

Чем дольше слушаешь iPhone 15 Pro Max, тем больше понимаешь, что вот он — идеальный баланс звука, который подойдёт вообще всем. Это как маленькая Bluetooth-колонка от дорогого-хорошего производителя, который не тронулся крышей ни на «тынц-тынц» басах и не любит звук со смещением в писк, от которого в ушах звенит, как это сделали в Самсунге. Очень много середины, очень ровный звук. У Samsung объёмнее (в стороны орёт шире), но к качеству на любой громкости и на любом уровне «долбёжки» музыки вопросов нет.

HONOR даже чуть интереснее — я бы сказал «JBL’истее». Немного громче и пытается «тум/бум» изображать более-менее достоверно. Полноценный бас тут выдавить неоткуда, просто средние частоты тут, извините за выражение, шире и более «упругие». В общем, музыку слушать приятнее всего на Magic6 Pro. Другое дело, утомит ли вас настройка звука с претензией «dolbit ubeditelno» в долгосрочном слушании? Вряд ли, не настолько тут долбящий бас, но это я к тому, что в iPhone звук выверенно-нейтральный и подойдёт вообще всем, а у HONOR как-то по-молодёжному динамики перенастроили.

В наушниках по Bluetooth… да особо нет разницы, по большому счёту. В отдельных случаях Samsung и HONOR будут играть круче, когда это наушники с aptX HD или LDAC. Но, во-первых, это должны быть не TWS крохотные, а что-то крупное с оголовьем, вы такие наушники по городу таскать не захотите со смартфоном. А во-вторых, даже в этом случае в основном звук будет зависеть от динамиков и свойств наушников как таковых, а не смартфона, потому что и эппловский AAC не настолько плох, чтобы не раскрыть потенциал даже полупрофессиональных наушников, а не только этих ваших AirPods Max, Sony WH-1000XM5 и что вы там ещё из крупного формата покупаете?

Производительность и автономность

При использовании смартфонов «вживую» вам будет казаться, что Samsung — самый быстрый. Неужели это потому, что в нём используется не стандартный Snapdragon 8 Gen 3, а 8 Gen 3 for Galaxy? С разгоном в... 90 МГц (из 3400 МГц, хе-хе) на одно процессорное ядро из восьми?

Нет, просто в оболочке OneUI 6.1 самсунговцы сделали короче анимации, чтобы шторка выезжала быстрее, меню открывались резче и т.д. Это, по большому счёту, можно в любом Android-смартфоне перенастроить (и в HONOR Magic6 Pro тоже) в сторону сокращения или увеличения времени прорисовки «переходов и красивостей», но всё равно корейцы молодцы — смартфон уже из коробки настроен на то, чтобы не тратить на отрисовку «cвиcтoпepделoк» слишком много времени.