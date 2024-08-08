Вам врут, когда говорят, что китайские смартфоны во всём превзошли iPhone. Вот в чём они конкретно лучше

Вам врут, когда говорят, что китайские смартфоны во всём превзошли iPhone. Вот в чём они конкретно лучшеСравниваем HONOR Magic6 Pro с iPhone 15 Pro Max и Samsung S24 Ultra
Мужайтесь, текст огромный, чтобы ответить подробно сразу на все вопросы. Ну или ступайте сразу в раздел о камере или выводы — там, как обычно, всё самое интересное, если вам не важны подробности.
А ещё в этом сравнительном тесте мог бы быть Vivo X100 Pro или X100 Ultra. Или Xiaomi 14 Ultra, или Oppo Find X7 Ultra, или Google Pixel 8 Pro, или Motorola Edge 50 Ultra
хотя кому она нaфиг нужна… Но «простыню» про бесконечную толпу смартфонов вы дочитывать до конца не будете (проверяли, знаем), да и из всех «китайцев» HONOR Magic6 Pro на август 2024 года выглядит самым перспективным по сочетанию «можно купить по адекватной цене + полноценная (все LTE-диапазоны, легко включаются Google-сервисы, не задушено получение уведомлений, как в Vivo) китайская прошивка + полноценный флагман, а не на 8s Gen 3».
Ну и Samsung с iPhone — классика, которую подавляющее большинство покупателей дорогих смартфонов в России и в мире сгребают с полок с 2010 года (первый Galaxy S вышел в 2010, примерно тогда iPhone стал по-настоящему популярен, а Nokia N-серии пошла на дно).
Характеристики
|Смартфон
|HONOR 200 Pro
|*Samsung Galaxy S24 Ultra
|Apple iPhone 15 Pro Max
|Операционная система
|Android 14, оболочка MagicOS 8
|Android 14, оболочка One UI 6.1.1
|iOS 17/iOS 18
|Экран
|6.8”, 2800x1280, LTPO OLED, 120 Гц, 453 ppi
|6.8”, 3120x1440, LTPO OLED, 120 Гц, 505 ppi
|6.7”, 2796x1290, LTPO OLED, 120 Гц, 460 ppi
|Процессор
|Snapdragon 8 Gen 3, 8 ядер (1x Cortex-X4 3.3 ГГц + 3x Cortex-A720 3.2 ГГц + 2x Cortex-A720 3.0 ГГц + 2x Cortex-A520 2.3 ГГц), 4 нм
|Snapdragon 8 Gen 3, 8 ядер (1x Cortex-X4 3.39 ГГц + 3x Cortex-A720 3.2 ГГц + 2x Cortex-A720 3.0 ГГц + 2x Cortex-A520 2.3 ГГц), 4 нм
|Apple A17 Pro, 6 ядер (2x3.78 ГГц + 4x 2.11 ГГц), 3 нм
|Графика
|Adreno 750
|Adreno 750
|Apple GPU (6 ядер)
|Оперативная память
|12/16 ГБ
|12 ГБ
|8 ГБ
|Постоянная память
|256/512/1024 ГБ, без слота microSD
|256/512/1024 ГБ, без слота microSD
|256/512/1024 ГБ, без слота microSD
|Связь
|5G, 4G, 3G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|5G, 4G, 3G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|5G, 4G, 3G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|Камеры
|основная : 50 Мп, сенсор Omnivision OV50H, размер сенсора 1/1.3”, диафрагма f/1.4 – 2.0, съёмка видео 3840x2160 60 к/с
|основная : 200 Мп, сенсор Samsung HP2, размер сенсора 1/1.3”, диафрагма f/1.7, съёмка видео 7680x4320 30 к/с, 3840x2160 60 к/c
|основная : 48 Мп, сенсор Sony IMX803, диафрагма f/1.78, размер сенсора 1/1.28”, съёмка видео 3840x2160 60 к/с
|дополнительная (телефото): 180 Мп, сенсор Samsung S5KHP3, размер сенсора 1/1.40”, зум 2.5x, диафрагма f/2.6, оптическая стабилизация
|дополнительная (телефото): 12 Мп, сенсор Sony IMX754, размер сенсора 1/3.52”, зум 3x, диафрагма f/2.4
|дополнительная (телефото): 12 Мп, сенсор Sony IMX913, размер сенсора 1/3.06”, зум 5x, диафрагма f/2.8
|дополнительная (телефото): 50 Мп, сенсор Sony IMX854, размер сенсора 1/2.52”, зум 5x, диафрагма f/3.4
|дополнительная (сверхширокоугольная): 50 Мп, сенсор Omnivision OV50D, размер сенсора 1/2.88”, диафрагма f/2.0
|дополнительная (сверхширокоугольная): 12 Мп, сенсор Sony IMX563, размер сенсора 1/2.55”, диафрагма f/2.2
|дополнительная (сверхширокоугольная): 12 Мп, размер сенсора 1/2.55”, диафрагма f/2.2
