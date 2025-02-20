Huawei Mate 70 Pro: смартфон с минимальной ценой и «максимальными» камерами в магазинах РФ

Huawei Mate 70 Pro: смартфон с минимальной ценой и «максимальными» камерами в магазинах РФРедкий случай, когда на AliExpress или Ozon Global будет только дороже
Нельзя сказать, что Huawei в России так уж прям забыт — ну да, в топ-5 по продажам смартфонов в России он не мелькает (зато мелькает в топ-5 по продажам ноутбуков или TWS-наушников, например), но как-то при выборе смартфонов все сначала перетирают «а чо там есть у Apple, Samsung, Xiaomi, Realme, Tecno» и только потом уже вспоминают, что ещё есть Honor, Huawei и т.д.
Почему так? Ну, давайте уже проговорим вслух то, что обзорщикам обычно говорить неуютно:
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У Huawei меньше моделей смартфонов, чем у Xiaomi или Realme, у которых смартфонов НУ ОЧЕНЬ много подвидов, даже если выбирать в диапазоне 20-30 тысяч рублей. И хоть половина из этих смартфонов у них — мусор (а вторая половина уже стоит покупки), они за счёт этого ассортимента чаще на слуху.
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«А вроде Huawei почти окончательно замочили китайцы санкциями, не совсем понятно, конкурентоспособные ли там смартфоны?».
- «Так Google Play там будет работать или нет?», «а Youtube заведётся или не заведётся?», «с Вaтcaппом в итоге там как?» и т.д.
Вот и сейчас: те, кто в теме смартфонов, уже и так в теме, а остальные читают и такие «Обзорщик, ну ты упоролся — какой там Huawei, нам что, больше выбрать не из чего?». Выбрать сейчас, даже с учётом того, что смартфоны LG в гробу, а смартфоны Sony живые мертвецы, проще, чем в любые другие годы. Просто именно в случае с Mate 70 Pro сложилась ситуация, когда конкретно он, если мы говорим о российских сетевых магазинах, лучший кандидат для покупки. Что со смартфонами Huawei и «за эти деньги я возьму смартфон с уже установленным из коробки Гуглом» случается далеко не всегда.
Ладно, для начала — немного конкретики после «воды» в моём вступлении. А дальше объясню, что почему:
Характеристики
|Смартфон
|Huawei Mate 70 Pro
|Операционная система
|HarmonyOS 4.3 (Android 12 совместимая)
|Экран
|6.9”, 2832x1316, LTPO OLED, 120 Гц, 453 ppi
|Процессор
|Kirin 9020, 8 ядер (2x HiSilicon 0x0D05 2.5 ГГц + 4x HiSilicon 0x0D23 1.6 ГГц + 6x HiSilicon 0x0D46 2.1 ГГц), 7 нм
|Графика
|HiSilicon Maleoon 920
|Оперативная память
|12 ГБ
|Постоянная память
|256/512/1024 ГБ, без слота microSD
|Связь
|5G, 4G, 3G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|Камеры
|основная : 50 Мп, размер сенсора 1/1.3”, f/1.4 – 4.0, съёмка видео 3840x2160 60 к/с
|дополнительная (телефото): 48 Мп, зум 4x, f/2.1, оптическая стабилизация
|дополнительная (сверхширокоугольная): 40 Мп, диафрагма f/2.2
|фронтальная : 13 Мп, диафрагма f/2.4, съёмка видео 3840x2160 при 30 к/с
|Аккумулятор
|5500 мАч, несъемный, мощность проводной зарядки 100 Вт
|Беспроводная зарядка
|80 Вт
|Водозащита
|IP69
|Размеры
|164.6x79.5x8.2 мм
|Масса
|221 г
|Цена в сетевых магазинах РФ
|110 тысяч рублей (12/512 ГБ)
|Цены в «серой» рознице с учётом таможенных пошлин
|От 150 тысяч рублей (цена зачастую одинакова для 512 ГБ и 1 ТБ у разных продавцов)
Камеры — золотая середина по цветопередаче между «китайцами» и «самсунго-айфонами»
Понятное дело, что, в отличие от трудящихся, хмыкающих и ходящих вокруг да около Хуавеев, но не решающихся их, зачастую, покупать, я примерно был в курсе, каковы эти смартфоны на деле. Вон — за 30-50 тысяч рублей только у Huawei были камеры уровня iPhone 15 Pro Max, например. Потому что эти смартфоны недооценены, а значит, цены на них продавцы рубят не завышенные, как правило. Но, во-первых, это, как в случае с P60, зачастую снятые с производства модели, на которые магазины уронили цены, чтобы распродать их уже. А во-вторых, там хватает оговорочек с «ну, конечно, процессор будет медленнее, чем у дорогих Samsung или iPhone, и заряд такой смартфон будет держать хуже, но камеры… моё почтение!». То есть, нюансики.
