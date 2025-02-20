Телефоны
Опубликовано 20 февраля 2025, 06:00
19 мин.

Huawei Mate 70 Pro: смартфон с минимальной ценой и «максимальными» камерами в магазинах РФ

Редкий случай, когда на AliExpress или Ozon Global будет только дороже
Всю суть вы и так видите в заголовке: если вас волнует гарантия и хотите брать смартфон в DNS, М.Видео, МТС, Ситилинке, а не на Ozon/Ali/WB, этот вариант на десятки тысяч выгоднее iPhone 16 Pro Max или Samsung Galaxy S25 Ultra, например, при таком же качестве камер. Но вы же на это ответите, что «ну-ну, да ладно прям, таком же качестве» и «а, небось, есть другие недостатки не названные?» — вот как раз для вас эта статья.
Huawei Mate 70 Pro: смартфон с минимальной ценой и «максимальными» камерами в магазинах РФ
© Ferra.ru
9
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Оценка по версии Ferra
Huawei Mate 70 Pro

Нельзя сказать, что Huawei в России так уж прям забыт — ну да, в топ-5 по продажам смартфонов в России он не мелькает (зато мелькает в топ-5 по продажам ноутбуков или TWS-наушников, например), но как-то при выборе смартфонов все сначала перетирают «а чо там есть у Apple, Samsung, Xiaomi, Realme, Tecno» и только потом уже вспоминают, что ещё есть Honor, Huawei и т.д.

Почему так? Ну, давайте уже проговорим вслух то, что обзорщикам обычно говорить неуютно:

  • У Huawei меньше моделей смартфонов, чем у Xiaomi или Realme, у которых смартфонов НУ ОЧЕНЬ много подвидов, даже если выбирать в диапазоне 20-30 тысяч рублей. И хоть половина из этих смартфонов у них — мусор (а вторая половина уже стоит покупки), они за счёт этого ассортимента чаще на слуху.

  • «А вроде Huawei почти окончательно замочили китайцы санкциями, не совсем понятно, конкурентоспособные ли там смартфоны?».

Коротко о том, почему про смартфоны Huawei в России стало мало чего слышно ещё задолго до всяких там спецопераций

Коротко о том, почему про смартфоны Huawei в России стало мало чего слышно ещё задолго до всяких там спецопераций

© Ferra.ru
  • «Так Google Play там будет работать или нет?», «а Youtube заведётся или не заведётся?», «с Вaтcaппом в итоге там как?» и т.д.

Вот и сейчас: те, кто в теме смартфонов, уже и так в теме, а остальные читают и такие «Обзорщик, ну ты упоролся — какой там Huawei, нам что, больше выбрать не из чего?». Выбрать сейчас, даже с учётом того, что смартфоны LG в гробу, а смартфоны Sony живые мертвецы, проще, чем в любые другие годы. Просто именно в случае с Mate 70 Pro сложилась ситуация, когда конкретно он, если мы говорим о российских сетевых магазинах, лучший кандидат для покупки. Что со смартфонами Huawei и «за эти деньги я возьму смартфон с уже установленным из коробки Гуглом» случается далеко не всегда.

Ладно, для начала — немного конкретики после «воды» в моём вступлении. А дальше объясню, что почему:

Характеристики

СмартфонHuawei Mate 70 Pro
Операционная системаHarmonyOS 4.3 (Android 12 совместимая)
Экран6.9”, 2832x1316, LTPO OLED, 120 Гц, 453 ppi
ПроцессорKirin 9020, 8 ядер (2x HiSilicon 0x0D05 2.5 ГГц + 4x HiSilicon 0x0D23 1.6 ГГц + 6x HiSilicon 0x0D46 2.1 ГГц), 7 нм
ГрафикаHiSilicon Maleoon 920
Оперативная память12 ГБ
Постоянная память256/512/1024 ГБ, без слота microSD
Связь5G, 4G, 3G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, GPS, ГЛОНАСС, NFC
Камерыосновная : 50 Мп, размер сенсора 1/1.3”, f/1.4 – 4.0, съёмка видео 3840x2160 60 к/с
дополнительная (телефото): 48 Мп, зум 4x, f/2.1, оптическая стабилизация
дополнительная (сверхширокоугольная): 40 Мп, диафрагма f/2.2
фронтальная : 13 Мп, диафрагма f/2.4, съёмка видео 3840x2160 при 30 к/с
Аккумулятор5500 мАч, несъемный, мощность проводной зарядки 100 Вт
Беспроводная зарядка80 Вт
ВодозащитаIP69
Размеры164.6x79.5x8.2 мм
Масса221 г
Цена в сетевых магазинах РФ110 тысяч рублей (12/512 ГБ)
Цены в «серой» рознице с учётом таможенных пошлинОт 150 тысяч рублей (цена зачастую одинакова для 512 ГБ и 1 ТБ у разных продавцов)

Камеры — золотая середина по цветопередаче между «китайцами» и «самсунго-айфонами»

Понятное дело, что, в отличие от трудящихся, хмыкающих и ходящих вокруг да около Хуавеев, но не решающихся их, зачастую, покупать, я примерно был в курсе, каковы эти смартфоны на деле. Вон — за 30-50 тысяч рублей только у Huawei были камеры уровня iPhone 15 Pro Max, например. Потому что эти смартфоны недооценены, а значит, цены на них продавцы рубят не завышенные, как правило. Но, во-первых, это, как в случае с P60, зачастую снятые с производства модели, на которые магазины уронили цены, чтобы распродать их уже. А во-вторых, там хватает оговорочек с «ну, конечно, процессор будет медленнее, чем у дорогих Samsung или iPhone, и заряд такой смартфон будет держать хуже, но камеры… моё почтение!». То есть, нюансики.

Все задние панели смартфонов сегодня делятся на «варочную панель», как у Айфона, и вот такие кругляши, которые ещё с Motorola Moto Z появились... да и много у кого ещё с тех пор

Все задние панели смартфонов сегодня делятся на «варочную панель», как у Айфона, и вот такие кругляши, которые ещё с Motorola Moto Z появились... да и много у кого ещё с тех пор

© Ferra.ru

А тут вот Mate 70 Pro. Который вроде не Pro+, а значит и камеры в нём компромиссные? А как же тот факт, что вроде Mate у Huawei заточен как бы под съёмку видео, а для фото надо брать Pura? А если он 70 Pro, а не 70 Pro+, он вывозит конкуренцию с самыми дорогими смартфонами по камерам, или это как Samsung Galaxy S24+, который стоит дорого, но до Ультры или Pro Max ему как до Луны?

Первое и главное — блин, по фоткам — вывозит, да ещё как! Как человек, который когда-то владел Huawei P20 Pro, P30 Pro, но годами позже Хуавеями пользовался гораздо реже всяких Samsung, Realme, OnePlus и прочих Текн, я вам рапортую — Huawei «ещё тот», навыки выжимать офигенное качество из камер они не растеряли даже после всех своих проблем и «мочилова» санкциями со стороны США.

Ночной Дубай на камеру Huawei Mate 70 Pro, пацаны

© Ferra.ru

Разглядывайте фоточки и сами оцените, лучше один раз увидеть. А я пока лучше попробую на пальцах объяснить материи «Huawei Mate 70 Pro, Google Pixel 9 Pro, iPhone 16 Pro Max, Samsung Galaxy S25 Ultra, Vivo X200 Pro, Honor Magic7 Pro снимают одинаково хорошо, но нюансы съёмки у них всё-таки разные». Ну-у-у, как бы попроще расписать.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Да, я пихаю фотки еды в каждый свой обзор. И чё вы мне сделаете?

© Ferra.ru

Короче:

  • Есть смартфоны идеологии «снимаем строго как в жизни» или «опись имущества ментов». То есть если двор твой серый, морда у тебя помятая и с рубцами от подростковых прыщей, а куртка в перхоти с головы — iPhone 16 Pro Max, Samsung Galaxy S25 Ultra и Google Pixel 9 Pro тщательно это зафиксируют-задокументируют на фотке. И у такого подхода есть много фанатов — не потому, что iPhone покупают какие-то красивые люди без дефектов внешности, а потому что они привыкли «наваливать штукатурки» цветовыми фильтрами и прочими фотошопами на смартфонную фотографию отдельно, в своих каких-то там приложениях. Ну или публиковать блеклые снимки, потому что «жизненно» и всё такое.

Это тоже снимал на Mate 70 Pro (зум 4x)

© Ferra.ru

  • Есть смартфоны идеологии «жизнь и так выглядит слишком вcpато, не надо множить депрессию ещё и унылыми фотками — смартфон должен фотографировать красиво, а не «жизненно», потому что хорошее фото — красивое фото». Это Vivo X100/X200 всех подвидов, а также Honor Magic6 Pro и Magic7 Pro. В них даже сохранение фотографии происходит в два этапа: если щёлкнуть фотографию и сразу перейти её смотреть, то видишь, как сначала фото выглядит блеклым, как на Айфон и Самсунг, а потом смартфон её «подправляет» — цветопередачу, ретуширует дефекты кожи с лиц, размытые из-за недостатков смартфонной камеры волосы чуть чётче прорисовывает и т.д. В целом это всё можно отключать и фотографировать «как есть», но отключать долго и даже в «как есть» вмешательство в фото тоже будет, просто в меньших объёмах.

Huawei изначально был в лиге «дорисовывальщиков». Ну, если вы владели теми же Huawei P20-P60 или Mate 20/30, вы видели, как Хуавеи добавляли насыщенности на фотки, в ночном режиме яростно высветляли фото (тогда это казалось сенсацией, что смартфон «видит ночью лучше, чем человек», но потом всем поднадоело и в моду вошла естественность.

А сейчас Huawei… ни в числе первых, ни в числе вторых. Обрабатывает фотографии (и, в меньшей степени, видео) больше, чем Айфоны-Самсунги, но делает это деликатно, по принципу «не навреди». Получаются одновременно сочные, но не «мультяшные» снимки. При этом, если вам вдруг кажется, что с естественной цветопередачей фотография вышла невыразительной, вы всегда можете подправить её цветовым фильтром. Их тут мало, есть только самые основные, зато в них быстрее ориентироваться и всё основное присутствует.

Селфи-камера Huawei Mate 70 Pro: морда лица дневная

© Ferra.ru

Мне нравится — тут можно быть уверенным, что смартфон не сделает на фото красные рожи (ну, за исключением случаев, когда вы обгорели на курортном пляже и рожа у вас объективно красная), но и не сфотографирует уныние в жанре мема «смотри какой яркий мир без нapкотиков».

Единственное, чего я опасался — того, что смартфон с камерой с физически присутствующим оптическим зумом 4x будет мыльновато снимать, если фотографировать в 10x (мало ли, иногда пригождается — когда у меня соседняя многоэтажка горела, только так и смог рассмотреть, что там конкретно происходит). Я к тому, что да — у Самсунга S24 Utlra/S25 Ultra и Айфона 15 Pro Max/16 Pro Max тоже физически камеры всего лишь с зумом x5 (последним Самсунгом с честной камерой 10x был S23 Ultra) и они дорисовывают недостающие детали картинки нейросетями. Но просто поднаторел в этом только Самсунг, а у Айфона того же качество в 10x в помещениях и ночью страдает зачастую.

Без зума (x1)

© Ferra.ru

Но у китайцев всё в порядке в этом плане — я и на тех же Honor в этом убеждался, и в Huawei тоже зум норм.

И ещё разок: фотка без зума (x1)

© Ferra.ru

В общем и в целом — на уровне, ну точно уж не хуже, чем у Самсунга и Айфона или других китайцев «высшей лиги». Не знаю, как там простой Mate 70, который не Pro, а этот соответствует по камерам остальным дорогим мобильникам. Искать отличия в сравнения можно, но, во-первых, это будет долгая статья-простыня, во-вторых, раз от раза то один чуть лучше, то второй чуть лучше. В-третьих, хрена с два вы увидите эти отличия, если не открыть их на ноутбуке или большом мониторе настольного ПК и не начать зумить на 200-300%.

Из минусов по камере, к которым можно придраться — если снимать с зумом 10x и больше, то довольно хлопотно наводиться в видоискателе. Если остальные смартфоны стараются чтобы картинка при таком увеличении держалась более-менее ровно, то Mate 70 Pro начинает «парусить» (картинка в камере чуть елозит влево-вправо, как прицел неопытного снайпера). Понятное дело, что это потому, что увеличение большое, а человеки устроены так, что дышат и руки недвижимо держать в эти моменты тоже проблематично. Но всё же другие смартфоны гасят эти колебания увереннее.

В остальном — да всё отлично тут с камерами, недостатки у смартфона, как и у любого другого, есть, но в данном случае все они не в камерах зарыты. Так что идём дальше и как раз про недостаток сейчас и поговорим.

Процессор всего лишь уровня смартфонов «старшего среднего» класса

Ну или как их ещё назвать, такие процессоры? Уровня «антикризисных флагманов»? (господи, какой нафталиновый термин из 2015-го). Или «субфлагамнов»? В общем, вы поняли — быстродействие здесь примерно как в Snapdragon 8s Gen 3 (Honor 200 Pro, Realme GT 6, Xiaomi Poco F6) или Snapdragon 8 Gen 2 (Samsung Galaxy S23 Ultra, OnePlus 11, Xiaomi 13 Pro и т.д.). Это в приложениях.

Если в старых играх Mate 70 Pro ещё неплох...

