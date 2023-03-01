Насколько дольше работает смартфон без Google-сервисов? У нас есть наглядный пример

Смартфон-старообрядец — давно ли вы видели мобильники со сканером отпечатков на задней спинке вместо боковой клавиши?

А ещё он настоящий Xiaomi идеологический — дешёвый, страшненький внешне (корпус на оф.фотках выглядит хорошо, а вживую — мыльница из Fix Price), но с очень мощным процессором (на 30% быстрее, чем процессор в Realme C33 или Huawei nova Y61), неплохим по яркости экраном, хорошей автономностью и, опять же, тройным слотом microSD и 2x SIM.

Заряжается при помощи разъёма Type-C, но кушает не более 18 Вт, поэтому, опять же, хуавей со своим 1:40 для зарядки с 0% до 100% побыстрее будет, чем этот со своими эдак 2.5 часами на полную зарядку.

Итого

В отличие от какого-нибудь Tecno с их «смотрите, мы засунули 7000 мАч в смартфон!», Huawei никогда не пиарил себя как производителя мобильников супер-автономностью. Обычно про Huawei мы знали, что у него китайские, но быстрые процессоры и хорошие камеры.

Но вот перед нами nova Y61 и у неё картина другая: это именно что супер-выносливый смартфон (как для 5000 мАч и за свою цену), симпатичный внешне, по процессору... ни хороший, ни плохой, а на уровне остальных мобильников за 10 тысяч рублей в оф.рознице. И с самой быстрой зарядкой среди конкурентов.

При этом яркости экрана в нём не досыпали, на тройной слот поскупились (владельцам двух SIM придётся куковать с 64 ГБ без возможности расширения), камеры не худшие среди конкурентов, но и далеко не лучшие. И вы забываете о главном... В нём всё так же нет Google-сервисов!

Как выносливый «бабушкофон» для Ватсаппа/Одноклассников, если бабушка редко выходит из квартиры — идеально. Type-C пожилым людям с плохим зрением втыкать на заряд удобнее, чем micro-USB, автономность тут великолепная, заряжать смартфон придётся не часто. А если придётся, но бабушка забыла это сделать своевременно и вспомила только перед выходом, то он и заряжается быстрее любых других смартфонов за свои деньги.

А для всех остальных — против мощности Snapdragon 680 в Redmi 10C нет приёма. И существенных причин «превозмогать» отсутствие Google-сервисов Huawei nova Y61 тоже не предлагает.