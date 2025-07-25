Впечатлит вас камерами, даже если вас давно ничего не впечатляет: Huawei Pura 80 Ultra

Но на этот раз революцию Huawei провернул не в качестве основной камеры (она тут тоже хорошая: в чём-то чуть лучше, чем у конкурентов, в чём-то чуть хуже), а в зуме. Pura 80 Ultra — это первый смартфон, который не теряет качество съёмки от 1x до 10x, как говорится «ОТ СЛОВА СОВСЕМ».

Чтобы не лепить длинный объектив со сложными «стёклами», как на зеркальных и беззеркальных фотокамерах, в смартфонах за фотки с приближением (с зумом) отвечают отдельные камеры. В дешёвых смартфонах это камеры с зумом 2x, в более дорогих — 3x или 4x, в самых дорогих (да и то не всех) — 5x. Раньше на этих отдельных камерах не экономили, поэтому у топовых Samsung и некоторых Oppo вплоть до Galaxy S23 была одна камера для 3x, вторая для 5x и третья для 10x. Ну, потому что если сделать камеру только для 10x, то фото в промежутке от 2x до 9x будут делаться методом «вырезаем часть кадра из основной камеры, увеличиваем его в разы и натягиваем на бОльшее количество пикселей». То есть мыло мыльное. И только с 10x, когда будет подключаться 10x-камера, качество станет снова хорошим.

А если оставить только камеру 3x, то на неё фото и видео в 5x и далее будут выглядеть уже так себе.

Но в итоге жмотство победило, поэтому в Galaxy S24 Ultra и S25 Ultra остались только камеры 3x и 5x, более дальние расстояния, принято считать, людям в фото не особо нужны. А если нужны, то «мы возьмём низкокачественную фотку с 5x камер и отретушируем её с помощью ИИ». А у iPhone и Pixel 3x-камер нет — до 4x берётся и «натягивается» кадр из основной камеры, потом в дело вступает 5x камера.

А у китайцев Oppo, Vivo, OnePlus, Realme, Honor, Infinix, Tecno даже 5x зума уже нет — есть только 3x или 4x камеры, которые, зачастую, с запасом качества (у Samsung, хоть и две камеры — 3x и 5x, но сами по себе менее качественные, каждая под своё расстояние, и 3x прям хлам, а не камера). И эти камеры у китайских смартфонов даже не для зума, как такового, а чтобы с расстояния снимать людей. Потому что, если вы не знали, чем с более близкого расстояния вы снимаете человек, тем «кривее рожа» у него получается. Не потому, что он какой-то уродливый от природы, а потому что такие вот погрешности и «фамильные недостатки» оптики камер при съёмке вблизи.

Но вернёмся к зуму. Вместо того, чтобы лепить отдельные камеры под зум 3x, 5x и 10x (как раньше делал Самсунг, а потом перехотел) и вместо того, чтобы поставить наиболее качественную камеру 3.5x, но с запасом качества, чтобы при 10x смотрелось «ну, хуже, но терпимо», Huawei… поставили наиболее качественную камеру… которая «скачет» между двумя объективами под разный зум!