© Ferra.ru

А в играх Mate 70 Pro… ну, неплох, если это старые смартфонные игры (какие-нибудь до 2022 года вышедшие), но абсолютный «овощ» в современных играх, где всякие рейтрейсинги-отражения наваливают и т.д. В «Мир Танков» погоняете нормально, да и в целом любые игры будут работать, просто настройки графики будут не максимальными — высокими в основном, а где-то и средними. Как бы и пофигу — я вообще считаю смартфонные игры убожеством, вымогающим деньги за игровой процесс. Но так-то, как для смартфона за 110 тысяч, для игр Mate 70 Pro довольно бестолковый смартфон, притормаживающий в игровом процессе из-за нагрева.

Китайский смартфонный импортзамещённый процессор не так плох, как российкие компьютерные импортозамещённые процессоры, но в целом видывали мы и много получше

© Ferra.ru

Но в приложениях и т.д. — летает. Не нагревается даже в +37 градусов (фоточки из Малайзии, если вы вдруг не заметили), если снимать фото и видео оптом (тот же Realme GT7 Pro и другие смартфоны на Snapdragon 8 Elite нагреваются сильнее, про Медиатеки 9000 серии уж не говорю даже) и, в общем, ведёт себя быстро. Не знаю, как он там дальше — быстрее ли постареет, чем Snapdragon 8 Gen 3 и 8 Elite в смартфонах-конкурентах, но пока жаловаться не на что. Просто не берите этот смартфон, если любите играть на мобильнике и хотели бы увидеть, каково это — выкрученная на максимум детализация графики в смартфонных играх.

Ещё недостатки

Чтобы два раза не вставать, пройдёмся сразу по остальным недочётам:

  • В Mate 70 Pro есть FaceID — инфракрасные датчики распознавания лица, с которыми сканер отпечатков пальцев нафиг не нужен (он тут есть, он в боковой кнопке включения, но лицо распознаётся даже в полной темноте — всегда, короче, распознаётся безошибочно в отличие от смартфонов, у которых только одна прорезь фронтальной камеры). Но если в других Android-смартфонах с FaceID вы можете ещё и в банковские приложения входить с распознаванием лица (в Honor Magic6 Pro/Magic7 Pro, например), то в Huawei эта функция не работает, потому что… российские банки не приспособили этот вход под Harmony OS.
Три прорези спереди в дисплее есть, а в приложения банков всё равно приходится заходить через сканер отпечатков

Три прорези спереди в дисплее есть, а в приложения банков всё равно приходится заходить через сканер отпечатков

© Ferra.ru

Ну, в том плане, что на смартфонах с Google-сервисами этот вход инициируется через какой-то гугловский «костыль», которого в Хуавеях нет. Надеюсь, потом появятся приложения российских банков в AppGallery, где эти функции будут работать нормально (когда-то и RuStore был немыслимой вещью, а теперь нам отдельные приложения и вполне себе без Гугла работают). И да, промежутки между тремя вырезами можно сделать чёрными (в настройках экрана опция) и будет выглядеть «монобровью», как у iPhone. Жаль только, что Dynamic Island (когда эта чёрная прорезь используется чтобы музыку переключать без входа в приложение, например) тут тоже не используется. Ну это пoфигy, это мелочи.

  • Нет Android Auto. Если вы автомобилист, красиво подключить к мультимедийной системе в тачке, а потом управлять смартфонными функциями, вы Mate 70 Pro не сможете.

  • Всякие модные ИИ-функции обработки фото в «Галерее» (например, «убрать лишний объект с фотографии — ну, банку «Балтики 3» красиво удалить с фото попойки или силуэт прохожего, если фоткаете жену возле достопримечательностей на отпуске) работают через зaдницy. Ну то есть очень видны следы, когда что-то удаляете. И в Apple, и в Samsung, и даже в Realme ИИ для обработки фотографий в галерее более толковый.

  • Стандартный чехол-бампер — паршивенький довольно. Не, от удара он защитит, над дисплеем аккуратно по периметру выступает, всё как положено. Просто он устроен так, что боковины смартфона «голые» (ну, не сказать, что X-образный чехол, то «талию» мобилы оголяет) и из-за этих голых боковин сбоку под чехол постоянно попадает пыль, соринки и т.д. Спинка у самого смартфона матовая, но гладкая, из какого-то очередного там волокна (или сплава пластика со стеклом, но не суть), так что можно и без чехла. Но лучше просто купить нормальный чехол вместо стандартного, смартфон-то дорогой и так вашей душе будет спокойнее.

