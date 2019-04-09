Самсунги Galaxy A20, A30 и A50 кажутся вам одинаковыми. Но только один из них достоин покупки

Раньше у любителей мобильников ещё были эротические фантазии, что новая серия Galaxy A с двузначными индексами — это средний класс, а настоящие бюджетники Galaxy J или M Самсунг сделает ещё дешевле. Но теперь партия ответила, что Galaxy Axx — это и есть бывшие Samsung Galaxy J и Galaxy A вместе взятые. А дешёвые смартфоны с 5000 мАч и восьмиядерным процессоров — «не про нашу честь» и продаются только для индусов и китайцев. Поэтому кушаем, что дают.
Но даже с такой преамбулой новые бюджетные Самсунги выглядят достойно и очень много изменилось. Помните, какими были Galaxy J3, J5 и J7 (13, 18 и 20 тысяч рублей на момент выхода, кстати) в недавнем прошлом? Дичайше обрезанными — J3, например, сочетал в себе четырёхъядерный (за 13 тысяч рублей!) процессор, жалкие 2400 мАч в аккумуляторе и дисплей PLS (как IPS, но даже хуже). В новом A20, например, по такой же цене у нас уже есть 4000 мАч, NFC (его раньше не было) и нормальный восьмиядерный процессор уровня Snapdragon 435/450. В двух других моделях прибавках характеристик тоже получилась солидной.
Но ведь мы знаем, что Самсунг — это такой производитель, у которого хорошие характеристики в смартфоне не означают того, что и сам смартфон на самом деле хороший (в отличие от китайцев, кстати). Как и высокая цена не означает, что смартфон круче более дешёвых моделей — история показала, что бюджетный Samsung Galaxy J7 (2017) был не хуже старшего Galaxy A6+ (2018) во всём, кроме объёма памяти.
С учётом того, что по внешности Самсунги отличить уже нельзя, а в их особенностях чёрт ногу сломит, даже если изучать таблицы, мы взяли троицу потенциально самых популярных Galaxy A-серии и сравнили между собой, чтобы выбрать среди них самую достойную для покупки модель. Итак, в главных ролях:
|Samsung Galaxy A20
|Samsung Galaxy A30
|Samsung Galaxy A50
|Операционная система
|Android 9.0 Pie + Magic UI 2
|Android 9.0 Pie + Magic UI 2
|Android 9.0 Pie + Magic UI 2
|Экран
|6.4", 1560x720 пикселей, 19,5:9, 268 ppi, Super AMOLED
|6,4", 2340х1080 пикселей, 19:9,5, 403 ppi, Super AMOLED
|6.4", 2340x1080 пикселей, 19,5:9, 403 ppi, Super AMOLED
|Процессор
|Samsung Exynos 7884, 8 ядер (2x Cortex-A73 1,6 ГГц, 6x Cortex-A53 1,35 ГГц, FinFET 14 нм)
|Samsung Exynos 7904, 8 ядер (2x Cortex-A73 1,8 ГГц, 6x Cortex-A53 1,6 ГГц, FinFET 14 нм)
|Samsung Exynos 9610, 8 ядер (4x 2,3 ГГц Cortex-A73 + 4x Cortex-A53 1,7 ГГц, 10 нм)
|Графика
|Mali-G71 MP2
|Mali-G71 MP2
|Mali-G72 MP3
|Оперативная память
|3 Гбайт
|3 ГБ
|6 Гбайт
|Накопитель
|32 ГБ, отдельный слот для microSD
|32 ГБ, отдельный слот для microSD
|64 ГБ, отдельный слот для microSD
|Связь
|LTE, Wi-Fi (802.11n), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|LTE, Wi-Fi (802.11aс), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|LTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|Камеры
|Тыловая двойная:
|Тыловая двойная:
|Тыловая тройная:
|разрешение матрицы:
|13 Мп + 5 Мп
|16 Мп + 5 Мп
|25 Мп + 8 Мп + 5 Мп
|диафрагма:
|f/1.9 + f/2.2
|f/1.7 + f/2.2
|f/1.8 + f/2.2 + f/2.2
