HONOR V Purse: чудо-смартфон с внешностью сумочки-кошелька. Но есть нюансы

HONOR V Purse: чудо-смартфон с внешностью сумочки-кошелька. Но есть нюансыОни есть в смартфона при любом бюджете
Когда HONOR V Purse попал ко мне на тест, первое, что я сделал — задался вопросом: «Зачем люди покупают складные смартфоны?». И у меня сразу появилось три ответа на этот вопрос. Первый (маловероятный) — чтобы иметь доступ к большому экрану, не покупая планшет. Второй — складные смартфоны другие на ощупь, другие в работе и дарят ощущение механической штуковины, давно забытый с эпохи кнопочных мобильников. Третий — чтобы выпендриваться. Я склоняюсь больше к третьему ответу, но давайте попробуем разобраться на примере нашего подопытного, действительно ли складные смартфоны могут быть удобнее обычных и так ли хорош именно HONOR V Purse.
Позиционирование
Какой это по счёту обзор, в котором упоминается родство HONOR с Huawei в стародавние времена? Сотый, тысячный?
Но тем не менее: раньше отличие смартфонов HONOR от Huawei было в том, что HONOR оставался менее «пиджаковым», менее напускным-пафосным, но более экспериментальным и брендом для молодёжи. При этом выпускал необычные и недорогие смартфоны, за что и любим в народе до сих пор (пережил LG, HTC и даже Sony в какой-то мере, это дорогого стоит).
Но потом, когда HONOR и Huawei стали жить порознь и уже ни в процессорах, ни в камерах, ни в корпусах смартфонов не пересекаются, HONOR пришлось делать и смартфоны для тех, кто не любит выпендриваться смартфонами. И смартфоны в Huawei-стиле с «золотом, соболями и светскими раутами».
И хотя HONOR V Purse, как складной смартфон, должен претендовать на «тяжёлый люкс», на деле он воспринимается гораздо приятнее — всё-таки для менее пафосных и более молодых людей, а значит, вам понравится.
Внешний вид
Что хотите со мной делайте, но в HONOR V Purse со сложенным корпусом я вижу отголоски стиля, в том числе, Samsung Galaxy S23 Ultra — всё квадратно-угловатенько, трёхствольные глазища камер тоже отчасти похожи, корпус довольно компактен, не особо отличается от смартфонов-моноблоков. Но это только в сложенном виде. Вся магия этого смартфона начинается при его раскрытии.
HONOR долго-долго разрабатывали специальный шарнир, который позволил сделать смартфон очень тонким — всего 8,6 мм в сложенном и 4,3 мм в разложенном состояниях. В итоге V Purse — это самый тонкий складной смартфон в мире на сегодняшний день. И один из самых лёгких — всего 214 гр. А вот вес удалось поджать ещё и благодаря использованию нового типа аккумуляторов, о которых расскажем позднее.
В остальном, HONOR V Purse — это один большой экран, который заворачивается назад. На тыльной стороне есть небольшая полоска корпуса, на которой расположились блок камер и кнопка активации механизма раскрытия. При её нажатии часть экрана выкидывается наружу, а полностью раскрыть смартфон придётся самостоятельно.
V Purse, как Motorola RAZR или старые «космической внешности» Nokia — это смартфон, который будут покупать ради дизайна. Не потому что в нём какие-то не такие характеристики, а потом что так больше никто не делает. И хотя я такой же как и вы любитель натягивать силиконовый чехол на трубку-моноблок, а потом ходить с ним, заляпанным отпечатками, я не могу отрицать, что HONOR сделал красивый мобильник. И даже затрудняюсь вспомнить, у кого в 2023 г. выходили смартфоны с ещё более необычной внешностью, которая могла бы войти в историю, а не «вот вы тут чуть вырез экрана подвинули» и «а камеры теперь не с серебристой, а матовой окантовкой, во-от».
Будет ли такой смартфон привлекать внимание, если вы окажетесь среди людей, для которых деньги — не главное (потому что их очень много, особенно относительно цен смартфонов)? Вот в 2007 году всех впечатлят iPhone, например. Но сейчас на iPhone 15 Pro Max у вас в руках всем пофиг. Во-первых, потому что он выглядит как и все другие Айфоны. А во-вторых, потому что ничего в нём необычного есть. А вот в смартфоне-кошельке — есть.
Подчеркивая аксессуарность смартфона компания выпустила к нему серию специальных чехлов с ремешками, которые позволяют превратить смартфон в женский клатч на длинном ремешке, или в мужской портмоне. И это действительно выглядит круто, по крайней мере на картинках, потому что у нас не было возможности достать такой чехол и протестировать его лично.
Я может скажу странное, но есть у меня чувство, что такой смартфон будут покупать... в качестве второго смартфона. Не знаю, какой из двух будет с личной сим-картой, а какой — с рабочей, но лично я бы носил V Purse на всяческие встречи-сделки или наоборот, на вечеринки.
У смартфона есть даже функция под смешным названием
Арабская ноооочь «Волшебный кошелёк» , которая при её активации выводит на заднюю часть экрана в сложенном состоянии заранее выбранный шаблон. Например, фактуру меха, кожи или изображение, имитирующее тот самый клатч.
Дисплей
Как уже сказано выше, Honor V Purse — это один сплошной дисплей, диагональ которого в раскрытом виде составляет 7,71 дюйма, а в сложенном — 6,45 дюйма. Само собой, тут используется OLED-матрица с пиковой яркостью в 1600 нит — не самый высокий показатель среди всех складных смартфонов, но запаса яркости вам хватит выше крыши, я вам гарантирую, что на максимуме яркости вы его подолгу держать не захотите (см. картинку ниже).
Самая главная особенность этого дисплея — у него нет складки в раскрытом виде, которая есть практически у всех остальных мобильников с гибкими экранами и которая очень сильно раздражает. Но тактильно проводя пальцами по экрану над шарниром её, конечно, ощущаешь.
На дисплее есть защитная плёнка, но не та, которую вам впаривают на Алиэкспрессах, Озонах и Вайлдберисах. Она является частью экрана, поэтому сдирать её категорически нельзя, иначе дисплей, скорей всего, умрёт. Но у этой плёнки есть один большой минус — она не полностью прикрывает экран и это видно в правой его части, поэтому иногда вы будете ловить себя на мысли, что её очень хочется содрать.
В экран встроена фронтальная камера, но она нужна только для видеоконференций. Кстати, поскольку экран гибкий — в нём нет защитного стекла над камерой, из-за чего её легко вывести из строя нажатием на неё, поэтому лучше не экспериментируйте.
Также смартфон предупреждает, что лучше не раскрывать экран на морозе ниже -10 градусов по Цельсию, иначе есть риск его повредить.
Если судить о качестве экрана, то картинка на нём смотрится гораздо интереснее и детализированнее, чем на моём основном тоже нифига не дешёвом смартфоне Samsung Galaxy S23 Ultra. По насыщенности и балансу белого картинка ближе к тому, что мы видим в современных iPhone.
Производительность
А вот теперь начинается небольшая ложка дёгтя. Дело в том, что Honor V Purse работает на базе уже подзабытого процессора Qualcomm Snapdragon 778G. Дело не в том, что он вышел в 2021 году и ему уже больше 2.5 лет. А в том, что это аналог... ну-у-у, MediaTek Dimensity 8020, Snapdragon 7 Gen 1, например. Или Exynos 1380. То есть Samsung Galaxy A54 за 30 тысяч рублей примерно такой же по производительности.
Конечно, это придирки, потому что в повседневной работе мощности процессора хватает — система летает, приложения запускаются моментально, интерфейс не притормаживает. Тем более тут аж 16 Гб оперативной памяти и 512 Гб постоянной. Но мысль о том, что в дорогущем телефоне у тебя стоит тот же чип, что и смартфонах за 30 тысяч, немного удручает. Да и в бенчмарке Antutu процессор набирает 550 000 — 600 000 баллов, это почти в два раза меньше, чем набирают флагманы 2023 года.
С другой стороны, Snapdragon 778G — это такая более экономичная, но настолько же мощная замена Snapdragon 865, например. И один из самых удачных чипов своего времени. Просто гарантированного запаса мощности на 4-5 лет, как у смартфонов на Snapdragon 8 Gen 2, у него нет.
В играх Qualcomm Snapdragon 778G пока что показывает себя достойно — в Genshin Impact на средних настройках графики FPS не падал ниже 40 к/с. Но ни этот процессор, ни этот смартфон не предназначены для сложных игр, поэтому играть, конечно, можно, но кайф тут будет разве что от диагонали, а не от максимальных настроек графики (смартфон не везде тянет максимальные).
А вот в нетребовательные игрушки вроде League of Legends TFT на большом экране играть одно удовольствие. Честно говоря, я вообще не любитель играть на смартфоне, вот угарнуть в «Клубе Романтики» в метро или перед сном — это да. Хотя с Honor V Purse я постоянно играл в League of Legends TFT, уж очень удобно разглядывать эти надписи и иконки на такой диагонали.
Камера
В доказательство к предыдущему абзацу можно привести и характеристики камеры смартфона. Она хорошая, но не «максимальная».
Основной сенсор Sony IMX800 получил разрешение 50 Мп и диафрагму f/1.9. В дополнение к нему установлен широкоугольный объектив с разрешением 12 Мп и диафрагмой f/2.2. Оптической стабилизации нет и, в общем, вышедший в начале 2023 г. HONOR Magic Vs даст ему прикурить по качеству изображения с камер.
Но алгоритмы у HONOR умные и хорошо вытягивают кадры с помощью ИИ. Получается качество съёмки уровня... хм, ну тех же смартфонов за 30-40 тысяч рублей (на декабрь 2023 г., не знаю, что там дальше с курсом будет).
Но главная фишка этой тыльной камеры в том, что она может выполнять функцию фронтальной, то есть у вас будут крутые по качесту селфи и видео себя любимого. Для этого надо открыть приложение камеры, а затем просто повернуть смартфон задней стороной к себе, и приложение камеры переключится на заднюю часть экрана.
Аккумулятор
Впервые взяв HONOR V Purse в руки и увидев, насколько он тонкий, я подумал, что с ним повторится история Samsung Galaxy Z Flip3, когда смартфон сжирал аккумулятор уже к середине дня. Поэтому сразу кинул в рюкзак повербанк. Кинул, но не воспользовался.
Оказалось, что в смартфоне используется фирменная наработка Honor, которую компания представила в начале этого года. Вместо литий-ионного аккумулятора здесь используется кремний-углеродный аналог. Эта технология позволяет увеличить ёмкость батареи, не увеличивая при этом её габариты.
В целом, Honor V Purse живёт от одного заряда полный рабочий день в обычном режиме использования — Telegram, соцсети, звонки и немного YouTube. Игры, конечно, же сажают зарядку сильно — одна катка в League of Legends TFT (около 30−40 минут) съедает примерно 10% заряда.
Есть ли смысл в складном телефоне?
Я пользовался HONOR V Purse на протяжении двух недель, и всё это время он был моим основным телефоном. Как часто я раскладывал экран? Почти всегда, когда пользовался смартфоном не на бегу. В такие моменты хочется, как в рекламе шампуней, «ведь вы этого достойны» — начать уже пользоваться экраном с нормальным размером, а не в вертикальный узкий экранчик глазить. Пролистывание лент соцсетей, просмотр видео, покупка товаров в интернете (и картинки лучше видишь, и отзывы читать удобнее), чтение новостей и игры. Всё это гораздо удобнее и приятнее на большом экране, если вам больше 25 лет и зрение уже не то, что было в 16.
Но отказался бы я от своего основного флагманского телефона в пользу складного? Не факт. Я бы скорее не поленился таскать с собой смартфон+планшет. А складной телефон всё же менее практичен. На него не надеть защитный бампер и не наклеить стекло, которые спасают от царапин и падений. В повседневном использовании это очень важно.
Плюс, конечно, не стоит забывать об не самом топовом процессоре и не флагманской камере, что для меня критично. Но в остальном HONOR V Purse действительно дарит «вау эффект» каждый раз, когда ты раскладываешь его и ныряешь в интернет в пути с большого экрана, от чего уже очень давно отвык.
Итоги
Если сравнить HONOR V Purse с остальными складными смартфонами, то он определённо не флагманский в понимании «максимума мощности». Если же не брать технические характеристики в счёт, а рассматривать именно полезность в повседневном использовании, то раскрывающийся дисплей наружу гораздо практичнее в использовании.
Во-первых, у других складных смартфонов дополнительные внешние дисплеи в основном имеют нестандартное соотношение сторон, из-за чего пользоваться на постоянке ими не особо удобно, а у HONOR V Purse меньший дисплей максимально приближен к классическому. Во-вторых, иметь один экран, который может становиться больше — это гораздо удобнее, чем два, между которыми нужно переключаться.
В целом, от V Purse остаются приятные впечатления. Несмотря на не самый актуальный процессор, смартфон выдаёт хорошую производительность и плавные анимации в системе. Да, у него не самая топовая камера, но магия складного экрана стирает все минусы, из-за чего смартфоном хочется пользоваться на постоянке.
В России HONOR V Purse пока не настолько массовый, чтобы говорить о том, подешевеет ли он, либо подорожает, либо исчезнет из продажи, оставшись дефицитом. Но его уже можно найти у серовозов на маркетплейсах по цене около 100 000 рублей. Можно ли советовать его к покупке? Если вы никогда не поклонялись типичным задротским смартфонным характеристикам («Посмотри, какие у меня большие ядра и толстый аккумулятор, детка!»), а просто хотите смартфон с нормальными камерами, нормальной скоростью работы и неплхой автономностью и у вас есть лишние 100 000 рублей, которые не ударят по вашему бюджету, покупайте. Отличный вариант, есть большая вероятность, что вы его полюбите и не захотите с ним расставаться.
Характеристики
|Смартфон
|HONOR V Purse
|Операционная система
|Android 13 + MagicOS 7.2
|Экран
|OLED 7.71”, 2016 x 2348, 401 ppi, 90 Гц, 1600 нит (в сложенном виде 6.45 дюйма, 1088 x 2348)
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 778G (4x2.4 ГГц Cortex-A78 & 4x1.8 ГГц Cortex-A55), 6 нм, 8 ядер
|Графика
|Adreno 642L
|Оперативная память
|16 Гб
|Накопитель
|256/512 ГБ
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NFC
|Камеры
|50 MP, f/1.9, PDAF (основная) 12 MP, f/2.2, 120˚ (широкоугольная)
|8 MP, f/2.0 (фронтальная)
|Запись видео 4K@30fps, 1080p@30fps
|Аккумулятор
|4500 мАч
|Размеры
|В раскрытом виде: 156.5 x 135.6 x 4.3 мм
|В сложенном: 156.5 x 74.7 x 8.6 мм
|Вес
|214 г
|Цена
|100 000 рублей