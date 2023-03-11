Что важней всего в недорогом смартфоне? Камера! И здесь её выкрутили «на все деньги»HONOR X8a
Давайте не будем делать вид, что у смартфонов в бюджете до 20 тысяч рублей можно получить все характеристики сразу — всегда нужно выбирать, что вам важнее. При этом и опросы, и продажи доказывают, что качество камеры в мобильнике для вас важнее количества процентов, на которые модель смартфоны Б обгоняет модель смартфона А. Производители учитывают такие хотелки и конструируют новые смартфоны соответствующим образом. В этом плане HONOR X8a, о котором мы расскажем сегодня, по сочетанию характеристик буквально выглядит смартфоном «по заявкам трудящихся».
Фото: Ferra.ru
Технические характеристики
|HONOR X8a
|Операционная система
|Android 12 + Magic UI 6.1
|Экран
|IPS, 90 Гц, 6,7", 1080x2388 п., 391 PPI
|Процессор
|Mediatek Helio G88, 12 нм, 8 ядер (2 ядра 2,0 ГГц Cortex-A75 + 6 ядер 1,8 ГГц Cortex-A55)
|Графика
|Mali-G52 MC2
|Оперативная память
|6 ГБ
|Накопитель
|128 ГБ
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.1, A2DP, LE, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NFC
|Камеры
|Основная: 100 Mп, f/1,9, AF
|Широкоугольная: 5 Mп, f/2,2
|Макро: 2 Mп, f/2,4
|Фронтальная: 16 Mп, f/2.5
|Аккумулятор
|4500 мАч
|Размеры
|162,9x74,5x7,5 мм
|Вес
|179 г
|Цена
|17 990 рублей до конца акции, 19 990 после
Внешний вид
Вы умеете опознавать, в какой диапазон лет написана музыка, по её звучанию, без труда отличаете фильмы 1990-х от фильмов 2000-х и 2010-х, но смартфоны для вас на одно лицо? О, я вас таки умоляю — у мобильников тоже есть такой фактор, как «дух времени». Вот смотрите-ка: помните времена, когда смартфоны были «люминиевыми», как кастрюля из нержавейки в квартире у бабушки? Это 2014-2016 гг. А ярко-синие/голубые или с другими расцветками стеклянные корпуса? Это 2017 год. А в 2018 году с стеклу и ярким цветам прибавились цвета-градиенты, когда под разными углами у смартфона был разный цвет, или разные половинки крышки переходили из одного оттенка в другой.
HONOR в те годы был одним из самых знаменитых производителей смартфонов в таких расцветках. Но никто не может вернуться в 2018 год и мода изменчива — вот у нас смартфон HONOR 2023 модельного года со спокойной и минималистичной внешностью, как рабочий инструмент для крупных корпораций. Монотонные расцветки и прямые линии снова в моде, да. Особенно круто это смотрится при наличии полностью черной расцветки. Вот просто вглядитесь:
Нет, это не стекло. Это приятный на ощупь матовый сплав стекла с пластиком (полимеры и всё такое) со слегка шероховатым покрытием, чтобы не скользить в руках. Весит меньше, чем стекло, ударов не боится. Да здравствует технический прогресс!
Ferra.ru
Никаких серебристых окантовок или элементов с другим оттенком — в общем, как говорят владельцы немецких автомобилей, «shadow line» и «антихром».
Спинка смартфона полностью чёрная, боковая рамка плоская и без дополнительных пластиковых вставок, чтобы Wi-Fi, Bluetooth и 4G ловили лучше. Модули камеры расположены симметрично друг относительно друга, вспышку не стали выносить отдельно, она тут на месте четвёртого объектива.
Кнопка блокировки (питания), в отличие от смартфонов-конкурентов, здесь выглядит действительно как кнопка — она узкая, наравне с качелью регулировки громкости. При том, что она вообще-то, как и в других смартфонах, не просто кнопка, а ещё и сканер отпечатков пальцев!
И-и-и... это первый настолько узкий сканер отпечатков пальцев в смартфонах, который работает настолько хорошо. Лучше подэкранных уж точно и при этом не хуже даже в сравнении со сканерами на спинках смартфонов — тех сканеров, в которые вкладываешь всю подушечку пальца для разблокировки.
Ну и да, разблокировка сканированием лица здесь тоже присутствует.
HONOR X8a
Ferra.ru
Диагональ дисплея, по меркам 2023 года, чуть больше средней — 6.7”, рамки тонкие, так что эта цифра выглядит страшнее «на бумаге», чем вживую, когда держишь смартфон в руке. Хотя, конечно, для более «безрамочной безрамочности» я бы на вашем месте брал HONOR X9a — смартфон, в котором экран натянут по самые края корпуса, как в фильмах про будущее и в рекламных роликах. Но в нём и цена весомее.
HONOR X8a
Ferra.ru
Классная особенность дизайна X8a — почти полное отсутствие пластиковой проставки между экранным стеклом боковинами. Не знаю, заметили вы или нет, но в последние пару-тройку лет производители «подзабили» на безрамочность. А здесь видно, что её добивались тщательно, всеми возможными способами.
Фронтальная камера — аж на 16 мегапикселей, но даже она занимает минимум площади (полезной площади дисплея, между прочим!). Да, сейчас за 15-20 тысяч рублей только самые наглые производители ставят фронтальные камеры-«капли» (те, которые обрамлены крупным чёрным наплывом сверху). Но даже фронталки в вырезе дисплея обычно крупнее.
Минусы? Ну, с такими материалами и компоновкой смартфон получился чуть тяжелее стандарта — при своих 4500 мАч весит 179 грамм, как обычно бывает у смартфонов с 5000 мАч. Но зато намного тоньше этих самых мобильников с 5000 мАч — 7.5 мм против типичных для «пяти тыщ» 8.1-8.3 мм.
Главное во внешности HONOR X8a — его сделали очень компактным, как для смартфона со средней на сегодня диагональю экрана
Дисплей
Как вы уже могли догадаться по физическому сканеру отпечатков на фотографиях выше, в HONOR X8a используется IPS-матрица.
HONOR X8a
Ferra.ru
Кратко о дисплее в целом? Ну, по яркости и контрастности это уровень любого другого смартфона с IPS за 15-25 тысяч рублей.
А вот по цветопередаче HONOR ощутимо лучше — опыт не пропьёшь, смартфонам Infinix, Tecno, да и Lenovo/Motorola поучиться бы, как делать белый цвет белым, а не синюшным.
|HONOR X8a
|Максимальный уровень яркости (авто/макс./мин.)
|500/430/3 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1373:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|105%
|DeltaE (меньше = лучше)
|4,67
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7250K
Оболочка
В качестве интерфейсной надстройки, в смартфоне используется Magic UI версии 6.1. Это оболочка, разработанная HONOR для своих устройств на базе Android. В данном случае — на базе Android 12. И да, сервисы Google присутствуют — всё, чем богат Андроид, в вашем распоряжении.
Если описать одним словом — смартфон «летает». То ли 90 Гц в дисплее играют свою роль, то ли после замедляющихся с каждой прошивкой Самсунгов и медлительных уже из коробки Xiaomi так ощущается разница, но это тот случай, когда смартфон на далеко не «гоночном» процессоре ворочается очень бодро.
Настроек тоже очень много — от регулирования всего на свете до перекрашивания с помощью тем.
Из функций, которые реализованы удобнее, чем в «чистом» Android, могу отметить более удобный режим многозадачности, чтобы открывать на экране два приложения одновременно. Когда на экране что-то, что нельзя скопировать текстом, а можно только переписать, видя его перед глазами — незаменимая вещь.
Производительность и автономность
Помните фильмы про военных, где какой-нибудь один спецназовец кричит «Оставьте меня и улетайте, я разделаюсь с ними сам»? А его боевые товарищи грустно смотрят из вертолёта и улетают, пока герой сдерживает слово и... таки справляется. Я видел это примерно раз сто — от Сталлоне до нынешних дней.
MediaTek Helio G88 в HONOR X8a — это примерно такой же «ни свой, ни чужой — последний герой».
Сражается, старается. Но в целом он здесь, как и герой в фильмах, пожертвовал своей тяжестью жизни во имя того, чтобы в смартфоне появилась более крутая 100 Мп вместо заколебавших всех 50 Мп или 64 Мп, которые в бюджете до 20 тысяч рублей до сих пор считаются чем-то неплохим.