А тут вот Mate 70 Pro. Который вроде не Pro+, а значит и камеры в нём компромиссные? А как же тот факт, что вроде Mate у Huawei заточен как бы под съёмку видео, а для фото надо брать Pura? А если он 70 Pro, а не 70 Pro+, он вывозит конкуренцию с самыми дорогими смартфонами по камерам, или это как Samsung Galaxy S24+, который стоит дорого, но до Ультры или Pro Max ему как до Луны?
Первое и главное — блин, по фоткам — вывозит, да ещё как! Как человек, который когда-то владел Huawei P20 Pro, P30 Pro, но годами позже Хуавеями пользовался гораздо реже всяких Samsung, Realme, OnePlus и прочих Текн, я вам рапортую — Huawei «ещё тот», навыки выжимать офигенное качество из камер они не растеряли даже после всех своих проблем и «мочилова» санкциями со стороны США.
Разглядывайте фоточки и сами оцените, лучше один раз увидеть. А я пока лучше попробую на пальцах объяснить материи «Huawei Mate 70 Pro, Google Pixel 9 Pro, iPhone 16 Pro Max, Samsung Galaxy S25 Ultra, Vivo X200 Pro, Honor Magic7 Pro снимают одинаково хорошо, но нюансы съёмки у них всё-таки разные». Ну-у-у, как бы попроще расписать.
Короче:
- Есть смартфоны идеологии «снимаем строго как в жизни» или «опись имущества ментов». То есть если двор твой серый, морда у тебя помятая и с рубцами от подростковых прыщей, а куртка в перхоти с головы — iPhone 16 Pro Max, Samsung Galaxy S25 Ultra и Google Pixel 9 Pro тщательно это зафиксируют-задокументируют на фотке. И у такого подхода есть много фанатов — не потому, что iPhone покупают какие-то красивые люди без дефектов внешности, а потому что они привыкли «наваливать штукатурки» цветовыми фильтрами и прочими фотошопами на смартфонную фотографию отдельно, в своих каких-то там приложениях. Ну или публиковать блеклые снимки, потому что «жизненно» и всё такое.
- Есть смартфоны идеологии «жизнь и так выглядит слишком вcpато, не надо множить депрессию ещё и унылыми фотками — смартфон должен фотографировать красиво, а не «жизненно», потому что хорошее фото — красивое фото». Это Vivo X100/X200 всех подвидов, а также Honor Magic6 Pro и Magic7 Pro. В них даже сохранение фотографии происходит в два этапа: если щёлкнуть фотографию и сразу перейти её смотреть, то видишь, как сначала фото выглядит блеклым, как на Айфон и Самсунг, а потом смартфон её «подправляет» — цветопередачу, ретуширует дефекты кожи с лиц, размытые из-за недостатков смартфонной камеры волосы чуть чётче прорисовывает и т.д. В целом это всё можно отключать и фотографировать «как есть», но отключать долго и даже в «как есть» вмешательство в фото тоже будет, просто в меньших объёмах.
Huawei изначально был в лиге «дорисовывальщиков». Ну, если вы владели теми же Huawei P20-P60 или Mate 20/30, вы видели, как Хуавеи добавляли насыщенности на фотки, в ночном режиме яростно высветляли фото (тогда это казалось сенсацией, что смартфон «видит ночью лучше, чем человек», но потом всем поднадоело и в моду вошла естественность.
