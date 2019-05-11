Люди отказывались от смартфонов ради неё. Motorola E398 — лучшая музыкальная мобила всех времён

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«Нам ничё не надо, ведь у нас всё есть»
На всякий случай напоминаю вам, что сегодня на дворе 2019 год — люди, которые на дискотеках подпевали «Упс, ай дид ит эгейн» и «Девушки бывают разные», уже воспитали совершеннолетних детей, а Сергею Бодрову, который сыграл в фильме «Брат 2», сегодня было бы уже под 50 лет… если бы дожил.
Дети, которых зачали на рубеже тысячелетий, уже совершеннолетние, и эта ваши цифра «2000» с их колокольни настолько же далека, как и «деды воевали» для поколения постарше. Но, вы-таки будете смеяться, для тех, кто жил в 2004 году (когда появилась Motorola E398), двухтысячный тоже казался чем-то, что было «довольно давно». Потому что именно с начала двухтысячных цифровая техника резко прибавила в характеристиках и крутизне, из-за чего «железки» начали устаревать стремительнее, а время летело быстрее, чем в старые добрые времена.
Если вы сейчас возьмёте машину времени, прыгнете в 2004 год и начнёте рассказывать молодёжи о своей жизни, вам практически ни в чём не будут завидовать — экраны мониторов и телевизоров к тому времени уже переобулись с толстенных ЭЛТ на тонкие ЖК, компьютерные игры выросли до впечатляющих и сегодня Need for Speed: Underground 2, Half-Life 2 и Far Cry; в кино крутили «Я, робот» (да-да, этому фильму уже 15 лет) и вторую часть «Обители Зла». А мобильники, хоть и оставались кнопочными, были хороши, как никогда! Следите за руками:
- В 2000 году мобильники были здоровенными монохромными «пищалками», которые даже SMS не всегда умели отправлять — телефон без торчащей антенны был чем-то необычным и крутым!
- В 2001 году это всё ещё были на 90% монохромные «пищалки», но более компактные. А за бешеные деньги (что-то по суровости уровня нынешних 120 тысяч рублей) можно было купить первые телефоны с тусклым и блеклым, но цветным экраном.
- В 2002 году «какой-нибудь» цветной экран можно было заполучить уже в мобильнике среднего класса, а мобильники с чёрно-белым экраном были дешёвыми, сплошь с полифонией и поддержкой первых игр.
- 2003 год — время расцвета «передай мне приколов по инфракрасному порту!», коротких, но уже реалистичных рингтонов в .wav и экранов нормального качества в недорогих телефонах. Смартфоны перестают быть эксклюзивом за бешеные деньги и по цене уходят в средний класс. Первые камеры в недорогих телефонах.
- и, наконец, 2004 год — смартфоны с хорошим экраном на стыке бюджетного и среднего классов, просмотр видео на экране мобильника, ICQ для дешёвой переписки (а до этого жрали кактус и выкручивались pri pomishi dlinnyh sms angliyskimi bukvami), более-менее приличные камеры для фотосъёмки, первые шаги Bluetooth на замену ИК-портов и карты памяти в телефонах среднего класса и флагманов.
А теперь взгляните на свою 6-дюймовую сенсорную «лопату» с Android/iOS у себя на столе и скажите: что с тех пор появилось «крышесносящего» в телефонах, кроме YouTube в Full HD, чуть лучше натянутого экрана и постепенного прогресса камер?
Смартфонов было предостаточно, но их почти никто не покупал
Это ещё одна вещь, которая не укладывается в голове современного любителя мобил — почему людям было наплевать на процессоры, оперативную память, версию операционных систем, да и на смартфоны в целом, если они уже не были дорогими?
Причин было много. Во-первых, компьютерных фанатиков среди покупателей телефонов всегда было и будет относительно мало. Если бы их было много, никто бы не ходил в 2019 году читать подборки о лучших бюджетных смартфонах — люди просто накупили бы себе давным-давно каких-нибудь Xiaomi Redmi Note 3 Pro, а потом меняли в них старые аккумуляторы на новые, да прошивали кастомный Android до 7/8/9 версии. Но ситуация, как видите, немного другая.
Такая же картина была и в 2004 году — по изначальному комплекту всячины в прошивке Nokia-смартфон почти не отличалась от Nokia-телефона, а на добавочные программы людям было наплевать. Бизнесменов в костюмах со сложными «щами», которые тыкали в файлы Excel и Word с кнопочного мобильника, в реальности было крайне мало. Да и то, им для этих нужд хватало ноутбука на Pentium 4 и места для ног в своём растянутом BMW.
Во-вторых, сами смартфоны были «молодыми и зелёными», и очень многое в них работало через задницу. Например, нормальной программы для переписки в ICQ у Symbian долгое время просто не было — ублюдочный stICQ постоянно терял связь, вылетал из-за «глюков» и недостатка оперативной памяти, не умел нормально переподключаться, и даже смайлов в нём было. А Jimm на Java можно было настроить на свой вкус (на сайтах были конфигураторы, в которых можно было выбрать «уровень фарша» вашего ICQ-приложения), но даже в версии для самых дохлых телефонов он был лучше, чем stICQ или, господи прости, Agile Messenger на смартфонах. При этом Java на Symbian-нокиях работала… правильно, через задницу! Тормозила, выедала всю оперативную память и зависала — спустя полчаса или полтора часа. Пользоваться этим позорищем на умных телефонах было невозможно, а на «обычных» мобилах всё ворочалось лучше.
В-третьих, дешёвые смартфоны стоили как телефоны среднего класса, но всегда были намеренно в чём-то кастрированными. Например, у троицы одинаковых «под капотом» Nokia 3230/6670/7610 финны сделали совершенно ублюдочное качество звука из динамика и в наушниках, «чтобы жизнь мёдом не казалась»!
Народ тогда клевал не на технологии, «уникальный пользовательский опыт» и эти ваши инновации, а на простые понятные вещи — хороший экран, хороший звук, надёжность. Угадайте с первого раза, какой мобильник давал всего этого выше крыши в 2004 году?
Музыка в мобильниках на пике моды, музыкальных телефонов нет
К 2004 году даже самые тупые и неповоротливые производители телефонов избавились от убеждения «мобильник нужен, чтобы звонить, и всё!». И телефоны с поддержкой нормальной музыки в MP3 начали штамповать ещё в чёрно/белую эпоху эдак с 2000-2001 гг. И из каждой газеты, из каждого телеканала нам впаривали модные рингтоны. Но прикол заключался в том, что у каждого сраного телефона был свой неповторимый разъём для подключения наушников, а эти наушники (точнее, гарнитура) были, как полагается «оригинальным аксессуарам производителя», бешено дорогими.
Но ещё хуже дело обстояло с музыкой из динамиков — абсолютно всем производителям было наплевать, как там звучит музыка из их мобильника. Полифония есть — и ладушки. .wav и .mp3 как-нибудь хрипят — скажите спасибо, что у вас это вообще есть в не флагманском телефоне!
Поэтому все Нокии выдавали глухой плоский звук, как из закупоренного пластикового стаканчика, Сименсы, наоборот, «шелестели» высокочастотным звуком практически до уровня пищалок — получалось громко, но таким звучанием можно было пытать, если слушать его долго. SonyEricsson сначала были похожи по звуку на Nokia, но в 2004 году начали уделять музыкальной составляющей достаточно внимания и, в целом, не уродовали звук. Samsung всегда делал упор на качество экрана и камеры — динамик в нём тоже был неплохим, но не более. А из-за того, что Самсунг уважал правообладателей, а на права покупателей своих дорогих телефонов клал с прибором, распоряжаться закачанными музыкой и картинкой было сложно — например, то, что было закачано через WAP, нельзя было передать на компьютер или прикрепить в MMS. В общем, Самсунги покупали обеспеченные ребята, которым подавай «дорого-богато» и совсем не интересно набивать телефон чем-то своими усилиями.
И тут, внезапно, самый дружественный к любителям качать, сохранять и делиться музыкой пришёл из максимально оккупированного правообладателями США…
Ты-дыщь-дыщь-ты-дыщь!
Если я сейчас буду рассказывать, что большинство покупателей выбирали Моторолу E398 по табличкам с характеристиками, это будет враньём. И даже телевизионная реклама роли не играла, потому что молодёжь (большинство покупателей этой модели) телевизор уже не смотрела. Начиналось всё иначе:
Вы видели у кого-нибудь из друзей/родственников/одноклассников/однокурсников эту модель, подходили с фразой «Это та самая, с двумя динамиками?», на что довольная рожа напротив отвечала «Ага!», включала аудиотрек и давала вам в руки подержать этот аппарат. И это была точка невозврата, как в видео о медведе и алкашах.
Потому что, пока остальные телефоны либо пищали высокими частотами, либо жевали что-то неразборчивое, эта Моторола рассеивала чистый звук в обе стороны от себя. А когда на ней запускали музыку из второго «Терминатора» на максимальной громкости, она немного подрагивала от ударных инструментов — с учётом рекордно качественного среди всех остальных телефонов звука, от этого «ты-дыщь-дыщь-ты-дыщь!» с обратной отдачей вас будто током било. А ещё в такт музыке моргали светодиоды по бокам — такая-то вечеринка!
И этого было достаточно, чтобы в сотовые салоны с каждым месяцем набегало всё больше желающих купить «вот эту, качающую музон Моторолу!». И никого уже не волновало, каким мобильник был на самом деле в сравнении с конкурентами. А был он… неоднозначным.
Только то, что просили трудящиеся
В 2004 году Моторола выпустила все свои лучшие мобильники — дешёвого «головастика» C115, самый стильный телефон всех времён «бритву» RAZR V3 и крутой смартфон на Windows MPx220. Да ещё и лучший музыкальный телефон E398, как вы теперь знаете.
Все эти аппараты объединяли крутой дизайн, хорошее соотношение цены и функций, заторможенность в работе (кроме «головастика», пожалуй) и мелкие глюки/недоработки. Представьте себе работника, который работает по принципу «всё, за что мне платят, делаю круто. Всё, за что мне не доплачивают, делаю через задницу», и вы поймёте, как были устроены «Моторы» тех лет. Отличие от Нокий и Самсунгов было как раз в том, что у них за много функций нужно было либо очень переплатить, либо, если переплачивать вы не хотели, этих функций не было. А у Моторол функций всегда было больше, чем у других по такой же цене, с той оговоркой, что «вам не понравится, как это работает».
Чем был хорош
- Звук. Не поспоришь — громкость примерно в 2 раза выше, чем у любого другого телефона тех лет, а звук не писклявый или «задушенный», а почти магнитофонный по сбалансированности. Никаких интеллектуальных систем, которые бы убавляли интенсивность баса на максимальной громкости, тогда в мобилы не ставили, поэтому музыка с огромным количеством ударных инструментов на предельной громкости могла похрипывать. Эквалайзера, чтобы при помощи «во-о-н той крутилки убрать бас», в телефонах тоже не было. Поэтому, избавиться от хрипа, лентяи просто не выкручивали в определённых песнях громкость на максимум, а фанаты подрезали бас в песнях настолько, чтобы телефону было в самый раз.
При этом Motorola E398 не была первым телефоном со стереодинамиками — как и в случае с Сименсом SL45, по-настоящему первым был Самсунг. Моторола вышла в 2004 году, а уже в 2003 году Samsung сделал для внутреннего корейского рынка «раскладушку» со стереодинамиками и максимально нелепым дизайном. Эти «щёки» или «толстый зад» (каждый шутил, как мог), понятное дело, не прижились.
- Экран. 176x220 пикселей, 65 тысяч цветов, TFT. Это было лучше, чем у близких по цене телефонов Nokia (6230, например, с её маленьким 128x128), ярче и чётче, чем могли предложить флагманские Сименсы (Siemens S65 с 132x176 пикселей) и наравне с довольно крутыми экранами SonyEricsson (K700i выдавал примерно такую же по качеству картинку). Да, у смартфонов (Nokia 3230/6670/7610, Siemens SX1) экран был ещё круче, но смартфоны уступали по музыкальной составляющей и, частенько, стоили дороже.
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Игры ставились на паузу во время разговора. Большая редкость для телефонов тех времён — обычно, если тебе кто-то позвонил во время игры, то так тебе и надо — всё вылетало к чёртовой матери, потом приходилось запускать Java-игру снова. Моторола выделила отдельный кусок оперативной памяти для хранения «паузы» игры в любом случае.
Прочный и практичный корпус. Ну, почти. Разбить или угробить Motorola E398 было сложно, корпус был матовым и абсолютно не скользящим — настолько, что в народе ходили легенды, будто корпус сделан из резины. На самом деле, американцы просто нашли хорошее напыление на пластик. Клавиатура очень удобная, джойстик долговечный (в отличие от проклятого хлама, который ставили в SonyEricsson).
- Удобное сохранение файлов. Для игр и приложений в телефоне было только 5 мегабайт, но этого хватало (Java не занимали много места), а музыку и картинки можно было сохранять напрямую на карту памяти объёмом до 1 гигабайта — такой шик большинство телефонов в 2004 году вам не позволяли. Например, в Нокиях или Сименсах файл по Bluetooth прилетал сначала во внутреннюю память (которой было мало), и только потом его можно было отправить на карту памяти. А SonyEricsson при передаче большого количества файлов «делал вам мозги», когда после приёма каждого файла требовал сохранить его в папку — пока не сохранили, следующий файл принять вы не могли.
Моторола таким идиотизмом не страдала, и даже первая среди себе подобных подключалась в компьютеру в режиме «флешки». А ещё файлы можно было кидать по Bluetooth. Можно было, но не нужно было — Bluetooth 1.1 был дико медленным в сравнении с передачей по кабелю, да ещё и сам телефон в это время «тормозил» так, будто вы запустили на нём тест производительности.
- На задней панели было «стёклышко» для автопортретов. Селфи-камеры в те годы ещё не изобрели. И было крепление для внешней антенны на случай, если вас занесёт в дикие места, где без усиления сигнала сотовую связь не поймать. В 2004 году такая забота умиляла.
- Звонок было всегда слышно. Это был единственный телефон, у которого нельзя было случайно заткнуть звук вызова ни в кобуре (раньше так было модно носить телефоны), ни в кармане, ни в сумке — E398 орала так, что вы всегда слышали входящий вызов. Это компенсировало слабый в сравнении с конкурентами вибросигнал.
- Прошивка на дому без специального кабеля. Скажете «что тут такого?», и будете не правы, потому что с Nokia и SonyEricsson такие трюки не проходили.
- Дружественность к энтузиастам. Как и у Сименса, у Моторолы программисты были криворукими бездельниками, не способными довести прошивки до ума. За счёт того, что эти бездельники были ленивыми, доступ к прошивке они не особо защищали, и «самоделкины» использовали такую брешь себе во благо. В итоге ребята дорабатывали напильником свои телефоны, кто во что горазд:
- Полностью меняли оформление системы
- Учили телефон сохранять приложения и игры на карту памяти
- Делать настоящую Java-многозадачность. Например, держать включенными и ICQ, и Opera Mini (стандартный браузер, как и во всех телефонах, был невыносимой дрянью)
- Добавить эквалайзер для тонкой настройки звучания и др.
Чем плох
- Не дружил с русскими тегами в MP3. Лучше бы он не отображал их вообще, но дело было ещё хуже — вы видели чёртовы иероглифы, по которым было невозможно опознать, какую музыку вы слушаете.
mforum.ru
- Процессор был ужасным. На 40% медленнее, чем в Nokia 6230, и почти на 60% хуже, чем в SonyEricsson K700i. Да, Siemens S65 был примерно таким же тормозом, но прошивка у него была более легковесной. А у Motorola вы могли быстро нажать четыре раза джойстиком вниз, и только спустя полторы секунды телефон добегал до соответствующего пункта меню. Владельцы отмазывались словами «а мне и так нормалёк, я привык уже».
- **Музыку можно было крутить только в битрейте (качестве) до 192 кбит/с. Это выше среднего, да и при помощи прошивки ограничение можно было снять, но мощности процессора не хватало и телефон всё равно либо заикался, либо пропускал куски песен в высоком качестве. Почему-то у Nokia и SonyEricsson таких проблем не было. Хотя нужно признать, что Siemens были ещё большими кретинами и просто «забыли» добавить поддержку MP3 в свой флагманский телефон 2004 года, S65 (энтузиасты правили этот недостаток самостоятельно).
