Стоит ли покупать подешевевший прошлогодний Xiaomi вместо новой модели? Сталкиваем Redmi 7 с Redmi 6

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Внешний вид и эргономика
Любители приговаривать «раньше было лучше» или очень давно видели Redmi 6 вживую, или не видели ничего симпатичнее этой старой модели. Есть все основания ненавидеть глянцевые стеклянные корпуса и «чёлки» в верхней части экрана, но, если вы вспоминаете старые красивые бюджетники Сяоми — это, скорей всего, симпатичный и гармоничный Redmi 5 Plus. А не Redmi 6, который слепили по одному подобию с настолько же страшненьким, но уже пластиковым сверхдешёвым Redmi 6A.
В общем, Redmi 7 теперь выглядит гораздо круче и дороже старых моделей. Не как флагман, но на уровне типичного смартфона эдак за 18-20 тысяч рублей.
Как видите, Сяоми предложили нам размен — 4000 мАч вместо 3000 мАч в почти таком же по толщине (было 8.3 мм — стало 8.5 мм) корпусе. Только эти 4000 мАч размазали на гораздо большую площадь и прикрыли эту начинку соразмерно более крупным экраном.
Вы можете не любить стеклянные смартфоны с «чёлками». Но они выглядят лучше более скромных внешне старых моделей
Жаль, что Redmi 7 при этом получился «дылдой» — любой современный смартфон с экраном 6.2” окажется немного компактнее. Даже уже давно вышедшие Redmi Note 6 Pro с 6.25” и 4000 мАч немного ниже, ASUS ZenFone Max M2 тоже чуть компактнее, не говоря уже о Huawei P Smart 2019 и Samsung Galaxy A10. Хочется верить, что Redmi 7 сделали чуть длиннее нормы ради улучшенной ремонтопригодности, а не по соображениям «и так сойдёт!».
Все кнопки, как на корпусе, так и на экране, остались на своих местах.
Тыльные камеры развернули по вертикали. Мелочь, а приятно. Из таких же приятных мелочей — больше никаких позорных пластиковых подпорок сверху и снизу задней крышки. И вместо паршивого сканера отпечатков в экране (привет Самсунгу A50) хороший сканер на задней панели.
С разъёмами тоже всё в порядке и всё «для человека». Сверху – вход 3,5-мм для наушников (FM-радио тоже работает), снизу - micro-USB для зарядки и передачи данных.
Изменилось размещение симок и карты памяти. К счастью, в Redmi 7 по-прежнему можно установить две SIM-карты и microSD, но теперь это один слот, а не два.
Вообще, если положить перед первым встречным два этих смартфона и сказать, что Redmi 7 — это модель более высокого класса, никто не заметит подвоха. Для дизайнеров, которых заставили лепить более красивый телефон в прежнем бюджете на материалы, это комплимент.
Экран и интерфейс
Об этом не говорят ни в рекламе, ни в большинстве обзоров, но факт в том, что экран у Redmi 7 заметно ярче и контрастнее, чем у Redmi 6. Правда, из-за более крупной диагонали при почти таком же количестве отображаемых пикселей (точек) немного упала чёткость.
Это, впрочем, не критично — нужно очень долго ходить со смартфоном, у которого экран выдаёт 1920x1080 пикселей и больше, чтобы «заесться» и видеть изъяны в чёткости картинки экрана Redmi 7 на обычном расстоянии от глаз.
|Xiaomi Redmi 7
|Xiaomi Redmi 6
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|359-429/1,9 кд/м2
|357-378/0,8 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1350:1-1720:1
|940:1-960:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|98%
|85%
|DeltaE (меньше = лучше)
|4,64-5,71
|3,83-5,01
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6300К-8000К
|6500К-7000К
Экран стал более ярким, но чуть менее чётким
С тех пор, как Андроид хорошо адаптировали к вытянутым экранам, пользоваться «как бы безрамочными» смартфонами стало удобнее, чем обычными. Единственный минус экрана Redmi 7 в сравнении с шестым Редми — в стандартном режиме отображения в белый цвет подмешали больше синевы, чем надо бы. Но переключить цветопередачу на натуральную в настройках — вопрос 30 секунд.
