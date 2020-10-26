Huawei втихую «обрезал» камеру в Mate 40 Pro, и никто даже не заметил. Кроме нас
Первая часть подробного разбора флагмана Huawei
Под санкциями Huawei перестал экспериментировать с дизайном корпуса. И это прекрасно
О вреде американских санкций для Huawei мы поговорим в параграфах о прошивке и цене, но в случае со внешностью смартфона санкции пошли Мейту… на пользу.
Помните, каким был прошлогодний Mate 30 Pro? Если нет, я вам напомню: начиная с него тогда ещё сытый и богатый Huawei захотел превратить Mate-серию в «экспериментальные» флагманы с модными фишечками в корпусе — не для удобства, а ради выпендрёжа и возможности сказать «мы сделали это первыми!».
Поэтому у Mate 30 Pro был натянутый по самую «задницу» дисплей — настолько, что самсунговским Galaxy Edge даже не снилось. В итоге клавиша питания была на задней панели, а клавиши для регулировки громкости… не было! Извольте стучать по экрану на боковых панелях, чтобы на экране же нарисовался регулятор, и вот по нему ёрзайте пальцами.
Кроме того, что это была неудобная процедура, смартфон было проблематично держать в руке — либо не держишь, а он просто лежит на ладони плашмя, либо держишь, чтобы точно не выпал, а на дисплее по бокам из-за твоих пальцев вечно срабатывает какая-нибудь фигня, экраны перематываются на рабочих столах, карты «съезжают» из-за того, что ты прикоснулся к сенсорному слою, и т.д.
В Mate 40 Pro полностью хоронить предыдущий дизайн не стали, но главный минус — непрактичность корпуса в угоду «понтам», ликвидировали. Теперь дисплей смартфона изогнут примерно в стиле классических Samsung Galaxy S8 Plus, а клавишу громкости вернули на место. Теперь другое дело! Можно пользоваться.
Чем отличаются Huawei P40 Pro и Mate 40 Pro
Как теперь хуавеевцы объясняют смысл существования Mate-смартфонов, если это больше не «экспериментальные флагманы»? Ну, во-первых, это «осенний флагман» ещё с давних пор — давным-давно китайцы придумали себе Mate-смартфоны как ответ серии Samsung Galaxy Note. Весной выходил конкурент «флагману с маленьким дисплеем» — Самсунгу Galaxy S — под названием Huawei P-серии, осенью выходил конкурент «флагману с большим дисплеем» — Самсунгу Galaxy Note — Huawei Mate.
Но в 2019-2020 гг. все Android-смартфоны стали лопатами 6.5-дюймовыми (Apple пока пытается сопротивляться с новыми iPhone, за что ему честь-хвала), поэтому первое отличие между Huawei P40 Pro и Mate 40 Pro — «первый вышел весной, второй осенью». Второе — осенние флагманы Huawei, по старой традиции, получают процессор нового поколения. Весенние флагманы донашивают осенний процессор старого сезона. Поэтому в Huawei P40 Pro процессор от старого Mate 30 Pro, а у «сорокового» Мейта абсолютно новый Кирин. Об этом поговорим ниже.
И, наконец, третье отличие, уже по словам представительства Huawei — «смартфоны P-серии — это наши флагманы для фото, в Mate-серии мы показываем наши новейшие технологии для видеосъёмки». Это не значит, что P40 Pro плохо снимает видео, а Mate 40 Pro плохо фотографирует, но в работе камер смартфоны действительно чуть разные.
Чем отличается качество съёмки флагманов Apple, Samsung и Huawei
Смартфоны Huawei с качественными камерами появились не вчера — настоящая революция произошла ещё в 2018 году, когда P20 Pro заткнул по качеству съёмки за пояс и Samsung Galaxy S9+, и Sony Xperia XZ3. И это были самые сильные конкуренты! Потому что iPhone XS снимал хреновенько, а флагманы OnePlus 6 и Xiaomi Mi 8 в те годы вообще по камерам не особо далеко ушли от смартфонов среднего класса.
Начиная с 2019 года ситуация немного другая — конкуренты понемногу наверстали основные фишки Huawei, а прыгнуть на голову выше (или, как говорят безграмотные комментаторы обзоров, «на порядок») стало слишком дорого. Поэтому все друг друга обгоняют по чуть-чуть, без резких движений. У каждого свои приоритеты:
- Apple пропагандирует
камингаутсуровый реализм фото и видео по умолчанию, и ограниченный набор фильтров среди тех, которые точно популярны среди более-менее опытных любителей фотографировать и снимать видео. Всё для того, чтобы YouTube-блогер скопировал видео на ноутбук и перед монтажом не тратил время на исправление цветопередачи или яркости с тех, которые «нравятся пользователям TikTok и нашим китайским боссам» до нейтральных.
- Samsung предлагает дохренище мегапикселей (с которыми сам не всегда справляется), хорошее (в отличие от Apple) качество съёмки при зуме и ночью и лучшее среди Android-смартфонов качество записи видео.
- Huawei славится супер-брутальным ночным режимом съёмки (лучше всех видит в темноте) и способностью «затащить ситуацию», то есть вытянуть низкокачественное фото в качественное за счёт динамического диапазона (так сказать, «широты схватывания цветов») в сенсорах и самой хитрой автоматике среди конкурентов. При этом с традиционным отставанием по качеству видеосъёмки.
В 2020 году изменилось только то, что Huawei начал уделять качеству съёмки видео больше внимания — начиная с осени 2019 г. и Mate 30 Pro во флагманах для съёмки видео ставят отдельную камеру (она же сверхширокоуголка для съёмки фото «как бы издалека, если в кадр что-то не помещается»), а весной 2020 года Huawei P40 Pro довёл до ума «суперзум 100x», который барахлил на 108-Мп сенсоре флагманов Samsung.
Камеры Mate 40 Pro против iPhone 12 Pro и Samsung Note20 Ultra
Что изменилось в Mate 40 Pro? Собрали лучшее старое, заменили неудачное старое на хорошее новое:
- Основная камера для фото без приближения (зума) перекочевала из P40 Pro, с якобы доработанным софтом, но-о-о-о... ухудшенным железом. Об этом чуть ниже. В доработанный софт верится охотно, потому что на момент выход в P40 Pro этот 50-мегапиксельный сенсор был новым, и поначалу фотографировал ничуть не лучше, чем старая камера в Huawei P30 Pro, зато прошло время, вышли новые прошивки, и теперь разница ощутимая.
- Зум-камера (телефото) взята из P40 Pro без изменений — оптический зум 5x, а не рекордные на сегодня 10x, но, честно говоря, так даже удобнее. Там, где тебе «далековато», его хватает, а вот если бы был 10x, то либо ты приближаешь слишком близко, либо, если приближаешь меньше, теряешь в качестве, потому что тогда зум будет всего растянутым кусочком из основной камеры, а не изображением зум-камеры с её отдельной «дальнобойной» оптикой.
- Видеокамера (она же сверхширокоугольная камера) абсолютно новая. Обещают новые горизонты в качестве видеосъёмки — например, улучшенный диапазон, за счёт которого на видео из тёмной комнаты с окном, сквозь которое выходит вид на снежную белую улицу, будет одинаково хорошо видно и комнату, и улицу, а не что-то одно.
Плюсы камер в сравнении с конкурентами
На практике всё оказалось не настолько кучеряво, как презентационных слайдах, но начнём с плюсов.
- Mate 40 Pro просто офигительно умеет вытягивать качество фото от унылого до сбалансированного. За счёт HDR, разумеется. Если у iPhone HDR даёт всего лишь более насыщенные цвета, а у Samsung он улучшает картинку, но только незначительно, то Huawei не парится, и даже без принудительного режима HDR (за которым нужно нырять в раздел «ещё» в меню камеры), а просто в авто-режиме с включенным AI творит чудеса.
Когда я ходил по офису и показывал этот фокус (который выше на GIF) вживую, зажравшиеся своими кредитными айфонами 11 Pro москвичи ахали и восклицали: «Ничего себе! А это только Huawei так умеет, или с новыми прошивками все смартфоны такое вытворяют?». Нет, ребята, в такой интенсивной степени — только Huawei.
Причём эту штуковину можно отключить, просто если отключаете AI соответствующей кнопкой в камере. Удобно.
- Зум очень качественный. И тоже устроен так, чтобы от «сойдёт, наверное» ты переходил в состояние радости «ничосе, как эта мобила умеет». Когда переключаешься с основной камеры на зум-камеру 5x, Mate 40 Pro первую секунду показывает «рыхлое» изображение, а потом фокусируется + сразу же проходится сглаживанием + увеличением резкости по картинке в видоискателе. Что в этом особенного? А то, что чаще всего в смартфонах при включении зума картинка выглядит хреново, но ты фотографируешь, смартфон как-то там пыхтит, проверяешь — и вроде нормально. Mate 40 Pro сразу показывает картинку зума качественной, какой она будет на выходе.
Зум 10x тоже отрабатывает неплохо, кстати говоря. Единственный нюанс — ночью фото на зум 5x будут выглядеть сносно, потому что для зум-камеры 5x — это исходная позиция. Но 10x будет очень страдать по качеству, потому что это уже будет «вырезка» (говяжья, ага) из картинки в зум-камере. Это как «копия с копии» в кассетных магнитофонах. Надеюсь, наши читатели достаточно старые, чтобы понять аналогию.
- Лучший смартфон для фотосъёмки в пасмурную погоду или в сумерках/на восходе. Не ночью, а именно при пограничных ситуациях «ещё не совсем темно, но и не светло». Когда светло, даже смартфоны с бюджетными камерами (вот эти все вёдра с 64 Мп) фотографируют почти так же хорошо, как флагманы. Например, в сценарии «темно, но тяп-ляп где-то что-то подсвечивается» Mate 40 Pro предпочтительнее по качеству съёмки, чем iPhone 12 Pro, даже в полностью автоматическом режиме (без включения режима «Ночь»). Можете сами убедиться.
- Классная чёткость изображения при съёмке видео в абсолютной темноте. Там, где Samsung Galaxy S20 Ultra/Note20 Ultra показывает чёрный квадрат, Mate 40 Pro выдаёт неплохо различимую картинку. Минус в том, что стабилизация у Мэйта ночью выдаёт такие кульбиты, будто вы дрожите наподобие бездомного пса — чёткая картинка получается только в режиме «стою на месте и снимаю». Самсунг выдаёт чёрный экран, зато картинку в нём на ходу не «колбасит».
Днём ситуация меняется — если снимать видео на бегу, то Samsung прыгучий, а Huawei стабильный.
Ночной режим можно включить даже днём. Нет, это я не из-за безделья такими штуками занимаюсь — просто есть ситуации, когда надо бы агрессивно склеить несколько фоток с разной яркостью в одну, иначе фото получится паршивым — например, если фотографируете днём, но в квартире с плохим освещением, или в переходе метро, где лампы есть, но тусклые.
Даже HDR для возможности «вытянуть» такое фото не хватает, а при попытке включить ночной режим смартфон такой: «Ты дурак, что ли? Сейчас же день!», после чего в ночном режиме делает обычное фото, аналогичное авто-режиму без HDR. Например, смартфон Samsung ты хрен заставишь фотографировать в ночном режиме днём. А с Huawei — пожалуйста! Да и совмещать режим HDR с повышенной насыщенностью (цветовой фильтр Leica «яркие цвета») можно — в итоге получаете фотографии, как из компьютерных игр с NVIDIA RTX, с «нажористыми» цветами, будто вы не по подмосковным «зажопинскам» ходите, а по центру Токио.
Как Huawei тайно ухудшил фотокамеру в Huawei Mate 40 Pro
- В основной камере (та, которая используется для фото) нет оптической стабилизации. Понимаете, к чему клоню? Нет? Тогда подробнее:
Huawei взял фотокамеру из P40 с оптостабом (в P40 Pro и P40 Pro+ такие же основные камеры, дополнительные — другие) стоимостью… 35-40 тысяч рублей на данный момент, переставил её в Mate 40 Pro стоимостью 100 тысяч рублей, но не в исходном виде, а вырезал OIS (оптическую стабилизацию), которая помогает смартфону при съёмке фото на ходу и позволяет выжать чуть более высокое качество фотографий ночью.
И поэтому ручной режим съёмки в Mate 40 Pro потерял своё прямое предназначение — позволить сделать качественное «не дыша» в условиях, когда автоматика фотографирует не так, как вы хотели:
- Стабилизация в нём, по ощущениям, нифига не работает. На смартфонах с нормально работающим оптостабом (тех же Самсунгах, Sony или LG) вы можете снимать с рук без задержки дыхания при выдержке вплоть до 1/6 секунды. С задержкой — вплоть до 0.8-1 секунды. В Mate 40 Pro без задержки дыхания приходится щёлкать при 1/40 секунды, с задержкой — 1/20 секунды. Это показатели, которые обычно выдают смартфоны без оптической стабилизации.
- Соответственно, с такой выдержкой забудьте об ISO ниже 400-600 даже при неподвижной съёмке. Да, смартфон при ISO 400 по уровню шума равен Самсунгу при ISO 250, но ломать привычки ручной съёмки — больно. И грустно.
Хрен с ним, с ручным режимом, раздражает другое. Следите за руками:
- Фотокамеру смартфона за 35 тысяч рублей ухудшили перед установкой в смартфон за 100 тысяч рублей.
- Это сделали не для экономии — лазерный автофокус (который тоже денег стоит) поставили ведь, а его даже в P40 Pro не было. Скажете, «в корпус не поместилось» или «Huawei решил оставить фотокамеру со стабом в фотофлагманах P40»? Снова не угадали, потому что:
- В Huawei Mate 40 Pro+ оптическая стабилизация есть! В том же самом корпусе, да ещё с дополнительной камерой (в Pro+ две камеры для зума 3x и 10x). Просто стоит это удовольствие уже 125 тысяч, рублей, а не 100 тысяч. Сейчас модно критиковать Apple за то, что он не вкладывает зарядное устройство в комплект. Так вот, нищеброды, купите себе качественный неоригинал ЗУ с выходом Type-C за 600 рублей. А вот оптическую стабилизацию вы в камеру не имплантируете даже за доплату. При этом у Apple основная камера в iPhone 12 mini, iPhone 12 и iPhone 12 Pro одинаковая, без «кастрации» какой-либо из версий. А в iPhone 12 Pro Max другая, но там и сенсор новый, и оптическая стабилизация реализована по новой технологии. Спасибо за внимание, мне полегчало.
Минусы камер в сравнении с конкурентами
- Режим съёмки «Еда» больше нельзя включить вручную. Мелочь, а неприятно — во-первых, потому, что с этим режимом еда выглядит аппетитнее и без него блюдо будет выглядеть бледным (лампы в квартирах — это вам не свет студийного фотографа, поэтому повар не виноват). А во-вторых, потому что его даже отдельно скачать нельзя, как в P30 Pro. И авто-режиме с AI режим «Еда» активируется только после того, как смартфон посмотрит на блюдо и поймёт, что это еда.
В общем, если ты, Васян, разложишь помидоры с салом на тарелке не слишком убедительно, смартфон это едой не сочтёт и соответствующее украшательство не включит.
- Камеры при съёмке видео переключаются между собой рывками. Что угодно с ними делай — хоть «щипком» увеличивай, хоть зажимай палец на кнопке «+» или «-» на экране, всё равно картинка дёргается, а смартфон теряет часть кадров при переходе с видеокамеры (0.9x зум) на основную камеры (1x зум) и на зум-камеру (5x). Возможно, исправят потом в прошивках, но пока выглядит паршивенько даже на фоне Самсунгов, не говоря уже об iPhone, где такого цирка не допускают априори.
- В основной и широкоугольной камерах разная цветопередача. Это тоже не конструктивный недостаток, а недочёт уровня «рукожопие настройщиков алгоритмов съёмки». Фотографируешь на основную камеру — оттенки тёплые (чуть желтоватые). Фотографируешь на широкоугольную — оттенки холодные (чуть синеватые). Во всех смартфонах конкурентов при переключении между этими камерами меняется ракурс, а не цвета. Окей, тоже списываем на «сырость» прошивки.
- Ночной режим слишком «термоядерный». Его стоит использовать только в двух случаях:
- Если вы фотографируете ночью тёмное здание + яркие вывески на нём. В обычном режиме вывески у вас будут пересвечены, либо здание будет чёрное и без очертаний. Ночной режим позволяет сделать «гораздо лучше с любой стороны».
