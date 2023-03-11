Что важней всего в недорогом смартфоне? Камера! И здесь её выкрутили «на все деньги»

Внешний вид

Вы умеете опознавать, в какой диапазон лет написана музыка, по её звучанию, без труда отличаете фильмы 1990-х от фильмов 2000-х и 2010-х, но смартфоны для вас на одно лицо? О, я вас таки умоляю — у мобильников тоже есть такой фактор, как «дух времени». Вот смотрите-ка: помните времена, когда смартфоны были «люминиевыми», как кастрюля из нержавейки в квартире у бабушки? Это 2014-2016 гг. А ярко-синие/голубые или с другими расцветками стеклянные корпуса? Это 2017 год. А в 2018 году с стеклу и ярким цветам прибавились цвета-градиенты, когда под разными углами у смартфона был разный цвет, или разные половинки крышки переходили из одного оттенка в другой.

HONOR в те годы был одним из самых знаменитых производителей смартфонов в таких расцветках. Но никто не может вернуться в 2018 год и мода изменчива — вот у нас смартфон HONOR 2023 модельного года со спокойной и минималистичной внешностью, как рабочий инструмент для крупных корпораций. Монотонные расцветки и прямые линии снова в моде, да. Особенно круто это смотрится при наличии полностью черной расцветки. Вот просто вглядитесь: