Этот телефон превратил Самсунг из неудачника в «царя горы» — Samsung C100

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Дивное время, когда телефоны Samsung были редкостью для любителей выпендриться
Вспомнить, что происходило в 2003 году, сейчас будет сложно всем категориям читателям. Некоторым из них — потому, что они тогда не родились (как и большинство «интернет-бойцов» в комментариях к статьям о мобилочках), а других банально подводит память, потому что мы с вами, ребята, не молодеем и гораздо лучше помним своё артериальное давление, чем текст песни «А я всё летала» из этого самого 2003 года.
И ещё хуже помним о телефонах той эпохи. А они тогда переживали подростковый возраст, когда показать уже было, что, а правильно всё это подать получалось не у всех.
Иными словами, телефоны на рубеже 2002 и 2003 года наконец-то перешли из эпохи «лишь бы связь была нормальной и не разряжались раньше времени» к идее, что мобила нужна не только для звонков, а должна при любой цене быть развлекательной техникой и понемногу обрастать этими вашими интернетами. Как только все перестали рассуждать о сотовой связи на серьёзных щах и приняли эти идеи, мир перевернулся. Почти во всех дешёвых телефонах появились цветные экраны и полифония, мир взорвался от истерии по картиночкам-мелодиям-GIF-анимациям и Java-играм.
Но вы ведь понимаете, что все были равны, но некоторые равнее — мировой рынок телефонов между собой делили производители, половина из которых сегодня либо мёртвая, либо при смерти. А останки некоторых из них натянули на себя китайские владельцы и понемногу глумятся над трупом.
Так вот, в 2003 году телефоны состояли из:
- Nokia — iPhone той эпохи. Для любителей переплатить, но взамен получить «премиальный пользовательский опыт», финское качество, традиции, ~~ вальсы Шуберта, хруст французской булки…~~
- Sony Ericsson — тогда ещё совсем недавно купленный японцами и только начинающий трансформацию из бешено дорогих мобил для гламурных коммерсантов во что-то народное. Забавно, что в эпоху Android-смартфонов история пошла по спирали и хорошие смартфоны Sony снова начали выпускать только «для понимающих и состоятельных пацанов».
- Motorola — неубиваемые копеечные бюджетники, глючный средний класс и флагманы, которые нормально работали только у умельцев их прошивать и патчить. Аналог нынешнего Meizu для любителей хорошего-дешёвого и общения с техникой при помощи «такой-то матери» в попытках заставить её работать правильно.
- Siemens — заслуженный Сяоми (или ZTE Nubia, если вы разбираетесь в смартфонах чуть лучше) эпохи раннего телефоностроения. Предлагал функции заведомо более дорогих Нокий по цене Моторолы. Правда, работало всё это добро не всегда надёжно и предсказуемо. Причём у Xiaomi аналогичная ситуация была до выхода «глобальных» прошивок и выхода самой Сяоми из китайского подполья, а у Сименса только потому, что немецкие инженеры были раздолбаями и пили вайсбир со шнапсом вместо того, чтобы доводить телефоны до ума. В итоге из-за дыр в прошивках только у телефонов этой марки можно было прошить дешёвую модель до модели среднего класса (!) (Siemens C55) и вообще по-всякому веселиться. Но мы отвлеклись.
Но где же в этом списке был Самсунг?
Девяностые закончились совсем недавно, престиж у корейской электроники был относительным — в телевизорах Самсунг всё ещё считался «подставкой для тех, кто не смог накопить на Sony». А в мобильниках отношение к нему было такое же, как сейчас в эпоху Android относятся к тайваньским маркам. Мол, все эти ASUS и HTC что-то там штампуют для какой-то своей «понимающей» публики, но со стороны не совсем понятно, зачем это покупать, тем более по такой цене.
Нет, отдельные барышни, конечно, ходили с Samsung A800 — раскладушкой с ядовито-синим экраном, антенной для ковыряния в носу и душераздирающей (задоразрывающей, яйцедробящей) громкой полифонией. Но девушки поступали так это не от хорошей жизни, поэтому при первой же возможности либо переходили на бизнес-моноблоки Nokia 6xxx (если руководствовались разумом), либо на раскладушки Motorola V150/V300/V500, если руководствовались чувством прекрасного.
И так было до тех пор, пока не вышел Samsung C100 (или SGH-C100, если вам угодно).
Вау-эффект важнее функций
Помните, какими неповоротливыми слонопотамами были первый Samsung Galaxy S и его бюджетный брат Galaxy Ace? Именно в ту эпоху зародились мрачные штуки о том, что Android живёт плохо («тормозит»), но недолго (быстро разряжается). Зато какая красотища! И какие ощущения от «космической» цветастости/звукастости, когда берёшь мобильник после официально-деловых Нокий или хипстерского и недоступного простому трудящемуся iPhone!
Так вот — это началось не с Android и не Galaxy S, а в 2003 году, с Самсунга C100. Сразу по нескольким фронтам:
Лучший экран ещё до прихода всяких AMOLED
Полифонию в мобильники завезли уже в 2002 году, но даже дорогие бизнес-телефоны тогда выпускали с чёрно-белым (монохромным) экраном. За примерами далеко ходить не надо:Nokia 8910, Sony Ericsson T600 и др.
