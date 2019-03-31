Лучшие бюджетные смартфоны марта 2019 г. (официальная розница)

Xiaomi Redmi 6A — самый простой способ получить хороший бюджетный смартфон по минимальной цене
Иногда самый простой способ — самый разумный. Xiaomi Redmi 6A в сравнении с другими смартфонами всегда был рецептом «дёшево и сердито», как какой-нибудь Renault Logan среди автомобилей. То есть, не самый красивый, «полупустой» по оснащению (корпус пластиковый и только пытается имитировать металл, нет даже сканера отпечатков пальцев), не самый быстрый (есть более мощные, но редкие в продаже модели). Зато надёжный и с гарантией — гарантий, что Android будет обновляться и нормально работать с выходящими в будущем приложениями и играми. Да и запчасти стоят копейки (а разбитый экран или изношенный аккумулятор настигнут большинство смартфонов рано или поздно).
Из-за того, что агрессивные юнцы в комментариях долго орали «Сяоми лучше всех!», новые модели Xiaomi Redmi теперь стоят дороже, чем им полагалось бы с такими характеристиками, и даже Redmi 6A, смартфон, в котором нет ничего роскошного, у официалов чаще всего встречается за 7500 рублей. Но TMall Aliexpress (российские склады, смартфоны с оф.гарантией в РФ) со смартфонами за 5620 рублей никто не отменял, да и вменяемых конкурентов у Redmi 6A сейчас нет.
Потому что Huawei Y6 Prime (2018) хуже по качеству камеры и яркости экрана, да ещё и медленнее, Honor 7A Pro дороже (в среднем 9 тысяч рублей) и тоже не фонтан. Alcatel 3 и 3L… надо признать, неплохие смартфоны, но в сравнении с Xiaomi намного менее мощные и зачастую работают рывками там, где Redmi 6A сохраняет нормальную скорость работы. Всё остальное либо существенно дороже, либо раритет, который ещё можно найти в продаже в Москве и Санкт-Петербурге, но уже почти нереально разыскать в регионах, или хотя бы магазинах со всероссийской доставкой. Хотя, если вы москвич, можете попытать счастья и попробовать купить за 6500 рублей оставшиеся Motorola E4 Plus в Ситилинке — процессор в них чуть медленнее, чем в Xiaomi, зато есть 5000 мАч в аккумуляторе и NFC (Google Pay).
В Redmi 6A хороший дисплей, хорошая (на 1 - 1.5 суток) автономность, самый быстрый процессор из бюджетных четырёхъядерных, более-менее приличные камеры при такой-то цене. Что важно — всё сделано «на века», это тот смартфон, который вряд ли когда-нибудь умрёт своей смертью, в отличие от большинства конкурентов, сделанных из металлолома и палок.
Брать версию с 16 или 32 Гбайт? Зависит только от ваших аппетитов и готовности вручную чистить «мусор» наподобие видеоприколов от друзей по WhatsApp на младшей версии. Если вы в любом случае страдаете накопительством, можно брать более дешёвый вариант, если нужен какой-нибудь запас, чтобы не лезть в приложения для очистки как можно дольше — есть версия и с 32 Гбайт. Но она работает с той же скоростью, дороже и уже замахивается по цене на более мощные и укомплектованные модели смартфонов.
|Сколько стоит
|5.6 – 8.5 тысяч рублей (2/16 и 2/32 Гбайт)
|Чем хорош
|Качественный дисплей 18:9
|Мощный четырёхъядерный процессор
|Неплохие камеры
|Своевременные обновления Android
|Дешёвые запчасти
|Чем плох
|В играх очень «дохлый»
|Пластиковый и дешёвый на ощупь корпус
|Нет сканера отпечатков пальцев
|Все подробности
|Характеристики Xiaomi Redmi 6A
|Где можно купить недорого (на момент публикации)
|TMall Aliexpress — 5620 рублей (2/16 Гбайт)
|Pleer.ru — 6050 рублей
|Беру — 6400 рублей
|ОГО — 6800 рублей
|TMall Aliexpress — 6400 рублей (2/32 Гбайт)
ZTE Blade V9 Vita — восемь ядер и NFC, дёшево
Главное отличие смартфонов категории «7-10 тысяч рублей» от более младшей — смартфоны со сканером отпечатков пальцев, более модными (металл или стекло) материалами корпуса и, в основном, восьмиядерными процессорами вместо четырёхъядерных. А значит, и нормальной скоростью работы в подавляющем большинстве случаев.
