Ничего круче в недорогих смартфонах можете уже не ждать. Быстрый обзор Honor 10 Lite

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Недорогие мобильники выпускают не только лишь все. Мало кто может это делать
Если вам кажется, что смартфонов вокруг — вагон и тележка, то вам это только кажется. Потому что стоит из них выкинуть откровенный хлам, как оказывается, что хороших смартфонов мало. Хороших недорогих смартфонов почти совсем нет.
Поэтому, когда обзорщики вместе с смартфонными энтузиастами в комментариях зубоскалят на тему «хоронили HTC — порвали три баяна», «ZTE отбивал поклоны Трампу, чтобы он разрешил им продолжить делать смартфоны» или «Meizu настолько всё пролюбили, что пошли продаваться компартии Китая с потрохами», это скорее повод огорчаться, чем улюлюкать — альтернатив-то почти нет.
Помните старые добрые времена? У нас были хорошие бюджетные LG Optimus, качественные и недорогие Lenovo по любой цене и с любыми характеристиками, ZTE выпускали толковые модели, у Samsung были хорошие бюджетники Galaxy Ace, и даже ASUS ZenFone 5 (не новодел, а самый первый из Зенфонов) стоил не 25 тысяч, как сейчас, а 7 тысяч рублей. Для тех, кому и 7 тысяч рублей были не по карману, «на развес» продавали всяческие Fly/Highscreen/IconBit/teXet и прочие Rimtix.
А что сейчас? А сейчас «на развес» нам впаривают BQ, Digma, Vertex с почти такими же характеристиками, как 3 года назад, Lenovo умер (сначала умер сам, потом почти убил Motorola, потом воскрес, но только для китайцев), ZTE еле живой после санкций, Meizu и LG разучились делать хорошие дешёвые смартфоны, Samsung выпускает хорошие бюджетники только для
индусов индийцев, а выбор среди недорогих смартфонов сводится к Xiaomi, иногда Huawei/Honor, и в исключительных случаях где-то поблизости мелькает ASUS. Всё.
О том, что случается, когда у производителей почти нет конкуренции, могут красочно рассказать владельцы настольных компьютеров — ребята наблюдали, как с 2011 по 2017 год Intel прибавлял процессорам считанные проценты производительности, но продавал эти «инновации» по нескромной цене. Благо, в мобильниках такой возможности валять дурака по 5+ лет подряд нет, и производители китайских бюджетников периодически показывают друг другу «Кузькину мать», а нам, покупателям — полностью новые и интересные к покупке недорогие смартфоны. Honor 10 Lite — редкий пример, когда производитель «прыгает выше головы» без особой на то причины.
|Honor 10 Lite (HRY-LX1)
|Операционная система
|Android 9 Pie
|Экран
|6.21”, 2340x1080, IPS, 415 ppi, 19.5:1
|Процессор
|Hisilicon Kirin 710, 8 ядер (4x Cortex-A53 1.7 ГГц + 4x Cortex-A73 2.2 ГГц), 12 нм FinFET
|Графика
|Mali-G51 MP4
|Оперативная память
|3 Гбайт
|Постоянная память
|32/64 Гбайт
|Связь
|4G, 3G, Wi-Fi (802.11n), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|Камеры
|тыловая: 13 Мп, диафрагма f/1.8, программная стабилизация, съёмка видео 1920x1080 60 fps,
|дополнительная тыловая: 2 Мп,
|фронтальная: 24 Мп, f/2.0
|Аккумулятор
|3400 мАч, несъемный
|Размеры
|154.8x73.6x8 мм
|Вес
|162 г
|Официальные цены
|15/17 тысяч рублей
Кто такой и чем знаменит?
Если вы гик-энтузиаст смартфонной тематики, вы уже знаете, что Honor 10 Lite = немного улучшенная версия Huawei P Smart (2019), и поэтому в данном лучше предпочесть Honor. Парам-пам-пам, дальше можете не читать. По этой же причине смысл тестировать этот смартфон околонулевой — замеры дисплея, скорости процессора и автономности равны таким у Huawei P Smart (2019), можете ознакомиться. Для всех остальных объясняю, откуда ноги растут у всех этих неотличимых с виду мобил.
