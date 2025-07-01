HONOR 400: 6000 мАч, хорошая камера и ИИ-реставрация фоток в смартфоне среднего класса

HONOR 400: 6000 мАч, хорошая камера и ИИ-реставрация фоток в смартфоне среднего классаНе без нюансов, но интересный вариант
Внешний вид
HONOR 400 — среднебюджетный смартфон, но выглядит он достаточно «дорого» и похож на иные флагманские смартфоны, которые не Ultra, чуть попроще.
Рамки вокруг экрана имеют одинаковую толщину, закругления краёв в этот раз HONOR сделали скромнее — на мой взгляд это лучше, чем было у ранних моделей.
На правом боку — качелька громкости и кнопка питания/блокировки.
На нижнем торце — разъём USB-C стандарта USB 2.0.
Корпус защищён от пыли и брызг по стандарту IP66 — можно гулять со смартфоном под дождём не боясь брызг. Да и в целом этот класс защиты гарантирует, что если вы уроните смартфон в воду (в ванную или где-то на берегу моря) и сразу же поднимете, то в него не попадёт вода. Но для того, чтобы плавать и снимать видео, нужна уже защита IP67 хотя бы.
В руке HONOR 400 держать очень комфортно, это один из самых тонких и лёгких смартфонов на рынке: со своими 6000 мАч у него толщина 7.3 мм и вес 184 г — у Самсунга A56, например, 5000 мАч, толщина 7.4 мм и вес 198 г. У Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ — 5110 мАч, толщина 8.8 мм и вес 205 г. Вроде бы и мелочи и «да какая разница?», но, например, HONOR 400 с натянутым на него комплектным силиконовым чехлом по толщине такой же, как Xiaomi БЕЗ чехла. А если натянуть чехол на Xiaomi, получается уже лопата совсем не утончённая.
Экран
Экраны всех смартфонов HONOR традиционно обладают отличной цветопередачей, и HONOR 400 не стал исключением. Заявленная пиковая яркость здесь — 5000 кд/м2 (маркетинг, как обычно), но и реальная фактическая в авто-режиме весьма хороша — 1500 нит. Это примерно на уровне Poco F7 Ultra, Realme GT7, Samsung Galaxy S25+ и ощутимо ярче, чем у Xiaomi 14T Pro, Realme 14 Pro+ или Samsung Galaxy A56.
Более крутой дисплей в этом бюджете разве что у Google Pixel 9a, но там у смартфона только дисплей и камеры хорошие, всё остальное под большим вопросом...
|HONOR 400
|Максимальный уровень яркости (макс. авто/макс.ручн./мин.)
|1500/620/1,49 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|2,6-4,16
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6500-7500K
На улице «разгонять» яркость со включенной авто-яркостью смартфон не спешит (особенно в пасмурную погоду), но в целом проблем со считыванием информации у меня не было.
Учитывая относительно небольшую диагональ экрана и высокое разрешение, плотность пикселей у HONOR 400 довольно высокая — 460 ppi.
Как и в большинстве современных смартфонов среднего класса, дисплей здесь не мерцающий, с ШИМ 3840 Гц, а ещё в настройках Android есть функции «Комфорт при дефокусировке» (чтобы глаза меньше уставали, а вы не заработали себе досрочно близорукость или дальнозоркость из-за того, что таращитесь в экраны с утра до вечера), «Циркадный ночной экран» (тёплые оттенки на дисплее перед сном), «Ультратемный режим» и «Снижение симптомов укачивания» (если вы едете в подпрыгивающем на российских дорогах автобусе, смартфон умеет это распознавать и двигать картинку во время просмотра вами видео так, чтобы не приходилось в неё вглядываться и не ощущать симтопы тошноты из-за тряски в транспорте).
Можно пользоваться, можно не пользоваться — это штуки приятные, но не обязательные и скорее для тех, кто уже НАЧАЛ ощутать усталость глаз после остальных смартфонов, но возможности взять и почти не пользоваться смартфоном совсем возможности нет. С этими наворотами сохраните зрение в порядке чуть дольше, чем без них.
Интерфейс от HONOR (MagicOS) лично я считаю одним из лучших, и если вы переезжаете с айфона, то найдёте в нём много знакомых элементов, что облегчит переезд.
Производительность и автономность
Смартфон работает на процессоре Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3. Это средняя производительность (в прямом смысле — посмотрите на графики), но более чем достаточная для всех сценариев использования, даже для современных 3D-игр, в том числе, эмуляторов ретро-консолей.
