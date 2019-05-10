Лучшие бюджетные смартфоны мая 2019 г. (официальная розница)

Никогда не слушайте пустозвонов, которые на просьбу помочь выбрать смартфон говорят «да они сейчас все практически одинаковые!». Даже в лохматые времена, когда Android был никому не понятной штукой, а смартфоны на нём выпускала только старая гвардия (Samsung, LG, Sony, HTC), не было полностью идентичных (качество экрана, автономность, скорость работы, качество камеры, цена) мобильников. Сегодня времена другие — Apple немного «протух», Samsung еле удерживается на троне, старая «массовка» ни живая, ни мёртвая, а на упомянутый выше Самсунг, как зомби, отовсюду набегают производители китайских мобил, и откусывают с мясом у корейского гиганта рыночную долю.
Вроде бы ситуация плачевная, в теории. Но на практике это означает, что «китайцы» дерутся за покупателя не только со старыми производителями, но и между собой, а всяким Самсунгам в такой сложной ситуации приходится вместо чёрной икры перейти на красную и начать выпускать хорошие смартфоны не за 30-35 тысяч, а за 15-20. А у тех, кто не хочет выпускать новые хорошие модели, катастрофически дешевеют смартфоны 2018 года (не будем показывать пальцем на Sony и LG). А ещё прибавляем к этому дешевеющие «не модные», но всё ещё крутые китайфоны 2018 года… Выбирать есть из чего — нужно только смотреть не на этикетку и красоты корпуса, а на характеристики. И, как в паршивых психологических тестах для соцсетей, познать свой характер — авантюрист вы, или наоборот, не любите приключения.
Xiaomi Redmi 6A — голосуй за стабильность!
Я не прикалываюсь — от вашего темперамента, на самом деле, зависит многое. Если вы и вправду авантюрист и ставите себе целью купить самый дешёвый, но пригодные к использованию смартфон, даже если его не продают на расстоянии вытянутой руки — хватайте ZTE Blade A530 за 4900 рублей — ничего более толкового в пределах 5 тысяч найти невозможно. Только не забудьте сразу же докупить внешний аккумулятор — с 2600 мАч далеко не уедешь, во всех смыслах.
Хочется не «минимальный», а полноценный смартфон, но тоже как можно дешевле — набегайте на интернет-магазины и покупайте Моторолу G5s за 7800-8000 рублей (как повезёт). Не успели? Берите ZTE Blade V9 Vita за 7700 рублей — получите 8 ядер, 3/32 Гбайт памяти и NFC (Google Pay) по смешной цене.
Казалось бы, при чём тут Xiaomi? При том, что Redmi 6A — вариант для тех, кто вертел на своём семейном бюджете все эти «хватай последние экземпляры, пока по скидке!!!» и просто ищет не рекордно крутой за потраченный рубль, но надёжный и качественный смартфон. Который можно купить, когда будет возможность, а не бежать с онлайн-заказом срочно, чтобы ухватить халяву за хвост.
У Xiaomi довольно натянутые отношения с сетевыми российскими магазинами — сотовые салоны любят, когда можно «навариться» с каждого отдельно проданного смартфона, а китайцы понимают, что «дорогой Сяоми — никому не нужный Сяоми» и пытаются удержать цены в более-менее разумных границах.
В итоге по-настоящему дешёвые Xiaomi с официальной российской гарантией продают либо «братаны-китайцы» TMall Aliexpress (магазин от владельцев Алиэкспресса с российскими складами, не путайте его с тем Ali, который набит торгашами-частниками из Китая), либо объединённый яндексо-сбербанковский магазин «Беру!». До 6500 рублей вы просто не найдёте более крутой смартфон в новом состоянии — надо брать!
Правда, остальные магазины пытаются подтянуть цену на Xiaomi Redmi 6A 2/16 с 5700 до 7500 рублей, а под таким соусом китайский бюджетник превращается из интересной покупки в «тыкву», взамен которой даже среди моделей Сяоми есть более интересные варианты.