А сейчас Huawei… ни в числе первых, ни в числе вторых. Обрабатывает фотографии (и, в меньшей степени, видео) больше, чем Айфоны-Самсунги, но делает это деликатно, по принципу «не навреди». Получаются одновременно сочные, но не «мультяшные» снимки. При этом, если вам вдруг кажется, что с естественной цветопередачей фотография вышла невыразительной, вы всегда можете подправить её цветовым фильтром. Их тут мало, есть только самые основные, зато в них быстрее ориентироваться и всё основное присутствует.
Мне нравится — тут можно быть уверенным, что смартфон не сделает на фото красные рожи (ну, за исключением случаев, когда вы обгорели на курортном пляже и рожа у вас объективно красная), но и не сфотографирует уныние в жанре мема «смотри какой яркий мир без нapкотиков».
Единственное, чего я опасался — того, что смартфон с камерой с физически присутствующим оптическим зумом 4x будет мыльновато снимать, если фотографировать в 10x (мало ли, иногда пригождается — когда у меня соседняя многоэтажка горела, только так и смог рассмотреть, что там конкретно происходит). Я к тому, что да — у Самсунга S24 Utlra/S25 Ultra и Айфона 15 Pro Max/16 Pro Max тоже физически камеры всего лишь с зумом x5 (последним Самсунгом с честной камерой 10x был S23 Ultra) и они дорисовывают недостающие детали картинки нейросетями. Но просто поднаторел в этом только Самсунг, а у Айфона того же качество в 10x в помещениях и ночью страдает зачастую.
Но у китайцев всё в порядке в этом плане — я и на тех же Honor в этом убеждался, и в Huawei тоже зум норм.
В общем и в целом — на уровне, ну точно уж не хуже, чем у Самсунга и Айфона или других китайцев «высшей лиги». Не знаю, как там простой Mate 70, который не Pro, а этот соответствует по камерам остальным дорогим мобильникам. Искать отличия в сравнения можно, но, во-первых, это будет долгая статья-простыня, во-вторых, раз от раза то один чуть лучше, то второй чуть лучше. В-третьих, хрена с два вы увидите эти отличия, если не открыть их на ноутбуке или большом мониторе настольного ПК и не начать зумить на 200-300%.
Из минусов по камере, к которым можно придраться — если снимать с зумом 10x и больше, то довольно хлопотно наводиться в видоискателе. Если остальные смартфоны стараются чтобы картинка при таком увеличении держалась более-менее ровно, то Mate 70 Pro начинает «парусить» (картинка в камере чуть елозит влево-вправо, как прицел неопытного снайпера). Понятное дело, что это потому, что увеличение большое, а человеки устроены так, что дышат и руки недвижимо держать в эти моменты тоже проблематично. Но всё же другие смартфоны гасят эти колебания увереннее.
В остальном — да всё отлично тут с камерами, недостатки у смартфона, как и у любого другого, есть, но в данном случае все они не в камерах зарыты. Так что идём дальше и как раз про недостаток сейчас и поговорим.
Процессор всего лишь уровня смартфонов «старшего среднего» класса
Ну или как их ещё назвать, такие процессоры? Уровня «антикризисных флагманов»? (господи, какой нафталиновый термин из 2015-го). Или «субфлагамнов»? В общем, вы поняли — быстродействие здесь примерно как в Snapdragon 8s Gen 3 (Honor 200 Pro, Realme GT 6, Xiaomi Poco F6) или Snapdragon 8 Gen 2 (Samsung Galaxy S23 Ultra, OnePlus 11, Xiaomi 13 Pro и т.д.). Это в приложениях.
А в играх Mate 70 Pro… ну, неплох, если это старые смартфонные игры (какие-нибудь до 2022 года вышедшие), но абсолютный «овощ» в современных играх, где всякие рейтрейсинги-отражения наваливают и т.д. В «Мир Танков» погоняете нормально, да и в целом любые игры будут работать, просто настройки графики будут не максимальными — высокими в основном, а где-то и средними. Как бы и пофигу — я вообще считаю смартфонные игры убожеством, вымогающим деньги за игровой процесс. Но так-то, как для смартфона за 110 тысяч, для игр Mate 70 Pro довольно бестолковый смартфон, притормаживающий в игровом процессе из-за нагрева.
