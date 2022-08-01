Видели ли вы когда-нибудь смартфон среднего класса в максимальном тюнинге и VIP-комплектации?Infinix Note 12 VIP
Наверное, Infinix читали старый анекдот «В Техасе всё большое», и даже решили последовать ему идеологически. Потому что у нас здесь вроде бы стандартный смартфон среднего класса, но у него 8/256 ГБ памяти (для iPhone X, напомню, предлагали либо 64 ГБ, либо 256 ГБ максимум),? супер-мощная и супер-быстрая зарядка 120 Вт, стереодинамики, большой и быстрый AMOLED-дисплей 120 Гц, солидные 108 Мп в камере и всё то, что iXBT любят расписывать в заголовках своих новостей. Насколько круто всё это работает в деле и не пора ли покупать такие смартфоны вместо более жадных китайцев?
Комплект поставки
То, о чём мы обычно не пишем, но в этот раз случай особенный. Пока A-бренды уверенно продают комплект поставки по частям, используя в несколько раз более крупные упаковки (экология без экологии, ага), в Infinix поступают, кажется, единственно верным образом. И с точки зрения удовлетворения покупателей, и с точки зрения экологии.
В одной коробке со смартфоном можно найти не только зарядное устройство, напоминаю, мощностью в 120 Вт (нет, я не опечатался, мощность действительно как у зарядки для ноута), но сразу и чехол, и защитное стекло (это помимо наклеенной на экран пленки), и даже комплект наклеек. Ну, чтобы вам было приятно. Коробка получилась офигеть какой здоровенной, поэтому ей можно запросто отмахиваться от недоброжелателей. Но этого мы вам не говорили, если что.
Внешний вид
Спустя двенадцать лет с момента выхода iPhone 4, производители смартфонов решили, что строгие грани и прямые боковые поверхности это то, чего так не хватает покупателям. Но если отойти от ироничного подначивания слегка запоздавших трендов, то возврат к такому дизайну это действительно что-то свежее и приятное для глаз.
Кнопки вписаны в корпус аккуратно, каких-то лишних зазоров я не заметил. Отдельно порадовала кнопка включения, в которую встроен сканер отпечатков. Она не болтается, даже если начать сильно трясти смартфоном, а во время нажатий не начинает елозить под пальцем. Вмонтированный в нее сканер срабатывает без ошибок в подавляющем большинстве случаев. Но вот в чем беда. Почему физический сканер, а не подэкранный? Тут даже оправдание в духе “ну тут же IPS” не подойдет, потому что смартфон оборудован OLED-дисплеем.
Infinix Note 12 VIP получился увесистым аппаратом — без одного двести грамм. Даже в крупной руке он ощущается большим. Во многом, из-за боковых рамок, размер которых почти приравняли к размеру “подбородка”. Да, 3-4 мм с каждого края — немало, зато можно говорить о довольно симметричном дизайне фронтальной поверхности. А это даже сегодня все еще большая редкость.
Задняя поверхность смартфона на рендерах и фотографиях в интернет-магазинах не сказать, что сильно уж впечатляет. Однако все меняется, когда смартфон попадает к вам в руки.
Рендеры выглядят как-то уж слишком плоско, что ли, и не передают в полной мере все ощущения от устройства. Блок камер зачастую вообще выглядит на них матовым, хотя на самом деле тут используется глянцевое стекло. Да, вся эта панель с камерами чертовски похожа на стильную индукционную кухонную плиту, но минимум лишних деталей делает ее вполне симпатичной. Ничего общего с картинками в этих ваших интернетах.
Непонятно только, насколько сильно будет царапаться выступающая грань вокруг основной камеры. А ведь она тут выступает в роль единственной опоры, пока смартфон лежит экраном вверх.
Извлекаемый слот не стали делать гибридным, поэтому использовать можно сразу и карту памяти, и две сим-карты формата nano. Размеры самого лотка небольшие, примерно как у одиночного слота, но габариты тут — не главная фишка. Куда важнее, что карта памяти надежно защелкивается внутри слота. Выронить ее невозможно, за это мое почтение. Sony в своих флагманах шла к этой особенности в конструкции несколько лет, а потом подавала её как очень важную фичу для очень важных профессионалов.
Отдельно порадовала тактильная отдача вместо виброотклика. Прямо-таки полноценная haptic-симуляция постукиваний, без противного, едва заметного жужжания. Все как у "взрослых" смартфонов.
Дисплей и оболочка
Забавно, что значения мощности зарядного устройства и частоты обновления экрана в Infinix Note 12 VIP сравнялись. 120 Гц — более чем солидно для смартфона, который стоит меньше тридцати тысяч рублей. Но на повышенной частоте все не заканчивается. Вот как обстоят дела с калибровкой этого здоровенного OLED-дисплея.
|Infinix Note 12 VIP
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|480/2 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|∞
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|115%
|DeltaE (меньше = лучше)
|5,2
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,5
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|8100K
Экран получился прямо-таки холодным. Среднее значение цветовой температуры 8000К хоть и стало почти стандартом для недорогих устройств, но все же хотелось бы видеть белый цвет в более теплых тонах, потому что настроить цветопередачу не выйдет — в смартфоне не предусмотрена такая возможность. Есть, конечно, режим защиты зрения, который снижает интенсивность синего, но поможет он мало чем, ведь пользоваться смартфоном в таком режиме, да еще и на постоянной основе, сможет только совсем уж отчаянный человек.
Если вы чувствительны к широтно-импульсной модуляции (это такой способ изменения яркости, когда она меняется не изменением подаваемого напряжения, а частотой включения и выключения пикселей), то на очень низкойяркости стоит быть готовым к не самым приятным ощущениям. Я хоть и не отношу себя к той части людей, которые восприимчивы к высокочастотным мерцаниям, но всё же заметил, как скользящие по экрану пальцы на низкой яркости оставляют за собой едва заметный шлейф.
Проблему с ШИМом могла бы решить функция DC Dimming, которая позволяет регулировать яркость при помощи напряжения, но её в смартфоне тоже не оказалось. Обидно, потому что даже недорогие Redmi стараются этим снабдить.
А вот показатели яркости в полном порядке. Почти 500 кд/м2 — это выше "средней температуры по палате", что редкость для смартфонов, цена которых меньше 30 тысяч рублей.
Infinix, как и Tecno, входит в состав Transsion Holdings. Ситуация с программным обеспечением у двух брендов обстоит примерно так же, как и у Xiaomi с Redmi. Устройства используют одинаковую прошивку, но с небольшими изменениями, чтобы уж совсем копипаст не получился между делом: изменили название самой системы, поменяли пару иконок, чуть переделали лаунчер, а весь функционал оставили одинаковым и там, и там.
Что из себя представляет XOS десятой версии? Как и в HiOS, которая используется в Tecno, разработчики собрали буквально самые полезные фичи из других оболочек. От настроек управления заблокированным смартфоном, до расширения оперативной памяти за счёт постоянной. Есть ещё огромное количество функций для WhatsApp: хоть голос меняй, хоть включай "нечиталку". Но хотелось бы видеть подобный функционал не только для приложений от экстремистской Meta. Мы же тут порядочные граждане, вот этим всем не пользуемся ни в коем случае. Ведь так?
А вот так выглядит список приложений, которые предлагает установить смартфон. Можете, кстати, сравнить с тем, что предлагают другие производители. Об этом мы подробно писали вот в этой статье.
Производительность и автономность
Сердце смартфона — Helio G96 от MediaTek, который использует стандартную сегодня компоновку ядер big.LITTLE: 2 ядра Cortex-A76 на 2050 МГц и 6 ядер Cortex-A55 на 2000 МГц. Оптимальный набор для нетребовательных игр и шустрой работы системы, но, всё-таки, не для тяжёлых задач.
Обычная загрузка дополнительных компонентов для игры Genshin Impact привела смартфон к каким-то запредельным температурам процессора, что сказалось на работоспособности камеры — она просто отказывалась запускаться, пока смартфон не остынет. Странно? Да. Однако саму игру смартфон "ворочал" довольно бодро, хоть и на низких настройках графики. И даже не превращался при этом в чёртову печь. То есть получается, что перегревают смартфон не задействование графики и процессора, а активная работа Wi-Fi (яростное скачивание игры) и активная работа накопителей (установка игры при этом).
