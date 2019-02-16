Ferra
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Ничего круче в недорогих смартфонах можете уже не ждать. Быстрый обзор Honor 10 Lite

Один из редких мобильников, который одобряют и фанаты хороших характеристик, и широкая общественность
8
/10
Оценка по версии Ferra
Honor 10 Lite
Хуавеевцы долго запрягают, но быстро едут — три года подряд, с момента выхода Honor 5C, недорогие смартфоны компании работали на одном и том же процессоре и почти с одинаковыми аккумуляторами, а камеры улучшались «по чайной ложечке». Заметно изменялся только корпус смартфона. Но за последние месяцы Honor и Huawei выпустили настолько крутые модели, что, кажется, до конца года не появится ничего радикально более хорошего в категории «до 15 тысяч рублей».

Оглавление

Недорогие мобильники выпускают не только лишь все. Мало кто может это делать
Кто такой и чем знаменит?
Красивый бюджетный смартфон. Ну наконец-то!
Самый мощный процессор в бюджетных смартфонах по минимальной цене
Главные плюсы и минусы Honor 10 Lite
Функции на среднем уровне в сравнении с конкурентами
«Я не понял, почему это будут покупать?»

Недорогие мобильники выпускают не только лишь все. Мало кто может это делать

Если вам кажется, что смартфонов вокруг — вагон и тележка, то вам это только кажется. Потому что стоит из них выкинуть откровенный хлам, как оказывается, что хороших смартфонов мало. Хороших недорогих смартфонов почти совсем нет.

Поэтому, когда обзорщики вместе с смартфонными энтузиастами в комментариях зубоскалят на тему «хоронили HTC — порвали три баяна», «ZTE отбивал поклоны Трампу, чтобы он разрешил им продолжить делать смартфоны» или «Meizu настолько всё пролюбили, что пошли продаваться компартии Китая с потрохами», это скорее повод огорчаться, чем улюлюкать — альтернатив-то почти нет.

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Помните старые добрые времена? У нас были хорошие бюджетные LG Optimus, качественные и недорогие Lenovo по любой цене и с любыми характеристиками, ZTE выпускали толковые модели, у Samsung были хорошие бюджетники Galaxy Ace, и даже ASUS ZenFone 5 (не новодел, а самый первый из Зенфонов) стоил не 25 тысяч, как сейчас, а 7 тысяч рублей. Для тех, кому и 7 тысяч рублей были не по карману, «на развес» продавали всяческие Fly/Highscreen/IconBit/teXet и прочие Rimtix.

А что сейчас? А сейчас «на развес» нам впаривают BQ, Digma, Vertex с почти такими же характеристиками, как 3 года назад, Lenovo умер (сначала умер сам, потом почти убил Motorola, потом воскрес, но только для китайцев), ZTE еле живой после санкций, Meizu и LG разучились делать хорошие дешёвые смартфоны, Samsung выпускает хорошие бюджетники только для индусов индийцев, а выбор среди недорогих смартфонов сводится к Xiaomi, иногда Huawei/Honor, и в исключительных случаях где-то поблизости мелькает ASUS. Всё.

О том, что случается, когда у производителей почти нет конкуренции, могут красочно рассказать владельцы настольных компьютеров — ребята наблюдали, как с 2011 по 2017 год Intel прибавлял процессорам считанные проценты производительности, но продавал эти «инновации» по нескромной цене. Благо, в мобильниках такой возможности валять дурака по 5+ лет подряд нет, и производители китайских бюджетников периодически показывают друг другу «Кузькину мать», а нам, покупателям — полностью новые и интересные к покупке недорогие смартфоны. Honor 10 Lite — редкий пример, когда производитель «прыгает выше головы» без особой на то причины.

Honor 10 Lite (HRY-LX1)
Операционная системаAndroid 9 Pie
Экран6.21”, 2340x1080, IPS, 415 ppi, 19.5:1
ПроцессорHisilicon Kirin 710, 8 ядер (4x Cortex-A53 1.7 ГГц + 4x Cortex-A73 2.2 ГГц), 12 нм FinFET
ГрафикаMali-G51 MP4
Оперативная память3 Гбайт
Постоянная память32/64 Гбайт
Связь4G, 3G, Wi-Fi (802.11n), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС, NFC
Камерытыловая: 13 Мп, диафрагма f/1.8, программная стабилизация, съёмка видео 1920x1080 60 fps,
дополнительная тыловая: 2 Мп,
фронтальная: 24 Мп, f/2.0
Аккумулятор3400 мАч, несъемный
Размеры154.8x73.6x8 мм
Вес162 г
Официальные цены15/17 тысяч рублей

Кто такой и чем знаменит?

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Если вы гик-энтузиаст смартфонной тематики, вы уже знаете, что Honor 10 Lite = немного улучшенная версия Huawei P Smart (2019), и поэтому в данном лучше предпочесть Honor. Парам-пам-пам, дальше можете не читать. По этой же причине смысл тестировать этот смартфон околонулевой — замеры дисплея, скорости процессора и автономности равны таким у Huawei P Smart (2019), можете ознакомиться. Для всех остальных объясняю, откуда ноги растут у всех этих неотличимых с виду мобил.

До середины прошлого года почти все бюджетные мобильники работали с примерно одинаковой скоростью и выдавали очень близкое качество фото на камеры. Но в феврале 2018-го вышел Xiaomi Redmi Note 5 Pro с качеством камеры и процессором на голову выше, чем это было у всех бюджетников. Поначалу конкуренты чихать хотели на такие обстоятельства, потому что мобильник, как это сейчас модно, вышел согласно принципу «всё лучшее — индусам!» (просто их много и они гребут телефоны дешевле 20 тысяч рублей гораздо быстрее, чем это делают россияне, например) и даже в Китае поначалу не продавался.

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Но потом он начал продаваться в Китае, а совсем скоро — за пределами Китая, да ещё стал дешеветь. Вот тут-то Huawei почувствовал острый дискомфорт в нижней части спины, да такой, что сначала выпустил даже чуть более крутой, чем у Xiaomi, Honor 8X, а потом, не дожидаясь ответа Xiaomi с более дешёвым Redmi, закрепил успех одинаковыми с лица Huawei P Smart (2019) и Honor 10 Lite. Причём ответ получился настолько удачным, что Xiaomi просто нечего на это ответить. Не говоря уже об остальных конкурентах. И вот почему:

Красивый бюджетный смартфон. Ну наконец-то!

Если вы сейчас откроете сайт какого-нибудь «Связного» или «М.Видео» и пробежитесь взглядом по бюджетным смартфонам, вы тоже согласитесь, что все они страшные, как Донателла Версаче или жизнь российских пенсионеров в глубинке. Если Samsung и Motorola хотя бы пытаются изобразить что-то симпатичное при помощи дешёвых материалов корпуса, то никакущая Nokia не вызывает вообще никаких эмоций, а большинство моделей Xiaomi и ASUS выглядят бездарной попыткой своровать дизайн iPhone X так, чтобы потом прилетел судебный иск.

Вырез в верхней части экрана стал меньше и теперь почти не действует на нервы

Huawei и Honor в череде любителей «косить под Айфон» были одними из первых, но и пытались как-то выделиться среди этой эпидемии. Сначала переливающимся цветом корпуса, который в хуавеях появился ещё летом, а чуть позже — уменьшенным вырезом в экране, в отличие от длинной «чёлки» у большинства конкурентов. Это новшество появилось у Huawei в декабре.

Кстати, вырез можно закрасить чёрной полосой. Но на IPS-матрице вы всё равно будете видеть настоящие контуры экрана

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В итоге обе этих черты срисовал Xiaomi для своего Redmi Note 7, но уже позже. Только вот Сяоми до сих пор продают только в Китае и только в конце февраля готовятся «осчастливить» европейцев (а россиян — ещё позже) прошивкой с русским/др. языками и Google Play, а Huawei P Smart 2019 и Honor 10 Lite уже продаются полным ходом во всей сетевой рознице РФ.

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micro-USB и разъём для наушников. Жаль только, что слот для карт памяти/SIM гибридный

При таких обстоятельствах вы возразите мне «чёрт с ней, со внешностью, по характеристикам альтернативы Хуавеям есть? Есть!». Но и здесь тема довольно скользкая. Потому что:

Самый мощный процессор в бюджетных смартфонах по минимальной цене

Очень не хотелось бы превращать рассказ о новом смартфоне в лекцию о процессорах, поэтому просто запомните, что в бюджетных смартфонах есть только несколько по-настоящему крутых процессоров, с которыми вам светит не просто «вроде бы пока работает нормально и не зависает», а хороший запас мощности на будущее, чтобы «летали» и постоянно жиреющие приложения соцсетей да прочего гербалайфа. От более крутых к менее крутым:

Вы можете любить или недолюбливать китайские процессоры, но ничего быстрее Kirin 710 за 15 тысяч рублей в официальной рознице нет и не предвидится

  1. HiSilicon Kirin 710 — «придворный» процессор, сделанный Хуавеем для Хуавеев и Хоноров. Самый быстрый по работе с приложениями среди всех мобильников стоимостью до 15 тысяч рублей в оф.рознице РФ. По скорости работы даже круче этих ваших процессоров от Samsung Galaxy S7 edge или прочих LG G6.
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По совокупности скорости процессора, графики, внутренней памяти и "оперативки" Huawei P Smart 2019 и его клон Honor 10 Lite - самые быстрые бюджетные смартфоны на данный момент

По мощности игровой графики не абсолютный чемпион, а стоит между вторым и третьим по счёту процессорами в рейтинге: 2. Qualcomm Snapdragon 660 — в отличие от Kirin 710, продаётся всем желающим производителям мобильников, у которых хватает денег на мощные процессоры для дешёвых смартфонов (а хватает их только у ASUS и Xiaomi, как показывает практика). По скорости работы в приложениях на большинстве мобильников немного уступает Кирину, зато в играх проявляет себя идеально. Фигурирует только в недешёвых у официалов Xiaomi Mi A2/Mi 8 Lite и ASUS ZenFone Max Pro M2, что влетит вам в 17-18 тысяч рублей минимум. 3. Qualcomm Snapdragon 636 — самый дешёвый способ получить по-настоящему мощный смартфон. «Кастрированная-задушенная» версия Snapdragon 660, поэтому мощности не «одуреть, как много», а «много, но без фанатизма». Медленнее, чем Kirin 710 по всем фронтам, но прекрасен тем, что мобильники с ним уже продаются не первый месяц, и за это время успевают выйти из моды у тех, кто гоняется за этикетками, а не характеристиками. В итоге вы можете купить ASUS ZenFone Max Pro M1 или Xiaomi Redmi Note 5 за 11-12 тысяч (если повезёт), и получите страшные внешне, но быстрые и выносливые мобильники.

А какие смартфоны продаются с этим самым Кирином 710? До недавнего времени такую мощность вы могли получить, только если раскошеливались на Honor 8X за 18-20 тысяч рублей. А теперь вся радость заключается в том, что этот же процессор переехал в модели за 15 тысяч — всё те же Honor 10 Lite и Huawei P Smart 2019.

Я не фанат бенчмарков ради бенчмарков, но с этим двумя хуавеями вы хотя бы получаете самый мощный проц в не-уродливых смартфонах. Это уже неплохое достижение — осталось только разобраться с выпадами «зато это будут “дно-комплектации”, которые не стоит покупать».

Главные плюсы и минусы Honor 10 Lite

Статья, я так догадываюсь, уже выглядит слишком сладенько, да и тираду со списком минусом Honor 10 Lite я берёг для финала, но, раз уж мы начали ковыряться в таких нюансах, как количество оперативной и постоянной памяти, да особенностях чипсета, объясняю проблемные места нашего Хонора сразу:

  • Автономности отмерили на сутки. Не на 1.5-2 суток, как в Xiaomi Redmi Note 5, не на 3-4 суток, как в ASUS ZenFone Max Pro M1, а на сутки. При этом 3400 мАч толщина корпуса почти такая же, как у Xiaomi c 4000 мАч. Это безобразие, согласен.

