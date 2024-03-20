Самый красивый и компактный смартфон среди недорогих

Самый красивый и компактный смартфон среди недорогихHONOR X8b
Внешний вид
Ладно, после такого заголовка немножко критики всё-таки не повредит: очевидно, дизайнеры HONOR X8b делали закос под iPhone. Хотя строгое размещение блока камер мне нравится больше.
Ещё не стоит заглядываться на слишком широкий вырез под селфи-камеру — нет там никакого «волшебного островка» или типа того. Там просто датчики, не более.
Кстати, скругления углов экрана здесь имеют значительно больший радиус, чем обычно. Непривычно, но только на первый взгляд.
Ну и чтобы закончить уже с минусами: у смартфона нет разъёма 3,5-мм, который обычно присутствует в недорогих моделях (хотя, я не вижу ни одной причины, чтобы он не присутствовал ещё и в дорогих — Самсунг, вон, даже стилус смог влепить в смартфон с водозащитой и 5000 мАч, и всё поместилось).
И ещё готовьтесь к тому, что сзади, на спинке HONOR X8b настолько «мощная» наклейка, что когда вы её отдерёте — неизменно останутся следы от клея, и их вы потом будете долго и нудно выводить.
В остальном, очень красивый, очень компактный (рамки здесь действительно крошечные), лёгкий и тонкий смартфон. Если вы один из немногих людей, которым важно, чтобы мобильник удобно лежал в руке — это оно.
Экран
До кучи у HONOR X8b возможно лучший экран в данном ценовом сегменте. Заявленная пиковая яркость — аж до 2000 кд/м2, что в редакционных условиях замерить, конечно, невозможно (экран на такой яркости вообще может работать, разве что, пару секунд и то если вы сядете в самолёте у иллюминатора на солнечной стороне). Также в режиме «Обычные цвета» здесь самая точная цветопередача среди всех не флагманских смартфонов, что я тестировал колориметром. Ближайший свежий пример — Realme 12 Pro+, но и у него DeltaE уже выше 2, тогда как у HONOR X8b она почти идеальная единица.
|HONOR X8b
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|527–556/2,14 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|1,11–5,03
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6500–7500К
В общем, экран яркий, чёткий, а частоты 90 Гц в целом хватает. У некоторых прямых конкурентов вообще IPS-экран, и тоже 90 Гц.
Производительность и автономность
Смартфон построен на процессоре Qualcomm Snapdragon 680 4G. Процессор относительно старый (это даже не обновлённый 685!) и не особо мощный — по сути, это такой Kirin 710 на современный лад, он уступает даже MediaTek Helio G96/G99, и лишь немного превосходит G88.
Поэтому смартфон терпимый по скорости работы, но явно не «летает». А если установите в него очень много приложений (не нужные в повседневе, а про запас), то и притормаживать может начать иной раз.
Правда, и кушает такой процессор очень мало. Теперь, когда у HONOR X8b ещё и дисплей экономичный (AMOLED), это приводит к тому, что смартфон с 4500 мАч работает настолько же долго, как выносливые (не все подряд, а выносливые) смартфоны с 5000 мАч.
В общем, претензий к «железу» лично у меня нет. От смартфонов такого уровня я не жду какой-то мега-производительности, а в повседневной работе автономность гораздо важнее, и производительности Snapdragon 680, хоть и на тоненького, но хватает.
Камера
Блок камер HONOR X8b состоит из двух эффективных модулей: основной ширик 108 Мп Samsung ISOCELL и сверхширик 5 Мп (остальные кругляши — бутафория, как это часто бывает у китайских брендов сегодня). К слову, у моделей такого уровня не часто встретишь сверхширик, так что хотя он тут и флагманского качества, его наличие всё равно радует.
Конечно, от камеры многого ждать не стоит, на AliExpress или Ozon Global по такой цене можно заказать смартфоны с более крутыми камерами, но и плохим результат не назовёшь. Главное, что цвета более-менее естественные — ну, насколько это возможно.
Как часто бывает в недорогих камерах: зимой днём снимки получаются слишком тёмными. Но это поправимо.
Селфи-камера радует гораздо больше — тут поставили аж 50-мегапиксельный модуль (вангую, что всё тот же Samsung JN1, который присутствует в роли тыльной камеры во всех недорогих смартфонах).
Снимает хорошо, в том числе ночью. Минус только в долгой обработке снимка — около половину фоток на селфи-камеру я забраковал только потому, что они были либо смазаны, либо я там смотрел уже куда-то в сторону. Сделал снимок смотря ровно в камеру, потом проверяю галерею — а там глаза в сторону смотрят. При том, что анимация и звук снимка происходят моментально — и это сбивает с толку.
Ну и видеосъёмка в смартфонах этого класса — «лишь бы была». Максимальное качество — 1080/30 к/с, никакой стабилизации, а ночью вообще сплошное мыло.