В конце 2002 и в начале 2003 года телефоны начали штамповать с цветными экранами. Мы сейчас, заевшиеся своими IPS и OLED в мобильниках романтизируем старые модели и дырявой памятью рассуждаем, что экраны сразу были хорошими, просто маленькими. Но это было не так:
- Почти все первые цветные экраны были изготовлены по технологии CSTN — самый дешёвый способ влепить в носимую технику цветный экран. Вам наверняка наплевать, из чего она там состоит, поэтому объясним на пальцах. Это были тусклые, мерцающие экраны с плохим временем отклика — это означало, что при быстрой смене картинки она не исчезала сразу, а будто медленно растворялась. Ощущение было, будто вы разглядываете GIF после литра водки. Но альтернатив не было, поэтому люди привыкли. Более крутые экраны (TFT) в 2003 году ставили только во флагманские телефоны (Motorola MPx200, Nokia 6800, Siemens SX1) за $500-700. Бюджетникам и среднему классу такая роскошь не полагалась.
- CSTN мало того, что были тусклыми и медлительными, так ещё и не были особенно цветными. Сегодня для нас это прозвучит дико, но в те славные годы крутизна экрана измерялась количеством отображаемых цветов — самые «позорные» экраны отображали 256 цветов и по качеству изображения были похожи на мазню разноцветным пластилином, чем на что-то, с чего можно рассматривать картинки. В 2003 году на такие телефоны уже никто даже не смотрел, но старожилы с Sony Ericsson T68i (крутым мобильником 2002 года, но с плохим экраном по меркам 2003-го) ходили да выкрикивали, что «цвета — это не главное». Бюджетники и средний класс телефонов в 2003 году предлагали 4096 цветов (Siemens A60/M55, Nokia 3510i, Sony Ericsson T230 и др.). Разве что Motorola E365 была счастливым исключением с TFT-экраном, хотя и сам экран, как вы понимаете, не дотягивал до уровня флагманов.
Samsung предлагал за эти же «бабки» дисплей, внимание:
- По технологии UFB. Это такой глубокий тюнинг CSTN самсунговскими технологиями с улучшенными характеристиками — лучше время отклика, выше яркость и контрастность, лучше цветопередача. 65535 цветов! 128x128 пикселей!
Поэтому, когда в 2003 году ты брал в руки Siemens M55 ($200 на момент выхода) с 101x80 точек при 4096 цветах и сравнивал их с 128x128 пикселях при 65535 цветов в более ярком экране Samsung ($150 на момент выхода), даже при более навороченной прошивке Сименса смотреть на него уже не хотелось. А у Нокии такого вы не могли получить даже в более дорогой модели Nokia 6610.
Это сегодня, когда у всех есть лопаты с минимум HD-разрешением и огромным запасом яркости (400+ кд/м2 даже в моделях за 6 тысяч рублей), можно рассуждать о том, что «да кому нынче какое дело, какой там экран в смартфоне). А в 2003 году Samsung C100 выдавал 150 кд/м2. Остальные недорогие телефоны были хуже и по яркости, и по цветности. Вкупе с анимированным меню это превращало «цэ-сотку» в один из лучших недорогих мультимедийников вплоть до выхода Siemens C65 и прочих мобильников уже следующего поколения.
Как тут не вспомнить, что и в смартфонную эпоху Самсунг прославился своими Амолед-дисплеями — настолько, что теперь OLED/AMOLED лепят во все флагманы и Apple, и китайцы.
Термоядерная полифония
С 2003 году телефоны уже не были примитивными пищалками (наподобие музыкальных открыток с Новым годом/днём рождения), поэтому новым объектом измерения крутизны была полифония и количество её «голосов» (доступных инструментов, как в оркестре). Чем больше голосов в полифонии, тем больше музыка меняется от подобия африканских барабанов + дудки к чему-то более похожему на то, что все тогда слушали на кассетах.
В самых крутых Сименсах 2003 года была 16-голосная полифония, в Nokia 7210 за чёртовы 400 долларов она была 8-голосной (чуть лучше монофонической пищалки), в Sony Ericsson T630 за $350-370 — 32-голосной. А Samsung предлагал 40-голосную полифонию за $150!
Для тех, кого бесили «пищалки» вместо мелодий вызова в телефонах в любом, виде, была возможность скачать «реалтоны» — какую-нибудь ублюдочного качества запись в формате AMR — примерно в 10 раз менее качественную, чем MP3-трек из вашего ВКонтакте. Но гурманы всё равно находились.
А в Самсунге использовался особенный формат MMF (который по-научному называется SMAF) — это разработка японцев из Yamaha. Суть её заключается в особом способе приклеивать обрывки фраз (например, бессмертное «эврибади мув ё бади») поверх полифонической мелодии. Настолько особенном, что для этого требовался отдельный аудиочип, чтобы сложная кодировка не нагнула маломощный тогда ещё телефонный процессор.
Когда телефон не просто пиликал инструментами, а ещё что-то «трындел» в эпоху до зарождения MP3 и даже WAV из динамиков, это производило на людей неизгладимое впечатление.
Справедливости ради стоит отметить, что популярным формат MMF не стал — во-первых, мало кто из «отправь SMS и получи рингтон» тогда штамповал мелодии специально для Самсунгов, а MIDI подходили для всех. А во-вторых, и сами владельцы C100 и других «гнусмасов» обходили эти рингтоны стороной — памяти в телефонах было порядка 1.5 мегабайт, а MMF-рингтоны занимали 100-250 Кбайт памяти против 8-25 Кбайт в MIDI.
Тонкий корпус
Сейчас любители смартфонов будут дружно зубоскалить и писать остроумные комментарии. Потому что под тонким корпусом в 2003 году производители понимали… 17 мм толщины! Да-да, в мобильнике с аккумулятором на 720 мАч. Сейчас даже смартфоны в 5000 мАч в два раза тоньше.
Но всё познаётся в сравнении:
- Siemens M55 с аккумулятором ёмкостью 700 мАч почему-то был 21 мм толщины
- Siemens SL55 — 21.9 мм при 500 мАч.
- Motorola E365 — 20 мм при 740 мАч
- Motorola C350 — 24 мм (!) при 650 мАч
- Sony Ericsson T310 — 19 мм при 700 мАч В общем. Вы понимаете.
Недостатки
Из параграфов выше может показаться, что Samsung C100 был безальтернативно самой крутой покупкой на момент выхода. Конечно же, это было не так — недостатков у этого телефона было полно. Например:
- Инфракрасный порт был, но им было нельзя пользоваться. Точнее, можно было, но не для передачи и приёма мелодий/картинок, как у всех конкурентов, а только для соединения с компьютером в режиме модема. Самсунг вообще был очень подлым производителем со своей заботой об авторских правах — даже в будущих крутых моделях делиться играми или некоторыми «защищенными» мелодиями было очень проблематично.
- Соединить телефон с компьютером в режиме модема было тоже сложной задачей. В эпоху очень паршивого и бешено дорогого интернета телефоны Самсунг не выходили сеть просто по команде AT+CGDCONT=l,"IP","APN", как конкуренты — им подавай фирменную программу Самсунг для соединения с компом. Очень глючную (Easy GPRS) программу, которую ещё нужно было где-то скачать, потому что диска в комплекте не было.
onliner.by
- В интернет Samsung C100 выходил только через точку доступа WAP. Возможно, вы помните, что в те лохматые времена подлые сотовые операторы начисляли цену за интернет в зависимости от точки доступа — если в настройках устройства точка доступа была «просто GPRS», цена была такой же, как если бы вы выходили в интернет через подключение мобильника к компу. А по точке доступа WAP вычисляли тех, кто выходит с мобильника, и драли за интернет с абонентов три шкуры.
- Стандартные игры были паршивыми, ничего близкого по крутизне к тому, что можно было установить на близкие по цене Siemens и чуть более дорогие Nokia.
- Ввод текста был неудобным (раскладка символов – запятой и т.д. были «не как у людей», и не как у телефонов-конкурентов), т9 в сравнении с нокиевским был одним из тех, кто любил заменять «Юля» на «Бля».
И всё же его любили
За то, что выглядел, показывал на экране красотищу и вливал в уши такую крутую, которые по такой цене не мог предложить никто. Именно с этой модели Самсунг перестал быть «ни рыбой, ни мясом» среди производителей мобильников и резко попёр вверх по продажам и престижу — со своими крутыми слайдерами, монструозными смартфонами на Symbian и Windows Mobile, а в новейшем времени — Android-смартфонами и первым местом мире по продажам. Но это уже совсем другая история…
На кого похож Samsung C100 из современных смартфонов
Главные особенности C100:
- Необычно крутой экран для своей ценовой категории
- Компактность
- Общее мультимедийное превосходство над конкурентами
- Цена на стыке бюджетного и среднего классов
С учётом того, что качество звука в мобильниках уже никого не волнует (оно более-менее нормальное везде), а рекордно крутые экраны с Quad HD за бесценок никто больше не предлагает, найти что-то «такое же, но не такое» очень сложно.
Можно ткнуть пальцем в подешевевшие флагманы, наподобие Xiaomi Mi 8/Meizu 16, и сказать — «вот оно!». Но это будет правдой лишь отчасти, потому что Самсунг, хоть и не был тогда престижным, но не продавал флагманы по цене среднего класса. И C100 не был флагманом.
А вот ASUS ZenFone 5 (не 5Z, а простая «пятёрка»), который и изначально строился по формуле «флагманская камера в смартфоне с процессором и ценой среднего класса», а теперь стоит на уровне бюджетников, вполне подходит. Или, если вам мил потенциал смартфона среднего класса не в камерах, хорошей аналогией будет Samsung Galaxy A8 (2018) — последний и почти единственный (есть только один менее популярный LG такого же класса) смартфон среднего класса в компактном корпусе и с водозащитой.