Мощный процессор любит покушать, поэтому автономности у Honor 10 Lite/P Smart 2019 строго на сутки, иногда даже немного меньше

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  • Нет полноценной быстрой зарядки. В полноценном виде её, честно говоря, за 15 тысяч рублей нет ни у кого, кроме уходящего на покой ASUS ZenFone Max Pro M1. А Xiaomi Redmi Note 5/Redmi Note 6 Pro частично поддерживают Quick Charge 2.0 (смартфоны заряжаются немного медленнее, чем должны по стандарту), и именно поэтому Сяоми не афиширует возможность быстрой зарядки официально. Ну а всякие «вёдра» наподобие Samsung Galaxy J8 о такой зарядке всегда могли только мечтать.
  • Якобы «медленный» Wi-Fi, потому что только 2.4 ГГц и 802.11n, а не 2.4/5 ГГц 802.11ac. Вы, ребята, наверное, прикалываетесь? Да, бывает и больше, но вы получаете 72 Мбит/с теоретических и 45-50 реальных Мбит/с почти в любой точке квартиры (потому что 5 ГГц стены пробивает с трудом, либо не пробивает). Full HD-видео из YouTube при 60 кадрах в секунду требует 4.5 Мбит/с. У вас остаётся ещё 40 Мбит/с на мессенджеры и прочую хурму. Этого мало?
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Из заявленных 72 Мбит/с смартфон выжимает...

Конечно, Xiaomi Redmi Note 5 работает с вайфаем быстрее. Но Асусы, к примеру, «обрезаны» как раз так же — до 2.4 ГГц 802.11n. И это почти никого из покупателей не останавливает.

  • 3 Гбайт оперативной памяти в любой комплектации. Вот это жлобство, не поспоришь. Даже старый Huawei P20 Lite, который выглядит так же и стоит примерно столько же, но «овощ» из-за старого процессора, при 64 Гбайт получал 4 Гбайт оперативной памяти. Но таковы маркетинговые игрища Хуавея/Хонора, на которые я бы отвечал тем, что P Smart (2019) и Honor 10 Lite стоит брать с 32 Гбайт постоянной памяти, либо выбирать что-нибудь другое — от Honor 8X до Xiaomi Redmi Note 6 Pro и ASUS ZenFone Max Pro M2.

Почему с 32 Гбайт объём в 3 Гбайт оперативки превращается в достоинство? Потому, что это золотой стандарт базовых комплектаций недорогих смартфонов в 2019 году: Samsung Galaxy J8/A6 (2018), Xiaomi Redmi Note 6 Pro, ASUS ZenFone Max Pro M1, Nokia 5.1 Plus, Meizu M6s, Nokia 7.1 — возьмите почти любой смартфон с 32 Гбайт памяти, и в нём будет 3 Гбайт «оперативки». Исключения есть в OPPO A5, но что-то я не вижу очереди за его покупкой.

Три гигабайта – это нынче объём впритык для прыжков между соцсетями/музыкой/сайтами, но сейчас процессор хорошо «вывозит» эти задачи, а на будущее, если придётся, оболочка Huawei позволяет «выкосить» из сиюминутной памяти телефона много всякой всячины, чтобы смартфон не работал медленно, когда вы набьёте его битком приложениями и играми.

Если с 32 Гбайт постоянной памяти 3 Гбайт "оперативки" выглядят уместно, то с 64 Гбайт все конкуренты уже давно предлагают 4 или даже 6 Гбайт ОЗУ

  • Индикатор уведомлений в заднице труднодоступных местах. А именно — в нижней части корпуса. Я понимаю, что уменьшенный вырез экрана вверху потребовал куда-то девать этот светодиод, но неужели не нашлось другого выхода, кроме как прилепить его на границе с нижней панелью в левом нижнем углу?

