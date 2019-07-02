Сравниваем два самых крутых китайских смартфона: Huawei P30 Pro против OPPO Reno 10x zoom

Оба смартфона большие, как и принято в 2019 году. Если у Huawei P30 Pro 6,47-дюймовый дисплей, то у OPPO он еще больше — 6,6 дюйма. Оппо еще и крупнее по габаритам — он и чуть выше, чем P30 Pro, и шире, и толще. Это, конечно, всё на вкус и цвет, кому-то нравятся более изящные смартфоны, кому-то более крупные.

У OPPO Reno 10x zoom лицевая панель абсолютно плоская, закруглена лишь задняя. У P30 Pro же края экрана тоже закруглены, но, опять-таки, нет единого мнения, что смотрится красивее.

Лично мне больше нравятся загнутые. Но здесь у OPPO Reno 10x zoom есть преимущество — у него нет ни «чёлки», ни вообще какого-то было ни было выреза в экране под фронтальную камеру, потому что она спрятана отдельно и выезжает по требованию. Выезжающий модуль, как и у младшей модели, выглядит как плавник, спереди у него фронтальная камера смартфона и вспышка для неё, сзади — вспышка для тыловых камер.

На мой взгляд, это более удачная конструкция, нежели у OPPO Find X, у которого все камеры спрятаны внутрь корпуса. Правда, у OPPO Reno 10x zoom уже нет россыпи датчиков для разблокировки смартфона по лицу, но сейчас от них отказались почти все. Также и у Huawei P30 Pro распознавание происходит только непосредственно с помощью «фронталки». Но она «отъедает» часть дисплея, в котором для неё есть специальный каплевидный вырез. Чтобы его не видеть, в настройках интерфейса можно включить заливку чёрным верхнего кусочка экрана, но тогда уже у безрамочного смартфона появляется пусть и виртуальная, но всё-таки полоса.