|размер матрицы:
|n/a
|n/a
|n/a
|размер пикселя:
|n/a
|n/a
|n/a
|фокусное расстояние:
|28 мм + n/a
|n/a + 12 мм
|n/a + 12 мм + n/a
|качество видео:
|1080p + 30 к/c
|1080p + 30 к/c
|1080p + 30 к/с
|Фронтальная:
|Фронтальная
|Фронтальная
|разрешение матрицы:
|8 Мп
|16 Мп
|25 Мп
|диафрагма:
|f/2.0
|f/2.0
|f/2.0
|размер пикслеля:
|n/a
|n/a
|n/a
|фокусное расстояние:
|n/a
|n/a
|n/a
|качество видео:
|1080p + 30к/с
|1080p + 30к/с
|1080p + 30к/с
|Аккумулятор
|4000 мАч
|4000 мАч
|4000 мАч
|Размеры
|158,5x74,7x7,8 мм
|158,4x74,7x7,7 мм
|158,4x74,7x7,7 мм
|Масса
|n/a
|165 г
|180 г
|Официальная цена
|14 000 рублей
|16 000 рублей
|20 000 рублей
|Cредняя цена в
|интернет-магазинах
|13 500 рублей
|14 000 рублей
|18 000 рублей
Внешний вид
Перед нами мобильники одной и той же серии, поэтому, наверное, нет смысла критиковать их за однообразие. Жаль только, что, если пару лет назад во внешности Galaxy J-серии и A-серии стопроцентно угадывался производитель Самсунг, то теперь можно поменять шильдик на Xiaomi или Huawei, и никто не заметит подвоха. Это называется «дизайнерская импотенция».
Лучше всего, конечно, смотрится Galaxy A50, Galaxy A30 тоже вполне ничего, а вот A20 в пока что единственном доступном тёмно-синем цвете выглядит приятно, но скучноват на вид и понравится не всем. Хотя может со временем он появится и в других цветах. Потому что Galaxy A50 и Galaxy A30 в России продают в разных рацветках: белой, голубой и чёрной.
Корпуса у всех трёх смартфонов пластиковые. Правда задняя панель кажется стеклянной настолько, что самостоятельно понять, что это не стекло, сложно. Выглядит это псевдо-стекло красиво, по-разному переливается, но всё равно быстро собирает отпечатки пальцев.
Это очень красивые и неотличимые от стеклянных с виду... пластиковые смартфоны
Несмотря на то, что перед нами Самсунг, пионер гнутых экранов в мобильниках, передняя панель всех трёх тестовых смартфонов плоская, а вот задняя загнута по краям. Корпуса удобные, никаких припухлостей, выступов или других «приколов ради приколов» в них нет, дизайн почти не стареющий. Главное — не кладите мобильники экраном вниз, потому что из-за замыленной задней крышки потом не сможете их по-быстрому поднять, когда захотите.
На спинке Galaxy A30 и Galaxy A20 есть сканеры отпечатков пальцев, тогда как у Galaxy A50 сканер оптический и встроен экран. И это первый по ходу обзора пример, когда «дороже — значит хуже»: в более дешёвых смартфонах сканеры старого образца разблокируются гораздо быстрее, чем в более дорогом A50. Правда, отсутствие «пальца» на корпусе делает старшую «ашку» чуть симпатичнее. Плюс три камеры смотрятся внушительнее, чем две у A20 и A30.
Все кнопки и разъёмы в трёх моделях расположены абсолютно одинаково. Что чертовски приятно, у всей троицы есть USB Type-C разъём, который остаётся редкостью в смартфонах дешевле 25 тысяч рублей и по сей день. А ещё очень хорошо, что у них нет ни одной чёртовой кнопки для вызова чёртового голосового ассистента Bixby, поэтому вы не сможете на неё случайно нажимать время от времени. Зато есть отдельный разъём для наушников, который китайские конторы (не будем показывать пальцем на Xiaomi Mi A2) уже ленятся добавлять в свои недорогие смартфоны.
И, уж чего в бюджетных Самсунгах не было никогда, диагональ дисплеев у троицы смартфонов тоже одинаковая — 6,4 дюйма. И габариты во всех трёх плоскостях тоже одинаковые, если не принимать во внимание разницу в 0,1 миллиметра. Раньше дешёвым смартфонам полагалась маленькая диагональ, а дорогие смартфоны J и A-серии всегда были крупными.
Мне нравится, что Samsung постаралась сделать эти модели безрамочными и с очень маленькой «бровью». У A50 и A30 есть только совсем крошечный вырез по середине верхней грани экрана под фронтальную камеру, у A20 этот же вырез чуть-чуть побольше и в виде капли. Во всех трёх случаях он не бросается в глаза так сильно, как у родоначальника «бровей» — iPhone X, но именно по этой причине не видать вам такой надёжности и скорости разблокировки по сканированию лица, как у айфонов.
Диагональ экрана и внешность старших и младших моделей почти неотличимые. Даёшь равноправие!
По крайней мере, дешёвые Самсунги уже не выглядят пришельцами из далёкого прошлого, это уже хорошо. Правда, теперь у них нет съёмных аккумуляторов — вы сейчас можете смеяться, но многие покупатели любили дешёвые Galaxy именно за такую вот частичную ремонтопригодность в условиях, приближенных к боевым. Правда, скорее удивительно то, что это было в недавних моделях (Galaxy J7 Neo, например), а не то, что в новых уже нельзя.
Новый дизайн всё-таки хорош. Да, пластик, но вам же им не гвозди забивать, тем более он очень старательно имитирует стекло — так просто не отличишь. И да, A20 и A30 в реальности выглядят хуже, чем на фото, но внешность в бюджетном классе — это не главное. Успех откровенно страшного на лицо ASUS ZenFone Max Pro M1 это подтверждает.
Дисплей и звук
Худший по качеству экран, как несложно догадаться, у Galaxy A20. И цвета здесь бледнее всего, и под разными углами обзора он начинает выцветать, и чёткость картинки у него уже не Full HD, а 1560x720 точек. Вроде мелочь, а даже значки в Android очерчены заметно хуже.
|Результаты теста дисплея
|Samsung Galaxy A20
|Samsung Galaxy A30
|Samsung Galaxy A50
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|344/4 кд/м2
|384/2 кд/м2
|381/1,7 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|бесконечная
|бесконечная
|DeltaE (меньше = лучше)
|1,86
|1,4
|1,74
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6700К
|6600 К
|6500K
Зато у всех троих смартфонов матрица Super AMOLED, поэтому на любой картинке чёрный цвет выглядит идеально, а контрастность бесконечная. И читаемость под солнечными лучами лучше, чем у смартфонов с IPS по такой же цене.
Экраны Galaxy A30 и A50 прекрасны, а вот A20 пострадал и по чёткости картинки, и по углам обзора
Как всегда, у Samsung полно режимов для экранов — хочешь тебе динамическая подстройка под условия освещения, хочешь просто яркие цвета, а хочешь — максимально приближенные к эталонным значениям. В последнем мы и тестируем дисплеи. Потому что те, кому подавай фотографическую чёткость картинки, в настройки зайдут. А тех, кто ценит вырвиглазные цвета, как на рекламных витринах в Токио, большинство — под них во всех смартфонах и выбрана настройка цвета (а иногда и не выбрана, а просто одна на все случаи жизни).
И тут экраны показали себя перед колориметром очень хорошо, не считая яркости — в A30 и A50 яркость такая же, как у Samsung Galaxy S10e в ручном режиме (в авто смартфон иногда может выжать больше), у A20 яркости хватает уже впритык. Зато цветопередача отличная, белый цвет действительно белый, а не желтоватый или синеватый, насыщенность в норме. Очень неплохо!
В общем, в случае с Galaxy A50 и Galaxy A30 — это твёрдая «да», а насчёт экрана Galaxy A20 — «а покажите всех, пожалуйста». Подразумевая, естественно, конкурентов, коих не мало.
Смартфоны получили по моно-динамику, а не стерео, как у Samsung Galaxy S10, например. Да и до качества его звучания им далеко. И всё же звук неплох. Ожидаемо, у Galaxy A50 он чуть более чёткий, а вот между Galaxy A30 и Galaxy A20 разницы нет.
Сразу два эталонных смартфона: A20 — эталон плохого звука, A50 — эталон хорошего звука в наушниках среди смартфонов дешевле 20 тысяч рублей
А вот в наушниках ситуация разная. Мы проверили все три смартфона с мониторными наушниками Pioneer SE-MHR5 (45 Ом) Galaxy A50 звучит отлично — по объёму, чёткости и уравновешенности звук в наушниках может поспорить с каким-нибудь Xiaomi Mi 8 или Huawei P30 Pro. Да, запас громкости не астрономический, а бас всегда средний по интенсивности, и его никак не раздуешь (мало ли, вдруг вы любитель), потому что крутилки в настройках в действительности бесполезны. Xiaomi Redmi Note 7/Mi 8 Lite или Honor 10 Lite/Honor 8X звучат заметно менее качественно.
И только ты начинаешь думать, что Самсунг по доброте душевной сделал дешёвые мобильники идеальными аудиоплеерами, надеваешь наушники, чтобы послушать Galaxy A20… и понимаешь, что это ведро безнадёжное.
Бог с ним, что чёткость ниже и на максимальной громкости звук превращается в неразборчивую кашу. Проблема в том, что в звуке почему-то с излишком форсировали низкие частоты. Поэтому получаешь странное ощущение, когда даже на низкой громкости музыки почему-то «DOLBIT SLISHKOM». А на среднем уровне громкости басы начинают «пердеть», как на магнитоле Жигулей-«восьмёрки», и, как и в этих Жигулях чувствуешь, что что-то начинает дребезжать. У ВАЗ-2108 это был багажник, ну а здесь-то что?
Samsung Galaxy A30 — это что-то среднее. С одной стороны, чёткость и объём не так радуют, как в A50, но и до уродования звука дело не доходит. В принципе, так звучит любой нормальный бюджетный смартфон (Redmi Note 7, Honor 10 Lite и др.).
Камеры
Сдвоенным модулем тыловых камерой на спинке смартфона уже давно никого не удивить. Но, если в бюджетных смартфонах зачастую вторая камера — просто вспомогательная для определения расстояния до объектов, то в A20, A30 и A50 это везде широкоуголка. А у A50 есть и третья камера, и вот она как раз — дальномер, чтобы фотографии с искусственно размытым фоном выглядели чуть менее безвкусно.
Какие сенсоры в них используются, Samsung предпочитает не говорить, так что приходится гадать на мегапикселях, светосиле и самих фотографиях. Ничего удивительно, что чем младше смартфон в А-линейке, тем меньше мегапикселей у тыловых камер. Если у Galaxy A50 основной сенсор на 25 Мп, то у А20 уже 13 Мп. Похожая ситуация и с широкоугольной камерой, но там пикселей совсем мало в любой модели. Впрочем, не в них счастье, потому что на результат ещё влияют и оптика, и софт, которые пытается сделать из «сырой» фотографии конфетку.
Начнём с простой задачи — съёмке при не слишком ярком дневном освещении — и с Galaxy A50. Качество снимков на тыловую камеру этого смартфона мне понравилось. Снимки получаются яркими, но в меру, без кислотных цветов, как это любят делать Huawei, Honor и прочие Vivo. Автоматический HDR — cъёмка и последующее склеивание нескольких фотографий для проработки самых светлых и самых тёмных участков снимка — тоже на высоте. На фотографиях, которые делает А50, почти нет ни пересветов, ни заваленных теней. При этом нет и бросающихся в глаза дефектов и размытости, которые обычно бывают на фотографиях с недорогих смартфонов в HDR режиме.