Но в приложениях и т.д. — летает. Не нагревается даже в +37 градусов (фоточки из Малайзии, если вы вдруг не заметили), если снимать фото и видео оптом (тот же Realme GT7 Pro и другие смартфоны на Snapdragon 8 Elite нагреваются сильнее, про Медиатеки 9000 серии уж не говорю даже) и, в общем, ведёт себя быстро. Не знаю, как он там дальше — быстрее ли постареет, чем Snapdragon 8 Gen 3 и 8 Elite в смартфонах-конкурентах, но пока жаловаться не на что. Просто не берите этот смартфон, если любите играть на мобильнике и хотели бы увидеть, каково это — выкрученная на максимум детализация графики в смартфонных играх.
Ещё недостатки
Чтобы два раза не вставать, пройдёмся сразу по остальным недочётам:
- В Mate 70 Pro есть FaceID — инфракрасные датчики распознавания лица, с которыми сканер отпечатков пальцев нафиг не нужен (он тут есть, он в боковой кнопке включения, но лицо распознаётся даже в полной темноте — всегда, короче, распознаётся безошибочно в отличие от смартфонов, у которых только одна прорезь фронтальной камеры). Но если в других Android-смартфонах с FaceID вы можете ещё и в банковские приложения входить с распознаванием лица (в Honor Magic6 Pro/Magic7 Pro, например), то в Huawei эта функция не работает, потому что… российские банки не приспособили этот вход под Harmony OS.
Ну, в том плане, что на смартфонах с Google-сервисами этот вход инициируется через какой-то гугловский «костыль», которого в Хуавеях нет. Надеюсь, потом появятся приложения российских банков в AppGallery, где эти функции будут работать нормально (когда-то и RuStore был немыслимой вещью, а теперь нам отдельные приложения и вполне себе без Гугла работают). И да, промежутки между тремя вырезами можно сделать чёрными (в настройках экрана опция) и будет выглядеть «монобровью», как у iPhone. Жаль только, что Dynamic Island (когда эта чёрная прорезь используется чтобы музыку переключать без входа в приложение, например) тут тоже не используется. Ну это пoфигy, это мелочи.
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Нет Android Auto. Если вы автомобилист, красиво подключить к мультимедийной системе в тачке, а потом управлять смартфонными функциями, вы Mate 70 Pro не сможете.
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Всякие модные ИИ-функции обработки фото в «Галерее» (например, «убрать лишний объект с фотографии — ну, банку «Балтики 3» красиво удалить с фото попойки или силуэт прохожего, если фоткаете жену возле достопримечательностей на отпуске) работают через зaдницy. Ну то есть очень видны следы, когда что-то удаляете. И в Apple, и в Samsung, и даже в Realme ИИ для обработки фотографий в галерее более толковый.
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Стандартный чехол-бампер — паршивенький довольно. Не, от удара он защитит, над дисплеем аккуратно по периметру выступает, всё как положено. Просто он устроен так, что боковины смартфона «голые» (ну, не сказать, что X-образный чехол, то «талию» мобилы оголяет) и из-за этих голых боковин сбоку под чехол постоянно попадает пыль, соринки и т.д. Спинка у самого смартфона матовая, но гладкая, из какого-то очередного там волокна (или сплава пластика со стеклом, но не суть), так что можно и без чехла. Но лучше просто купить нормальный чехол вместо стандартного, смартфон-то дорогой и так вашей душе будет спокойнее.
На каком уровне реализовано всё остальное
Да и в общем-то… всё. Но если хотите конкретики по каждому пункту, то:
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Google-сервисы ставятся легко — много раз про это рассказывали, повторяться не будем. Плюс, кроме как для WhatsApp и Нельзяграмма Google Play уже мало для чего нужен — банки, Яндекс-приложения и прочее один фиг будете устанавливать и обновлять из RuStore, а с ним у Хуавеев проблем нет.
