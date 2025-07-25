Впечатлит вас камерами, даже если вас давно ничего не впечатляет: Huawei Pura 80 Ultra

Впечатлит вас камерами, даже если вас давно ничего не впечатляет: Huawei Pura 80 UltraСамый неудобный и самый кайфовый флагманский смартфон в 2025 г.
А чё так много букв? Мне лень читать!
Молодой человек, это для вас много читать! Для вас вот — вся та же база и суть, только в 4 минуты прочтения. Если некогда и не нужны обоснования «а почему не Айфон и не Самсунг взамен, они же подешевели уже?», замеры, дофига примеров фоток или подробности о каждом из аспекте смартфона — не тратьте время, прочтите заметку по ссылке выше и будет вам счастье.
Для всех остальных, кто готов терпеть мою графоманию — добро пожаловать, впечатлений будет много, причём полярных.
Характеристики
|Смартфон
|Huawei Pura 80 Ultra (LMU-LX9)
|Операционная система
|Android 12, оболочка EMUI 15
|Экран
|6.8”, 2848x1276, OLED, 120 Гц, 459 ppi
|Процессор
|Kirin 9020, 8 ядер (1x Taishan Big 2.5 ГГц + 3x Taishan Mid 2.15 ГГц + 4x Cortex-A510 1.6 ГГц), 7 нм
|Графика
|Maleoon 920
|Оперативная память
|16 ГБ
|Постоянная память
|512/1024 ГБ, без слота microSD
|Связь
|4G, 3G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|Камеры
|основная : 50 Мп, диафрагма f/1.6-4.0, сенсор Smartsens SC5AOCS, размер сенсора 1/0.98”, съёмка видео 3840x2160 60 к/с
|дополнительная (телефото/зум 1): 50 Мп, диафрагма f/2.4, размер сенсора 1/1.28”, оптический зум 3.7x
|дополнительная (телефото/зум 2): 12.5 Мп, диафрагма f/3.6, оптический зум 9.4x (обе зум-камеры используют один сенсор)
|дополнительная (сверхширокоугольная): 40 Мп, диафрагма f/2.2
|фронтальная : 13 Мп, диафрагма f/2.0, запись видео 3840x2160 60 к/с
|Аккумулятор
|5170 мАч, несъёмный, мощность проводной зарядки 100 Вт, мощность беспроводной зарядки 80 Вт
|Размеры
|163x76.1x8.3 мм
|Водозащита/пылезащита
|IP69
|Масса
|233 г
|Цена в официальной рознице
|Будет объявлена 1 августа 2025 г.
|Цены в «серой» рознице с учётом пошлин
|Пока не продаётся, за рубежом стоит 110-120 тысяч в переводе на рубли
Дизайн
Huawei выбрал рекламный лозунг для смартфонов Pura 80 Ultra — «Fashion Next». На русский это переводится в духе «Икона стиля» или, например, «Законодатель мод в смартфонах». Забегая наперёд — да, хотелось бы, чтобы по качеству камер конкуренты тоже брали с Pura 80 Ultra пример, по этой части я буду смартфон достаточно хвалить дальше по тексту. Но по дизайну это как раз «мода» из той категории, когда разглядывать вещь со стороны удобнее, чем носить её на своём теле.
Собрали буквально всё, что люди не любят в современных смартфонах:
- Большой и широкий (но это ладно, это у всех флагманских смартфонов категории Ultra так).
- Глянцевый маркий корпус — настолько глянцевый и маркий, что вспоминаю и Samsung Galaxy S7 Edge, и Sony Xperia XZ Premium. Прям рояльно сверкающее стекло, отпечатки видны сразу. Ну, хоть не скользкий — небось, олеофобного покрытия и на заднюю часть не пожалели. И цвета дорогие-красивые. Но всё равно — настолько нелепо марких и «вызывающе стеклянных» смартфонов уже давно никто не выпускал.
- Самый тяжёлый флагманский смартфон 2025 г.. А может и не только 2025 г., а за всю историю. Вроде бы мелочи — несколько грамм добавилось, несколько убавилось, но очень ощущается. По таблице снизу разница не столь велика, какой оказывается на практике — по факту, если без чехла (матового и качественного, кстати) смартфон ещё более-менее вменяемый по размеру, то с чехлом — ну совсем «лопата» громоздкая.
|Смартфон
|Ёмкость аккумулятора
|Масса
|Толщина
|Мощность проводной зарядки
|Huawei Pura 80 Ultra
|5170 мАч
|233 г
|8.3 мм
|100 Вт
|Apple iPhone 16 Pro Max
|4685 мАч
|227 г
|8.3 мм
|25 Вт
|Samsung Galaxy S25 Ultra
|5000 мАч
|218 г
|8.2 мм
|45 Вт
|Xiaomi 15 Ultra
|5410 мАч
|226 г
|9.4 мм
|90 Вт
|Honor Magic7 Pro
|5850 мАч
|223 г
|8.8 мм
|100 Вт
|Asus ZenFone 12 Ultra
|5500 мАч
|220 г
|8.9 мм
|65 Вт
|Vivo X200 Ultra
|6000 мАч
|232 г
|8.7 мм
|90 Вт
|Sony Xperia 1 VII
|5000 мАч
|197 г
|8.2 мм
|30 Вт
|Oppo Find X8 Ultra
|6100 мАч
|226 г
|8.8 мм
|100 Вт
|OnePlus 13
|6000 мАч
|210 г
|8.5 мм
|100 Вт
|Realme GT7 Pro
|6500 мАч
|222 г
|8.6 мм
|120 Вт
- Огромный блок тыльных камер. Опять же, по таблице толщины кажется, что всё в норме, но с замерами толщины все производители
врутлукавят, потому что это толщина без учёты выступающих над задней крышкой камер. И если в остальных смартфонах (ну, кроме Vivo X200 Ultra и Xiaomi 15 Ultra) камеры выступают в меру, то у Huawei Pura 80 Ultra камеры выступают над корпусом, УДВАИВАЯ его толщину. «Да и фиг с ним. Подумаешь, в каком-то месте чуть толще корпус!», — сказал бы я, если бы камеры занимали обычное количество площади корпуса. Но тут они занимают треть задней крышки. Короче, вы будто носите смартфон с установленным на камеры объективом — он и на столе лежит неровно (это ладно), и в руках верхняя часть очень перевешивает нижнюю (неудобно и неприятно, из-за этой диспропорции веса смартфон кажется тяжелее, чем он есть).
-
Сканер отпечатков в правой клавише питания, а не в дисплее. Согласен, тут уже есть фанаты у каждого из исполнений. И сканер-то, хоть и тонкий, но быстрый и безошибочный, но… в наиболее дорогих смартфонах принято вставлять сканер таки в дисплей.
-
Изогнутый по краям дисплей — всё в лучших китайских традициях понимания премиума. Не, я в этом плане не сноб и не против и, в отличие от многих, не ликую при виде плоского экрана Samsung Galaxy S25 Ultra. Но многим такое не нравится, а тут ещё (см. предыдущие пункты) просто «комбо» собралось из всех спорных моментов дизайна в флагманских мобильниках.
Это не значит, что «господи, этим невозможно пользоваться!» и «пойду сдавать смартфон обратно в магазин!» — просто вам придётся привыкать к тому, что это ЗДОРОВЕННЫЙ смартфон. Ну и ничё — вон, даже миниатюрные девушки привыкают заправлять на парковки здоровенные 7-местные кроссоверы, значит со смартфоном (тем более, если покупать его будут не девушки, а мужики) как-нибудь тоже управятся. Но я вас предупредил — первые несколько суток будете беситься от его габаритов и веса.
Камеры
В чём революция-то? Почему обзорщики оргазмируют от камер этого Хуавея?
Забегая наперёд, сразу могу сказать: если по всем остальным параметрам Huawei Pura 80 Ultra — просто «флагманский лопатофон», примерно на уровне сравнимых по цене iPhone, Samsung, Honor, Vivo, Oppo, то по камерам — это действительно прорыв. Вот НАСТОЛЬКО ощутимо по качеству съёмки конкурентов Huawei превосходил эдак во времена P20 Pro, когда все думали, что «рекордный размер камеры и изобретение ночного режима съёмки» — это китайское маркетинговое балабольство, а потом начали тестировать и оказалось, что Samsung Galaxy S9+ и Sony Xperia XZ2 по качеству съёмки не дотягивают, не говоря уже об остальных.
Но на этот раз революцию Huawei провернул не в качестве основной камеры (она тут тоже хорошая: в чём-то чуть лучше, чем у конкурентов, в чём-то чуть хуже), а в зуме. Pura 80 Ultra — это первый смартфон, который не теряет качество съёмки от 1x до 10x, как говорится «ОТ СЛОВА СОВСЕМ».
Чтобы не лепить длинный объектив со сложными «стёклами», как на зеркальных и беззеркальных фотокамерах, в смартфонах за фотки с приближением (с зумом) отвечают отдельные камеры. В дешёвых смартфонах это камеры с зумом 2x, в более дорогих — 3x или 4x, в самых дорогих (да и то не всех) — 5x. Раньше на этих отдельных камерах не экономили, поэтому у топовых Samsung и некоторых Oppo вплоть до Galaxy S23 была одна камера для 3x, вторая для 5x и третья для 10x. Ну, потому что если сделать камеру только для 10x, то фото в промежутке от 2x до 9x будут делаться методом «вырезаем часть кадра из основной камеры, увеличиваем его в разы и натягиваем на бОльшее количество пикселей». То есть мыло мыльное. И только с 10x, когда будет подключаться 10x-камера, качество станет снова хорошим.
А если оставить только камеру 3x, то на неё фото и видео в 5x и далее будут выглядеть уже так себе.
Но в итоге жмотство победило, поэтому в Galaxy S24 Ultra и S25 Ultra остались только камеры 3x и 5x, более дальние расстояния, принято считать, людям в фото не особо нужны. А если нужны, то «мы возьмём низкокачественную фотку с 5x камер и отретушируем её с помощью ИИ». А у iPhone и Pixel 3x-камер нет — до 4x берётся и «натягивается» кадр из основной камеры, потом в дело вступает 5x камера.
А у китайцев Oppo, Vivo, OnePlus, Realme, Honor, Infinix, Tecno даже 5x зума уже нет — есть только 3x или 4x камеры, которые, зачастую, с запасом качества (у Samsung, хоть и две камеры — 3x и 5x, но сами по себе менее качественные, каждая под своё расстояние, и 3x прям хлам, а не камера). И эти камеры у китайских смартфонов даже не для зума, как такового, а чтобы с расстояния снимать людей. Потому что, если вы не знали, чем с более близкого расстояния вы снимаете человек, тем «кривее рожа» у него получается. Не потому, что он какой-то уродливый от природы, а потому что такие вот погрешности и «фамильные недостатки» оптики камер при съёмке вблизи.
Но вернёмся к зуму. Вместо того, чтобы лепить отдельные камеры под зум 3x, 5x и 10x (как раньше делал Самсунг, а потом перехотел) и вместо того, чтобы поставить наиболее качественную камеру 3.5x, но с запасом качества, чтобы при 10x смотрелось «ну, хуже, но терпимо», Huawei… поставили наиболее качественную камеру… которая «скачет» между двумя объективами под разный зум!
В чём плюс? Их несколько:
- Никто из производителей смартфонов никогда не ставил равноправно качественные камеры под разный зум. Например, у Самсунга S25 Ultra основная (1x) камера отличная, камера для зума x3 просто гoвнищe, камера 5x — нормальная, средняя по качеству, но за счёт того, что смартфон «танцует» уже от 5x, она конкурентоспособна в сравнении с китайцами, у которых камеры 3.5x радикально более качественные, чем 3x-камера в S25 Ultra, но отдельной камеры под 5x у китайцев нет, поэтому и «запас качества» с расчётом на то, что этим запасом придётся крыть зум 5x, 7x, 9x, 10x и т.д.
У Huawei при этом ОДИНАКОВО КАЧЕСТВЕННАЯ камера для всего диапазона от 3.7x до 10x.
© Лучше один раз увидеть. Уж потратьте ваши три минуты
- При этом (и это то, чего никто никогда в смартфонах не делал), это САМАЯ КАЧЕСТВЕННАЯ В ИСТОРИИ зум-камера на смартфонах. Даже по меркам 3x-4x камер она жирнейше крутая, а уж под 10x (ладно, 9.7x, чтобы вы не придирались) никто ничего подобного не делал.
0.6x
© ferra.ru
10x
© ferra.ru
А вот теперь прикиньте: что будет, если камеру, которую остальные китайские производители ставят под 3.5x (и с неё хватает качества вплоть до 10x на фото) применить к оптике 9.7x с её-то запасом качества? И с учётом того, что для неё 9.7x станет не пределом, а отправной точкой! Короче, тут мало того, что зум до 10x отличный, его ещё и с запасом («под помидоры», как в анекдоте про американца, француза и украинца) хватает эдак под 15x – 17x. Что, в общем-то, уже даже избыточно, но главная задача выполнена — возможность съёмки до 10x без малейших опасений о том, что «лучше не буду слишком приближать, а то слишком качество картинки попердолит».
С таким крутым зумом даже из фото кофе можно сделать «кольца Сатурна»
© ferra.ru
С таким крутым зумом даже из фото кофе можно сделать «кольца Сатурна»
© ferra.ru
1x
© ferra.ru
10x
© ferra.ru
1x
© Ferra.ru
10x
© Ferra.ru
За такой кайф Хуавею можно даже простить эту здоровенную нашлёпку с площадкой задних камер на крышке смартфона — она тут не просто так, а потому что и качество камер соответствует.
Ну а теперь, когда мы разобрались, в чём новизна, поговорим спокойно о плюсах и минусах этих камер:
Плюсы камер Huawei Pura 80 Ultra
- Отличная цветопередача. Если у Vivo, OnePlus, Oppo есть склонность делать «голливудские» (или болливудские, кому как) сочные цвета, потому что китайцы любят всё яркое-пафосное, то Huawei наиболее близкий по подбору цвета в фото к iPhone, Samsung и Pixel. Ещё в некоторых моделях Realme и Honor более-менее пытаются балансировать, но Huawei всё-таки по «тонкому балансу» настроен лучше — можно просто щёлкать в авто и всё будет чинно-красиво, ничего не нужно переключать.
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Топовая стабилизация (защита от тряски) в видеосъёмке. Можно бегать-прыгать, а картинка на экране не будет дрожать или смещаться в космических масштабах. Да и в целом это пока лучший китайский (ну, может быть ещё Vivo X200 Ultra наравне) смартфон по качеству съёмки видео. Если по качеству фото китайцы давно превзошли Samsung и iPhone (Vivo X200 Pro/Ultra, Honor Magic 7 Pro, да и Xiaomi 15 Ultra тоже), то по качеству съёмки видео на настолько высоком уровне играет только Huawei. Понятное дело, что RAW-видео ProRes на iPhone обрабатывать удобнее и проще, чем на смартфонах с Android в RAW-видеозаписях ковыряться, но если не учитывать raw, а просто говорить об обычной съёмке в 1080p/4K, Pura 80 Ultra пока никто не превосходит.
-
Лучший зум. Не буду ещё раз повторяться, и так понятно.
(1x) На других смартфонах тоже можно качественно фоткать с зумом с помощью ИИ-реставрации. Но черты лица людей ИИ при зуме из низкого качества уродует, а честная 9.7x оптика Huawei так не делает
© ferra.ru
(10x) На других смартфонах тоже можно качественно фоткать с зумом с помощью ИИ-реставрации. Но черты лица людей ИИ при зуме из низкого качества уродует, а честная 9.7x оптика Huawei так не делает
© ferra.ru
(1x) Да, извините, накатил чуть затемняющий фильтр на эту фотку
© Ferra.ru
(10x). А вот зацените, как качественно смартфон с такого расстояния видит черты лица человека
© ferra.ru
1x
© Ferra.ru
10x
© Ferra.ru
Минусы камер Huawei Pura 80 Ultra
- У камеры 1x «дальнозоркость» — вблизи, если фотографировать какую-нибудь помидорку из салата на тарелке крупным планом, основная камера толком не может навести резкость. Отдаляешь и снимаешь на зум-камеру — качество отличное. Я советовался с другими обзорщиками и мне говорили, что у смартфонов с настолько большим сенсором (1/1.0” и больше — то есть, когда крупнее, чем у Samsung/iPhone), каких-нибудь Xiaomi 15 Ultra, Vivo X100 Pro/X100 Ultra и др.) такие же проблемы. Ну, не знаю… для меня главное, что таких проблем у остальных массовых флагманских смартфонов (того же iPhone, Samsung или даже Huawei Mate 70 Pro) нет. Может это починят, а может и не починят, если тут и правда дело в законах физики.
- Сверхширокоугольная камера — всего лишь среднестатистическая. Не то, чтобы она много у кого была по-настоящему хороша (в Samsung S25 Ultra, iPhone 16 Pro Max и всяких Realme/OnePlus точно не лучше, в Vivo X200 Ultra точно лучше, в остальных— надо знакомиться более плотно, сравнивать). Просто основная камера у Pura 80 Ultra — «как в лучших домах Парижу», зум-камера — круче остальных с отрывом, поэтому на фоне остальных камер сверхширик особо бросается в глаза тем, что он тут «на сдачу».
- Не поддерживается запись в режиме 4K HDR при 60 кадрах в секунду. 4K при 60 кадрах в секунду при SDR поддерживается, 4K HDR при 30 кадрах в секунду поддерживается, 4K HDR при 60 кадрах в секунду не поддерживается. Но всем абсолютно наплевать — тут попробуй найди кого-нибудь, кроме блогеров, кто хотя бы в обычном 4K SDR 30 к/с снимает, а не выбирает 1080p, потому что WhatsApp и Telegram всё равно перегoвняют качество записи при отправке видео.
И-и-и… да вроде бы на этом и всё, больше минусов у камер Pura 80 Ultra нет. Остальные минусы относятся к эргономике корпуса (ну, вы прочитали уже) и процессору (об этом чуть ниже), но не к камерам — тут как раз найти смартфон с совокупно (основная, зум, сверхширик, фронтальная) более качественными камерами в середине 2025 г. у вас не получится. Может iPhone 17 Pro Max выйдет и всех уделает, а может быть и нет… Будем посмотреть.
Дисплей
Про дисплеи в флагманских смартфонах рассказывать скучно — слишком уж всё хорошо у них по этой части, при этом — одинаково хорошо. Здоровенный запас яркости, идеальная цветопередача «из коробки», всё в порядке с чёткостью и экономичностью, комментировать особо нечего.
|Смартфон
|Huawei Pura 80 Ultra
|Максимальный уровень яркости (заявленный/авто/ручн.)
|3000/1800/550 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|∞
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|>100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|1.6
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2.2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6500K
Понятное дело, что принятому у всех производителей, кроме Apple, пустозвонству
«а наш дисплей способен развить 1000500000 нит!*»
*после дождичка в четверг, при заполнении 1% площади экрана из 100% белой точкой
верить не нужно. И, если «докапываться до мышей», то Google Pixel 9 Pro XL, например, способен выдать на 10% выше яркости, чем и Huawei Pura 80 Ultra, и iPhone 16 Pro Max. А Samsung Galaxy S25 Ultra в повседневной эксплуатации (а не рафинированных лабораторных условиях корейцев) выдаёт яркость примерно на 12% ниже. Но в экстремальном холоде или экстремальной жаре Samsung способен поддерживать свою яркость стабильно, а у «китайцев» она может просаживаться для снижения температуры корпуса… Но это всё такие мелочи, что как бы и пoфигy — просто знайте, что у всех «Ultra»-смартфонов дисплеи одинаково отличные и Pura 80 Ultra в этом плане ни в какую сторону не отличается.
Звук
Настроек предостаточно. Такого зaдpoтства, как у HONOR, когда «найдите свою конкретную модель наушников в списке и выберите под неё предустановку звука» нет, но 10-полосный эквалайзер в наличии, усиление басов тоже можно потрогать (но зачем?). Можно даже оставить Авто-режим и звук всё равно будет хорошим — как в Samsung и iPhone, всё неплохо настроено уже «из коробки» — этим Huawei выгодно отличается от всей BBK-гвардии (Realme/Oppo/Vivo/OnePlus) и HONOR, где «подкрутить в настройках» звук не помешает.
Да можно и тут «подкрутить» — предустановка «Реалистичность» делает звучание чуть более насыщенным: и басов прибавляется, и объёма, и середины. Получаете «высококалорийный» звук и впечатления как при первом включении CD-плеера после кассетника в детстве. Возможно, разве что, чуть менее чёткий звук в пределе, чем был на CD-DA дисках, а может это я просто дед, которому коронавирус на ухо наступил — так что всерьёз впечатления не воспринимайте.
А если не гундеть, то звук просто в порядке — и «из коробки» всё хорошо, и «приправить», если хочется чего-то эдакого, тоже есть чем.
Процессор
Есть два стула.
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Первый — конвенциональные стандарты мощности флагманских смартфонов, до которых Huawei год от года немного не дотягивает с тех пор, как США ввели против него санкции. И, в целом, по пиковой производительности равен всего лишь процессорам Qualcomm/MediaTek уровня «выше среднего», но не флагманским.
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Второй — но Snapdragon 8 Elite и MediaTek Dimensity 9400 так-то тоже убого спроектированные процессоры, будем откровенны! Если вы хотя бы немного интересуетесь смартфонами, вы уже в курсе, что эти два процессора не способны хоть сколько-нибудь долго работать на максимальном уровне быстродействия из-за перегрева и в итоге роняют производительность эдак раза в два, если предельная нагрузка длится дольше пяти минут. И становятся где-то уровня Snapdragon 8 Gen 3 в лучшем случае, иногда даже медленнее. Не жрут аккумулятор избыточными темпами, как это было раньше с провальными Snapdragon 888 и 810, но и «на все деньги» не едут.
А на MediaTek ещё и топовые камерафоны никто настраивать не может (кроме Vivo разве что). Вот просто: видишь смартфон на MediaTek — он будет при одинаковых камерах фотографировать немного хуже, чем смартфон на Snapdragon. Я сейчас не про ваши погремухи за 20-40 тысяч рублей, а про смартфоны, где ОЧЕНЬ ДОРОГИЕ камеры. Qualcomm Snapdragon может раскрыть их потенциал, Google Tensor (из Пикселей) может, MediaTek Dimensity — почти никогда не может, Samsung Exynos — не может (Самсунг капитулировал и во флагманские Galaxy S ещё с 2023 г. перестал свои жрущие проблемные Эксинусы устанавливать).
