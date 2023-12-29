HONOR V Purse: чудо-смартфон с внешностью сумочки-кошелька. Но есть нюансы

Позиционирование

Какой это по счёту обзор, в котором упоминается родство HONOR с Huawei в стародавние времена? Сотый, тысячный?

Но тем не менее: раньше отличие смартфонов HONOR от Huawei было в том, что HONOR оставался менее «пиджаковым», менее напускным-пафосным, но более экспериментальным и брендом для молодёжи. При этом выпускал необычные и недорогие смартфоны, за что и любим в народе до сих пор (пережил LG, HTC и даже Sony в какой-то мере, это дорогого стоит).

Но потом, когда HONOR и Huawei стали жить порознь и уже ни в процессорах, ни в камерах, ни в корпусах смартфонов не пересекаются, HONOR пришлось делать и смартфоны для тех, кто не любит выпендриваться смартфонами. И смартфоны в Huawei-стиле с «золотом, соболями и светскими раутами».

И хотя HONOR V Purse, как складной смартфон, должен претендовать на «тяжёлый люкс», на деле он воспринимается гораздо приятнее — всё-таки для менее пафосных и более молодых людей, а значит, вам понравится.