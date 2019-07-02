Сравниваем два самых крутых китайских смартфона: Huawei P30 Pro против OPPO Reno 10x zoom

Вообще, раньше в концерне BBK, который объединяет несколько производителей смартфонов (Oppo, vivo, OnePlus и, косвенно, realme), самыми крутыми считались мобильники OnePlus — мол, «убийцы флагманов» и такое прочее. Но в последнее время OnePlus перестал эволюционировать и в результате превратился в «ни рыбу, ни мясо» — для тех, кто ещё не накопил на Huawei Mate 20 или Samsung Galaxy S10+, но уже не хочет довольствоваться этими вашими Xiaomi Mi 9 и Honor 20.
А внутри концерна начали «тащить за уши в премиум» ранее скромный OPPO. И вытащили — Reno 10x Zoom теперь сражается в высшей лиге.
Вы уже видели нечто похожее на новый OPPO Reno 10x zoom — его младшую модель под названием OPPO Reno без рекордного зума и с менее мощным процессором. Он вышел в апреле, а старшая модель наконец появилась в России только в июне.
Технические характеристики
|Huawei P30 Pro
|OPPO Reno 10x zoom
|Операционная система
|Android 9.1 Pie + EMUI 9.1
|Android 9.0 Pie + ColorOS 6.0
|Экран
|6.47", 2340x1080 пикселей, 19,5:9, 398 ppi, OLED, HDR10, DCI-P3
|6.6", 2340x1080 пикселей, 19,5:9, 387 ppi, AMOLED, DCI-P3
|Процессор
|HiSilicon Kirin 980, 2x Cortex-A76 2,6 ГГц + 2x Cortex-A76 1,92 ГГц + 4x Cortex-A55 1,8 ГГц)
|Qualcomm Snapdragon 855, 8 ядер (4x Kryo 485 1.8 ГГц + 3x Kryo 485 2.42 ГГц + 1x Kryo 485 2.84 ГГц), 7 нм FinFET
|Графика
|Mali-G76 MP10
|Adreno 640
|Оперативная память
|8 Гбайт
|8 ГБ
|Накопитель
|256 Гбайт (поддерживает только фирменную картуяти)
|256 Гбайт (карточку microSD можно использовать вместо второй SIM-карты)
|Связь
|LTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|LTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|Камеры
|Тыловая тройная:
|Тыловая тройная:
|разрешение матрицы:
|40 Мп + 20 Мп + 8 Мп
|48 МП + 13 Мп + 8 Мп
|диафрагма:
|f/1.6 + f/2.2 + f/3.4
|f/1.7 + f/2.2 + f/3.0
|размер матрицы:
|1/1.7" + 1/2.7" + 1/4"
|1/2.0" + n/a + n/a
|размер пикселя:
|n/a
|0,8 мкм + n/a + n/a
|фокусное расстояние:
|27 мм + 16 мм + 125 мм
|26 мм + 16 мм + 130 мм
|качество видео:
|2160p + 30 к/c
|2160p + 60 к/c
|Фронтальная:
|Фронтальная:
|разрешение матрицы:
|32 Мп
|16 Мп
|диафрагма:
|f/2.0
|f/2.0
|размер пикслеля:
|0.8 мкм
|n/a
|фокусное расстояние:
|n/a
|26 мм
|качество видео:
|1080p + 30 к/c
|1080p + 30 к/c
|Аккумулятор
|4200 мАч
|4065 мАч
|Размеры
|158x7,4x8,4 мм
|162х77,2х9,3 мм
|Масса
|192 г
|210 г
|Официальная цена
|70 000 рублей
|65 000 рублей
|Cредняя цена в
|интернет-магазинах
|61 000 рублей
|n/a
Дизайн и внешний вид
Оба смартфона большие, как и принято в 2019 году. Если у Huawei P30 Pro 6,47-дюймовый дисплей, то у OPPO он еще больше — 6,6 дюйма. Оппо еще и крупнее по габаритам — он и чуть выше, чем P30 Pro, и шире, и толще. Это, конечно, всё на вкус и цвет, кому-то нравятся более изящные смартфоны, кому-то более крупные.
У OPPO Reno 10x zoom лицевая панель абсолютно плоская, закруглена лишь задняя. У P30 Pro же края экрана тоже закруглены, но, опять-таки, нет единого мнения, что смотрится красивее.