Индикатор уведомлений у чёрта на куличках раздражает, привыкать к нему придётся неделями

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Всё остальное — уже вкусовщина или «широко распространённая практика», а не придирки по существу. Не так уж много недостатков с учётом того, что, помимо самого красивого корпуса (небесно-голубая расцветка, которая выглядит, как дорогой автомобильный серебристый металлик — уникальная штука) и самого мощного процессора, вы получаете:

  • NFC. Россия впереди планеты всей по засилью касс, на которых можно платить по касанию, и платить с телефона на них очень удобно. Аргументы против принимаются, только если у вас есть лишь пенсионная банковская карта (их не привяжешь к Google Pay), либо если вы живёте в местности, где молоко и хлеб доставляют на повозках, а потом платят за это купюрами. Но в таком случае, почему вы не сбежали из этой статьи ещё на этапе обсуждения каких-то там процессоров?
  • Отличная селфи-камера. Чуть лучше, чем у всех конкурентов, и даже лучше, чем у родственного Huawei P Smart (2019).
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Пример селфи-фото на фронтальную камеру Honor 10 Lite

  • Bluetooth с возможностью подключить три устройства. Все думали, что на это способен только Bluetooth 5.0, но Honor 10 Lite умеет ладить с тремя компаньонами при Bluetooth 4.2.

Мелочь, но полезная

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Зачем это нужно? Например, затем, чтобы смартфон мог нормально контачить с умными часами (которые жужжат, когда мобильник где-то в кармане в пуховике, а вам приходит сообщение в WhatsApp, VK и т.д.), и при этом нормально проигрывать музыку через беспроводные наушники (потому что мобильник чёрт его знает, как глубоко в кармане, и не хочется тянуть туда провод). Или подключить смартфон по Bluetooth к мультимедийной системе автомобиля по Android Auto, чтобы карты были удобнее, а музыка играла напрямую с мобильника. И не терять при этом связь с Bluetooth-гарнитурой у вас в ухе/умными часами.

Я согласен, что всё это скорее похоже скорее на «московские понты», чем реальную необходимость, но конкуренты не предлагают ничего подобного даже за доплату.

Функции на среднем уровне в сравнении с конкурентами

В каждом, гори он конём, обзоре, меня подмывает где-нибудь написать «смартфон как смартфон, ничего особенного», но я вовремя вспоминаю, что «это для тебя, зажравшийся обзорщик, с высоты смены мобильников каждые несколько недель, они все одинаковые — попробуй прикинуть, как это будет восприниматься у людей, которые покупают мобилу раз в несколько лет за кровно заработанные». И понимаю, что у каждого дела запах особый, у каждой мобилы особенный шарм.

В чём обаяние Honor 10 Lite, я рассказал выше, в чём его недостатки — надеюсь, тоже ответил доходчиво. А вот функции, которые реализованы в этом мобильнике «как у всех»:

  • Гибридный слот. Либо две сим-карты, либо одна сим-карта и карта памяти вдобавок. Если вы не коллекционируете на смартфоне всё, когда-либо сфотографированное или снятое на видео с камеры, не играете в большое количество современных игр, вы и с 32 Гбайт проживёте неплохо. Но в целом это распространённая подлость, которая есть и в Xiaomi, и в Meizu, и в Nokia… Проще сказать, у кого её точно нет: у Самсунгов (внезапно!) и некоторых моделей ASUS.

Либо две симки, либо одна SIM и карта памяти

  • Тыльная камера. Вам будут вешать лапшу на уши о «могучем» ночном режиме и искусственном интеллекте, а реальность заключается в том, что днём при хорошем освещении смартфон фотографирует хорошо, в пасмурную погоду — средне (на уровне Xiaomi Redmi 5 Plus, хуже, чем Redmi Note 5/Note 6 Pro, но лучше, чем Honor 8C/ASUS ZenFone Max Pro M1/Max M2).
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Honor 10 Lite хорошо штампует портретные фото на тыльную камеру. И при плохом освещении...

А ночью — ниже среднего (опять же, на уровне Xiaomi Redmi 5 Plus/Mi A2 Lite). Менее пафосный и более дешёвый Honor 9 Lite/Huawei P Smart первого поколения, фотографирует примерно так же и без всякого искусственного интеллекта.

Это даже не фотография, это какая-то, туды её налево, графика из компьютерной игры 2003 года. Кошмар.

Причём ночной режим делает всё только хуже — вместо просто мутноватой картинки он обнажает весь цифровой шум, всю эту «перхоть» ночных снимков на дешёвые камеры.

Кошмар-2: возвращение Кошмара. И стоило ради этого ночной режим городить?

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Это вдвойне бесит, потому что с настолько мощным процессором такие дефекты смартфон мог бы ретушировать «на лету». Но программисты Honor не «парились», поэтому имеем то, что имеем. С другой стороны, Samsung Galaxy A8 (2018) и LG Q7, стоимостью по 20 тысяч каждый, снимают не лучше. А более крутыми по камерам за эти же деньги будут только давно снятые с производства Motorola G5s Plus, Meizu M6 Note и Xiaomi Redmi Note 5 — все остальные смартфоны в официальной рознице (даже «китайцы») фотографируют ужасно почти всегда.

По качеству съёмки видео тоже сюрпризов нет — качество среднее. Но высокого качества съёмки нет ни у кого из дешёвых китайских смартфонов. За крутой видеосъёмкой — это вам к остаткам HTC U Ultra или б/у Samsung Galaxy S7, как минимум.

«Я не понял, почему это будут покупать?»

Потому что более крутые смартфоны за 15 тысяч — штучные смартфоны, которые нужно ловить либо в «серой» рознице (заказывать из Китая, покупать в мелких неофициальных магазинах, которых в регионах почти нет), либо заказывать чёрт знает откуда с доставкой по России (а она тоже не бесплатная и не повсеместная в мелких магазинах).

И полноценная альтернатива для Honor 10 Lite/Huawei P Smart (2019) по соотношению цены и качества только одна — Xiaomi Redmi Note 5.

У Сяоми с его прощальными 12-13 тысяч рублей лучше тыльная камера, лучше автономность и быстрее Wi-Fi. Но хуже внешность, чуть ниже скорость работы, нет NFC, хуже селфи-камера. При этом Xiaomi Redmi Note 6 Pro с такими же характеристиками, как у Note 5, в конкуренты уже не вписывается, потому что наглые официалы просят за него минимум 18 тысяч рублей (за 3/32 Гбайт!), тогда как Honor 10 Lite с такой же бесплатной доставкой по России, но ещё и подарком (на момент написания статьи это фитнес-браслет Honor Band 4) стоит 15 тысяч.

Я бы не сказал, что Xiaomi лучше на те самые три тысяч рублей, которые за него просят доплатить. Не говоря уже о Nokia 7.1, которая, при равных Honor 10 Lite характеристиках, продаётся за 19 тысяч рублей минимум!

Это не рекордный по сразу всем характеристикам смартфон, но его будут покупать за сочетание почти всех нужных вещей "по просьбам трудящихся" в бюджетниках

Мы все здесь недолюбиваем маркетологов и считаем их разновидностью мелких мошенников, которые «обвешивают» покупателей, когда выдают минимально приемлемые характеристики по цене, которая уже на грани комфорта. Но, поди ж ты, Huawei/Honor со своими 10 Lite/P Smart (2019) нашли нишу, в которой против них нет приёма! Поэтому такие смартфоны будут с одинаковым удовольствием покупать и те, кто не разбирается в характеристиках, а просто клюнул на рекламу, где молодые люди и девушки «на сложных щах» делают селфи; и те, кто нырял в таблицы характеристик процессоров, шерстил обзоры, гуглил время выхода глобальной прошивки на Redmi Note 7 и разницу в частотах у китайских Хоноров, и пришёл к выводу, что 15 тысяч за такой мобильник отвалить стоит.

Если же Honor вам неприятен настолько, что аж кушать не можете, но хотите приличные характеристики и не ждать Xiaomi Redmi Note 7 в российской рознице (который, готов поспорить, будет стоить 18-20 тысяч, если не 19-21), медитируйте на список цен ASUS ZenFone Max Pro M2, а потом хватайте и покупайте его, когда Асус начнёт дешеветь и цена опустится до близкой к Honor 10 Lite отметке. Выбор есть всегда.

8
/10
Оценка по версии Ferra
Honor 10 Lite
Плюсы
  • Быстрый процессор
  • Очень красивый корпус
  • Хорошая селфи-камера
  • Разумная цена
Минусы
  • Гибридный слот 2xSIM/microSD
  • Мало оперативной памяти в версии с 64 Гбайт
  • Не поддерживается быстрая зарядка
  • Низкое качество съёмки фото и видео вечером/ночью

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