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Многие обзорщики жалуются, что смартфон, дескать, более широкий, чем они привыкли. Я никакого неудобства не ощутил — да, большой дисплей, да, лопатофон, как и Samsung S25 Ultra, как и iPhone 16 Pro Max. Миллиметр туда, миллиметр сюда в габаритах — вообще не вижу разницы. Вы либо принимаете размер современных смартфонов топового уровня, либо берёте iPhone 16 Pro, Vivo X200 Pro mini или Xiaomi 15, третьего не дано.
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Дисплей сам по себе клёвый — яркий (колориметром потом померяем). Рекламные 2500 нит — это, конечно, враньё, таким враньём занимаются и другие производители смартфонов, которые указывают 2000 нит, 3000 нит, 1005000 нит и прочую фигню, полученную искусственным путём и для «вот когда один пиксель из 2560x1440 горит белым, а остальные чёрным, то этот пиксель горит на 2000 нит». По факту у Mate 70 Pro, как и у Samsung S25 Ultra, пиковая яркость где-то в диапазоне от 1350 до 1500 нит. Цветопередача тоже идеальная — на систему, и на видео смотреть одно удовольствие.
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Динамики хорошие — по громкости и качеству звука очень похоже на iPhone 15 Pro Max/16 Pro Max (самсунги S24 Ultra/S25 Ultra более писклявые, Honor Magic6 Pro/Magic7 Pro слишком JBLистые, то есть басят — кому-то это понравится, кому-то на нервы будет действовать). Для наушников есть настройки, звук можно по-всякому подстраивать под себя, хотя он и «из коробки» (без настройки) хороший.
- Есть даже приколы для наушников — смартфон можно превратить в микрофон. Например… ну, не знаю, кладёте смартфон на кухню, включаете режим микрофона, уходите в спальню и подслушиваете в TWS-наушниках из спальни, как жена болтает по своему телефону у окна и жалуется на вас тёще. Или где-то ещё в шумном месте (в аудитории университета?) кладёте смартфон кому-то на первый стол, а сами надеваете наушник, садясь на задний стол. И слышите преподавателя так хорошо, будто он стоит рядом.
- Автономность потом замерим инструментально и добавим сюда график с точными цифрами и процентами, всё как вы любите. Но пока, по моим впечатлениям и по отзывам остальных обзорщиков — со своими 5500 мАч Huawei Mate 70 Pro работает столько, сколько и должен работать смартфон с 5500 мАч. Тут как и с Snapdragon 8 Elite — не важно, что там со стабильностью в играх при предельной нагрузке, это не особо коррелирует с прожорливостью процессора при использовании интернета, приложений, просмотре видео и прослушивании музыки. В общем, iPhone 16 Pro, конечно, работает дольше — у него автономность уровня Android-смартфонов с 5700 мАч. Samsung — чуть-чуть меньше (да, у него всего 5000 мАч, но вылизанная в сторону экономичность система и отборный самсунговский дисплей — не сенсационный по яркости, но чуть более экономичный, так что он с 5000 мАч держится как с 5300-5400 мАч конкуренты). По скорости зарядки тоже не рекорд, но всё весьма хорошо:
|Смартфон
|Ёмкость аккумулятора
|Время зарядки с 0% до 100%
|Huawei Mate 70 Pro
|5500 мАч
|30 минут
|HONOR Magic6 Pro
|5600 мАч
|44 минуты
|Samsung Galaxy S25 Ultra
|5000 мАч
|60 минут
|Apple iPhone 16 Pro Max
|4685 мАч
|1 ч 57 минут
|Google Pixel 9 Pro XL
|5060 мАч
|1 ч 18 минут
|Vivo X200 Pro
|6000 мАч
|49 минут
С чего ты решил, что это вообще выгодно?
Ну, смотрите, есть два варианта покупки смартфонов в России (даже три, ну или 2.5, смотря как считать):
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Покупаем в крупных сетевых магазинах электроники в России: DNS, М.Видео/Эльдорадо, МТС, Ситилинк, Онлайн Трейд, Позитроника, кто там ещё у нас… ну, вы поняли. Можно пощупать, забирать хоть практически сразу из магазина можно, надёжная гарантия, некоторая (иногда большущая) переплата.
