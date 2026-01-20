Складной смартфон с самой качественной камерой: HUAWEI Mate X7

Что касается автономности — смартфон невероятно живучий, причём, как в сложенном, так и в разложенном состоянии. Но разумеется чем больше экран, тем больше и энергопотребление, поэтому разложенный HUAWEI Mate X7 разряжается быстрее чем сложенный, но даже так его хватает на сутки обычного использования без проблем.

Камера

В общем-то то, что смартфоны HUAWEI славятся своими камерами, вы знали и раньше. Другой вопрос, что частенько бывала ситуация, когда у конкурентов камеры не хуже, чем в аналогичном смартфоне HUAWEI, но, например, процессоры мощнее. И т.д. То есть недостаточно быть «на равных» по камере — нужно чем-то превосходить конкурентов, чтобы покупали именно твой смартфон.

И так оно есть в смартфонах-моноблоках, где по качеству камер постоянно идёт борьба и заметный прогресс (если вы посмотрите на характеристики камеры HUAWEI Pura 80 Ultra, у вас исчезнут вопросы по поводу того, «а что там новенького и есть ли отличия от конкурентов?».

А вот в складных флагманских смартфонах долгое время камеры были почти равны по качеству: ну то есть вы могли купить смартфон HUAWEI, Samsung, HONOR, Oppo, Vivo, OnePlus — и всё оно фотографировало примерно одинаково. Да, с мелкими фирменными отличиями, но не настолько, чтобы сказать «это совсем другой уровень!» о каком-то одном смартфоне в сравнении с остальными. Более того: это всегда были камеры не от «самых флагманских» смартфонов (уровня Samsung Galaxy S25 Ultra или iPhone 17 Pro Max), а от «младших флагманских смартфонов» — ну то есть камеры были заимствованы у смартфонов уровня Samsung Galaxy S25+, или уровня HUAWEI Pura 70 и т.д., но не от более крутых моделей.

Но во второй половине 2025 года лёд тронулся, господа присяжные заседатели:

Первым камеры «переобул» Самсунг: если в Galaxy Z Fold6 стояла основная камера, грубо говоря, уровня Galaxy S25+, то в Galaxy Z Fold7 перекочевала абсолютно та же 200-мегапиксельная камера Samsung HP2, которая установлена в Samsung Galaxy S25 Ultra

А теперь ощутимо более качественную камеру в свой складной смартфон установил HUAWEI. Понятное дело, что не от Pura 80 Ultra (тогда складной смартфон получился бы слишком толстым), но это, грубо говоря, основная камера качеством немного выше, чем у упомянутых выше Samsung Galaxy S25 Ultra или iPhone 17 Pro Max. Чуть больше сенсор, чуть светосильнее оптика (и диафрагма изменяемая, чтобы камера не «мылила» фон почём зря, когда не нужно.

И если вы уже там начинаете зевать и подумываете этот абзац перематывать, потому что «Ну а что тут такого? Да, понемногу развиваются камеры смартфонов, тоже мне…», то вы не поняли: это (новые HUAWEI и Samsung) ПЕРВЫЙ раз в истории смартфонов, когда в складные модели поставили ПОЛНОЦЕННО ФЛАГМАНСКИЕ камеры уровня лучших моделей смартфонов-моноблоков. Не вторых-третьих по уровню флагманов (как Galaxy S25+), а прям самых дорогих.

Ладно, табличкой будет понятнее: