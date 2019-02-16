Ничего круче в недорогих смартфонах можете уже не ждать. Быстрый обзор Honor 10 Lite

Помните старые добрые времена? У нас были хорошие бюджетные LG Optimus, качественные и недорогие Lenovo по любой цене и с любыми характеристиками, ZTE выпускали толковые модели, у Samsung были хорошие бюджетники Galaxy Ace, и даже ASUS ZenFone 5 (не новодел, а самый первый из Зенфонов) стоил не 25 тысяч, как сейчас, а 7 тысяч рублей. Для тех, кому и 7 тысяч рублей были не по карману, «на развес» продавали всяческие Fly/Highscreen/IconBit/teXet и прочие Rimtix.

А что сейчас? А сейчас «на развес» нам впаривают BQ, Digma, Vertex с почти такими же характеристиками, как 3 года назад, Lenovo умер (сначала умер сам, потом почти убил Motorola, потом воскрес, но только для китайцев), ZTE еле живой после санкций, Meizu и LG разучились делать хорошие дешёвые смартфоны, Samsung выпускает хорошие бюджетники только для индусов индийцев, а выбор среди недорогих смартфонов сводится к Xiaomi, иногда Huawei/Honor, и в исключительных случаях где-то поблизости мелькает ASUS. Всё.

О том, что случается, когда у производителей почти нет конкуренции, могут красочно рассказать владельцы настольных компьютеров — ребята наблюдали, как с 2011 по 2017 год Intel прибавлял процессорам считанные проценты производительности, но продавал эти «инновации» по нескромной цене. Благо, в мобильниках такой возможности валять дурака по 5+ лет подряд нет, и производители китайских бюджетников периодически показывают друг другу «Кузькину мать», а нам, покупателям — полностью новые и интересные к покупке недорогие смартфоны. Honor 10 Lite — редкий пример, когда производитель «прыгает выше головы» без особой на то причины.