Вот такая грязь у вас будет под стандартным чехлом всегда

Вот такая грязь у вас будет под стандартным чехлом всегда

© Паша из канала YouTube // "Не шарю!"

На каком уровне реализовано всё остальное

Да и в общем-то… всё. Но если хотите конкретики по каждому пункту, то:

  • Google-сервисы ставятся легко — много раз про это рассказывали, повторяться не будем. Плюс, кроме как для WhatsApp и Нельзяграмма Google Play уже мало для чего нужен — банки, Яндекс-приложения и прочее один фиг будете устанавливать и обновлять из RuStore, а с ним у Хуавеев проблем нет.

  • Многие обзорщики жалуются, что смартфон, дескать, более широкий, чем они привыкли. Я никакого неудобства не ощутил — да, большой дисплей, да, лопатофон, как и Samsung S25 Ultra, как и iPhone 16 Pro Max. Миллиметр туда, миллиметр сюда в габаритах — вообще не вижу разницы. Вы либо принимаете размер современных смартфонов топового уровня, либо берёте iPhone 16 Pro, Vivo X200 Pro mini или Xiaomi 15, третьего не дано.

Лопата как лопата, не особо отличается от остальных 6.9" флагманских смартфонов по размеру

Лопата как лопата, не особо отличается от остальных 6.9" флагманских смартфонов по размеру

© Ferra.ru

  • Дисплей сам по себе клёвый — яркий (колориметром потом померяем). Рекламные 2500 нит — это, конечно, враньё, таким враньём занимаются и другие производители смартфонов, которые указывают 2000 нит, 3000 нит, 1005000 нит и прочую фигню, полученную искусственным путём и для «вот когда один пиксель из 2560x1440 горит белым, а остальные чёрным, то этот пиксель горит на 2000 нит». По факту у Mate 70 Pro, как и у Samsung S25 Ultra, пиковая яркость где-то в диапазоне от 1350 до 1500 нит. Цветопередача тоже идеальная — на систему, и на видео смотреть одно удовольствие.

  • Динамики хорошие — по громкости и качеству звука очень похоже на iPhone 15 Pro Max/16 Pro Max (самсунги S24 Ultra/S25 Ultra более писклявые, Honor Magic6 Pro/Magic7 Pro слишком JBLистые, то есть басят — кому-то это понравится, кому-то на нервы будет действовать). Для наушников есть настройки, звук можно по-всякому подстраивать под себя, хотя он и «из коробки» (без настройки) хороший.

Настройки наушников можно крутить в довольно широких пределах

© Ferra.ru

  • Есть даже приколы для наушников — смартфон можно превратить в микрофон. Например… ну, не знаю, кладёте смартфон на кухню, включаете режим микрофона, уходите в спальню и подслушиваете в TWS-наушниках из спальни, как жена болтает по своему телефону у окна и жалуется на вас тёще. Или где-то ещё в шумном месте (в аудитории университета?) кладёте смартфон кому-то на первый стол, а сами надеваете наушник, садясь на задний стол. И слышите преподавателя так хорошо, будто он стоит рядом.

Забавная фишка, в других смартфонах такой не видел

© Ferra.ru

  • Автономность потом замерим инструментально и добавим сюда график с точными цифрами и процентами, всё как вы любите. Но пока, по моим впечатлениям и по отзывам остальных обзорщиков — со своими 5500 мАч Huawei Mate 70 Pro работает столько, сколько и должен работать смартфон с 5500 мАч. Тут как и с Snapdragon 8 Elite — не важно, что там со стабильностью в играх при предельной нагрузке, это не особо коррелирует с прожорливостью процессора при использовании интернета, приложений, просмотре видео и прослушивании музыки. В общем, iPhone 16 Pro, конечно, работает дольше — у него автономность уровня Android-смартфонов с 5700 мАч. Samsung — чуть-чуть меньше (да, у него всего 5000 мАч, но вылизанная в сторону экономичность система и отборный самсунговский дисплей — не сенсационный по яркости, но чуть более экономичный, так что он с 5000 мАч держится как с 5300-5400 мАч конкуренты). По скорости зарядки тоже не рекорд, но всё весьма хорошо:
СмартфонЁмкость аккумулятораВремя зарядки с 0% до 100%
Huawei Mate 70 Pro5500 мАч30 минут
HONOR Magic6 Pro5600 мАч44 минуты
Samsung Galaxy S25 Ultra5000 мАч60 минут
Apple iPhone 16 Pro Max4685 мАч1 ч 57 минут
Google Pixel 9 Pro XL5060 мАч1 ч 18 минут
Vivo X200 Pro6000 мАч49 минут

С чего ты решил, что это вообще выгодно?