Понятное дело, что ожидать в тяжёлых играх высокую частоту кадров не стоит. А вот в каком-нибудь простеньком платформере можно запросто увидеть отрисовку и в 120 к/с. Плавно и красиво, все как положено.
Но кого интересуют кадры в секунду, когда в комплекте есть зарядное устройство мощностью 120 Вт, сертифицированное TUF Rheinland. Практической пользы от сертификации ноль, а сама она как бы позволяет не беспокоиться о том, что ваш дом или квартира воспламенятся, пока вы решили зарядить смартфон (не будем показывать пальцем на Samsung Galaxy Note 7).
Вообще, с таким блоком питания наша таблица автономности становится отчасти бесполезной. Окей, допустим, что смартфон “жрет” за четверых. Однако стоит найти розетку и 15 минут свободного времени — и вот у вас уже процентов 90-95 заряда. А с 0% до 100% зарядка длится, кстати, всего 20-25 минут. Для аккумулятора с ёмкостью 4500 мАч результат великолепный.
Почему не 5000 мАч? Видимо, инженеров Infinix покусали инженеры из Xiaomi. Redmi Note 11 Pro+, получивший такую же быструю зарядку, тоже остался без "лишних" 500 мАч, хотя все его старшие братья с чуть более медленными зарядными устройствами получили аккумулятор на 5000 мАч.
Камера
"Такая здоровенная фиговина должна прилично снимать". И снимает смартфон действительно неплохо. Но придраться есть к чему
Основной модуль (Samsung HM6) с разрешением 108 Мп выполняет в смартфоне, в основном, маркетинговую функцию. Видимо, число поменьше выглядело бы на коробке не так солидно. Особенно среди значений мощности зарядного устройства и частоты обновлений.
Размер пикселей у НМ6 небольшой — всего 0.64 мкм, но при съёмке они объединяются по девять штук, выдавая на выходе фотографии с разрешением 12 Мп, а не 108 Мп. Есть ли от этого польза при съёмке? По заверениям производителя — конечно. А на деле мы видим, что во флагманах и прочих камерофонов на гонку пикселей все давно положили большие модули с большими пикселями. А что, собственно, не так с биннингом?
Каждый небольшой пиксель захватывает гораздо меньше света, чем его крупные собратья. Снимать в полном разрешении ночью — идея так себе. Тут-то на помощь и приходит программное объединение пикселей. Да, именно программное, потому что итоговый большой пиксель получается виртуальным. Смартфон собирает информацию с девяти пикселей и кратно увеличивает полученный ими сигнал. Частый итог таких манипуляций — падение детализации.
В этом плане большие физические пиксели гораздо привлекательнее. Они просто записывают информацию без дальнейших алгоритмов дебайеризации (склеивания маленьких 108 Мп в большие 12 Мп), которые даются далеко не всем производителям.
Недостаток детализации в снимках иногда заметен при съёмке на основной модуль камеры Infinix Note 12 VIP. Но тут даже не столько виноват биннинг, сколько алгоритмы шумоподавления. Ну и их сочетание, да. Сами шумы разглядеть сложно, а вот снижение резкости — вполне. Особенно сильно это заметно на гранях объектов, попавших в кадр. По цветам снимки выходят приятными, хоть и с небольшим уходом в сторону холодных оттенков.
Зум-модуля камера не получила, зато высокое разрешение основного модуля позволяет обрезать кадр без потери качества.
Второй модуль — "ширик" с разрешением 13 Мп и диафрагмой f/2.2. У него есть даже система автофокусировки, что не так часто встретишь. Снимки получаются порой излишне резкими и снова с потерей деталей. Есть ощущение, что местное ПО очень активно пытается дорисовать то, чего нет. Если не сильно разглядывать фотографии и сразу "лить" их в социальные сети своим друзьям, то вместе со сжатием при отправке результат становится приемлемым. Ведь никто не увидит детали на "жипеге"
если их нет весом 20 КБ.
Третий модуль служит для определения глубины и помощи при съёмке портретов. Ну, в теории. Хоть убей, до сих пор не понимаю, почему их используют, если нормальные алгоритмы дают результат лучше, чем комбинация из этого бутафорского сенсора и собственных программных наработок (хотя что-то мне подсказывает, что используется тут только программная часть).
Не подкачали в Infinix с фронтальной камерой. На этот раз обошлось без модулей на 32 Мп. Обычные 16 Мп, но снимают как конкуренты с разрешением в два раза больше. Даже ночью результат терпимый, хоть и не всегда.
Основной сенсор, вне контекста используемого в смартфоне процессора, может снимать аж 8K-видео. Но ограничения, заложенные в Helio G96, позволяют снимать с максимальным разрешением 2K. То есть, никакими 4K с 60 к/c тут и не пахнет. Собственно, как и оптической стабилизацией. Результат получается... ладно, лучше посмотрите сами.
Infinix Note 12 VIP: Full HD
Infinix Note 12 VIP: 2K
И не проще ли было бы использовать вместо свежих бюджетных сенсоров модули чуть постарше, но с меньшим количеством пикселей и их увеличенным размером? Например, здесь бы отлично смотрелись 50 Мп сенсора Sony IMX766 с оптической стабилизации, как в Realme 9 Pro+. Ну и процессор хотелось бы видеть какой-нибудь с возможностью раскрыть потенциал камеры, она здесь способна на гораздо большее, чем в данный момент на прошивке июля 2022 г. демонстрирует.
Конкуренты
|Infinix Note 12 VIP
|Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G
|Realme 9 Pro
|Операционная система
|Android 12 + XOS 10.5
|Android 11 + MIUI 12.5
|Android 12
|Экран
|AMOLED, 120 Гц, 6.7"., 1080 x 2400 п., 20:9, 393 ppi
|AMOLED, 120 ГГц, 6.67", 1080 x 2400 п., 20:9, 395 ppi
|IPS, 120 Гц, 6.6", 1080 x 2412 п., 20:9, 400 ppi
|Процессор
|Mediatek MT6781 Helio G96, 12 нм (2 ядра 2,05 ГГц Cortex-A76 + 6 ядер 2 ГГц Cortex-A55)
|MediaTek Dimensity 920, 6 нм, 8 ядер (2 ядра 2.5 ГГц Cortex-A78 + 6 ядер 2.0 ГГц Cortex-A55)
|Qualcomm Snapdragon 695 5G, 6 нм, 8 ядер (2 ядра 2,2 ГГц Kryo 660 Gold + 6 ядер 1,7 ГГц Kryo 660 Silver)
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Mali-G68 MC4
|Adreno 619
|Оперативная память
|8 ГБ
|8 ГБ
|8 ГБ
|Накопитель
|256 ГБ + MicroSD
|256 ГБ + MicroSD (совмещенный слот)
|128 ГБ + MicroSD (совмещенный слот)
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, Beidou, NFC, Bluetooth 5.0
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 5.2, A2DP, LE GPS, А-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot, Bluetooth 5.1, A2DP, LE, aptX HD, GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, NFC
|Камеры
|Основная: 108 Mп, f/1.8, 1/1.67", 0.64 мкм, PDAF, Laser AF
|Основная: 108 Mп, f/1.9, 26 мм, 1/1.52", 0.7 мкм, PDAF
|Основная: 64 Mg, f/1.8, 26 мм, PDAF
|Широкоугольная: 13 Мп, f/2.2
|Широкоугольная: 8 Mп, f/2.2, 120˚, 1.0 мкм
|Широкоугольная: 8 Mп, f/2.2, 119˚, 16 мм, 1/4.0", 1.12 мкм
|Датчик глубины: 2 Mп, f/2.4
|Макро: 2 Mп, f/2.4, (macro)
|Макро: 2 Mп, f/2.4
|Фронтальная: 16 Мп, 1/2.76", 1.12 мкм
|Фронтальная: 16 Mп, f/2.5, 1/3.06", 1.0 мкм
|Фронтальная: 16 Mп, f/2.1, 26 мм, 1/3.09", 1.0 мкм
|Аккумулятор
|4500 мАч, 120 Вт
|4500 мАч
|5000 мАч, 33 Вт
|Размеры
|163,5x76,7x7,9 мм
|163,7x76,2x8,3 мм
|164,3x75,6x8,5 мм
|Масса
|199 г
|204 г
|195 г
|27 тысяч рублей с акциями на старте продаж, 33 тысячи рублей без акций
|34 тысячи рублей
|24 тысячи рублей
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+
Почти брат-близнец по части технической оснащенности. У него есть и такой же быстрый экран, такая же быстрая зарядка, но только работает это все в совокупности с процессором помощнее. Вместо Helio G96 здесь задействован DImensity 920 c дополнительной системой охлаждения, что делает из него вполне себе игровой смартфон.
Из интересных особенностей стоит отметить звук, настроенный в партнерстве с инженерами из JBL и экран чуть ярче, который может от максимальной яркости в 600-700 кд/м2 разгоняться до вполне флагманских 1200 кд/м2.
При этом, смартфон стоит несколько дешевле героя обзора, но только если покупать его у “серых” ритейлеров и не в такой комплектации, как у героя обзора (версия с 256+8 ГБ памяти обойдется даже несколько дороже). Да и, кажется, это вообще единственный способ приобрести его. Потому что в официальных магазинах такую годноту фиг отыщешь сегодня.
Realme 9 Pro
Тут запросто мог оказаться Realme GT Neo 2, но его актуальная цена в России совсем уж заоблачная. Можно обратиться к AliExpress и найти его там за вменяемые 25 тысяч рублей. Но это сложно, долго ждать, да и подойдет такой вариант только отважным покупателям. Остается отечественная розница и… Realme 9 Pro, построенный на базе Snapdragon 695. Стоит примерно столько же, сколько и Infinix Note 12 VIP. И даже предлагает похожую производительность, которая… годится только для совсем уж простых игр.
Да, есть “игровой” экран на 120 Гц, но работает повышенная герцовка только в системных приложениях и тех утилитах, которые успели оптимизировать под повышенную частоту обновлений. Из хороших новостей: аккумулятор не стали делать кастрированным, но снизили скорость зарядки. Критичино “на бумаге”, но на деле телефон будет заряжаться всего на 15-20 минут больше.
Итого
По сочетанию части характеристик и цены, Infinix Note 12 VIP получился действительно вип-смартфоном. Но это только пока вы не решите поиграть в условный Genshin Impact или не запустите камеру устройства ночью. Но в остальном, смартфон-то действительно нормальный.
Если не знать про камеру и про не самый производительный MediaTek под “капотом”, то смартфон даже не намекнет на то, что он стоит меньше тридцати тысяч рублей. Тут вам и экран с поддержкой с частотой обновлений 120 Гц, и невероятная тактильная отдача вместо вибрации. Если используете смартфон только для связи с коллегами в чате и скроллинга лент социальных сетей, то найти что-то лучше для этих целей будет сложно в современных условиях. Экран большой, его много, но на низкой яркости я умудрился познакомиться с ШИМом. Хотя до этого я не замечал за собой восприимчивости к повышенной частоте. Регулировкой подаваемого напряжения тут тоже не пахнет.
Вообще, хотелось бы, чтобы Infinix переняла опыт Xiaomi и решила наконец-то использовать чипы из линейки Dimensity, которые бы неплохо так расширили возможности камеры (потому что в теории-то сенсор ого-го какой, даже в 8K может). За чип получше можно было простить и зарядку медленнее, если бы стоял такой выбор.
Очень интересно, что покажет Infinix в следующем поколении, потому что эволюционируют они бешеными темпами. И уже достаточно будет исправить небольшое количество недочетов (читайте как “наконец перейти с Helio на Dimensity и поправить алгоритмы камеры”), чтобы превратиться в “убийцу” этих ваших сяом и “реальных я" по соотношению цены и качества.
- Быстрый экран
- Супер-быстрая зарядка
- Красивый
- Настоящая безрамочность по всем четырём граням
- Тактильная отдача вне всяких похвал
- Процессор на 30% медленнее, чем у конкурентов по такой же цене
- Перегрев может не позволить запустить камеру
- Не самое крутое качество фотографий в своем классе