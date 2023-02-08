Все смартфоны Realme в 2023 году: отличия и какие лучше

Все смартфоны Realme в 2023 году: отличия и какие лучшеЕсли вам некогда вникать в обзоры
Из какого-нибудь обзора смартфона можете узнать только об одном смартфоне-герое текста. Если обзорщик не продажный, то в статье будут упомянуты и пара конкурентов. А вот о том, чем отличаются смартфоны Realme между собой, и не лучше ли вместо нового бюджетного Realme взять «устаревшую» модель среднего класса, почему-то все помалкивают. Поэтому о таких нюансах расскажем мы.
Фото: noypigeeks.com
О каких смартфонах пойдёт речь
Обычно за такие статьи производители «заносят» в рекламный отдел, поэтому читать подобные тексты невозможно и никаких выводов, кроме «уникального пользовательского опыта», в рекламных текстах нет.
Но разобраться среди моделей мобильников надо бы. Потому что от количества названий, однообразных характеристик всяких «Pro, Pro+, S, T, 5G и 4G» и прочих сортов маркетинга тошно даже нам, обзорщикам. А человеку, который просто раз в несколько лет решил сменить смартфон, вообще поплохеет от этого разнообразия.
Поэтому в этой статье будут только основные характеристики и суть современных моделей смартфонов Realme «своими словами». Современных — это тех, которые можно купить в новом состоянии хотя бы в нескольких магазинах. То есть смартфонов второй половины 2021 г., всех моделей 2022 г. и немного от начала 2023 г.
И не удивляйтесь тому, что у нас к разным смартфонам будут таблички с разными характеристиками — это нужно для того, чтобы вы не утонули в подробностях и видели разницу. Но общий принцип состоит в том, что слева в таблицах будут слабые смартфоны, справа — более навороченные.
Статья огромнейшая. Если вы не хотите закачивать в голову эту энциклопедию современных смартфонов Realme — листайте обратно к оглавлению, ищите интересующую вас модель смартфона и читайте конкретно о ней. Или переходите к выводам-рекомендациям.
Под минимальный бюджет
Realme C21Y, C30 и C31
|Realme C30
|Realme C31
|Realme C21Y
|Экран
|6.5", 720х1600,
|6.5", 720х1600,
|6.5", 720х1600,
|Процессор
|Unisoc T612
|Unisoc T612
|Unisoc T610
|Графика
|Mali-G57
|Mali-G57
|Mali-G52
|Оперативная память
|2/3/4 Гбайт
|3/4 Гбайт
|3/4 Гбайт
|Накопитель
|32/64 Гбайт + MicroSD
|32/64 Гбайт + MicroSD
|32/64 Гбайт + MicroSD
|NFC
|Нет
|Да
|Да
|Сканер отпечатков
|Нет
|Да
|Да
|Основная камера
|8 Мп f/2.0
|13 Мп f/2.2
|13 Мп f/2.2
|Селфи-камера
|5 Мп f/2.2
|5 Мп f/2.2
|5 Мп f/2.2
|Аккумулятор
|5000 мАч
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность проводной зарядки
|10 Вт
|10 Вт
|10 Вт
|Цена
|от 5 до 8 тысяч рублей
|от 6 до 8 тысяч рублей
|от 8 до 11 тысяч рублей
Если у вас совсем немного денег, а приличный мобильник хочется — этот параграф для вас. Да, и сразу, чтобы не вставать несколько раз — у всех смартфонов Realme C-серии (в этой статье) раздельные тройные слоты под 2x SIM и microSD. Неохота каждый раз подчёркивать в таблицах то, что у всех моделей смартфонов не отличается.
В табличке выше вроде бы и так понятно, чем отличаются эти смартфоны, но здесь есть подвохи, о которых молчат и маркетологи и обзорщики:
- В Realme C30 и C31 не одинаковый процессор. Точнее, этикетка одинаковая, а скорость работы совершенно разная. Даже в тех случаях, когда количество оперативной памяти не играет роли.
Почувствуйте разницу
Ferra.ru
- И дело даже не в количестве мегагерц и т.д. Просто на Realme C30 установлена... 32-битная операционная система, а на Realme C31 — 64-битная. Если не нырять в техническую часть — в C30 установлен урезанный Android, чтобы смартфон не работал в полную силу и не портил продажи более дорогих моделей.
Процессор в Realme C30 (справа) искусственно замедлен установкой 32-битного Android вместо 64-битного
Ferra.ru
- Чем это плохо? Ну, помимо замедления работы смартфона на 35% на ровном месте (в сравнении с таким же смартфоном, работающим при 64 битах), какие-то приложения или игры просто не установятся на Realme C30, потому что требуют 64-битный режим работы, которого смартфон насильно лишили.
И так на Realme C30 будет не только с играми. Хотя фильмы-ватсаппы-интернеты смартфон крутить сможет, хоть и медленно
Ferra.ru
Можно ли прошить смартфон из урезанного в полноценный? Теоретически — да, но пока ни у кого не получилось.
В общем, Realme C30 — это просто медленный «какой-нибудь» смартфон на замену кнопочного мобильника. Красивый, но годится только чтобы выдать его пятилетнему ребёнку на растерзание, или чтобы лежать на столе и быть «читалкой» сообщений в WhatsApp/Telegram. Даже для нетребовательных школьников или пенсионеров лучше купить хотя бы немного лучше.
Realme C30 красивый и недорогой, но на этом его положительные черты заканчиваются
realme.com
Например, Realme C31. Потому что C30 урезали именно для того, чтобы C31 на его фоне выглядел красавчиком. Это буквально тот же смартфон, только в нём:
- Полноценный 64-битный Android. И процессор работает уже с нормальной скоростью, а не урезанной. И все приложения устанавливаются без проблем
- Чуть-чуть лучше тыльная камера (на доп.камеры в корпусе бюджетных смартфонов не обращайте внимание — это бутафория и маркетинг)
- Есть NFC и «МИР Pay»/Google Pay
- Немного ярче экран
Ну и всё — уже нормальный бюджетный смартфон! Своих денег стоит и именно его, а не C30 стоит покупать, если вы хотите взять себе максимально дешёвый, но хороший смартфон Realme в 2023 г.
Откуда тогда взялся и зачем нужен Realme C21Y? А это смартфон-предшественник тех самых C30 и C31, он вышел летом 2021 г., а смартфоны с тридцатками в названии — весной 2022 г.
По большому счёту, Realme C31 слепили на базе C21Y, поэтому отличий минимум. Разве что в C21Y незначительно (на 11%) быстрее видеоускоритель для игр. Но это мелочи, которые вообще решающего значения не имеют — между Realme C31 и C21Y просто выбирайте тот, который будет дешевле.
Realme C33 и C35
На всякий случай изучите предыдущий параграф, чтобы было понятнее, о чём речь в этом. Потому что у нас тут ещё одна сладкая парочка с ухудшенным и полноценным смартфоном, только с характеристиками уже на
уровень пол-уровня выше .
|Realme C33
|Realme C35
|Экран
|6.5", 720х1600, IPS
|6.6", 2408x1080, IPS
|Процессор
|Unisoc T612
|Unisoc T616
|Графика
|Mali-G57
|Mali-G57 MP1
|Оперативная память
|4 Гбайт
|4 Гбайт
|Накопитель
|64/128 Гбайт + MicroSD
|64/128 Гбайт + MicroSD
|NFC
|Да
|Да
|Сканер отпечатков
|Да
|Да
|Основная камера
|50 Мп f/1.8
|50 Мп f/1.8
|Селфи-камера
|5 Мп f/2.2
|8 Мп f/2.0
|Аккумулятор
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность проводной зарядки
|10 Вт
|18 Вт
|Разъём зарядки
|micro-USB
|Type-C
|Цена
|от 9 до 11 тысяч рублей
|от 11 до 14 тысяч рублей
От Realme C21Y и C31 эти два смартфона отличаются в основном двумя главными характеристиками:
- Комплектациями с 128 ГБ памяти. Это уже объём, при котором можно забыть об уведомлениях «память заполнена, ничё не знаю, вычищайте!» от Android на долгий срок, в отличие от 64 или 32 ГБ.
- 50 Мп основными камерами. Если в смартфонах стоимостью в 16-20 тысяч рублей 50 мегапикселей это «Вы там не обнаглели такой шлак устанавливать, козлы?!», то за 10-11 тысяч — нормально. Переходной вариант от камер с паршивым качеством изображения (Realme C30 и, в меньшей степени, C21Y/C31) к камерам с «терпимым» качеством изображения.
При этом, если C33 в сравнении с C31 получил только улучшенную тыльную камеру и, в некоторых комплектациях, памяти побольше, то C35 нарядили более солидно:
- Нормальная чёткость экрана — 1080p вместо 720p. И в целом экран ярче, чем у более дешёвых мобильников C-серии. Короче говоря, это самый дешёвый смартфон Realme с экраном, на котором приятно (а и не «ладно, сойдёт») смотреть YouTube и картинки в полный экран.
- Чуть лучше селфи-камера. Не настолько, чтобы хвастаться автопортретами на неё, просто ваша морда лица будет оставаться более-менее чёткой в созвонах по WhatsApp даже без включения ламп в комнате. На более дешёвых смартфонах без хорошего света о каком-либо качестве можете вообще забыть, а здесь уже нормально всё.
- Нормальная мощность зарядки — 18 Вт вместо 10 Вт. Это означает, что с 0% до 100% Realme C35 будет заряжаться за 2 часа 20 минут вместо 3 часов, как модели C21Y/C30/C31 и C33. И заряжается смартфон от симметричного (не важно, какой стороной втыкать) и более надёжного разъёма USB Type-C вместо старого micro-USB.
Всё остальное в этих смартфонах (скорость работы, звук, автономность и т.д.) примерно одинаковое.
Что из этого покупать, и покупать ли?
Realme C33 — ни рыба, ни мясо. Если уж экономить, то за 7 тысяч рублей можно взять Realme C31 4/64 и это уже будет нормальный смартфон для звонков, переписки и интернета. А доплачивать ради того, чтобы сменить плохую камеру на тоже плохую, но не совсем — мало смысла. При том, что 128 ГБ комплектация Realme C33 — это уже 11 тысяч, за которые лучше приобрести...
Да, из этих двух лучше взять Realme C35 4/128! Не в крупных сетеваых магазинах, но в каких-нибудь Price.ru, Ozon, Wildberries и Яндекс.Маркете попадаются варианты за 11-12.5 тысяч рублей. Дороже — уже такой себе вариант, а вот в этом диапазоне он весьма неплох.
Пусть это и не самый мощный по процессору бюджетный смартфон — на AliExpress периодически мелькают варианты чуть веселее.
Но у него всё в порядке и со скоростью работы, и с автономностью, и с качеством экрана, плюс за свою цену даже качество камеры нормальное (не «хорошее», а «нормальное», читайте внимательно).
Realme C35 — не бог весть какой красавец, младший Realme C31 выглядит так же. Но у C35-го уже приятные как для бюджетного смартфона характеристики. Хоть и дороговато...
realme.com
Realme C25S
|Realme C25S
|Экран
|6.5", 720х1600, IPS
|Процессор
|MediaTek Helio G85
|Графика
|Mali-G52 MC2
|Оперативная память
|4 Гбайт
|Накопитель
|64/128 Гбайт + MicroSD
|NFC
|Да
|Сканер отпечатков
|Да
|Основная камера
|48 Мп f/1.8
|Селфи-камера
|8 Мп f/2.0
|Аккумулятор
|6000 мАч
|Мощность проводной зарядки
|18 Вт
|Разъём зарядки
|Type-C
|Цена
|от 11 до 15 тысяч рублей
С одной стороны — как-то много чести ещё одному бюджетному мобильнику Realme выделять отдельный параграф. С другой — ну, вы же заметили, что он по многим характеристикам отличается от остальных моделей C-серии?
Потому что ему уготовили особое предназначение — это самый выносливый бюджетный смартфон до 15 тысяч рублей. Да, он выносливее даже смартфонов Tecno Pova с 7000 мАч. И выносливее всех остальных бюджетных (да и более дорогих зачастую тоже) смартфонов с 6000 мАч.
Возможно, всякие сомнительные смартфоны-погремушки Doogee, Ulefone, Oukitel и прочие с 9000-10000 мАч продержатся дольше (а может и нет, с их традиционно хромой работой Android и прожорливыми экранами), но они и толще раза в два, поэтому не в счёт.
И ещё приятно, что камера в Realme C25S, хоть и дешёвая, но чуть более качественная, чем 50 Мп камеры в Realme C33 и C35. Не говоря уже о более дешёвых Realme.
В синем цвете ещё куда ни шло, а чёрном Realme C25S — скучный по внешности смартфон. Зато один из самых выносливых среди всех, которые сегодня выпускают
realme.com
Запомните — в бюджетных смартфонах 50 Мп камера всегда будет менее качественной, чем 48 Мп или 64 Мп
Да, экран мог бы быть более чётким, а по процессору выигрыша в сравнении с Realme C31, C33 и C35 почти никакого — просто вы получаете MediaTek вместо Unisoc, да и без разницы, честно говоря.
Зато это очень, очень долгоиграющий смартфон! Его уже сняли с производства и в продаже он почти не встречается, но если для вас автономность стоит на первом месте, за 11-13 тысяч такой мобильник стоит купить.
Дороже — уже не надо, по более высокой цене в амплуа сверхвыносливого смартфона берите Realme 10. Сейчас о нём, кстати, и поговорим, среди всех прочих.
Недорого, но уже не дешман
Realme 9i, Realme 9 5G, Realme 9 Pro и Realme 10
Если вы готовы потратить уже 15-20 тысяч рублей, то можно рассмотреть модельный ряд «девяток». Не автомобилей-зубил, а смартфонов Realme.
С этого момента не будем указывать в таблицах наличие NFC, сканера отпечатков и разъёма Type-C для зарядки — ясен пень, что в таком бюджете и выше всё это будет априори. И без этих пунктов есть о чём поговорить, когда речь заходит об отличиях:
|Realme 9i
|Realme 9 5G
|Realme 9 Pro
|Realme 10
|Экран
|6,6", 1080x2412, IPS 90 Гц
|6,6", 1080x2412, IPS 120 Гц
|6,6", 1080х2412, IPS, 120 Гц
|6,4", 1080x2400, AMOLED, 90 Гц
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 680
|Qualcomm Snapdragon 695
|Qualcomm Snapdragon 695
|MediaTek Helio G99
|Оперативная память
|4/6 Гбайт
|4 Гбайт
|6/8 Гбайт
|4/6/8 Гбайт
|Накопитель
|64/128 Гбайт + MicroSD
|64/128 Гбайт + MicroSD
|128 Гбайт + MicroSD
|64/128/256 Гбайт + MicroSD
|Слот карт памяти
|Тройной
|Двойной комбинированный
|Двойной комбинированны
|Тройной
|Основная камера
|50 Мп f/1.8 (Samsung JN1)
|50 Мп f/1.8 (Samsung JN1)
|64 Мп f/1.8 (Omnivision OV64B)
|50 Мп f/1.8 (Samsung JN1)
|Сверхширокоугольная камера
|Нет
|Нет
|8 Мп f/2.2
|Нет
|Селфи-камера
|16 Мп f/2.1 (Sony IMX471)
|16 Мп f/2.1 (Sony IMX471)
|16 Мп f/2.1 (Sony IMX471)
|16 Мп f/2.5 (Omnivision OV16A1Q)
|Стереодинамики
|Да
|Нет
|Нет
|Нет
|Аккумулятор
|5000 мАч
|5000 мАч
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность проводной зарядки
|33 Вт
|18 Вт
|33 Вт
|33 Вт
|Цена
|от 13 до 17 тысяч рублей
|от 15 до 18 тысяч рублей
|от 17 до 22 тысяч рублей
|от 14 до 18 тысяч рублей
Да, в таблице два смартфона серии Realme 9 и один из серии Realme 10. И это не потому, что обзорщик забыл о существовании Realme 9 Pro+ и остальных моделях, и не для того, чтобы вас запутать. А наоборот — как раз таким образом вы начнёте понимать, какие смартфоны технически почти одинаковы, а у каких из общего — только часть букв и цифр в шильдике.
В сравнении даже с лучшим смартфоном бюджетного класса, C35, тут всё жирнее и солиднее — процессоры быстрее на 30-40%, в экранах уже появились повышенные частоты 90 или 120 Гц, а 8 ГБ оперативной памяти — это уже как в дорогущих мобильниках. Если чё — в Samsung Galaxy S22 Ultra с 128 ГБ памяти тоже 8 ГБ оперативки, пусть и более быстрой. Камеры? Там, где у них 50 Мп, они технически почти такие же (или совсем такие же), как в Realme C33/C35. Но процессоры в Realme 9 и 10 серии уже мощнее, поэтому работу паршивеньких камер кое-как стараются ретушировать-припудривать более мощные процессоры. Это не превращает плохие камеры в хорошие, но морщиться от хренового качества фотографий вы будете реже.
Realme 9 5G. В девичестве — Realme Q5
realme.com
Вернёмся к нашим близкородственным между собой старшим бюджетным смартфонам:
- Realme 9 5G — «ухудшенная» версия Realme 9 Pro, поэтому они настолько похожи. Что конкретно ухудшили, вы и сами видите — камеру (у Realme 9 5G и основная камера слабее, и сверхширокоугольной нет), мощность проводной зарядки и объём оперативной памяти. Получился смартфон с хорошей автономностью для любителей игр. Для переписки, чтения и видео он тоже годится, конечно, просто на AMOLED-экране в Realme 10 это будет делать приятнее. А вот для фотографирования Realme 9 5G уныл донельзя — разве что селфи-камера ему досталась неплохой. В общем, мечта школьника-социофоба, которому поиграть важнее, чем тиктоки со своей физиономией снимать.
Realme 9 Pro — хороший по сумме характеристик смартфон... непонятно, для кого
realme.com
Глядя на Realme 9 Pro понимаешь, почему его решили ухудшить до Realme 9 5G. Потому что в своём исходном виде это был никакой смартфон — недостаточно хорошо фотографирующий, чтобы брать его ради камеры, при этом дорогой и с IPS дисплеем по цене AMOLED у конкурентов. И ладно бы IPS 120 Гц вместо AMOLED 60 Гц был бы здесь необходимостью, но нет — процессор не тянет игры при 120 кадрах в секунду, чтобы от этого экрана была практическая польза. Да, хорошо, что в этом смартфоне есть сверхширокоугольная камера, чтобы фотографировать памятники вблизи, когда отойти назад уже некуда. Или фотографировать комнату целиком, даже когда комната маленькая. И да, он очень долго работает от аккумулятора по меркам смартфонов. И заряжается с 0% до 100% за 1 час 15 минут. Но платить 20 тысяч за смартфон, который ни по мощности, ни по экрану, ни по камере не ощущается моделью среднего класса — такое себе.
Realme 10 — это такой пример, что если обрезание проводить грамотно, всё закончится хорошо.
Процессор теперь без поддержки 5G и слабее эдак на 15%, чем в Realme 9 5G и Realme 9 Pro. Зато в закупочной цене такой процессор обошёлся дешевле, поэтому в смартфоне теперь яркий, сочный, отлично читаемый в летнюю погоду AMOLED-экран вместо более дешёвого IPS.
Realme 10 настолько хорош по автономности и соотношению цены и качества, что остался хорошим смартфоном даже с хреноватой камерой
realme.com
Камеры так себе? Ну, среди дешёвых смартфонов с 50 Мп этот лучший по тому, насколько эту камеру «заставили» фотографировать на все деньги. Зато зарядка мощная, как в Realme 9 Pro (а не так себе по мощности, как у Realme 9 5G), и даже разъём для двух SIM-карт и карты памяти тройной, а не совмещённый, как у остальных двух смартфонов в таблице. Хотя есть бешеный вариант с 256 ГБ памяти (не в России, но из Китая заказать можно), с которым вопрос microSD отпадает вообще.
При этом Realme 10 — один из лучших современных недорогих смартфонов по автономности. Потому что дисплей AMOLED жрёт мало, процессор тоже экономичный. И всё это не в ущерб качеству картинки на дисплее, отличие от Realme C25S, который у обнаглевших продавцов иногда тоже стоит 14 тысяч, но со своими 6000 мАч и IPS 720p работает почти столько же, сколько Realme 10 с 5000 мАч и AMOLED 1080p. И очень красивый — гораздо лучше и дороже выглядит, чем Realme девятой серии во всех их разновидностях.
Никакой другой смартфон не протянет так долго в работе от 5000 мАч
Ferra.ru
Другой вопрос, что... да, главная тыльная камера хреновая в целом. Точнее, всё относительно:
За 14-15 тысяч, которые просят за Realme 10 китайцы и российские маркетплейсы (Ozon, Wildberies, Price.ru, Яндекс.Маркет) — нормально. Бывают камеры лучше у смартфонов по такой же цене, но это редкость и чаще в каких-то распродажах старых запасов (Xiaomi Redmi Note 10 Pro и прочие хиты былых лет). Но все смартфоны за 15 тысяч на Али с более качественными камерами не будут настолько долго работать от аккумулятора, как это делает Realme 10.
За 18-20 тысяч, как в российской сетевой рознице — ну-у-у... лучше не надо. Разве что вам позарез нужен смартфон вменяемых габаритов с супер-автономностью, а на качество камеры наплевать. И всё равно, даже с такими вводными — дороговато. Заказывайте уж тогда Realme 10 8/256 ГБ за 18 тысяч рублей из Китая — будет просто шик по соотношению цены и укомплектованности.
Ах да, надо бы уделить внимание и Realme 9i... Какой-то бестолковый аппарат. В сравнении с самым дешёвым из этой таблички Realme 9 5G у Realme 9i быстрее зарядка, но хуже экран и процессор.
В сравнении с Realme 10 у Realme 9i вообще нет никаких плюсов нет (секта свидетелей святости Snapdragon может идти в баню). Мне кажется, стереодинамики не стоят того, чтобы платить за посредственный смартфон столько же, сколько просят за хороший. И вам не советую.
Когда-то Realme 9i был выгодной покупкой. Но эти времена уже прошли
realme.com
Средний класс, 17 тысяч рублей. Всё, как вы любите
Realme 9 4G, Realme 10 Pro и Realme 10 Pro+
Ну что вы, никакой политики! Просто входной билет в смартфоны среднего класса, Realme 9 4G, действительно стоит от 17 тысяч рублей. И это не так уж дорого, если посмотреть, сколько просят за сходные по начинке смартфоны Realme нового поколения
|Realme 9 4G
|Realme 10 Pro
|Realme 10 Pro+
|Экран
|6,4", 1080x2400, AMOLED 90 Гц
|6,72", 1080x2400, IPS 120 Гц
|6,7", 1080х2412, AMOLED, 120 Гц
|Сканер отпечатков пальцев
|В экране
|На правой грани
|В экране
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 680
|Qualcomm Snapdragon 695
|MediaTek Dimensity 1080
|Оперативная память
|6/8 Гбайт
|8/12 Гбайт
|8/12 Гбайт
|Накопитель
|128 Гбайт + MicroSD
|128/256 Гбайт + MicroSD
|128/256 Гбайт
|Стандарт Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11ac)
|Wi-Fi 5 (802.11ac)
|Wi-Fi 6 (802.11ax)
|Слот карт памяти
|Тройной
|Двойной комбинированный
|Нет
|Основная камера
|108 Мп f/1.8 (Samsung HM6)
|108 Мп f/1.8 (Samsung HM6)
|108 Мп f/1.8 (Samsung HM6)
|Запись видео
|1080p, 30 к/с
|1080p, 30 к/с
|4K, 30 к/с; 1080p при 30, 60, 120 или 240 к/с
|Сверхширокоугольная камера
|8 Мп f/2.2 (Omnivision OV08D10)
|Нет
|8 Мп f/2.2 (Sony IMX355)
|Селфи-камера
|16 Мп f/2.4 (Sony IMX471)
|16 Мп f/2.4 (Sony IMX471)
|16 Мп f/2.4 (Sony IMX471)
|Стереодинамики
|Нет
|Да
|Да
|Аккумулятор
|5000 мАч
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность проводной зарядки
|33 Вт
|33 Вт
|67 Вт
|Цена
|от 17 до 20 тысяч рублей
|от 20 до 23 тысяч рублей
|от 24 до 30 тысяч рублей
Теперь вы понимаете, что «ой, как много видов смартфонов и все такие разные» — это просто ошибка дилетанта? Ведь на самом деле смартфоны даже разных поколений зачастую почти одинаковые и отличаются лишь парой характеристик.
Потому что, например, в этих трёх смартфонах Realme разных поколений, с разной ценой и разным оформлением корпуса одинаковая основная тыльная камера и одинаковые фронтальные камеры! А дальше уже начинаются нюансы:
- Realme 9 4G, даром, что ему сто лет в обед (выходил ещё для конкуренции с Xiaomi Redmi Note 10 Pro, а на дворе уже Xiaomi Redmi Note 12 Pro+), до сих пор выглядит смартфоном с идеально подобранными характеристиками.
Realme 9 4G оказался настолько хорошим смартфоном по сумме качество, что новые Realme 10 Pro и 10 Pro+ на его фоне выглядят уже не особо выгодно
realme.com
Экран — хороший, AMOLED. Со сканером отпечатков под дисплеем, как «у взрослых». Камеры — настолько удачные, что их лепят в более новые смартфоны Realme и продают по более высокой цене. Карты памяти тоже есть куда вставить, причём слот полноценный. Мощность зарядки — нормальная. Вариант с 8 ГБ оперативной памяти — тоже есть. По автономности, правда, немного хуже, чем более дешёвый Realme 10, зато лучше по качеству камер.
Как говорил Иван Васильевич: «Чего ж тебе ещё надо, собака?!». А надо бы — процессор немного повеселее, чтобы всё это добро нормально тянуть. Он в Realme 9 не то, чтобы медленный, просто по такой же цене бывает на 15-20% быстрее (тот же Snapdragon 695 или Helio G99).
Ну и, хоть камера и хорошая, при этом Qualcomm в своём процессоре запретил запись съёмки в качестве выше, чем 1080p. Для отправки в Telegram/WhatsApp и просмотра с экрана смартфона хватит, но «на все деньги» видеозапись в этом смартфоне работать не будет. Но это мелочи — в целом смартфон и выносливый, и в меру быстрый, и фотографирует хорошо, и стоит разумных денег.
- А по рецепту «мне такие же камеры и такой же аккумулятор, только процессор побыстрее сделайте» чуть позже вышел в свет Realme 10 Pro. Как и Realme 9 Pro, это странный смартфон непонятного предназначения с зачем-то IPS-дисплеем 120 Гц вместо полагающегося при цене в 20+ тысяч AMOLED.
Даже в Китае за Realme 10 Pro просят 20-25 тысяч рублей. Один из самых дорогих смартфонов с недорогим так-то IPS-дисплеем. Безрамочный и всё такое, но... это же всего лишь припудренная смесь из более дешёвых Realme 9 4G и Realme 9 Pro с наценкой
realme.com
В итоге вы доплачиваете 5-6 тысяч рублей за смартфон, у которого на 15% быстрее процессор, больше оперативной памяти, а динамики играют в стерео, но хуже экран, нет доп.камеры для съёмки в тесных помещениях, сканер отпечатков в кнопке, как в дешёвых смартфонах, а карту памяти придётся ставить вместо второй SIM. Если цена сравняется, то уже можно будет выбирать — чуть лучше экран или мощнее процессор. А пока не очень понятно, в чём прогресс, кроме красивого корпуса.
- Realme 10 Pro+ пока тоже слишком уж дорогой, но это тот случай, когда на деле смартфон лучше, чем «на бумаге».
Потому что дисплей, хоть и тоже AMOLED 1080p, но не просто 120 Гц вместо 90 Гц, а ещё и ярче, чем в Realme 9 и Realme 10. Основная камера — всё тот же заколебавший Samsung HM6, но её «вылизали» по качеству настолько же круто, насколько Realme 10 (стандартный) стал лучшим смартфоном среди бюджетных с камерой 50 Мп (Samsung JN1).
И с этой 108 Мп камерой не первой свежести Realme 10 Pro+ фотографирует и снимает видео… не хуже, чем Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ (тот самый бюджетный Xiaomi с рекордной камерой на 200 Мп). Если не верите — вот вам видео, убеждайтесь сами на практике. Скорей всего, сказалась криворукость Xiaomi (смартфон с огромным сенсором и оптической стабилизацией должен снимать ну просто офигительно по всем законам физики) и потом расстановка сил изменится. Но пока имеем то, что имеем.
На блогерский заголовок «ОБОЖЕМОЙ, ЭТО ШЕДЕВР, ЗВЕЗДА В ШОКЕ!» внимания не обращайте. А вот сравнение камер с 200-мегапиксельным Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ советуем заценить
Сверхширокоугольная камера есть и в Realme 9, и в Realme 10 Pro+, но у 10 Pro+ она радикально качественнее. Вообще, сверхширик у Realme 10 Pro+ по качеству лучше, чем у почти всех смартфонов среднего класса или «недорогих флагманов» наподобие Xiaomi 12T Pro или OnePlus 10 Pro.
Быстрая зарядка — отличная просто. Просто прикиньте:
- 33 Вт зарядка в Realme 9, Realme 10 Pro и т.д. заряжает 5000 мАч с 0% до 100% за 1 час 15 минут.
- 67 Вт зарядка в Realme 10 Pro+ справляется с этой задачей за 41 минуту.
Realme 10 Pro+ впечатляет по многим характеристикам. И был бы шедевром... если бы камеру не ухудшили в сравнении с Realme 9 Pro+, который был дешёвым смартфоном с флагманской камерой и мешал продавать старшие модели
realme.com
И, что ещё важнее, за полчаса Realme 10 Pro+ зарядится с 0% до 86%! То есть почти заряженный смартфон из разряженного с нуля за время, чтобы сходить отлить и штаны с футболкой и туфлями надеть. У смартфонов с 33 Вт всё тоже неплохо — 50% зарядки за полчаса, но это уже немного не то.
Wi-Fi быстрее и более «цепкий». Если вы, конечно, цепляетесь к Wi-Fi 6 сети (роутеры такого стандарта сейчас эдак 3 тысячи стоят из недорогих и хороших). Если к Wi-Fi 5 роутеру — разницы не почувствуете.
Процессор на 15% быстрее, чем у Realme 10 Pro/Realme 9 Pro и на 30% быстрее, чем в Realme 9 4G.
В общем, по чуть-чуть набегает причин, почему этот смартфон ощутимо лучше. Правда, не настолько убедительных, чтобы доплачивать за них +50% (от 7 до 13 тысяч рублей) от стоимости Realme 9 Pro.
И вы, конечно, скажете: «Ну а куда деваться, за 25-30 тысяч, небось, ничего лучше нет? На самом деле — есть.
Дорогие сокамерники
Realme 9 Pro+, GT Neo 3, GT2, GT2 Pro, GT Master Explorer Edition, GT 2 Master Explorer Edition
Если вы читали эту статью с самого начала, вы видели примеры, когда маркетологи делают смартфон хуже с помощью прошивки, либо смартфоны с разной внешностью, но почти одинаковыми характеритиками стоят совершенно по-разному. И всё это разворачивается не в пользу покупателя.
Но бывает и наоборот! Например, когда производитель ставит в смартфон среднего класса слишком крутую по качеству камеру, которая «ломает» продажи более дорогих смартфонов. Realme в начале 2022 года ненароком сделали именно так, когда в желании заткнуть за пояс Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ установили в недорогой Realme 9 Pro+ камеру, как в иных флагманских смартфонах.
|Realme 9 Pro+
|Realme GT Neo 3
|Realme GT Master Explorer Edition
|Экран
|6,4", 1080x2400, AMOLED 90 Гц
|6,7", 1080x2412, AMOLED 120 Гц
|6,55", 1080х2400, AMOLED, 120 Гц
|Сканер отпечатков пальцев
|В экране
|В экране
|В экране
|Процессор
|MediaTek Dimensity 920
|MediaTek Dimensity 8100
|Snapdragon 870
|Оперативная память
|6/8 Гбайт
|6/8/12 Гбайт
|8 Гбайт
|Накопитель
|128/256 Гбайт
|128/256 Гбайт
|128/256 Гбайт
|Тип встроенной памяти
|UFS 2.2
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Слот карт памяти
|Нет
|Нет
|Нет
|Стандарт Wi-Fi
|Wi-Fi 6
|Wi-Fi 6
|Wi-Fi 6 (802.11ax)
|Основная камера
|50 Мп f/1.8 (Sony IMX766)
|50 Мп f/1.8 (Sony IMX766)
|50 Мп f/1.8 (Sony IMX766)
|Оптическая стабилизация основной камеры
|Да
|Да
|Да
|Запись видео
|4K, 30 к/с
|4K, 60 к/с
|4K, 60 к/с
|Сверхширокоугольная камера
|8 Мп f/2.2 (Sony IMX355)
|8 Мп f/2.2 (Sony IMX355)
|16 Мп f/2.2 (Sony IMX481)
|Селфи-камера
|16 Мп f/2.4 (Sony IMX471)
|16 Мп f/2.4 (Samsung S5K3P9)
|32 Мп f/2.4 (Sony IMX615)
|Стереодинамики
|Да
|Да
|Да
|Аккумулятор
|4500 мАч
|5000 мАч
|4500 мАч
|Мощность проводной зарядки
|60 Вт
|80 Вт
|65 Вт
|Цена
|от 30 до 35 тысяч рублей
|от 27 до 32 тысяч рублей
|от 27 до 35 тысяч рублей
В итоге Realme перебдели, потому что Xiaomi Redmi Note 11 Pro и 11 Pro+, во-первых, не меняли камеру со времён Note 10 Pro. А во-вторых, фотографировали и снимали видео xpеновато даже в сравнении со своими же старыми смартфонами (потом подтянули качество прошивкой).
А Realme 9 Pro+ из-за такого манёвра на какое-то время превратился в смартфон, фотографирующий на уровне гораздо более дорогих iPhone 14, Samsung Galaxy S22+ или S21 FE, например. При том, что стоил он с доставкой из Китая от 22 до 26 тысяч рублей, иногда даже дешевле. Да и в целом это был обычный смартфон «младшего среднего» класса: какой-то там AMOLED, процессор по скорости работы между Snapdragon 695 из более дешёвых моделей и Snapdragon 778G из более дорогих. Ничего особенного. Но камера была от смартфонов уровнем выше. Лучше один раз увидеть:
Сейчас S21 FE подешевел, но S22+ от него не далеко ушёл по качеству съёмки, да и вообще сам факт такого сравнения...
Realme при этом какое-то время по инерции выпускали на базе этой же камеры ещё смартфоны, по самым разным ценам. Думаете, что те, которые в табличке выше, это все? Ошибаетесь:
|Realme GT2
|Realme GT2 Pro
|Realme GT2 Master Explorer Edition
|Экран
|6,62", 1080x2400, AMOLED 120 Гц
|6,7", 1440x3216, AMOLED 120 Гц
|6,55", 1080х2400, AMOLED, 120 Гц
|Сканер отпечатков пальцев
|В экране
|В экране
|В экране
|Процессор
|Snapdragon 888
|Snapdragon 8 Gen 1
|Snapdragon 8+ Gen1
|Оперативная память
|8/12 Гбайт
|6/12 Гбайт
|8 Гбайт
|Накопитель
|128/256 Гбайт
|128/256/512 Гбайт
|128/256 Гбайт
|Тип встроенной памяти
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Слот карт памяти
|Нет
|Нет
|Нет
|Стандарт Wi-Fi
|Wi-Fi 6
|Wi-Fi 6
|Wi-Fi 6 (802.11ax)
|Основная камера
|50 Мп f/1.8 (Sony IMX766)
|50 Мп f/1.8 (Sony IMX766)
|50 Мп f/1.8 (Sony IMX766)
|Оптическая стабилизация основной камеры
|Да
|Да
|Да
|Запись видео
|4K, 30 к/с
|8K, 24 к/с; 4K, 60 к/с
|4K, 60 к/с
|Сверхширокоугольная камера
|8 Мп f/2.2 (Omnivision OV08D10)
|50 Мп f/2.2 (Samsung JN1)
|16 Мп f/2.2 (Sony IMX481)
|Селфи-камера
|16 Мп f/2.4 (Sony IMX471)
|32 Мп f/2.4 (Sony IMX615)
|32 Мп f/2.4 (Sony IMX615)
|Стереодинамики
|Да
|Да
|Да
|Аккумулятор
|5000 мАч
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность проводной зарядки
|65 Вт
|65 Вт
|100 Вт
|Цена
|от 27 до 46 тысяч рублей
|от 40 до 60 тысяч рублей
|от 42 до 55 тысяч рублей
Было бы враньём сказать, что все эти шесть смартфонов одинаковые — все остальные смартфоны после Realme 9 Pro+ уже выше уровнем. У них намного (от +30% в GT Neo 3 до +40% у GT2 Pro) быстрее процессоры. В Realme GT2 Pro за счёт этого самого процессора камеру научили снимать в разрешении 8K. Или в 4K, но с отличной программной стабилизации вдобавок к оптической, то есть почти без тряски при ходьбе.
Скорости зарядки тоже отличаются, селфи-камеры в некоторых случаях разные (хотя IMX471 компания Realme, как вы видите, обожает), сверхширокоугольные камеры разные. В GT2, GT2 Pro и GT2 Master Explorer Edition есть доп.камера-микроскоп с 40x увеличением. В смартфонах Explorer обеих версий офигительный и необычный по качеству корпус, ощущающийся как нежный листочек бумаги. У Realme GT2 Pro намного чётче дисплей и радикально качественнее селфи-камера. Мощность зарядки, опять же, разная.
В этой статье слишком много дифирамб унылому по дизайну корпуса Realme 9 Pro+. Просто это смартфон-прецедент (как и соплатформенный OnePlus Nord 2, но ещё дешевле), который получил флагманскую камеру при стоимости в 20-25 тысяч рублей. Вряд ли это повторится ещё раз. Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ с 200 Мп может повторить успех, но он уже сейчас стоит 26-30 тысяч рублей, а камера пока снимает иногда даже хуже, чем 108 Мп без оптостаба в Realme 10 Pro+
realme.com
Но... это не отменяет того, что основная камера для «фотоляпания» у них одна и та же. И это не то, чтобы плохо — такую камеру ставят в другие дорогие флагманские смартфоны, такие как Huawei Mate 50 Pro, Xiaomi 12, Asus ZenFone 9 и т.д. Просто радикального-экстремального преимущества дорогие смартфоны с камерой IMX766 над недорогими в съёмке большинства фотографий (кроме совсем уж лютой темноты) не несут. А вот качество съёмки видео в Realme 9 Pro+ средненькое, не лучше того же Realme 9, флагманы Realme снимают видео гораздо качественнее. Так что не думайте, что вы за полцены покупаете всё и сразу, плюс только в очень качественных фото по меркам смартфонов за 20-30 тысяч рублей.
А ещё печальнее итог всего этого перекоса. Насмотревшись хвалебных отзывов обзорщиков, покупатели кинулись сметать в магазинах Realme 9 Pro+. На что бapыги дядюшки Ляо отреагировали предсказуемо — задрали цену смартфона в небеса, с 22-26 тысяч до 30-35 тысяч, чтобы навариться на ажиотаже.
А чуть позже Realme сняли модель 9 Pro+ с конвейера, чтобы выпустить 10 Pro+, в которой... как вы можете наблюдать в этой же статье, установлена камера значительно попроще. Финита ля комедия.
«Абибас, пацанчеги!». В некоторых комплектациях Realme GT Neo 3 выглядит истинно русским смартфоном
realme.com
Поэтому, если подводить выводы по этим очень разным смартфонам с очень одинаковой основной камерой:
Realme 9 Pro+ покупайте, если найдёте по адекватной (не более 26 тысяч рублей) цене. Дороже — уже деньги на ветер, есть более интересные альтернативы.
Realme GT Neo 3 и GT Explorer Master — почти то же самое. Одинаковые камеры, почти одинаковые по мощности процессоры. В GT Neo 3 чуть более ёмкий аккумулятор, в GT Master Explorer — красивее и приятнее на ощупь корпус. Урвёте такой тысяч за 37-35 — будете довольны, я вам гарантирую. Есть ещё GT Neo 3 150W — это тот же самый смартфон, который научили быстрее заряжаться, но обрезали ёмкость аккумулятора с 5000 до 4500 мАч. С учётом того, что зарядники и кабели к нему редкие, то есть на работе и от Power Bank рекордных скоростей зарядки вы не получите, вряд ли стоит гоняться за этой спецверсией ради покупки.
Realme GT2 — флагманский смартфон, который от GT2 Neo и GT Master Explorer должен был отличаться в лучшую сторону скоростью работы, но из-за знаменитого своими перегревами и прожорливостью Snapdragon 888 и желанного роста производительности не случилось, и разряжается он быстрее, чем хотелось бы.
Realme GT2 мог бы быть хорошим смартфоном. Но его испортили породившие Snapdragon 888 криворукие Qualcomm (проектировщики) и Samsung (исполнители). А торгаши на AliExpress ещё и цену на него снижать не хотят
realme.com
- Realme GT2 Pro и GT2 Master Explorer — лучшие смартфоны Realme из всех существующих на сегодня (февраль 2023 г.). Да, по качеству камер до Samsung Galaxy S23 Ultra или iPhone 14 Pro Max не дотягивают, в этом плане они где-то на уровне Galaxy S22+ и между iPhone 14 и 14 Pro (ближе к Pro). Но они красивее, материалы корпуса круче, зарядка намного быстрее, автономность (в сравнении с iPhone 14 и 14 Pro) лучше, да и стоят они вполне вменяемых денег — за 40-45 тысяч сложно найти что-то лучше. Не только среди смартфонов Realme, а и смартфонов других марок.
Поиграть с лучшей графикой на Android
Realme GT, GT Neo 2, GT Neo 3T
Несмотря на то, что отдельного игрового подразделения у Realme нет (у Asus, например, есть Rog Phone, у ZTE есть опосредованная дочка Nubia Red Dragon, у Xiaomi есть Black Shark и т.д.), игровые смартфоны под этим брендом существуют, и не в единичном экземпляре.
Формально к игровым начального уровня маркетологи пытаются притянуть Realme 9 5G, 9 Pro и 10 Pro с Snapdragon 695, но они настолько же игровые, насколько Volkswagen Polo Sedan 1.4 FSI — спортивный автомобиль. Мало иметь признаки спортивной/игровой техники «в зародыше» (высокофорсированный турбодвигатель в бюджетном автомобиле или 120 Гц дисплей в недорогом смартфоне). Надо ещё уметь проходить повороты, если ты четырёхколёсная бричка, или выжимать большое количество fps (кадров в секунду) на экране. А Snapdragon 695 с его Adreno 619 выжимает... 30 fps в PUBG Mobile на среднем качестве графики. Иногда проваливаясь до 28 fps. А дисплей заточен на то, чтобы отображать до 120 кадров в секунду. Ну и зачем, спрашивается?
Realme GT зашкварен не только проблемным Snapdragon 888, но и аккумулятором ёмкостью в 4500 мАч. А жаль — едва ли не первая проба пера Realme в игровых смартфонах. И камера неплохая, но без Power Bank этот гоночный смартфон никуда не уедет
realme.com
Ну, подобно тому, как у Фольксвагена есть вполне спортивный Golf R, у Realme есть «заряженные» игровые смартфоны GT-серии.
Да-да, изначально Realme GT — это был такой индекс для сугубо игровых смартфонов. Это позже его начали рисовать для любых дорогих смартфонов Realme, в том числе и с упором на качество камеры и т.д. Итого, если говорить о чистокровных смартфонах для игр, а не для всего понемногу, Realme предлагает две... с половиной модели:
|Realme GT
|Realme GT Neo 3T
|Realme GT Neo 2
|Экран
|6,43", 1080x2400, AMOLED 120 Гц
|6,62", 1080x2412, AMOLED 120 Гц
|6,62", 1080x2412, AMOLED 120 Гц
|Сканер отпечатков пальцев
|В экране
|В экране
|В экране
|Процессор
|Snapdragon 888
|Snapdragon 870
|Snapdragon 870
|Оперативная память
|8/12 Гбайт
|6/8 Гбайт
|6/8 Гбайт
|Накопитель
|128/256 Гбайт
|128/256 Гбайт
|128/256 Гбайт
|Тип встроенной памяти
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Слот карт памяти
|Нет
|Нет
|Нет
|Стандарт Wi-Fi
|Wi-Fi 6
|Wi-Fi 6
|Wi-Fi 6
|Основная камера
|64 Мп f/1.8 (Sony IMX682)
|64 Мп f/1.8 (Omnivision OV64B)
|64 Мп f/1.8 (Omnivision OV64B)
|Оптическая стабилизация основной камеры
|Нет
|Нет
|Нет
|Запись видео
|4K, 60 к/с
|4K, 60 к/с
|4K, 60 к/с
|Сверхширокоугольная камера
|8 Мп f/2.3
|8 Мп f/2.2 (Sony IMX355)
|8 Мп f/2.2 (Sony IMX355)
|Селфи-камера
|16 Мп f/2.5
|16 Мп f/2.4 (Sony IMX471)
|16 Мп f/2.4 (Sony IMX471)
|Стереодинамики
|Да
|Да
|Да
|Аккумулятор
|4500 мАч
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность проводной зарядки
|65 Вт
|80 Вт
|65 Вт
|Цена
|от 25 до 35 тысяч рублей
|от 26 до 30 тысяч рублей
|от 25 до 32 тысяч рублей
Нет, вам не показалось: Realme GT Neo 2 и Neo 3T — один и тот же смартфон, только в разных по оформлению корпусах. И, вроде бы как с разной по мощности зарядкой, но только в теории — на деле скорость зарядки у Neo 3T не выросла в сравнении с Neo 2. Но в остальном — хорошие смартфоны, если для вас важнее поиграть, чем пофотографировать — основная камера в них примерно такая же по качеству, как в Realme 9 Pro стоимостью в 17 тысяч рублей, не лучше.
Брать или нет? Зависит от цены. Если увидите на AliExpress Realme GT Neo 3 (не 3T, а полноценный 3), GT Master Explorer Edition или (мало ли) GT2 по аналогичной этим игровым моделям цене — эти три модели будут лучше по качеству камеры и не хуже по игровой производительности. А вот если эти альтернативы будут резко дороже, то... да, можно брать и Neo 2 или Neo 3T. Смартфоны выносливые, быстрые, качественные по экрану и в остальных мелочах. Даже если вам важны не игры, а просто большой запас мощности процессора без переплаты — хороший вариант.
Realme GT Neo 2 (слева) и Neo 3T (справа) — натурально один и тот же смартфон, выпущенный под двумя разными именами в разных по расцветкам корпусах. Угадайте, стал ли он дешевле благодаря своей долгой конвейерной жизни?
digitaltrends.com
По Realme GT вывод сделать сложнее — во-первых, он вышел в начале 2021 года, то есть уже два года назад и в продаже встречается редко. Во-вторых, разброс цен местами не гуманный. В-третьих, это очень быстрый (Realme потрудились над охлаждением злополучного горячего-прожорливого Snapdragon 888), но печальный по автономности (не вообще, а с учётом цены) смартфон.
При этом по камере, в отличие от Neo 3T и Neo 2, он не безнадёжен — если с 64-мегапиксельными Omnivision выше головы уже не прыгнешь, то на Realme GT можно накатить
и закусить Google Camera (GCam), и вуаля — местами будет догонять стандартные Realme 9 4G и Realme 10 Pro по качеству фото!
Но в целом — его время прошло и покупать смартфон в комплекте с внешним зарядником за 30+ тысяч сегодня смысла нет.
Сделано для индусов, но вам тоже продадут
Narzo 50i, Narzo 50i Prime, Narzo 50A, Narzo 50
Когда коту нечего делать, он лижет яйца. Когда производителю смартфонов нечего делать, он создаёт дочерние бренды. Больше всего в этом преуспели Xiaomi, у которых и Redmi, и Poco, и Black Shark — это «типа отдельные конторы со своими начальниками и разработчиками». А то, что почти все модели Poco — это смартфоны Xiaomi/Redmi с переклеенными этикетками и иногда чуть другими корпусами — просто случайность.
Но не будем в этой статье распыляться сверх меры и уделим внимание такому явлению, как Narzo. Как и Huawei Honor (сейчас уже режет глаз, но раньше это было просто название смартфона), поначалу Narzo был просто прибавочным названием смартфонов, как какой-нибудь Camon у Tecno, Mi Max у Xiaomi, Xperia у Sony... ну, вы поняли. А потом, как водится, его начали преподносить как отдельнее дочернее подразделение. Что характерно — в основном для Индии.
Вы можете подумать, что у индусов всё очень плохо со здоровьем и поэтому всяческий Нарзан их воодушевляет, но вообще Narzo у Realme переводится типа "'N' означает “Next-Level Camera,” 'A' означает “A Class Processor,” 'R' означает “Remarkable Battery,” 'Z' означает “Zenith of Design” и 'O' означает “Outstanding Display.” Типа «Камера следующего уровня», «Процессор класса A», «Выдающийся аккумулятор», «Вершина дизайна» и «Невероятный дисплей». Короче, в одном слове Realme высказал больше комплиментов самому себе, чем их высказывают парни девушкам в Tinder.
На момент выхода у Realme Narzo 30 был футуристичный дизайн. Хоть сейчас в фильм «Трон» отправляй. Хотя все Narzo были лишь переименованными обычными моделями Realme для Индии. А сегодня они даже по цене в лучшую сторону от Realme не отличаются, как было раньше
realme.com
Только вот, как водится, под этикеткой скрываются перемаркированные, в большинстве своём, обычные смартфоны Realme. Отдельно их разбирать и повторяться не будем, просто имейте в виду, что:
Narzo 50i = Realme C11 2021. Смартфон с дохлым процессором Unisoc SC9863A, на фоне которого даже обрезанный по всем фронтам Realme C30 смотрится предпочтительнее.
Realme Narzo 50i Prime = Realme C30. О нём читайте в подробностях в самом начале статьи.
Realme Narzo 50A = Realme C25S, только хуже. В Realme C25S 48 Мп камера, которая ещё более-менее, а в Realme Narzo 50A — 50 Мп-камера, у которой качество не ахти даже по бюджетным меркам.
Realme Narzo 50 = Realme 8i. Смартфон с дисплеем IPS 120 Гц (сойдёт), бодрым процессором MediaTek Helio G96 и паршивенькой 50 Мп-камерой. От Realme 8i отличается тем, что мощность зарядки в нём не 18 Вт, а 33 Вт. Правда, он зачастую оказывался дороже из-за редкости, а сейчас Narzo 50 ещё и не купишь толком нигде, кроме Индии. Но если попадётся у китайцев, то... возьмите за те же 14-15 тысяч рублей Realme 10 — он по всем фронтам лучше этого устаревшего ведра.
Зато теперь вы понимаете, что никаких поводов для зависти индийским «эксклюзивам» нет. Старые линейки Narzo 30 (Narzo 40 отменили из-за китайских суеверий о несчастливой цифре 4) и в продаже толком не найдёшь, да и все они, начиная со старшего Narzo 30 5G, были копиями Realme 8 5G и прочих «обычных» смартфонов Realme старого модельного ряда. Если раньше у них мелькали интересные цены, то сейчас там, где их продают, китайцы ломят повышенные цены за «раритетность», поэтому не нужно нам такое счастье.
И да, «переименовалки» есть не только у индийских, но и у китайских смартфонов. Например:
- Realme Q5 = Realme 9 5G
- Realme Q5 Pro = Realme GT Neo 3T
Те же яйца, что и Realme 9 5G, но не прошиваемые в полной мере в смартфон без иероглифов и без возможности платить по NFC
realme.com
Бывают и оригинальные китайские устройства (Realme Q3, Q3 Pro 5G и ряд других с общемировыми моделями Realme не пересекаются). Но почти всегда в таких случаях у вас либо неполноценная поддержка 4G для операторов РФ (часть европейских частот смартфоны, предназначенные для операторов Китая, не видят), либо нет/не работает NFC, либо ещё какие-нибудь проблемы. А вот русский язык обычно есть и Google-сервисы почти всегда устанавливаются и работают без проблем. Но выигрыш по деньгам обычно небольшой, а пользоваться аппаратом без возможности оплаты по Google Pay/Mir Pay, с выпрыгивающими то тут, то там иероглифами и плохим приёмом интернета — на любителя. Либо вы залётный боец из форума 4PDA, но тогда вы и без нас знаете рецепты перепрошивок или грамотного выбора диковинных китайфонов, либо вы простой человек, и в таком случае мой вам совет: не лезьте — оно вас сожрёт. И вы либо научитесь пользоваться ADB (Android Debug Bridge) для прошивки и TWRP для «допиливания прошивки напильником», либо проклянёте всё и продадите смартфон за смешные деньги... если не угробите его неграмотной попыткой прошиться в процессе.
Остальные модели? Врач сказал — в морг
«А как же остальные смартфоны Realme, которые не упомянуты в статье?», — спросят читатели, которых по какой-то причине на задолбало читать эту простыню.
А проблема в том, ребят, что благодаря динамично развивающемуся современному миру и динамично прекращающемуся выпуску смартфонов спустя полгода-год после анонса старые классные модели либо сняли с продажи и их больше нигде не купишь (как случилось с классным Realme 8 Pro), либо они ещё в продаже, но на оставшиеся экземпляры китайские торгаши накрутили ультра-наценку, чтобы продать смартфоны втридорога коллекционерам:
Пройдёт всего несколько месяцев и, я уверен, ещё до лета 2023 г. эти цены на скриншотах из AliExpress станут не актуальными, а часть актуальных смартфонов из этой статьи к концу года превратятся в такие же исчезающие раритеты по завышенным ценам, как сейчас это происходит с серией Realme 8/8 Pro.
Не хочу разбираться в смартфонах. Хочу узнать, какие лучше купить
Вполне нормальное желание, я так же делаю, когда выбираю мебель или лекарства. Правда, проблема такого подхода в том, что мы сейчас насоветуем вам хорошие варианты, а они спустя месяц-два резко подорожают (когда почти закончатся в продаже), или их вообще не останется в наличии даже на AliExpress. Поэтому иногда будут оговорки в пользу современных альтернатив — смиритесь с этим.
Итак:
Самый дешёвый из качественных
Realme C31 4/64 ГБ. На данный момент AliExpress настолько оборзел с курсом доллара, что у оборзевших китайцев этот простенький смартфон стоит 11-12 тысяч с таким объёмом памяти. А в официальной рознице, которая не успела перерисовать ценники (или не собирается этого делать) — 8 тысяч. Как-то дорого для начального уровня, согласен, но в случае с Realme более дешёвые модели заставят вас жалеть о потраченных деньгах, а этот аппарат вполне адекватен в роли входного билета в мир качественно исполненных бюджетных мобильников.
Лучший по времени работы от аккумулятора
Realme C25S. Компактный, тонкий как для своих 6000 мАч в аккумуляторе, быстрый и экономичный. Жаль, что раритет даже сейчас, но для любителей выносливых смартфонов сложно придумать что-то лучше при его цене в 10-12 тысяч рублей (а вот дороже уже не покупайте и переходите к следующему кандидату).
Не только крутая автономность, но красивый корпус с ярким классным экраном
Realme 10
realme.com
Realme 10. Быстро заряжается и очень бережно расходует заряд аккумулятора. Яркий AMOLED дисплей — как на породистых Samsung. Работает быстро — уже ощущается «жирок» с запасом прыти, которого у C31 и C25S нет. Основная камера так себе, уровня «лишь бы была какая-нибудь», но при 14-16 тысяч рублей за 4/128 и 8/128 ГБ в «серой» рознице это самый приятный в использовании и технологичный смартфон-долгожитель.
Хорошие камеры, процессор и автономность. И чтобы недорого
Realme 9 4G. Уже снятый с производства и продаж у официалов смартфон, то есть у всех остальных продавцов исчерпается эдак до мая 2023 г. Но если вы читаете этот текст, когда Realme 9 4G в наличии и вам нужен универсально хороший смартфон за 15-20 тысяч рублей — смело покупайте. Это тот случай, когда недостатков в нём нет — и камера, и скорость работы, и процессор, и автономность в нём одинаково хорошои. Не «боже мой, это невероятно и сенсация!», но как минимум на четвёрку, а иногда и с плюсом, по пятибалльной шкале. Таких больше не делают.
И да, не перепутайте его с Realme 9 5G — это уже погремуха с менее качественным экраном и менее качественной камерой, но чуть более быстрым процессором для мальцов-игрунцов.
Хотя, если вы малец-игрунец, вам и такой сойдёт.
Камера как в дорогих iPhone и Samsung, но без переплаты
Раньше я бы написал «Realme 9 Pro+», в период, когда он стоил 20-25 тысяч. Но сейчас его почти не продают. А там, где ещё продают, ломят 30-35 тысяч рублей и по такой цене идёт он на фиг.
Если вы не совсем лентяй, открывайте AliExpress или Ozon Global и ищите в них Realme GT Neo 3 и Realme GT Master Explorer — по состоянию на февраль 2023 г. их можно ухватить за 25-32 тысячи рублей.
Realme GT Neo 3
infohim.com
Дорого? Ну, они своих денег стоят, поверьте. А промежуточного звена в модельной линейке больше нет.
Точнее, есть — Realme 10 Pro+, на AliExpress его как раз за 20-25 тысяч как раз и продают (в России дороже, но цены ещё могут устаканиться). Но это скорее «тюнингованный в щи» Realme 9 4G с более качественной сверхширокоугольной камерой, более быстрой зарядкой, более быстрым процессором, уменьшенными рамками вокруг экрана и т.д. По крутизне до GT Neo 3 и GT Master Explorer не дотягивает, в сравнении с Realme 9 Pro+ фотографирует немного хуже (видео снимает более качественно).
Грубо говоря: Realme GT Neo 3 и GT Master Explorer по качеству съёмки могут «бодаться» на равных с iPhone 14 и Samsung Galaxy S23, а Realme 10 Pro+ — ну, скорее с Samsung Galaxy A53/A73 и iPhone 12 Pro...
Если хотите именно Realme и ну никак не хотите тратить под 30 тысяч на покупку (или готовы тратить 30+ тысяч, но только в российских магазинах), то можно брать. Просто «раньше было лучше», а при заказе из Китая есть варианты тех же Realme классом повыше.
Весь шик китайских флагманских смартфонов
Громко сказано, конечно — иные модели OnePlus или какие-нибудь Xiaomi Ultra «злее» по характеристикам окажутся. Но и дороже. Но, если вы не умеете фотографировать в ручном режиме и не запускаете игры с крутой графикой на смартфоне, то переплачивать за этих нажористых конкурентов смысла, пожалуй, нет (в ручном режиме флагманы Xiaomi фотографируют зачастую убого).
Среди Realme максимально крутыми смартфонами, такими, чтобы вы прочувствовали, до чего техника дошла, являются GT2 Pro и GT2 Master Explorer. Здесь уже от одного качества корпуса кайфанёте, как от ощупывания кожи на обивке салона дорогой немецкой машины. При этом всё «летает», хорошо держит заряд аккумулятора, заряжает 5000 мАч с 0% до 100% за полчаса, весьма достойно фотографирует и снимает видео. В самых-самых дорогих Android-смартфонах бывают камеры круче, но эти два аппарата (GT2 Pro и GT2 Master Explorer) на AliExpress влетят вам в 30-40 тысяч рублей (скорее даже 32-35), и они стоят каждой потраченной на них копейки.
Realme GT2 Master Explorer Edition
realme.com
Хоть мы и писали эту статью коллективно, но чувствую, что даже при таком раскладе задолбёмся обновлять её под вновь вышедшие смартфоны — китайцы штампуют их неприлично быстро. Но, если хватит сил, постараемся поддерживать её актуальной. А ещё постараемся отвечать на комментарии, если вышло что-то новое и вы хз, покупать ли, либо если мы что-то упустили/вы что-то недопоняли.
Если статья окажется востребованной, попробуем сварганить аналогичные «разъяснения на пальцах» по хитросплетениям смартфонов других производителей. Кстати, вы можете сами выбрать, о каком вендоре вы хотите прочитать в следующий раз: