Сравниваем два самых нашумевших смартфона среднего класса: Tecno Camon 20 Premier и Realme 11 Pro+Все интересовались, но никто не проверял
Realme 11 Pro+ и Tecno Camon 20 Premier — смартфоны одного уровня, но при этом у Tecno круче процессор, а у Realme — камера. Во всяком случае, такой вывод можно сделать из заявлений маркетологов и таблиц с характеристиками. Но как всё обстоит на самом деле? И стоит ли переплачивать за смартфон от Realme? Давайте разбираться.
Внешний вид
Realme 11 Pro+ и Tecno Camon 20 Premier, хотя и выглядят совершенно по-разному, всё же спроектированы с общим подходом — у них обоих спинка «под кожу». При этом внешность Realme 11 Pro+ с прошитым швом посередине напоминает LG G4, а Tecno Camon 20 Premier получил на задней крышке дополнительную текстуру из ломаных линий.
С фронтальной стороны их, впрочем, тоже различить довольно легко — у Realme экран изогнут по краям. Лично мне такое не нравится, я уж надеялся, что производители наигрались с этими изгибами лет 5 назад. Сегодня, если уж хочется выпендриться — делай складной смартфон, а для моноблока лучше оставить ровную плоскость экрана. Хотя, вспоминая тот же LG G4, небольшой изгиб вовнутрь у него был очень в тему — лучше бы Realme повторили его, а не делали вот это вот.
При этом в руках удобнее удерживать и использовать смартфон Realme — он у́же и легче.
Экраны
Пара слов и о самих экранах. Честно скажу, серия Realme 11 Pro — первая серия смартфонов Realme за долгое время, где у меня к экранам возникли претензии. Во-первых, как я уже сказал, я не люблю изогнутые экраны. Во-вторых, обычно классная цветопередача (мне экраны топовых Realme милее флагманов Самсунга, имел возможность сравнить) здесь какая-то вялая.
|Realme 11 Pro+
|Tecno Camon 20 Premier
|Максимальный уровень яркости (авто/макс. ручн./мин.)
|790/484/1,85 кд/м2
|690/512/4,17 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|100%
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|3,12-5,54
|4,92
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6500-7600К
|7700К
Колориметр со мной не согласен (в плане цветопередачи), но всё же как минимум у Tecno выше номинальная максимальная яркость (та яркость, которую можно достичь в режиме ручной регулировки, без необходимости сесть в ракету и полететь на Солнце). Да и вообще, у Tecno Camon 20 Premier чуть ли не лучший экран среди всех смартфонов Tecno, что я видел. Разве что автояркость по-прежнему работает отвратительно, а у Realme максимально плавно. Но по авто-яркости побеждает Realme/
Производительность и автономность
С точки зрения «железа», в теории, разрыв между смартфонами довольно приличный — типа как если бы у Realme была «обычная» модель, а у Tecno — её Pro-версия. Что иронично, учитывая полное название смартфона от Realme — 11 Pro+ (то есть аж Pro с «плюсом»).
|Realme 11 Pro+
|Tecno Camon 20 Premier
|Операционная система
|Android 13 + Realme UI 4.0
|Android 13 + HIOS 13
|Экран
|6,7’’, 1080x2412 пикс., 20:9, AMOLED 120 Гц, 394 ppi
|6,67’’, 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED 120 Гц, 395 ppi
|Процессор
|Mediatek MT6877V Dimensity 7050, 2х Cortex-A78 2,6 ГГц + 6x Cortex-A55 2,0 ГГц
|Mediatek Dimensity 8050, 1x Cortex-A78 3,0 ГГц + 3x Cortex-A78 2,6 ГГц + 4x Cortex-A55 2,0 ГГц
|Графика
|Mali-G68 MC4
|Mali-G77 MC9
|Оперативная память
|8/12 Гбайт
|8 Гбайт
|Накопитель
|128/256/512 Гбайт
|512 Гбайт
|Связь
|5G, NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6), Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BeiDou
|5G, NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|Камеры
|Основная тройная: 200 Мп f/1,7 + 8 Мп f/2,2 (сверхширик) + 2 Мп (сенсор глубины) f/2,4, качество видео: до 2160@30 FPS, фронтальная: 32 Мп f/2,5
|Основная тройная: 50 Мп f/1,8 + 108 Мп (сверхширик) f/2,2 + 2 Мп (сенсор глубины) f/2,4, качество видео: до 2160@30 FPS, фронтальная: 32 Мп f/2,5
|Аккумулятор
|5000 мАч
|5000 мАч
|Размеры
|161,7x73,9x8,2 мм
|161,9x74,3x7,8 мм
|Масса
|183 г
|202,5 г
|Класс защиты
|нет
|нет
|Цена
|~ 35 тысяч рублей
|~ 34 тысяч рублей
Производительность в бенчмарках, таким образом, отличается в 1,5–2 раза в пользу Tecno. Это хорошие новости для любителей максимально быстрых смартфонов за минимальные деньги (дешевле с такой производительностью вы не найдёте, разве что б/у флагманы прошлых лет — на Snapdragon 865/870. Ну и Google Pixel 7 Pro, если вы не знали, из новых смартфонов даже медленнее).
Но это только при быстрых замерах. А вот если смотреть не на пиковую производительность, а на среднюю при длительной нагрузке, то Tecno Camon 20 Premier уже выглядит не так радужно. У него просто жуткий тротлинг (перегрев процессора), из-за которого в 15-минутном тесте производительность снизилась почти до уровня Realme 11 Pro+. Позорный результат, честно говоря — я бы ещё понял, если бы смартфон был с водозащитой (в герметичном корпусе охлаждать процессор сложнее), но тут...
По автономности Tecno ожидаемо проигрывает. И не только из-за того, что при той же ёмкости аккумулятора у него процессор более мощный, но и потому, что и за счёт того, что Realme — лидеры в плане оптимизации ПО. У них и Unisoc работает не как полный хлам, и топовые квалкомы не разряжают смартфон за пол-дня (разве что с Realme C55 осечка вышла).
Камера
Но вот мы и дошли до самого главного — камеры.
Оба смартфона имеют лишь два интересных нам сенсора тыльных камер: основной широкоугольный и сверхширокоугольный. Оптического зума нет ни там, ни там, но Realme 11 Pro+ теоретически в более выигрышном положении за счёт огромного разрешения основной камеры — аж 200 Мп, тогда как у Tecno всего 50 Мп.
Собственно, на это отдельно напирает производитель (Realme) — мол, у нас такая крутая камера, что у неё есть суперзум. На деле это маркетинговая фишка, но смысл в этом заявлении всё равно есть.
Забавно, что у Tecno есть и 108 Мп модуль камеры, но он используется в связке со сверхширокоугольным объективом. Зачем? Ну, видимо у Tecno был план, и они его придерживались.
С другой стороны, снимки на сверхширик Tecno и правда более чёткие — ещё бы, при сравнении с 8 Мп сверхшириком у Realme. Но от снижения детализации по краям это всё равно не спасает — тут уже специфичные проблемы портативной оптики. Да и в целом, иногда разница в резкости заметна только при просмотре снимков 1-к-1, что вы вряд ли будете делать со сверхширокоугольными снимками: для рассмотрения деталей обычно используют зум.
Так что там с зумом? Напомню, идея использовать сенсор супер-высокого разрешения для зума не нова — её использовали те же Samsung в своих флагманах, например, в Galaxy S21/21+. Там обычная широкоугольная камера — 12 Мп, а зум — 64 Мп, но оптическое увеличение у этого зума всего 1,1х, а до 2х–3х картинка достраивается цифровым методом, используя кроп с матрицы высокого разрешения.
У Realme 11 Pro+ аж 200 Мп, так что и результат должен быть в теории лучше. А на практике?
По факту 200 Мп у Realme не выигрывают у самсунговских 64 Мп, но разница с текновскими 50 Мп всё же огромна. Т.е. да, сравнивая снимки 1-к-1, особенно в деталях, видно, что картинка у Realme 11 Pro+ будто на оптический зум снималась.
В целом, по качеству цветопередачи Realme 11 Pro+ тоже впереди, особенно если делать снимкок сначала без AI-улучшайзеров, а потом с ними (кнопка «AI» в интерфейсе камеры, у Tecno тоже такая есть), а потом выбрать лучший вариант.
И ещё я должен отметить, что на самом смартфоне Realme снимки с него же выглядят как-то вяло, а у Tecno наоборот. Поэтому, если вы обычно просматриваете снимки из отпуска только на экране смартфона, берите лучше Tecno.