- MP3 приходилось слушать либо в убогом окне со списком мелодий, либо запускать для этого Java-приложение. Которое было хуже многих стандартных плееров в телефонах-конкурентах.
- Мелкие досадные дефекты корпусаКрышка для крепления SIM-карты держалась на соплях и со временем просто выламывалась. Сама SIM никуда не улетала (аккумулятор её прикрывал), но удовольствие так себе.
Разбалтывался в хлам разъём зарядки (так называемый fastport) — вы можете поставить старую Motorola E398 на зарядку, а утром обнаружить, что контакта с кабелем не было. Приходилось перепаивать разъём на телефоне. А ещё со временем начинал облезать корпус…
- Быстро засорялся и терял громкость разговорный динамик. Гламурный дизайн с буквой «M» нравился всем, а вот то, что изначально не громкий динамик собирал пыль и грязь, отчего становился неприлично тихим и требовал чистки, фанаты E398 в своих воспоминаниях почему-то не рассказывают.
- Музыку с карты памяти нельзя поставить на звонок. Приходилось искать обрезанные рингтоны, чтобы влепить их во внутреннюю память и назначить мелодией вызова.
- Не очень качественная камера. Бог с ними, с Самсунгами — SonyEricsson K700 и Nokia 6230 выдавали намного более качественные снимки. С другой стороны, Siemens S65 фотографировал примерно так же.
Но ещё больше в Мотороле действовала на нервы медлительность при съёмке — вы нажимали на кнопку «снять», телефон вроде бы схватывал момент, в который вы нажали клавишу… а готовый кадр E398 снимала спустя 1.5 секунд после нажатия на кнопку. Всё из-за паршивого процессора. Причём, если вы отключали звук «щёлк» при съёмке фото, процессору становилось чуть легче, и задержка уменьшалась примерно до 0.75 секунд. Но никакой вам моментальной съёмки, как на Нокиях и SonyEricsson.
То, что камера ещё и не умела снимать видео (хотя телефон тянул съёмку и открывал готовые видеоролики без проблем) — отдельный пункт идиотизма Motorola. В новых прошивках всё это добавили, но это вам не эпоха Андроид — прошивка не прилетала сама по воздуху, всё нужно было проводить за старыми компьютерами, старыми программами для перепрошивки, и вообще страдать при этом больше, чем нынешние школьники, которые возомнили себя хакерами после разблокировки загрузчика на Xiaomi.
- Проблемы с доступом к файлам из Java-приложений. Передачей файлов по ICQ в те годы особо никто не баловался, а вот качать из интернета картинки и музыку было модно. С учётом того, что стандартный браузер был ни к чёрту, делать это приходилось через Opera Mini. Только вот Опера не имела права на запись всячины на телефон, пока вы не заморочитесь и не заколхозите подпись Java-приложения, чтобы E398 поверила «это не вирус, ему можно разрешать лезть на карту памяти и внутреннюю память для записи и чтения файлов». Хлопотное было занятие, при том, что на Siemens и SonyEricsson таких проблем не было (на Нокиях были, но у финнов всегда была отговорка «покупай смартфон, если ты такой хитрозадый!»).
Да и вообще, файловый менеджер в телефоне был на любителя — вы могли наплодить сколько угодно подпапок с музыкой, разложенной по альбомам, но после открытия папки «Музыка» телефон в любом случае вываливал вам все песни единым списком. Были сторонные Java-приложения, которые это лечили, но см. выше — с доступом Java к файлом был отдельный страстный секс.
- Немного идиотизма в переводе. Американо туристо, облико морале. Например, пункт «исходная настройка» не сбрасывал настройки, а просто содержал в себе то, что обычно настраивают после включения в первую очередь — яркость экрана и дату/время. А когда вы ставили обои на экран, вы могли выбрать из «По всему экрану» и «На весь экран». Первый пункт на деле вписывал картинку в экран, второй — растягивал «до победного».