Лично мне больше нравятся загнутые. Но здесь у OPPO Reno 10x zoom есть преимущество — у него нет ни «чёлки», ни вообще какого-то было ни было выреза в экране под фронтальную камеру, потому что она спрятана отдельно и выезжает по требованию. Выезжающий модуль, как и у младшей модели, выглядит как плавник, спереди у него фронтальная камера смартфона и вспышка для неё, сзади — вспышка для тыловых камер.
На мой взгляд, это более удачная конструкция, нежели у OPPO Find X, у которого все камеры спрятаны внутрь корпуса. Правда, у OPPO Reno 10x zoom уже нет россыпи датчиков для разблокировки смартфона по лицу, но сейчас от них отказались почти все. Также и у Huawei P30 Pro распознавание происходит только непосредственно с помощью «фронталки». Но она «отъедает» часть дисплея, в котором для неё есть специальный каплевидный вырез. Чтобы его не видеть, в настройках интерфейса можно включить заливку чёрным верхнего кусочка экрана, но тогда уже у безрамочного смартфона появляется пусть и виртуальная, но всё-таки полоса.
У обоих смартфонов есть оптический сканер отпечатка пальца, встроенный в дисплей. Но у Huawei P30 Pro он срабатывает лучше — реже отказывается пускать владельца.
Также у обеих моделей на задней панели виднеется по две камеры и окошка перископа — оптической системы для телефото-объектива, которая спрятана в корпуса смартфонов. Сенсор же «видит» изображение благодаря системе зеркал. Разница между оппонентами в том, что у Huawei P30 Pro модуль камер выпирает наружу, а у Reno 10x zoom находится на одном уровне с задней панелью. Но инженеры установили чуть ниже камер небольшой выступ в виде половинки шара, чтобы стекло камер не царапалось о поверхность стало. Поэтому смартфон всё равно качается, когда лежит на столе на «спине», а вы касаетесь его экрана.
Что касается расцветок, то у Huawei P30 Pro обе светлые и обе градиентные, когда один оттенок плавно перетекает в другой. А OPPO Reno 10x zoom есть в классическом чёрном цвете, а также в переливающемся тёмно-зелёном.
Ни у того, ни у другого нет разъёма для наушников, поэтому, если вы не фанат беспроводных наушников, берегите переходник — они имеют свойство теряться в самый неподходящий момент.
У Huawei P30 Pro и OPPO Reno 10x zoom в комплекте идёт по чехлу, что очень предусмотрительно, ведь смартфоны дорогие и по большей части стеклянные. Но у P30 Pro это относительно тонкий и мягкий прозрачный чехол, а у «Рино» — чёрный и жёсткий, который, если честно, делает и без того немаленький смартфон громоздким.
Наконец, P30 Pro может похвастать солидным рейтингом защиты от воды и пыли — IP68 — благодаря которому смартфон даже не испугается лёгкого купания. А вот его соперник, к сожалению, в лучшем случае сможет противостоять только брызгам.
Качество экрана
Если у OPPO Reno 10x zoom экран чуть побольше, чем у Huawei P30 Pro, то разрешение и соотношение сторон у них одинаковое — 2340x1080 и 19,5:9 соответственно. Честно говоря, для таких больших дисплеев хотелось бы уже чёткость изображения повыше, но производители не балуют этим даже несмотря на высокую цену обоих смартфонов.
|Результаты теста дисплея
|Huawei P30 Pro
|OPPO Reno 10x zoom
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|459/2 кд/м2
|384/2 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|бесконечная
|DeltaE (меньше = лучше)
|2,2
|2,66
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6000 К
|6700 К
У P30 Pro тип матрицы OLED, у соперника — AMOLED, так что у обоих бесконечная контрастность, насыщенный чёрный цвет, а также есть функция выведения часов и даты на выключенный дисплей.
Тестирование колориметром показало, что у Huawei P30 Pro выше максимальная яркость, в остальном экраны примерно равны — и у того, и у другого можно настроить приемлемую цветовую температуру, насыщенность цветов, при этом оба показывают хорошую точность цветопередачи. И ни у одного совершенно нет проблем с углами обзора.
Камеры
У наших подопытных оказался очень похожий набор камер. У них есть камеры прямо-таки на все случаи жизни. К вашим услугам и «широкоуголка» для съёмок на тесных улицах и в помещениях, и хорошие основные камеры для среднеплановых снимков, и отдельные камеры с 5-кратным оптическим увеличением. После них двукратное, с которым заигрывали многие прежние смартфоны, кажется детским лепетом.
