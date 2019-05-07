Стоит ли покупать подешевевший прошлогодний Xiaomi вместо новой модели? Сталкиваем Redmi 7 с Redmi 6

Итого

Единственное, что не улучшилось в Xiaomi Redmi 7 по сравнению с Redmi 6 — это цена. По факту, за те же деньги в Redmi 7 вдвое меньше памяти, что немного расстраивает. Но на производительность и прочие «фишки» это не влияет.

Наиболее заметно обновился экран и автономность. Экран стал больше и ярче-контрастнее, а по автономности это уже совсем другая категория.

С другой стороны, если вас не смущает то, что Redmi 6 при своих 3000 мАч работает на уровне 2800-2900 мАч у сопоставимых смартфонов, а игры вы не запускаете вообще — можете предпочесть и «шестёрку». В идеале — по цене ниже 10 тысяч рублей, потому что за 10к уже предостаточно вариантов для покупки всесторонне более крутого Asus ZenFone Max M2 ZB663KL.

И не забывайте, что, добавив немного денег в сравнении с бестолковым Redmi 7 3/64 Гбайт, можно взять уже Redmi Note 7 — разница на модели 3/32 Гбайт между ним и Redmi 7 составляет всего 2 тысяч рублей. Автономность у него чуть хуже, зато и производительность выше, и камера в разы качественнее (лучшая камера в его ценовой категории). Не нравится Сяоми? Huawei P Smart 2019 к вашим услугам — NFC, мощный процессор, хороший экран и красивый корпус. Правда, камера примерно такая же, как в Redmi 7, а автономность заметно хуже.

А ещё за 12 тысяч рублей, которые просят за Redmi 7 3/32 Гбайт можно купить Asus ZenFone Max Pro M1 — с несравнимо более быстрым процессором, 5000 мАч, Full HD-экраном и NFC. Если, конечно, вас не отпугнут страшный корпус и не очень качественная камера.

Если же не бегать в поисках скидок, а брать за основу реальные стабильные цены, Redmi 7 — хороший вариант. Намного лучше тормозящего и зависающего на каждый чих Samsung Galaxy A20 или доживающего свой век Honor 9 Lite. Да здравствует прогресс! Пусть даже такой медленный, каким мы его видим в смартфонах дешевле 15 тысяч рублей.