|фронтальная : 50 Мп, сенсор Sony IMX816, размер сенсора 1/2.9”, диафрагма f/2.0, съёмка видео 3840x2160 при 30 к/с
|фронтальная : 12 Мп, сенсор Samsung S5K3LU, размер сенсора 1/3.2”, диафрагма f/2.2, съёмка видео 3840x2160 при 60 к/с
|фронтальная : 12 Мп, сенсор Sony IMX913, размер сенсора 1/3.6, диафрагма f/1.9, съёмка видео 3840x2160 при 60 к/с
|Аккумулятор
|5600 мАч, несъемный, мощность проводной зарядки 100 Вт
|5000 мАч, несъёмный, мощность проводной зарядки 45 Вт
|4441 мАч, несъёмный, мощность проводной зарядки 26 Вт
|Беспроводная зарядка
|66 Вт
|15 Вт
|15 Вт
|Водозащита
|IP68
|IP68
|IP68
|Размеры
|162.5x75.8x8.9 мм
|162.3x79x8.6 мм
|159.9x76.7x8.3 мм
|Масса
|225 г
|232 г
|221 г
|Цена в сетевых магазинах РФ
|110 тысяч рублей (12/512 ГБ)
|127 тысяч рублей (12/256 ГБ), 140 тысяч рублей (12/512 ГБ), 170 тысяч рублей (12/1024 ГБ)
|140 тысяч рублей (8/256 ГБ), 160 тысяч рублей (8/512 ГБ), 190 тысяч рублей (8/1024 ГБ)
|Цены в «серой» рознице с учётом таможенных пошлин
|73 тысячи рублей (12/256 ГБ)
|82 тысяч рублей (12/256 ГБ)
|110 тысяч рублей (8/256 ГБ)
|84 тысячи рублей (12/512 ГБ)
|95 тысяч рублей (12/512 ГБ)
|127 тысяч рублей (8/512 ГБ)
|95 тысяч рублей (16/1024 ГБ)
|137 тысяч рублей (12/1024 ГБ)
|152 тысячи рублей (8/1024 ГБ))
Внешний вид
Samsung весь из себя «квадратиш, практиш, гут» — верхняя и нижняя панель прямые, это единственный из троицы смартфон, который может стоять «на попе» устойчиво и не заваливаться. Дисплей прямоугольный (без скруглённых углов), да ещё и плоский. Задняя крышка матовая (у нас жёлтая расцветка) и напоминает пластик, но это окрашенное стекло — прямо как в эпоху Galaxy S6, только теперь без дисплея-«водопада».
Но бока у Galaxy S24 Ultra широченные, пухлые и выступающие, как у феминистки (если бы боковины корпуса были прямые, он бы «врезался в ладонь»). Из-за того, что эти бока почти не сужаются по всей площади, смартфон лежит почти как влитой на столе и мокрыми руками поднимать его за боковины проблематично. А «титаносодержащая» рама сама по себе… ощущается как банальный алюминий эпохи всё того же Galaxy S6.
HONOR — это смесь «Корея, которую мы потеряли» + «party like a Chinese». Изогнутый по боками дисплей, как это ещё недавно было у флагманов Samsung, в зелёной расцветке — крышка из кожзама, как это было у LG G4, хромированный металл рамы (не скользкий, что удивительно), хромированная окантовка блока камер, похожего на глазища инопланетянина.
На фото HONOR выглядит… странно, вживую — нормально, солидненько. Опять же, зауженные края помогают ухватить его за «талию» и проще поднимать со стола, но именно из-за этих зауженных краёв в руке его держишь буквально за «рёбра» и поэтому он кажется более тяжёлым, чем Samsung, хотя по факту всё наоборот. Это первый минус. А второй — довольно широкая «монобровь» двух фронтальных камер. У Айфона она ещё шире, но там хотя бы датчики 3D-сканирования лица и прочая лабуда…
Ну и ещё HONOR единственный, кто предлагает не просто две расцветки, а два типа исполнения корпуса:
-
Зелёная (мятная, скорее) — с крышкой из кожзама
-
Чёрная (всё как вы любите, ведь Россия для грустных) — матовое стекло
Я бы на вашем месте брал с кожзамом, независимо от вашего отношения к зелёному — такой смартфон приятнее на ощупь (ногтями поёрзать по нему — милое дело, даже больше нравится, чем зубами поскрипеть), да и рельефный узор красивый.
iPhone — «аэродинамический кирпич». Скруглённый и зализанный, как речи докладчиков на презентациях Apple. Плоская, хоть и с изогнутыми краями, рама, плоский дисплей — аккуратненько, компактно, легко. Титан или не титан, но металл тут красивее и тактильно приятнее, чем на Самсунге. А вот окантовка блока камер выглядит пластиковой нашлёпкой, как на кейсе от наушников Realme.
