Телефоны
Опубликовано 17 декабря 2024, 11:13
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Складной смартфон с самыми качественными камерами — HUAWEI Mate X6

Тяжёлый китайский люкс, товарищи
Давно ли HUAWEI начала выпускать складные смартфоны Mate X? Да вроде совсем недавно.... но уже вышло шестое поколение этой серии. Mate X6 еще тоньше и легче, чем предшественник, а его программная часть с обновленным режимом многозадачности — это то, что превращает складную модель из «пересмартфона-недопланшета» в своего рода компактный частичный заменитель ноутбука и лучшее, что случалось с лагерем складных смартфонов.
HUAWEI Mate X6
© HUAWEI

Не, ну погодите. Почему уже Mate X6?

На самом деле, у смартфона сменилось не пять поколений — ещё весной 2023 г. вышел Mate X3, а тут у нас в конце 2024 г. сразу Mate X6. Как так вышло?

В Китае и соседних странах цифра «4» считается несчастливой из-за созвучия с иероглифом «смерть» при произношении. В государственных учреждениях, например, могут запросто отсутствовать этажи с номерами, оканчивающимися на четыре. Что уж говорить про нумерацию моделей смартфонов внутри продуктовых линеек. Похожая ситуация в середине «десятых» была и у другого китайского производителя — OnePlus. Случай, конечно, интересный, но далеко не новый.

Ну да ладно, отсутствие Mate X4 объясняется суевериями, но где тогда Mate X5? Тут объяснение еще проще: HUAWEI Mate X5, в отличие от X3, вышел не на Snapdragon, а впервые за долгие годы — на фирменном процессоре Kirin нового поколения. И был дефицитным — практически все экземпляры раскупили в Китае, в России эта модель даже не мелькала.

Кстати, вы могли не знать, но складные смартфоны HUAWEI в Китае — самые популярные складные смартфоны. Каждый второй проданный складной смартфон в Китае — HUAWEI. Ни Samsung Fold, ни Samsung Flip там почти никому не нужны, всякие Motorola RAZR или складные Pixel тоже не жалуют — в лидерах HUAWEI и HONOR.

Самые продаваемые складные смартфоны в Китае по итогам 3 квартала 2024 г.

Самые продаваемые складные смартфоны в Китае по итогам 3 квартала 2024 г.

© statista.com

Про HONOR мы уже рассказывали — там всяческие рекорды по тонкости корпусов и т.д. А HUAWEI? Он настолько хорош, или это у китайцев патриотизм играет? И даже если патриотизм — почему именно HUAWEI в лидерах, а не Xiaomi, например?

На этот раз, в отличие от ситуации с экзотическим Mate X5, экземпляры смартфонов есть и в России, так что разбираемся.

Смартфон не дешёвый, в него много всего вложено, много наворотов и особенностей конструкции. Поэтому, чтобы не делать один чрезвычайно длинный обзор с упоминанием всего, мы сейчас поговорим о том, в чём у этого смартфона, собственно, изюминка. А потом отдельным текстом сделаем обзор с замерами автономности, производительности и вот этого всего.

Технические характеристики

HUAWEI Mate X6
Операционная системаHarmonyOS 4.3
ЭкранСкладной LTPO OLED, 7,93", 2240 x 2440 п., 1 млрд цветов, 120 Гц, HDR + основной LTPO OLED, 6,45", 1080 x 2440 п., 120 Гц, HDR
ПроцессорKirin 9020 (не официальная информация)
ГрафикаMaleoon 920
Оперативная память12 ГБ
Накопитель512 ГБ
Слот MicroSDнет
СвязьWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.2, A2DP, LE, L2HC, NFC, NFC-SIM, HCE, IR-порт
КамерыОсновная: 50 Мп, f/1.4-f/4.0, 24 мм, PDAF, OIS
Телефото: 48 Мп, f/3.0, 90 мм, PDAF, OIS, 4x зум
Широкоугольная: 40 Мп, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF
Фронтальные: 8 Мп, f/2.2 + внешняя 8 Мп, f/2.4
Аккумулятор5110 мАч
Размеры156,6 x 144,1 x 4,6 мм (разложенный) 156,6 x 73,8 x 9,9 мм (сложенный)
Вес239 г
Цена189 999 рублей

Привычный дизайн с непривычными материалами

Космос — это сейчас модно. И не только за счёт илонмасков, но и просто потому, что космонавтика снова расцветает по всему миру. HUAWEI тоже полюбили космическую тематику, поэтому ещё когда рисовали очертания блока камер в Mate X3, то сделали этот блок в стиле иллюминаторов космических кораблей.

В Mate X6 смартфон опять решили сделать с отсылками к космонавтике, но теперь очертания стали похожими на орбитальные траектории — поэтому у смартфона и такая необычная окантовка тыльных камер. Мелочи? Так ведь это ещё не всё!

Даже для материала спинки в серой расцветке HUAWEI выбрала нейлоновое волокно родом из космической отрасли. Оно лёгкое, прочное и очень долговечное (примерно из такого же материала, кстати, делают ещё и современные бронежилеты).

HUAWEI Mate X6

HUAWEI Mate X6

© Ferra.ru

С красной расцветкой всё проще. Спинка в этой версии сделана из экокожи с реалистичной текстурой. Красиво и стильно, рояльно-опереточно, что тут сказать.

Прочным получилось и стекло над внешним экраном, дисплей теперь защищает точно такое же стекло, как и в Pura 70 Pro — Kunlun Glass второго поколения. Обещана особая стойкость к появлению мелких царапин (а это важно при использовании смартфона в раскрытом состоянии), да и разбить смартфон будет более проблематично.

Защиту от попадания воды в Mate X6 сохранили, и даже такую же степень, как и у Mate X3 и Mate X5 оставили — IPX8. Но судя по официальным характеристикам, это какая-то прокачанная версия IPX8. Если предыдущие модели в линейке могли продержаться на глубине полтора метра полчаса, то теперь такое время доступно на двухметровой глубине.

Изменения внутри

Mate X6 похорошел — факт. Однако похорошел он не только снаружи. Внутри смартфона приятных изменений не меньше.

HUAWEI Mate X6

© Ferra.ru

Оптимизированное внутри корпуса пространство позволило добиться рекордных для компании показателей толщины в разложенном состоянии — 4,6 мм. Много это или мало? Это меньше, чем у самых тонких планшетов на рынке. Да что там планшеты, плееры iPod Nano толще, чем этот HUAWEI. И среди складных смартфонов, например, Pixel 9 Pro Fold толще при меньшей ёмкости аккумулятора. И Samsung Galaxy Z Fold6 толще, и, как и Pixel, с 4400 мАч вместо хуавеевских 5110 мАч. И даже Z Fold Special, который вышел на рубеже октября-ноября 2024 — вы удивитесь, но он тоже толще и тоже при меньшей ёмкости аккумулятора!

Толщина в сложенном состоянииТолщина в разложенном состоянииЁмкость аккумулятораМощность проводной зарядкиВодозащита
HUAWEI Mate X69.9 мм4.6 мм5200 мАч66 ВтIPX8
Google Pixel 9 Pro Fold10.5 мм5.1 мм4650 мАч21 ВтIPX8
Samsung Galaxy Z Fold612.1 мм5.6 мм4400 мАч25 ВтIP48
Samsung Galaxy Z Fold Special10.6 мм4.9 мм4400 мАч25 ВтIP48
HONOR Magic V39.3 мм4.4 мм5150 мАч66 ВтIPX8
Tecno Phantom V Fold212 мм6.1 мм5750 мАч70 ВтНет
OnePlus Open / Oppo Find N311.7 мм5.8 мм4805 мАч67 ВтНет
Xiaomi Mix Fold 49.5 мм4.6 мм5100 мАч67 Вт
Vivo X Fold3 Pro11.2 мм5.2 мм5700 мАч100 Вт

Добрались ли мы до момента, когда «раскладушки» сравнялись в своих габаритах с обычными смартфонами? Кажется, да. В сложенном состоянии Mate X6 не больше, чем тот же Pura 70 Ultra в чехле. И это при наличии испарительной камеры в составе многоступенчатой системы охлаждения и соразмерным аккумулятором.

И чем же пожертвовали взамен? Ну, вы ведь не наивные и знаете, что чем-то, небось, пришлось пожертвовать? Увы, но да. Пятикратный перископический оптический зум, который удавалось сохранить и в Mate X3, и в Mate X5, в Mate X6 превратился в четырехкратный (эквивалентное фокусное расстояние зум-модуля снизилось со 125 мм до 90 мм). Опять же, это лучше, чем 3x зум в Samsung Fold6. И большего оптического зума ни у какого складного смартфона с аналогичной толщиной нет.

СмартфонСветосила основной тыльной камеры (меньше — лучше)Оптический зум телефото-камеры
HUAWEI Mate X6f/1.4-f/4.0
Google Pixel 9 Pro Foldf/1.7
Samsung Galaxy Z Fold6f/1.8
Samsung Galaxy Z Fold Specialf/1.8
HONOR Magic V3f/1.63.5x
Tecno Phantom V Fold2f/1.92x
OnePlus Open / Oppo Find N3f/1.73x
Xiaomi Mix Fold 4f/1.72x + 5x
Vivo X Fold3 Prof/1.73x

Зато это с лихвой компенсировали добавлением 10-ступенчатой переменной диафрагмы f/1.4-f/4.0 в основную камеру. На практике это дает качественный эффект размытия дальнего плана и высокую светосилу для съемки в темноте.

