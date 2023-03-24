Это лучший смартфон со складным экраном по сумме характеристик в 2023 г.HONOR Magic Vs
Ещё несколько лет назад раскладывающийся в руках смартфон выглядел пришельцем из будущего и вызывал эмоции «Ну нифига себе!» у всех вокруг. Особенно если ты был обзорщиком или студентом и ехал с такой махиной где-нибудь в маршрутке на фоне облупившихся панелек. А вот в 2023 году это будущее наступило. Ведь в флагманских смартфонах с обычным корпусом уже настолько долго не было ничего нового, что если уж брать дорогой мобильник — то с гибким экраном. У нас сегодня на тесте HONOR Magic Vs — самый новый и, поэтому не удивительно, что самый технически крутой складной смартфон на начало 2023 г. А теперь — подробности:
Фото: Ferra.ru
Давайте только не будем валять дурака и набегать в комментарии с «а я пользуюсь смартфоном в обычном корпусе и мне вот такой смартфон и не нужен совсем!». Как говорят плохие русские в боевиках 1990-х годов — na zdorovie! Но эта статья для тех, кому складной смартфон нужен, только не очень понятно, какой именно покупать. Раз уж о характеристиках есть заявление в заголовке, вот они вам сразу с порога:
|HONOR Magic Vs
|Операционная система
|Android 13 + Magic OS 7.1
|Экран
|Основной (раскладной): OLED 7.8", 1984x2272, 382 ppi, 10:9, 90 Гц
|Фронтальный: OLED 6.45", 1080x2560, 431 ppi, 21:9, 120 Гц
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, 4 нм, 8 ядер (1x3.0 ГГц Cortex-X2 & 3x2.5 ГГц Cortex-A710 & 4x1.80 ГГц Cortex-A510)
|Графика
|Qualcomm Adreno 730
|Оперативная память
|8/12 ГБ
|Накопитель
|256/512 ГБ
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, NFC
|Камеры
|Основной модуль: 54 Мп, f/1.9, запись видео 4К 30/60 к/с (10-бит) или 1920х1080 30/60 к/с
|Телемодуль: 8 Мп, f/2.4, 3х оптический зум, оптическая стабилизация
|Широкоугольный модуль: 50 Мп, f/2.4, автофокус
|Фронтальные: 16 Мп, f/2.5, запись видео 1080p в 30 к/c, EIS
|Аккумулятор
|5000 мАч, в комплекте адаптер на 66.0 Вт
|Размеры
|72.6х160.3х12.9 мм
|Вес
|267 грамм
|Цена
|130 тысяч рублей
А теперь поехали по порядку.
Внешний вид
Стекло в телефонах — это всегда хорошо. Чёрное стекло — ещё лучше. Заляпывается оно, конечно, быстро, но в чистом виде смартфон выглядит просто скульптурно круто! Будете спорить с этим?
Обычно мы не заостряем внимание на комплектации смартфонов (потому что там не на что смотреть — скупые козлы-производители уже зачастую даже зарядник в комплект не кладут), но у складных флагманов, наоборот, всё супер-респектабельно!
Большая матовая чёрная коробка с магнитной крышкой, под которой в разложенном виде лежит сам телефон. Под ним в аккуратных коробочках с красивой гравировкой упакован добротный толстый кабель, фирменный адаптер питания на 66.0 Вт, чехол и документы. Гринписовцы будут выть, что не экологично, а я скажу — наконец-то не издеваются над клиентами и не пытаются нажиться на дополнительной продаже зарядников втридорога! Не будем показывать пальцем на Samsung, который в своём Z Fold скупится вложить в комплект даже дешёвый никчемный 25 Вт зарядник.
Я вот не очень уверен, стоит ли всю статью пронизывать сравнениями уровня «вот если у вас был складной Samsung, складная Motorola или Huawei, то в сравнении с ними…», потому что, подозреваю, вы складными смартфонами до сих пор не пользовались. Поэтому для начала расскажу, как оно ощущается после смартфонов в обычном корпусе-моноблоке.
Во-первых, тяжёленький. Весит HONOR Magic Vs серьёзные 267 грамм. С одной стороны, многовато — бюджетные realme 10 и Tecno Camon 19 Pro, например, весят 170-190 г. С другой — iPhone 14 Pro Max и Samsung Galaxy S23 Ultra весят 240 г., так что разница с по-настоящему нафаршированными дорогими смартфонами в весе невелика.