© Дневная видеосъёмка в 1080/30
© Ночная видеосъёмка в 1080/30
Конкуренты
|HONOR X8b
|Realme C67
|Xiaomi Redmi Note 12S
|Операционная система
|Android 13 + MagicOS 7.2
|Android 14 + Realme UI
|Android 13 + MIUI 14
|Экран
|6,7", 1080x2412 пикс., 20:9, AMOLED 90 Гц, 394 ppi
|6,72", 1080x2400 пикс., 20:9, IPS 90 Гц, 392 ppi
|6,43", 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED 90 Гц, 409 ppi
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 680 4G, 4x Cortex-A73 2,4 ГГц + 4x Cortex-A53 1,9 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 685, 4x Cortex-A73 2,8 ГГц + 4x Cortex-A53 1,9 ГГц
|MediaTek Helio G96, 2x Cortex-A76 2,05 ГГц + 6x Cortex-A55 2,0 ГГц
|Графика
|Adreno 610
|Adreno 610
|Mali-G57 MC2
|Оперативная память
|6/8 Гбайт
|6/8 Гбайт
|6/8 Гбайт
|Накопитель
|128/256/512 Гбайт
|128/256/512 Гбайт
|128/256 Гбайт
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|Камеры
|Основная тройная: 108 Мп f/1,8 + 5 Мп (сверхширик) + 2 Мп (макро), качество видео: до 1080@30 FPS, Фронтальная: 50 Мп f/2,1
|Основная двойная: 108 Мп f/1,8 + 2 Мп (сенсор глубины), качество видео: до 1080@30 FPS, Фронтальная: 8 Мп f/2,1
|Основная тройная: 108 Мп f/1,9 + 8 Мп (сверхширик) + 2 Мп (сенсор глубины), качество видео: до 1080@30 FPS, Фронтальная: 16 Мп f/2,4
|Аккумулятор
|4500 мАч
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|35 Вт
|33 Вт
|33 Вт
|Размеры
|161,1х74,5х6,8 мм
|164,6x75,4x7,6 мм
|168,6x76,6x8,3 мм
|Масса
|166 г
|185 г
|179 г
|Класс защиты
|нет
|IP54
|нет
|Цена
|от 22 тысяч рублей
|от 16 тысяч рублей
|от 18,5 тысяч рублей
Realme C67
У конкурента от Realme практически такая же производительность (там стоит Snapdragon 685 — по сути, это разогнанный 680), экран не OLED, а IPS, но автономность почти такая же, потому что 5000 мАч против 4500 мАч у HONOR.
Гораздо более существенный минус этой модели Realme — отсутствует сверхширокоугольная камера, при том, что основная камера — такая же. Сам экран дополнительно ещё и менее яркий, чем у HONOR, но что касается экрана, тут HONOR X8b сильнее всех своих конкурентов — не только по яркости, но и по проценту покрытия площади лицевой поверхности (у HONOR — 90%). С другой стороны, Realme C67 — самый дешёвый в тройке упомянутых в таблице смартфонов.
Xiaomi Redmi Note 12S
Смартфон Xiaomi построен на MediaTek Helio G96 и он самый быстрый из тройки. У него AMOLED-экран с частотой обновления 90 Гц, как и у HONOR, но пиковая яркость и цветопередача хуже. Также у него есть сверхширокоугольный модуль камеры, и основная камера плюс-минус такая же как у HONOR X8b. В общем, это такая более дешёвая версия HONOR X8b, но со страшненьким (на мой взгляд), отсылающим нас ещё к Xiaomi Mi 11 Ultra дизайном. Если внешность для вас не имеет значения — можно сэкономить. Хотя, Realme C67 стоит ещё дешевле, а выглядит симпатичнее.
Итого
Главная проблема HONOR X8b — он всё-таки дороже большинства подобных смартфонов с таким же качеством камеры и такой же производительностью процессора.
По сути, это тюнингованный бюджетный смартфон — с хорошей по меркам бюджетных смартфонов, но ещё не среднего уровня камерой, отличным экраном, но всего лишь «терпимой» производительностью. С другой стороны, конкретно в случае Honor X8b мы говорим об очень тонком, лёгком и компактном смартфоне с шикарной автономностью и лучшим за эти деньги качеством экрана (как по яркости, так и по цветопередаче). И хотя большинство из нас (и редакторов, и читателей) выберут то, что круче по камерам-процессорам, должны же существовать смартфоны и для тех, кто в первую очередь смотрит на габариты и качество корпуса?
Должны, а их больше-то и нет. Поэтому похвально, что HONOR их делает для этой немногочисленной категории покупателей.
И отдельно хочу ещё раз отметить дизайн. Так-то красивые бюджетники и среднебюджетники мы уже увидели у Infinix, Realme, но там часто дизайн хоть немного, но отдаёт «китайщиной». У HONOR X8b можно придраться только к плёнке, наклеенной на экран, которая в очередной раз не повторяет закругления дисплея. Ну и всё. Содрал плёнку — и всё шикарно.
А ещё с ним удобно ходить, потому что не тяжёлый, карман не оттопыривает, в руке очень лёгкий, до всех краёв дисплея проще дотягиваться, чем у остальных смартфонов. Если вам камера не особо важна, то HONOR X8b вполне может стать тем самым смартфоном «на каждый день».
И на всякий случай: да, Google сервисы тут работают «из коробки».
- Яркий AMOLED-дисплей с отличной цветопередачей
- Топовая автономность
- Компактность, малый вес
- Смартфон выглядит «дорого»
- Есть сверхширикоугольный модуль камеры
- Высокая цена
- Процессор как у более дешёвых смартфонов