Это не акт ненависти к, в общем-то, неплохому Redmi 6A. Просто этот смартфон вышел 10 месяцев назад — за это время конкуренты успели наплодить новых моделей и сбросить цены на старые — а цена Redmi 6A в крупных магазинах почему-то осталась неподвластной времени и не изменилась ни на копейку. Смартфоны — это не вино, они не становятся круче более молодых моделей по прошествии времени. Поэтому, как только четырёхъядерный Xiaomi с 16 Гбайт памяти приближается в цене к восьмиядерному ASUS с 32 Гбайт на борту, сяомофон прогнозируемо отправляется лесом для всех, кроме сектантов-любителей марки.
|Сколько стоит
|5.7 – 8.5 тысяч рублей (2/16 и 2/32 Гбайт)
|Чем хорош
|Хороший экран 18:9
|Самый бодрый процессор среди ультрабюджетников
|Неплохие камеры
|Регулярные обновления Android
|Дешёвые запчасти
|Чем плох
|Для игр не годится
|На ощупь и на вид — дешёвый кусок пластика
|Нет сканера отпечатков пальцев
|Все подробности
|Характеристики Xiaomi Redmi 6A
|Где можно купить недорого (на момент публикации)
|TMall Aliexpress — 5700 рублей (2/16 Гбайт)
|Онлайн-трейд — 6800 рублей
|ОГО — 6800 рублей
|Pleer.ru — 6900 рублей
|TMall Aliexpress — 6500 рублей (2/32 Гбайт)
Nokia 3.1 Plus — быстрый процессор, NFC и всегда новый Android
Итак, вы осознали, что на распродажу хороших восьмиядерных смартфонов дешевле 8000 рублей вы опоздали, и тратить деньги хочется всё же не на смартфон-«овощ», а на что-то, что не будет напоминать своим видом «сэкономил, жадюга? А теперь страдай!».
Первое, что на новые запросы вам будут впаривать интернет-сайты и фанаты в группах по интересам/форумах — Xiaomi Redmi 6. И будут правы, потому что по совокупности характеристик это смартфон практически без слабых мест — всего отсыпали в нужных количествах. Но по сути это тот же Redmi 6A, в котором заменили потроха. Поставили новый китайский процессор, добавили памяти, заменили тыльные камеры (их теперь две, а не одна), добавили сканер отпечатков пальцев. Дешёвый унылый корпус остался, процессор прожорливый, из-за чего унаследованные от младшей модели 3000 мАч держат заряд, как 2700-2800 мАч у других смартфонов. До вечера протянут — и слава богу. В общем, повода для горя нет, но для радости — тоже. Если бы эта модель стоила 7000-7500 рублей, как она стоит на Aliexpress с заказом из Китая, ничего более крутого найти было бы невозможно. А вот за 8800-10000 рублей варианты, как ни странно, есть.
Сюда бы порекомендовать Honor 8A — и 32 гигабайта есть, и процессор быстрый, и даже камеры более-менее. Но 3000 мАч для такого прожорливого процессора маловато, а главная проблема — Huawei заботливо кастрировал объём оперативной памяти этому смартфону, чтобы он невзначай не помешал «толкать» вам более дорогие Honor 8C и Huawei P Smart 2019. Не знаю, как вы, а я бы не стал отправлять трёхногого коня на пашню, даже если его бы продавали с большой скидкой. Да и какой там «большой», при нынешней мании величия у Хуавея — почти во всех сотовых салонах телефон отдают за те же 10 тысяч рублей, которые он стоит в фирменном магазине Huawei. Нормальный такой коммунистический контроль цен, чтобы у «хитрозадых нищебродов» (нас с вами) не было шанса сэкономить и купить телефон дешевле «рекомендованной» цены. Разве что у МТС есть более-менее изящный трюк, когда вы покупаете мобильник за 10 тысяч, но вам потом прилетает тысяча рублей кэшбэка на фирменную банковскую карту МТС (бесплатную). И уже с неё вы эти деньги переводите/обналичиваете, как вам угодно. В итоге получаем Honor 8A за 9 тысяч — не ахти, но лучше, чем у большинства продавцов.
Самой выгодной покупкой в диапазоне «8-10 тысяч» оказывается, как ни странно… Nokia, которую только ленивый не пинал аргументом «чёртовы китайские коммерсанты выкупили легендарную финскую этикетку, а теперь штампуют на ней переоценённый хлам с плохими характеристиками!». Почему же тогда мы наблюдаем сразу две Нокии, которые оказываются выгоднее и новых, и старых моделей этих ваших Сяом-Хуавее-хоноров и прочих полумёртвых «Мейзух»?
Вот глядите-ка, красивую металлическую Nokia 5.1 с Full HD-экраном, неплохой камерой и восьмиядерным процессором отдают за 7800 рублей в Москве, и за 8200 в регионах. Да, маловато постоянной памяти (16 Гбайт), Redmi 6 за 8800-1000 рублей, напомню, хуже этого смартфона по качеству экрана, корпуса и камеры, да ещё и обделён NFC.
А если вам позарез нужны именно 3/32 Гбайт и приличная автономность до 10 тысяч рублей, то вот вам Nokia 3.1 Plus со всем необходимым «фаршем» в этом бюджете.
Экран уже не Full HD, а всего 1440x720 пикселей (HD+), но у Redmi 6 экран отображает столько же пикселей, только ещё и более тусклый. Такой же процессор, как у Сяоми, но аккумулятор ёмкостью 3500 мАч и менее «жрущий» экран — за счёт этого Nokia работает от аккумулятора почти столько же, сколько Xiaomi Redmi Note 6 Pro с 4000 мАч.
При этом у Нокии более презентабельный корпус — металл под толстым слоем краски для того, чтобы не прилипал к рукам зимой и не раскалялся летом. Так, если помните, делал Samsung в Galaxy A3/A5/A7 2015 модельного года. Такая же по качеству камера, как в Honor 8A и Xiaomi Redmi 6, в отличие от Сяоми, есть NFC (и возможность оплаты с телефона в роли банковской карты). И Андроид уже девятый, тогда как на Xiaomi он прилетит «когда-нибудь потом, в течение квартала».
Когда в ноябре 2018 года Nokia 3.1 Plus вышла по цене в 13 тысяч рублей, её почти никто не покупал — Honor 9 Lite был людям намного милее даже при всех своих недостатках. Но с тех пор времена изменились: Honor 9 Lite сегодня по-прежнему бесстыже дорогой (всё те же 13 тысяч в большинстве магазинов), а Nokia резко подешевела и стала самой стоящей покупкой среди разумных по цене бюджетников. Берите, пока продают.
|Сколько стоит
|9.5-13 тысяч рублей (3/32 Гбайт)
|Чем хорош
|Большой и качественный экран
|Быстрый процессор
|Хорошая автономность
|NFC
|Красивый корпус
|«Чистый» Android, обновления и новые функции раньше большинства конкурентов
|Чем плох
|Немного дороговат
|Есть более дешёвые смартфоны, которые фотографируют лучше
|Все подробности
|Характеристики Nokia 3.1 Plus
|Где можно купить недорого
|Беру — 9500 рублей
|МТС — 9500 рублей
|Эльдорадо — 9900 рублей
|Связной — 10000 рублей
|Фирменный магазин Nokia — 10000 рублей
ASUS ZenFone Max Pro M1 — максимальная автономность и запас мощности в процессоре
Если меня когда-нибудь спросят: «Что толку от огромного количества производителей смартфонов и этой мнимой конкуренции, если в итоге все штампуют примерно равные по характеристикам и цене модели?», я молча покажу пальцем на ZenFone Max Pro M1.
Потому что это тот самый случай, когда новая «непуганная» и пока ещё охочая до новых смартфонов страна стала причиной активной «грызни» двух крупных производителей электроники, и подарила нам сразу несколько лучших бюджетных моделей.
Эта страна — …Индия. Не США, где даже бомжи ходят с новыми iPhone. И даже не Китай, внутри которого смартфоны тоже покупают без всякой логики — только в роли божества «хлам, зато престижный, поэтому я уж переплачу и влезу в долги, но куплю», не бюджетные Самсунги, а Vivo и Oppo местного розлива.
А Индия уникальна тем, что до недавнего времени в ней были популярными очень странные мобильники.
Помните 2013-2014 гг. в России, когда Xiaomi и Huawei были известны только малому количеству энтузиастов (как Realme или Sharp Aquos сейчас, угу), а полки были завалены беспощадным, жутким, уходящим в космическую пыль хламом — Explay, teXet, Iconbit, Highscreen, Ritmix и т.д.? Всё это были импортированные ушлыми российскими бизнесменами китайские модели с расценками «сколько вам на сотню баксов отсыпать?», на которых переклеивались шильдики, мол, «народный бренд из РФ!», и накручивалась цена, по которой на Aliexpress можно было заказать смартфон с характеристиками вдвое лучше. Бывали у этих бракоделов и хорошие модели (случайно заказали контейнер со смартфонами не у бракоделов, а более-менее добросовестных китайских подвальных сборщиков), но чаще — мусор, о котором даже стыдно вспоминать.