И всё равно — это такой увесистый кирпичик, который не в далеко не каждые карманы брюк влезет. А во время телефонных звонков трубка ощущается тяжелее обычной — ощущаешь себя «новым русским» в малиновом пиджаке, который по настолько же тяжёлой Nokia с внешней антенной «разруливал вопросики».
При этом толщина очень скромная с учётом того, что у этого аппарата два экрана, полноценные 5000 мАч и зарядка 66 Вт (чем мощнее зарядка, тем больше места отводится на охлаждение аккумулятора, чтобы смартфон не полыхнул, как эти ваши Samsung Galaxy Note 7). Всего лишь 12,9 мм в сложенном виде. Любой другой складной смартфон форм-фактора «книга» (есть ещё и «раскладушки», но они маленькие и экраны в них вытянуты, как батон салями) либо толще, либо чуть-чуть тоньше, но ценой урезанной ёмкости аккумулятора:
|Смартфон
|Толщина
|Ёмкость аккумулятора
|Мощность быстрой зарядки
|HONOR Magic Vs
|12.9 мм
|5000 мАч
|66 Вт
|Samsung Galaxy Z Fold 4
|14.2 мм
|4400 мАч
|25 Вт
|Oppo Find N2
|14.6 мм
|4520 мАч
|67 Вт
|Xiaomi Mi Mix Fold 2
|11.2 мм
|4500 мАч
|67 Вт
|Huawei Mate Xs 2
|11.1 мм
|4600 мАч
|66 Вт
А знаете, почему смартфон получился настолько тонким? Потому что в схлопнутом состоянии в него нет щели между двумя половинками корпуса возле шарнира! За счёт этого и корпус не толстый, и внутри не собирается мелкая грязь и пыль из кармана (Oppo тоже так научились конструировать складные мобильники, например, а вот у Samsung до сих пор эта болезнь — со временем получается в хламину расцарапанный экран внутри из-за пыли).
По надёжности и ресурсу открытий-закрытий — ну, я за тестовый период не успел ничего ушатать, но, как и в любом другом современном складном смартфоне, всё выглядит прочно. Раз за разом хочется открывать и закрывать корпус, чтобы услышать приятный звук схлопывания двух половинок. А в остальном — только тесты на износ покажут, сколько это проходит в реальной жизни.
В закрытом виде на правой грани расположилась качелька регулировки громкости и сканер отпечатка пальца, совмещенный с клавишей разблокировки. Такой вот «бутерброд» — уже давно стандартная схема расположения клавиш в складных смартфонах.
Для тех, кто за сохранность телефона совершенно справедливо переживает (тем более сейчас поменять разбитое стекло в любом приличном смартфоне — дело недешёвое), в комплекте положили чехол.
Начнём сразу с хорошего: он матовый, по структуре напоминает кожу, а главное — с ним в руке телефон лежит надежней и уверенней. И это не только про реальную защиту от падения, скорее про психологический фактор.
Я чехлы очень сильно не люблю, но тут прям понравилось. Да и вообще, как только я его на заднюю крышку установил, так больше и не снимал. Чехол получился настолько гармоничным продолжением и неотъемлемой частью этого толстопуза, что воспринимается скорее как обязательный элемент всей конструкции.
Кстати, производитель официально не заявлял о наличии какой-либо пыле- и влагозащиты. Возможно, HONOR решили не платить денег за сертификацию по стандарту IP67 или IP68, а может и правда встреча с водой может стать фатальной для телефона. Поэтому брать его с собой в ванну, чтобы сидеть в соцсетях или смотреть видео на YouTube, лучше не надо.
Из того, что лично мне пришлось не по вкусу: немного странная форма камеры. Напоминает иконки операционной системы Sailfish OS — прямоугольник с двумя скругленными углами. Может я слишком придираюсь, но от смартфона за 130 тысяч ждёшь «космического полёта мысли» в дизайне.
Как по мне, в HONOR 70 блок камер смотрелся круче. Но это всё вкусовщина и, возможно, я вообще не прав.
Дисплей
Как вы уже догадались, дисплеев в этом телефоне аж два. Предлагаю начать разбираться в них с фронтального экрана, которым вы будете пользоваться, когда корпус смартфона закрыт
Хоть я и называю его дополнительным, на самом деле он без проблем справляется с основными задачами любого современного пользователя. На ярком 6,45" OLED дисплее с соотношением сторон 21:9 комфортно звонить, переписываться в мессенджерах, сёрфить в интернете, заказывать такси и делать кучу других задач. HONOR не стали экономить и завезли сюда частоту обновления в 120 Гц и яркость, по их словам, до 1200 кд/м2.
По факту яркость даже в ручном режиме зависит от того, сколько белого (в %), а сколько тёмного цвета отображается на дисплее. То есть ручной режим яркости не совсем ручной (как и конкурентов) — автоматика всегда докручивает цифры в разных условиях. По меньшей мере в ручном режиме вы получите 460 кд/м2 (если дисплей полностью залит белым цветом), а в смешанных сценариях — до 550 кд/м2.
В авто-режиме внешний дисплей Magic Vs выжимает примерно 1200 кд/м2. Это круче абсолютно всех конкурентов со складным корпусом. Даже Samsung Galaxy S23 Ultra выжимает такую же яркость в авто-режиме, а у него этот дисплей один-единственный, в отличие от HONOR, где внешний дисплей — это так, приятное дополнение. Но не сэкономили, всё по высшему разряду.
Например, в Samsung Galaxy Fold 4 или Oppo Find N2 дисплеи чуть менее яркие (950-1000 кд/м2). Но, во-первых, это авто-режим, и пока датчик не захочет супер-яркости, вы её и не получите. А он может не захотеть, если над вами не солнце Монако.
А во-вторых, порадоваться этому у вас будет меньше времени, потому что у Самсунга и Оппо меньше объём аккумулятора.
Ну и по цветопередаче внешний дисплей тоже крут. Даже в режиме работы экрана с яркой цветопередачей белый цвет не становится синеватым, а среднее значение составляет около 7300К при идеале в 6500К.
А теперь вглядитесь в картинку ниже. Заметили ли вы, что стекло дисплея слева плоское, а справа скруглённое?
Если вы смутно припоминаете такой же смартфон из прошлого, но не можете вспомнить название, я вам напомню — Samsung Galaxy Edge 2015 модельного года. Тогда Самсунг только-только научился скруглять дисплеи и создал вот это нечто...
Но если Самсунг творил это от безделья и «потому что можем», то в HONOR Magic Vs скругление нужно для того, чтобы телефон в разложенном виде не резал левую ладонь острой гранью. И это, честно говоря, клёвый баланс между неудобными зализанными углами и еще более неудобными квадратными боковинами.
В сухом остатке: фронтальным экраном очень приятно пользоваться. Он не уступает флагманским моделям других производителей, грани выглядят симметричными, и даже заводская плёнка наклеена «из коробки».
Основной экран получил соотношение сторон 10:9 и частоту обновления 90 Гц. Честно говоря, как таковой разницы в плавности я между основным и фронтальным экранами толком не заметил.
И он выжимает примерно 600 кд/м2 в ручном режиме, что офигеть как много (для ручного режима и по меркам внутренних экраном складных смартфонов). От такой яркости на 7.9 дюймах офигеваешь настолько, что выкручивать её на максимум не хочется.
Теперь-то я (да и вы вслед за мной) понимаю, почему в мониторах и телевизорах яркость далеко не такая высокая, как в мобильниках — 800 кд/м2 на телевизионной панели это просто погибель была бы.
В пасмурную погоду я тоже ни разу не выкрутил ползунок до конца, но просто имейте в виду, что запас под палящее и яркое солнце точно останется. И запас — примерно до 850 кд/м2. Не рекорд, но более чем — после унылых 540 кд/м2 в авто и 470 кд/м2 в ручном режиме в Huawei Mate X2 это вообще космос. Но Samsung Galaxy Fold 4 в то же время выжимает и 1000 кд/м2 в авто-яркости.
По бокам, как и на большинстве похожих телефонов, видна и тактильно ощущается плёнка, которая нужна для нормальной работы гибкого экрана. Её ни в коем случае нельзя снимать (иначе кирдык экрану), но она заметна и рука так и тянется...
Как я думаю, один из ваших важнейших вопросов заключается в наличии линии сгиба и её заметности. Она есть. Видна ли она при просмотре «в лоб»? Нет. Заметна ли она если чуть повернуть телефон в сторону? Заметна, и очень даже хорошо. Доставляет ли это дискомфорт или неудобство? Нет.
Сценариев использования у такого экрана реально много. Можно полноценно работать в оконном режиме, что делать практически нереально на смартфоне обычного формата. Удобно смотреть фильмы в поездке или включать игры детям, заменив тем самым отдельный планшет. По-настоящему круто было бы встроить сюда стилус или аналог SPen, чтобы писать заметки или делать быстрые зарисовки. Интересно, кто первый из производителей к этому придёт и заработает кучу денег за совмещение смартфона и графического (для художников и т.д.) планшета в одном устройстве? Я бы купил.
Большинство приложений и игр адаптируются под разрешение экрана, но вот отдельные старые программы, увы, придётся лицезреть с огромными полями по бокам. Но в таких случаях можно просто открыть их на фронтальном дисплее и забыть про наличие такой проблемы.
Что с дисплеем не получится сделать, так это зафиксировать его в полураскрытом состоянии больше, чем наполовину. Он либо закрыт, либо открыт на 180 градусов.
Использовать его для созвонов в Зуме, положив одну половинку телефона на стол, не получится. Нужно ли это на практике? Далеко не всем владельцам подобных телефонов. Есть ли такая возможность у конкурентов за схожие деньги? Да, у многих она есть.
Если мои слова вас не убедили в том, что все дисплеи у телефона хороши или вы вдруг любите подробные цифры, то вот результаты тестирования колориметром:
|Фронтальный экран
|Основной экран
|Уровень яркости (авто/макс./мин.)
|1200/550/3,5 кд/м2
|870/590/3,8 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% идеал)
|93%
|95%
|DeltaE (меньше = лучше)
|5,25
|5,19
|Цветовая температура (идеальная = 6500К)
|7300К
|7200К
Автономность и производительность
Мы долго думали, как тестировать автономность складного смартфона.
Вы ведь не думали, что автономность смартфона с экраном шириной в два смартфона (обычного корпуса) при 5000 мАч будет такой же, как у смартфонов с маленьким экраном?
Ну, этого и не произошло. Как и любой другой складной смартфон, Magic Vs супер-выносливый, если вы используете внешний дисплей, а внутренний — он для фильмов, просмотров фото и текстов, например. В то время как переписываться на ходу в течение дня вы будете, скорей всего, на внешнем дисплее потому что так удобнее, чем каждый раз раскрывать «книгу».
В итоге... вы в любом случае не будете использовать большой внутренний экран 100% времени использования смартфона. Это во-первых.
А во-вторых, автономность HONOR Magic Vs даже на внутреннем экране — это автономность уровня Google Pixel 6 Pro или iPhone 14 Pro. Ужасно? Не-а, нормально в целом. Просто обычно столько от зарядки держатся Android-смартфоны с 4000-4200 мАч в современных реалиях.
Ну а что там среди конкурентов, складных смартфонов? Чуть выносливее будет только Samsung Galaxy Z Fold 4, а вот складные смартфоны Oppo и Xiaomi абсолютно такие же по автономности, местами даже чуть хуже. Huawei Mate Xs — намного хуже (процентов на 40), потому что нефиг было устанавливать ультра-жрущий Snapdragon 888 в смартфон с 4600 мАч и 7.8-дюймовым широким экраном.
При этом:
По скорости зарядки за полчаса (с нуля процентов) HONOR Magic Vs лучший среди себе подобных:
|Смартфон
|Процент заряда за 30 минут (с 0%)
|Ёмкость аккумулятора
|HONOR Magic Vs
|85%
|5000 мАч
|Samsung Galaxy Z Fold 4
|50%
|4400 мАч
|Huawei Mate Xs2
|85%
|4880 мАч
|Oppo Find N2
|87%
|4520 мАч
Если вы такие «дык вон, Oppo же быстрее заряжается! И остальные на уровне!», то присмотритесь — только у HONOR аккумулятор полноценной ёмкости с 5000 мАч. Зарядить с нуля до 85% эти 5000 мАч — гораздо круче, чем зарядить до 87% аккумулятор ёмкостью 4520 мАч.
Полностью (с 0% до 100%, 5000 мАч) HONOR Magic Vs заряжается за 45 минут. Даже не за час!
Складные смартфоны дарят вам экран размером с планшет, но не автономность планшета. Зато всё это компенсируется скоростью зарядки и тем, что качество самих экранов (и внешнего, и внутреннего) гораздо выше планшетных показателей.