Смерть-погибель? Не-а — оболочка «вылизана» настолько, что эти все цифры из бенчмарков не ощущаешь и пребываешь в полной уверенности, что внутри эдак Helio G96. Но проворачивать «я щас поставлю приложений на все 128 ГБ памяти, мало ли что в жизни пригодится» я бы с HONOR X8a не стал — не гоночный это смартфон вообще.
Ёмкость аккумулятора у HONOR X8a — 4500 мАч. И автономность у него — вы не поверите, как у любого другого хорошего смартфона с IPS-дисплеем 4500 мАч. Или как у плохого смартфона с IPS и 5000 мАч.
Ferra.ru
Не очень понятно, как это отражается на использовании вживую? У вас есть заряд на день (не путать в сутками) и останется 15-20% заряда под вечер. Ну или заряжать смартфон, если вы с утра и до 17:00 от него не отлипаете.
Вообще, я бы не стеснялся заряжать, потому что с 22.5 Вт мощностью зарядки он заряжается на 50% за полчаса. То есть, пока будете на работе напяливать ботинки, куртку и шапку, а потом пожалуетесь коллеге «Что это за март такой? Сугробы до сих пор. Весна, называется…», ваш смартфон превратится из почти разряженного в «ещё и на завтра хватит».
Камера
Та самая характеристика, ради которой в смартфон установили процессор рангом чуть ниже обычного — основная камера с сенсором 100 Мп.
Что бы там ни приговаривали маркетологи, и вы, и мы понимаем, что не в мегапикселях дело — дело в том, что эта сотня мегапикселей объединяются в меньшее разрешение и делают дневные фотографии «роскошнее», а ночные — читабельнее и чётче.
HONOR X8a
Ferra.ru
И я вам скажу — оно стоило того. С тех пор, как из официальной розницы РФ «выкосили» смартфоны приличных брендов с 100 Мп-камерами и дешевле 20 тысяч рублей (а смартфоны неприличных брендов пока с любым количеством мегапикселей фотографируют как дешёвые мобильники за 8 тысяч), любому смартфону с «сотней» в тыльной камере очень радуешься.
Любители АлиЭкспресса ухмыльнутся, мол: «А у нас до сих пор есть варианты с 100 Мп за 17-20 тысяч рублей». Дык, ребят, HONOR X8a в оф.рознице стоит столько же. А ваши смартфоны за 17-20 тысяч на Ali в РФ стоят 25-30 тысяч (только их уже начал блокировать производитель за использование вне Китая). Это не говоря о том, что HONOR X8a тоже можно притащить из Китая, если вы фанатично этого хотите — и он снова окажется выгоднее. Но мы отвлеклись.
Итак, 100 Мп — хорошо, а их объединение в 25 Мп для улучшения качества картинки (именно с таким разрешением фотографирует HONOR X8a, если не включать 100 Мп принудительно) — лучше.
Половина статьи и так выглядит нытьём обзорщика по старым добрым временам, но ребят, чесслово — при взгляде на большинство смартфонов до 20 тысяч рублей хочется говорить цитатой из фильма: «Какая же это всё фигня! Какой смысл?!». Потому что:
Это либо абсолютно никчемные по фото/видеочасти смартфоны с 50 Мп сенсорами Samsung JN1 (те самые 50 Мп f/1.8, с которыми смартфоны выдают рыхлые шершавые фотографии, иногда размытые). То есть ухудшенные последователи смартфонов с 48 Мп, которые были... ух, ещё в 2017 году.
Либо смартфоны с 64 Мп. Но, опять же, это не какое-то достижение и новинки техники — такая камера была ещё у HONOR 30S в 2020 году. Три года назад! А теперь нам преподносят это как «Ну, скажите спасибо, что хоть такие камеры в 20 тысяч рублей вам преподнесли!».
И совсем малый процент смартфонов с сенсорами 100-108 Мп. В основном это модели, которые притащили из Китая. Некоторые из них нужно перепрошивать, чтобы они работали правильно. Некоторые уже сняты с конвейера и начали дорожать, а за новые смартфоны с 108 Мп в оф.рознице РФ просят 25-30 тысяч рублей. Потому что там завернули процессор помощнее, какие-то запредельные ватты быстрой зарядки (зачем столько?), AMOLED и т.д.
«А меня устраивает IPS и мне не нужно 100500 Вт быстрой зарядки. Нельзя ли с такой же камерой, но цену ниже?», — напрашивается вопрос. А нельзя. Было. Но HONOR X8a — первый прецедент того, что всё-таки — можно!
Короче, камера хорошая. Да, процессор тянет её не без труда и иногда её нужно «подпинывать» — например, при ночной съёмке чуть снижать экспозицию (яркость). Вам же не нужны ночные фотографии со светлым небом, как днём, а нужно высокое качество ночных фоток? Вот и корректируйте автоматику чуть-чуть, и у вас будут очень клёвые по качеству фотографии, которых у всех, клюнувших на оледы-сверхзарядки при 50 Мп f/1.8 не будет ни-ког-да.
Но не стоит всестороонне боготворить HONOR X8a и молиться на него, как на ультра-камерафон. Есть тут и компромиссы по части камер. Сверхширокоугольная камера, например, позволит вам влепить в кадр много всего в стеснённых условиях или сфотографировать памятник целиком, стоя у его подножия, но она в основном пригодна для дневной съёмки, ночью уже, прямо скажем, выглядит бюджетненько. Да и макро-камера тут для баловства, а не чтобы нанотехнологии фотографировать в деталях.
Двукратный зум здесь программный — из здоровенного полотнища фото на основную 100 Мп вырезается кусочек и увеличивается. И этого, в целом, хватает для дневных фото — тем более, автоматика чуть-чуть ретуширует картинку, чтобы это не выглядело как обрубок кадра, а как фото на отдельный сенсор.
И не надо тут «Хи-хи, ха-ха — зум-то не настоящий!». Если вы забыли, то дорогущий (и раньше, и по сей день) флагманский Samsung Galaxy S21+ для своего зума в камере... вырезал картинку из... 64 мегапикселей (!) основной камеры.
HONOR X8a: Full HD, 30 к/с
Максимально поддерживаемое разрешение при съемке видео — Full HD. Частота тоже небольшая — всего 30 к/с. Оптической стабилизации нет, но для видео важнее программная, и она тут неплохая.
Сенсор фронтальной камеры с разрешением 16 Мп весьма хорош, уж точно не хуже, чем Sony IMX471, который пихают в роли селфи-камеры в 90% смартфонов Realme, например. Вот взгляните, например, на первое фото, сделанное ночью — обычно в фронтальных камерах исповедывают идеи «лицо фотографируем качественно, остальное — как уж получится», но здесь даже ночное небо не выглядит плохо при всём дефиците света (в реальности было темнее, чем кажется по снимку).
Итого
Серьёзный смартфон для серьёзных людей. И я даже не прикалываюсь. Вот сами оцените:
Выглядит солидно, блестяшки, «серебрянку» и прочие украшательства из корпуса убрали. Чёрное на чёрном или тёмно-сером, по крайней мере. Для тех, кому такая мрачность не нравится, есть вариант в синем цвете.
Максимально подтянутый-поджарый корпус. Вроде бы и 6.7", что немало, но и рамки, и толщина, и всё остальное упаковано так, что есть ощущение компактного (в меру) смартфона
Как всё заявлено — так всё и работает. Дисплей — IPS, но это яркий IPS с правильной цветопередачей, а не «белый цвет как в лампах в гараже и операционной», как это бывает у некоторых криворуких производителей смартфонов. И автономность при 4500 мАч обгоняет этих бестолковых конкурентов, у которых 5000 мАч. Просто потому что всё сделано по уму.
И главное...
...а главное на этой фотке
Ferra.ru
Главное — в российских сетевых магазинах по стабильной цене со сроками «хоть сегодня забирай из магазина» теперь есть вариант с камерой из 100-мегапиксельной лиги ощутимо дешевле 20 тысяч рублей. Не на АлиЭкспрессе с «когда-нибудь, когда приедет», а рядом.
И если вам мобильник нужен не для игр, а установленных приложений у вас не бешеное количество, а только нужные — это для вас лучший способ получить смартфон с хорошей камерой без доплаты за здоровенные экраны с большим количеством герц, супер-пупер быстрые зарядки с мощностью как у ноутбка и прочие цифры ради цифер. У вас теперь есть сотня мегапикселей (которые объединяются в 25, но, так сказать, уплотнённых мегапикселей повышенного качества) по максимально адекватной для российских федеральных магазинов цене и с местной гарантией.