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Покупаем с доставкой из Китая на Ozon Global, AliExpress и подобных. Цены радикально ниже, смартфоны в целом тоже великолепные, но надо быть немного прошаренным: либо уметь устанавливать Google-сервисы на китайские версии смартфонов (я не про Huawei сейчас — на китайских модификациях Realme/OnePlus/Vivo/Oppo и Xiaomi тоже Google-сервисов не будет), отличать продавцов-мошенников от нормальных продавцов, не купить восстановленный смартфон под видом нового, знать, у каких смартфонов в китайских версиях обрезанные российские частоты 4G, принимать во внимание, что гарантии на смартфон у вас не будет и т.д. Я не страшилками сейчас занимаюсь, просто это вы тут, задроты наши из комментариев, обо всём в курсе, а вы попробуйте своей маме или бабушке сказать «сходи там, кароч, на Ozon Global и закажи из Китая какой-нибудь хороший Xiaomi себе вместо сломавшегося смартфона» — вот тогда и узнаете, что то, что для нас просто, для обычных смертных будет сложнее.
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Покупаем на Wildberries/Ozon/Яндекс Маркете/Мегамаркете тупо у российских популярных продавцов. Не М.Видео/Ситилинка, а у ИП Жопина и подобных. С гарантией там 50/50 — если смартфон сломается и Ozon сможет заставить продавца починить его по гарантии, вам повезло. А иногда такие продавцы прекращают существование до того, как истечёт гарантия смартфона (смартфон может и не сломаться, брак в современных мобильниках встречается редко). Цена будет средней — выше, чем доставлять из Китая, но ниже, чем в DNS.
Вы удивитесь (я тоже каждый раз удивляюсь), но все отчёты-статистики говорят, что большинство россиян выбирают первый вариант, чуть меньше — второй, а из Китая смартфоны (с одеждой расклады другие) и ноутбуки заказывает до сих пор меньшинство.
И вот если мы смотрим из этой колокольни, то вот вам конкуренты и цены:
Конкуренты
|Смартфон
|Huawei Mate 70 Pro
|Samsung Galaxy S25 Ultra
|Apple iPhone 16 Pro Max
|Операционная система
|HarmonyOS 4.3 (Android 12 совместимая)
|Android 15, One UI 7
|iOS 18.3
|Экран
|6.9”, 2832x1316, LTPO OLED, 120 Гц, 453 ppi
|6.9”, 3120x1440, LTPO OLED, 120 Гц, 498 ppi
|6.9”, 2868x1320, LTPO OLED, 120 Гц, 460 ppi
|Процессор
|Kirin 9020, 8 ядер (2x HiSilicon 0x0D05 2.5 ГГц + 4x HiSilicon 0x0D23 1.6 ГГц + 6x HiSilicon 0x0D46 2.1 ГГц), 7 нм
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 8 ядер (2x 4.47 ГГц Oryon Prime + 6x 3.53 ГГц Oryon Perfomance), 3 нм
|Apple A18 Pro, 6 ядер (2x4.05 ГГц + 4x 2.42 ГГц), 3 нм
|Графика
|HiSilicon Maleoon 920
|Adreno 830
|Apple GPU (6 ядер)
|Оперативная память
|12 ГБ
|12 ГБ/16 ГБ
|8 ГБ
|Постоянная память
|256/512/1024 ГБ, без слота microSD
|256/512/1024 ГБ, без слота microSD
|256/512/1024 ГБ, без слота microSD
|Связь
|5G, 4G, 3G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|5G, 4G, 3G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|5G, 4G, 3G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|Камеры
|основная : 50 Мп, размер сенсора 1/1.3”, f/1.4 – 4.0, съёмка видео 3840x2160 60 к/с
|основная : 50 Мп, Samsung ISOCELL HP2, размер сенсора 1/1.3”, f/1.7, съёмка видео 8K 30 к/с, 3840x2160 60 к/с
|основная : 48 Мп, сенсор Sony IMX903, диафрагма f/1.78, размер сенсора 1/1.3”, съёмка видео 3840x2160 120 к/с