А вот в графиках производительности Magic Vs уже на вершине списка, что неудивительно. Да, Dimensity 9000 чуть выше, потому что его точили как конкурента для Snapdragon 8 Gen 2, но среди складных смартфонов ничего быстрее не существует — у Samsung Galaxy Z Fold 4, Xiaomi Mi Mix Fold и Oppo Find N2 абсолютно такой же процессор, в Huawei Mate Xs 2, как я и говорил ранее — неудачный перегревающийся Snapdragon 888, поэтому Хуавей получился медленным и провальным по автономности, к сожалению.
Стоит ли говорить, насколько всё летает при таком запасе мощности? Анимации проигрываются целиком вне зависимости от частоты обновления экрана, никаких микрофризов и лагов, приложения моментально переключаются между экранами, а ещё система понимает, под каким углом я сгибаю телефон, и подстраивает под это рисунок на оригинальных обоях.
Софт и оболочка
Раз уж я начал нахваливать оболочку Magic OS, то и продолжу это делать. Поскольку телефон у нас не просто лопата, а ЛОПАТИЩЕ, то давайте взглянем на систему не как обладатель классического смартфона.
Это тот самый телефон, где всплывающие окна и разделенный экран реально полезны (но это скорее всего не заслуга отдельной модели, а размеров и формата всех таких устройств). Если на обычном смартфоне вы, как правило, разделяете 1/3 экрана под Ютуб для обхода санкций на запрет покупки Премиума, а оставшаяся часть остается для бесконечного думскроллинга ленты новостей или переписок в мессенджерах, то тут места хоть отбавляй.
Хотите закрепить всплывающее окно и лазить по другим приложениям? Пожалуйста. Нужно разделить экран, чтобы сосредоточиться на чем-то конкретном? Тоже можно! Приложение стало не нужно сейчас, но знаете, что вернетесь к нему через полчаса? Просто смахните на грань экрана, а потом вытяните его за торчащую сбоку «пипку».
Но вот раздельной шторки экрана уже нет. Здесь классическая и более удобная для меня схема, при которой кнопки включения различных функций располагаются в верхней части экрана, а уведомления чуть ниже под ними.
Из режима развернутого дисплея ну прямо очень понравилось делать рукописные заметки. Ощущение, что у тебя в руках мини-компьютер, с которым все горы по колено.
Камеры
Основная камера
У смартфона на задней стороне есть три камеры: основная 54 Мп с апертурой f/1.9, широкоугольная 50 Мп с апертурой f/2.0 и телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом.
На бумаге звучит всё очень хорошо, ведь на основной камере неплохой сенсор Sony IMX800 — технически это лучшая камера среди всех, которые встречаются в складных смартфонах. Вот, глядите сами:
|Смартфон
|Размер сенсора камеры (чем меньше цифра после дроби, тем лучше)
|Апертура (качество оптики: чем ниже цифра, тем лучше)
|Модель сенсора
|Где ещё установлена такая же камера
|HONOR Magic Vs
|1/1.49”
|f/1.9
|Sony IMX800
|HONOR 70 Pro+, Xiaomi 13
|Samsung Galaxy Z Fold 4
|1/1.57”
|f/1.8
|Samsung GN3
|Только в Fold4
|Oppo Find N2
|1/1.56”
|f/1.8
|Sony IMX890
|OnePlus 11, Realme GT3, Oppo Reno 9 Pro
|Xiaomi Mix Fold 2
|1/1.56”
|f/1.6
|Sony IMX766
|Realme 9 Pro+, Xiaomi 12X, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, OnePlus Nord 2
|Huawei Mate Xs 2
|Хуавей стесняется раскрывать «характеристики
|f/1.8
|тоже засекречено
|хз
Перевожу на человеческий язык:
- В Oppo самый новый сенсор камеры, но сама камера меньше (то есть меньше сенсор, то есть «менее зрячая» в пасмурную погоду) и ночью. Если его дотянули алгоритмами до уровня OnePlus 11, должен быть неплох. Но это не точно
- В Samsung сенсор примерно такого же уровня, как в Oppo, только фирменный, «придворный». Правда, исторически в сравнении одинаковых сенсоров Samsung и Sony побеждают всегда сенсоры Sony (кроме случая с Galaxy S23 Ultra, разве что)
- В Xiaomi сенсор... как вам больше нравится — «старьё, зато с раскрытым потенциалом» или «проверенный временем»? Язык не поворачивается назвать этот сенсор флагманским, и всё же его пихали даже в Huawei Mate 50 Pro. Но нигде, кроме этого Mate 50 Pro, он флагманское качество съёмки не выдавал. В основном выдавал фотографии уровня хороших смартфонов... за 30 тысяч рублей.