Остальные недостатки — не недостатки, потому что на наличие радио (а его не было) при таком музыкальном потенциале в MP3 всем было наплевать, к автономности в два дня против трёх дней у конкурентов все относились с пониманием — при беготне с такой громкостью из динамиков иначе и быть не могло. Отказ от ИК-порта поначалу заставлял владельцев Моторолы страдать — нужно было найти «чувака с ИК-портом и блютузом» (владельцы SonyEricsson K700i, Nokia 3230/6600 или Samsung D500), чтобы он был посредником в перекачивании ерунды с Siemens C65/CX65 или SonyEricsson K300i/K500i. Но уже в конце 2005 года все новые мобильники перешли на передачу файлов по Bluetooth, и эта проблема перестала быть проблемой.
Оформление меню было вкусовщиной, фанатов у него хватало — это всё равно, что сейчас фанаты Huawei и Samsung будут грызть друг другу глотки, выясняя, кто перерисовал Андроид более удобно и красиво. Никто никому ничего не докажет.
А вот то, что равный по цене SonyEricsson был жмотом и кормил покупателей дорогого K700 41 Мбайт памяти без слота microSD — не забудем, не простим! Как и дебильный ни с чем не совместимый фирменный формат дорогущих карт памяти Sony в K750i. Но это уже отдельный разговор.
Разъём для наушников у Motorola, если вы вдруг не заметили, был нестандартным — 2.5 мм вместо обычных 3.5 мм. Но это даже плюс — сегодня на старые ублюдочные фирменные порты Nokia, Siemens и SonyEricsson найти переходник на стандартные наушники сложнее, чем 2.5 мм => 3.5 мм. Да здравствует Америка!
Как к нему относиться в итоге
Недостатков у этой модели было очень много, но, вы ведь помните, что я в начале статьи написал о «трудящихся»? Люди не парились над теми материями, которыми мы с вами озабочены сейчас. Не было никаких соцсетей, чтобы условный Вася стеснялся выкладывать фотки со своей Моторолы рядом с владельцами SonyEricssson или Nokia. Не было изобилия сравнительных тестов в интернете (да и сам интернет был штукой дорогой и в полноценном компьютерном варианте встречался эдак у 6 из 10 желающих). Не было потребности крутить на телефоне что-то, кроме ICQ и примитивных игр (иногда).
А лучшие динамики, один из лучших экранов, хороший уровень связи и разумная цена — были. Поэтому для многих дотошных телефонных фанатиков, это было «ведро, которое в подметки не годилось SonyEricsson и выезжало только за счёт динамиков», а в народной памяти это «нормальная мобила! Я с ней огонь, воду и медные трубы прошёл! А какой звук!.. Щас таких не делают!», и ничего с этим не поделаешь.
Главное в любви с первого взгляда — не смотреть второй раз. И бить себя по рукам, если захочется заказать такую модель по интернету (китайцы продают тяп-ляп восстановленные старые экземпляры). Потому что с тех пор много времени прошло, и сейчас вы не станете ни конвертировать музыку для телефона, ни прописывать ему англоязычные теги, ни мириться с настолько медленной работой или убогостью MP3-плеера в формате Java. Всему своё время.
Какие современные смартфоны идеологически близки Мотороле E398
Итак, Motorola E398 — это не очень мощный, но навороченный по мультимедийной части телефон с так себе автономностью, чуть дешевле флагманов.
Сейчас хороший звук динамиков в телефоне почти никого не волнует — дешёвая Bluetooth-колонка играет лучше любых стереодинамиков в корпусе мобилы. Если вам всё же нужен телефон, который звучит круто без блютуз-колонки, готовьте тысяч 30-35 — Sony Xperia XZ2
и Samsung Galaxy S9 вам в помощь.
А настоящая современная Моторола-бумбокс — это, конечно, Moto Z
или Moto Z2 Play c подключенным модулем JBL Soundboost 2. Даже сейчас, когда Мото де-факто мертва из-за своей глупости, а потом ещё и наложившейся сверху глупости Леново, это лучший способ снова почувствовать радость «качающей не по-детски» Motorola, как это было с пользователями телефонов ровно 15 лет назад.