HUAWEI Mate X6

HUAWEI Mate X6

© Ferra.ru

Несмотря на потери в кратности зума, дальнобойной оптике в Mate X6 есть чем удивить. Зум-модуль смартфона позволяет снимать макро на расстоянии до 5 см от объекта, добавляя больше глубины резкости после съемки. Для телефото-сенсора применяется алгоритм, объединяющий несколько кадров, что позволяет увеличить глубину резкости за счет изменения положения мотора фокусировки.

А ещё на каждый из сенсоров основной камеры можно вести съемку в RAW. То есть у вас раскладной смартфон с функциями Pro-камеры. Это если вы журналист, путешественник или прочий корреспондент, где иногда попадаешь в центр событий, а беззеркалки под рукой нет и надо что-то как можно более качественно снять на то, что в наличии.

С такой оптикой, как тут, это имеет реальный практический смысл.

RYYB вместо RGB и гиперспектральный сенсор в придачу

Все три основных RYYB-сенсора смартфона работают по принципу, который сильно отличается от традиционного способа работы RGB-матриц.

RGB-сенсоры используют фильтры для каждого пикселя, где одни пиксели пропускают только красный свет, другие — зеленый, а третьи — синий. Это позволяет создать цветное изображение, но зеленый цвет занимает больше места из-за чувствительности человеческого глаза к зеленому. Соотношение фильтров обычно составляет 1:2:1 (R:G:B).

HUAWEI Mate X6

HUAWEI Mate X6

© Ferra.ru

RYYB-сенсоры вместо зеленых фильтров используют желтые, при этом соотношение становится 1:2:1 (R:Y:B). Желтый фильтр пропускает как красный, так и зеленый свет, что увеличивает общую светочувствительность сенсора, так как желтый пиксель собирает больше фотонов, чем если бы был использован только зеленый или красный фильтр. Это особенно полезно в условиях низкой освещенности, так как сенсор может захватывать больше света.

Mate X6 отлично работает и с цветом изображений. Для этого в него встроили отдельный гиперспектральный сенсор, который превосходит и обычные RGB-сенсоры, призванные улавливать только три цветовых канала, и 10-канальные мультиспектральные сенсоры цветовой температуры. У этого сенсора — больше полутора миллионов спектральных каналов.

На деле это дает естественную цветопередачу даже в самых скудных условиях освещения: и с тусклыми теплыми лампами дома, и под уличными фонарями.

Многозадачность выходит на новый уровень

Казалось бы, как можно упростить работу с несколькими приложениями на одном квадратном экране? Поделить его на две части? Слишком банально, и такое есть уже у каждого производителя.

В отличие от предыдущих моделей, где обычно можно было использовать разделение экрана и добавлять какие-то приложения поверх отдельными виджетами, Mate X6 позволяет открыть три приложения в трех полноразмерных отдельных окнах на большом складном экране.

Складной смартфон с самыми качественными камерами — HUAWEI Mate X6
© HUAWEI

Достаточно запустить любое приложение, смахнуть его вверх с удержанием до появления полупрозрачного поля по центру и выбрать еще одно нажатием по нему на рабочем столе. Затем можно нажать на индикатор выбранных экранов сверху и добавить еще одно приложение. Переключаться между ними можно двигая небольшую вертикальную полоску между экранами.

И сразу же предвосхищая вопросы в комментариях: да, этот режим поддерживает перетаскивание текста, изображений и документов между окнами, что упрощает работу с данными. Например, можно перетащить изображение из браузера в приложение для редактирования фотографий или текст из заметок в электронную почту. Удобно? Более чем.

Когда можно купить?

Смартфон можно предзаказать уже сейчас по цене от 190 тысяч рублей во всех крупных сетевых магазинах электроники в России и в официальном магазине HUAWEI тоже. В период с 13.12.24 по 09.01.25 при заказе смартфона покупателям выдадут в подарок умные часы HUAWEI WATCH GT 5. Гарантия на смартфон, кстати, составляет 18 месяцев, в которые входят 6 месяцев бесплатной гарантии на защиту экрана. А по предзаказу — 12 месяцев бесплатной гарантии на дисплей.

Когда обзор?

Делаем же, ну! Как только — так сразу, замеры нужно провести и так далее. Но вопросы по смартфону можете задавать уже сейчас — ответим в комментариях по мере возможности.