- Про Huawei сложно судить — с такими характеристиками это может быть и сенсор Samsung GN5 из Galaxy S23 (не Ультры, а простого). Или тот же IMX766, но с ухудшенной оптикой (у Xiaomi 13 Lite такой, например).
Вообще, у нас на руках был HONOR Magic Vs с предсерийной прошивкой (не серчайте — в условиях параллельного импорта крутимся, как можем). Поэтому камеру в нём будут улучшать, улучшать и ещё раз улучшать, пока она не начнёт фотографировать «на все деньги». Но оставить вас без примеров фотографий мы тоже не можем, поэтому ловите:
Основная камера в светлое время суток и при достаточном освещении снимает более чем хорошо. Движущиеся объекты не смазываются, по краям снимка мелкие детали не рассыпаются на пиксели, при широкоугольной съемке качество тоже не пропадает. Не каждый флагманский смартфон последних лет сможет похвастаться таким качеством съемки, а ведь тут установлена далеко не топовая камера.
Например, мой прошлогодний Galaxy S22 намного хуже обработал снимок с книжками. С этого же ракурса разобрать на нём мелкие буквы на корешках получилось далеко не везде, а по скорости съемки Magic Vs превзошёл все мои ожидания: 27 снимков против 5 (!) на Самсунге за 10 секунд беспрерывных нажатий на кнопку затвора. И, самое главное, никаких фризов и лагов в приложении камеры!
Отдельно сфотографировал две локации, чтобы продемонстрировать разные возможности модулей. Если с 3-кратным оптическим зумом всё понятно и это действительно честное увеличение без артефактов и каких-нибудь ещё приколов, то вот цифровой 10-кратный гибридный зум надо уметь использовать.
Как мне сказали, камеру все ещё не докрутили до финального варианта, но даже с текущими предпродажными и тестовыми настройками мелкие объекты получаются неплохо. Конечно, на фоне серых веток вы не разберете такие же серые электрические провода по пикселям, но вот при меньшем количестве деталей и контрастном фоне на верхушке маяка очень хорошо видны все элементы флюгера.
В складных смартфонах с оптическим зумом традиционно скромно — у Galaxy Fold 4 зум тоже 3x, у Oppo Find N2 и вовсе 2х. И в целом почти всегда зума 3x вам будет хватать, кроме случаев, когда захотите сфотографировать лицо любовника своей жены, висящего на балконе 10 этажа, пока будете стоять у подъезда.
А вот чем реально пользуются все — съёмкой в ночном режиме.
Меня фотографировал пользователь Айфона, который на профессиональные настройки камеры никогда не натыкался, он не знает где они находятся и они ему не нужны. На самом деле я за такой же подход, ибо если за хорошие деньги (больше 50 тысяч рублей) приходится еще и настройки выкручивать, чтобы картинка нормальная получилась, то такому телефону место на свалке.
На снимках в темноте авто-режим справляется средне, смартфон явно намекает, что темноту нужно снимать в ночном режиме.
А вот ночной режим мои ожидания оправдал. И объекты на заднем плане не уехали (если не считать пролетающей мимо машины), и трамвайные провода склеились воедино, и лицо чётким вышло. Неплохой снимок. Конечно, с шумами на небе, но для историй в Инстаграме сойдёт.
Из интересного: съёмка в ночном режиме занимает всего 0,7 секунд. Да и на самом деле, если людей в кадре нет, то мой неискушенный взгляд особо разницы то и не видит. Основной режим снимает почти наравне с ночным, посмотрите сами на грузовик и трамвай. Либо я чего-то не понимаю, либо реально всё очень даже неплохо получается фотографировать на автомате.
Фронтальная камера
Камеры для селфи тут две, как и дисплеев. Они абсолютно равносильны — это 16-мегапиксельные камеры с электронной стабилизацией, апертурой f/2.5 и возможностью записи видео в 1080p при 30 кадрах в секунду.
В дневное время суток мне не очень понравилось, как телефон снял пасмурное небо. Хочется, чтобы алгоритмы постобработки подгоняли его ближе к реальности и сильнее затемняли, иначе весь фон кажется просто большим белым пятном.
Фотоснимки в помещениях с достаточным количеством света в светлое время суток получаются хорошо. Цвета стен и одежды совпадают, мои заросли на голове можно разобрать по волосинкам, ну а картинка выглядит вполне гармонично. Опять же, для соцсетей ну более чем сносно!
Видеосъёмка
Дневное статичное видео на Honor Magic Vs
Ходим-бродим и тестируем стабилизацию на Honor Magic Vs
Видео ночью на Honor Magic Vs
Все видео я снимал на максимальных настройках в 4К и при 60 кадрах в секунду. Раз на борту у нас 512 ГБ, а телефон позволяет выставить такие настройки, то надо пользоваться!
По видео хвалить или ругать пока особо нечего. Повторюсь — у нас смартфон с предсерийной прошивкой. Даже пока мы ваяли статью, могла выйти новая серийная, в которой качество съёмки уже улучшено. Ну или в ближайшие недели.
Конкуренты
Последние «раскладушки» в большей степени похожи друг на друга: везде одинаковый процессор, последняя версия операционки, хорошие экраны и неплохие камеры. Выбирать скорее придется исходя из ваших предпочтений в дизайне и пользовательских привычек к определённой оболочке.
|Samsung Galaxy Fold 4
|OPPO Find N2
|Операционная система
|Android 13 + One UI 5.1
|Android 13 + Color OS 13
|Экран
|Основной (раскладной): Dynamic AMOLED 2X 7.6", 1812x2176, 373 ppi, 120 Гц
|AMOLED 5.5", 1080x2120, 429 ppi, 18:9, 120 Гц
|Фронтальный: Dynamic AMOLED 2X 6.2", 904х2316, 23:9, 120 Гц
|AMOLED 7.1", 1792x1920, 370 ppi, 120 Гц
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, 4 нм, 8 ядер (1x3.19 ГГц Cortex-X2 & 3x2.75 ГГц Cortex-A710 & 4x1.80 ГГц Cortex-A510)
|Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, 4 нм, 8 ядер (1x3.0 ГГц Cortex-X2 & 3x2.75 ГГц Cortex-A710 & 4x2.0 ГГц Cortex-A510)
|Графика
|Qualcomm Adreno 730
|Qualcomm Adreno 730
|Оперативная память
|8/12 ГБ
|12/16 ГБ
|Накопитель
|256/512 ГБ
|256/512 ГБ
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, NFC
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, NFC
|Камеры
|Основной модуль: 50 Мп, f/1.8, OIS, запись видео 8К 24 к/с, 4К 60 к/с, 1080p 60/240 к/с или 720p 960 к/с
|50 Мп, f/1.8, OIS, запись видео 4К 30/60 к/с или 1080р в 30/60/240 к/с
|Телемодуль: 10 Мп, f/2.4, OIS, 3х оптический зум
|32 Мп, f/2.0, 2x оптический зум
|Широкоугольный модуль: 12 Мп, f/2.2
|48 Мп, f/2.2, автофокус
|Фронтальные: две - 4 Мп, f/1.8 и 10 Мп, f/2.2 с возможностью записи видео 4К 30/60 к/с или 1080р 30/60 к/с
|две - 32 Мп, f/2.4, запись видео 1080р в 30 к/с
|Аккумулятор
|4400 мАч
|4520 мАч
|Размеры
|155.1x67.1x14.2-15.8 мм
|132.2x72.6x14.6 мм
|Вес
|263 грамма
|233 и 237 грамм
|Цена
|120 тысяч рублей
|130 тысяч рублей
Samsung Galaxy Fold 4
Из плюсов у четвёртого Фолда — возможность снимать видео в разрешении 8K на тыльную камеру (правда, всего при 24 кадрах в секунду, то есть видеозапись получается немного пьяненькая), чуть-чуть ярче внутренний экран в авто-режиме (если электроника захочет).
Производительность такая же, автономность — в видео и чтении такая же, в играх чуть лучше (как ни странно). Заряжается намного дольше.
При этом он толще и более хрупкий, а между половинками корпуса в сложенном варианте здесь огромнейшая щель. Ну и, соответственно, пыль и грязь постоянно будут царапать пластиковый экран.
Ради престижа мундира Самсунг встроил одну из селфи-камер под экран, чтобы не делать в нём вырез. И эта камера... делает чуть замыленные снимки. Не кошмар-кошмар, но не для запрещённого Instagram, а скорее чтобы как-нибудь созвониться по видеосвязи (да и то, коллеги по работе будут думать, что ты испачкал селфи-камеру жирным пальцем после поедания курицы-гриль).
А нормальная по качеству камера — 10 Мп у внешнего дисплея. В итоге вам придётся постоянно захлопывать смартфон и снимать себя на внешнюю селфи-камеру, если хотите полноценно качественной картинки.
OPPO Find N2
В OPPO Find N2 попробовали сочетать: компактность и раскладной экран. Как так получилось? Дело в том, что размер внешнего дисплея тут всего 5.5 дюймов (когда вы в последний раз видели такие диагонали в экранах смартфона?), а вес самого устройства 237 грамм в стеклянном исполнении и 232 грамма в кожаном.
Никаких зазоров тут тоже нет, но вот в отличие от Magic Vs он может фиксироваться в любом из положений. Некоторые приложения даже адаптируются под этакий ноутбучный режим (преимущественно системные).
На бумаге в этом малыше с камерами все тоже неплохо: 50 Мп камера как у OnePlus 11, ультраширик с углом обзора 115˚ на 48 Мп и телевик на 32 Мп с 2-кратным оптическим зумом. На селфи тут тоже экономить не стали: две камеры по 32 Мп.
Правда, в России вы вряд ли его купите, а с покупкой экземпляров из Китая вы, во-первых, влипнете на пошлины (потому что в 1000 евро эта покупка не впишется. А во-вторых, по новой недоброй традиции Oppo/Realme/OnePlus блокируют сотовую связь на смартфонах, выпущенных для китайского рынка. И если OnePlus и Realme худо-бедно научились прошивать от этой заразы, потому что часть покупателей этих мобильников — технически продвинутые программисты, которые пишут инструкции и код для обхода блокировок... то в случае с экзотическим складным Oppo я чёт не уверен, что вам помогут на 4PDA или XDA-Developers.
Итого
«За кликбейт ответишь!», как говорится. Вот и отвечаю, раз уж заявил, что по сумме характеристик HONOR Magic Vs лучший среди себе подобных. Давайте ещё раз по пунктам в табличках, так мозг не будет плавиться от количества информации:
|Характеристики
|HONOR Magic Vs
|Samsung Galaxy Fold 4
|Oppo Find N2
|Xiaomi Mix Fold 2
|Корпус
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|Дисплеи
|☑
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|Производительность
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|Автономность
|☑
|Скорость проводной зарядки
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|Беспроводная зарядка
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|Водозащита
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|Камеры
|☑
|☑
|Итого баллов
|5
|4
|4
|1
Huawei Mate Xs 2 включать в таблицу не стал — и не только потому, что отдавать бешеные деньги за смартфон без Google-сервисов как-то не с руки. Просто у него Snapdragon 888, из-за чего скорость работы уже не флагманская, а автономность плохая. Ну и камеры, в целом неплохие, но у HONOR и Oppo получше будут.
Да, разгрома-разгромного не получилось. Зато это единственный современный гибкий смартфон с 5000 мАч и самой быстрой зарядкой для этих мАч. Одной из лучших камер (возможно, и самой лучшей, но для этого нужно лбами сталкивать Oppo и HONOR. А Самсунг в гибких смартфонах ставит камеры на сдачу, скорей всего будет хуже). Ну и по дисплею Самсунг окажется немного ярче, но и ёмкость аккумулятора в нём меньше, а корпус более толстый и с зазором между половинками в сложенном состоянии (что равно поцарапанному экрану со временем).
Для полного счастья не хватает разве что водозащиты, но даже если бы она была, я бы побоялся носить в ванную 130 тысяч рублей в формате смартфона — не утоплю, так об акрил разобью ненароком это чудо техники...
В общем, ничего сенсационного в нюансах, но по факту это не только самый свежий смартфон на рынке РФ со складным экраном, но и наиболее пригодный/приятный в ежедневной эксплуатации. А это именно тот фактор, из-за отсутствия которого наши соотечественники (даже очень богатые) до сих пор обходили стороной складные смартфоны.
- Хорошая комплектация
- Нет щели между половинками корпуса при сложенном экране
- Очень быстрый
- Чистая и приятная глазу система
- Классные яркие дисплеи
- Самая быстрая зарядка по проводу среди складных смартфонов
- Поддержка и обновление системы всего 2 года
- Средняя автономность
- Нет водозащиты (при такой-то цене могла бы и быть)
- Нет беспроводной зарядки