Но тут надо признать, что, например, в интервале между 1х и 5х увеличением работает цифровой зум, что не лучшим образом сказывается на качестве снимков. Начиная с 5-кратного и выше похожая картина — чем дальше, тем хуже. Но всё же в обоих случаях намного-намного лучше, чем у всех остальных смартфонов на рынке. Таким образом, один маленький смартфон заменяет вам камеру с огромным объективом с переменным фокусным расстоянием.
Конечно, «взрослые» камеры все еще выдают намного более качественные снимки, но прогресс всё равно на лицо. Возможность снимать издалека в любой момент (ведь смартфон у вас под рукой абсолютно всегда), открывает новые границы для творчества.
Мы тестировали смартфоны со всеми тремя камерами, включая даже экстремально высокое для них увеличение (25х-50х). Широкоугольная и среднеплановая камеры идут на равных. Иногда один смартфон делает чуть более хороший снимок, иногда другой, но, в целом, разница для простого пользователя отсутствует. Huawei чаще делает более яркие и насыщенные снимки автоматически, у OPPO же для этого есть отдельная кнопка, так что вы можете выбрать как вам больше нравится — более спокойные цвета, либо, наоборот, более сочные. В целом такая есть и на Huawei, но у OPPO по умолчанию более спокойные цвета на фотографиях.
У обоих смартфонов есть определение сцены и условий съёмки на основе ИИ, которое подгоняет соответствующие настройки для различных ситуаций. Разве что в P30 Pro меня немного раздражает автоматическое включение портретного режима с размытием каждый раз, когда камера видит лицо на первом плане (потому что размытие на смартфонах еще пока не настолько естественное, чтобы пользоваться им всегда).
А вот фотографии с большим увеличением, как мне показалось, у Huawei более чёткие и насыщенные. OPPO тоже неплохо умеет в зум, особенно для второго такого смартфона на рынке, но временами кажется, будто снимки на его телефото камеру вы делали через какую-то дымку. Также у обоих смартфонов все отлично со стабилизацией, но, конечно, при большом приближении без штатива снимать становится проблематично (но не невозможно). Ночью камеры также были, в основном, наравне, но иногда у OPPO Reno 10x zoom снимки получались лучше.
Между фронтальными камерами тоже разница весьма условная, у каждой есть свои минусы. Например, у Huawei P30 Pro снимки не такие насыщенные, а в случае с OPPO Reno 10x zoom надо лишний раз проверять, не смазались ли фотка.
По части видео OPPO Reno 10x zoom подкачал — сейчас он умеет его снимать только на основную камеру, а на широкоугольную и зум-камеру — нет. Я не думаю, что есть какое-либо препятствие с технической точки зрения, и надеюсь, что OPPO понимает, что это несерьёзно, и всё-таки допишет программную составляющую, чтобы во время видеосъёмки можно было беспрепятственно менять фокусное расстояние, задействуя все три камеры.
Потому что на том же Huawei P30 Pro мне такая возможность пригождается постоянно (снимать на ширик в стеснённых условиях или с приближением без потери качества). P30 Pro в этом плане очень крут, хотя не ждите от него плавное приближение и удаление — момент переключения с одной камеры на другую на видео заметен невооружённым глазом.
Производительность, интерфейс и автономность
Последний топовый чип от Qualcomm — Snapdragon 855 — стал удачный выбором для OPPO Reno 10x zoom. Благодаря нему смартфон показывает себя заметно лучше, чем Huawei P30 Pro, хотя тот тоже на самом крутом процессоре, но уже собственной разработки Huawei — Kirin 980. Так или иначе, OPPO Reno 10x оказался намного более производительным в игровом бенчмарке 3DMark Sling Shot Extreme, и просто заметно более проворным общей производительности системы и отдельно в задачах, которые нагружают в основном только CPU. В общем, рвёт по всем пунктам.
У обоих моделей по 8 ГБ оперативной памяти и по 256 ГБ основной, чего нормально даже для ультрабуков, а уж для смартфонов и подавно. У Huawei P30 Pro есть возможность расширить память только своими проприетарными накопителями, что выглядит странно в 2019 году, когда смартфон либо поддерживают общепринятый стандарт microSD, либо вообще не позволяют использовать карты памяти, как, например, OPPO Reno 10x zoom. В общем, на расширение памяти рассчитывать не приходится.
