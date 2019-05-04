Помните времена, когда для экономии мы покупали немецкие флагманы, а не китайщину? Siemens SL45 — лучший телефон «монохромной» эпохи

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Эпоха перехода от «трубы» к «мобиле»
С высоты 2019 года для нас уже «Шо Пэн, шо Моцарт — всё едино», и разницы между писклявыми монофоническими мобильниками с чёрно-белыми дисплеями нет никакой. А она была, и была огромной — настолько, что и молодёжь, и пожилые люди разбирались в функциях телефонов лучше, чем современные «миллениалы» разбираются в Андроиде. Это не значит, что каждый первый выпущенный в лохматые годы телефон был шедевром — наоборот, «проходняка» в те годы было предостаточно. Но те мобильники, которые отличались от серой массы, легендарны и по сей день. Siemens SL45 был как раз таким.
Итак, 2001 год — на улицах из машин играют ещё новые тогда песни «Моё сердце остановилось, моё сердце замерло» и «Небо уронит ночь на ладони, нас не догонят!», «Перл Харбор» и «Форсаж» сносят крышу любителям кино, а в компьютерных клубах выстраиваются очереди, чтобы за толстым ЭЛТ-монитором (ЖК был фантастикой наяву, которую никто не видел вживую) запустить небывало крутую Grand Theft Auto 3 на процессоре Pentium 3.
А что же мобильники? Они уже не были редкостью — люди, которые шли по улице и разговаривали с прижатой к уху рукой, уже ни для не выглядели шизофрениками. Но и серьёзной техникой телефоны ещё не считались. Если вы хотите понять, какой были типичная «мобила» той эпохи, взгляните на вышедшую в 2001 году Nokia 3310 — все её главные преимущества укладывались в «наконец-то без торчащей антенны», «может звонить, может не звонить» и «а ещё у неё есть змейка!» (на монохромном экране). Поэтому для выхода в интернет люди отправлялись к компьютеру, музыку слушали на кассетных или CD-плеерах (mp3-плееры с флеш-памятью даже на 64/128 Мбайт были бешено дорогими), а фотографировали друг друга на моментальные «Полароиды» или не моментальные мыльницы Kodak, чтобы потом бежать в фотоателье на проявку плёнки.
Выбор между «дёшево и без функций» и «дорого, и нет смысла»
В 2000-2001 г. не было проблемой купить телефон для звонков, потому что расцвет «звонилок» пришёлся именно на этот период. Для тех, кто искал что-то дешёвое, компактное и приятное глазу, чтобы звонить, были глючноватые и со звуком, как из бочки, но копеечные Alcatel One Touch 310. Те, кому нервы были дороже внешнего гламура, «донашивали» б/у Ericsson A1018 и прочие Nokia 3210 — в этих телефонах не было даже вибросигнала, а ещё они плохо дружили с кириллицей, но это никого в те годы не волновало.
Богатые ребята выкладывали 500-600 евро и получали… Nokia 6310, со всё тем же монохромным экраном, зато с большим аккумулятором. В чём был смысл доплачивать, если эта мандула выглядела так же, как Nokia 3310 за 180 евро? В возможности выхода в интернет и встроенных Bluetooth (не для музыки, которую Nokia 6310 не поддерживала даже по проводу, а строго для разговора по гарнитурам, которые тогда очень быстро разряжались), да ещё ИК-порту – для выхода в интернет через ПК без проводов. И… всё! Никто даже не задумывался о каких-то там играх, нормальной реализации закачки рингтонов и т.п. — Nokia просто «рубила капусту», потому что считала себя богоизбранной, как это делает сейчас Apple, и за 500 евро ничего экстраординарного в 2001 году не предлагала.
По-настоящему функциональные мобильники в 2001 году стоили $800-1000. Такие суммы и сегодня многих напрягают, а 18 лет назад 100% покупателей в России были уверенны, что «чёртов мобильник не имеет права стоить настолько много!» — поэтому пафосный смартфон Motorola Accompli A6188 в РФ просто не привозили, а космически крутая Nokia 7650 (смартфон на Symbian, опередивший своё время), хоть и появилась в ноябре 2001 года, в продажу в Финляндии вышла летом 2002-го, а в Россию приехала только к осени.
Самсунг в те годы ещё только учился делать телефоны и считался чем-то в духе малоизвестных «китайцев» сегодня. Sony с их знаменитым колесом прокрутки на левом боку были недешёвой экзотикой «для врубающихся пацанов», Panasonic ещё только проектировал свой игрушечных размеров GD55, а до тех пор выпускал неадекватно дорогие (потому что «японское качество») телефоны почти без функций.