Huawei со своими Киринами в бенчмарках на фоне 8 Elite смотрится потешно, а по уровню троттлинга (нагрева и сопутствующей потере производительности) Pura 80 Ultra даже хуже вышедшего чуть раньше Mate 70 Pro на таком же процессоре. Получаем производительность уровня смартфонов за 40-50 тысяч рублей.
При этом, надо отдать должное, по факту система работает не медленнее, чем на других дорогих системах — вроде как по «попугаям» это уровень Snapdragon 7 Gen 3 или 7s Gen 3, но я попользовался смартфонами с такими процессорами и в них Android так не «летает». А камеры (забегая наперёд) Huawei на этих процессорах заставляет работать не хуже, чем на других смартфонах уровня «круче некуда».
Поэтому да — не берите этот смартфон для игр. Под него, конечно, «вылизали» часть китайских игр (Honkai Star Rail работает изумительно на ультра-настройках), но это не потому, что процессор хорошо подходит для игр, а потому что «партия и товарищ Си попросил». Но для приложений и для того, чтобы фото и видео снимать — нормально, процессора везде и всегда хватает.
А так-то все современные смартфонные флагманские процессоры, кроме Apple A18 Pro из iPhone 16 Pro Max, убогие. (Не убогие — Snapdragon 8s Gen 4, 8 Gen 3 и 8s Gen 3, но они не флагманские и поэтому маркетологи на их базе смартфоны с топовыми камерами не строят).
Автономность
С одной стороны, из-за каких-то там дeбильных сертификаций смартфонов с большими аккумуляторами у глобального Huawei Pura 80 Ultra случился «отрицательный рост» ёмкости с 5700 до 5170 мАч в сравнении с китайской версией. И это не только у Huawei так — глобальный Vivo iQOO Z9 получил 5000 мАч вместо 6000 мАч, глобальный Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ получил 5110 мАч вместо 6200 мАч, в глобальном OnePlus 13R срезали аккумулятор до 6000 мАч вместо 6415 мАч в китайской версии Ace 5… Короче, Huawei не первый и не последний.
При этом плюсов покупатели глобальных смартфонов никаких не получили — смартфон тоньше не стал, нагрев процессора под экстремальной нагрузкой не уменьшился. Вышло как с 0.44 л бутылками пива и 0.870 л бутылками кефира в российских магазинах. Это с одной стороны.
А с другой стороны — по экономичности это один из лучших смартфонов. До сих пор «королём» по разумности расхода заряда аккумулятора считался Samsung Galaxy S25 Ultra (сами посмотрите на график, он с 5000 мАч на уровне китайцев с 5500-5700 мАч по времени работы), но Huawei в этом плане не хуже.
Короче, вы получите автономность уровня неплохого (не прожорливого, а нормального) смартфона с 5500 мАч, что, в общем-то, неплохо — не рекорд, но и не так уж быстро разряжается. Бывает автономность ещё лучше, но в целом большинство смартфонов теряют заряд быстрее. Разве что, если «поливать» фото- и видеосъёмкой часами подряд, аккумулятор разряжается стремительно, но кто этим занимается повседневно, кроме обзорщиков? И, в любом случае, любой флагманский смартфон в режиме «фотографирую и снимаю непрерывно, как контуженный» теряет заряд быстро.
Проводная зарядка тут мощностью в 100 Вт, поэтому заряд с 0% до 100% займёт примерно 45 минут.
Софт
По абзацу о программной части смартфонов у нас с вами-читателями полная взаимность — вы не любите об этом читать, а я не люблю об этом писать (сколько, нафиг, можно теребонькать на мифические отличия перерисованного на разные лады одного и того же Андроида разными китайцами?).
Из того, что вам полезно знать:
- Запись разговора не поддерживается. По крайней мере, из коробки такой функции нет (за это мы и не любим глобальные версии смартфоны смартфоны), может как-то заколхозить сторонним приложением или модулем-apk к оболочке (как с некоторыми старыми Huawei и Honor) и можно, я не проверял.
- Google-сервисы смартфон предлагает скачать и установить ещё на этапе первоначальной настройки. Без самого Google Play — его придётся в виде .apk скачать и установить, если нужен. Но всё равно — практически сразу получаете смартфон, в котором НУ ВОТ 90% СОФТА, зависимого от Google, работает без проблем. Так что фактор того, что «Huawei-то без Гугла из коробки!» я бы сейчас во внимание не принимал, по крайней мере, в глобальной версии Huawei, с Android (в китайской версии Pura 80 Ultra будет китайская HarmonyOS, вот её лучше не брать, намучаетесь, потому что это уже не Android). Да и с теми же китайскими версиями OnePlus/Vivo/Oppo/Realme и даже Xiaomi (если их не прошили на глобальные силами продавца) тpaxaться с настройкой, засильем иероглифов и «глюками» (фоновая работа приложений отваливается, иероглифы вылезают то там, то сям, баги с оплатой по NFC иногда проявляются и т.д.) приходится даже больше.
Но понятное дело, что в глобальных версиях OnePlus/Realme возни ещё меньше.
- Очень много всяких мусорных приложений предустановлено. Ну, как «предустановлено» — память в смартфоне они не занимают, просто в папочках находятся, и это не приложения, а ссылки на скачивание и установку приложений из магазина Huawei AppGallery. Можно вообще их не трогать и тогда ничего не скачается. Можно нажать и сразу установить (тот же Т-Банк, Сбербанк Онлайн или Яндекс Карты, или WPS Office — чо бы и нет-то?). А можно удалить эти значки, как удаляете обычное приложение — вам решать. Но всё равно уж очень много всякой ерунды в значках «из коробки».
Работает всё очень быстро, вместо ИИ-ассистента Google Gemini, которую американский барен запретил использовать в РФ без подмены DNS, здесь более продвинутая интеграция Алисы (хотя можете и не интегрировать, если Яндекс недолюбливает). Проблем и багов из коробки не наблюдаю. Android как Android.
Конкуренты
|Смартфон
|Huawei Pura 80 Ultra (LMU-LX9)
|Vivo X200 Ultra
|Samsung Galaxy S25 Ultra
|Операционная система
|Android 12, оболочка EMUI 15
|Android 15, оболочка OriginOS 5
|Android 15, оболочка One UI 7
|Экран
|6.8”, 2848x1276, OLED, 120 Гц, 459 ppi
|6.82”, 3168x1440, OLED, 120 Гц, 510 ppi
|6.9”, 3120x1440, LTPO AMOLED, 120 Гц, 498 ppi
|Процессор
|Kirin 9020, 8 ядер (1x Taishan Big 2.5 ГГц + 3x Taishan Mid 2.15 ГГц + 4x Cortex-A510 1.6 ГГц), 7 нм
|Snapdragon 8 Elite, 8 ядер (2x Oryon V2 Phoenix L 4.32 ГГц + 6x Oryon V2 Phoenix M 3.53 ГГц), 3 нм
|Snapdragon 8 Elite, 8 ядер (2x Oryon V2 Phoenix L 4.47 ГГц + 6x Oryon V2 Phoenix M 3.5 ГГц), 3 нм
|Графика
|Maleoon 920
|Adreno 830
|Adreno 830
|Оперативная память
|16 ГБ
|12/16
|12/16 ГБ
|Постоянная память
|512/1024 ГБ, без слота microSD
|256/512/1024 ГБ, без слота microSD
|256/512/1024 ГБ, без слота microSD
|Связь
|4G, 3G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|5G, 4G, 3G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|5G, 4G, 3G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|Камеры
|основная : 50 Мп, диафрагма f/1.6-4.0, сенсор Smartsens SC5AOCS, размер сенсора 1/0.98”, съёмка видео 3840x2160 60 к/с
|основная : 50 Мп, диафрагма f/1.69, сенсор Sony LYT-818, размер сенсора 1/1.28”, съёмка видео 7680 × 4320 30 к/с
|основная : 200 Мп, сенсор Samsung HP2, размер сенсора 1/1.3”, диафрагма f/1.7, съёмка видео 7680x4320 30 к/с, 3840x2160 60 к/c
|дополнительная (телефото/зум 1): 50 Мп, диафрагма f/2.4, размер сенсора 1/1.28”, оптический зум 3.7x
|дополнительная (телефото/зум 1): 200 Мп, диафрагма f/2.27, размер сенсора 1/1.4”, оптический зум 3.7x
|дополнительная (телефото): 12 Мп, сенсор Sony IMX754, размер сенсора 1/3.52”, зум 3x, диафрагма f/2.4
|дополнительная (телефото/зум 2): 12.5 Мп, диафрагма f/3.6, оптический зум 9.4x (обе зум-камеры используют один сенсор)
|нет
|дополнительная (телефото): 50 Мп, сенсор Sony IMX854, размер сенсора 1/2.52”, зум 5x, диафрагма f/3.4
|дополнительная (сверхширокоугольная): 40 Мп, диафрагма f/2.2
|дополнительная (сверхширокоугольная): 50 Мп, сенсор Sony LYT-818, размер сенсора 1/1.4”, диафрагма f/2.0
|дополнительная (сверхширокоугольная): 50 Мп, сенсор Samsung JN3, размер сенсора 1/2.5”, диафрагма f/2.4
|фронтальная : 13 Мп, диафрагма f/2.0, запись видео 3840x2160 60 к/с
|фронтальная : 50 Мп, сенсор Samsung JN1, размер сенсора 1/2.76”, диафрагма f/2.45, запись видео 3840x2160 60 к/с
|фронтальная : 12 Мп, сенсор Samsung 3LU, размер сенсора 1/3.2”, диафрагма f/2.2, съёмка видео 3840x2160 при 60 к/с
|Аккумулятор
|5170 мАч, несъёмный, мощность проводной зарядки 100 Вт, мощность беспроводной зарядки 80 Вт
|6000 мАч, несъёмный, мощность проводной зарядки 90 Вт, мощность беспроводной зарядки 40 Вт
|5000 мАч, несъёмный, мощность проводной зарядки 45 Вт
|Размеры
|163x76.1x8.3 мм
|163.1x76.8x8.7 мм
|162.8x77.6x8.2 мм
|Водозащита/пылезащита
|IP69
|IP69
|IP68
|Масса
|233 г
|229 г
|218 г
|Цена в сетевой рознице РФ
|Будет объявлена 1 августа 2025 г.
|Не продаётся в сетевой рознице РФ
|110 тысяч рублей (12/256 ГБ)
|130 тысяч рублей (12/512 ГБ)
|160 тысяч рублей (12/1024 ГБ)
|Цены в «серой» рознице с учётом пошлин
|Пока не продаётся, за рубежом стоит 110-120 тысяч в переводе на рубли
|От 79 тысяч рублей (12/256 ГБ)
|158 тысяч рублей (12/512 ГБ)
|От 85 тысяч рублей (12/512 ГБ)
|138 тысяч рублей (12/256 ГБ)
|От 95 тысяч рублей (16/1024 ГБ)
|188 тысяч рублей (16/1024 ГБ)
|85 тысяч рублей (12/256 ГБ)
|100 тысяч рублей (12/512 ГБ)
|125 тысяч рублей (16/1024 ГБ)
Vivo X200 Ultra
Если вы хотите смартфон с МАКСИМАЛЬНЫМИ по качеству камерами, но в Pura 80 Ultra вас смущает 5170 мАч в аккумуляторе, не особо мощный китайский процессор и сканер отпечатков в боковой клавише, смотреть надо не на Samsung, Pixel и iPhone, а на этот Vivo.
Вот он — это тоже «последнее слово техники» по качеству съёмки фото и видео. С Huawei по качеству съёмки очень похож, очень близок (1x камера получше работает в Vivo, в зуме от 5x и дальше выигрывает Huawei). Ну и Vivo X200 Ultra умеет снимать видео в разрешении 8K, но там такое 8K, как в своё время в Acer Liquid S2 4K (это тогда было в смартфонах в новинку) — разрешение-то есть, а качество так себе. А ещё у Vivo не будет eSIM (для поездок за рубеж выгоднее активировать из дома eSIM, чем с вас будут драть три шкуры российские операторы за роуминг) и Android Auto (понятное дело, для автомобилистов был бы полезен), потому что всего этого в китайских версиях смартфонов быть не может, а глобального X200 Ultra не существует.
По качеству экрана то же самое, что и в Huawei, только сканер внутри дисплея. Динамики на Huawei громче и басовитее, по автономности Vivo… ну, не на 20%, но на 15% точно лучше, чем Pura 80 Ultra. Процессор — да, раза в полтора (в долгосрочной нагрузке) или даже 2 (в краткосрочной, менее 2 минут) быстрее, тут не поспоришь. Особенно в играх.
Посмотрите видео Фила Беликова из "Честного блога" про Pura 80 Ultra, там много хороших примеров и сравнений фоток. Вот вам наглядный отрезок из его обзора:
Сравнение портретов с зумом Huawei Pura 80 Ultra против Vivo X200 Ultra. А если чё, X200 Ultra — это лучший, после Хуавея, смартфон по качеству камер на сегодня, то есть у остальных оставание будет ещё сильнее.
Vivo X200 Ultra в российских магазинах не продают — его придётся заказывать из Китая, платить пошлины, при первом запуске ставить Google-сервисы и удалять иероглифы. Но всё равно смартфон отличный — даже с учётом того, что камеры чуть-чуть хуже, чем у Pura 80 Ultra, они всё равно намного лучше, чем у Samsung и iPhone. А если вспомнить, что у нас тут помимо вторых по качеству среди всех смартфонов камер ещё и 8 Elite, ещё и 6000 мАч, и всё это за 78-80 тысяч рублей (если 256 ГБ брать) или 86 тысяч (если 512) — да, дорого, но это лучший вариант для тех, кому подавай всё и сразу.
Apple iPhone 15 Pro Max и 16 Pro Max
С Айфоном 16 Pro Max я подробно расписывать сравнение не буду (да, мне даже лень добавлять его в таблицу конкурентов), всё достаточно просто в сравнении между этими двумя мобилами. iPhone в сравнении с Pura 80 Ultra компактнее, быстрее работает, дольше работает (процентов на 10-15), хуже снимает фото (и с места, и, особенно, с зумом), примерно так же снимает видео, если снимать с места, лучше снимает видео с движении (у iPhone лучшая по качеству стабилизация видео среди всех смартфонов), в нём хуже динамики, но есть FaceID (удобная разблокировка сканированием лица) и окуклена санкциями часть функций системы (приложения банков РФ, оплата по NFC и т.д.).
Вот вам нарезочка наиболее наглядных моментов из ОТЛИЧНЕЙШЕГО обзора Pura 80 Ultra от Вадима Ищенко (YouTube-канал ProTech) — там как раз и найдёте сравнение этого Huawei с Айфонами по всем фронтам, да и достаточно непредвзято всё. Это у меня настрой в стиле «да пофигу на неудобный корпус и слабый процессор — вы на камеры-то посмотрите!», а Вадим более хладнокровен и даже такими необычными смартфонами не очаровывается, а по полочкам раскладывает плюсы и минусы.
© При съёмке на камеры в 1x iPhone и Huawei довольно близки (иногда Huawei чуть лучше, чаще всего на равных, изредка iPhone лучше), по видео без зума лучше iPhone, при съёмке фото и, особенно, видео с зумом Huawei лучше радикально
Samsung Galaxy S25 Ultra
К Самсунгу Huawei ближе — примерно равное качество дисплея, почти одинаковая автономность, хорошие ФИЗИЧЕСКИЕ данные камер для зума — в видео, конечно, законы физики не обманешь и Huawei после 5x по качеству съёмки вырывается вперёд, но в фото различия по качеству съёмки даже в 10x… чуть в пользу Huawei, но не фатально. Вот можете в обзоре у Эльдара Муртазина сравнить фото с S25 Ultra против Pura 80 Ultra. Самсунг тут, правда, самый сильный соперник Хуавея по качеству зума из не-китайцев — у iPhone 16 Pro Max камера для зума просто физически менее качественная (сенсор 1/3.06” против самсунговского 1/2.52”). У Pixel 9 Pro камера 5x такая же по качеству, как у Самсунга, но у Самсунга она настроена немного лучше, а ещё у Pixel нет промежуточной камеры для 1x. То есть Пиксель на фото с 2x, 3x, 4x берёт и использует кропы (вырезает + увеличивает «мыльцо») из основной камеры, что не есть хорошо.
Из преимуществ Самсунга — ОЩУТИМО, блин, более компактный и удобный корпус (по таблице так не скажешь, но я вам уже говорил, что таблицы не учитывают торчащие и удваивающие толщину смартфона камеры Pura 80 Ultra размером с 30% задней крышки), чуть чище звук в наушниках, стилус, более мощный процессор (да, тоже минимум в 1.5x прирост в «грубой силе»).
Из преимуществ Huawei — качество съёмки видео (и чёткость, и стабилизация, и зум), немного выше качество фото во всех сценариях (в теории должно бы быть не немного, а НАМНОГО выше, но Samsung свою 200 Мп камеру эксплуатирует со времён S23 Ultra и выжал из неё максимум, а Huawei танцевать пока
яйца новый сенсор и не полностью оптимизированные под него алгоритмы мешают. То есть со временем Pura 80 Ultra станет фотографировать ЕЩЁ лучше, а Самсунг, наоборот — по старой традиции после выхода S26 Ultra выпустит прошивку на старый флагман, которая «ушатает» ему автономность и скорость работы + увеличит нагрев. Это классика всех корейских (LG тоже касалось раньше) флагманских смартфонов в конце их производственного цикла.
Ну а остальные смартфоны… не-а, не дотягивают по камерам. Можно, конечно, и их учитывать с оговорочкой, что «ну если вас устроят не максимальные по качеству камеры, то вот варианты», но это будет не очень честно — мы же тут говорим про очень дорогие смартфоны для тех, кого не устраивают «просто хорошие» камеры, а для тех, кто хочет САМЫЕ лучшие по качеству камеры.
Выводы
Как обычно, главный вопрос у всех, когда речь идёт о настолько дорогих смартфонах: «Да и нaxpен оно такое дорогое нужно? В чём смысл и идея этого аппарата вообще?».
Идея очевидная — Huawei сделали:
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Смартфон с лучшим в мире зумом.
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Камеры настолько «дорогие-богатые», а зум впервые настолько продуман, что В ЛЮБОМ диапазоне от 1x до 10x вы получаете МАКСИМАЛЬНОЕ качество фото и видео среди ВСЕХ когда-либо выпущенных смартфонов.
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Живущему под санкциями США и их стран-сателлитов жoполизов Huawei эта разработка далась не дёшево, поэтому и смартфон получился недешёвым.
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Конкуренты ничего подобного (физически крутые камеры для зума) не предлагают и занимаются жульничеством, делая фото в «так себе качестве, а потом нейросетями качество реставрируем и вроде получается нормалёк» (но всё равно менее качественно, чем у Хуавея). И вроде бы никто даже пока не собирается «ответку» с настолько же качественными доп.камерами делать.
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Звук из динамиков отличный, из наушников — тоже хороший, дисплей и скорость зарядки на уровне других крутых смартфонов.
Сладенько? Сладенько. Но недостатков тоже полно: это тяжёлый-громоздкий и не очень удобный из-за такого корпуса смартфон, который смотрится здоровенным в руках у всех, кроме бугаёв уровня Стаса Барецкого.
Китайского процессора хватает для быстрой работы в приложениях, но в играх он слабоват, да и в приложениях «мощного запаса» производительности на будущее, в отличие от смартфонов на Snapdragon 8 Elite, тут нет. Даже Face ID для быстрого входа сканированием лица даже ночью, который был в Huawei Mate 70 Pro, здесь нет (а чё так? Субординация моделей не позволяет?).
Автономность нормальная (уровня Самсунга), но хуже, чем у iPhone или новых китайских смартфонов с 5800+ мАч. Короче говоря, если не считать рекордных камер, всё остальное либо как у конкурентов, либо чуть хуже, но снижать цену из-за этого обстоятельства на Pura 80 Ultra вам никто не будет.
«Ну и зачем это тогда надо», — опять спросите вы? А для кайфа, как Mercedes-Benz Geländewagen. Он тоже не дешёвый, превосходит остальные внедорожники по внедорожной проходимости за счёт уникальной трансмиссии (блокировки там и всё такое) так же, как и Huawei Pura 80 Ultra превосходит другие флагманские смартфоны по качеству камер. И точно так же эта разница не всем будет критична и не всем важна, а минусы в практичности аукнутся — Huawei, вон, в громоздком корпусе и с не самым быстрым процессором получился, а «Гелик» — тяжёлый, не аэродинамичный так себе рулящийся плод секса холодильника с УАЗиком.
Но всем наплевать, потому что есть харизма и есть техническое превосходство, есть понимание, что «он могёт, если понадобится!». И на бездорожье могёт, и на асфальте могёт. И в фотосъёмке могёт настолько, что при фото с расстояния у вас будут переспрашивать «это РЕАЛЬНО на смартфон было снято?!», и в видео могёт. От iPhone 16 Pro Max и Samsung S25 Ultra вы не кайфанёте, как и от BMW X7 или Volvo XC90 вы не кайфанёте, а от «гелика» и от Huawei Pura 80 Ultra — кайфанёте при всей их «перекошенности» плюсов с минусами и несоответствия цены совокупности характеристик.
В двух словах — смартфон-игрушка для ребят с деньгами, которые давно не удивлялись качеству камер в смартфонах, но очень хотят купить что-то, что их по этой части удивит. Для всех остальных, кто хочет не максимальные, а «околомаксимальные» камеры при хорошей производительности и без переплаты (в сотый раз повторяю) есть Vivo X200 Pro за 56 тысяч рублей, Honor Magic 7 Pro за 65-70 тысяч рублей или даже Самсунг S24 Ultra из «Дубаёв» можете за 61-62 тысячи заказать (с учётом пошлин). От любой из этих альтернатив тоже получите удовольствие, если давно не пользовались дорогими смартфонами.
А Pura 80 Ultra — это уже для тех, кто перешёл на «более тяжёлые вещества», потому что их достали одинаковые и прогрессирующие «по чайной ложечке в год» Самсунги и Айфоны. Pura 80 Ultra от них всех отличается и уже за это достоин если не рыночного признания (вряд ли продажи будут бить рекорды), то хотя бы уважения.
- Лучший (на июль 2025 г.) по качеству съёмки фото смартфон
- Лучший по качеству зума в фото и видео смартфон
- Очень крутые динамики
- Дисплей и автономность не рекордные, но на уровне других флагманов
- Толстый (с учётом камер, а как их тут при таких размерах учитывать?) и тяжёлый корпус
- Процессор всего лишь уровня смартфонов среднего класса, ещё и склонный к нагреву, в отличие от Mate 70 Pro на этой же платформе
- Аккумулятор срезали с 5700 (китайская версия) до 5170 мАч. Автономность норм, но не прям хорошая
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