До середины прошлого года почти все бюджетные мобильники работали с примерно одинаковой скоростью и выдавали очень близкое качество фото на камеры. Но в феврале 2018-го вышел Xiaomi Redmi Note 5 Pro с качеством камеры и процессором на голову выше, чем это было у всех бюджетников. Поначалу конкуренты чихать хотели на такие обстоятельства, потому что мобильник, как это сейчас модно, вышел согласно принципу «всё лучшее — индусам!» (просто их много и они гребут телефоны дешевле 20 тысяч рублей гораздо быстрее, чем это делают россияне, например) и даже в Китае поначалу не продавался.
Но потом он начал продаваться в Китае, а совсем скоро — за пределами Китая, да ещё стал дешеветь. Вот тут-то Huawei почувствовал острый дискомфорт в нижней части спины, да такой, что сначала выпустил даже чуть более крутой, чем у Xiaomi, Honor 8X, а потом, не дожидаясь ответа Xiaomi с более дешёвым Redmi, закрепил успех одинаковыми с лица Huawei P Smart (2019) и Honor 10 Lite. Причём ответ получился настолько удачным, что Xiaomi просто нечего на это ответить. Не говоря уже об остальных конкурентах. И вот почему:
Красивый бюджетный смартфон. Ну наконец-то!
Если вы сейчас откроете сайт какого-нибудь «Связного» или «М.Видео» и пробежитесь взглядом по бюджетным смартфонам, вы тоже согласитесь, что все они страшные, как Донателла Версаче или жизнь российских пенсионеров в глубинке. Если Samsung и Motorola хотя бы пытаются изобразить что-то симпатичное при помощи дешёвых материалов корпуса, то никакущая Nokia не вызывает вообще никаких эмоций, а большинство моделей Xiaomi и ASUS выглядят бездарной попыткой своровать дизайн iPhone X так, чтобы потом прилетел судебный иск.
Huawei и Honor в череде любителей «косить под Айфон» были одними из первых, но и пытались как-то выделиться среди этой эпидемии. Сначала переливающимся цветом корпуса, который в хуавеях появился ещё летом, а чуть позже — уменьшенным вырезом в экране, в отличие от длинной «чёлки» у большинства конкурентов. Это новшество появилось у Huawei в декабре.
В итоге обе этих черты срисовал Xiaomi для своего Redmi Note 7, но уже позже. Только вот Сяоми до сих пор продают только в Китае и только в конце февраля готовятся «осчастливить» европейцев (а россиян — ещё позже) прошивкой с русским/др. языками и Google Play, а Huawei P Smart 2019 и Honor 10 Lite уже продаются полным ходом во всей сетевой рознице РФ.
При таких обстоятельствах вы возразите мне «чёрт с ней, со внешностью, по характеристикам альтернативы Хуавеям есть? Есть!». Но и здесь тема довольно скользкая. Потому что:
Самый мощный процессор в бюджетных смартфонах по минимальной цене
Очень не хотелось бы превращать рассказ о новом смартфоне в лекцию о процессорах, поэтому просто запомните, что в бюджетных смартфонах есть только несколько по-настоящему крутых процессоров, с которыми вам светит не просто «вроде бы пока работает нормально и не зависает», а хороший запас мощности на будущее, чтобы «летали» и постоянно жиреющие приложения соцсетей да прочего гербалайфа. От более крутых к менее крутым:
- HiSilicon Kirin 710 — «придворный» процессор, сделанный Хуавеем для Хуавеев и Хоноров. Самый быстрый по работе с приложениями среди всех мобильников стоимостью до 15 тысяч рублей в оф.рознице РФ. По скорости работы даже круче этих ваших процессоров от Samsung Galaxy S7 edge или прочих LG G6.
По мощности игровой графики не абсолютный чемпион, а стоит между вторым и третьим по счёту процессорами в рейтинге: 2. Qualcomm Snapdragon 660 — в отличие от Kirin 710, продаётся всем желающим производителям мобильников, у которых хватает денег на мощные процессоры для дешёвых смартфонов (а хватает их только у ASUS и Xiaomi, как показывает практика). По скорости работы в приложениях на большинстве мобильников немного уступает Кирину, зато в играх проявляет себя идеально. Фигурирует только в недешёвых у официалов Xiaomi Mi A2/Mi 8 Lite и ASUS ZenFone Max Pro M2, что влетит вам в 17-18 тысяч рублей минимум. 3. Qualcomm Snapdragon 636 — самый дешёвый способ получить по-настоящему мощный смартфон. «Кастрированная-задушенная» версия Snapdragon 660, поэтому мощности не «одуреть, как много», а «много, но без фанатизма». Медленнее, чем Kirin 710 по всем фронтам, но прекрасен тем, что мобильники с ним уже продаются не первый месяц, и за это время успевают выйти из моды у тех, кто гоняется за этикетками, а не характеристиками. В итоге вы можете купить ASUS ZenFone Max Pro M1 или Xiaomi Redmi Note 5 за 11-12 тысяч (если повезёт), и получите страшные внешне, но быстрые и выносливые мобильники.
А какие смартфоны продаются с этим самым Кирином 710? До недавнего времени такую мощность вы могли получить, только если раскошеливались на Honor 8X за 18-20 тысяч рублей. А теперь вся радость заключается в том, что этот же процессор переехал в модели за 15 тысяч — всё те же Honor 10 Lite и Huawei P Smart 2019.
Я не фанат бенчмарков ради бенчмарков, но с этим двумя хуавеями вы хотя бы получаете самый мощный проц в не-уродливых смартфонах. Это уже неплохое достижение — осталось только разобраться с выпадами «зато это будут “дно-комплектации”, которые не стоит покупать».
Главные плюсы и минусы Honor 10 Lite
Статья, я так догадываюсь, уже выглядит слишком сладенько, да и тираду со списком минусом Honor 10 Lite я берёг для финала, но, раз уж мы начали ковыряться в таких нюансах, как количество оперативной и постоянной памяти, да особенностях чипсета, объясняю проблемные места нашего Хонора сразу:
- Автономности отмерили на сутки. Не на 1.5-2 суток, как в Xiaomi Redmi Note 5, не на 3-4 суток, как в ASUS ZenFone Max Pro M1, а на сутки. При этом 3400 мАч толщина корпуса почти такая же, как у Xiaomi c 4000 мАч. Это безобразие, согласен.
- Нет полноценной быстрой зарядки. В полноценном виде её, честно говоря, за 15 тысяч рублей нет ни у кого, кроме уходящего на покой ASUS ZenFone Max Pro M1. А Xiaomi Redmi Note 5/Redmi Note 6 Pro частично поддерживают Quick Charge 2.0 (смартфоны заряжаются немного медленнее, чем должны по стандарту), и именно поэтому Сяоми не афиширует возможность быстрой зарядки официально. Ну а всякие «вёдра» наподобие Samsung Galaxy J8 о такой зарядке всегда могли только мечтать.
- Якобы «медленный» Wi-Fi, потому что только 2.4 ГГц и 802.11n, а не 2.4/5 ГГц 802.11ac. Вы, ребята, наверное, прикалываетесь? Да, бывает и больше, но вы получаете 72 Мбит/с теоретических и 45-50 реальных Мбит/с почти в любой точке квартиры (потому что 5 ГГц стены пробивает с трудом, либо не пробивает). Full HD-видео из YouTube при 60 кадрах в секунду требует 4.5 Мбит/с. У вас остаётся ещё 40 Мбит/с на мессенджеры и прочую хурму. Этого мало?
Конечно, Xiaomi Redmi Note 5 работает с вайфаем быстрее. Но Асусы, к примеру, «обрезаны» как раз так же — до 2.4 ГГц 802.11n. И это почти никого из покупателей не останавливает.
- 3 Гбайт оперативной памяти в любой комплектации. Вот это жлобство, не поспоришь. Даже старый Huawei P20 Lite, который выглядит так же и стоит примерно столько же, но «овощ» из-за старого процессора, при 64 Гбайт получал 4 Гбайт оперативной памяти. Но таковы маркетинговые игрища Хуавея/Хонора, на которые я бы отвечал тем, что P Smart (2019) и Honor 10 Lite стоит брать с 32 Гбайт постоянной памяти, либо выбирать что-нибудь другое — от Honor 8X до Xiaomi Redmi Note 6 Pro и ASUS ZenFone Max Pro M2.
Почему с 32 Гбайт объём в 3 Гбайт оперативки превращается в достоинство? Потому, что это золотой стандарт базовых комплектаций недорогих смартфонов в 2019 году: Samsung Galaxy J8/A6 (2018), Xiaomi Redmi Note 6 Pro, ASUS ZenFone Max Pro M1, Nokia 5.1 Plus, Meizu M6s, Nokia 7.1 — возьмите почти любой смартфон с 32 Гбайт памяти, и в нём будет 3 Гбайт «оперативки». Исключения есть в OPPO A5, но что-то я не вижу очереди за его покупкой.
Три гигабайта – это нынче объём впритык для прыжков между соцсетями/музыкой/сайтами, но сейчас процессор хорошо «вывозит» эти задачи, а на будущее, если придётся, оболочка Huawei позволяет «выкосить» из сиюминутной памяти телефона много всякой всячины, чтобы смартфон не работал медленно, когда вы набьёте его битком приложениями и играми.
- Индикатор уведомлений в
задницетруднодоступных местах. А именно — в нижней части корпуса. Я понимаю, что уменьшенный вырез экрана вверху потребовал куда-то девать этот светодиод, но неужели не нашлось другого выхода, кроме как прилепить его на границе с нижней панелью в левом нижнем углу?
Всё остальное — уже вкусовщина или «широко распространённая практика», а не придирки по существу. Не так уж много недостатков с учётом того, что, помимо самого красивого корпуса (небесно-голубая расцветка, которая выглядит, как дорогой автомобильный серебристый металлик — уникальная штука) и самого мощного процессора, вы получаете:
- NFC. Россия впереди планеты всей по засилью касс, на которых можно платить по касанию, и платить с телефона на них очень удобно. Аргументы против принимаются, только если у вас есть лишь пенсионная банковская карта (их не привяжешь к Google Pay), либо если вы живёте в местности, где молоко и хлеб доставляют на повозках, а потом платят за это купюрами. Но в таком случае, почему вы не сбежали из этой статьи ещё на этапе обсуждения каких-то там процессоров?
- Отличная селфи-камера. Чуть лучше, чем у всех конкурентов, и даже лучше, чем у родственного Huawei P Smart (2019).
- Bluetooth с возможностью подключить три устройства. Все думали, что на это способен только Bluetooth 5.0, но Honor 10 Lite умеет ладить с тремя компаньонами при Bluetooth 4.2.
Зачем это нужно? Например, затем, чтобы смартфон мог нормально контачить с умными часами (которые жужжат, когда мобильник где-то в кармане в пуховике, а вам приходит сообщение в WhatsApp, VK и т.д.), и при этом нормально проигрывать музыку через беспроводные наушники (потому что мобильник чёрт его знает, как глубоко в кармане, и не хочется тянуть туда провод). Или подключить смартфон по Bluetooth к мультимедийной системе автомобиля по Android Auto, чтобы карты были удобнее, а музыка играла напрямую с мобильника. И не терять при этом связь с Bluetooth-гарнитурой у вас в ухе/умными часами.
Я согласен, что всё это скорее похоже скорее на «московские понты», чем реальную необходимость, но конкуренты не предлагают ничего подобного даже за доплату.
Функции на среднем уровне в сравнении с конкурентами
В каждом, гори он конём, обзоре, меня подмывает где-нибудь написать «смартфон как смартфон, ничего особенного», но я вовремя вспоминаю, что «это для тебя, зажравшийся обзорщик, с высоты смены мобильников каждые несколько недель, они все одинаковые — попробуй прикинуть, как это будет восприниматься у людей, которые покупают мобилу раз в несколько лет за кровно заработанные». И понимаю, что у каждого дела запах особый, у каждой мобилы особенный шарм.
В чём обаяние Honor 10 Lite, я рассказал выше, в чём его недостатки — надеюсь, тоже ответил доходчиво. А вот функции, которые реализованы в этом мобильнике «как у всех»:
- Гибридный слот. Либо две сим-карты, либо одна сим-карта и карта памяти вдобавок. Если вы не коллекционируете на смартфоне всё, когда-либо сфотографированное или снятое на видео с камеры, не играете в большое количество современных игр, вы и с 32 Гбайт проживёте неплохо. Но в целом это распространённая подлость, которая есть и в Xiaomi, и в Meizu, и в Nokia… Проще сказать, у кого её точно нет: у Самсунгов (внезапно!) и некоторых моделей ASUS.
- Тыльная камера. Вам будут вешать лапшу на уши о «могучем» ночном режиме и искусственном интеллекте, а реальность заключается в том, что днём при хорошем освещении смартфон фотографирует хорошо, в пасмурную погоду — средне (на уровне Xiaomi Redmi 5 Plus, хуже, чем Redmi Note 5/Note 6 Pro, но лучше, чем Honor 8C/ASUS ZenFone Max Pro M1/Max M2).
А ночью — ниже среднего (опять же, на уровне Xiaomi Redmi 5 Plus/Mi A2 Lite). Менее пафосный и более дешёвый Honor 9 Lite/Huawei P Smart первого поколения, фотографирует примерно так же и без всякого искусственного интеллекта.
Причём ночной режим делает всё только хуже — вместо просто мутноватой картинки он обнажает весь цифровой шум, всю эту «перхоть» ночных снимков на дешёвые камеры.
Это вдвойне бесит, потому что с настолько мощным процессором такие дефекты смартфон мог бы ретушировать «на лету». Но программисты Honor не «парились», поэтому имеем то, что имеем. С другой стороны, Samsung Galaxy A8 (2018) и LG Q7, стоимостью по 20 тысяч каждый, снимают не лучше. А более крутыми по камерам за эти же деньги будут только давно снятые с производства Motorola G5s Plus, Meizu M6 Note и Xiaomi Redmi Note 5 — все остальные смартфоны в официальной рознице (даже «китайцы») фотографируют ужасно почти всегда.
По качеству съёмки видео тоже сюрпризов нет — качество среднее. Но высокого качества съёмки нет ни у кого из дешёвых китайских смартфонов. За крутой видеосъёмкой — это вам к остаткам HTC U Ultra или б/у Samsung Galaxy S7, как минимум.
«Я не понял, почему это будут покупать?»
Потому что более крутые смартфоны за 15 тысяч — штучные смартфоны, которые нужно ловить либо в «серой» рознице (заказывать из Китая, покупать в мелких неофициальных магазинах, которых в регионах почти нет), либо заказывать чёрт знает откуда с доставкой по России (а она тоже не бесплатная и не повсеместная в мелких магазинах).
И полноценная альтернатива для Honor 10 Lite/Huawei P Smart (2019) по соотношению цены и качества только одна — Xiaomi Redmi Note 5.
У Сяоми с его прощальными 12-13 тысяч рублей лучше тыльная камера, лучше автономность и быстрее Wi-Fi. Но хуже внешность, чуть ниже скорость работы, нет NFC, хуже селфи-камера. При этом Xiaomi Redmi Note 6 Pro с такими же характеристиками, как у Note 5, в конкуренты уже не вписывается, потому что наглые официалы просят за него минимум 18 тысяч рублей (за 3/32 Гбайт!), тогда как Honor 10 Lite с такой же бесплатной доставкой по России, но ещё и подарком (на момент написания статьи это фитнес-браслет Honor Band 4) стоит 15 тысяч.
Я бы не сказал, что Xiaomi лучше на те самые три тысяч рублей, которые за него просят доплатить. Не говоря уже о Nokia 7.1, которая, при равных Honor 10 Lite характеристиках, продаётся за 19 тысяч рублей минимум!
Мы все здесь недолюбиваем маркетологов и считаем их разновидностью мелких мошенников, которые «обвешивают» покупателей, когда выдают минимально приемлемые характеристики по цене, которая уже на грани комфорта. Но, поди ж ты, Huawei/Honor со своими 10 Lite/P Smart (2019) нашли нишу, в которой против них нет приёма! Поэтому такие смартфоны будут с одинаковым удовольствием покупать и те, кто не разбирается в характеристиках, а просто клюнул на рекламу, где молодые люди и девушки «на сложных щах» делают селфи; и те, кто нырял в таблицы характеристик процессоров, шерстил обзоры, гуглил время выхода глобальной прошивки на Redmi Note 7 и разницу в частотах у китайских Хоноров, и пришёл к выводу, что 15 тысяч за такой мобильник отвалить стоит.
Если же Honor вам неприятен настолько, что аж кушать не можете, но хотите приличные характеристики и не ждать Xiaomi Redmi Note 7 в российской рознице (который, готов поспорить, будет стоить 18-20 тысяч, если не 19-21), медитируйте на список цен ASUS ZenFone Max Pro M2, а потом хватайте и покупайте его, когда Асус начнёт дешеветь и цена опустится до близкой к Honor 10 Lite отметке. Выбор есть всегда.