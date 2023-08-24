Сравниваем два самых нашумевших смартфона среднего класса: Tecno Camon 20 Premier и Realme 11 Pro+

С фронтальной стороны их, впрочем, тоже различить довольно легко — у Realme экран изогнут по краям. Лично мне такое не нравится, я уж надеялся, что производители наигрались с этими изгибами лет 5 назад. Сегодня, если уж хочется выпендриться — делай складной смартфон, а для моноблока лучше оставить ровную плоскость экрана. Хотя, вспоминая тот же LG G4, небольшой изгиб вовнутрь у него был очень в тему — лучше бы Realme повторили его, а не делали вот это вот.

При этом в руках удобнее удерживать и использовать смартфон Realme — он у́же и легче.

Экраны

Пара слов и о самих экранах. Честно скажу, серия Realme 11 Pro — первая серия смартфонов Realme за долгое время, где у меня к экранам возникли претензии. Во-первых, как я уже сказал, я не люблю изогнутые экраны. Во-вторых, обычно классная цветопередача (мне экраны топовых Realme милее флагманов Самсунга, имел возможность сравнить) здесь какая-то вялая.