Поэтому на таком «безрыбье» пределом желаний покупателя мобильника в 2001 были Ericsson T68m и Siemens SL45. Эриксон будоражил покупателей своим цветным экраном, но оказалось, что покупатели любят ушами — поэтому на долгое время культовым стал Siemens SL45, который стал первым в истории телефоном для прослушивания музыки.
Музыка на телефоне в 2000-х — занятие сложное и ответственное
Сейчас подростки у меня под окнами включают музыку с отборно-тупыми текстами через Bluetooth-колонку и даже не подозревают, насколько сложно было слушать MP3 в телефоне, который равен по возрасту любому из этих любителей русского рэпа.
Но для начала — лирическое отступление. Потому что Siemens SL45, вопреки легендам, не был первым мобильником-аудиоплеером. Первым был Samsung SPH-M100, который вышел ещё в 2000 году — у него было 64 Мбайт памяти (карты памяти не поддерживались) и флагманская, на то время, функциональность. Но всем наплевать, потому что эта модель работала только в сетях CDMA, а это значит, что в наших (и европейских тоже) краях не ловила сеть даже в теории, русский язык не поддерживала и вообще была никому не интересна, как и любой другой Самсунг до выхода модели C100. И даже после Самсунга выходили другие мобильники с поддержкой MP3… в которых, правда, было менее 10 Мбайт памяти, из-за чего в телефон помещалось от силы 1.2 песни и проку от поддержки реалистичной музыки было ноль.
А Сименс SL45 продавался на каждом углу и, что радовало трудящихся особенно, позволял влепить в себя карты памяти любого возможного на тот момент объёма. Вы не представляете себе, какая это была свобода — слушать не пищалку из тяп-ляп слепленных инструментальных рингтонов, а полноценную музыку. Не через шипящие кассетные плееры с перемотками и реверсами, не через дорогие CD-плееры диаметром с тарелку, а прямо с мобильника! Нужно годами жить в мире, где нормальная музыка есть либо в автомобилях, либо в квартирах/домах, чтобы понять, как хорошо иметь музыкальный плеер всегда с собой. Это дорогого стоило — я сейчас говорю не только о цене самого телефона ($450 на старте продаж, пусть и с удешевлением до $280-300 через год после выхода), но и о тяготах-лишениях, которые были связаны с прослушиванием. А их было много:
- В комплекте с Сименсом SL45/SL45i вам полагалась карта памяти объёмом 32 мегабайта. Этого хватало на 7 песен в качестве «чуть лучше, чем на кассетах» — 128 кбит/с. Встроенной памяти у мобильника было настолько мало, что её нигде не указывают.
- Siemens SL45 подключался к компьютеру не к USB, а COM-порту и определялся не в качестве флешки. А у этого поганого порта скорость передачи была такой, что одну песню в MP3 в том самом качестве 128 кбит/с нужно было заливать 20 минут. Ещё одну песню — ещё 20 минут.
- Если вы вдруг закинули на Siemens SL45 песню не в постоянном битрейте (128/192/256/230 кбит/с), а в переменном (скачущем), почти со 100% вероятностью, когда телефон на неё наткнётся, он жалобно пискнет и зависнет/выключится.
- SL45 не работал без SIM-карты (энтузиасты умели прошивать Siemens так, чтобы работал и без SIM, но мало кто проворачивал это в реальности), передавать песни на него нужно было со вставленной SIM во включенном состоянии.
- Если вы 19 минут подряд передавали одну несчастную песню, а потом вам кто-то позвонил, это фиаско — начинайте передавать сначала. Поэтому было проще плюнуть, купить кард-ридер и каждый раз извлекать карту памяти для записи на неё напрямую, чем делать это через телефон.
- Карта памяти на 64 Мбайт в 2001 году стоила $180 (5400 рублей по курсу тех лет) — это больше средней зарплаты в регионах, между прочим.
- Это было удивительное время, когда каждый производитель городил по нескольку стандартов подключения наушников для мобильников, поэтому изначально с Siemens SL45 вы могли использовать только фирменную гарнитуру. Чтобы использовать стандартные наушники от плееров, нужно было найти кабель от зарядного устройства, правильным образом его раздербанить, а потом спаять своими руками переходник.
