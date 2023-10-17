HONOR 90 — классный смартфон среднего класса, который мы будем... ругать?Но и хвалить тоже
Как и номерные модели от Realme, HONOR 90 — это не «флагман на все деньги», а среднебюджетный «улучшенный просто смартфон», которого, по идее, должно с головой хватать для 90% пользователей, даже весьма придирчивых. Цена в 40 тысяч рублей, впрочем, всё же немножко кусается, и есть модели с такой же философией от конкурентов, которые стоят дешевле. Насколько же покупка HONOR 90 оправдана?
Внешний вид
Внешне HONOR 90 всё-таки выделяется среди почти всех остальных смартфонов. Скажем, здесь есть закругления экрана по бокам, что мне обычно не нравится, но здесь оно совсем небольшое — как раз чтобы выглядело красиво, но не создавало неудобств вроде тех же бликов.
Ещё скруглённые углы здесь, судя по всему, имеют форму суперэллипса или весьма близкую — таким образом, нет резких переходов между кривыми. Геометрия плавная и выглядит красиво.
Другое дело, что радиусы кривых углов корпуса, экрана, и накленной плёнки друг с другом не сочетаются. Поэтому, если хочется максимально красивую внешку смартфону, плёнку придётся снять.
В руке смартфон держать удобно — он очень компактный как для такой диагонали. То есть в HONOR 90 вы получаете экран 6.7" в таких же размерах корпуса, как у Samsung Galaxy A34, например. Только у Самсунга из-за больших рамок экран будет уже 6.6". А в бюджетных смартфонах, наподобие Xiaomi Redmi 10 — и все 6.5". Ну то есть вы понимаете, да? Мобильники среднего класса — это доплата не только за процессоры и камеры, но и за то, что смартфон делают компактным настолько, насколько это технически возможно.
Пожаловаться можно только на то, что в комплекте нет чехла, как у Realme, Tecno и Infinix.
Разъём зарядки здесь, как обычно, USB-C и там же, снизу, слот для двух nano-SIM. Карту памяти установить нельзя, и это печально, но уже стало нормой в смартфонах среднего класса — ни в Realme 11 Pro+, ни в Tecno Camon 20 Premier, ни в Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ слота для карты памяти нет. Разве что в Samsung Galaxy A54 он ещё остался.
На правом боку — кнопка питания/блокировки и «качелька» громкости. Сканер отпечатков пальцев встроен в экран.
Экран и интерфейс
По качеству дисплея HONOR 90 — это лучший смартфон среднего класса, не побоюсь этого термина. И по яркости (заявленная пиковая яркость в авто-режиме составляет 1600 кд/м2, что замерить в «лабораторных» условиях практически невозможно). И по ручной яркости в бешеные 575 кд/2 — это больше, чем у Samsung Galaxy S23 Ultra, Xiaomi 13 Ultra, OnePlus 11, Nothing Phone 2, Xiaomi Poco F5 Pro... да больше, чем у всех, кроме iPhone 14 и 15 серий!
Да и цветопередача здесь тоже суперская — уровня Samsung Galaxy S23 Ultra, iPhone 15 Pro Max и т.д. А ещё, максимальное разрешение экрана составляет 2664х1200 пикселя — не то, чтобы сильно, но всё же выше, чем стандартные для такого соотношения сторон (20:9) 2400х1080 пикселей.
И лучшая защита от мерцания: частота ШИМ — 3840 Гц. Если вы из людей с чувствительным зрением, у которых от AMOLED болят глаза, от экрана этого смартфона они у вас болеть не будут. Да, такое есть в более дорогих мобильниках тоже, но за 40 тысяч рублей — вроде бы НАСТОЛЬКО больше никто не заморачивался с защитой от усталости зрения.
Из необычного: в настройках дисплея можно выбрать частоту обновления экрана: помимо 120 Гц и 60 Гц доступен также вариант 90 Гц, что является неплохим компромиссом между плавностью и автономностью. Но 120 Гц, конечно, всё же лучше.
|HONOR 90
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|575/2,34 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|1,95
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6500К
В качестве операционной системы в HONOR 90 используется Magic OS 7.1, основанная на Android 13. В отличие от Harmony OS в Huawei, Magic OS — это просто интерфейс для Android, как Color OS у Oppo, One UI у Samsung или MIUI у Xiaomi. Ну и все Google-сервисы тут тоже в наличии прямо «из коробки», и приложения из Google Play ставятся без проблем.
В общем, HONOR 90 — это обычный Android-смартфон. На случай, если вы вдруг сомневались.
Производительность и автономность
Похвалил телефон за внешность, экран, настало время… Поругать за «железо».
Претензия не то, чтобы к HONOR, а скорее к Qualcomm. Видите эти графики? Обратите внимания, какие смартфоны на каких процессорах конкурируют с Snapdragon 7 Gen 1 (процессору HONOR 90) по производительности:
Да, MediaTek Dimensity 8050 почти такой же по скорости. «Ну и чо, это же тоже смартфоны среднего класса?», — скажете вы. А я вам напомню, что какой-нибудь Infinix GT 10 Pro такую мощность выдаёт при стоимости в 28-33 тысячи рублей, а не 40 тысяч. Короче, американский процессор — это переплата за «понты» и калифорнийское происхождение взамен тайваньского.
Но вы скажете, что я не прав, потому что Snapdragon 7 Gen 1, в отличие от Медиатека, построен на более крутом 4 нм техпроцессе, а не 6 нм, как у тайваньца. Да, в теории процессор с 4 нм должен намного меньше нагреваться и потреблять меньше энергии.
Только вы забыли, что 4 нм у Snapdragon 7 Gen 1 — это 4 нм на фабриках Samsung, а 6 нм у Dimensity 8050 — это 6 нм на фабриках TSMC. У Самсунга почти всегда техпроцесс от тайваньского отстаёт при прочих равных. Но у нас тут не при равных, поэтому получилось... почти одинаково.
Смотрите, вот два
стула графика:
С одной стороны, забавно, что первые 10 минут HONOR 90 почти не перегревается, а потом р-р-р-раз! И роняет производительность сразу на 35%.
Tecno Camon 20 Premier в таких же условиях перегреваться начинает уже на 6-7 минуте, но роняет производительность постепенно.
И я не знаю, что хуже:
С одной стороны, это бешеная нагрузка (гораздо выше, чем в онлайн-играх), которой в реальной жизни смартфона может и не быть. При этом в ней HONOR терпит 10 минут. Что такого может делать ваш смартфон больше 10 минут при предельной нагрузке? Майнить биткойны?
С другой, Tecno хоть и роняет производительность на 29% гораздо раньше, но делает это постепенно.
Но смотреть нужно не на графики, а на пункт "Avg" — средний уровень производительности за 15 минут нагрузки. И он между HONOR и Tecno отличается на... 4.8%! В пользу HONOR, кстати. Но как-то это не вяжется с «Snapdragon придёт, порядок наведёт — смартфоны среднего класса не будут перегреваться, как эти ваши Медиатеки!», как любят петь фанатики Квалкомма на форуме 4PDA.
А иногда перегрева может почти не быть! Или он будет резким, но очень коротким. Вот, поглядите:
Если что, все три теста на тротлинг проводились с большими паузами (между первым и вторым вообще день прошёл), после перезагрузки с очисткой памяти, и после минимум получаса бездействия смартфона.
Я, конечно, драматизирую — во-первых, Realme, Tecno и Infinix окажутся в тех же условиях на 5% медленнее. Во-вторых, перед нами не игровой смартфон. В-третьих, Tecno толще и тяжелее, но проблем с охлаждением у него даже больше.
Просто... если вы будете выбирать смартфон между вариантами с процессорами MediaTek Dimensity 8050 и Snapdragon 7 Gen 1, по производительности разницы не будет никакой, доплачивать нет смысла.
А вот по автономности — будет!
С учётом производительности HONOR 90 очень вынослив. Среди конкурентов Realme 11 Pro+ работает от аккумулятора даже дольше, но он и медленнее. Причём, тесты я проводил именно с принудительно установленными максимальным разрешением и максимальной частотой обновления экрана.
По скорости зарядки он средний:
|Смартфон
|Время зарядки 0% — 100%
|Мощность зарядки
|Ёмкость аккумулятора
|HONOR 90
|00:54
|66 Вт
|5000 мАч
|Tecno Camon 20 Premier
|1:15
|45 Вт
|5000 мАч
|Samsung Galaxy A54
|1:03
|25 Вт
|5000 мАч
|Samsung Galaxy A34
|1:24
|25 Вт
|5000 мАч
|Realme 11 Pro+
|0:28
|100 Вт
|5000 мАч
|Xiaomi Redmi Note 12 Pro+
|0:23
|120 Вт
|5000 мАч
Забавно видеть, как Samsung Galaxy A54 с водозащитой (при которой аккумулятор нагревается быстрее и его сложнее заряжать быстро) и 25 Вт мощности зарядки выступает на равных с китайцами, у которых 45 и 66 Вт. А разгадка проста — 25 постоянных ватт иной раз гораздо лучше, чем 100500 ватт в первые 15-30 минут, после чего мощность зарядки падает ниже 25 Вт.
Перевожу на человеческий язык: для китайских производителей важнее то, сколько процентов смартфон получит при зарядке в течение 15 или 30 минут, чем полная зарядка с 0% до 100%. Поэтому быстро такие смартфоны заряжаются в эти промежутки времени. А по истечение получаса мощность зарядки снижается и поэтому результаты иной раз не рекордные.
Но и не плохие, конечно — на фоне того, как убогие по мощности зарядки Pixel 7A и Sony Xperia 10 V заряжаются с 0% до 100% за два часа, любой из китайских смартфонов выглядит шедевром технического прогресса.
Камера
Компания HONOR, ещё будучи частью Huawei, потратила немало времени на создание имиджа «камерофонного» бренда. Мол, у нас камеры не хуже, чем в Huawei, почти такие же. Что на деле?
Ну… HONOR бывают разные, некоторые из них неплохие по качеству камеры (складные модели HONOR в особенности). А вот HONOR 90 по камерам — снова хорошист, не более.
Во-первых, в смартфоне есть 200 Мп, но нет оптического стабилизатора, как в Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ или 13 Pro+, либо в Realme 11 Pro+. За 40 тысяч могли бы и добавить его так-то.
Во-вторых, сейчас даже Tecno выкатили более-менее качественную камеру в Camon 20 Premier, поэтому конкуренция стала ещё острее.
Более того — у Realme есть модель Realme 9 Pro+, которую до сих пор никто не смог обойти в номинации «лучшая камера за вменяемые деньги». Даже сами Realme поняли, что лоханулись поставив в недорогой смартфон слишком качественную камеру камеру, и вот уже более поздний Realme 10 Pro+ снимал хуже.
При этом селфи-камера в HONOR 90 клёвая, тут не поспоришь. У Realme она хуже, например.
И стабилизация в видео хорошая, как у дорогих смартфонов. Но в остальном... без оптического стабилизатора HONOR 90 регулярно со своими 200 Мп фотографирует на уровне смартфонов с 108 Мп. Смартфонов, которые на 10 тысяч рублей дешевле как минимум.
Кстати, существует ещё и HONOR 90 Pro. Но даже там нет оптической стабилизации, зато добавили оптический зум.
© HONOR 90: дневная съёмка в 1080/60
© HONOR 90: дневная съёмка в 4K/30
Другое дело, что у HONOR 90 всё же есть сверхширик, и неплохой, а у каких-ниубдь Infinix — нет. Ну и, напоминаю, селфи-камера одна из лучших в классе.
© HONOR 90: ночная съёмка в 4K/30
© HONOR 90: ночная съёмка в 1080/60
По видео в целом неплохо, но опять же — на уровне конкурентов. Сенсации не произошло.
Насколько камеры в HONOR 90 отличаются по качеству от камер в Xiaomi и Realme, можете заценить в этом видео от товарища индуса. Это вам не на английском видосы смотреть, но и так всё понятно.
Конкуренты
|HONOR 90
|Tecno Camon 20 Premier
|Realme 11 Pro+
|Операционная система
|Android13 + MagicOS 7.1
|Android 13 + HIOS 13
|Android 13 + Realme UI 4.0
|Экран
|6,7", 1200x2664 пикс., 20:9, AMOLED 120 Гц, 435 ppi
|6,57", 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED 120 Гц, 395 ppi
|6,7", 1080x2412 пикс., 20:9, AMOLED 120 Гц, 394 ppi
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, 2,5 ГГц Cortex-A710 + 3х 2,36 GHz Cortex-A710 + 4x 1,8 GHz Cortex-A510
|Mediatek Dimensity 8050, Cortex-A78 3,0 ГГц + 3x Cortex-A78 2,6 ГГц + 4x Cortex-A55 2,0 ГГц
|Mediatek MT6877V Dimensity 7050, 2х Cortex-A78 2,6 ГГц + 6x Cortex-A55 2,0 ГГц
|Графика
|Adreno 664
|Mali-G77 MC9
|Mali-G68 MC4
|Оперативная память
|8/12/16 Гбайт
|8 Гбайт
|8/12 Гбайт
|Накопитель
|256/512 Гбайт
|512 Гбайт
|128/256/512 Гбайт
|Связь
|5G, NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6), Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BeiDou
|5G, NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|5G, NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6), Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основная тройная: 200 Мп f/1,9 + 12 Мп f/2,2 (сверхширик) + 2 Мп (сенсор глубины) f/2,4, качество видео: до 2160@30 FPS, фронтальная: 50 Мп f/2,4
|Основная тройная: 50 Мп f/1,8 + 108 Мп (сверхширик) f/2,2 + 2 Мп (сенсор глубины) f/2,4, качество видео: до 2160@30 FPS, фронтальная: 32 Мп f/2,5
|Основная тройная: 200 Мп f/1,7 + 8 Мп f/2,2 (сверхширик) + 2 Мп (сенсор глубины) f/2,4, качество видео: до 2160@30 FPS, фронтальная: 32 Мп f/2,5
|Аккумулятор
|5000 мАч
|5000 мАч
|5000 мАч
|Размеры
|161,9x74,1x7,8 мм
|161,9x74,3x7,8 мм
|161,7x73,9x8,2 мм
|Масса
|183 г
|202,5 г
|183 г
|Класс защиты
|нет
|нет
|нет
|Цена
|~ 40 тысяч рублей
|~ 34 тысяч рублей
|~ 35 тысяч рублей
Realme 11 Pro+
Как я уже сказал, в Realme 11 Pro+ точно такая же камера, как в HONOR 90, но за счёт наличия оптического стабилизатора снимает она почти всегда качественнее. И заряжается Realme в два раза быстрее (за полчаса, а не за час, если говорить о зарядке с 0% до 100%).
С другой стороны, HONOR 90 эргономичнее (легче, тоньше), а ещё у него более яркий, менее вредный для глаз экран с более качественной цветопередачей. И процессор у HONOR мощнее почти на 20%, хотя автономность, наоборот, хуже... да, почти на такие же цифры.
Tecno Camon 20 Premier
Смартфон от Tecno более тяжёлый и громоздкий, хотя и по-своему красивый. Да и фирменный чехол (дорогой-богатый) в комплекте Tecno Camon 20 Premiere имеется.
Tecno чуть более быстрый при короткой нагрузке, при длительной почти такой же. Но в остальном всё же проигрывает HONOR, у которого и камера лучше (Tecno ни потенциал оптической стабилизации реализовать нормально не смогли, а ещё и даже электронная стабилизация видео плохо работает), и зарядка мощнее, и экран ярче и качественнее.
Итого
Иногда складывается ощущение, что у китайских производителей, даже не входящих в один конгломерат (если Infinix и Tecno — сёстры-братья, то HONOR, Realme и Xiaomi к ним никакого отношения не имеют) есть какой-то негласный сговор: мол, они будут выпускать смартфоны с «немного не докрученными» характеристиками, чтобы никто не был, как говорят геймеры, «имбой» (т.е. радикально превосходящим остальных конкурентов вариантом).
В HONOR 90 такая не докрученная характеристика — камера. У Realme 11 Pro+ — процессор. У Tecno Camon 20 Premier, с одной стороны, нет ярко выраженных недостатков, но при этом он равномерно по всем характеристикам чуть-чуть хуже конкурентов.
Пожалуй, самые опасные конкуренты для HONOR 90 находятся в ценовой категории на 10 тысяч рублей ниже — условные Infinix GT 10 Pro/Note 30 VIP. Более дешёвые на вид и на ощупь смартфоны с незначительно менее качественными камерами, но настолько же мощными процессорами и сходной автономностью.
Да, HONOR не врут в своей рекламе и в HONOR 90 действительно лучший по качеству экран среди смартфонов среднего уровня. И поджарый в меру компактный корпус, как для такой диагонали. Но если у вас нет повышенной чувствительности к мерцанию AMOLED/OLED-экранов, вам «просто» экраны у конкурентов будут — нормалёк.
Процессор — да, обычно Snapdragon всегда доводил при прочих равных до ума то, что не удавалось доводить криворукому, в недавнем прошлом, MediaTek. Но сейчас разницы почти.
С другой стороны, даже при нынешней производительности эти смартфоны работают со скоростью уровня Snapdragon 865+ и Exynos 2100. А это, на минуточку, производительность ещё недавно бешено дорогого Samsung Galaxy S21 Ultra, только без притормаживаний и с меньшим расходом заряда аккумулятора.
Мне теперь правда очень интересно посмотреть на HONOR 90 Pro — вдруг именно в нём решены все недочёты «обычной» 90-й модели? Хотелось бы верить, что да.
Однако как и в случае с Realme 11 Pro+, этот HONOR 90 за 40 тысяч рублей воспринимается как оверпрайс. Ну т.е. вот за 30-35 тысяч за вариант с 256 ГБ — хороший смартфон, а за 40 и более — даже при нынешнем слабом рубле я привык, что это уже другая территория. Территория Samsung Galaxy FE... а хотя погодите-ка. Тут ущербный Galaxy S23 FE с 4500 мАч, огромными и процессором Exynos 2200 от S22 Ultra продают за неадекватные 70 тысяч рублей. Вопросы к HONOR 90 снимаются.
Просто смартфон получился какой-то... для эстетов, а не задротов. Тонкий и с маленькими рамками, с дисплеем, на который любо-дорого посмотреть, хорошей автономностью. Но ни по мощности, ни по камере он конкурентов не превосходит, а держится на близком уровне, будто все производители смартфонов сговорились об этом заранее. Смартфон для тех, кто не фанатает максимализмом в смартфонах. И, хотя таких людей большинство, будут ли они клевать на ощущение качества взамен выдающихся характеристик?
- Один из лучших экранов в современных смартфонах вообще
- В меру компактный
- Неплохая автономность
- За 40 тысяч рублей бывают камеры и получше
- Быстрая 66 Вт-зарядка на деле всего лишь средняя