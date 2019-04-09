Самсунги Galaxy A20, A30 и A50 кажутся вам одинаковыми. Но только один из них достоин покупки

Раньше у любителей мобильников ещё были эротические фантазии, что новая серия Galaxy A с двузначными индексами — это средний класс, а настоящие бюджетники Galaxy J или M Самсунг сделает ещё дешевле. Но теперь партия ответила, что Galaxy Axx — это и есть бывшие Samsung Galaxy J и Galaxy A вместе взятые. А дешёвые смартфоны с 5000 мАч и восьмиядерным процессоров — «не про нашу честь» и продаются только для индусов и китайцев. Поэтому кушаем, что дают.

Но даже с такой преамбулой новые бюджетные Самсунги выглядят достойно и очень много изменилось. Помните, какими были Galaxy J3, J5 и J7 (13, 18 и 20 тысяч рублей на момент выхода, кстати) в недавнем прошлом? Дичайше обрезанными — J3, например, сочетал в себе четырёхъядерный (за 13 тысяч рублей!) процессор, жалкие 2400 мАч в аккумуляторе и дисплей PLS (как IPS, но даже хуже). В новом A20, например, по такой же цене у нас уже есть 4000 мАч, NFC (его раньше не было) и нормальный восьмиядерный процессор уровня Snapdragon 435/450. В двух других моделях прибавках характеристик тоже получилась солидной.

Но ведь мы знаем, что Самсунг — это такой производитель, у которого хорошие характеристики в смартфоне не означают того, что и сам смартфон на самом деле хороший (в отличие от китайцев, кстати). Как и высокая цена не означает, что смартфон круче более дешёвых моделей — история показала, что бюджетный Samsung Galaxy J7 (2017) был не хуже старшего Galaxy A6+ (2018) во всём, кроме объёма памяти.

С учётом того, что по внешности Самсунги отличить уже нельзя, а в их особенностях чёрт ногу сломит, даже если изучать таблицы, мы взяли троицу потенциально самых популярных Galaxy A-серии и сравнили между собой, чтобы выбрать среди них самую достойную для покупки модель. Итак, в главных ролях: