Люди отказывались от смартфонов ради неё. Motorola E398 — лучшая музыкальная мобила всех времён

Дети, которых зачали на рубеже тысячелетий, уже совершеннолетние, и эта ваши цифра «2000» с их колокольни настолько же далека, как и «деды воевали» для поколения постарше. Но, вы-таки будете смеяться, для тех, кто жил в 2004 году (когда появилась Motorola E398), двухтысячный тоже казался чем-то, что было «довольно давно». Потому что именно с начала двухтысячных цифровая техника резко прибавила в характеристиках и крутизне, из-за чего «железки» начали устаревать стремительнее, а время летело быстрее, чем в старые добрые времена.

Если вы сейчас возьмёте машину времени, прыгнете в 2004 год и начнёте рассказывать молодёжи о своей жизни, вам практически ни в чём не будут завидовать — экраны мониторов и телевизоров к тому времени уже переобулись с толстенных ЭЛТ на тонкие ЖК, компьютерные игры выросли до впечатляющих и сегодня Need for Speed: Underground 2, Half-Life 2 и Far Cry; в кино крутили «Я, робот» (да-да, этому фильму уже 15 лет) и вторую часть «Обители Зла». А мобильники, хоть и оставались кнопочными, были хороши, как никогда! Следите за руками: