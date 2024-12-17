Складной смартфон с самыми качественными камерами — HUAWEI Mate X6

Не, ну погодите. Почему уже Mate X6?

На самом деле, у смартфона сменилось не пять поколений — ещё весной 2023 г. вышел Mate X3, а тут у нас в конце 2024 г. сразу Mate X6. Как так вышло?

В Китае и соседних странах цифра «4» считается несчастливой из-за созвучия с иероглифом «смерть» при произношении. В государственных учреждениях, например, могут запросто отсутствовать этажи с номерами, оканчивающимися на четыре. Что уж говорить про нумерацию моделей смартфонов внутри продуктовых линеек. Похожая ситуация в середине «десятых» была и у другого китайского производителя — OnePlus. Случай, конечно, интересный, но далеко не новый.

Ну да ладно, отсутствие Mate X4 объясняется суевериями, но где тогда Mate X5? Тут объяснение еще проще: HUAWEI Mate X5, в отличие от X3, вышел не на Snapdragon, а впервые за долгие годы — на фирменном процессоре Kirin нового поколения. И был дефицитным — практически все экземпляры раскупили в Китае, в России эта модель даже не мелькала.

Кстати, вы могли не знать, но складные смартфоны HUAWEI в Китае — самые популярные складные смартфоны. Каждый второй проданный складной смартфон в Китае — HUAWEI. Ни Samsung Fold, ни Samsung Flip там почти никому не нужны, всякие Motorola RAZR или складные Pixel тоже не жалуют — в лидерах HUAWEI и HONOR.