Еще А50 очень хорошо справляется с ситуациями, когда вы пытаетесь сфотографировать против света — смартфон всё равно умудряется сделать свет на фотографии насколько это возможно равномерным. А30 и А20 таким уже похвастать не могут. Единственный небольшой недостаток у А50 — фотографии слегка «желтят». Ночные снимки на А50 тоже очень неплохие, хоть работа шумодава здесь становится весьма заметной.
Камеры Galaxy A30 и A50 хороши, камеры A20 — терпимые. Но боже упаси вас пытаться фотографировать на широкоугольную камеру вечером или ночью!
Широкоугольная камера Galaxy A50 показывает себя достойно. Снимки на неё яркие, цвета сочные, и даже динамический диапазон вполне неплохой, хотя и похуже, чем на основной. Но всё-таки у этого сенсора всего 8 Мп, и это сказывается на чёткости фотографий, которые на большом экране (например, ноутбука), смотрятся частично пластилиновыми.
А30 тоже снимает неплохо, особенно для своей цены. Основное отличие от А50 — HDR-режим уже не такой продвинутый. С одной стороны, из-за этого снимки на А30 выглядят более естественно, с другой — естественней не всегда значит красивей (иначе бы женщины не тратили бы столько времени и денег на макияж). Например, в тенях сложнее разглядеть детали, и больше засветов.
Широкоуголка А30, естественно, хуже. Программная обработка — это всё хорошо, но у сенсора всего 5 Мп, поэтому детали на снимках временами превращаются в кашу.
Ночью А30 снимает все еще нормально, но на фотографиях меньше деталей, чем на снимках А50.
Наконец, А20. Нужно начать с того, что это единственный смартфон из троих, у которого в настройках камеры нет возможности включить водяной знак и рассказать всему миру, что это фотография сделана на Galaxy A20. Может это потому что А20 у нас был инженерный образец, а скорей всего потому, что нечем хвастать.
Днём фото получаются ещё более-менее качественными, цвета на фотографиях уже заметно менее сочные, чем на снимках А50 и А30. Да, детализацияменьше, чем на А30. Но всё еще хорошо работает функция HDR, всё еще отлично работает автоматическое определение экспозиции и баланса белого. «Достал, навёл, сфотографировал» прокатывает во многих случаях. Хотя против солнца снимать не рекомендуется — снимок не будет красивым. Ночные фото на А20, конечно, ужасны, до уровня Redmi Note 7 этому Самсунгу, как до Луны.
Ручной режим во всех трёх моделях абсолютно куцый, но, хвала Южной Корее, автоматический везде справляется хорошо сам по себе — даже не появляется желание что-то перенастраивать самостоятельно.
Из соревнования на лучшую фронтальную камеру Galaxy A20 выбыл сразу же, потому что у нашего тестового экземпляра она просто не могла навести резкость. А50 и А30 справились неплохо — по крайней мере днём в солнечную погоду делать «себяшки» на них одно удовольствие. А вот при менее хорошем освещении детализация фотографий значительно падает.
Вся троица, включая даже Galaxy A50 за 25 тысяч рублей (в старшей версии), не поддерживает съёмку в 4К. Также нет здесь и оптического стабилизатора, но это уже другая ценовая категория, конечно. Но даже электронная есть только у Galaxy A50, а на видео, снятое на Galaxy A20 и A30 смотреть неприятно из-за постоянных подёргиваний из-за трясущихся рук. Также Galaxy A50 лидирует и по динамическому диапазону, поэтому в его видеороликах свет более равномерный — тени не завалены, засветов меньше. Звук на видео у всех примерно одинаковый.
Производительность и интерфейс
Вот тут уже не всё так хорошо, как по другим составляющим. Samsung, как всегда, оснащает свои смартфоны собственными процессорами, но я приведу несколько смартфонов с похожим быстродействием, чтобы вы примерно понимали, на что рассчитывать.
