Наиболее вероятный противник этих ваших флагманов Сяоми – быстрый обзор OPPO Reno

Всего в серию пока вошло два смартфона, Reno Standard Edition и Reno 10x Zoom Edition. Продвинутая версия получила отдельную камеру с 10-кратным увеличением, на которую OPPO уже давно намекала любителям мобильников.
Максимальные версии будут доступны для теста позже, но мы уже опробовали "простой" OPPO Reno и считаем, что у Xiaomi Mi 9 теперь появилась интересная альтернатива.
У дешёвой модификации нет рекордного зума (приближения без потерь в качестве) и широкоугольной камеры, но смартфон всё равно очень хорош. Во-первых, основная тыльная камера в нём такая же, как в Xiaomi Mi 9 (сенсор Sony IMX586, 48 Мп) и даже с более качественной оптикой ("стёклами") - f/1.7 против f/1.8 у Сяоми.
При этом в плане дизайна OPPO намного круче - во-первых, потому что в Mi 9 по-прежнему остаётся вырез в центре экрана, а Reno по-настоящему безрамочный. А во-вторых, материалы корпуса в OPPO богаче и на вид, и на ощупь.
В этот раз «китайцы» нашли компромисс и упаковали камеры не радикально, как в OPPO Find X, где абсолютно и селфи-камера, и тыльные спрятаны внутри корпуса и выезжают по необходимости. В новом OPPO Reno внутрь спрятана только 16-мегапиксельная фронтальная камера. Это очень удобно, потому что это экономит ресурс механизма, а ещё делает конструкцию более прочной. И OPPO сделал выезжающий механизм куда более симпатичным, чем простые "перископы" у Vivo, которая тоже балуется подобными штуками.
В сравнении со старым OPPO Find X плюс ещё и в том, что теперь в экране есть сканер отпечатков пальцев. Раньше его не было - полагаться приходилось только на разблокировку сканированием лица. Китайцы обещают, что они сделали сенсор более быстрым, чем он был раньше. И не врут: за пару дней, что я активно пользовался смартфоном, я действительно это ощутил – датчик срабатывает очень шустро и почти никогда не приходится «просить» его дважды. Это большой прорыв, потому что даже у флагманских Samsung и Huawei с этим все еще далеко не так гладко, как хотелось бы. Одно пожелание на будущее – него не всегда хорошо видно на экране в сильно солнечный день.
Несмотря на то, что OPPO обещает ещё более крутые смартфоны, чем Reno, характеристики на уровне и у этой серии. Например, мощный процессор среднего класса – Qualcomm Snapdragon 710. Конечно, у Xiaomi Mi 9 с его максимально быстрым Snapdragon 855 запас мощности выше, но 710-й "дракон" - это уже такой уровень, когда предел мощности ещё нужно умудриться нащупать.
Зато удивительно, что даже не у продвинутой модели OPPO Reno чертовски много памяти: 8 Гб оперативной и 256 ГБ постоянной у самой дорогой конфигурации и 6/128 Гб у самой доступной. А вот разъёма для карты памяти нет, так что, как говорится: «выбирай мудро».
Дизайн у новинок не настолько "дискотечный", как у серии RX17, а именно более спокойные цвета: чёрный и темно-зелёный. Правда, тут у нашей редакции мнения разделились – мне такая цветовая гамма показалась не самым интересным, что можно встретить в современных смартфонах, а другим коллегам, наоборот, такие цвета "по-бизнесовому и на серьёзных щах" понравились больше, чем более весёленькие и светлые градиенты у новых Huawei P30.
Между прочим, OPPO снова не стала копировать дизайн тыловой камеры у iPhone (в отличие от Huawei и Xiaomi), а пошла своим собственным путём. Мне всё-таки кажется, что в OPPO Reno задняя панель опять-таки выглядит более спокойно, чем мне бы хотелось. С другой стороны удобно, что камеры не выпирают из корпуса.
Но все-таки корпус остается капельку приподнятым, но сделано это специально. Для этого под камерами есть крошечный выступ, и, по словам OPPO, он служит для того, чтобы линзы камер не царапались об стол. Сама задняя панель на ощупь – смесь стекла и металла.
Экран, конечно, здоровенный, но не больше, чем уже у многих современных смартфонов – 6,4 дюйма. Но, опять-таки, полностью без вырезов. А еще это AMOLED-матрица, что значит глубокий чёрный цвет вместо его бледного подобия на IPS-матрицах.
На выключенный экран можно выводить время и дату. Правда, в отличие от новых Samsung, нельзя настроить, будет ли информация выводится всегда или только если телефон почувствовал движение. Кстати, разрешение у экрана стандартное – Full HD+, а соотношение сторон – 19,5 к 9.
Аккумулятор здесь больше даже чем у Samsung Galaxy S10, а именно 3750 мАч, но тесты автономности у нас будут чуть позже. В плане разъёмов всё отлично – есть и USB Type-C, и разъём для наушников. А вот динамик здесь только один и стерео-звучания нет. И, что вообще замечательно, у новых OPPO Reno есть NFC.
А вот чего не хватает, так это оптической стабилизации у камер. Это не важно при съемке днём, но для тайм-лапсов и съёмки ночью довольно критично. В целом, мне очень понравилась, как снимает камера при хорошем освещении. Снимки получаются очень яркими, с сочными цветами, с хорошей детализацией. Такие без всяких фильтров можно сразу выкладывать во все свои соцсети.
Насыщенность цветов, кстати, можно поубавить, если вы больше фанат естественных фотографий. HDR и определение сцен также работает отлично. Единственное, что немножко расстраивает, что у более старой модели, OPPO RX17 Plus, камера гораздо лучше справлялась с ночной съёмкой, почти один в один как Samsung Note 9. Правда, справедливости ради нужно сказать, что Samsung тоже умудрилась испортить качество ночных снимков уже в следующих после Note 9 смартфонах – Galaxy S10.
Стоит ли покупать
В России модель с 6/256 Гбайт поступит по цене в 40 тысяч рублей. Дорого? Ну, например. Xiaomi Mi 9 с 6/128 Гбайт стоит 38 тысяч. При этом в Oppo немного лучше фото на тыльную камеру и изначально более качественная селфи-камера, лучше автономность, да ещё полностью безрамочный дизайн и корпус с запоминающимся дизайном, наподобие куда более дорогих Huawei Porsche Design.
С другой стороны, процессор не флагманский, а отдельных камер для зума и широкоугольной съёмки нет. Тем не менее, Meizu 16 де-факто уже мёртв и больше не производится, в сверхнизкую цену Meizu 16s пока не очень верится (Мейзу в России всегда стоили неадекватно дорого), поэтому в лице базового Oppo Reno мы наблюдаем один из немногих китайских флагманов, которые будут стоить в РФ разумных денег (Huawei P30, напомню вам, начинается с 50 тысяч рублей за версию с 128 Гбайт, и в нём тоже нет оптической стабилизации).
Каким будет на деле OPPO Reno с 10-кратным зумом, пока судить сложно. Ещё сложнее поверить, что за него просят 58 тысяч рублей в пересчёте с европейских цен. Но мы живём в такое дивное время, когда корейские и японские смартфоны оказались догоняющими в сравнениями с китайцами, так что чем чёрт не шутит.