Обожать современные Snapdragon среднего класса можно уже за то, что они ну совсем не подвержены перегреву:
Автономность тоже здесь на среднем уровне, что, правда, скорее минус — от смартфона с аккумулятором 6000 мАч как-то ожидаешь бОльшего. Интересно, что HONOR 400 существует в двух вариантах, для Европы поставляется вариант с 5300 мАч и зарядкой 66 Вт. А у нас на тесте был 6000 мАч и зарядка 80 Вт (адаптер, разумеется, в комплекте). За 15 минут смартфон такой зарядкой заряжается на 40%, с 0% до 100% он заряжается примерно за 40 минут, что весьма круто. Быстрее заряд пополняет в этом бюджете только Redmi Note 14 Pro+ и Poco F7 Pro (за 20 и 35 минут соответственно). Но Redmi Note так быстро заряжается, потому что в нём 5110 мАч, а не 6000 мА, а Poco F7 Pro просто банально крупнее, в его корпусе вместили больше теплоизоляции, охлаждающей аккумулятор при ударных нагрузках во время зарядки.
Улучшения качества фото с ИИ без компьютера и всяких там платных подписок
В принципе, ИИ-функции здесь есть не только для фоток: есть и редактор текста, способный исправлять опечатки или переформулировать что-либо, и ИИ-диктофон, довольно неплохо переводящий всю болтовню в текст (мне бы в моём журналистском прошлом такой!), есть даже распознавание дипфейков при видеосозвонах (мало ли, доживём до мошенников, подделывающих внешность ваших родственников для вымогательства денег по видео). Но это дело десятое, нас больше интересуют функции для фото:
- Расширение фото с помощью ИИ. Если фотография какая-то узкая и вам хочется её расширить (ну или из вертикальной сделать горизонтальную), смартфон сможет это сделать. Да-да, и руку правдоподобно дорисовать, и т.д. Не всегда прям угадывает на 100% то что за кадром не отобразилось, но если это однообразные этажки или однообразная природа, или однообразные обои, вполне достоверно всё малюет.
- Улучшение качества фотографии с помощью ИИ. Из фотографии на смартфон нейросеть сможет улучшить качество почти до уровня фотокамеры. Но вы не обязаны использовать эту функцию именно на фотках с камеры смартфона! Улучшить качество можно ВООБЩЕ ЛЮБОЙ фотографии, которая у вас на смартфоне сохранена. Возьмём, к примеру, эту старую фотографию прибухивающего Депардье в разрешении 214x233 пикселей:
- Открытие глаз с помощью ИИ. Если вы фотографируете человека, а он постоянно моргает не вовремя (особенно когда фотографируете толпу, это реальная проблема), то можно заставить ИИ «открыть глаза» человеку на фотке. Правда, фотографий этого человека должно быть больше одной — если на коллективном фото сначала одни моргнули не вовремя, а потом другие моргнули не вовремя, ИИ может всем недостающим открыть глаза на любой из двух фоток. Если все с закрытыми глазами на обоих фоток, ИИ не будет открывать им глаза, потому что не знает, как эти люди выглядят с открытыми глазами, какая у них форма глаз и какой цвет, поэтому отказывается косячить.
- А ещё с фоток при помощи ИИ можно убирать людей. Хоть с застолья (и оставить чистый стол с едой), хоть с улицы (если фотографируете достопримечательности и кто-то постоянно маячит в кадре).
Можно удалять всех людей, можно кого-то конкретного (достаточно обвести его на фото). Можно удалять людей с фото на камеру смартфона, можно это делать С ЛЮБОЙ ФОТКОЙ на смартфоне, даже если скачали её из интернета.
А ещё можно убирать блики на стёклах, если фотографируете что-то сквозь стекло автомобиля на ходу, например, брать людей с одной фотки и перемещать на другую фотку и создавать видео на несколько секунд из ЛЮБОЙ фотографии. Вот вам, например, статичный и динамичный Эльдар Муртазин с топором:
А если снимете пейзаж, то камера пролетит над пейзажем и т.д. Тут, правда, генерации фото из видео ограничены 10 шт. в сутки, да и если фото с какой-то 100% узнаваемой всемирной знаменитостью, хулиганить с этими фотографиями нейросеть откажется.
А ещё можно на фотографиях убирать у себя мешки под глазами и просто наводить макияж и т.д.
