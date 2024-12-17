Складной смартфон с самыми качественными камерами — HUAWEI Mate X6

Складной смартфон с самыми качественными камерами — HUAWEI Mate X6Тяжёлый китайский люкс, товарищи
Не, ну погодите. Почему уже Mate X6?
На самом деле, у смартфона сменилось не пять поколений — ещё весной 2023 г. вышел Mate X3, а тут у нас в конце 2024 г. сразу Mate X6. Как так вышло?
В Китае и соседних странах цифра «4» считается несчастливой из-за созвучия с иероглифом «смерть» при произношении. В государственных учреждениях, например, могут запросто отсутствовать этажи с номерами, оканчивающимися на четыре. Что уж говорить про нумерацию моделей смартфонов внутри продуктовых линеек. Похожая ситуация в середине «десятых» была и у другого китайского производителя — OnePlus. Случай, конечно, интересный, но далеко не новый.
Ну да ладно, отсутствие Mate X4 объясняется суевериями, но где тогда Mate X5? Тут объяснение еще проще: HUAWEI Mate X5, в отличие от X3, вышел не на Snapdragon, а впервые за долгие годы — на фирменном процессоре Kirin нового поколения. И был дефицитным — практически все экземпляры раскупили в Китае, в России эта модель даже не мелькала.
Кстати, вы могли не знать, но складные смартфоны HUAWEI в Китае — самые популярные складные смартфоны. Каждый второй проданный складной смартфон в Китае — HUAWEI. Ни Samsung Fold, ни Samsung Flip там почти никому не нужны, всякие Motorola RAZR или складные Pixel тоже не жалуют — в лидерах HUAWEI и HONOR.
Про HONOR мы уже рассказывали — там всяческие рекорды по тонкости корпусов и т.д. А HUAWEI? Он настолько хорош, или это у китайцев патриотизм играет? И даже если патриотизм — почему именно HUAWEI в лидерах, а не Xiaomi, например?
На этот раз, в отличие от ситуации с экзотическим Mate X5, экземпляры смартфонов есть и в России, так что разбираемся.
Смартфон не дешёвый, в него много всего вложено, много наворотов и особенностей конструкции. Поэтому, чтобы не делать один чрезвычайно длинный обзор с упоминанием всего, мы сейчас поговорим о том, в чём у этого смартфона, собственно, изюминка. А потом отдельным текстом сделаем обзор с замерами автономности, производительности и вот этого всего.
Технические характеристики
|HUAWEI Mate X6
|Операционная система
|HarmonyOS 4.3
|Экран
|Складной LTPO OLED, 7,93", 2240 x 2440 п., 1 млрд цветов, 120 Гц, HDR + основной LTPO OLED, 6,45", 1080 x 2440 п., 120 Гц, HDR
|Процессор
|Kirin 9020 (не официальная информация)
|Графика
|Maleoon 920
|Оперативная память
|12 ГБ
|Накопитель
|512 ГБ
|Слот MicroSD
|нет
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.2, A2DP, LE, L2HC, NFC, NFC-SIM, HCE, IR-порт
|Камеры
|Основная: 50 Мп, f/1.4-f/4.0, 24 мм, PDAF, OIS
|Телефото: 48 Мп, f/3.0, 90 мм, PDAF, OIS, 4x зум
|Широкоугольная: 40 Мп, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF
|Фронтальные: 8 Мп, f/2.2 + внешняя 8 Мп, f/2.4
|Аккумулятор
|5110 мАч
|Размеры
|156,6 x 144,1 x 4,6 мм (разложенный) 156,6 x 73,8 x 9,9 мм (сложенный)
|Вес
|239 г
|Цена
|189 999 рублей
Привычный дизайн с непривычными материалами
Космос — это сейчас модно. И не только за счёт илонмасков, но и просто потому, что космонавтика снова расцветает по всему миру. HUAWEI тоже полюбили космическую тематику, поэтому ещё когда рисовали очертания блока камер в Mate X3, то сделали этот блок в стиле иллюминаторов космических кораблей.
В Mate X6 смартфон опять решили сделать с отсылками к космонавтике, но теперь очертания стали похожими на орбитальные траектории — поэтому у смартфона и такая необычная окантовка тыльных камер. Мелочи? Так ведь это ещё не всё!
Даже для материала спинки в серой расцветке HUAWEI выбрала нейлоновое волокно родом из космической отрасли. Оно лёгкое, прочное и очень долговечное (примерно из такого же материала, кстати, делают ещё и современные бронежилеты).
С красной расцветкой всё проще. Спинка в этой версии сделана из экокожи с реалистичной текстурой. Красиво и стильно, рояльно-опереточно, что тут сказать.
Прочным получилось и стекло над внешним экраном, дисплей теперь защищает точно такое же стекло, как и в Pura 70 Pro — Kunlun Glass второго поколения. Обещана особая стойкость к появлению мелких царапин (а это важно при использовании смартфона в раскрытом состоянии), да и разбить смартфон будет более проблематично.
Защиту от попадания воды в Mate X6 сохранили, и даже такую же степень, как и у Mate X3 и Mate X5 оставили — IPX8. Но судя по официальным характеристикам, это какая-то прокачанная версия IPX8. Если предыдущие модели в линейке могли продержаться на глубине полтора метра полчаса, то теперь такое время доступно на двухметровой глубине.
Изменения внутри
Mate X6 похорошел — факт. Однако похорошел он не только снаружи. Внутри смартфона приятных изменений не меньше.
Оптимизированное внутри корпуса пространство позволило добиться рекордных для компании показателей толщины в разложенном состоянии — 4,6 мм. Много это или мало? Это меньше, чем у самых тонких планшетов на рынке. Да что там планшеты, плееры iPod Nano толще, чем этот HUAWEI. И среди складных смартфонов, например, Pixel 9 Pro Fold толще при меньшей ёмкости аккумулятора. И Samsung Galaxy Z Fold6 толще, и, как и Pixel, с 4400 мАч вместо хуавеевских 5110 мАч. И даже Z Fold Special, который вышел на рубеже октября-ноября 2024 — вы удивитесь, но он тоже толще и тоже при меньшей ёмкости аккумулятора!
|Толщина в сложенном состоянии
|Толщина в разложенном состоянии
|Ёмкость аккумулятора
|Мощность проводной зарядки
|Водозащита
|HUAWEI Mate X6
|9.9 мм
|4.6 мм
|5200 мАч
|66 Вт
|IPX8
|Google Pixel 9 Pro Fold
|10.5 мм
|5.1 мм
|4650 мАч
|21 Вт
|IPX8
|Samsung Galaxy Z Fold6
|12.1 мм
|5.6 мм
|4400 мАч
|25 Вт
|IP48
|Samsung Galaxy Z Fold Special
|10.6 мм
|4.9 мм
|4400 мАч
|25 Вт
|IP48
|HONOR Magic V3
|9.3 мм
|4.4 мм
|5150 мАч
|66 Вт
|IPX8
|Tecno Phantom V Fold2
|12 мм
|6.1 мм
|5750 мАч
|70 Вт
|Нет
|OnePlus Open / Oppo Find N3
|11.7 мм
|5.8 мм
|4805 мАч
|67 Вт
|Нет
|Xiaomi Mix Fold 4
|9.5 мм
|4.6 мм
|5100 мАч
|67 Вт
|Vivo X Fold3 Pro
|11.2 мм
|5.2 мм
|5700 мАч
|100 Вт
Добрались ли мы до момента, когда «раскладушки» сравнялись в своих габаритах с обычными смартфонами? Кажется, да. В сложенном состоянии Mate X6 не больше, чем тот же Pura 70 Ultra в чехле. И это при наличии испарительной камеры в составе многоступенчатой системы охлаждения и соразмерным аккумулятором.
И чем же пожертвовали взамен? Ну, вы ведь не наивные и знаете, что чем-то, небось, пришлось пожертвовать? Увы, но да. Пятикратный перископический оптический зум, который удавалось сохранить и в Mate X3, и в Mate X5, в Mate X6 превратился в четырехкратный (эквивалентное фокусное расстояние зум-модуля снизилось со 125 мм до 90 мм). Опять же, это лучше, чем 3x зум в Samsung Fold6. И большего оптического зума ни у какого складного смартфона с аналогичной толщиной нет.
|Смартфон
|Светосила основной тыльной камеры (меньше — лучше)
|Оптический зум телефото-камеры
|HUAWEI Mate X6
|f/1.4-f/4.0
|4х
|Google Pixel 9 Pro Fold
|f/1.7
|5х
|Samsung Galaxy Z Fold6
|f/1.8
|3х
|Samsung Galaxy Z Fold Special
|f/1.8
|3х
|HONOR Magic V3
|f/1.6
|3.5x
|Tecno Phantom V Fold2
|f/1.9
|2x
|OnePlus Open / Oppo Find N3
|f/1.7
|3x
|Xiaomi Mix Fold 4
|f/1.7
|2x + 5x
|Vivo X Fold3 Pro
|f/1.7
|3x
Зато это с лихвой компенсировали добавлением 10-ступенчатой переменной диафрагмы f/1.4-f/4.0 в основную камеру. На практике это дает качественный эффект размытия дальнего плана и высокую светосилу для съемки в темноте.
Несмотря на потери в кратности зума, дальнобойной оптике в Mate X6 есть чем удивить. Зум-модуль смартфона позволяет снимать макро на расстоянии до 5 см от объекта, добавляя больше глубины резкости после съемки. Для телефото-сенсора применяется алгоритм, объединяющий несколько кадров, что позволяет увеличить глубину резкости за счет изменения положения мотора фокусировки.
А ещё на каждый из сенсоров основной камеры можно вести съемку в RAW. То есть у вас раскладной смартфон с функциями Pro-камеры. Это если вы журналист, путешественник или прочий корреспондент, где иногда попадаешь в центр событий, а беззеркалки под рукой нет и надо что-то как можно более качественно снять на то, что в наличии.
С такой оптикой, как тут, это имеет реальный практический смысл.
RYYB вместо RGB и гиперспектральный сенсор в придачу
Все три основных RYYB-сенсора смартфона работают по принципу, который сильно отличается от традиционного способа работы RGB-матриц.
RGB-сенсоры используют фильтры для каждого пикселя, где одни пиксели пропускают только красный свет, другие — зеленый, а третьи — синий. Это позволяет создать цветное изображение, но зеленый цвет занимает больше места из-за чувствительности человеческого глаза к зеленому. Соотношение фильтров обычно составляет 1:2:1 (R:G:B).
RYYB-сенсоры вместо зеленых фильтров используют желтые, при этом соотношение становится 1:2:1 (R:Y:B). Желтый фильтр пропускает как красный, так и зеленый свет, что увеличивает общую светочувствительность сенсора, так как желтый пиксель собирает больше фотонов, чем если бы был использован только зеленый или красный фильтр. Это особенно полезно в условиях низкой освещенности, так как сенсор может захватывать больше света.
Mate X6 отлично работает и с цветом изображений. Для этого в него встроили отдельный гиперспектральный сенсор, который превосходит и обычные RGB-сенсоры, призванные улавливать только три цветовых канала, и 10-канальные мультиспектральные сенсоры цветовой температуры. У этого сенсора — больше полутора миллионов спектральных каналов.
На деле это дает естественную цветопередачу даже в самых скудных условиях освещения: и с тусклыми теплыми лампами дома, и под уличными фонарями.
Многозадачность выходит на новый уровень
Казалось бы, как можно упростить работу с несколькими приложениями на одном квадратном экране? Поделить его на две части? Слишком банально, и такое есть уже у каждого производителя.
В отличие от предыдущих моделей, где обычно можно было использовать разделение экрана и добавлять какие-то приложения поверх отдельными виджетами, Mate X6 позволяет открыть три приложения в трех полноразмерных отдельных окнах на большом складном экране.
Достаточно запустить любое приложение, смахнуть его вверх с удержанием до появления полупрозрачного поля по центру и выбрать еще одно нажатием по нему на рабочем столе. Затем можно нажать на индикатор выбранных экранов сверху и добавить еще одно приложение. Переключаться между ними можно двигая небольшую вертикальную полоску между экранами.
И сразу же предвосхищая вопросы в комментариях: да, этот режим поддерживает перетаскивание текста, изображений и документов между окнами, что упрощает работу с данными. Например, можно перетащить изображение из браузера в приложение для редактирования фотографий или текст из заметок в электронную почту. Удобно? Более чем.
Когда можно купить?
Смартфон можно предзаказать уже сейчас по цене от 190 тысяч рублей во всех крупных сетевых магазинах электроники в России и в официальном магазине HUAWEI тоже. В период с 13.12.24 по 09.01.25 при заказе смартфона покупателям выдадут в подарок умные часы HUAWEI WATCH GT 5. Гарантия на смартфон, кстати, составляет 18 месяцев, в которые входят 6 месяцев бесплатной гарантии на защиту экрана. А по предзаказу — 12 месяцев бесплатной гарантии на дисплей.
Когда обзор?
Делаем же, ну! Как только — так сразу, замеры нужно провести и так далее. Но вопросы по смартфону можете задавать уже сейчас — ответим в комментариях по мере возможности.