Начнём с А20, под капотом у которого 8-ядерный Exynos 7884. Тут, как и с мегапикселями, не в ядрах счастье. Производительность смартфона в итоге не выше, чем у Xiaomi Redmi 6 (9 тысяч рублей на оф.рынке) или Honor 9 Lite (10 тысяч рублей). А официальный Samsung Galaxy A20, напомню, стоит 14 тысяч рублей — любой «китаец» по такой цене будет несравнимо быстрее даже в теории.
И на практике. Потому что Galaxy A20 невыносимо медленный — по скорости работы это что-то среднее между iPhone 5S и Xiaomi Redmi 6A. Даже Nokia 5.1 за 9 тысяч рублей (а в ней тоже есть переплата за шильдик) несравнимо быстрее. Это какой-то позор, когда недешёвый смартфон в 2019 году приходится «пинать», регулярно очищать запущенные приложения и вообще всерьёз задумываться о том, «а нужно ли мне это приложение, или ну его в баню? А то и так всё работает медленно».
Galaxy A30 уже пободрее, им уже почти всегда можно пользоваться без боли и превозмогания. Технически его можно сравнить с Samsung Galaxy A8 или с безумно популярным ASUS Zenfone Max Pro M1.
Galaxy A20 — невыносимый «тормоз». Galaxy A30 — нормально, но «мой старый смартфон работал с такой же скоростью, зачем я купил новый?». Galaxy A50 — шик и по-настоящему хорошая скорость работы.
Galaxy A30 основан на системе-на-кристалле Exynos 7904, которая в общих задачах примерно равен Qualcomm Snapdragon 636, но проигрывает ему в играх. И на практике смартфон работает со скоростью уровня моделей с Snapdragon 625/632 или MediaTek Helio P25 (Xiaomi Redmi 7, ASUS ZenFone Max M2 ZB663KL, Xiaomi Mi A2 Lite, Honor 8C). То ли руки у программистов Samsung растут из неправильных мест, то ли в новой оболочке поверх Android действительно столько всячины, что восемь обычных ядер не способны тянуть её без «тормозов».
При этом китайцев и здесь побить не удалось — за те же 16 тысяч рублей всесторонне более мощные процессоры предлагают и Xiaomi (Redmi Note 7), и Huawei (Honor 10 Lite, Huawei P Smart 2019).
При этом китайцев и здесь побить не удалось — за те же 16 тысяч рублей всесторонне более мощные процессоры предлагают и Xiaomi (Redmi Note 7), и Huawei (Honor 10 Lite, Huawei P Smart 2019).
В общем, по скорости работы это позорище уже сейчас. А что будет через год-полтора, когда приложения станут ещё тяжелее, а новые прошивки для уже старых Самсунгов будут выпускать ещё более «на отцепись»?
И только Galaxy A50 работает настолько быстро, насколько от него и ожидаешь — система «летает», приложения запускаются и переключаются быстро, фотографии сохраняются мгновенно. Есть то самое ощущение «я купил новый смартфон!», которого от младших, задыхающихся под тяжестью прошивки Galaxy A20/A30 не получаешь.
Кстати, раз уж мы вспомнили про Redmi Note 7, то важно упомянуть, что в отличие от него, у всех трёх главных героев нашего обзора есть модуль NFC, а у Xiaomi — нет. И, если где-нибудь в США или Европе это не так важно, так как там не так редко не принимают вообще ничего, кроме налички, особенно если сумма небольшая, то вот в России с бесконтактными платежами все очень неплохо. Поэтому хочется иметь и смартфон, который эти бесконтактные платежи поддерживает. Удивительно, что Samsung не пожадничал NFC даже для недорогих моделей уровня A20.
Также у двух из трёх есть другая модная фишка — режим Always On, когда на заблокированном (читай — выключенном) экране отображается время и пропущенные сообщения. Но А20 этой опции не досталось, хоть у него тоже Super AMOLED-дисплей. Видимо, просто не положено по статусу.