|дополнительная (телефото): 48 Мп, зум 4x, f/2.1, оптическая стабилизация
|дополнительная (телефото): 10 Мп, Sony IMX754, размер сенсора 1/3.52”, зум 3x, f/2.4, оптическая стабилизация
|дополнительная (телефото): 12 Мп, сенсор Sony IMX913, размер сенсора 1/3.06”, зум 5x, диафрагма f/2.8
|дополнительная (телефото): 50 Мп, Sony IMX854, размер сенсора 1/2.52”, зум 5x, f/3.4, оптическая стабилизация
|дополнительная (сверхширокоугольная): 40 Мп, диафрагма f/2.2
|дополнительная (сверхширокоугольная): 50 Мп, Samsung JN3, разсер сенсора 1/2.4”, диафрагма f/1.9
|дополнительная (сверхширокоугольная): 12 Мп, Sony IMX972, размер сенсора 1/2.55”, диафрагма f/2.2
|фронтальная : 13 Мп, диафрагма f/2.4, съёмка видео 3840x2160 при 30 к/с
|фронтальная : 13 Мп, диафрагма f/2.4, съёмка видео 3840x2160 при 30 к/с
|фронтальная : 12 Мп, сенсор Sony IMX714, размер сенсора 1/3.6”, диафрагма f/1.9, съёмка видео 3840x2160 при 60 к/с
|Аккумулятор
|5500 мАч, несъемный, мощность проводной зарядки 100 Вт
|5000 мАч, несъемный, мощность проводной зарядки 45 Вт
|4685 мАч, несъёмный, мощность проводной зарядки 26 Вт
|Беспроводная зарядка
|80 Вт
|15 Вт
|15 Вт
|Водозащита
|IP69
|IP68
|IP68
|Размеры
|164.6x79.5x8.2 мм
|162.8x77.6x8.2 мм
|159.9x76.7x8.3 мм
|Масса
|221 г
|218 г
|227 г
|Цена в сетевых магазинах РФ
|110 тысяч рублей (12/512 ГБ)
|160 тысяч рублей (12/256 ГБ)
|157 тысяч рублей (8/256 ГБ), 190 тысяч рублей (8/512 ГБ)
|180 тысяч рублей (12/512 ГБ)
|125 тысяч рублей (8/256 ГБ)
|Цены в «серой» рознице с учётом таможенных пошлин
|От 150 тысяч рублей (цена зачастую одинакова для 512 ГБ и 1 ТБ у разных продавцов)
|От 110 тысяч рублей (12/256 ГБ)
|150 тысяч рублей (8/512 ГБ)
Я в душЕ не имею представления, откуда у нас настолько богатые соотечественники, чтобы покупать Samsung за 157 тысяч с убогими 256 ГБ памяти, да и iPhone с 512 ГБ за 180 тысяч — это же тоже кошмар, неужели кто-то на серьёзных щах берёт и покупает такое? (хотя, кого я обманываю — берут рассрочку и тянут лямку как миленькие).
Но важно другое — я бы вот лично не стал переплачивать 70 тысяч за iPhone или 47 тысяч за Samsung с учётом того, что по камерам и работе от аккумулятора Huawei Mate 70 Pro такой же, да и по скорости работы, если вы не играете в игры на смартфоне. Может я что-то не понимаю в «пацаны на раёне осудят, если не iPhone» или вы используете экосистему (соединение с MacBook, например) Айфона по полной. Или без стилуса самсунговского жить не можете. Но я бы не переплачивал, и вам тоже не советую. Это если говорить о федеральной российской рознице.
А что ещё можно взять с доставкой из Китая?
Прикол в том, что Huawei Mate 70 Pro с доставкой из Китая обойдётся вам дороже, чем в российских сетевых магазинах. И не потому, что китайцы там сговорились как-то, а потому что в Китае Huawei реально востребованы и до сих пор престижны — вопрос установки Google сервисов в Китае не актуален, а в остальном — патриотичные китайцы с гордостью покупают смартфоны на «отечественном» процессоре и в целом Huawei в КНР почему-то стабильно котируется выше, чем Xiaomi/Realme и прочие OnePlus. Разве что Oppo и Vivo ещё считаются солидными брендами, а остальные считаются типа рангом пониже.