Оформление системы практически не изменилось — тут почти всё так же, как и у Redmi 6. Если вы пользовались Xiaomi, Huawei/Honor или Oppo раньше, почувствуете себя, как дома. Если пользовались Самсунгом или Айфоном, поначалу вас будет многое возмущать. Но потом привыкните и проникнитесь — количество настроек в китайских оболочках перевешивает любые их минусы в изначальном исполнении.
Уточню, что на момент публикации статьи для Redmi 6 уже доступна MIUI 10.3, но тестирование проводилось на MIUI 10.2 - она была самой свежей на то время.
Производительность и автономность
Открываешь характеристики процессора Redmi 6 — 8 ядер на частоте 2.0 ГГц. Открываешь характеристики Redmi 7 — 8 ядер на частоте 1.8 ГГц. Пишешь в комментариях «Сяоми скатился!» и собираешь лайки.
А на самом деле получается, что Redmi 7 на 15% быстрее Redmi 6 по процессорной части, и на 20% — по игровой производительности. Потому что ядра в Snapdragon 632 не простые, а
золотые доработанные варианты Kryo 250. При этом графическая подсистема ещё и сама по себе лучше подходит для игр — сказывается опыт Qualcomm в этом плане (и чемоданы денег, которые отправляют игроделам, чтобы игры «вылизали» конкретно для Snapdragon).
Скорость работы выросла. Правда, заметить это можно только на «загаженном» кучей приложений смартфоне
С другой стороны, в сравнении с двухлетним Redmi 4 Prime прогресс околонулевой, потому что Snapdragon 632 слабо отличается от Snapdragon 625 в реальной жизни. А ещё вспоминается, что и на фоне Redmi 5 Plus (который не так давно распродавали за 10-11 тысяч) переживший смену поколений дважды Redmi 7 тоже не выглядит более крутым. Но тут важнее, что распродажи сегодня есть — завтра их нет. А цена на Redmi 7 постоянная и может становиться со временем только ниже.
Кстати, у нас на тесте был Redmi 6 4/64 Гбайт и Redmi 7 3/32 Гбайт (других экземпляров в пресс-парке Xiaomi не нашлось), что не помешало седьмой версии «уехать» от предшественника во всех замерах быстродействия.
А вот и главная составляющая прогресса Redmi 7 в сравнении с Redmi 6. Да-да, рассказывайте сейчас, что «вот если бы у Redmi 6 было 4000 мАч…». Взгляните на Redmi S2 в таблице — он с Snapdragon 625 и 3080 мАч почему-то тоже несравнимо более вынослив, чем старый Redmi c Медиатеком. И даже более продвинутый техпроцесс (= более крутые «станки», на которых штампуют процессор) 12 нм у Helio P20 против 14 нм у Snapdragon 632 делу не помогает, потому что Wi-Fi в Медиатеке кушает больше, старый IPS-дисплей прожорливее нового на одной и той же яркости, да и графика PowerVR никогда не была скромной по аппетитам.
Нет в мире вещей, которые не украсили бы 4000 мАч. Вот и бюджетный Xiaomi они украшают
Правда, Redmi 7 в этом плане тоже не эталон — Honor 8C при таких же характеристиках работает от аккумулятора дольше, и не медленнее. Так что Сяоми ещё есть, куда стремиться, в новых версиях прошивок.
Честно говоря, в реальной жизни оба смартфона достаточно шустры, но Redmi 7, по ощущениям, меньше «тупит» — его сложнее заставить «зависнуть», даже если очень этого захотеть и хаотично запускать приложения пачками.
