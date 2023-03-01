Насколько дольше работает смартфон без Google-сервисов? У нас есть наглядный пример

Насколько дольше работает смартфон без Google-сервисов? У нас есть наглядный примерHuawei nova Y61
Мы прекрасно понимаем, что вы, нитакусики, в большинстве своём «никогда бы не купили смартфон без Google». Но вы не зарекайтесь — возможно, однажды у нас в России не останется другого выхода. На этот случай мы добыли на тест недорогой современный Huawei, чтобы проверить, из чего такие смартфоны сегодня состоят и как работают. А всем остальным, кто «никогда и ни за что» — добро пожаловать в параграф с замерами, чтобы оценить, насколько улучшается автономность при смене американского «Большого брата» в ядре системы на китайского.
Фото: Ferra.ru
|Huawei nova Y61
|Операционная система
|Andriod 10 + EMUI (без Google Play сервисов)
|Экран
|IPS 6.52", 720x1600, 260 ppi, 20:9, 60 Гц
|Процессор
|HiSilicon Kirin 710A, 14 нм, 8 ядер (4x Cortex-A73 2 ГГц + 4x Cortex-A53 1.7 ГГц)
|Графика
|Mali-G51 MP4
|Оперативная память
|4 ГБ
|Накопитель
|64 ГБ, UFS 2.1
|Связь
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, NFC
|Камеры
|Тыльная основная: 50 MP, f/1.8 Samsung JN1, видео 1920x1080 60 к/с
|Тыльные дополнительные : макро – 2 MP, f/2.4, сенсор глубины – 2 MP, f/2.4
|Фронтальная: 5 MP, f/2.2
|Аккумулятор
|5000 мАч, мощность зарядки – 22.5 Вт
|Размеры
|164.3x75.8x8.9 мм
|Вес
|188 грамм
|Цена
|10 тысяч рублей
Внешний вид
Матовый пластик — это клёво. Не скользит в руках, не загаживается отпечатками, даже если жёсткого поцарапать его ключами, эти царапины не видны, потому что тут вам не стекло, крышка прокрашена практически насквозь. Если вглядываться в эту краску, то
она начнёт вглядываться в вас расцветка при подробном рассмотрении похожа на ночное небо со звёздами.
А для тех кто тревожный и боится за сохранность пластмассового смартфона (или наоборот, огорчается, что смартфон пластиковый), в комплекте есть прозрачный силиконовый чехол. Мелочи? Вроде бы да, но отчасти за такие мелочи Huawei полюбили в нелёгком 2015 году, когда цены смартфонов резко рванули вверх и люди научились замечать смартфоны за пределами Samsung, LG, HTC и Sony. А сейчас даже зарядник в комплекте с некоторыми смартфонами считается привелегией...
И уж лучше такой корпус и такая расцветка, чем глянцевые стекляшки и, тем более, наркоманские окрасы-хамелеоны. Слава богу, производители переболели этой модой и теперь даже наш тестовый Huawei, один из самых дешёвых среди смартфонов крупных производителей, выглядит солидно, по меркам бюджетных смартфонов, конечно.
А блок камер — как обычно, «Давайте спишем у iPhone, но не точь-в-точь». В этом блоке, если вам любопытно, находится основной сенсор на 50 мегапикселей, сенсоры глубины, макро съемки и вспышка.
Спереди, вы не поверите, находится дисплей. А диагональ 6.5" у него — это сегодня, сколько ни возмущайтесь, уже средняя размерность.
При этом nova Y61 не особо крупная — при своих шести с половиной дюймах по ширине этот смартфон почти такой же, как 6.1" в компактных Samsung Galaxy S23 и iPhone 14. Просто экран намного вытянут в длину — если у вас до этого был компактный смартфон, с непривычки будете «лазать» пальцами по корпусу вверх-вниз, чтобы дотянуться до шторки уведомлений. Ну, зато сканер отпечатков в клавише включения всегда под рукой.
Лоток nano-SIM и microSD комбинированный — то есть придётся выбирать чай либо без сахара (1x SIM и microSD), либо без заварки (2x SIM и встроенные 64 ГБ без возможности вставить карту памяти), это печально. В остальном всё ок — разъём зарядки здесь современный, USB Type-C, разъём 3,5 мм для проводных наушников тоже на месте.
Смартфон приятный внешне, взятой на сдачу от Доширака дешманской погремухой не выглядит.
Нормальный смартфон, с варочной панелью сзади, как iPhone завещал
Дисплей
Первое, что бросается в глаза на дисплее — подбородок. Я, конечно, не ожидал супер-безрамочности за 10 тысяч рублей, но даже при вытянутом и якобы заполняющем почти всю лицевую панель дисплее 20:9 нижняя грань прям толстенная.
И это смущает не только меня. Маркетологи из Huawei сознательно ретушируют его на собственном сайте и уменьшают реальный размер, будто инстаграмщицы (экстремистские и запрещённые), уменьшающие себе второй подбородок на селфи.
Никакой трагедии в нижней рамке нет, просто закосить под владельца смартфона среднего класса у вас уже не получится — за 30 тысяч сейчас уже выпускают смартфоны с натянутыми по самые края передней панели дисплеями.
Видел в интернете обзор этого смартфона, где достопочтенный джентльмен намерил в дисплее 450 нит яркости. И я чёт не особо понимаю, как ему это удалось?
Нет, де-юре Huawei обещает «до 450 яркости» для дисплея этой модели. Только в понятии производителей «до» — это «в авто-режиме, когда ты лежишь под солнцем Монако и его лучи фигачат прямо в датчик освещения. И у смартфона при этом хватает заряда, а ещё он не перегрелся и может позволить себе выкрутить энергопотребление дисплея на максимум». Отсюда и всякие 800/1000/1300 нит, которые вам обещают во флагманах, хотя по факту хрен вы их когда увидите, кроме исключительных случаев, и свыше 600 нит в обычных условиях вам не видать даже в смартфонах за 100 тысяч рублей.
Ну а в nova Y61... мы намерили 350 нит в ручном режиме. И это означает, что в авто-режиме иногда, «через не могу», смартфон сможет выжимать из себя 420 нит яркости. Может даже 450. Но по факту в солнечную погоду яркость будет плясать около 400 нит.
Маловато будет, честно говоря. Это не самый слабый по яркости дисплей в бюджетных смартфонах, но почти у всех конкурентов он ярче.
|Смартфон
|Яркость дисплея в ручном режиме
|Контрастность
|Huawei nova Y61
|350 кд/м2
|1500:1
|Xiaomi Poco M4 5G
|330 кд/м2
|1600:1
|Samsung Galaxy A04s
|390 кд/м2
|1600:1
|Infinix Smart 6 Plus
|430 кд/м2
|1500:1
|Realme C31
|420 кд/м2
|1900:1
|Xiaomi Redmi 10C
|400 кд/м2
|1200:1
Что это означает на практике? В помещении — нормально (вы же не гоняете как контуженный со специально выкрученной на максимум яркостью экрана в спальне при естественном уличном свете?).
На улице — так себе. Тот случай, когда в солнечную погоду захочется прикрыть дисплей ладошкой, чтобы было лучше видно. Возможно, я зажрался, но как-то уже давно не этим не занимался...
8500K стрёмно выглядят на этой картинке, но на дисплее Huawei nova Y61 особо не смущают, пока не замеришь их колориметром
fonelight.com
Цветопередача — вроде бы и синеватая, но вживую особо по глазам не бьёт — без приборов так и не скажешь, что белый цвет на экране не совсем белый, а 8500K.
|Характеристики
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|350/1,92 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1500:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|~80%
|DeltaE (меньше = лучше)
|7.80
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|8500К
А вот что может вызвать усталость глаз — разрешение HD+ в играх с множеством мелких объектов на экране. В них картинка буквально «сыплется» на пиксели, которые при всём желании не замечать просто не получится.
Ferra.ru
А так-то углы обзора отличные, на нажатия реагирует нормально, в помещениях — хороший дисплей бюджетного смартфона. Но яркости маловато, будем откровенны.
Из хорошего: заводская пленка, которая защитит стекло от лишних царапин. С учётом того, что и чехол-бампер в комплекте, смартфон практически из коробки более-менее защищён от царапин и, даже в некоторой степени, ударов.
Автономность и производительность
Ох... ну, что тут сказать, кроме:
сами знаете, на базе чего мем
Kirin 710 вышел в 2018 году, почти пять лет тому назад. На тот момент это был современный процессор на грани бюджетного и среднего классов — как сейчас MediaTek Dimensity 1080 в каком-нибудь Realme 10 Pro+ или Snapdragon 778G в Samsung Galaxy A73. То есть ещё не уровень каких-нибудь старых флагманов наподобие Snapdragon 860 или 870, но уже весьма хорошо.
А потом США ввели в отношении Huawei санкции в том же 2018 году и поэтому плановый переход на Kirin 810 для новых смартфонов толком не состоялся. Какое-то количество мобильников на нём произвели, но их очень мало в природе.
В итоге Kirin 710 — как ВАЗ 2121 «Нива». Очень клёвый на момент выхода, но настолько задержался на конвейере (и при выпуске на новом заводе стал именоваться Kirin 710A), что перешёл в разряд «какой-нибудь процессор для бюджетного смартфона». По производительности его ближайшие конкуренты на сегодня Mediatek Helio G35/G37 — и Unisoc Tiger T606/T610/T612/T616 на смартфонах примерно такой же ценовой категории.
Игры на таком смартфоне точно лучше не запускать. Нет, вы можете даже побегать в Genshin Impact на минимальной детализации графики. Но выглядеть это будет как привет из эпохи Sony PlayStation 1, когда у главных героев были пиксельные угловатые морды лица. Ну и на дисплее HD+ графика выглядит сама по себе не очень отчётливо.
Зато насколько же это выносливый смартфон! Автономность меня нереально порадовала, особенно после моего компактного, но дохлого по времени работы от аккумулятора Samsung Galaxy S22, которым я пользуюсь в обычной жизни. Y61 благодаря своей батарейке на 5000 мАч и нетребовательному процессору в наших замерах смог продержаться 10 часов в «серьезных» 3D-играх, за 25 часов почти успел дважды прочитать второй том «Войны и мира» и 17 часов подряд воспроизводил видео и фильмы.
Да, мы замеряем автономность на 200 кд/м2 из 350 кд/м2 максимальных (чтобы даже смартфоны с самым тусклым экраном вписались в замеры), зато все смартфоны в тесте в равных условиях.
И... выносливее этого бюджетного Хуавея либо смартфоны с AMOLED-дисплеем, либо смартфоны с 7000 мАч, либо Wiko T3, у которого тоже 5000 мАч, но процессор Helio P22, который настолько медленный, что смартфон «тише едет и дальше будет» ценой тем, что им невозможно пользоваться в нормальном темпе.
Время работы от аккумулятора
Ferra.ru
А смартфон с Kirin 710A по скорости работы уже вполне нормальный. Как смартфоны на Unisoc T600 серии, которых сейчас огромное количество в бюджетном классе. С 4 ГБ оперативной памяти всё ворочается нормально.
И, если вас интересует ответ на вопрос в заголовке, взгляните на автономность Realme C31:
- Те же 5000 мАч
- Абсолютно такой же по основным характеристикам дисплея (6.5", HD+)
- Замеры на одинаковой яркости
- Процессор — да, Unisoc вместо Kirin, но на таком же техпроцессе (12 нм), такой же по производительности и с более совершенными по КПД ядрами Cortex-A75 против A73 у Kirin
- Отличия у Хуавея — нет Гугла
- Итог — Хуавей проработал на 25% дольше.
Huawei без Google-сервисов работает примерно на 25% дольше аналогичных по цене и мощности процессора смартфонов с GApps
В комплекте с телефоном поставляется адаптер питания на 22.5 W (экологической проблемой китайцы по-прежнему не сильно обеспокоены в своих младших моделях линейки, поэтому докупать его не придётся), который полностью заряжает батарею за 1 час 40 минут.
Скорость зарядки здесь офигительная — я вам просто напомню, что Realme C33, например, за те же 10 тысяч рублей предлагает только 10 Вт и заряжается полностью за три часа. А Realme C35 (который стоит 13 тысяч в оф.рознице) с 18 Вт на зарядку требуется 2 часа 10 минут.
Софт и оболочка
После бравады, что амтупация Google-серверов положительно влияет автономность, я бы хотел что-то такое задвинуть и про скорость риботы, но де-факто древний Kirin 710А тянет EMUI 12 тяжело и неохотно. Если на смартфонах Huawei тысяч хотя бы за 30 рублей навороты и модные виджеты летают, то здесь это всё идёт со скрипом. Сравнивать этот смартфон с Google Pixel смысла не (не та ценовая категория), но какие-нибудь Realme/Oppo/Vivo ворочаются на при такой же производительности бодрее. Xiaomi — примерно так же, потому что загажены рекламой аналогично, у Xiaomi на этих ваших АлиЭкспрессах есть возможность и процессор мощнее заграбастать. Samsung — этот точно не быстрее, а может и медленнее. Но в среднем — Kirin 710A плавно подходит к возрасту, когда по скорости работы «молодая была уже не молода» и позариться на неё могут только люди со специфическим вкусом.
При этом с точки зрения функциональности — шик и супер, есть всё, что есть в самых дорогих смартфонах (не только Huawei, а и вообще). Я бы для начала навёл порядок и убрал кучу лишних программ. Из коробки вам предлагают установить сразу пять папок, полностью забитых приложениями. И встретить там можно все что угодно: от онлайн-казино и ставок до площадки для продажи квартиры и какого-то кривого аналога Ютуба. Дополнительно в каждом системном приложении вы обязательно наткнетесь на рекламу или всплывающие окна, которые со временем начинают раздражать. Даже умный системный поиск Petal Search вместо одной строки запроса и клавиатуры предлагает скачать приложения или купить подписку на Huawei Music.
Если вы истинный задрот, вам это напомнит времена Android 2.3 и 4.0.4/4.1, когда без Titanium Backup, root и чистки приложений смартфон нельзя было считать полностью готовым к употреблению и ежедневному использованию. Это были такие времена, когда среди пользователей смартфонов была каста эдаких «Жигулистов», которые с помощью гаечных ключей и такой-то матери заставляли недорогие смартфоны работать по скорости на уровне дорогих. Романтика, но честно говоря, в 2023 году почти никто из покупателей смартфонов не занимается такой
фигнёй сомнительной тратой времени — сейчас, если смартфон притормаживает «из коробки», люди раскошеливаются на смартфон с более мощным процессором, а не покупают притормаживающий, а потом кромсают прошивку и ждут, на каком этапе он перестанет притормаживать.
Повторюсь, в оболочке EMUI полно крутых штук: можно выделить виджеты, которые появляются у некоторых приложений при свайпе на иконке, и расширенные папки. Благодаря вторым вместо стандартной сетки приложений размером 2х2 можно уместить аж до девяти значков нормального масштаба в тех же размерах.
Можно клонировать WhatsApp, Telegram или где вы там переписываетесь, чтобы делать это с нескольких отдельных учётных записей (для работы и дома, для жены и любовницы и т.д.). Настройка закопана глубоко в системе, но ищущий да обрящет.
А в целом это более чем обычная оболочка современного телефона. Тут есть есть возможность при подключенных наушниках и Bluetooth-колонке распределять, куда пойдут звонки, а куда музыка, разделенная по разные стороны экрана шторка уведомлений и системных настроек, режимы повышенной производительности или экономии энергии ну и всё такое прочее. Но на самом деле я бы предпочел чистый Андроид с минимальным количеством дублирующих сервисов, потому что на Kirin 710A, Unisoc T612 и подобных процессорах всё это смотрится не лучшим образом
Примерно так чувствует себя полное издание оболочки Huawei EMUI на смартфонах с Kirin 710A в 2023 г.
imgflip.com
И тут получается замкнутый круг:
Нужен либо процессор мощнее
Либо менее прожорливая версия Android
Процессор мощнее для Huawei не особо актуален — Kirin 810 закончился, а смартфоны Huawei с Snapdragon 680 стоят... 18-20 тысяч минимум (Nova 10 SE и др.).
Android Go, если вы не знали, нарочно кастрирован Гуглом с 64 до 32 бит. Из-за чего не только часть приложений становятся не совместимыми, но и процессоры работают на 30% медленнее. Это такой толстый намёк от Google, что на Android Go нужно выпускать «максимальные бомжефоны», а не пытаться сделать смартфоны с более-менее мощными Unisoc T600 серии или Kirin 710A быстрее.
Камеры
За съемку фото и видео отвечает
заколебавший всех сенсор Samsung JN1. На его базе построена камера не одного десятка смартфонов-конкурентов, поэтому что-то новое после Realme 10C, Poco M5 или Samsung Galaxy A23 здесь будет увидеть сложно. Дополнительно к основному модулю на 50 мегапикселей с апертурой f/1.8, тут установлены макро-сенсор и сенсор глубины. Но по моим ощущениям они, как говорится, «погоды не делают», а и могут вообще не задействоваться, как уже многие проверяли в смартфонах других брендов (просто китайцы любят лепить побольше бесполезных муляжей камер ради маркетинга).
Лучше разберёмся и посмотрим примеры фото на основную тыльную и на единственную селфи-камеру смартфона:
Основная камера в дневное время суток снимает сносно. Шедевры делать получится не всегда, поскольку в автоматическом режиме небо или другие наиболее контрастирующие объекты в кадре будут засвечены или, наоборот, затемненены. Никакой крутой постобработки, которая вытягивает картинку алгоритмами, я тут не заметил.
При хорошем освещении на сделанной фотографии получится разобрать детали и мелкий шрифт, цифровой зум тоже не разочаровал. А вот какой-то существенной разницы между обычным и портретным режимом попросту нет. Хорошего боке на снимках не появится, а вот благодаря встроенным эффектам камеры (их тут аж целых три — круги, сердечки и диски) на бликах света действительно есть небольшие изменения. Но меня хватило на несколько раз, результат мне не особо понравился и больше я этот режим в тестах камеры не трогал.
Результаты съемки в темное время суток мне скорее понравились. И в этом заслуга ночного режима. Благодаря склейке нескольких фотографий телефон находит магический баланс и максимально точно (насколько это возможно) передает свет и тон окружения. Самая главная проблема — ожидание в 4 секунды между нажатием кнопки затвора и получением итогового снимка. Из-за этого на фотографиях постоянно смазываются объекты (особенно, если это люди или машины), а вы осознаете насколько много всего можно сделать за несколько мгновений жизни.
Но не пытайтесь снять что-либо в темное время суток на основную камеру. В большинстве случаев получится ужасная каша, которую будет стыдно отправить даже собственной бабушке по Ватсаппу.
Разрешение селфи-камеры всего 5 мегапикселей, апертура — f/2.2. Просматривая дневные снимки, снятые на фронтальную камеру, вы точно не вскрикните «Вау!», но и разочароваться будет сложно (мы же ведь не забываем о цене смартфона в голове, да?). Это обычная камера обычного бюджетного телефона, поэтому при правильном освещении и без тряски в руках можно получить уверенные средние снимки для соцсетей. Особенно хорошо в темное время получится фотография прямо под уличным фонарем, а вот динамичные кадры из ночного клуба — уж извините! Этот телефон точно для них не предназначен.
При этом у фотографий в светлое время суток в помещении есть большая проблема. Итоговый вариант получается слишком блеклым, а и без того не самые светлые участки снимка значительно темнеют. Над выбором правильного ракурса и фона придётся точно подумать.
Давайте перейдем к видео.
Дневное видео на nova Y61
Ночное видео на nova Y61
nova Y61 способен записывать видео в 60 кадрах в секунду при разрешении 1920x1080. Не буду врать, особо плавной картинки с рук добиться не получится, потому что оптической стабилизации, как вы понимаете, нетути. При этом всё происходящее на экране рассмотреть можно как днем, так и ночью. Из неприятного — в темное время суток телефон упорно продолжает фокусироваться на наиболее ярких объектах, сводя к кромешной темноте все остальные участки кадра.
Лучше ли эти камеры каких-нибудь камер из смартфонов классом чуть ниже? Ну, Realme C30/C31 и Xiaomi Redmi 10A снимают менее качественно, как у Tecno Spark 8C. Но среди смартфонов за 10 тысяч с 50 Мп камерой есть ощущение, что Redmi 10C уделает по качеству съёмки нашего Хуавея вполне уверенно.
В остальном, камеры в этом классе мобильников — уровня «чтобы были». Хорошее, по меркам недорогих смартфонов, качество съёмки, ищите в смартфонах оф.розницы за 16-20 тысяч рублей, редко когда дешевле.
Конкуренты
|Realme C33
|Xiaomi Redmi 10C
|Экран
|6.5", 720х1600, IPS
|6.7", 720x1650, IPS
|Процессор
|Unisoc T612
|Snapdragon 680
|Графика
|Mali-G57
|Adreno 610
|Оперативная память
|4 Гбайт
|4 Гбайт
|Накопитель
|64/128 Гбайт + MicroSD
|64/128 Гбайт + MicroSD
|NFC
|Да
|Да
|Сканер отпечатков
|Да
|Да
|Основная камера
|50 Мп f/1.8
|50 Мп f/1.8
|Селфи-камера
|5 Мп f/2.2
|5 MP, f/2.2
|Аккумулятор
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность проводной зарядки
|10 Вт
|18 Вт
|Разъём зарядки
|micro-USB
|Type-C
|Цена
|от 9 до 11 тысяч рублей
|от 9 до 11 тысяч рублей
Realme C33
Realme C33
realme.com
Наиболее вероятный противник. Цена абсолютно такая же, процессор равен по производительности, памяти столько же, камера примерно такая же по качеству, а вот экран более яркий и лоток для 2x SIM и карты памяти тройной, полноценный.
Минусы: старый зарядный разъём (micro-USB) и очень долгая 10-ваттная зарядка. (с 0% до 100% за 3 часа против 1 часа 40 минут у Huawei).
«Нет ли чего поинтереснее?», — спросите вы? Есть:
Xiaomi Redmi 10C
Xiaomi Redmi 10C
mi.com
Смартфон-старообрядец — давно ли вы видели мобильники со сканером отпечатков на задней спинке вместо боковой клавиши?
А ещё он настоящий Xiaomi идеологический — дешёвый, страшненький внешне (корпус на оф.фотках выглядит хорошо, а вживую — мыльница из Fix Price), но с очень мощным процессором (на 30% быстрее, чем процессор в Realme C33 или Huawei nova Y61), неплохим по яркости экраном, хорошей автономностью и, опять же, тройным слотом microSD и 2x SIM.
Заряжается при помощи разъёма Type-C, но кушает не более 18 Вт, поэтому, опять же, хуавей со своим 1:40 для зарядки с 0% до 100% побыстрее будет, чем этот со своими эдак 2.5 часами на полную зарядку.
Итого
В отличие от какого-нибудь Tecno с их «смотрите, мы засунули 7000 мАч в смартфон!», Huawei никогда не пиарил себя как производителя мобильников супер-автономностью. Обычно про Huawei мы знали, что у него китайские, но быстрые процессоры и хорошие камеры.
Но вот перед нами nova Y61 и у неё картина другая: это именно что супер-выносливый смартфон (как для 5000 мАч и за свою цену), симпатичный внешне, по процессору... ни хороший, ни плохой, а на уровне остальных мобильников за 10 тысяч рублей в оф.рознице. И с самой быстрой зарядкой среди конкурентов.
При этом яркости экрана в нём не досыпали, на тройной слот поскупились (владельцам двух SIM придётся куковать с 64 ГБ без возможности расширения), камеры не худшие среди конкурентов, но и далеко не лучшие. И вы забываете о главном... В нём всё так же нет Google-сервисов!
Как выносливый «бабушкофон» для Ватсаппа/Одноклассников, если бабушка редко выходит из квартиры — идеально. Type-C пожилым людям с плохим зрением втыкать на заряд удобнее, чем micro-USB, автономность тут великолепная, заряжать смартфон придётся не часто. А если придётся, но бабушка забыла это сделать своевременно и вспомила только перед выходом, то он и заряжается быстрее любых других смартфонов за свои деньги.
А для всех остальных — против мощности Snapdragon 680 в Redmi 10C нет приёма. И существенных причин «превозмогать» отсутствие Google-сервисов Huawei nova Y61 тоже не предлагает.
- Отличная автономность
- Самый быстрый по скорости зарядки среди смартфонов за 10 тысяч рублей
- Красивый дизайн
- Перегруженная оболочка EMUI и нет Гугл-сервисов
- Процессор пятилетней давности
- Тускловатый дисплей