Дисплей
|Замеры
|HONOR 200
|HONOR 200 Pro*
|Максимальный уровень яркости (макс.авто/ручн.)
|1150/500 кд/м2
|1200/520 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|∞
|∞
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|110%
|115%
|DeltaE (меньше = лучше)
|11
|9
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2.0
|2.0
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|8500K
|8000K
По яркости и цветопередаче в лабораторных замерах все три смартфона примерно равны — ну, то есть по идее дисплей iPhone 15 Pro Max в идеальных условиях при авто-яркости будет на 10% ярче, чем в HONOR Magic6 Pro или Samsung Galaxy S24 Ultra, но:
-
Для этого должны сложиться идеальные условия (яростное солнце, бьющее в датчик освещённости, не слишком высокая температура).
-
Автоматика должна «захотеть» крутануть яркость на максимум (смартфон не должен быть горячим, заряда аккумулятора должно быть достаточно, нагрузка на процессор не должна быть высокой).
- Постепенно и iPhone, и Samsung, и Honor будут сбавлять яркость по мере нагрева. Вот здесь можете посмотреть, насколько смартфоны роняют яркость (или вообще закрывают приложение камеры), если снимать 4K-видео в жарищу. А я от себя могу вспомнить, как весной (ну, как весной — в Якутске было -25 градусов) мы с обзорщиками прикопали в снегу iPhone 15 Pro Max, Samsung S24 Ultra и HONOR Magic6 Pro и включили запись. И iPhone в работе на морозе «слил» авто-яркость экрана до неприличия. Лучшим по удержанию яркости в экстремальных условиях оказался Samsung, HONOR по этому параметру стал «хорошистом».
Мало кто подолгу пользуется смартфоном в дичайший солнцепёк или яростный мороз, но вне этих ситуаций дисплеи всех трёх участников теста примерно о-ди-на-ко-вы-е.
Я бы пожаловался только на низко расположенный датчик отпечатков пальцев в HONOR в сравнении с Samsung, но у iPhone даже такого датчика нет. И да, FaceID идеально распознаёт ваши щи ночью, но если селфи-камера направлена не на вас, то в Android-смартфонах вы можете приложить палец к сканеру и разблокировать мобильник. А в iPhone вам придётся набивать циферки PIN-кода, как нищему школьнику школьнику с Redmi 9A, где сканера отпечатков физически нет.
Звук
Я тут один такой, кто иногда включает музыку лёжа в кровати прямо со смартфона и не лезет за Bluetooth-колонкой? И даже если полузаблокированный и замедленный YouTube смотреть, хотелось бы, чтобы динамики в смартфоне слух не резали.
А в Самсунге они прям режут. Ещё в бытность, когда я был владельцем Galaxy S21 Ultra, я помнил, что звук из динамиков в нём был… никаким. Ни плохим, ни хорошим, не самым громким среди конкурентов. Но у S24 Ultra звук почему-то стал ещё хуже: всё довольно громко и объёмно, ничего не хрипит и не попёрдывает, но до чего же визгливо!
Если включить Samsung отдельно и ни с чем не сравнивать, то вроде бы да — звонко, громко, «ну а откуда тут взяться середине и, тем более басам в динамиках, если корпус водонепроницаемый, как и эти самые динамики?». А почему же тогда у iPhone таких проблем нет?
Чем дольше слушаешь iPhone 15 Pro Max, тем больше понимаешь, что вот он — идеальный баланс звука, который подойдёт вообще всем. Это как маленькая Bluetooth-колонка от дорогого-хорошего производителя, который не тронулся крышей ни на «тынц-тынц» басах и не любит звук со смещением в писк, от которого в ушах звенит, как это сделали в Самсунге. Очень много середины, очень ровный звук. У Samsung объёмнее (в стороны орёт шире), но к качеству на любой громкости и на любом уровне «долбёжки» музыки вопросов нет.
HONOR даже чуть интереснее — я бы сказал «JBL’истее». Немного громче и пытается «тум/бум» изображать более-менее достоверно. Полноценный бас тут выдавить неоткуда, просто средние частоты тут, извините за выражение, шире и более «упругие». В общем, музыку слушать приятнее всего на Magic6 Pro. Другое дело, утомит ли вас настройка звука с претензией «dolbit ubeditelno» в долгосрочном слушании? Вряд ли, не настолько тут долбящий бас, но это я к тому, что в iPhone звук выверенно-нейтральный и подойдёт вообще всем, а у HONOR как-то по-молодёжному динамики перенастроили.
В наушниках по Bluetooth… да особо нет разницы, по большому счёту. В отдельных случаях Samsung и HONOR будут играть круче, когда это наушники с aptX HD или LDAC. Но, во-первых, это должны быть не TWS крохотные, а что-то крупное с оголовьем, вы такие наушники по городу таскать не захотите со смартфоном. А во-вторых, даже в этом случае в основном звук будет зависеть от динамиков и свойств наушников как таковых, а не смартфона, потому что и эппловский AAC не настолько плох, чтобы не раскрыть потенциал даже полупрофессиональных наушников, а не только этих ваших AirPods Max, Sony WH-1000XM5 и что вы там ещё из крупного формата покупаете?
Производительность и автономность
При использовании смартфонов «вживую» вам будет казаться, что Samsung — самый быстрый. Неужели это потому, что в нём используется не стандартный Snapdragon 8 Gen 3, а 8 Gen 3 for Galaxy? С разгоном в... 90 МГц (из 3400 МГц, хе-хе) на одно процессорное ядро из восьми?
Нет, просто в оболочке OneUI 6.1 самсунговцы сделали короче анимации, чтобы шторка выезжала быстрее, меню открывались резче и т.д. Это, по большому счёту, можно в любом Android-смартфоне перенастроить (и в HONOR Magic6 Pro тоже) в сторону сокращения или увеличения времени прорисовки «переходов и красивостей», но всё равно корейцы молодцы — смартфон уже из коробки настроен на то, чтобы не тратить на отрисовку «cвиcтoпepделoк» слишком много времени.
iPhone перемещается по меню и переключателям медленнее, но всегда с одинаковой скоростью — тоже вполне приятно пользоваться. HONOR — опять золотая середина, можно заставить его «летать» по системе ещё быстрее, но и так хорошо.
А по «железу» — все трое примерно в одной стезе. На момент выхода в 2023 году iPhone 15 Pro Max некисло так опережал все флагманские смартфоны по производительности, но после выхода Snapdragon 8 Gen 3 разница нивелировалась.
HONOR, по старой традиции, изначально настраивает процессоры на «спокойный» режим для экономии энергии — если вы яростный игрун, заходите в «настройки — батарея — производительный режим». Кстати, несмотря на разницу в толщине в 0.3 мм и более крупный аккумулятор (5600 мАч в HONOR, 5000 мАч в Samsung), в тесте на троттлинг с максимальной нагрузкой в течение часа Magic6 Pro выдаёт производительность на 15-20% выше, чем Самсунг. Слава богу, что в Самсунге не Exynos — могло быть ещё хуже — но всё-таки по умению охлаждать процессор при жёсткой нагрузке китайцы были и будут впереди.
Ну а iPhone — это вообще отдельная вселенная. Разницы в скорости работы между 15 Pro Max и 14 Pro Max в приложениях вы не заметите, разница заключается в играх — 14-й Pro Max склонен существенно «тормозить», если вы долго будете играть онлайн в какой-нибудь Genshin Impact, 15 Pro Max ощутимо стабильнее.
Если смартфон важен вам для «поиграть», берите HONOR Magic6 Pro или iPhone 15 Pro Max. Если игры для вас малоинтересны — любой из этих троих будет хорош.
HONOR в своих презентациях хвастались кремний-углеродным (вместо Li-Ion в Samsung и iPhone) — дескать, она не склонна резко деградировать по заряду на морозе или в жару и смартфон не будет разряжаться с 20% до 1% за пару десятков минут, как это часто бывает с другими моделями. Насчёт этого не знаю — просадки заряда случаются у аккумуляторов, когда они уже «пожившие» в эксплуатации хотя бы год подряд, уж точно не в первый месяц и даже не в первые 6 месяцев использования. Но вот против 5600 мАч у HONOR всё-таки нет приёма.
Я нифигa не успел замерить автономность смартфонов для сравнительного теста, как мы это делаем в обычных случаях. Пока соберёшь эти три флагмана, пока начнёшь с ними ковыряться — уже отдавать пора. Но вот вам замеры автономности от других обзорщиков, под которыми (замерами) я готов подписаться.