Жаль только, что Xiaomi по-прежнему действует по принципу «не нужно китайцам — не нужно никому» и не ставит NFC в Redmi 7. Впрочем, даже в более навороченном Redmi Note 7 этого беспроводного модуля тоже нет, а нас продолжают кормить обещаниями, что, мол, «в самом ближайшем будущем обязательно-обязательно…».
Камера
А вот здесь всё По камере тут всё не так просто. Redmi 7 точно снимает по-другому, но нельзя однозначно сказать, что он это делает лучше. Во-первых, немного упала чёткость картинки — и это довольно часто бросается в глаза. Во-вторых, изменилась цветопередача — и не всегда в лучшую. С другой стороны, эффект HDR стал качественнее — у вас появилось больше шансов «вытянуть» заведомо плохую фотографию в нормальную с активацией этой функции.
А вот селфи-камера уже однозначно улучшилась — это касается и резкости, и светосилы, и детализации.
Подтянули и видео — оно стало чётче, плавнее. Более того, появился режим 1920x1080 при 60 кадрах в секунду. Причём, это «честные» 1080/60 FPS, а не растянутые из 900p. Это важно, потому что Huawei, например, в своём Honor 10i жульничает подобным образом — в 1080/30 картинка нормальная, а в 1080/60 уже приближенное и растянутое «мыло».
Ночью, впрочем, лучше всё равно снимать в 30 FPS — и автофокус реже промахивается при попытке навести резкость, и картинка светлее.
В целом, на мой взгляд, Redmi 7 снимает видео даже лучше, чем более дорогие Huawei P Smart 2019 или Honor 10 Lite.
Конкуренты
Уточню, что для таблицы ниже я взял и характеристики и цены тех смартфонов, что были на тестировании. На самом деле, и на Redmi 6 и на Redmi 7 официальная цена начинается с 9 990 рублей, но для предшественника это модель 3/32 Гбайт, а для новинки — обрубленная по самое не балуй и мало кому интересная 2/16 Гбайт. Аналогичные версии 3/32 Гбайт стоят: 10 тысяч рублей за Redmi 6 и 12 тысяч рублей за Redmi 7. А вариант с 4/64 Гбайт оценён в 13500 рублей и вообще откровенно бредовый с учётом того, что за 14000 уже можно купить Redmi Note 7 с более мощным процессором, более качественным экраном и несравнимо более качественной камерой.
|Xiaomi Redmi 7
|Xiaomi Redmi 6
|Asus Zenfone Max M2
|Honor 8C
|Операционная система
|Android 9 + MIUI 10.2
|Android 8.1 + MIUI 10.2
|Android 8.1.0
|Android 8.1 + EMUI 8.2
|Экран
|6,26'', 720х1520 пикс., 19:9, IPS, 269 ppi
|5,45'', 720х1440 пикс., 18:9, IPS, 295 ppi
|6,3’’, 720х1520 пикс., 19:9, IPS, 269 ppi
|6,3’’, 720х1520 пикс., 19:9, IPS, 269 ppi
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 632, 8x Kryo 250 1,8 ГГц
|Mediatek MT6762 Helio P22, 8х Cortex-A53 2,0 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 632, 8x Kryo 250 1,8 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 632, 8x Kryo 250 1,8 ГГц
|Графика
|Adreno 506
|PowerVR GE8320
|Adreno 506
|Adreno 506
|Оперативная память
|3 Гбайт
|4 Гбайт
|3 Гбайт
|3 Гбайт
|Накопитель
|32 Гбайт + MicroSD
|64 Гбайт + MicroSD
|32 Гбайт + MicroSD
|32 Гбайт + MicroSD
|Связь
|LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.2 (A2DP, LE, aptX HD), GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.2 (A2DP, LE), GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|Камеры
|Основная двойная: разрешение матрицы: 12 Мп + 2 Мп, диафрагма: f/2,2 качество видео: до 1080@60 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 8 диафрагма: f/2,0
|Основная двойная: разрешение матрицы: 12 Мп + 5 Мп, диафрагма: f/2,2 качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 5 Мп
|Основная двойная: разрешение матрицы: 13 Мп + 2 Мп диафрагма: f/1,8 качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 8 Мп диафрагма: f/2,0
|Основная двойная: разрешение матрицы: 13 Мп + 2 Мп диафрагма: f/1,8 + f/2,4 качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 8 Мп диафрагма: f/2,0
|Аккумулятор
|4000 мАч
|3000 мАч
|4000 мАч, несъемный
|4000 мАч, несъемный
|Размеры
|158,7x75,6x8,5 мм
|147,5x71,5x8,3 мм
|158,4x76,3x7,7 мм
|158,7x75,9x8 мм
|Масса
|180 г
|146 г
|160 г
|167 г
|Цена
|12 тысяч рублей
|14 тысяч рублей
|13 тысяч рублей
|13 тысяч рублей
Asus Zenfone Max M2
Asus Zenfone Max M2 (без приставки «Pro») — почти полная «железная» копия Xiaomi Redmi 7, разве что, фотографирует и снимает видео он заметно лучше, и это основная причина обратить внимание на такой Асус. Правда, при аналогичной ёмкости аккумулятора автономность всё-таки чуть ниже, но не критично. Redmi 7 и Max M2 даже внешне похожи, разве что, у Asus чёлка шире (что уже старомодно и вообще фу).
Honor 8C
Ещё один “аппаратный клон” и Redmi 7 и упомянутого выше Asus Zenfone Max M2 — китайский Honor 8C. У него даже камера почти как у Redmi 7, а вот автономность - значительно выше, при тех же 4000 мАч. Почему? Huawei его знает (либо дисплей кушает меньше, либо оболочка «душит» процессор при умеренных нагрузках более суроко), но если вас не смущает широкая чёлка, то присмотритесь к этому варианту.
Итого
Единственное, что не улучшилось в Xiaomi Redmi 7 по сравнению с Redmi 6 — это цена. По факту, за те же деньги в Redmi 7 вдвое меньше памяти, что немного расстраивает. Но на производительность и прочие «фишки» это не влияет.
Наиболее заметно обновился экран и автономность. Экран стал больше и ярче-контрастнее, а по автономности это уже совсем другая категория.
С другой стороны, если вас не смущает то, что Redmi 6 при своих 3000 мАч работает на уровне 2800-2900 мАч у сопоставимых смартфонов, а игры вы не запускаете вообще — можете предпочесть и «шестёрку». В идеале — по цене ниже 10 тысяч рублей, потому что за 10к уже предостаточно вариантов для покупки всесторонне более крутого Asus ZenFone Max M2 ZB663KL.
И не забывайте, что, добавив немного денег в сравнении с бестолковым Redmi 7 3/64 Гбайт, можно взять уже Redmi Note 7 — разница на модели 3/32 Гбайт между ним и Redmi 7 составляет всего 2 тысяч рублей. Автономность у него чуть хуже, зато и производительность выше, и камера в разы качественнее (лучшая камера в его ценовой категории). Не нравится Сяоми? Huawei P Smart 2019 к вашим услугам — NFC, мощный процессор, хороший экран и красивый корпус. Правда, камера примерно такая же, как в Redmi 7, а автономность заметно хуже.
А ещё за 12 тысяч рублей, которые просят за Redmi 7 3/32 Гбайт можно купить Asus ZenFone Max Pro M1 — с несравнимо более быстрым процессором, 5000 мАч, Full HD-экраном и NFC. Если, конечно, вас не отпугнут страшный корпус и не очень качественная камера.
Если же не бегать в поисках скидок, а брать за основу реальные стабильные цены, Redmi 7 — хороший вариант. Намного лучше тормозящего и зависающего на каждый чих Samsung Galaxy A20 или доживающего свой век Honor 9 Lite. Да здравствует прогресс! Пусть даже такой медленный, каким мы его видим в смартфонах дешевле 15 тысяч рублей.