Но выбор, что удивительно, не становится более вольготным. Самые интересные варианты для покупки в этой категории — как водится, раритеты. Например, Xiaomi Redmi 5 с 16 Гбайт памяти за 8500 рублей. Или отличнейшие по соотношению цены и качества Motorola G5s за 7800 и G5s Plus за 9 тысяч рублей. Наконец, Vivo Y81 с быстрым восьмиядерным процессором, хорошим экраном и 3/32 Гбайт памяти за 9 тысяч — это тоже очень круто (есть в МТС и «Беру!»). И там же есть смысл хватать Xiaomi Redmi 6 с 3/32 Гбайт памяти — да, вы не получите роскошный экран (он будет всего лишь «нормальным») или изысканную камеру, но запас мощности и надёжности за 9 тысяч (МТС и Беру колоссальный.
Нужно ещё дешевле? ZTE Blade V9 Vita — смартфон, который продавали за 10-11 тысяч рублей на момент выхода, а теперь продают за 7-8.8 тысяч рублей в большинстве магазинов.
В сравнении со смартфонами, которые я перечислил выше, V9 Vita проще, но именно настолько, чтобы вы были довольны разумной тратой денег. Корпус пластиковый, но красивый, экран качественный, камера неплохая для дневной съёмки, но печальная для ночной (для этого лучше переплатите за Moto G5s Plus или Xiaomi Redmi 6), автономности — на сутки ровно, зато есть неплохой восьмиядерный процессор и NFC для оплаты со смартфона взамен банковской карты. Примерно таким и должен быть смартфон по рецепту «максимально дешёвый, но не совсем дрова» в 2019 году.
И да, в этом случае вариант с 3/32 Гбайт памяти будет немного быстрее младшей модификации с 2/16 Гбайт, но переплачивать стоит только в том случае, если эти «32 гига» достанутся вам в пределах 8 тысяч рублей. По более высокой цене есть готовые к употреблению и изначально более крутые по характеристикам Xiaomi Redmi 6 и Vivo Y81 (см. выше).
|Сколько стоит
|7-9 тысяч рублей (2/16 Гбайт и 3/32 Гбайт)
|Чем хорош
|Большой и качественный экран
|Быстрый процессор
|Неплохая автономность
|NFC
|Красивый корпус
|Чем плох
|С обновлением на Android 9 всё очень туманно
|Версии с 32 Гбайт памяти по цене приближаются к смартфонам уровнем выше
|Все подробности
|Характеристики ZTE Blade V9 Vita
|Где можно купить недорого
|Олди — 7000 рублей
|Pleer.ru — 7500 рублей (3/32 Гбайт)
|Юлмарт — 7600 рублей
|Xcom — 7800 рублей (3/32 Гбайт)
|Ozon — 7900 рублей
ASUS ZenFone Max Pro M1 — максимальные характеристики во всём, недорого… в ущерб качеству камеры
Перед выпуском каждого смартфона компания-производитель созывает консилиум из людей, которые решают: какой будет новая модель идеологически, какие характеристики должны в ней быть обязательно, и как впихнуть всё это в бюджет, чтобы покупатели остались довольны, а конкуренты (которые тоже планируют бюджеты) не могли ничего противопоставить.
Когда мы говорим о бюджетных смартфонах, чаще всего маркетологи идут по пути наименьшего сопротивления, продавливают уже разрекламированные «фишки» (ЭКРАН 18:9! ДВОЙНАЯ КАМЕРА! 100500 МЕГАПИКСЕЛЕЙ ДЛЯ СЕЛФИ!), а процессор и начинку этих самых камер откапывают где-нибудь на помойке — не будем показывать пальцем на Samsung Galaxy J6+, HTC Desire 12 и Sony Xperia L2. При этом, как ни странно, экраны тоже не бьют рекорды по цветопередаче или яркости, а автономность едва вписывается в сутки работы (старый процессор = прожорливый процессор).
И так бы продолжалось вечно, если бы ни китайские производители смартфонов, у которых руководители готовы отказаться от личного участка на Канарах, пакетов с белым порошком и взвода наложниц ради того, чтобы оттяпать рыночное влияние у брендов-старожилов.
И вот этот волшебный пендель от Xiaomi и Huawei всем конкурентам привёл к тому, что маркетологи и менеджеры ASUS посовещались и родили на свет удивительно крутой мобильник по совокупности характеристик — ZenFone Max Pro M1.
Это уже не новая модель — летом ей стукнет год, но она всё ещё будоражит воображение фанатов смартфонов. Уж больно хорошо подобраны характеристики: мощный процессор и чёткий дисплей Full HD за эти деньги предлагают и упомянутые выше Сяомо-Хуавеи, но ASUS пошёл в своём максимализме дальше, поэтому у нас тут и NFC, и 5000 мАч, и раздельные слоты для двух SIM + карты памяти, и быстрая зарядка. В 2018 году до глубокой осени выдать все эти характеристики в одном смартфоне не удосужился больше никто! Xiaomi родили полноценную быструю зарядку только в Redmi Note 6 Pro, а 5000 мАч в тонком корпусе, NFC и раздельные слоты не родили до сих пор. Huawei перевооружил бюджетные смартфоны новым мощным процессором Kirin 710, и… получилось неплохо, но пока слишком дорого, чтобы переплачивать за «красивые глаза» и слои стекляшек на разноцветном корпусе. Самсунг под давлением всё тех же китайцев родил новые хорошие модели, но об этом позже в этой же статье. И, к тому же, согласно принципу «я ж Самсунг!» такие смартфоны обойдутся вам дороже, чем Асус.
А ASUS с тех пор стал только дешевле и от этого лишь привлекательнее: получить за 10 тысяч рублей настолько крутой смартфон — это уму непостижимо, честно говоря. Никакие Сяомы рядом не стояли — даже те, которые продают на Aliexpress.
Помните, что я говорил в начале параграфа о бюджетах? Они, как вы понимаете, не резиновые, поэтому ASUS сэкономили на… качестве камеры. Да, она здесь немного лучше, чем в Redmi 6A, но хуже, чем у любого «наиболее вероятного противника» (Xiaomi Redmi 6, Huawei P Smart 2019, Honor 10 Lite, Xiaomi Redmi Note 6 Pro, Honor 8C и др.). Фотографировать можно, но только в солнечный день или в набитой яркими лампами комнате, иначе вы будете неприятно удивлены качеством полученных снимков.
ASUS это и сам прекрасно понимает, поэтому в конце 2018 года тайваньцы выпустили ZenFone Max Pro M2 — с более мощным процессором, улучшенными камерами и в более красивом стеклянном корпусе. Но дело в том, что если к уже вкусной грамотно приготовленной жареной курице добавить приправ сверх меры, лучше не станет — станет хуже. Так и случилось с Max Pro M2 — смартфон получился дорогим, а более мощный процессор «сожрал» выдающуюся автономность, поэтому M2 с 5000 мАч работает в реальности от силы как смартфоны с 4200-4500 мАч.
Поэтому давайте мириться с недостатками гораздо более дешёвого, но более толкового Max Pro M1. Потому что это мощнейшая модель с качественной картинкой на экране, огромным запасом автономности (3-5 суток, зависит от интенсивности использования), надёжностью и «чистым» Андроидом для запаса быстродействия на годы вперёд. Если вы не интаграмер и делаете фото только по необходимости, а не «для души», покупайте — будете очень довольны приобретением.
|Сколько стоит
|11-15 тысяч рублей (3/32 и 4/64 Гбайт)
|Чем хорош
|Отличная автономность
|Очень быстрый процессор
|Качественный и чёткий Full HD-дисплей
|Раздельные слоты SIM и microSD
|NFC (Google Pay)
|Чем плох
|Дешёвый с виду и на ощупь
|Плохие камеры
|Все подробности
|Обзор ASUS ZenFone Max Pro M1
|Где можно купить недорого
|TMall Aliexpress — 10000 рублей (3/32 Гбайт)
|TMall Aliexpress — 11200 рублей (4/64 Гбайт)
|Pleer.ru — 11900 рублей
|Беру — 12000 рублей
|МТС — 12000 рублей
Redmi Note 7 — новый король по соотношению цены и качества в бюджетных смартфонах
В далёком уже 2014 году Сяоми сформировали облик своих бюджетных моделей следующим образом:
- Xiaomi Redmi: максимально дешёвый, очень компактный смартфон со средним по ёмкости аккумулятором
- Xiaomi Redmi Note: «старший бюджетник» с мощным процессором, смартфон с большим экраном и большим аккумулятором.
Идея была здравой, поэтому такие смартфоны и били рекорды продаж. Правда, маркетологи со временем всё извратили, смартфоны с каждым поколением становились всё крупнее, мощнее и дороже. В итоге Redmi 7 — это теперь лопата с 6.26 дюймами экрана, а Redmi Note за свою богатую историю умудрялся менять более мощный процессор на менее мощный (10-ядерный MediaTek Helio X20 в Redmi Note 4 на восьмиядерный Snapdragon 625 в Redmi Note 4X), а один раз под именем Redmi Note «толкали»… обычный Redmi (для индусов Сяоми начали продавать Redmi 5 Plus под именем Redmi Note 5).
В общем, бардак был тот ещё, но суть Редми Ноута не изменилась — это по-прежнему максимально навороченный бюджетный смартфон с мощным процессором и большим аккумулятором. С поколения Redmi Note 5 к этому комплекту добавилась ещё и качественная камера, а в Redmi Note 7 впервые за 5 лет существования смартфона «страшный» корпус заменили на красивый. Этого все давно ждали, это было прогнозируемо.
А непрогнозируемо было то, что российское представительство Сяоми вместо традиционно наглых цен порядка 18-20 тысяч рублей, которые ломили за Redmi Note 5 и Redmi Note 6 Pro в момент выхода, начнёт продавать Note 7 за 14 и 16 тысяч рублей соответственно.
Для сравнения — Huawei просит за равный по цене и потенциалу Honor 8X именно 18-20 тысяч рублей, официальный ASUS ZenFone Max Pro M2 влетит вам тоже в аналогичную цену. Как и Samsung Galaxy A50. И только Nokia 7.1 дешевле, но она хуже во всём.
По отдельным дисциплинам можно докопаться и к Redmi Note 7 — в нём нет NFC (Google Pay) из-за того, что китайцам лень запускать конвейер для отдельной европейской версии смартфона. У него гибридный слот и «всего лишь» 4000 мАч в отличие от ASUS ZenFone Max Pro M1 и M2 с их полноценными слотами и 5000 мАч. А его 48 Мп в камере — чушь собачья, потому что реальных мегапикселей в ней 12, остальное — маркетинг такого же порядка, как и маргарин, стилизованный под сливочное масло в любом из супермаркетов.
И всё же у Redmi Note 7 не отнять того, что он красивый, быстрый, выносливый, хорошо фотографирует и стоит в среднем на 4 тысячи рублей дешевле своих основных конкурентов. Надо брать!
|Сколько стоит
|14-16 тысяч рублей (3/32 и 4/64 Гбайт)
|Чем хорош
|Большой качественный экран
|Красивый корпус
|Самый мощный процессор в бюджетных смартфонах
|Хорошая автономность
|Качественные камеры
|Чем плох
|Нет NFC
|Мало официальных магазинов, которые продают эту модель
|Все подробности
|Обзор Redmi Note 7
|Где можно купить недорого
|Официальный магазин Xiaomi — 14000/16000 рублей (3/32 и 4/64 Гбайт)
|ОГО — 13500 рублей
|Электрозон — 13500 рублей
Samsung Galaxy A30 — спасибо китайцам и индийцам за то, что заставили Самсунг делать хорошие бюджетные смартфоны
О, это очень долгая история — как Samsung созрел до состояния, когда начал переделывать свои недорогие модели на корню.
Дело в том, что долгие годы в продаже Galaxy замечательно работала концепция «жрите, что дают». Во времена, когда Nokia сначала долго позорилась со своими Windows Phone, а потом умерла, а LG, Sony и HTC из-за падающих продаж разучились вмещать в бюджетные смартфоны нормальные характеристики, это было не сложно. И даже в раннюю алиэкспрессовскую эпоху, когда народ впервые прикоснулся к китайским мобильникам, пропаганда «Китайские смартфоны? Да эти балбесы ничего, кроме поддельных Nokia с телевизором делать не умеют!» работала хорошо. Тем более, что на репутацию Самсунга работали Galaxy S — в поколениях Galaxy S6 и S7 это были безоговорочно лучшие в мире по характеристикам смартфоны.
А потом Самсунг сам выкопал себе могилу в бюджетных смартфонах. Потому что флагманы начали продаваться всё хуже и «престиж мундира» закономерно упал. В Европу нагрянул Huawei с его толстенными рекламными бюджетами и, как ни крути, более выигрышными характеристиками какого-нибудь Honor 9 Lite в сравнении с Samsung Galaxy J5. А самые «хлебные» по темпам продаж мобильников страны — Китай и Индия, перестали уважать Самсунг давным-давно. Например, каждые 99 из 100 проданных в Китае смартфонов — не Самсунги.
Корейцы поняли, что дальше будет только хуже, поэтому начали активно шевелиться — перетряхнули дизайн и начинку смартфонов, а некоторые модели даже начали собирать на тех же фабриках, что и Xiaomi. Изменений оказалось настолько много, что бывшую серию из Galaxy A3/A5/A7 и т.д. переименовали в Galaxy A30/A50/A70 и т.д. И Galaxy A30 — единственный бюджетный смартфон Самсунг со времён подешевевшего «на прощание» A7 (2017), который достоин быть в числе лучших.
Потому что характеристики небывало хорошие по-самсунговским меркам: быстрый процессор, дисплей Full HD AMOLED (ещё недавно даже в Galaxy A6 ставили жалкие HD), 4000 мАч, NFC, быстрый Wi-Fi (чё вы смеётесь-то? У Honor 10 Lite и ASUS ZenFone Max Pro M1/M2 и такого нет!).
С другой стороны, это большой шаг для Самсунга, но маленький шаг для всего смартфоностроения. Потому что перед нами, по сути, Honor 8C или ASUS ZenFone Max M2 (не Pro), на которые напялили Full HD AMOLED-экран и добавили NFC. И попросили за это +2 тысяч рублей в сравнении с китайцами.
В принципе, цена разумная — вы получаете как раз настолько больше «вкусностей», насколько за них доплачиваете. Хотя тот же Redmi Note 7 и работает намного быстрее, и фотографирует лучше. Хотя и менее выносливый, а ещё не предлагает настолько классный дисплей и NFC.
В любом случае, если вы по-прежнему недолюбливаете китайских производителей смартфонов, ничего более крутого, чем Galaxy A30 по разумной цене, вы просто не найдёте — Sony Xperia L3 немного быстрее в приложениях, но быстрее разряжается и намного хуже фотографирует, LG Q7 отстаёт по всем параметрам, кроме водозащиты, Nokia 7.1 отличается в лучшую сторону только процессором, и при этом остаётся неоправданно дорогой. И только ASUS ZenFone 5 за 16 тысяч однозначно круче Самсунга во всём, кроме автономности. Но где его по такой цене найдёшь в регионах…
Все новшества и улучшения Самсунга не переубедят сяомо- и хуавее-фанатиков сменить свои смартфоны на Galaxy, но мы в кои-то веки всерьёз говорим о том, что дешёвые Самсунги стало выгодно покупать, а это дорогого стоит и вообще хорошие новости с оглядкой на наши непростые времена.
|Сколько стоит
|13-16 тысяч рублей (3/32 Гбайт)
|Чем хорош
|Отличный и редкий в бюджетниках дисплей Full HD+ AMOLED
|Отличная автономность
|Раздельные слоты для 2xSIM + microSD
|Более-менее быстрый процессор
|NFC
|Новый безрамочный дизайн
|Чем плох
|«Китайцы» работают быстрее
|Камеры по качеству съёмки всего лишь на четвёрку по пятибалльной
|Все подробности
|Характеристики Samsung Galaxy A30
|Где можно купить недорого
|Pleer.ru — 12600 рублей
|ОГО — 14100 рублей
|Нотик — 14700 рублей
|Беру — 15500 рублей
|Билайн — 16000 рублей