Почему прочных и выносливых телефонов в 2000-х было много, а культовой стала только Nokia 3310

Не кажется ли вам, что в последнее время тем для дискуссий о мобильниках становится всё меньше? Никто всерьёз не рассуждает о смартфонах, как о достижении техники или покупке на много лет вперёд: купил — пару лет использовал «на износ», а потом сменил на что-то новое, потому что старая модель уже «не тянет», аккумулятор износился в лоскуты, а экрану или корпусу досталось за время эксплуатации, и тратить деньги на ремонт этого чуда смысла уже нет.

Отдельные энтузиасты, конечно, укутывают мобильники в чехлы и защитные стёкла, напяливают любительскую прошивку с новой версией Android на старое «железо» и вообще прекрасно проводят время, но никто всерьёз не обращает внимание на смартфоны прошлых лет, если это не флагманы «ради понтов», как подержанные iPhone.

Поэтому сегодня нам сложно понять, почему людям настолько полюбился «никакой» (с высоты 2019 года) Nokia 3310 — да настолько, что таких мобильников продали 130 млн. штук! И это в годы, когда телефоны:

не были все на одно лицо

развивались с бешеной скоростью каждый год.

Если допросить с пристрастием бывших владельцев Nokia 3310, они либо промямлят в ответ какие-нибудь стереотипы «уж я его ломал-ломал, а он не сломался!» или признаются «все покупали, и я покупал». Человеческая память коротка, поэтому, если ты не фанатеешь чем-то всей душой, запоминаешь только стереотипы. Поэтому Билл Клинтон в народной памяти вроде бы и не занимался ничем, кроме орального склонения Моники Левински, Боярский всю жизнь играл д’Артаньяна, а Элвис Пресли ходил и говорил «А-уап-бап-а-лумопэ-гуд-годдэм, тутти-фрути». Кем эти люди были на самом деле, почти всем плевать.