Видели ли вы когда-нибудь смартфон среднего класса в максимальном тюнинге и VIP-комплектации?

Тут запросто мог оказаться Realme GT Neo 2, но его актуальная цена в России совсем уж заоблачная. Можно обратиться к AliExpress и найти его там за вменяемые 25 тысяч рублей. Но это сложно, долго ждать, да и подойдет такой вариант только отважным покупателям. Остается отечественная розница и… Realme 9 Pro, построенный на базе Snapdragon 695. Стоит примерно столько же, сколько и Infinix Note 12 VIP. И даже предлагает похожую производительность, которая… годится только для совсем уж простых игр.

Да, есть “игровой” экран на 120 Гц, но работает повышенная герцовка только в системных приложениях и тех утилитах, которые успели оптимизировать под повышенную частоту обновлений. Из хороших новостей: аккумулятор не стали делать кастрированным, но снизили скорость зарядки. Критичино “на бумаге”, но на деле телефон будет заряжаться всего на 15-20 минут больше.

Итого

По сочетанию части характеристик и цены, Infinix Note 12 VIP получился действительно вип-смартфоном. Но это только пока вы не решите поиграть в условный Genshin Impact или не запустите камеру устройства ночью. Но в остальном, смартфон-то действительно нормальный.

Если не знать про камеру и про не самый производительный MediaTek под “капотом”, то смартфон даже не намекнет на то, что он стоит меньше тридцати тысяч рублей. Тут вам и экран с поддержкой с частотой обновлений 120 Гц, и невероятная тактильная отдача вместо вибрации. Если используете смартфон только для связи с коллегами в чате и скроллинга лент социальных сетей, то найти что-то лучше для этих целей будет сложно в современных условиях. Экран большой, его много, но на низкой яркости я умудрился познакомиться с ШИМом. Хотя до этого я не замечал за собой восприимчивости к повышенной частоте. Регулировкой подаваемого напряжения тут тоже не пахнет.