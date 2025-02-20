Huawei Mate 70 Pro: смартфон с минимальной ценой и «максимальными» камерами в магазинах РФ

В сравнении с Huawei, Vivo X200 Pro — примерно то же самое, только больше ретуши фотографий и она более явная (то есть цвета более насыщенные, при фотографировании людей кожа «бархатная», как у фотомоделей на обложках журналов, вот этот весь китайский гламур). Что тоже неплохо — если вы хотите выглядеть ярко, а учиться фотошопить и фильтры накидывать не хотите, это то, что надо.

Honor Magic7 Pro — это смартфон-нейросеточка. Восстанавливали когда-нибудь старые фотографии с помощью нейросети с повышением качества? Вот такую штуку впихнули в мобильник. В основном для того, чтобы вытягивать высокое качество фото при съёмке с ОЧЕНЬ больших расстояний. В остальном он весьма похож на Huawei и в нём, кстати, вход сканирование лица в банковские приложения работает, потому что всё работает через Google-сервисы без проблем. Но, конечно, 83 тысячи за смартфон с доставкой из Китая уже как бы и не очень дёшево, хотя он тоже того стоит.

Выводы

Выводы я уже написал чуть выше, но повторяюсь: если вы просто хотите камеры покруче и собираетесь покупать смартфон в российских сетевых магазинах, я бы на вашем месте не переплачивал 47 тысяч за Samsung или 70 тысяч за iPhone (если говорим о 512 ГБ), потому что по камерам, скорости работы и автономности Huawei предлагает то же самое по гораздо более адекватной цене (а Гугл-сервисы ставятся легко, один раз и больше внимания к себе никогда не требуют).