Все смартфоны Realme в 2023 году: отличия и какие лучше

О каких смартфонах пойдёт речь

Обычно за такие статьи производители «заносят» в рекламный отдел, поэтому читать подобные тексты невозможно и никаких выводов, кроме «уникального пользовательского опыта», в рекламных текстах нет.

Но разобраться среди моделей мобильников надо бы. Потому что от количества названий, однообразных характеристик всяких «Pro, Pro+, S, T, 5G и 4G» и прочих сортов маркетинга тошно даже нам, обзорщикам. А человеку, который просто раз в несколько лет решил сменить смартфон, вообще поплохеет от этого разнообразия.

Поэтому в этой статье будут только основные характеристики и суть современных моделей смартфонов Realme «своими словами». Современных — это тех, которые можно купить в новом состоянии хотя бы в нескольких магазинах. То есть смартфонов второй половины 2021 г., всех моделей 2022 г. и немного от начала 2023 г.

И не удивляйтесь тому, что у нас к разным смартфонам будут таблички с разными характеристиками — это нужно для того, чтобы вы не утонули в подробностях и видели разницу. Но общий принцип состоит в том, что слева в таблицах будут слабые смартфоны, справа — более навороченные.

Статья огромнейшая. Если вы не хотите закачивать в голову эту энциклопедию современных смартфонов Realme — листайте обратно к оглавлению, ищите интересующую вас модель смартфона и читайте конкретно о ней. Или переходите к выводам-рекомендациям.

Под минимальный бюджет

Realme C21Y, C30 и C31