Оба смартфона работают на базе операционной системы Android 9, но у каждого поверх неё своя фирменная оболочка. В случае с Huawei P30 Pro она довольно самобытная, у OPPO Reno 10x zoom отдалённо напоминает iOS, что может быть плюсом для тех, кто решился-таки отказаться от iPhone и попробовать смартфон с Android.
В оболочке Huawei P30 Pro мне понравилось возможность включить тёмную тему для всего интерфейса смартфона, а также статистика сколько минут вы тыкались в каждое из своих приложений — помогает понять, какая из социальных сетей тратит ваше время больше всего.
Зато у OPPO Reno 10x zoom система куда строже следит, чтобы приложения в фоне не тратили заряд аккумулятора попусту. По сути в "Рино" всем запрещено долго работать в фоне, пока вы не разрешите это руками. у P30 Pro наоборот — смартфон только предупреждает вас, что то или иное приложение сильно расходует заряд, а ты вы уже можете однократно остановить его или вообще запретить ему работать в фоне. В теории, при типичном использовании смартфона (а не просто в тестах), это должно дать OPPO Reno 10x zoom преимущество. С другой, вы порой будете неприятно удивлены, что включили какой-нибудь трекер велопоездки, а OPPO Reno 10x zoom "заморозило" его работу как только вы заблокировали экран.
Но по нашим тестам автономности Huawei P30 Pro выигрывает. Учитывая, что аккумуляторы у них почти одной и той же ёмкости, дело, скорее всего, в большем дисплее OPPO Reno 10x zoom и большей энергоэффективности процессора в Huawei P30 Pro. Но, если говорить в абсолютных числах, то у Huawei P30 Pro автономность одна из самых высоких на рынке, а у OPPO Reno 10x zoom — просто выше средней.
В заключение
Смартфоны с огромным диапазон фокусных расстояний — действительно отличная вещь, если вы любите фотографировать. Это отличный вариант на каждый день, причём без необходимости таскать с собой набор объективов для зеркалки и саму зеркалку. Да, качество изображения пока несравнимо, но для личного пользования и соцсетей — подобные смартфоны подходят идеально. Huawei P30 Pro еще отличился тем, что он также позволят снимать видео с разными фокусными расстояниями, причём переключаться можно прямо на лету, не останавливая запись. В OPPO Reno 10x zoom такая возможность почему-то отсутствует. И, как вы сами видели на примерах фотографий, снимки с огромным увеличением а ля 10х лучше удаются Huawei P30 Pro, хотя не для всех разница покажется существенной.
Но Huawei P30 Pro и OPPO Reno 10x zoom хороши не только камерами. Они имеют огромный запас оперативной и постоянной памяти, и одни из самых производительных процессоров на рынке. OPPO Reno 10x zoom оказался заметно мощнее, зато Huawei P30 Pro дольше держит заряд. Правда, для достижения максимального эффекта, лучше задать правила для автоматического выключения приложений, которые иначе будут работать в фоне даже тогда, когда абсолютно вам не нужны.
Оба смартфона выглядят очень хорошо, но тут много нюансов. Другими словами, кому-то больше понравится чуть более компактный и элегантный Huawei P30 Pro с оригинальными расцветками, кому-то более внушительный OPPO Reno 10x zoom с большим экраном экраном и более прочным чехлом в комплекте. Экраны и обоих отличные, звук одинаково средний. Huawei P30 Pro, в отличие от конкурента, имеет еще и защиту от воды, поэтому не сломается, если случайно уронить его в ванну при просмотре видосиков. Зато OPPO Reno 10x zoom стоит на пять тысяч рублей дешевле.
Huawei P30 Pro
|Плюсы
|Минусы
|- Большой аккумулятор
|- Разрешение экрана могло бы быть выше
|- Большой разброс фокусных расстояний
|- Не поддерживает microSD
|- Беспроводная зарядка
|- Нет мини-джека
|- Чехол в комплекте
|- Вырез в экране
|- Водозащита (IP68)
OPPO Reno 10x zoom
|Плюсы
|Минусы
|- Безрамочный экран без чёлким и вырезов
|- Сканер отпечатка пальца несколько капризный
|- Чехол в комплекте
|- Нет водозащиты
|- Большой разброс фокусных расстояний
|- Нет мини-джека
|- Большой аккумулятор
|- Нет беспроводной зарядки
|- Очень производительный