Так вот — у нас почти все эти шарашкины конторы вымерли после того, как курс рубля упал вдвое (и смартфонов уже насыпали не ведро, а полведра — на тонированные джипы директорам денег стало не хватать), а китайцы поняли, что могут продавать смартфоны русским напрямую. Xiaomi тогда ещё валяли дурака, российские представители Meizu — «осваивали бюджеты», а героем, который, как говаривал Путин, вызвался мочить всех в сортире, стал Honor с его 4C Pro — и вот у нас почти цивилизованный рынок, на который из китайских официалов не пришли только совсем нищие или глупые конторы.
В Индии весь этот процесс начал кипеть и бурлить только сейчас. А из-за того, что индусов почти в 10 раз больше, чем россиян, фирменные китайские смартфоны начали разлетаться с такой скоростью, что дело дошло даже до специально созданных для Индии моделей. Или до временных эксклюзивов. Например, Сяоми сначала продавали свои Redmi Note 5 и Redmi Note 7 в Индии, и только потом, когда любители пить чай и ездить на слонах, насытились, очередь дошла до китайцев!
От такого спроса «крышу рвало» не только сяомистам, но и ASUS. При этом асусовцы понимали, что их имеющиеся смартфоны переплюнуть Redmi Note 5 не смогут даже в теории. Потому что старые антикризисные флагманы ASUS благополучно пролюбил, и до недавнего времени в России и в Европе ходил эдаким мачо и пытался со своими ценами влезть в «премиум». Премиум отчаянно сопротивлялся. А с нищей Индией такие «понты» тем более не сработали бы. Пришлось напрячь инженеров и спроектировать хороший бюджетный смартфон с нуля — такой, который был бы круче, чем Xiaomi, но не дороже.
И, чёрт возьми, у них это получилось! Тонкий мобильник с Full HD-экраном, NFC, «чистым» и всегда новеньким Android, раздельными слотами для сим-карт и карты памяти, громким динамиком, а главное — сочетанием 5000 мАч и максимально мощного на тот момент процессора в бюджетниках! Да, по качеству камеры Xiaomi Redmi Note 5 всё равно остался впереди. Но ни по автономности, ни по практичности Сяоми и рядом не стоял, да и работал в длительных высоких нагрузках иногда даже медленнее (ASUS не поскупились на хорошее охлаждение процессора). Это была победа.
Теперь всё иначе — Xiaomi сначала выпустила никчемный «проходняк» в виде Redmi Note 6 Pro, но наверстала упущенное с улучшенным по всем фронтам Redmi Note 7. ASUS решил проделать работу над ошибками — сделал ZenFone Max Pro второго поколения (M2) более красивым, влепил в него улучшенную камеру и более мощный процессор. В итоге… испортил равновесие, за счёт которого и «выстрелил» первый «Макс Про». С более мощным процессором 5000 мАч начали «улетать в трубу», как 4200-4400 мАч у конкурентов, а из-за более качественной камеры смартфон подорожал до уровня моделей среднего класса, и… в общем, стал немного бессмысленным на фоне Redmi Note 7 по одну сторону, и Xiaomi Pocophone F1 по другую.
Но ZenFone Max Pro M1, который доживает свои последние месяцы на полках магазинов, сейчас дешевле, чем когда-либо, и очень хорош. Не просто хорош — это лучший смартфон по сочетанию характеристик за 11-13 тысяч рублей. Все его массовые конкуренты — либо «овощи» без выдающихся характеристик (Redmi 7, Honor 8C, ASUS ZenFone Max M2, Samsung Galaxy A6 2018), либо смартфоны категории «а чё так дорого? А зачем он нужен, если есть Redmi Note 7?» (Huawei P Smart 2019, Honor 10 Lite, Honor 8X, Samsung Galaxy A50, Sony Xperia L3 и др.). Из Москвы, где модно фотографировать всё — от проезжающих машин до себя в зеркале туалета, непросто предполагать, что есть другая жизнь. Но сдаётся мне, что людей, для которых максимальная автономность + максимальная мощность важнее художественных пределов камеры, больше, чем инстаграмеров с «тонкой душевной организацией». И очень хорошо, что для практичных не-любителей фотографировать, ещё выпускают смартфоны с другими характеристиками «на все деньги».