Перейдём к памяти. Младшенький, А20, доступен только с 3 Гб оперативной памяти и 32 ГБ на накопителе. К сожалению, А30, более приятный по камере и внешнему виду смартфон (и чуть более дорогой), тоже идёт только с 3/32 ГБ. А вот Galaxy А50 — совсем другое дело. За 20 000 тысяч можно купить модификацию с 4/64 ГБ, за 25 000 — с 6/128 ГБ. Что по этому поводу скажешь? Хочется больше памяти хотя бы для А30. И её можно получить — все модели имеют отдельный слот для карты памяти. Не надо даже жертвовать второй «симкой», просто вставляй microSD, скачивай пол-YouTube и уезжай хоть в самую глушь на рыбалку.
Автономность
И снова возвращаемся к Xiaomi Redmi Note 7, как к самому очевидному конкуренту А20/А30, у которого по старой и очень доброй традиции очень ёмкий аккумулятор — 4000 мАч. Samsung наконец заметили, что для людей это важно, поэтому во всех трёх моделях точна такая же по ёмкости батарея. Но что же будет в реальных тестах?
Хорошая автономность как в дешёвых, так и в дорогих Galaxy. Как долго мы этого ждали!
А20 показал себя намного более долгоиграющим, но это, в основном, за счёт меньшей чёткости экрана, а что для кого важнее — это вопрос вкуса. А30 продержался меньше, чем Redmi Note 7, в чтении PDF-книги, но гораздо больше в просмотре видео. В играх, фактически, ничья. Galaxy А50 тоже оказался молодцом — он на 14-м месте по автономности среди последних 42-х смартфонов, которые проходили через наши руки за последнее время.
В заключение
Все три модели, несмотря на разную цену, очень радуют вниманием к мелочам: тут тебе и NFC, и два слота для «симок» с третьим отдельным для microSD, и USB Type-C, и широкоугольная камера, и огромный аккумулятор. Сразу столько всего, что душа радуется. Правда, до той поры, пока не начинаешь мучить смартфоны нагрузками — Galaxy A30 и Galaxy A20 очень медлительны, иногда даже зависают на пару секунд. Можно привыкнуть и к этому, но, как я всегда говорю, если такое заметно уже на начальном этапе использования смартфона, то дальше будет только хуже.
Зато выглядят все они хорошо, хотя А20, как и полагает бюджетной модели, несколько скучноват. Корпуса у всех пластиковые, но очень хорошо притворяются стеклом.
Экраны у Galaxy A50 и Galaxy A30 отличные, у А20 цвета бледней, а углы обзора не такие широкие. С камерами тоже всё ожидаемо: А20 снимает приемлемо на тыловую, плохо на широкоугольную. А30 немного лучше, но разница символическая. Наконец, камеры по-настоящему хороши только в Galaxy A50 – широкий динамический диапазон, возможность снимать против источника света, достаточно чёткие снимки, хорошее автоопределение экспозиции.
Как вы уже убедились, реальность оказалось печальнее рекламных трейлеров Samsung или красивых характеристик в табличках. Почти всё, что есть в Galaxy A20/A30 разбивается о вопрос «А толку-то?».
Мощные восьмиядерные процессоры? А толку — работают как маломощные. AMOLED в бюджетном классе? А чем вам не угодили яркие и более чёткие IPS в китайских мобильниках? Камеры с хорошей оптикой (диафрагмой)? Но почему-то берёшь любой другой равный Самсунгу по цене бюджетный смартфон, и он фотографирует не хуже, а зачастую лучше.
Если вы думали, что Samsung сделал всесторонний прорыв в бюджетных смартфонах, вы ошибаетесь. Как и два года назад, достойные покупки Самсунги начинаются с 20 тысяч рублей.
Разница состоит только в том, что, если J7 2017 был обрезан по куче характеристик, чтобы жизнь мёдом не казалась, то Galaxy A50 — это уже смартфон, который не стыдно противопоставить любому китайскому конкуренту по цене до 20 тысяч. Ради этого факта, пожалуй, стоило убивать J-серию и объединять недорогие Самсунги в единое целое с большой буквы «A».