Но нам-то без разницы, что там котируют у себя китайцы, мы выбираем то, что будет просто объективно конкурентоспособным или лучше. Что в таком случае ещё можно взять вместо Huawei Mate 70 Pro? Ну, объективно говоря, лучшие альтернативы — это Vivo X200 Pro или Honor Magic7 Pro.
Их нужно брать в китайских версиях, глобальные намного дороже. Отличия? В китайских версиях придётся вручную ходить и систему везде переключать с китайского на русский (он тоже есть, просто его нужно выбрать), поставить Google Play из .apk, поставить Gboard из .apk вместо китайской клавиатуры, там-сям удалить приложения с иероглифами и… в общем, вечер или сутки на это потратить, и будет вам за 70-80 тысяч смартфон уровня глобального Huawei за 110 тысяч или глобального Самсунга с Озона, который с 512 ГБ продают за 150 тысяч. За такую разницу в деньгах можно и заморочиться.
В сравнении с Huawei, Vivo X200 Pro — примерно то же самое, только больше ретуши фотографий и она более явная (то есть цвета более насыщенные, при фотографировании людей кожа «бархатная», как у фотомоделей на обложках журналов, вот этот весь китайский гламур). Что тоже неплохо — если вы хотите выглядеть ярко, а учиться фотошопить и фильтры накидывать не хотите, это то, что надо.
Honor Magic7 Pro — это смартфон-нейросеточка. Восстанавливали когда-нибудь старые фотографии с помощью нейросети с повышением качества? Вот такую штуку впихнули в мобильник. В основном для того, чтобы вытягивать высокое качество фото при съёмке с ОЧЕНЬ больших расстояний. В остальном он весьма похож на Huawei и в нём, кстати, вход сканирование лица в банковские приложения работает, потому что всё работает через Google-сервисы без проблем. Но, конечно, 83 тысячи за смартфон с доставкой из Китая уже как бы и не очень дёшево, хотя он тоже того стоит.
Выводы
Выводы я уже написал чуть выше, но повторяюсь: если вы просто хотите камеры покруче и собираетесь покупать смартфон в российских сетевых магазинах, я бы на вашем месте не переплачивал 47 тысяч за Samsung или 70 тысяч за iPhone (если говорим о 512 ГБ), потому что по камерам, скорости работы и автономности Huawei предлагает то же самое по гораздо более адекватной цене (а Гугл-сервисы ставятся легко, один раз и больше внимания к себе никогда не требуют).
В сравнении с остальными конкурентами с доставкой из Китая — да, есть варианты и дешевле на пару десятков тысячи. В них тоже надо будет лепить Гугл-сервисы, но ещё и иероглифы проходить-удалять, но главное, что можно взять за 75-85 тысяч с доставкой из Китая почти то же, что есть в Huawei Mate 70 Pro за 110 тысяч в российской сетевой рознице. Было бы желание ковыряться и донастраивать такие мобильники.
Но даже при всём этом есть у Мейта свой шарм — ну очень мягко, деликатно работают алгоритмы камеры. И цветопередача не термоядерная, и контрастности в меру, и обработки морды лица на фотках людей столько, сколько нужно — ни больше, ни меньше. Вот есть кайф от съёмки на Google Pixel, где картинка тоже мягкая, но, в отличие от китайцев, цвета не особо насыщенные — многие люди такое любят, «советский реализм», блин. А у Huawei свой кайф — от фотографий на Mate чувствую себя ванильной хипстершей с кофе и пледом, рисующей красками закат, который она смотрит из окна. При-ят-нен-кие камеры. И смартфон неплохой. Хуавею доброго здравия, а Самсунгу и Айфону (все в курсе, что вы из-под полы торгуете, «санкционные наши») — адекватности и снижения цен на свои смартфоны. Потому что теперь появились варианты и подешевле.
- Камеры просто супер
- Адекватная цена в сетевой рознице РФ
- Очень быстрая беспроводная зарядка
- Качественный звук из динамиков и в наушниках
- Хорошая автономность
- Процессор уровня флагманских смартфонов 2023 г. (или смартфонов выше среднего 2025 г.)
- Самый слабый в играх флагманский смартфон
- Нет Android Auto
- Нет eSIM
- FaceID не работает в банковских приложениях