HONOR 90 — классный смартфон среднего класса, который мы будем... ругать?

Итого

Иногда складывается ощущение, что у китайских производителей, даже не входящих в один конгломерат (если Infinix и Tecno — сёстры-братья, то HONOR, Realme и Xiaomi к ним никакого отношения не имеют) есть какой-то негласный сговор: мол, они будут выпускать смартфоны с «немного не докрученными» характеристиками, чтобы никто не был, как говорят геймеры, «имбой» (т.е. радикально превосходящим остальных конкурентов вариантом).

В HONOR 90 такая не докрученная характеристика — камера. У Realme 11 Pro+ — процессор. У Tecno Camon 20 Premier, с одной стороны, нет ярко выраженных недостатков, но при этом он равномерно по всем характеристикам чуть-чуть хуже конкурентов.

Пожалуй, самые опасные конкуренты для HONOR 90 находятся в ценовой категории на 10 тысяч рублей ниже — условные Infinix GT 10 Pro/Note 30 VIP. Более дешёвые на вид и на ощупь смартфоны с незначительно менее качественными камерами, но настолько же мощными процессорами и сходной автономностью.

Да, HONOR не врут в своей рекламе и в HONOR 90 действительно лучший по качеству экран среди смартфонов среднего уровня. И поджарый в меру компактный корпус, как для такой диагонали. Но если у вас нет повышенной чувствительности к мерцанию AMOLED/OLED-экранов, вам «просто» экраны у конкурентов будут — нормалёк.

Процессор — да, обычно Snapdragon всегда доводил при прочих равных до ума то, что не удавалось доводить криворукому, в недавнем прошлом, MediaTek. Но сейчас разницы почти.

С другой стороны, даже при нынешней производительности эти смартфоны работают со скоростью уровня Snapdragon 865+ и Exynos 2100. А это, на минуточку, производительность ещё недавно бешено дорогого Samsung Galaxy S21 Ultra, только без притормаживаний и с меньшим расходом заряда аккумулятора.

Мне теперь правда очень интересно посмотреть на HONOR 90 Pro — вдруг именно в нём решены все недочёты «обычной» 90-й модели? Хотелось бы верить, что да.

Однако как и в случае с Realme 11 Pro+, этот HONOR 90 за 40 тысяч рублей воспринимается как оверпрайс. Ну т.е. вот за 30-35 тысяч за вариант с 256 ГБ — хороший смартфон, а за 40 и более — даже при нынешнем слабом рубле я привык, что это уже другая территория. Территория Samsung Galaxy FE... а хотя погодите-ка. Тут ущербный Galaxy S23 FE с 4500 мАч, огромными и процессором Exynos 2200 от S22 Ultra продают за неадекватные 70 тысяч рублей. Вопросы к HONOR 90 снимаются.

Просто смартфон получился какой-то... для эстетов, а не задротов. Тонкий и с маленькими рамками, с дисплеем, на который любо-дорого посмотреть, хорошей автономностью. Но ни по мощности, ни по камере он конкурентов не превосходит, а держится на близком уровне, будто все производители смартфонов сговорились об этом заранее. Смартфон для тех, кто не фанатает максимализмом в смартфонах. И, хотя таких людей большинство, будут ли они клевать на ощущение качества взамен выдающихся характеристик?