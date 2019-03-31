Лучшие бюджетные смартфоны марта 2019 г. (официальная розница)

Это уже не новая модель — летом ей стукнет год, но она всё ещё будоражит воображение фанатов смартфонов. Уж больно хорошо подобраны характеристики: мощный процессор и чёткий дисплей Full HD за эти деньги предлагают и упомянутые выше Сяомо-Хуавеи, но ASUS пошёл в своём максимализме дальше, поэтому у нас тут и NFC, и 5000 мАч, и раздельные слоты для двух SIM + карты памяти, и быстрая зарядка. В 2018 году до глубокой осени выдать все эти характеристики в одном смартфоне не удосужился больше никто! Xiaomi родили полноценную быструю зарядку только в Redmi Note 6 Pro, а 5000 мАч в тонком корпусе, NFC и раздельные слоты не родили до сих пор. Huawei перевооружил бюджетные смартфоны новым мощным процессором Kirin 710, и… получилось неплохо, но пока слишком дорого, чтобы переплачивать за «красивые глаза» и слои стекляшек на разноцветном корпусе. Самсунг под давлением всё тех же китайцев родил новые хорошие модели, но об этом позже в этой же статье. И, к тому же, согласно принципу «я ж Самсунг!» такие смартфоны обойдутся вам дороже, чем Асус.

А ASUS с тех пор стал только дешевле и от этого лишь привлекательнее: получить за 10 тысяч рублей настолько крутой смартфон — это уму непостижимо, честно говоря. Никакие Сяомы рядом не стояли — даже те, которые продают на Aliexpress.