- Прослушивание MP3 очень напрягало маломощный процессор старого мобильника, поэтому автономности в таком режиме хватало на 2-2.5 часа. С неоригинальным аккумулятором на 1000 мАч (против стандартных 540 мАч) — на 5-5.5 часов. Беда только в том, что в неоригинальные аккумы в те годы никто не догадывался вставлять умные контроллеры. Поэтому, если «подвальный» аккумулятор полностью зарядился, а вы не сняли телефон с зарядки, он (аккумулятор) мог раздуться, «долбануть» и залить ваш флагманский телефон горячим электролитом. Аминь.
pikabu.ru
- MP3 вы могли слушать только в наушниках — из динамика громкой связи Siemens SL45 играл только монофонические пищалки уровня консоли «Электроника» (в которой волк ловит яйца). Зато их, в отличие от большинства мобильников, можно было закачивать на карту памяти почти в безлимитных количествах — нужно было только найти файлы .mid именно для монофонических мобильников. В 2001 году почти все мобильники были такими, но уже спустя 2-3 года все рингтоны «точили» под полифонию.
- Теги ID3 не поддерживались. То есть, вместо исполнителя, названия песни, альбома и года выхода вы видели название файла. В начале двухтысячных это название часто было наподобие «прекольная милодия» или «vasyan-4otkiy-pacan.wap.ru».
- Карты памяти в те годы чаще всего были хламом, да и телефонные прошивки работали с картами памяти через «труднодоступные места». Поэтому в один прекрасный момент Siemens SL45 мог выдать вам «Ошибка карты!» и перестать что-либо с неё считывать. Иногда это означало, что карте памяти «кирдык», иногда это был всего лишь глюк телефона — нужно было перекачать все файлы с карты памяти на комп, отформатировать карту памяти, перекачать файлы обратно. И даже это не всегда помогало — бывали случаи, когда у Сименса просто начиналась аллергия на вполне рабочую и хорошую карту памяти.
onliner.by
Сейчас, когда «глюки» в телефонах случаются только после обновления Андроид, никто не верит, что телефон может проявить характер без всяких новых прошивок. Но у Сименсов это была фирменная особенность, за которую «семёноводов» травили фанаты Нокии и SonyEricsson. В ответ владельцы Siemens тыкали нокиафанов носом в тот факт, что сопоставимый по крутизне финский мобильник в 1.5-2 раза дороже. А мнение любителей «Сониэриков» просто никто не принимал во внимание в спорах, потому что у этих ребят разумные по цене мобильники с поддержкой MP3 появились только в 2004 году (SonyEricsson K300i/K500i и др.).
Почему владельцы Siemens SL45 терпели настолько утомительную возню с закачкой музыки? Потому что все остальные конкуренты предлагали либо монофоническое пиликанье (недорого), либо полифоническое (дорого). Либо выкладывайте 2-3 цены Сименса SL45 за коммуникаторы/смартфоны с поддержкой MP3 в 2001-2002 гг.
Но одна-единственная функция, будь она сколько угодно крутой, не «вытащила» бы за собой флагманский Сименс. Его покупали, потому что он был хорош во многих-многих вещах:
Настоящий полковник
Во-первых, у SL45 был немного устаревший, но удивительно крутой дизайн. Если до этого у фетишистов, которые требовали «метааалл!» в корпусе мобильников, выбор ограничивался «люминиевым» Nokia 8890 по бешеной цене, либо красивым, но дорогим де-факто и ущербным функционально ротатором Motorola V70, то Сименс предлагал дорогой по материалам и приличный по содержанию мобильник дешевле $500. При этом ещё и очень компактный, даже с учётом торчащей антенны — 105x46x17 мм против 129х47х19 мм у Nokia 6310, например. SonyEricsson T68m был ещё компактнее, но ловил сеть хуже (потому что не было внешней антенны) и карту памяти в него было не влепить. Да, у Nokia был крупнее аккумулятор, но Сименс с его 540 мАч, если не крутить на нём MP3, работал вполне на уровне конкурентов с 650-700 мАч.
Во-вторых, даже стартовые $500 с лихвой окупала комплектация из карты памяти на 32 Мбайт, док-станции и стереогарнитуры — обычно в комплекте с телефонами была только инструкция и, если повезёт, шнурок для того, чтобы носить телефон на шее.
В-третьих, когда Siemens SL45 (модель 2000 года) доехал до России в 2001 году, он сделал это не сам, а в компании с Siemens SL42 (тот же SL45, но без док-станции и гарнитуры, да с картой памяти 16 Мбайт, а не 32 Мбайт, и дешевле) и SL45i (прежний SL45 с чуть более крупным аккумулятором и новой прошивкой с поддержкой Java-приложений и игр). Стоит ли говорить, что любой сервис за символическую плату мог перепрошить ваши SL45 и SL42 в SL45i, а благодаря младшим версиям немецкий флагман быстро дешевел и уже очень скоро стоил копейки в сравнении с конкурентами?
В-четвёртых, SL45, как подобает флагману, был очень навороченным и продуманным мобильником. Отдельные кнопки для запуска диктофона и MP3-плеера на корпусе и сегодня были бы очень в тему на кнопочных телефонах. При этом клавиша диктофона во время звонка позволяла… записать разговор! Это ли не круто?
Сюда же плюсуем крутую телефонную книгу с возможностью сохранять до 4 номеров телефонов на один контакт (это было редкостью), а потом передавать их пачкой по ИК-порту (чтобы не страдать от ограничений на вместимость и длину имён в памяти SIM-карты при переносе номеров). Профили (звонок, звонок и вибрация, только вибрация, без звука), которые у некоторых телефонов не существовали – нужно было лезть руками в настройки и всё править. А в Сименсе уже тогда можно было регулировать громкость уведомлений отдельно от громкости звонка, например.
А ещё на Siemens SL45, телефоне 2000 модельного года, можно было воспроизводить видео! Без звука, чёрно-белое и предварительно адаптированное, но конкуренты зачастую даже GIF не могли открыть!
Ну и всякое баловство наподобие «замени логотип оператора на какую-нибудь пафосную фразу, сердечко, плюшевого мишку или пистолетик» тоже прекрасно работало.
В-пятых, это был первый «боевой» телефон энтузиастов, готовый к любой перепрошивке. О том, что поддержка Java-игр и приложений элементарно добавлялась прошивкой младших моделей в старшие, я уже сказал. Но гораздо важнее, что чёртову тьму игр и приложений можно было ставить на карту памяти, а лимит вместимости этих карт памяти легко повышался правкой прошивки. После патча Siemens SL45 «тянул» уже не 256 Мбайт, а 1 Гбайт без проблем — многие Нокии до 2004 года (когда вышли легендарные Nokia 6600 и 623) влепить такой объём было лотереей — частенько старые финские телефоны либо вообще не видели огромную карту памяти, либо видели, но с гигабайтом на борту тормозили так (Nokia 6021), что хозяин крыл матом каждого причастного к созданию телефона, а потом менял 1 Гбайт на 512 Мбайт у знакомых, чтобы телефон наконец «отпустило».
Что давали прошивки и патчи? Ну, например:
- Возможность перепрограммировать клавиши для быстрого запуска приложений или игр
- Отключение паники и подтверждений «а ты точно уверен, что хочешь разрешить вот этой Java-программулине лезть в интернет?»
- Продвинутый файловый менеджер
- Заряд аккумулятора в процентах (эксклюзив для телефонов того времени)
- Вибрация при входящем сообщении во время разговора (да, такой функции в старых телефонах «из коробки» не было, был, разве что, рингтон)
- Другие шрифты для оформления системы
- Автоматический переход на вибро/без звука при подключении или отключении наушников
- Разная длительность вибрации для SMS/календаря/отчётов о доставке SMS/MMS. Тоже эксклюзив, потому что такими тонкими материями никто в стандартных прошивках никогда не заморачивался
- Чёрный список
- Разгон процессора (!). Нет, я не прикалываюсь — в режиме ожидания можно было выставить 13 МГц для улучшения автономности, а в работе — 26 МГц.
- Мульти-СИМ. Все телефоны той эпохи были односимочными, а тарифы на звонки на «вражеского» оператора были бешено-дорогими. Поэтому умельцы выпускали «чистые» SIM, на которые можно было потом копировать две-три SIM с вашими номерами. И переключаться между ними из меню телефона. Например, звонит вам Федя со своего Билайна на ваш МТС, и, чтобы Федя не был в шоке от цены за звонок, вы сбрасываете вызов, переключаете в меню телефона ваш МТС на ваш Билайн, «кидаете гудок» Феде. Федя радостно перезванивает вам уже на Билайн и платит гораздо меньше. Это сейчас вы ржёте с таких порядков, а тогда (18 лет назад) связь стоила столько, что люди заранее планировали свою речь, чтобы уложиться в 55 секунд и не платить за вторую минуту разговора. Непростые были времена.
- Автоматическая смена режимов звука и уровня подсветки исходя из времени суток. Даже в Андроид это «изобрели» эдак начиная с 2015 года.
- Фоновое воспроизведение диктофона. Это вам не смартфоны, поэтому сама по себе фоновая работа чего-либо была диковинкой.
Доработок было очень много, но вы и так задолбались читать эту статью, поэтому перейдём к недостаткам (а их тоже было много):
Недостатки
Итак, суммируем и добавляем:
- SMS с кириллицей (русскими буквами) можно было принимать, а вот отправлять — только латиницей
- Имя артиста и песни в MP3 не отображались — только имя файла
- Неприлично медленная даже по тем временам закачка файлов на телефон
- Плохая автономность в режиме MP3-плеера. Вроде бы не беда, но помните о том, что до распространения внешних аккумуляторов (павербанков) нужно было жить ещё лет 10-12, а свои жалкие 540 мАч Сименс пополнял за 2-2.5 часа.
- Периодические глюки в работе с картой памяти и «аллергия» телефона на неё без видимых причин
- Отключиться «на ровном месте» (ночью, когда вы завели будильник и планируете встать утром вовремя) — легко. На любой версии прошивки, при любом заряде аккумулятора, при непонятных обстоятельствах (сегодня не вырубился — завтра вырубился).
- Не поддерживается GPRS. То есть, интернет-то есть, то только через CSD — это когда телефон не выходил в интернет напрямую, а набирал номер, соединялся с ним, и оплата была поминутной. Мало того, что к вам в это время было невозможно дозвониться, а интернет был медленным — он ещё и был намного дороже, чем при GPRS. Поэтому владельцы «Семёнов» SL45 предпочитали не мучаться, а просто заявляли «а он нам и вовсе не нужон, интернет ваш» , когда владельцы SonyEricsson T68 или Nokia ржали над ними в голос.
- Скользкий. Красота требует жертв, но металлический корпус в руках был, как мыло. Трагедии добавляло то, что, в отличие от «мессера» Siemens ME45, этот флагман при падении мог как умереть, так и «стать инвалидом» (получить новые невиданные глюки прошивки, перестать распознавать карту памяти и т.д.)
- SonyEricsson T68m при такой же цене был компактнее, выносливее, и с цветным экраном (пусть и самым примитивным). Но не поддерживал ни MP3, ни карты памяти, ни Java, ни, тем более, патчи прошивки.
Немецкий порядок и китайская вседозволенность в одной мобиле
Знаете, почему энтузиасты так долго оплакивали телефоны Сименс, когда они начали «тонуть», после чего их «поматросил» BenQ и добил окончательно? Потому что Сименс был единственным производителем телефонов по разумной цене с хорошим сочетанием «железа» и «софта». Сейчас сравнить их можно, разве что, с Xiaomi и, с большой натяжкой, Meizu и Honor. Но это всё равно не до конца корректное сравнение.
Навороченные телефоны не стоили дорого, в отличие от Nokia, где маркетологи отсыпали функций по чайной ложечке и даже в эпоху «программно-равных» смартфонов делали мелкие подлости, чтобы хорошее не стоило дёшево (моно-звук в наушниках у Nokia 3230/6670/7610, устаревшая версия системы в Nokia N-Gage и т.д.). А количество «глюков» в навороченных телефонов не было критичным, в отличие от Motorola, к крутым смартфонам которой (MPx 200 вспомните) без «напильника» было страшно подходить. Сименс не выпускал рекордно навороченные по каждой характеристики телефоны в каждом из классов, но вплоть до выхода Siemens x75-серии даже ненавистники марки признавали, что «Семёны отрабатывают каждую вложенную копейку». Уж как умеют.
С кем можно сравнить Siemens SL45 из современных смартфонов
Навороченный, пригодный для любой перепрошивки флагман, который быстро дешевеет, но вне конкуренции по соотношению цены и качества? Это, ребятушки, Xiaomi Mi 8 (или даже Mi 9) в его расцвете сил. Либо Honor 10, который тоже прославился в роли «много смартфона по умеренной цене».
Xiaomi ближе к сименсовской идеологии, потому что после перепрошивки и установки какой-нибудь Camera2 API (продвинутой автоматики для работы с камерой) его можно заставить прыгнуть выше головы и фотографировать лучше, чем задумано производителем. Почти то же самое, что и прошивки/патчи Siemens SL45 во всех их разнообразии.
Если Nokia 3310 стала эталоном прочности, а Samsung C100 — эталонным «цветасто-полифоническим» телефоном, то Siemens SL45 стал первым пророком идеи «телефон будут использовать для музыки» и, будучи простым телефоном, научил людей любить смартфоны ещё до их фактического появления в широкой продаже.