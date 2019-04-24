Наиболее вероятный противник этих ваших флагманов Сяоми – быстрый обзор OPPO Reno

В сравнении со старым OPPO Find X плюс ещё и в том, что теперь в экране есть сканер отпечатков пальцев. Раньше его не было - полагаться приходилось только на разблокировку сканированием лица. Китайцы обещают, что они сделали сенсор более быстрым, чем он был раньше. И не врут: за пару дней, что я активно пользовался смартфоном, я действительно это ощутил – датчик срабатывает очень шустро и почти никогда не приходится «просить» его дважды. Это большой прорыв, потому что даже у флагманских Samsung и Huawei с этим все еще далеко не так гладко, как хотелось бы. Одно пожелание на будущее – него не всегда хорошо видно на экране в сильно солнечный день.

Несмотря на то, что OPPO обещает ещё более крутые смартфоны, чем Reno, характеристики на уровне и у этой серии. Например, мощный процессор среднего класса – Qualcomm Snapdragon 710. Конечно, у Xiaomi Mi 9 с его максимально быстрым Snapdragon 855 запас мощности выше, но 710-й "дракон" - это уже такой уровень, когда предел мощности ещё нужно умудриться нащупать.

Зато удивительно, что даже не у продвинутой модели OPPO Reno чертовски много памяти: 8 Гб оперативной и 256 ГБ постоянной у самой дорогой конфигурации и 6/128 Гб у самой доступной. А вот разъёма для карты памяти нет, так что, как говорится: «выбирай мудро».