Не то чтобы без этого нельзя было жить, но это бесплатно, это хорошо работает и, ну по крайней мере, улучшение качества фото, удаление лишних людей и предметов с фотографии и расширение картинки вам неоднократно понадобится.
Камера
Наш главред Женя Харитонов гонял с этим смартфонов в живописные места, так что ему и рассказывать суть в параграфе про камеры:
В целом — супер!
Осовная тыльная камера у HONOR 400 и HONOR 400 Pro основана на одном и том же 200-мегапиксельном сенсоре Samsung HP3. Он, кстати, установлен и в Xiaomi Redmi Note 13 Pro+, но в HONOR, как вы сейчас убедитесь, выдаёт более высокое качество — по умению адаптировать алгоритмы съёмки к своему зоопарку моделей смартфонов Xiaomi по-прежнему оставляет желать лучшего.
Давайте начнём с главного вопроса: как оно там с качеством зума с учётом того, что в HONOR 200 была отдельная телефото-камера под зум 2.5x, а в HONOR 400 теперь просто одна-единственнная камера на всё.
Если оставаться в пределах — прям отлично!
Зум 1x
© ferra.ru
Зум 4x
© ferra.ru
А вот пример зума 30x на смартфоне БЕЗ зум-камеры. От качества этого зума вы oфигeeте, я вам гарантирую:
© Как вам качество с зумом 30x, сделанного из 1x камеры?
Короче, как и в случае с HONOR Magic7 Pro, в HONOR 400 фотографии с большим (15x и более) зумом реставрирует нейросеть. Что-то у неё получается качественнее (здания, пейзажи), что-то менее качественно (автомобили, лица людей, потому что их точные черты, в отличие от архитектуры и листвы, так точно в исходной мутной картинке не предугадаешь).
Ну и, само собой, ждать, пока фотография улучшится, не обязательно — можно брать и фотографировать дальше, смартфон в фоне всё подрихтует. Процесс реставрации фотки я записал вам просто для наглядности.
Минусы будут? Будут! Качество зума между 5x и 10x уже хромает — на 10x лучше не замахиваться, иначе получится такое:
1x
© ferra.ru
10x
© ferra.ru
Короче, забавным образом получается, что смартфон хорошо фоткает вплоть до зума 5x (там можно придраться на 4x и 5x к фоткам, но только если с огромного монитора рассматривать детали), неплохо фоткает пейзажи с зумом 15x и выше (нейросетки вытягивают), а вот за пределы зума 5x в фото лучше не лезть (и, тем более, видео) и ограничиваться 1x - 5x.
Само собой, на 1x фотки получаются качественными — и по цветопередаче, и по деталям это уровень не хуже, чем у Samsung Galaxy S25+ или iPhone 16, например:
Даже ночью качество всё ещё на уровне, процессор + камера + алгоритмы «тащат» картинку, смартфон выдаёт качество уровня гораздо более дорогих моделей:
И, наконец, селфи-камера клёво отрабатывает и днём, и ночью — и при фотографировании себя будете выглядеть хорошо при любом освещении, и в Telegram/WhatsApp по видеосвязи вас будет видно в нормальном качестве даже ночью.
Минусы-нюансики
Чтобы вы не думали, что я вам тут рекламу наваял, пройдусь и по недостаткам камер:
Минус первый:
У смартфона есть портретный режим с клёвыми фильтрами. В портретном режиме, чтобы у лица человека, которого вы фоткаете, были правильные пропорции, а не как у этого кота, нужно снимать с зумом на расстоянии. Если в HONOR 400 снимать с зумом 2x, качество отличное:
А вот если снимать с зумом 4x (камера для портретов предлагает либо 1x, либо 2x, либо 4x. Можно и другие значения крутить, но лучше не надо), то получается... уже не настолько чётко:
Короче, хоть вам и даётся выбор между 1x, 2x и 4x в съёмке портретов, по факту выбора у вас нет: на 1x, совсем без приближения, лицо будет выглядеть не так естественно, как с расстояния. А на 4x фотография будет рыхловатой. Итог: портреты фоткать надо только на 2x (что как бы и не проблема, я думаю?).
При этом, надо отдать должное, портретный режим у HONOR 400 — это не просто «авто-режим, только размытия наваливает», а отдельные алгоритмы работы камеры (HONOR это называет AI Portrait Snap), в которых фокусировка всегда жёстко привязана к человеку, которого вы фотографируете, чтобы его фото не вышло замыленным, а размытие всегда аккуратно просчитано, а не просто «комп потёр инструментом Размытие вокруг контура человека» — ну, то есть даже вокруг волос размытие применяется аккуратно, а не нахрапом.
Минус второй:
Хоть ночью основная камера и фоткает отлично, сверхширокоугольная камера хорошо фоткает только днём. Ну или даже в пасмурную погоду, но лишь бы не ночью. По большому счёту, более дорогие смартфоны за 60+ тысяч рублей как раз и отличаются не качеством фото на основную камеру (по этой части смартфоны за 30к на Ali и за 45к в оф.рознице их догнали), а качеством фото с зумом от 5x до 10x и качеством сверхширокоугольных камер.
И так оно у всех смартфонов в этом бюджете, HONOR 400 тут не какой-то особенный, просто если вы вдруг об этом факте о сверхширокоуголках в смартфонах среднего класса не знали, то теперь знаете:
Минус третий
Днём качество записи видео неплохое (4K при 30 кадрах в секунду).
Но ночью при съёмке на ходу уж очень прыгучей получается стабилизация — сами на ночном видео ниже можете убедиться.
Тут можно, конечно, задвинуть, что «да этого эффекта нет только в дорогих iPhone и Samsung!», и отчасти это будет правдой — в Xiaomi, Realme, Tecno и Infinix будет такая же тряска в ночном видео, но у Google Pixel 8a по сопоставимой с HONOR 200 цене стабилизация ночью всё-таки не «штормит» картинку настолько существенно. Думаю, отчасти потом это поправят новыми прошивками, но пока показываю как есть.
Короче, получаем отличный смартфон для фотографирования в авто-режиме вплоть до зума 5x или в портретном режиме до 2x возможностью ИИ-фото природы и зданий и с 15x в хорошем качестве (за счёт реставрации фоток с ИИ). Но для зума от 5x до 10x или записи видео ночью есть варианты и получше.
Конкуренты
|HONOR 400
|Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G
|Tecno Camon 40 Premier
|Операционная система
|Android 15 + MagicOS 9
|Android 14 + HyperOS
|Android 15 + HIOS 15
|Экран
|6,55’’, 1264x2736 пикс., 460 ppi, AMOLED 120 Гц
|6,67’’, 1220x2712 пикс., 446 ppi, AMOLED 120 Гц
|6,67’’, 1260x2800 пикс., 460 ppi, AMOLED 144 Гц
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, 1х Cortex-A715 2,63 ГГц + 3х Cortex-A715 2,4 ГГц + 4х Cortex-A510 1,8 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, 1x Cortex-A720 2,5 ГГц + 3х Cortex-A720 2,4 ГГц + 4х Cortex-A520 1,8 ГГц
|MediaTek Dimensity 8350 Ultimate, 4x Cortex-A715 3,3 + 4x Cortex-A510 2,2 ГГц
|Графика
|Adreno 720
|Adreno 810
|Mali-G615 MC6
|Оперативная память
|8/12 Гбайт
|8/12 Гбайт
|12 Гбайт
|Накопитель
|256/512 Гбайт
|256/512 Гбайт
|256 Гбайт
|Связь
|5G, NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6), Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, BeiDou, IR, FM
|5G, NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6/6e), Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, BeiDou, IR, FM
|5G, NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6), Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, BeiDou, IR, FM
|Камеры
|Основная двойная: 200 Мп f/1,9 OIS + 12 Мп f/2,2 (сверхширик), качество видео: до 2160@60 FPS, Фронтальная: 50 Мп f/2,0
|Основная тройная: 200 Мп f/1,7 OIS + 8 Мп f/2,2 (сверхширик) + 2 Мп (макро), качество видео: до 2160@30 FPS + 2 Мп f/2,4 (макро), Фронтальная: 20 Мп f/2,2
|Основная тройная: 50 Мп f/1,9 OIS + 50 Мп f/2,2 (телевик) оптический зум 3х + 50 Мп f/2,2 (сверхширик), качество видео: до 2160@60 FPS, Фронтальная: 50 Мп f/2,5
|Аккумулятор
|6000 мАч
|5110 мАч
|5100 мАч
|Мощность зарядки
|80 Вт
|120 Вт
|70 Вт
|Беспроводная зарядка
|нет
|нет
|нет
|Размеры
|156,5х74,6х7,3 мм
|162,5x74,7х8,7 мм
|161х75х7,7 мм
|Масса
|184 г
|210 г
|194 г
|Класс защиты
|IP66
|IP68
|IP68/IP69
|Цена
|от 44 тысячи рублей
|от 36,8 тысяч рублей
|от 42,8 тысяч рублей
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G
Ближайший конкурент от Xiaomi чуть дешевле, но и чуть проще в «мелочах», кроме пригодности для плавания водозащиты и на 10 минут более быстрой зарядки с 0% до 100%. Меньше ёмкость аккумулятора, значительно тяжелее и толще корпус. Опять же, интерфейс Xiaomi, который наполнен рекламой, которую хоть и можно отключить, но придётся значительно повозиться.
