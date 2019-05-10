Лучшие бюджетные смартфоны мая 2019 г. (официальная розница)

А Индия уникальна тем, что до недавнего времени в ней были популярными очень странные мобильники.

Помните 2013-2014 гг. в России, когда Xiaomi и Huawei были известны только малому количеству энтузиастов (как Realme или Sharp Aquos сейчас, угу), а полки были завалены беспощадным, жутким, уходящим в космическую пыль хламом — Explay, teXet, Iconbit, Highscreen, Ritmix и т.д.? Всё это были импортированные ушлыми российскими бизнесменами китайские модели с расценками «сколько вам на сотню баксов отсыпать?», на которых переклеивались шильдики, мол, «народный бренд из РФ!», и накручивалась цена, по которой на Aliexpress можно было заказать смартфон с характеристиками вдвое лучше. Бывали у этих бракоделов и хорошие модели (случайно заказали контейнер со смартфонами не у бракоделов, а более-менее добросовестных китайских подвальных сборщиков), но чаще — мусор, о котором даже стыдно вспоминать.

Так вот — у нас почти все эти шарашкины конторы вымерли после того, как курс рубля упал вдвое (и смартфонов уже насыпали не ведро, а полведра — на тонированные джипы директорам денег стало не хватать), а китайцы поняли, что могут продавать смартфоны русским напрямую. Xiaomi тогда ещё валяли дурака, российские представители Meizu — «осваивали бюджеты», а героем, который, как говаривал Путин, вызвался мочить всех в сортире, стал Honor с его 4C Pro — и вот у нас почти цивилизованный рынок, на который из китайских официалов не пришли только совсем нищие или глупые конторы.

В Индии весь этот процесс начал кипеть и бурлить только сейчас. А из-за того, что индусов почти в 10 раз больше, чем россиян, фирменные китайские смартфоны начали разлетаться с такой скоростью, что дело дошло даже до специально созданных для Индии моделей. Или до временных эксклюзивов. Например, Сяоми сначала продавали свои Redmi Note 5 и Redmi Note 7 в Индии, и только потом, когда любители пить чай и ездить на слонах, насытились, очередь дошла до китайцев!

От такого спроса «крышу рвало» не только сяомистам, но и ASUS. При этом асусовцы понимали, что их имеющиеся смартфоны переплюнуть Redmi Note 5 не смогут даже в теории. Потому что старые антикризисные флагманы ASUS благополучно пролюбил, и до недавнего времени в России и в Европе ходил эдаким мачо и пытался со своими ценами влезть в «премиум». Премиум отчаянно сопротивлялся. А с нищей Индией такие «понты» тем более не сработали бы. Пришлось напрячь инженеров и спроектировать хороший бюджетный смартфон с нуля — такой, который был бы круче, чем Xiaomi, но не дороже.

И, чёрт возьми, у них это получилось! Тонкий мобильник с Full HD-экраном, NFC, «чистым» и всегда новеньким Android, раздельными слотами для сим-карт и карты памяти, громким динамиком, а главное — сочетанием 5000 мАч и максимально мощного на тот момент процессора в бюджетниках! Да, по качеству камеры Xiaomi Redmi Note 5 всё равно остался впереди. Но ни по автономности, ни по практичности Сяоми и рядом не стоял, да и работал в длительных высоких нагрузках иногда даже медленнее (ASUS не поскупились на хорошее охлаждение процессора). Это была победа.

Теперь всё иначе — Xiaomi сначала выпустила никчемный «проходняк» в виде Redmi Note 6 Pro, но наверстала упущенное с улучшенным по всем фронтам Redmi Note 7. ASUS решил проделать работу над ошибками — сделал ZenFone Max Pro второго поколения (M2) более красивым, влепил в него улучшенную камеру и более мощный процессор. В итоге… испортил равновесие, за счёт которого и «выстрелил» первый «Макс Про». С более мощным процессором 5000 мАч начали «улетать в трубу», как 4200-4400 мАч у конкурентов, а из-за более качественной камеры смартфон подорожал до уровня моделей среднего класса, и… в общем, стал немного бессмысленным на фоне Redmi Note 7 по одну сторону, и Xiaomi Pocophone F1 по другую.