Помните времена, когда для экономии мы покупали немецкие флагманы, а не китайщину? Siemens SL45 — лучший телефон «монохромной» эпохи

Но одна-единственная функция, будь она сколько угодно крутой, не «вытащила» бы за собой флагманский Сименс. Его покупали, потому что он был хорош во многих-многих вещах:

Настоящий полковник

Во-первых, у SL45 был немного устаревший, но удивительно крутой дизайн. Если до этого у фетишистов, которые требовали «метааалл!» в корпусе мобильников, выбор ограничивался «люминиевым» Nokia 8890 по бешеной цене, либо красивым, но дорогим де-факто и ущербным функционально ротатором Motorola V70, то Сименс предлагал дорогой по материалам и приличный по содержанию мобильник дешевле $500. При этом ещё и очень компактный, даже с учётом торчащей антенны — 105x46x17 мм против 129х47х19 мм у Nokia 6310, например. SonyEricsson T68m был ещё компактнее, но ловил сеть хуже (потому что не было внешней антенны) и карту памяти в него было не влепить. Да, у Nokia был крупнее аккумулятор, но Сименс с его 540 мАч, если не крутить на нём MP3, работал вполне на уровне конкурентов с 650-700 мАч.

Во-вторых, даже стартовые $500 с лихвой окупала комплектация из карты памяти на 32 Мбайт, док-станции и стереогарнитуры — обычно в комплекте с телефонами была только инструкция и, если повезёт, шнурок для того, чтобы носить телефон на шее.