Ну, смотрите, есть два варианта покупки смартфонов в России (даже три, ну или 2.5, смотря как считать):

  • Покупаем в крупных сетевых магазинах электроники в России: DNS, М.Видео/Эльдорадо, МТС, Ситилинк, Онлайн Трейд, Позитроника, кто там ещё у нас… ну, вы поняли. Можно пощупать, забирать хоть практически сразу из магазина можно, надёжная гарантия, некоторая (иногда большущая) переплата.

  • Покупаем с доставкой из Китая на Ozon Global, AliExpress и подобных. Цены радикально ниже, смартфоны в целом тоже великолепные, но надо быть немного прошаренным: либо уметь устанавливать Google-сервисы на китайские версии смартфонов (я не про Huawei сейчас — на китайских модификациях Realme/OnePlus/Vivo/Oppo и Xiaomi тоже Google-сервисов не будет), отличать продавцов-мошенников от нормальных продавцов, не купить восстановленный смартфон под видом нового, знать, у каких смартфонов в китайских версиях обрезанные российские частоты 4G, принимать во внимание, что гарантии на смартфон у вас не будет и т.д. Я не страшилками сейчас занимаюсь, просто это вы тут, задроты наши из комментариев, обо всём в курсе, а вы попробуйте своей маме или бабушке сказать «сходи там, кароч, на Ozon Global и закажи из Китая какой-нибудь хороший Xiaomi себе вместо сломавшегося смартфона» — вот тогда и узнаете, что то, что для нас просто, для обычных смертных будет сложнее.

  • Покупаем на Wildberries/Ozon/Яндекс Маркете/Мегамаркете тупо у российских популярных продавцов. Не М.Видео/Ситилинка, а у ИП Жопина и подобных. С гарантией там 50/50 — если смартфон сломается и Ozon сможет заставить продавца починить его по гарантии, вам повезло. А иногда такие продавцы прекращают существование до того, как истечёт гарантия смартфона (смартфон может и не сломаться, брак в современных мобильниках встречается редко). Цена будет средней — выше, чем доставлять из Китая, но ниже, чем в DNS.

Вы удивитесь (я тоже каждый раз удивляюсь), но все отчёты-статистики говорят, что большинство россиян выбирают первый вариант, чуть меньше — второй, а из Китая смартфоны (с одеждой расклады другие) и ноутбуки заказывает до сих пор меньшинство.

И вот если мы смотрим из этой колокольни, то вот вам конкуренты и цены:

Конкуренты

СмартфонHuawei Mate 70 ProSamsung Galaxy S25 UltraApple iPhone 16 Pro Max
Операционная системаHarmonyOS 4.3 (Android 12 совместимая)Android 15, One UI 7iOS 18.3
Экран6.9”, 2832x1316, LTPO OLED, 120 Гц, 453 ppi6.9”, 3120x1440, LTPO OLED, 120 Гц, 498 ppi6.9”, 2868x1320, LTPO OLED, 120 Гц, 460 ppi
ПроцессорKirin 9020, 8 ядер (2x HiSilicon 0x0D05 2.5 ГГц + 4x HiSilicon 0x0D23 1.6 ГГц + 6x HiSilicon 0x0D46 2.1 ГГц), 7 нмQualcomm Snapdragon 8 Elite, 8 ядер (2x 4.47 ГГц Oryon Prime + 6x 3.53 ГГц Oryon Perfomance), 3 нмApple A18 Pro, 6 ядер (2x4.05 ГГц + 4x 2.42 ГГц), 3 нм
ГрафикаHiSilicon Maleoon 920Adreno 830Apple GPU (6 ядер)
Оперативная память12 ГБ12 ГБ/16 ГБ8 ГБ
Постоянная память256/512/1024 ГБ, без слота microSD256/512/1024 ГБ, без слота microSD256/512/1024 ГБ, без слота microSD
Связь5G, 4G, 3G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, GPS, ГЛОНАСС, NFC5G, 4G, 3G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, ГЛОНАСС, NFC5G, 4G, 3G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS, ГЛОНАСС, NFC
Камерыосновная : 50 Мп, размер сенсора 1/1.3”, f/1.4 – 4.0, съёмка видео 3840x2160 60 к/сосновная : 50 Мп, Samsung ISOCELL HP2, размер сенсора 1/1.3”, f/1.7, съёмка видео 8K 30 к/с, 3840x2160 60 к/сосновная : 48 Мп, сенсор Sony IMX903, диафрагма f/1.78, размер сенсора 1/1.3”, съёмка видео 3840x2160 120 к/с
дополнительная (телефото): 48 Мп, зум 4x, f/2.1, оптическая стабилизациядополнительная (телефото): 10 Мп, Sony IMX754, размер сенсора 1/3.52”, зум 3x, f/2.4, оптическая стабилизациядополнительная (телефото): 12 Мп, сенсор Sony IMX913, размер сенсора 1/3.06”, зум 5x, диафрагма f/2.8
дополнительная (телефото): 50 Мп, Sony IMX854, размер сенсора 1/2.52”, зум 5x, f/3.4, оптическая стабилизация
дополнительная (сверхширокоугольная): 40 Мп, диафрагма f/2.2дополнительная (сверхширокоугольная): 50 Мп, Samsung JN3, разсер сенсора 1/2.4”, диафрагма f/1.9дополнительная (сверхширокоугольная): 12 Мп, Sony IMX972, размер сенсора 1/2.55”, диафрагма f/2.2
фронтальная : 13 Мп, диафрагма f/2.4, съёмка видео 3840x2160 при 30 к/сфронтальная : 13 Мп, диафрагма f/2.4, съёмка видео 3840x2160 при 30 к/сфронтальная : 12 Мп, сенсор Sony IMX714, размер сенсора 1/3.6”, диафрагма f/1.9, съёмка видео 3840x2160 при 60 к/с
Аккумулятор5500 мАч, несъемный, мощность проводной зарядки 100 Вт5000 мАч, несъемный, мощность проводной зарядки 45 Вт4685 мАч, несъёмный, мощность проводной зарядки 26 Вт
Беспроводная зарядка80 Вт15 Вт15 Вт
ВодозащитаIP69IP68IP68
Размеры164.6x79.5x8.2 мм162.8x77.6x8.2 мм159.9x76.7x8.3 мм
Масса221 г218 г227 г
Цена в сетевых магазинах РФ110 тысяч рублей (12/512 ГБ)160 тысяч рублей (12/256 ГБ)157 тысяч рублей (8/256 ГБ), 190 тысяч рублей (8/512 ГБ)
180 тысяч рублей (12/512 ГБ)125 тысяч рублей (8/256 ГБ)
Цены в «серой» рознице с учётом таможенных пошлинОт 150 тысяч рублей (цена зачастую одинакова для 512 ГБ и 1 ТБ у разных продавцов)От 110 тысяч рублей (12/256 ГБ)150 тысяч рублей (8/512 ГБ)

Я в душЕ не имею представления, откуда у нас настолько богатые соотечественники, чтобы покупать Samsung за 157 тысяч с убогими 256 ГБ памяти, да и iPhone с 512 ГБ за 180 тысяч — это же тоже кошмар, неужели кто-то на серьёзных щах берёт и покупает такое? (хотя, кого я обманываю — берут рассрочку и тянут лямку как миленькие).

Кто-то реально на серьёзных щах по таким ценам покупает смартфоны?

© Ferra.ru

Но важно другое — я бы вот лично не стал переплачивать 70 тысяч за iPhone или 47 тысяч за Samsung с учётом того, что по камерам и работе от аккумулятора Huawei Mate 70 Pro такой же, да и по скорости работы, если вы не играете в игры на смартфоне. Может я что-то не понимаю в «пацаны на раёне осудят, если не iPhone» или вы используете экосистему (соединение с MacBook, например) Айфона по полной. Или без стилуса самсунговского жить не можете. Но я бы не переплачивал, и вам тоже не советую. Это если говорить о федеральной российской рознице.

А что ещё можно взять с доставкой из Китая?

Прикол в том, что Huawei Mate 70 Pro с доставкой из Китая обойдётся вам дороже, чем в российских сетевых магазинах. И не потому, что китайцы там сговорились как-то, а потому что в Китае Huawei реально востребованы и до сих пор престижны — вопрос установки Google сервисов в Китае не актуален, а в остальном — патриотичные китайцы с гордостью покупают смартфоны на «отечественном» процессоре и в целом Huawei в КНР почему-то стабильно котируется выше, чем Xiaomi/Realme и прочие OnePlus. Разве что Oppo и Vivo ещё считаются солидными брендами, а остальные считаются типа рангом пониже.

Но нам-то без разницы, что там котируют у себя китайцы, мы выбираем то, что будет просто объективно конкурентоспособным или лучше. Что в таком случае ещё можно взять вместо Huawei Mate 70 Pro? Ну, объективно говоря, лучшие альтернативы — это Vivo X200 Pro или Honor Magic7 Pro.

Их нужно брать в китайских версиях, глобальные намного дороже. Отличия? В китайских версиях придётся вручную ходить и систему везде переключать с китайского на русский (он тоже есть, просто его нужно выбрать), поставить Google Play из .apk, поставить Gboard из .apk вместо китайской клавиатуры, там-сям удалить приложения с иероглифами и… в общем, вечер или сутки на это потратить, и будет вам за 70-80 тысяч смартфон уровня глобального Huawei за 110 тысяч или глобального Самсунга с Озона, который с 512 ГБ продают за 150 тысяч. За такую разницу в деньгах можно и заморочиться.

Дешевле и не хуже, чем Huawei Mate 70 Pro? Vivo X200 Pro или Honor Magic7 Pro с доставкой из Китая. Правда, не будет гарантии и придётся поковыряться, устанавливая Google-сервисы (да-да, и сюда тоже) и удаляя иероглифы в первые сутки

© Ferra.ru

В сравнении с Huawei, Vivo X200 Pro — примерно то же самое, только больше ретуши фотографий и она более явная (то есть цвета более насыщенные, при фотографировании людей кожа «бархатная», как у фотомоделей на обложках журналов, вот этот весь китайский гламур). Что тоже неплохо — если вы хотите выглядеть ярко, а учиться фотошопить и фильтры накидывать не хотите, это то, что надо.

Honor Magic7 Pro — это смартфон-нейросеточка. Восстанавливали когда-нибудь старые фотографии с помощью нейросети с повышением качества? Вот такую штуку впихнули в мобильник. В основном для того, чтобы вытягивать высокое качество фото при съёмке с ОЧЕНЬ больших расстояний. В остальном он весьма похож на Huawei и в нём, кстати, вход сканирование лица в банковские приложения работает, потому что всё работает через Google-сервисы без проблем. Но, конечно, 83 тысячи за смартфон с доставкой из Китая уже как бы и не очень дёшево, хотя он тоже того стоит.

Выводы

Выводы я уже написал чуть выше, но повторяюсь: если вы просто хотите камеры покруче и собираетесь покупать смартфон в российских сетевых магазинах, я бы на вашем месте не переплачивал 47 тысяч за Samsung или 70 тысяч за iPhone (если говорим о 512 ГБ), потому что по камерам, скорости работы и автономности Huawei предлагает то же самое по гораздо более адекватной цене (а Гугл-сервисы ставятся легко, один раз и больше внимания к себе никогда не требуют).

Не без недостатков, но как смартфон-игрушка с суперскими камерами — радует непрестанно

Не без недостатков, но как смартфон-игрушка с суперскими камерами — радует непрестанно

© Ferra.ru

В сравнении с остальными конкурентами с доставкой из Китая — да, есть варианты и дешевле на пару десятков тысячи. В них тоже надо будет лепить Гугл-сервисы, но ещё и иероглифы проходить-удалять, но главное, что можно взять за 75-85 тысяч с доставкой из Китая почти то же, что есть в Huawei Mate 70 Pro за 110 тысяч в российской сетевой рознице. Было бы желание ковыряться и донастраивать такие мобильники.

Но даже при всём этом есть у Мейта свой шарм — ну очень мягко, деликатно работают алгоритмы камеры. И цветопередача не термоядерная, и контрастности в меру, и обработки морды лица на фотках людей столько, сколько нужно — ни больше, ни меньше. Вот есть кайф от съёмки на Google Pixel, где картинка тоже мягкая, но, в отличие от китайцев, цвета не особо насыщенные — многие люди такое любят, «советский реализм», блин. А у Huawei свой кайф — от фотографий на Mate чувствую себя ванильной хипстершей с кофе и пледом, рисующей красками закат, который она смотрит из окна. При-ят-нен-кие камеры. И смартфон неплохой. Хуавею доброго здравия, а Самсунгу и Айфону (все в курсе, что вы из-под полы торгуете, «санкционные наши») — адекватности и снижения цен на свои смартфоны. Потому что теперь появились варианты и подешевле.

9
/10
Оценка по версии Ferra
Huawei Mate 70 Pro
Плюсы
  • Камеры просто супер
  • Адекватная цена в сетевой рознице РФ
  • Очень быстрая беспроводная зарядка
  • Качественный звук из динамиков и в наушниках
  • Хорошая автономность
Минусы
  • Процессор уровня флагманских смартфонов 2023 г. (или смартфонов выше среднего 2025 г.)
  • Самый слабый в играх флагманский смартфон
  • Нет Android Auto
  • Нет eSIM
  • FaceID не работает в банковских приложениях