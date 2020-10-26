Huawei втихую «обрезал» камеру в Mate 40 Pro, и никто даже не заметил. Кроме нас

Под санкциями Huawei перестал экспериментировать с дизайном корпуса. И это прекрасно

О вреде американских санкций для Huawei мы поговорим в параграфах о прошивке и цене, но в случае со внешностью смартфона санкции пошли Мейту… на пользу.

Помните, каким был прошлогодний Mate 30 Pro? Если нет, я вам напомню: начиная с него тогда ещё сытый и богатый Huawei захотел превратить Mate-серию в «экспериментальные» флагманы с модными фишечками в корпусе — не для удобства, а ради выпендрёжа и возможности сказать «мы сделали это первыми!».

Поэтому у Mate 30 Pro был натянутый по самую «задницу» дисплей — настолько, что самсунговским Galaxy Edge даже не снилось. В итоге клавиша питания была на задней панели, а клавиши для регулировки громкости… не было! Извольте стучать по экрану на боковых панелях, чтобы на экране же нарисовался регулятор, и вот по нему ёрзайте пальцами.