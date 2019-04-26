Этот телефон превратил Самсунг из неудачника в «царя горы» — Samsung C100

Вспомнить, что происходило в 2003 году, сейчас будет сложно всем категориям читателям. Некоторым из них — потому, что они тогда не родились (как и большинство «интернет-бойцов» в комментариях к статьям о мобилочках), а других банально подводит память, потому что мы с вами, ребята, не молодеем и гораздо лучше помним своё артериальное давление, чем текст песни «А я всё летала» из этого самого 2003 года.

И ещё хуже помним о телефонах той эпохи. А они тогда переживали подростковый возраст, когда показать уже было, что, а правильно всё это подать получалось не у всех.

Иными словами, телефоны на рубеже 2002 и 2003 года наконец-то перешли из эпохи «лишь бы связь была нормальной и не разряжались раньше времени» к идее, что мобила нужна не только для звонков, а должна при любой цене быть развлекательной техникой и понемногу обрастать этими вашими интернетами. Как только все перестали рассуждать о сотовой связи на серьёзных щах и приняли эти идеи, мир перевернулся. Почти во всех дешёвых телефонах появились цветные экраны и полифония, мир взорвался от истерии по картиночкам-мелодиям-GIF-анимациям и Java-играм.