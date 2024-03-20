Самый красивый и компактный смартфон среди недорогих

Ну и чтобы закончить уже с минусами: у смартфона нет разъёма 3,5-мм, который обычно присутствует в недорогих моделях (хотя, я не вижу ни одной причины, чтобы он не присутствовал ещё и в дорогих — Самсунг, вон, даже стилус смог влепить в смартфон с водозащитой и 5000 мАч, и всё поместилось).

И ещё готовьтесь к тому, что сзади, на спинке HONOR X8b настолько «мощная» наклейка, что когда вы её отдерёте — неизменно останутся следы от клея, и их вы потом будете долго и нудно выводить.