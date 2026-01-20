Складной смартфон с самой качественной камерой: HUAWEI Mate X7

Складной смартфон с самой качественной камерой: HUAWEI Mate X7И один из самых тонких
Внешний вид
Складные смартфоны сегодня делятся на три типа: те, которые превращаются в мини-планшеты (фолды), те, которые похожи на складное зеркальце (флипы) и «трикладушки». HUAWEI Mate X7 относится к первому типу.
Соответственно, у него два экрана. Один снаружи, который работает когда смартфон сложен и больше похож на типичный моноблок с толщиной 9,5 мм. Это, кстати, не так уж много: мой личный Samsung Galaxy S24 Ultra имеет толщину 8,6 мм. Но по меркам складных смартфонов он очень тоненький: более тонких смартфонов такого форм-фактора практически нет. А те, которые есть, достигают этого за счёт ощутимо «срезанной» ёмкости аккумулятора:
|Смартфон
|Толщина в сложенном состоянии
|Толщина в разложенном состоянии
|Ёмкость аккумулятора
|Мощность проводной зарядки
|Водозащита
|HUAWEI Mate X7
|9.5 мм
|4.5 мм
|5600 мАч
|66 Вт
|IP59
|Samsung Galaxy Fold7
|8.9 мм
|4.2 мм
|4400 мАч
|25 Вт
|IP48
|Google Pixel 10 Pro Fold
|10.8 мм
|5.2 мм
|5015 мАч
|30 Вт
|IP68
|Oppo Find N5
|8.9 мм
|4.2 мм
|5600 мАч
|80 Вт
|IPX9
|HONOR Magic V5
|9.0 мм
|4.2 мм
|5820 мАч
|66 Вт
|IP59
|Vivo X Fold5
|9.2 мм
|4.3 мм
|6000 мАч
|80 Вт
|IP59
В общем, Oppo и Vivo разве что интереснее по этой части ощутимо (но в глобальной версии в РФ не продаются, только с доставкой из Китая с большой пошлиной, и только китайские версии — с иероглифами, неотключаемым китайским антивирусов, без поддержки российской агрегации частот 4G и другими мелкими проблемами). Ну и HONOR в России неплохо выглядит по соотношению ёмкости аккумулятора и компактности (но у него, забегая наперёд, немного хуже камеры). В целом — нормально-достойно всё по компактности у нового HUAWEI.
Но в целом толщина фолдов имеет значение только в сложенном состоянии. В разложенном они одинаково супер-тоненькие всегда.
Второй экран — складной, с изгибом посередине. Он автоматически активируется когда вы раскладываете смартфон и соответствующим образом подстраивается интерфейс. Сам же изгиб тут почти не заметен, если вы только специально не решите его разглядывать. Это уже далеко не первый фолд, который у меня в руках на длительном тестировании, и я давно привык не замечать изгиб.
Удобно ли держать смартфон в руке? Это вопрос субъективный. В любом случае поначалу непривычно, но у меня так и с моей «лопатой» S24 Ultra было. Короче, если вас устраивают размеры какого-нибудь iPhone 17 Pro Max, Samsung Galaxy S25 Ultra или подобных «лопат», то размеры Mate X7 вас тоже устроят — он от стандартных «полноразмерных» флагманских смартфонов габаритами практически не отличается.
Сканер отпечатков пальцев здесь есть, но как и водится в фолдах, он встроен в кнопку питания/блокировки, а не в экран. Почему? Ну, потому что иначе пришлось бы встраивать датчик в оба экрана, а то какой смысл. Не будешь же специально для разблокировки смартфона раскладывать или складывать экран.
Ещё у смартфона есть небольшой и тонкий пластиковый бампер с подставкой. Причём, подставка поворачивается на 270 градусов, и с ней смартфон в разложенном виде можно ставить на стол в двух разных ориентациях.
Держится не прям очень надёжно, но всё-таки держится.
Этот бампер я носил во время теста постоянно, тем более, он повторяет текстуру спинки самого смартфона. Вот за это производителю отдельное спасибо!