По качеству съёмки фото и видео в обычных режимах днём будет практически паритет, с зумом немного выиграет HONOR 400 за счёт ИИ-реставрации изображения, ночью Xiaomi по качеству фото немного отстаёт, а по качеству видео — очень отстаёт.
При этом прирост производительности процессора будет не особо значительным, да и вообще в современных реалиях это уже далеко не так важно: производители смартфонов соревнуются в качестве фотосъёмки и ИИ-функциях.
Ещё можно, кстати, рассмотреть Samsung Galaxy A56 — он тоже настолько же компактный, не намного хуже по автономности (из своих 5000 мАч Samsung выжал максимум оптимизации, а у HONOR 400, напротив, 6000 мАч выдают довольно скромный результат по времени работы).
Но по качеству фронтальной камеры, по качеству ночных фото и по качеству стабилизации видео HONOR 400, внезапно, предпочтительнее Самсунга. Разве что материалы корпуса у Galaxy A56 всё же приятнее — настоящая алюминиевая рама по периметру, а не её пластиковая имитация, как у HONOR.
Tecno Camon 40 Premier
У Tecno — полноценная тройная камера, т.е. есть и обычный широкоугольный модуль, и сверхширокоугольный, и телевик с оптическим зумом 3х. Также из преимуществ — более надёжная защита от пыли и влаги IP68/IP69. Из минусов — ощутимо хуже автономность.
Итого
Я согласен, что «на бумаге» смартфон не впечатляет: камеру для зума убрали (в HONOR 200 она была, зум 2.5x), процессор остался таким же, как и в прошлогоднем смартфоне, а каких-то внушительных новшеств в таблице характеристик нет.
Но по факту из новой 200 Мп камеры выжали все соки, сейчас по качеству съёмки это самый толковый в оф.рознице смартфон до 50 тысяч рублей (да, цены жесть), да и при заказе из Китая за 30 тысяч рублей радикально более крутых вариантов не нарисовывается. Realme 14 Pro+, разве что, но он... медленнее фотографирует почему-то (хотя процессор такой же), а зум-камера, хоть и есть, размазывает фотки при съёмке на ходу, чего не делает HONOR 400, вырезающий и полирующий зум-фото с основной камеры.
В сухом остатке получаем тонкий и достаточно компактный (самый компактный среди смартфонов среднего класса) смартфон с базовой водозащитой, классным качеством фото- и видеосъёмки в пределах зума 4x (дальше, хоть ИИ и дорисовывает детали, качество будет всё равно всего лишь терпимое), ОТСУТСТВИЕМ перегрева (при том, что корпус тонкий и лёгкий) и, не уровня своих 6000 мАч автономностью, но уровня 5500 мАч вполне.
Так что, если вы не особо фанатик «длинного» зума или «жирнющей» производительности, но хотите компактный долгоиграющий смартфон с хорошей камерой, вполне себе вариант. А всякие ИИ-фишки — это просто приятный бесплатный бонус, позволяющий мобильнику среднего класса «прыгать выше головы» по качеству фото. Почему бы и нет?
- Экран с огромным запасом яркости и отличной цветопередачей
- Очень качественные фото на основную камеру и днём, и ночью
- ИИ-реставрация фоток с камеры при зуме 15x, хорошее качество при зуме до 5x в авто-режиме
- Отличное качество селфи-камеры
- Самый тонкий и лёгкий смартфон среднего уровня с 6000 мАч
- Много бесплатных функций по улучшению фото с помощью ИИ
- Не перегревается даже в троттлинг-тесте
- Автономность скорее ближе к 5400-5500 мАч, чем к 6000 мАч
- Стабилизация при записи видео ночью хромает
- Портреты приходится фотографировать строго при 2x, при 4x качество заметно падает
- Дороговат