- Когда вы фотографируете что-то совсем в темноте, и даже сами своими глазами почти ничего не видите. Смартфон в таком случае увидит чуть больше вас и выдаст какое-никакое качество.
А если вы идёте ночью по освещённой улице или парку и думаете, что в ночном режиме фото будет лучше, то хрена с два — получите выжженное «чернобыльское небо», очертания объектов, будто натёртые фосфором, и совершенно наркоманские цвета.
- Видео при 4K и 60 кадрах секунду снимать на ходу не получается — слишком трясёт. И не надо тут заливать, что «да в этом режиме у всех смартфонов так» — в Samsung Galaxy S20 Ultra/Note20 Ultra при таком же режиме картинка не дрожит.
И, пожалуй, не недостаток, а просто дело привычки — будьте готовы, что при съёмке видео камера всегда немного «отъезжает назад». Потому что у большинства других смартфонов видеосъёмка завязана на основной камере, а в флагманах Huawei — на сверхширокоугольной. В итоге от сверхширокоугольной «отрезаются куски по бокам» (их приносят в жертву для качественной стабилизации картинки на бегу), а камера переходит, условно, от зума 1x на зум 0.7x. И если вы снимали ребёнка средним планом на фото, а потом включили видео, то можете неожиданно для себя обнаружить, что в кадр теперь попадает вылизывающий себе яйца кот, который лежал неподалёку.
Не думайте, что в камерах Huawei много недостатков — iPhone 12 Pro, например, очень хреновый по качеству зума (выдаёт «мыло» там, где Самсунги и Хуавеи выдают чёткую качественную картинку) и днём постоянно норовит делать картинку тёмной (какие-нибудь листья будут тёмно-зелёными, а небо из светло-голубого iPhone превратит в насыщенный цвет, как на «обоях» Windows XP.
А у Samsung Galaxy S20 Ultra/Note20 Ultra, как и сказал, хуже ночные фото, хуже ночные видео, да и фото при зуме чаще всего оказываются менее качественными.
В общем, при всём негативе, которым я поливал камеры Mate 40 Pro, это всё равно смартфон с качеством съёмки уровня лучших флагманов 2020 года. По качеству съёмки видео, пожалуй, круче сейчас только iPhone 12 Pro Max. Но! Только если вас устроит качество съёмки до 4K 30 к/с. Если же вам позарез нужно 4K при 60 кадрах в секунду, Samsung S20 Ultra/Note20 Ultra будет предпочтительнее.
А по фоточасти Mate 40 Pro почти всегда опережает iPhone 12 Pro и чаще всего идёт вровень с Самсунгом Galaxy Note20 Ultra. А вот Huawei P40 Pro+ был чуть круче — и за счёт 10x-оптического зума, и за счёт того, что со стабилизацией ночью фотографировал… стабильнее. Снимал даже ночное фото почти моментально, тогда как Mate 40 Pro светит надписью «повышение качества фото, зафиксируйте устройство» пару 1.5-2 секунды. И если уберёте смартфон в карман до того, как эта надпись исчезнет, скорей всего получите размазанную фотографию. Такова судьба «видеофлагмана» — зум-камера 5x у него крутая, к широкоугольной видеокамере тоже нет претензий (только цветовую температуру приведите в порядок, пожалуйста!), а основную фотокамеру немного «маркетингово ухудшили».
Да и к селфи-камере нет никаких вопросов — она прекрасна! По чёткости изображения не хуже, чем камеры в iPhone 12 Pro или Samsung Galaxy Note20 Ultra, зато умеет фотографировать с более широким углом без искажений.
Кстати, в режиме AI камера может сама распознавать, что вы фотографируетесь не один, а в компании, и переключиться из стандартного режима в широкий. Ну или делаете это по старинке, переключателями в приложении.
На этом первую часть графомании о флагмане Huawei заканчиваем, о процессоре, дисплее, фирменной оболочке, «просто» Mate 40 и Mate 40 Pro+ расскажем вам во второй части — там много интересного, да и в целом будет позитивнее, потому что с недостатками Mate 40 Pro мы закончили (почти).