Экраны
Чем отличаются складные смартфоны опытных производителей от неопытных — стабильностью, которая, как говорят, признак мастерства (в данном случае — качества). Оба экрана — и внешний, и внутренний — обладают плюс-минус одинаковыми параметрами яркости, цветопередачи, частоты обновления, да и плотность пикселей одинаковая. При переходе с одного на другой не возникает ощущения, что один показывает лучше (я встречал такое в фолдах не раз, причём не только в складных Infinix или Tecno, но и у крупных китайских брендов — внешний экран нередко оказывается с более крутой цветопередачей, чем внутренний или с более высокой плотностью пикселей), разница только в размере и соотношении сторон. Ну и в том, сколько информации помещается на одном и другом.
|Внешний экран
|Внутренний экран
|Максимальный уровень яркости (авто макс./ручн. макс./мин.)
|1250/575/1,83
|1180/579/1,91
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|100%
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|2,68
|2,73
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7000К
|7000К
По запасу яркости оба дисплея Mate X7 выступают примерно на среднем уровне среди всех выпущенных в 2025-2026 складных смартфонов. У Samsung дисплеи чуть-чуть ярче (1400 нит), у HONOR примерно такие же, у Pixel и Vivo — ощутимо ярче (1800 нит). Но, во-первых, напомню, что вся эта пиковая яркость в тысячи кд/м2 — это на короткое время, в особых условиях, при включенной тёмной теме. Во-вторых, яркость свыше 1000 кд/м2 для OLED-экрана уже обычно нормально воспринимается даже на улице днём. Тем более, когда площадь внутреннего экрана настолько здоровенная.
Ну то есть да, не рекорд, но уже такой уровень, при котором к читаемости вопросов нет в любых условиях.
Интерфейс
Глобальная версия HUAWEI Mate X7 работает на EMUI, являющейся форком Android, но без встроенных сервисов Google. Впрочем, эти самые сервисы в полном объёме поставить всё-таки можно (в том числе Android Auto) благодаря установке microG Services и GBox — всё это доступно буквально в пару кликов, причём, с самого телефона. Кстати, и eSIM в новых флагманских смартфонах HUAWEI тоже теперь есть и работает (в моделях, вышедших до Mate 70 Pro, eSIM не было.
Так или иначе, все Android-приложения здесь работают, а ставить их можно из App Gallery, GBox (имеющий доступ к Google Play), Rustore и т.п.
Большинство стандартных приложений отлично адаптированы под внутренний экран. Например, клиенты почты и мессенджеры могут работать в две колонки. А ещё тут удобно пользоваться многооконным режимом.
Как правило, при раскладывании или складывании смартфона, приложения автоматически подстраивают интерфейс, но бывают нюансы: иногда при раскладывании/складывании неправильно перерисовывается приложение Вконтакте, но оно так и на других складных смартфонах работает.
Производительность и автономность
В HUAWEI Mate X8 установлен 9-ядерный процессор Kirin 9030 Pro и GPU Maleoon 935. Всё это «железо» выбивает чуть более 1,5 млн баллов в AnTuTu, что с одной стороны не очень много по меркам флагмана, а с другой стороны — у ближайшего конкурента в виде Google Pixel 10 Pro Fold всё так же, хоть и процессор другой. По большому счёту, это процессор уровня Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 или MediaTek Dimensity 9300.
Для игр бывают варианты и получше, а вот приложения все «летают». Хотя и с играми всё зависит от того, в какой стране была создана игра — в китайской Genshin Impact я на HUAWEI Mate X7 играл с высокими настройками графики и в 60 фпс. Причём на внутреннем экране. Всё потому, что в Китае HUAWEI — супер-популярный бренд смартфонов, поэтому игры под него «вылизывают»-оптимизируют, даже если процессоры не рекордно мощные.
Хотя надо отметить, что далеко не все игры хорошо подходят для игры на внутреннем экране складных смартфонов — иногда удобнее играть на внешнем. Тот же Геншин отлично выглядит на раскладушках, но угол обзора по горизонтали становится слишком узким. А вот для каких-нибудь стратегий это идеальный формат.
Что касается автономности — смартфон невероятно живучий, причём, как в сложенном, так и в разложенном состоянии. Но разумеется чем больше экран, тем больше и энергопотребление, поэтому разложенный HUAWEI Mate X7 разряжается быстрее чем сложенный, но даже так его хватает на сутки обычного использования без проблем.
Камера
В общем-то то, что смартфоны HUAWEI славятся своими камерами, вы знали и раньше. Другой вопрос, что частенько бывала ситуация, когда у конкурентов камеры не хуже, чем в аналогичном смартфоне HUAWEI, но, например, процессоры мощнее. И т.д. То есть недостаточно быть «на равных» по камере — нужно чем-то превосходить конкурентов, чтобы покупали именно твой смартфон.
И так оно есть в смартфонах-моноблоках, где по качеству камер постоянно идёт борьба и заметный прогресс (если вы посмотрите на характеристики камеры HUAWEI Pura 80 Ultra, у вас исчезнут вопросы по поводу того, «а что там новенького и есть ли отличия от конкурентов?».
А вот в складных флагманских смартфонах долгое время камеры были почти равны по качеству: ну то есть вы могли купить смартфон HUAWEI, Samsung, HONOR, Oppo, Vivo, OnePlus — и всё оно фотографировало примерно одинаково. Да, с мелкими фирменными отличиями, но не настолько, чтобы сказать «это совсем другой уровень!» о каком-то одном смартфоне в сравнении с остальными. Более того: это всегда были камеры не от «самых флагманских» смартфонов (уровня Samsung Galaxy S25 Ultra или iPhone 17 Pro Max), а от «младших флагманских смартфонов» — ну то есть камеры были заимствованы у смартфонов уровня Samsung Galaxy S25+, или уровня HUAWEI Pura 70 и т.д., но не от более крутых моделей.
Но во второй половине 2025 года лёд тронулся, господа присяжные заседатели:
-
Первым камеры «переобул» Самсунг: если в Galaxy Z Fold6 стояла основная камера, грубо говоря, уровня Galaxy S25+, то в Galaxy Z Fold7 перекочевала абсолютно та же 200-мегапиксельная камера Samsung HP2, которая установлена в Samsung Galaxy S25 Ultra
-
А теперь ощутимо более качественную камеру в свой складной смартфон установил HUAWEI. Понятное дело, что не от Pura 80 Ultra (тогда складной смартфон получился бы слишком толстым), но это, грубо говоря, основная камера качеством немного выше, чем у упомянутых выше Samsung Galaxy S25 Ultra или iPhone 17 Pro Max. Чуть больше сенсор, чуть светосильнее оптика (и диафрагма изменяемая, чтобы камера не «мылила» фон почём зря, когда не нужно.
И если вы уже там начинаете зевать и подумываете этот абзац перематывать, потому что «Ну а что тут такого? Да, понемногу развиваются камеры смартфонов, тоже мне…», то вы не поняли: это (новые HUAWEI и Samsung) ПЕРВЫЙ раз в истории смартфонов, когда в складные модели поставили ПОЛНОЦЕННО ФЛАГМАНСКИЕ камеры уровня лучших моделей смартфонов-моноблоков. Не вторых-третьих по уровню флагманов (как Galaxy S25+), а прям самых дорогих.
Ладно, табличкой будет понятнее:
|Смартфон
|Сенсор основной камеры (чем меньше цифра после дроби — тем лучше)
|Светосила (меньше — лучше)
|HUAWEI Mate X7
|1/1.28”
|f/1.5 – f/4.0
|Samsung Galaxy Z Fold7
|1/1.3”
|f/1.7
|Google Pixel 10 Pro Fold
|1/2.0”
|f/1.7
|Samsung Galaxy Z Fold6
|1/1.57”
|f/1.8
|HUAWEI Mate X6
|1/1.56”
|f/1.4 – f/4.0
|HONOR Magic V5
|1/1.56”
|f/1.6
|Oppo Find N5
|1/1.56”
|f/1.9
|Vivo X Fold5
|1/1.56”
|f/1.6
|Xiaomi Mix Fold 4
|1/1.49”
|f/1.7
Я тут сейчас не исключительность какую-нибудь о HUAWEI вам втираю: я просто хотел показать на фоне всех современных складных смартфонов, что именно начиная с HUAWEI Mate X7 и Samsung Galaxy Z Fold7 в складные мобильники начали устанавливать полноценные по качеству съёмки камеры. Раньше для «полноценно флагманской», а не «почти флагманской» камеры вам приходилось брать вместо складного смартфона флагман-моноблок — без вариантов.
Справедливости ради, Mate X7 выпускается в варианте с двумя типами камер:
- Модели с 12 ГБ ОЗУ получили основную камеру 1/1.56" (продаются на китайском рынке, работают на HarmonyOS).
- Модели с 16 ГБ ОЗУ получили основную камеру 1/1.28" (продаются на глобальном рынке, в том числе в РФ, работают на EMUI).
А кто в итоге окажется лучше по качеству съёмки между HUAWEI Mate X7 или Samsung Galaxy Z Fold7? Ну, сравнительные тесты качества камер ещё появятся позже, но по другим смартфонам этих же брендов с такими же камерами можно сказать, что тут, как обычно, вопрос предпочтений. Samsung делает картинку чуть более серой и блеклой, зато реалистичной. Но менее детализированной. HUAWEI с помощью ИИ докручивает цветопередачу и подтягивает детализаци, чтобы «хоть щас в соцсети — обработка и фильтры не нужны!», но кому-то такой Голливуд глянцевый на фото не нравится. Мне — нравится, это не «вырвиглаз», как было на заре появления ИИ-цветопередачи в LG G7 и Huawei P20 Pro. Тут смартфоны не перебарщивают с насыщенностью и картинка в целом выглядит прилично. В общем, сами смотрите:
В смартфоне установлено в общей сложности 5 камер: одна внешняя селфи-камера (на внешнем экране), одна на внутреннем (итого две селфи-камеры), и три модуля на тыльной части смартфона: обычный ширик, сверхширик, и телевик с оптическим увеличением 3,5х.
При этом благодаря складной конструкции, как и другие фолды HUAWEI Mate X7 позволяет снимать селфи на основную камеру (тыльную) — достаточно в разложенном состоянии зайти в интерфейс приложения «Камера» и нажать соответствующую иконку. Дальше смартфон попросит развернуть его — и отобразит то что видит камера на внешнем экране. Держать не очень удобно, зато качество фото будет выше.
Впрочем, на мой взгляд, и обычные селфи-камеры дают отличное качество (они одинаковые).
Что касается тыльной камеры, то я сначала удивился, увидев в интерфейсе среди настроек зума кнопку 10х. Понятно, что цифровой зум есть везде, но что можно ожидать от смартфона, у которого максимальное оптическое увеличение — 3,5х? Оказалось, много что можно ожидать.
С зумом 10х снимок достраивается нейронкой — но это заметно в-основном если рассматривать снимки в полный размер, 1-к-1, и на большом экране. Да и то не всегда. Нейронка, судя по всему, действительно умная, различает типы поверхностей, текстур. Со шрифтами она вообще идеально работает — скажем, даже старославянский шрифт на иконах и фресках с увеличением 10х дорисовывается идеально, будто это настоящий 10-кратный оптический зум.
Чуть хуже нейронке даются лица людей и сложные текстуры тканей.
Но в целом вы можете рассчитывать на то, что зум 10х в HUAWEI Mate X7 поможет даже разглядеть какой-то текст вдали. Скажем, номер машины. Ситуации бывают разные…
Правда, где-то в 1 случае из 10 (и только при недостаточном освещении) камера даёт сбой. Внезапно появляется шевеленка, пропадаёт чёткость — ну прям как в старых мобильниках… Думаю, проблема скорее программная и её должны поправить в новых прошивках в ближайшем будущем.
По видео, кстати, тут тоже всё отлично. В том числе отработка 10х зума и даже при недостаточном освещении! Я попробовал зум на концерте и остался им более чем доволен.
© Вот так снимает видео камера HUAWEI Mate X7 (в основном тут режим 4K при 60 кадрах в секунду)
Конкуренты
|HUAWEI Mate X7
|Samsung Galaxy Z Fold7
|Google Pixel 10 Pro Fold
|Операционная система
|HarmonyOS 6.0 + EMUI 15
|Android 16 + One UI 8
|Android 16
|Экран внешний
|6,49'', 1080x2444 пикс., LTPO OLED, 120 Гц, 412 ppi
|6,5'', 1080x2520 пикс., LTPO AMOLED 2X, 120 Гц, 422 ppi
|6,4'', 1080x2364 пикс., OLED, 120 Гц
|Экран внутренний
|8'', 2210х2416 пикс., LTPO OLED, 120 Гц, 412 ppi
|8'', 1968х2184 пикс., LTPO AMOLED 2X, 120 Гц, 368 ppi
|8'', 2076х2152 пикс., LTPO OLED, 120 Гц, 374 ppi
|Процессор
|Kirin 9030 Pro, 9 ядер
|Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite, 2x Oryon V2 Phoenix L 4,47 ГГц + 6x Oryon V2 Phoenix M 3,53 ГГц
|Google Tensor G5, 1x Cortex-X4 3,78 ГГц + 5x Cortex-A725 3,05 ГГц + 2x Cortex-A520 2,25 ГГц
|Графика
|Maleoon 935
|Adreno 830
|PowerVR DXT-48-1536
|Оперативная память
|16 Гбайт
|12/16 Гбайт
|16 Гбайт
|Накопитель
|512 Гбайт, UFX 4.x
|256/512/1024 Гбайт, UFS 4.0
|256/512/1024 Гбайт
|Связь
|5G, LTE, NFC, Wi-Fi ac/6/7, Bluetooth 6.0, GPS, GLONASS, BeiDou, USB 3.1, DP 1.2
|5G, LTE, NFC, Wi-Fi ac/6e/7, Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, BeiDou, USB 3.2, OTG
|5G, LTE, NFC, Wi-Fi ac/6e/7, Bluetooth 6.0, GPS, GLONASS, BeiDou, USB 3.2
|Основная камера
|Основная тройная: 50 Мп f/1,5 сенсор 1/1,28'' OIS + оптический зум 3,5х 50 Мп f/2,2 OIS + сверхширик 40 Мп f/2,2, съёмка видео до 4K/60 к/с
|Основная тройная: 200 Мп f/1,7 сенсор 1/1,3'' OIS + оптический зум 3х 10 Мп f/2,4 сенсор 1/3,94'' OIS + сверхширик 12 Мп f/2,2 сенсор 1/2,55'', съёмка видео до 8K/30, 4K/60 к/с
|Основная тройная: 48 Мп f/1,7 сенсор 1/2,0'' OIS + оптический зум 5х 10,8 Мп f/3,1 сенсор 1/3,2'' OIS + сверхширик 10,5 Мп f/2,2 сенсор 1/3,4'', съёмка видео до 4K/60 к/с
|Селфи-камера
|Внутренняя: 8 Мп, f/2,2; внешняя: 8 Мп, f/2,4, съёмка видео до 4K/60
|Внутренняя: 10 Мп, f/2,2; внешняя: 10 Мп, f/2,2, съёмка видео до 4K/60
|Внутренняя: 10 Мп, f/2,2; внешняя: 10 Мп, f/2,2, съёмка видео до 4K/60
|Аккумулятор
|5600 мАч
|4400 мАч
|5015 мАч
|Зарядка
|66 Вт проводная + 50 Вт беспроводная
|25 Вт проводная QC2.0 + 15 Вт беспроводная
|30 Вт проводная PPS + 15 Вт беспроводная Qi2
|Размеры (сложен)
|156,8х73,8х9,5 мм
|158,4х72,8х8,9 мм
|155,2х76,3х10,8 мм
|Размеры (разложен)
|156,8х144,2х4,5 мм
|158,4х143,2х4,2 мм
|155,2х150,4х5,2 мм
|Масса
|236 г
|215 г
|258 г
|Класс защиты
|IP58/IP59
|IP48
|IP68
|Цена
|от 130 тысяч рублей
|от 100 тысяч рублей
Samsung Galaxy Z Fold7
Это один из самых тонких и лёгких складных смартфонов, к тому же с равной по качеству с Mate X7 основной камерой и радикально более мощным процессором.
Но ничего не даётся даром:
-
Аккумулятор тут урезанный. Если у HUAWEI аккумулятор 5600 мАч, то здесь 4400. Супер-технологичный-экономичный дисплей и менее прожорливый (при умеренной нагрузке) 3 нм процессор Qualcomm вместо 6 нм процессора Kirin позволяет избежать трагедии и в целом где-то Самсунг по автономности держится, как держался бы HUAWEI Mate X7, будь у него 5200 мАч. Но всё это спроектировано, как вы знаете, очень «на тоненького», вся магия менее прожорливой настройки Android улетучивается с поздними версиями прошивок, а изначально маленький аккумулятор после года эксплуатации «сдуется» по ёмкости до совсем уж неприличных значений. Не верите — ну, спросите у людей с б/ушными компактами Galaxy S24 (а лучше — если это бывший владелец компактного Galaxy S10e), что бывает, когда смартфон Samsung с уменьшенной ёмкостью аккумулятор переходит из нового состояния в б/ушное.
-
Зарядка медленнее. HUAWEI Mate X7 заряжается с 0% до 100% (5600 мАч) за 44 минуты. Самсунг заряжает свои 4400 мАч с 0% до 100% за полтора часа, то есть 90 минут. Впрочем, это мелочи, можно пренебречь.
-
Защита от пыли тут минимальная (в спецификации IP48 первая цифра — класс защиты от пыли, вторая — от воды)
-
Процессор в рабочей нагрузке... не быстрее! Это было прогнозируемо, что засунутый маркетологами Snapdragon 8 Elite в сверхтонкий складной смартфон будет перегреваться как мразь, но теперь есть наглядное подтверждение: GSMArena протестировали оба смартфона в часовой нагрузке. Я изначально собирался в этом абзаце писать, что Самсунг быстрее, чем HUAWEI, даже с учётом перегрева и потери производительности, но в долгосроке ситуация выглядит вот так:
Не, понятное дело, что «в моменте» по скорости запуска приложений, либо в играх (там не настолько жестокая нагрузка, как все думают) Самсунг всё равно будет немного бодрее, чем Mate X7, но вот при съёмке видео вдолгую, либо если захотите на смартфоне подфотошопить фотку, подправить видео или, не дай бог, нейросетью что-то сгенерировать (прям на мобильнике, а не готовое из интернета получить), то Samsung быстро доходит до точки кипения и замедляется, в то время как HUAWEI будет работать примерно на 10% быстрее, но без перегрева.
А в краткосрочных бенчмарках (выше, в разделе о производительности) всё, конечно, гораздо кучерявее выглядело...
Тем не менее, Самсунг всё равно очень хороший смартфон, если вам нужен тоненький-претоненький, при этом быстрый мобильник с отличной основной камерой. Теоретически, по зуму HUAWEI чуть впереди, но в разумных пределах (до зума 5x) разница не столь велика, а в целом смартфоны по качеству съёмки близки, поэтому тут надо брать того, кто будет дешевле, либо по соображениям «этот компактнее, а этот зато дольше от аккумулятора работает». Кому что.
Google Pixel 10 Pro Fold
Лучшая защита от пыли среди упомянутых сегодня моделей, но самые крупные габариты и масса. Производительность — на уровне HUAWEI Mate X7. Главное преимущество смартфонов Google Pixel — фирменные алгоритмы камеры (на уровне HUAWEI, впрочем) и всегда свежая версия Android. Но внешность их фолдов мне кажется сильно на любителя.
Итого
Определённо и объективно HUAWEI Mate X7 — один из лучших современных складных смартфонов по схеме Fold (т.е. таких, которые складываются из двух половинок и превращаются в почти квадратный планшет). Чем традиционно слабы фолды? Медленная зарядка, камера слабее чем в других флагманах. Но HUAWEI Mate X7 уверенно держится и по этим параметрам тоже, предлагая пользователю все преимущества форм-фактора фолда с отличным, чётким и ярким, внутренним экраном, а также с массой и толщиной в сложенном состоянии сравнимой с обычным крупным смартфоном.
Другое дело — цена. На момент написания этого текста цена HUAWEI Mate X7 пока неизвестна, но памятуя прошлое, стоить смартфон будет дороже Google Pixel 10 Pro Fold, да и наверняка дороже, чем Samsung Galaxy Z Fold7, который в среднем более привычен пользователям Android (но с таким маленьким аккумулятором брать его страшновато, честно говоря).
В общем, Mate X7 прекрасен тем, что это складной смартфон ВООБЩЕ без недостатков складного смартфона: если вы не хотите трикладушку, а хотите складной смартфон привычного типа, но чтобы камера/автономность были на уровне, пока это лучший вариант по совокупным качествам.
Когда мы узнаем цену — статья будет дополнена.
- Топовая камера
- Мощная проводная и особенно беспроводная зарядка
- Отличные экраны — как внешний, так и внутренний (лучше, чем у ближайших конкурентов)
- Хорошая автономность
- Процессор на уровне Google Pixel 10 Pro Fold, есть конкуренты и побыстрее
- Переход с «гугловского» Android может быть непривычен