Сравнительный замер автономности в реальном времени между всеми основными флагманскими смартфонами (Apple, Samsung, Xiaomi, HONOR, OnePlus, Vivo) на одинаковой яркости дисплея. Поражает тут даже не то, что Samsung разрядился, когда у HONOR оставалось ещё 15% (аккумуляторы отличаются ёмкостью на 11%, плюс учитывайте перенастроенный на экономию энергии процессор в HONOR), а то, насколько же плох Xiaomi 14 Ultra по времени работы от аккумулятора. Зато по 100 тысяч рублей на AliExpress за него (512 ГБ-версию) ломить не забывают…
iPhone по автономности традиционно хорош — при своих 4441 мАч он держится на уровне Android-смартфонов с 5500 мАч. Вот если бы Samsung выпускал два флагмана, как раньше — Galaxy Note и Galaxy S — он бы мог выпустить Galaxy S с увеличенным до тех же 5500-5600 мАч аккумулятором. Но сейчас это маловероятно, потому что место под более ёмкий аккумулятор в корпусе занимает стилус, а отказываться от него корейцы не станут, потому что больше ничего уникального в их топовом смартфоне нет.
Из всей троицы только у HONOR есть в комплекте зарядное устройство — Apple и Samsung хотят, чтобы вы доплатили за зарядник отдельно. Правда, зарядные устройства стандарта USB PD 2.0 (iPhone) и 3.0 (Samsung) в продаже в изобилии и недорого (буквально любой современный GaN-зарядник + 100 Вт кабель), а вот фирменное ЗУ HONOR на 80 Вт ещё попробуй найди, а потом попробуй найди недорого.
|Смартфон
|Ёмкость аккумулятора
|Время зарядки с 0% до 100%
|Apple iPhone 15 Pro Max
|4441 мАч
|1 ч 49 минут
|HONOR Magic6 Pro
|5600 мАч
|44 минуты
|Samsung Galaxy S24 Ultra
|5000 мАч
|1 ч 05 минут.
Камеры
Когда я нафотографировал и наснимал видео мимоходом-бегом, пока смартфоны были в наличии, я понял, что это всё хорошо, но получаются «примерно одинаковые» снимки, хотя камеры в смартфонах не одинаковые. Вот посмотрите на фотки ниже — хотите сказать, что заметна существенная разница?
Вот и я тоже думаю, что чёт разница невелика и не о чем тут разговаривать. Но это только кажется — просто разницу нужно долго и нудно ловить в разных ситуациях.
Поэтому, чтобы вы понимали, чем действительно в частностях отличаются эти смартфоны по съёмке, я приведу вам характерные примеры из обзоров других блогеров, которые, каждый в отдельности, какую-то характерную черту камер iPhone, HONOR и Samsung сумели запечатлеть.
Чтобы вам было понятнее, разделю на категории:
Фото
-
Днём фото на основную камеру примерно одинаковые — разница во цветопередаче. HONOR делает снимки более насыщенными и «киношно-соцсетевыми», у iPhone и Samsung цветопередача менее зрелищная, но ближе к реальной жизни.
-
Ночью по фото на основную и сверхширокоугольную камеру однозначно рулит HONOR. Чем темнее на улице, тем сильнее разрыв в качестве фото между HONOR и двумя остальными конкурентами. Но в этом случае на втором месте всё-таки не Samsung, а iPhone — у него ночью зачастую не идеальные фото, но и не жуткая мешанина. А у Самсунга проблемы с ночной фотографией ещё со времён Galaxy S23 Ultra — в общем, с тех пор, как основной камерой влепили 200-мегапиксельный сенор. Самсунг ночью любит высветлять снимок и очень теряет в резкости (чёткости) при этом.
-
Фото на зум-камеру и днём, и ночью получаются качественнее на HONOR. Но! Только если это зум до 5x, не более. Да, у HONOR оптический (физически) зум всего 2.5x против двух самсунговских камер, одна из которых с «оптикой» для 3x, вторая с «оптикой» для 5x. Но они у Самсунга, каждая по отдельности, менее качественные, хоть и узкой специализации. Поэтому 5x (то есть 2.5x с приближением) на HONOR выглядят лучше. Но только в фото и, повторюсь, только при увеличении до 5x. На втором месте опять iPhone — он фотографирует при 5x тоже достойно. А вот Самсунг с зумом от 2x до 5x выдаёт унылое качество, но если фотографировать при 10x и более, он единственный, кто до сих пор выдаёт вменяемое качество.
-
По селфи-камерам картина складывается странная. iPhone всегда хорош, у Самсунга так себе качество (за 100+ тысяч рублей) селфи-фото, но отличное качество селфи-видео. У HONOR наоборот — пока вы фотографируете на селфи-камеру, качество достойное даже глубокой ночью. Если снимаете на селфи-камеру видео — качество печальное.
- Портретные фотографии на телефото-камеру (зум-камеру 2.5x у HONOR, 3x у Samsung и 5x у iPhone) однозначно самые качественные у HONOR. Magic6 Pro не рекламируют как смартфон для портретов, в отличие от HONOR 200 серии, но портреты он делает отличные. В том числе и в темноватых помещениях. В том числе и в темноте. Просто шик.
Видео
- Если снимать на основную камеру — iPhone на первом месте, Samsung на втором. Днём разница символическая, ночью, если будете с улицы снимать витрину магазина, в котором включено освещение — Самсунг её, скорей всего пересветит.
HONOR неплохо снимает видео днём — цветопередача всё такая же красочная, стабилизация работает хорошо. Но только до тех пор, пока вы снимаете видео на основную камеру. Стоит начать зумить во время съёмки видеоролика, как из Magic6 Pro, извините, испаряется «магия» — у Самсунга и Айфона при съёмке видео с увеличением картинка почётче будет.
А ночью HONOR и цифрового шума наваливает (картинка «рыхловатая»), и мелко дрожит стабилизацией, если вы снимаете на ходу. При этом, за счёт более качественной зум-камеры, если вы снимаете видео с увеличением 2.5x, HONOR превосходит и iPhone 15 Pro Max (у Айфона переключение на зум-камеру происходит только при 5x), и превосходит Самсунг с его 3x-зум камерой. Но при ночной видеосъёмке в 1x, 5x и т.д. чуда не происходит — конкуренты выглядят лучше.
Кратко, у кого какие камеры лучше
Табличкой, наверное, будет понятнее
Фото
|Камера/дисциплина съёмки
|Apple iPhone 15 Pro Max
|HONOR Magic6 Pro
|Samsung Galaxy S24 Ultra
|Почему
|Основная камера — фото днём
|Второй
|Первый
|…тоже второй
|HONOR лучше вытягивает сложные фото «тень + свет» или «против» солнца, iPhone и Samsung примерно равны
|Основная камера — фото ночью
|Второй
|Первый
|Третий
|HONOR сочнее и чётче фотографирует в темноте, iPhone неплох, но тускловат. Samsung часто делает «рыхлые» фото и пересвечивает их
|Портретное фото
|Второй
|Первый
|Третий
|У HONOR чёткость волос и кожи на высоте даже ночью, у iPhone тоже, но иногда лица получаются серыми. У Самсунга портретные фотографии — «мыло» в большинстве случаев
|Фото с зумом до 5x
|Второй
|Первый
|Третий
|У iPhone нет отдельной камеры для зума 2x или 3x, но фото, вырезанные из основной выглядят лучше, чем 3x-камера у Самсунга. У HONOR камера для фото с зумом до 5x всегда либо не хуже, либо лучше, чем у конкурентов
|Фото с зумом до 10x
|Второй
|Третий
|Первый
|В фото с большой дистанции рулит Samsung. iPhone ощутимо хуже, а HONOR с его физическим 2.5x зумом очень отстаёт в 10x снимках даже после «дорисовки» фото
|Фото на селфи-камеру
|Первый
|Второй
|Третий
|iPhone снимает хорошие селфи круглые сутки. Samsung и HONOR равны днём, но ночью S24 Ultra зачастую «роняет» качество автопортретов
|Фото на сверхширокоугольную камеру
|Второй
|Первый
|…тоже второй
|Китайцы алгоритмами заставляют камеру HONOR «прыгать выше головы». Самсунг и iPhone тоже в порядке, но не так впечатляют.
Видео
|Камера/дисциплина съёмки
|Apple iPhone 15 Pro Max
|HONOR Magic6 Pro
|Samsung Galaxy S24 Ultra
|Почему
|Видео на основную камеру днём
|Первый
|…тоже второй
|Второй
|У HONOR самая красивая картинка и больше полутонов, но у iPhone лучше стабилизация и качество звука. У Самсунг картинка чуть блекловата, но звук тоже лучше, чем в HONOR
|Видео на основную камеру ночью
|Первый
|Третий
|Второй
|Apple стабилен, как профессиональная камера. Samsung тоже неплох, но склонен пересвечивать картинку. В HONOR лажает стабилизация при съёмке на ходу (мелкая тряска до несмотрибельности) и многовато цифрового шума
|Видео с зумом до 2.5x
|Второй
|Первый
|Третий
|Маловероятный сценарий, но просто будьте в курсе, что при «чуть-чуть увеличить» 2.5x зум-камера HONOR подходит лучше всех. А вот дальше начинается печалька…
|Видео с зумом 2.5x — 10x
|Второй
|Третий
|Первый
|Против физики не попрёшь — если в фото справляется ИИ, то в видео физические камеры 3x и 5x у Самсунга
|Видео на сверхширокоугольную камеру днём
|Все примерно равны
|Все примерно равны
|Все примерно равны
|За вычетом более яркой цветопередачи у HONOR шо то, шо это
|Видео на сверхширокоугольную камеру ночью
|Первый
|Второй
|…тоже первый
|HONOR тотально подводят алгоритмы съёмки — картинка мыльноватая и трясётся
Выводы по камерам
- HONOR лучше конкурентов по качеству фото днём и ночью, но хуже Айфона и Самсунга по качеству селфи-камеры и качеству ночного видео (днём по видео до зума 5x все примерно равны).
- Samsung, наоборот — самый крутой «агрегат для фото и видео с большого расстояния», по видео почти всегда равен Айфону, но иногда снимает чуть хуже. По фото регулярно лажает и фотографирует хуже, чем HONOR или iPhone.
- iPhone — лучший смартфон по качеству съёмки видео, лучший по качеству селфи-камеры. По качеству фото в большинстве случаев чуть не дотягивает до HONOR, в некоторых случаях — на равных, в редких случаях — лучше, чем HONOR.
Система и ПО
Помимо «смартфон как смартфон», у каждого из участника теста есть свои «изюминки».
В HONOR Magic6 Pro есть Magic Portal — это такая надстройка, чтобы более удобно и быстро отправлять адреса из WhatsApp/Telegram в карты, отправлять фотографии из приложений в переписку в мессенджеры, проводить поиск по картинке (от «а что это/кто это на фотке?» до «где купить эту вещь?») и прочее.
К Самсунгу прикрутили ИИ-функции для перевода телефонных разговоров с иностранцами в режиме реального времени (пока не работает в РФ), возможность «выравнивать» качество фото (если картинка слишком тёмная или некачественная, например), убирать с фото или перемещать на нём объекты — это даже удобнее, чем «колхозить» что-то подобное с ИИ на компе. Бесплатными эти радости будут до конца 2025 года, потом за них придётся доплачивать.
У iPhone функций с искусственным интеллектом ещё больше… будет когда-нибудь осенью 2024 г… только для США. В остальном — смартфон как смартфон, без MacBook, Apple Watch или тандема с другими гаджетами Apple ничего экстраординарного изобразить вам не сможет.
И на всякий случай напоминаю вам, что на iPhone в России барин (Apple) запрещает вам использовать NFC-платежи и регулярно удаляет из App Store приложения российских банков. Их борьба.
Выводы
Плюсы и минусы HONOR Magic6 Pro
Если вам напели сладенько-шоколадно о том, что «ну вот HONOR, посмотрите-ка на него — вылитый iPhone 15 Pro Max, но на десятки тысяч рублей дешевле!», не верьте глазам ушам своим
в лапше. В лучшем случае — это обобщение «для красного словца».
При этом он не хуже Айфона или Самсунга — да-да, не хуже, просто «тюнингован» иначе:
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HONOR Magic6 Pro — лучший по времени работы от аккумулятора флагманский смартфон. Один из примеров, когда можно ходить с мобильником, у которого мощный процессор, и не опасаться, что этот процессор, извините, выжpeт заряд раньше, чем вы доберётесь до розетки.
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Он ещё и лучший смартфон для фотографирования как днём, так и ночью. За исключением экстремального приближения свыше 5x.
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Стереодинамики у него тоже самые крутые.
Из минусов: хорошее качество видео у него только днём, селфи-камера — нормальная для фото, а вот если вы любите снимать видео на переднюю камеру, лучше брать iPhone или Samsung.
Плюсы и минусы Samsung Galaxy S24 Ultra
Samsung, хоть и «квадратненький симпатяга», какой-то… полуфабрикат. Вроде смотришь по частностям — ну, там он лучше, там хуже. А смотришь в сумме — очень много «косяков» (не тех, о которых вы подумали, а в плохом смысле этого слова).
- Стилус — это по-прежнему круто. Если вам он не нужен, это не означает, что он бесполезен. «Электронное перо» в эпоху документооборота в приложениях просто рулит.
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ИИ-трюки с реставрацией или редактированием фотографий тоже клёвые, остальные производители в догоняющих.
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Самый яркий и лучший по читаемости хоть в жарищу, хоть в мороз, дисплей.
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Это лучший смартфон для фотографирования и съёмки видео с больших расстояний. Если вам нужно, например, то снимать толпу вдали, то людей у вас перед носом, на Самсунге это и удобнее, и качество съёмки при приближении будет выше.
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Для съёмки видео на фронтальную камеру это тоже лучший вариант.
Но при этом Самсунг склонен к нагреву, автономность у него уровня «сойдёт» (до HONOR ему очень далеко, iPhone с меньшим объёмом аккумулятора заметно выносливее), стереодинамики визгливые, по качеству фото, не считая экстремального зума, он почти всегда хуже и чем iPhone, и чем HONOR.
Получается какая-то «фотокамера-ультразум со стилусом в комплекте». Нет, Самсунг всё ещё более толковый флагманский смартфон, чем Xiaomi 14 Ultra, OnePlus 12 или Oppo Find X7 Ultra. Но корейцы же себя годами величают «Айфоном от мира Андроид», а его в половине дисциплин уделывает HONOR. Я уже не говорю о том, что не котируемый большинством обывателей в России Vivo X100 Ultra «чпокнет» корейскую супермодель смартфона по камере и автономности даже более существенно.
Это не плохой смартфон, просто он почти нигде не лучший. И есть ощущение, что корейцам «и так нормалёк». Мол, немного плохо — это нормально. А ещё на iPhone любят клеветать, что он «уже не тот». Да Айфон-то… кстати, о нём:
Плюсы и минусы Apple iPhone 15 Pro Max
«Я санкциям в iOS вращенье придавал, а осью был мой детородный орган». Я считаю, что клеить NFC-стикер на корпус для оплаты в магазинах, какими-то извращенскими способами ставить банковские приложения, переходить с МегаФона и Tele2 на МТС и Билайн чтобы покупать приложения (вместо того, чтобы ставить их из RuStore официально, как на Android) — это какая-то БДСМ-религия имени гея Тима Кука. С программной точки зрения iOS — это унижение, вам плюют в лицо за ваши 100-130 тысяч рублей, а вы ещё и добавки просите?! Мне никогда этого не понять.
Но и те, кто в комментариях скандируют, что «iPhone уже давно технически отсталый, Китай и Самсунг рулят!», не меньшие клоуны:
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Айфон объективно лучший по совокупности «материалы корпуса + компактность + время работы от аккумулятора». Со своими 4441 мАч он равен по выносливости Android-смартфонам с 5500 мАч.
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По качеству фото на основную тыльную камеру HONOR его почти всегда уделывает, это правда. Но это не разница между «восхитительно» и «ужасно», а разница между «отлично» и «хорошо». При этом iPhone никогда не ударяет в грязь лицом
камерами: HONOR очень крут днём, но ночью плоховат в видеосъёмке. Samsung хорош в видеосъёмке, но так себе по фото и днём, и ночью — iPhone хорош днём, хорош ночью и в фото, и в видео.
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Даже в стереодинамиках чувствуется, что всё выверенно-средневзвешенно. Весь смартфон сделан по принципу «ничего не рекордное, но всё на хорошем уровне». Вроде бы самсунговское кредо в S24 Ultra «и тут, и там не слава богу, но в целом — сойдёт» звучит похоже, но это не одно и то же (это другое, понимать надо, да).
И теперь ответ на главный вопрос:
И что теперь покупать?
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Если выносливость в работе от аккумулятора и качество фото для вас важнее, чем качество съёмки видео ночью и возможность снимать фото/видео с больших расстояний, HONOR понравится вам больше, берите его. За 72-80 тысяч рублей вы получите качество съёмки фото и автономность лучше, чем в iPhone за 120 тысяч (ну, если сравниваем 512 ГБ-версии).
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Если та самая возможность «дотянуться во-о-н туда» камерами смартфона, «квадратность» корпуса и дополнительные рюшечки (стилус, ИИ-функции) вам хотелось бы пощупать, а не «мне это надо, как это отключить?» — Самсунг, конечно.
- Если вы готовы «пострадать» с санкционными ограничениями iOS ради того, чтобы получить флагманский смартфон с выносливостью выше среднего и одинаково хорошими днём/ночью/в солнце/в дождь/в снегопад в относительно компактном корпусе — заваривайте «Доширак» и берите кредит на iPhone. Если вы не владелец MacBook, Apple Watch и других устройств Apple, пресловутая «экосистема» будет вас больше бесить, чем радовать, потому что многие функции в Айфоне реализованы по методу «удаляем гланды через зaдницy». Но по совокупному качеству камер, динамиков, скорости работы и времени работы от аккумулятора это по-своему хороший смартфон. Хоть и оглушительно дорогой + неудобный в использовании в российских реалиях 2024 года.