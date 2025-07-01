HONOR 400: 6000 мАч, хорошая камера и ИИ-реставрация фоток в смартфоне среднего класса

В руке HONOR 400 держать очень комфортно, это один из самых тонких и лёгких смартфонов на рынке: со своими 6000 мАч у него толщина 7.3 мм и вес 184 г — у Самсунга A56, например, 5000 мАч, толщина 7.4 мм и вес 198 г. У Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ — 5110 мАч, толщина 8.8 мм и вес 205 г. Вроде бы и мелочи и «да какая разница?», но, например, HONOR 400 с натянутым на него комплектным силиконовым чехлом по толщине такой же, как Xiaomi БЕЗ чехла. А если натянуть чехол на Xiaomi, получается уже лопата совсем не утончённая.

Экран

Экраны всех смартфонов HONOR традиционно обладают отличной цветопередачей, и HONOR 400 не стал исключением. Заявленная пиковая яркость здесь — 5000 кд/м2 (маркетинг, как обычно), но и реальная фактическая в авто-режиме весьма хороша — 1500 нит. Это примерно на уровне Poco F7 Ultra, Realme GT7, Samsung Galaxy S25+ и ощутимо ярче, чем у Xiaomi 14T Pro, Realme 14 Pro+ или Samsung Galaxy A56.

Более крутой дисплей в этом бюджете разве что у Google Pixel 9a, но там у смартфона только дисплей и камеры хорошие, всё остальное под большим вопросом...