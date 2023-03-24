Это лучший смартфон со складным экраном по сумме характеристик в 2023 г.

Хоть я и называю его дополнительным, на самом деле он без проблем справляется с основными задачами любого современного пользователя. На ярком 6,45" OLED дисплее с соотношением сторон 21:9 комфортно звонить, переписываться в мессенджерах, сёрфить в интернете, заказывать такси и делать кучу других задач. HONOR не стали экономить и завезли сюда частоту обновления в 120 Гц и яркость, по их словам, до 1200 кд/м2.

По факту яркость даже в ручном режиме зависит от того, сколько белого (в %), а сколько тёмного цвета отображается на дисплее. То есть ручной режим яркости не совсем ручной (как и конкурентов) — автоматика всегда докручивает цифры в разных условиях. По меньшей мере в ручном режиме вы получите 460 кд/м2 (если дисплей полностью залит белым цветом), а в смешанных сценариях — до 550 кд/м2.

В авто-режиме внешний дисплей Magic Vs выжимает примерно 1200 кд/м2. Это круче абсолютно всех конкурентов со складным корпусом. Даже Samsung Galaxy S23 Ultra выжимает такую же яркость в авто-режиме, а у него этот дисплей один-единственный, в отличие от HONOR, где внешний дисплей — это так, приятное дополнение. Но не сэкономили, всё по высшему разряду.

Например, в Samsung Galaxy Fold 4 или Oppo Find N2 дисплеи чуть менее яркие (950-1000 кд/м2). Но, во-первых, это авто-режим, и пока датчик не захочет супер-яркости, вы её и не получите. А он может не захотеть, если над вами не солнце Монако.

А во-вторых, порадоваться этому у вас будет меньше времени, потому что у Самсунга и Оппо меньше объём аккумулятора.

Ну и по цветопередаче внешний дисплей тоже крут. Даже в режиме работы экрана с яркой цветопередачей белый цвет не становится синеватым, а среднее значение составляет около 7300К при идеале в 6500К.

А теперь вглядитесь в картинку ниже. Заметили ли вы, что стекло дисплея слева плоское, а справа скруглённое?