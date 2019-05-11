Люди отказывались от смартфонов ради неё. Motorola E398 — лучшая музыкальная мобила всех времён

Во-вторых, сами смартфоны были «молодыми и зелёными», и очень многое в них работало через задницу. Например, нормальной программы для переписки в ICQ у Symbian долгое время просто не было — ублюдочный stICQ постоянно терял связь, вылетал из-за «глюков» и недостатка оперативной памяти, не умел нормально переподключаться, и даже смайлов в нём было. А Jimm на Java можно было настроить на свой вкус (на сайтах были конфигураторы, в которых можно было выбрать «уровень фарша» вашего ICQ-приложения), но даже в версии для самых дохлых телефонов он был лучше, чем stICQ или, господи прости, Agile Messenger на смартфонах. При этом Java на Symbian-нокиях работала… правильно, через задницу! Тормозила, выедала всю оперативную память и зависала — спустя полчаса или полтора часа. Пользоваться этим позорищем на умных телефонах было невозможно, а на «обычных» мобилах всё ворочалось лучше.

В-третьих, дешёвые смартфоны стоили как телефоны среднего класса, но всегда были намеренно в чём-то кастрированными. Например, у троицы одинаковых «под капотом» Nokia 3230/6670/7610 финны сделали совершенно ублюдочное качество звука из динамика и в наушниках, «чтобы жизнь мёдом не казалась»!

Народ тогда клевал не на технологии, «уникальный пользовательский опыт» и эти ваши инновации, а на простые понятные вещи — хороший экран, хороший звук, надёжность. Угадайте с первого раза, какой мобильник давал всего этого выше крыши в 2004 году?

Музыка в мобильниках на пике моды, музыкальных телефонов нет

К 2004 году даже самые тупые и неповоротливые производители телефонов избавились от убеждения «мобильник нужен, чтобы звонить, и всё!». И телефоны с поддержкой нормальной музыки в MP3 начали штамповать ещё в чёрно/белую эпоху эдак с 2000-2001 гг. И из каждой газеты, из каждого телеканала нам впаривали модные рингтоны. Но прикол заключался в том, что у каждого сраного телефона был свой неповторимый разъём для подключения наушников, а эти наушники (точнее, гарнитура) были, как полагается «оригинальным аксессуарам производителя», бешено дорогими.

Но ещё хуже дело обстояло с музыкой из динамиков — абсолютно всем производителям было наплевать, как там звучит музыка из их мобильника. Полифония есть — и ладушки. .wav и .mp3 как-нибудь хрипят — скажите спасибо, что у вас это вообще есть в не флагманском телефоне!