Однако у камеры Realme есть одна очевидно программная проблема, которая меня за время теста прям выбесила. Иногда этот смартфон зачем-то снимает на сверхширик с множителем 1х и затем делает кроп. Получается фотография примерно как на обычную камеру (с таким же углом обзора плюс-минус), только жутко мыльная.
При этом, выбирая фокусное расстояние я обычно использую только кнопки 0,6х, 1х, 2х, 4х, а не виртуальное колесо зума.
Я так и не смог отловить данный баг. Но суть в том, что снимая на сверхширик Realme 11 Pro+ нужно быть уверенным, что вы в видоискателе видите именно сверхширокий угол. А для этого приходится постоянно клацать туда-сюда 1х и 0,6х.
Ещё я бы отметил, что Realme 11 Pro+ не всегда мгновенно просыпается по нажатию кнопки питания — просто «отвечает» вибрацией и продолжает «спать». И приходится зажимать кнопку питания, что открывает уже меню питания (с перезагрузкой и выключением), после чего нажимать “назад”.
Короче, программная часть Realme в этот раз откровенно подкачала, хотя с релиза уже месяц прошёл и все предлагаемые смартфоном обновления я установил.
Что касается селфи-камер — тут мне не нравятся ни результаты от Realme, ни то, что делает Tecno. Realme 11 Pro+ склонен превращать лицо здорового человека в лицо больного (слишком много зелёных оттенков), а Tecno будто накидывает «градусов» в организм (много красного). В среднем, впрочем, Realme ближе к истине, но смотреть приятнее на снимки с Tecno.
Ночные снимки
А вот тут всё меняется. На мой взгляд, ночью Tecno снимает всё же лучше, чем Realme. Конечно, по некоторым снимкам у вас может сложиться иное мнение.
Но вот в чём фишка: Tecno делает снимок практически мгновенно, тогда как Realme заставляет постоять пару секунд неподвижно. То есть, да, по итогу Realme может выдать снимок и чуть получше, но учитывая подготовку (на которую у вас может просто не быть времени) лично на мой взгляд преимущество у Tecno.
Тут главная проблема в том, что вы не можете у Realme сделать именно мгновенный снимок. Т.е. если бы этот ночной режим был опциональным, как это обычно и бывает, то никаких проблем, но он обязательный — и это бесит.
Впрочем, снимки с зумом всё ещё лучше у Realme, но к примеру номера машин на одном из снмков можно прочитать и у Tecno, просто резкость ниже.
Видео
Оба смартфона умеют снимать в 1080p в 30 или 60 кадров в секунду и в 4K только в 30 к/с. Стабилизация (электронная, работающая на основе данных с гироскопа) включается только в 1080p. Это обычный вариант для смартфонов такого класса.
© Realme 11 Pro+: видеосъёмка днём в FHD/60
Так вот, при съёмке в 1080/60 стабилизация у Realme лучше, но резкость картинки при этом ниже. У Tecno наоборот.
© Realme 11 Pro+: видеосъёмка днём в 4K/30
© Tecno Camon 20 Premier: видеосъёмка днём в 4K/30
В 4K детализация у смартфонов примерно одинаковая, но от видео с Tecno ощущение, будто там не 30 к/с, а максимум 20. Короче, в среднем Realme 11 Pro+ видео снимает лучше.
Выводы
Странная штука получается. С одной стороны, Realme 11 Pro+ во многом превосходит Tecno Camon 20 Premier: шустрее зарядка и лучше автономность, более точная цветопередача у камеры и добротная замена оптического зума, опять же — лучше стабилизация видео.
Конечно, у Tecno процессор более быстрый, но всё же если вам хочется флагман — купите флагман, а «тормозить» не будет ни один из этих смартфонов. По крайней мере, ближайшие пару лет, если вы не понаставите всяких мусорных приложений, жрущих ресурсы в фоне. Да и дикий перегрев процессора у Tecno Camon 20 Premier не позволит насладиться этой производительностью в полной мере.
С другой стороны, я бы сказал, что Realme 11 Pro+ на фоне предыдущих Realme среднего класса пока не особо-то впечатлил прогрессом (особенно сравнивая с таким до сих пор актуальным мастодонтом как Realme 9 Pro+), тогда как Tecno Camon 20 Premier — напротив, чуть ли не лучший Tecno из всех, которые были созданы. Но даже при этом чуть отстаёт от конкурента.
Видимо, это сравнение показывает нам, насколько далеко ушли вперёд Realme и почему многие другие китайцы их до сих пор не могут догнать.