|Сколько стоит
|11-15 тысяч рублей (3/32 и 4/64 Гбайт)
|Чем хорош
|Отличная автономность
|Очень быстрый процессор
|Качественный и чёткий Full HD-дисплей
|Раздельные слоты SIM и microSD
|NFC (Google Pay)
|Чем плох
|Дешёвый с виду и на ощупь
|Плохие камеры
|Все подробности
|Обзор ASUS ZenFone Max Pro M1
|Где можно купить недорого
|TMall Aliexpress — 11700 рублей (4/64 Гбайт)
|МТС — 12000 рублей
|Евросеть — 12000 рублей
|Официальный магазин ASUS — 12000 рублей
|Ситилинк — 12000 рублей
Redmi Note 7 — лучший бюджетный смартфон по соотношению цены и качества
В последнее время Сяоми очень долго запрягает, прежде чем выпустить что-то стоящее — если при переходе от Redmi Note 2 к Redmi 3, или от Mi 6 к Mi 8 не возникало вопросов «а за что такие бабки?» и «а что нового-то?», то сейчас поводов продавать старый смартфон и бежать за новой моделью поубавилось. Mi 8, как оказалось, слабо отличается от Mi 9, а Redmi 7 лучше, чем Redmi 6 ровно настолько, насколько дороже старой модели. Не говоря уже о том, что старый Redmi 5 Plus лучше новых «просто Редми» по всем фронтам.
Так вот — с момента выхода Redmi Note 5 все фанаты крутых бюджетных смартфонов «пересиживали» никакущий Redmi Note 6 Pro и дождались нового объекта поклонения только с выходом Redmi Note 7.
За какие достижения агрессивные молодые люди в комментариях бесплатно рекламируют эту модель и «линчуют» всех, кто предлагает купить в бюджетном классе что-то другое? В основном — за то, что Xiaomi:
- Сохранила все фирменные черты серии. В отличие от «простых Редми», которые сначала были смартфонами с маленькими экранами, американскими процессорами и большими аккумуляторами (до Redmi 4), потом стали «лопатами» (Redmi 5, Redmi 5 Plus), а потом стали среднеразмерными тоскливыми китайскими «вёдрами» эконом-класса (Redmi 6) и вернулись к традициям Redmi 5 только в седьмом поколении.
- Улучшила старые характеристики и ничего не испортила. Если вы ещё не задолбались читать эту графоманию, вы заметили, что у ASUS такой трюк не получился, и новый смартфон оказался хуже старого по соотношению цены и качества. Кстати, о цене.
- Сделала официальную цену на смартфон в России ниже, чем все ожидали. Сколько в момент выхода в России стоил Redmi Note 4? Не помните? А я напомню — 20 тысяч рублей. Сколько в России стоил Redmi Note 5? От 18 до 20 тысяч рублей. Сколько стоил Redmi Note 6 Pro? От 18 до 20 тысяч рублей. А какую цену установили на Redmi Note 7? Ну, конечно же… 14/16 тысяч рублей.
На это можно было бы ответить «ну и что?», если бы Xiaomi сделали это под давлением настолько же крутых конкурентов, которые уже продавались бы за 14-16 тысяч. Но ничего подобного — уже прошло почти 3 месяца, а Хуавей всё ещё «не парится» и просит за аналогичный Honor 8X 18/20 тысяч рублей, как и прежде. Самсунг тем более не комплексует, и за то же самое, что у Xiaomi продают за 18 тысяч (128 Гбайт), но с NFC, просит …твою дивизию, 24 тысячи рублей! Вывод немного очевиден.
|Сколько стоит
|12-16-18 тысяч рублей (3/32, 4/64 и 4/128 Гбайт)
|Чем хорош
|Большой качественный экран
|Красивый корпус
|Самый мощный процессор в бюджетных смартфонах
|Хорошая автономность
|Качественные камеры
|Чем плох
|Нет NFC
|Мало официальных магазинов, которые продают эту модель
|Все подробности
|Обзор Redmi Note 7
|Где можно купить недорого
|Официальный магазин Xiaomi — 14000/16000 рублей (3/32 и 4/64 Гбайт)
|ОГО — 12400 рублей
|Беру — 12800 рублей
|TMall Aliexpress — 14000 рублей
|МТС — 14000 рублей
Samsung Galaxy A7 (2018) — последний способ купить хороший Самсунг недорого
Китайцы начали бить Самсунг по
яй рыночной доле довольно давно, но тактику «не поддаёмся на провокации, продолжаем делать хлам за 15-20 тысяч рублей» корейцы отменили только в 2019 году — с выходом Galaxy A50. И причиной таких перемен тоже стали покупатели не из России, а всё той же Индии, где производители продают мобильники миллионными тиражами, но индусы вдруг открыли для себя, что Xiaomi по равной с Самсунгом цене оказываются круче, и производитель Galaxy начал резко тонуть. Полностью отказаться от выпуска хлама Самсунгу не хватило духа, поэтому Galaxy A10, A20 и A30 получились «не фонтан», но вот A50 оказался классным аппаратом за свои 20 тысяч рублей.
Только вот 20 тысяч — это, согласитесь, уже не бюджетник. Неужели у Самсунга нет хороших смартфонов, которые были бы дешевле? Есть, просто вы не там их ищете.
Искать нужно не среди новых моделей, а среди тех, на которые Самсунг перестал диктовать завышенные «рекомендованные» цены и отпустил их в вольное плавание. Тут-то и выясняется, что есть в официальной рознице у Самсунга почти полный аналог переоценённого Galaxy A50 по гораздо более интересной цене.
Это Galaxy A7 (2018) — смартфон, который, как нетрудно догадаться, вышел в прошлом году, «на понтах» и с ценой в 27 тысяч рублей за вариант с 64 Гбайт памяти. Да-да, Самсунг тогда не скромничал лепить такие ценники за аналог вдвое более дешёвого Xiaomi.
Но с тех пор много воды утекло — китайцы пару раз «перевооружились» и прибавили в популярности, а модельную линейку A3/A5/A7 переписали почти с нуля на A30/A50/A70. В итоге «семёрка» 2018 модельного года равна A50, который вышел в 2019 году.
«Не может быть!», — скажете вы, когда начнёте поглядывать в табличку с характеристиками. Мегапиксели не совпадают, экраны тоже, даже процессоры разные! А в действительности основная камера у A7 и A50 почти одинаковая, да и селфи-камера близка по характеристикам, если не придираться к одному «лишнему» мегапикселю у новой модели.
Процессоры одинаковые по реальной скорости работы в приложениях (в играх A50 немного быстрее) — разве что процессор в старом A7 более прожорливый, да ёмкость аккумулятора немного меньше (на двое суток не хватит, максимум на сутки).
Но на этом всё! При этом A7 стоит от 15 тысяч рублей даже у крупных сетевиков, а к Galaxy A50 у них же без 20 тысяч подходить не моги.
Всё это не так романтично, как Redmi Note 7 за 14 тысяч рублей выше по тексту, но есть у Самсунга свои «вкусности», ради которых его покупают вместо более дешёвых китайцев:
- Выше качество звука в наушниках
- Круче выглядит дисплей. Кто-то любит AMOLED, кто-то ненавидит, но на солнце он читается лучше, и во флагманские смартфоны всех фирм (не важно — Xiaomi, Huawei, Samsung или Apple) лепят именно AMOLED/OLED, а не IPS.
- Есть NFC. У всех китайцев, кроме Huawei, с этим в бюджетном классе проблемы.
- Дополнительная широкоугольная камера сзади. Для того, чтобы впихнуть невпихуемое в кадр. Для вечерних и ночных снимков не годится, а вот влепить небоскрёб в фото с небольшого расстояния — легко.
Когда-нибудь место этого A7 (2018) займёт подешевевший A50, и к этим добродетелям прибавится хорошая автономность. Но здесь и сейчас «А-седьмой» — самый дешёвый способ купить хороший смартфон, если вы категорически против «китайщины». Ловите момент!
|Сколько стоит
|15-19 тысяч рублей (4/64 Гбайт)
|Чем хорош
|Очень качественный и редкий в недорогих смартфонах дисплей Full HD+ AMOLED
|Хорошая автономность
|Раздельные слоты для 2xSIM + microSD
|Быстрый процессор в приложениях
|NFC
|Хорошие основные камеры
|Полезная широкоугольная камера
|Чем плох
|В играх «заикается» там, где китайские смартфоны работают быстро
|Камеры по качеству съёмки отстают от лучших моделей за 15-17 тысяч рублей
|Все подробности
|Обзор Samsung Galaxy A7 2018
|Где можно купить недорого
|МТС — 15200 рублей
|Эльдорадо — 15200 рублей
|Связной — 16000 рублей
|Ноу-хау — 16000 рублей
|Билайн — 16000 рублей