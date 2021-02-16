Мы сравнили количество «мусорных» предустановленных приложений в смартфонах всех производителей

Сказано — сделано. С 1 апреля 2020 года на всех смартфонах, которые официально продаются в России, обязаны быть предустановлены все вот эти жизненно важные лично тебе, читатель, приложения из списка:

Яндекс.Браузер Приложение “Яндекс” Яндекс.Карты Яндекс.Диск Почта Mail.ru ICQ Голосовой ассистент “Маруся” Новости Mail.ru OK Live ВКонтакте Одноклассники MirPay (на Android) Госуслуги МойОфис Документы Kaspersky Internet Security (на Android) Applist.ru

Есть ещё приложения (например, IVI.ru), которые нужно будет предустанавливать на Smart TV, но мы сейчас только о смартфонах.

Как только об этом стало известно, производители смартфонов сказали «в нашей работе мы намерены всегда соблюдать действующее законодательство РФ», что в переводе означает «да нам наплевать, в целом, лишь бы деньги в карман с продаж текли». Поэтому плач Ярославны с «ну вы посмотрите, что творят!» и «довели страну!» пришлось отыгрывать журналистам. Регулярные новости «скоро над новыми смартфонами надругаются!» и прочее в стиле «превратят чистые мобильники в хрен знает что!» периодически всплывает в новостях по сей день.

Драма получилась хорошая, только вот много в ней вранья. Потому, что, во-первых, «эксперты из СМИ», очевидно, расхаживают с айфонами и даже не в курсе, что Android-смартфоны уже сейчас загажены предустановленными приложениями. А во-вторых, так уж получилось, очень многие из приложений, которые навязывают пользователям смартфонов сейчас, входят в список обязательных для предустановки с 1 апреля. И тут у вас возникает вопрос:

Зачем делать приложения обязательными, если их и без того предустанавливали в смартфонах?

Да, набор приложений Яндекса и новости Mail.ru сейчас стоят «из коробки» во многих новых смартфонах. Разница только в том, что до сих пор Яндексу и Мейлу приходилось заносить денежку производителям смартфонов за право красоваться в смартфонах с первого включения. А теперь деньги не потребуются, потому что вместо них производителей мотивируют карательные меры государства за неповиновение и отказ предустанавливать умершую для всех пользователей после прихода WhatsApp «асечку» и замедляющий работу системы мобильный подвид антивируса Касперского.

Но это — наше мрачное будущее, а сейчас мы займёмся другими вещами — проверим циничное настоящее, то есть подсчитаем, в каком объёме производители мобильников зарабатывают, продавая вам засоренные «под потолок» сторонними приложениями смартфоны.

Что и как мы считаем

Вроде бы и так очевидно, но массовую аудиторию переоценивать нельзя, поэтому уточняем:

Речь идёт только об официально продающихся в РФ смартфонах. Поэтому, если ты, Владян, заказал смартфон на Aliexpress/eBay/Computeruniverse/в подвале мелкого магазине из соседнего дома, предустановленные приложения в прошивке твоего смартфона будут другими. Потому что смартфоны эти изначально планировались для продажи в Китае/Европе/США и т.д., но не России.

Проверяем общую загаженность системы и количество обязательных для предустановки приложений в ней. Перевожу на человеческий язык: сколько вам впарили сторонних приложений всего, и какие из них производителям можно простить, потому что «а вот эти нас по закону заставили предустанавливать, просто мы подсуетились заранее». Хотя на самом деле никто не суетился, и на предустановленных приложениях в смартфонах, вышедших до 1 апреля 2021 года, производители «навариваются». Не для того, чтобы делать для вас смартфоны дешевле, дорогие читатели, а чтобы менеджерам российских представительств производителей смартфонов не пришлось переходить с чёрной икры на красную.

Приложения от создателей смартфонов мусором не считаются. Можете как угодно относиться к «Игровым центрам», унылым приложениям для электронной почты вдобавок к стандартному Gmail, видеоредакторам и так далее, но эти приложения сделал производитель смартфона именно для своих смартфонов, а не разместил на рабочем столе за «навар». Учитываем только то, что появилось в смартфонах извне.

В списке не все производители смартфонов в мире, а самые распиаренные. Samsung, Xiaomi, Huawei, Realme, Nokia, Oppo, Sony, Motorola. Можно было бы и больше, но и так получилось наглядно, да и все основные действующие лица на российском рынке присутствуют.

Если от предустановленных приложений можно отказаться, отказываемся. У многих производителей на этапе первоначальной настройки смартфона предлагаются приложения, но можно снять галочки и продолжить на «чистой» системе. Ахахаха, хрена с два! Всё равно будет загажено! Но меньше. И именно такую конфигурацию будем рассматривать как окончательную для подсчёта.

Списки приводим по конкретным моделям смартфонов. В целом, в таком деле, как предустановленные приложения, важна не модель смартфона, а версия оболочки и Android — в зависимости от их новизны, список приложений будет меняться. Все смартфоны из нашего списка современные (продавались во второй половине 2020 года, получали обновления в конце 2020 или начале 2021 года), поэтому условия соблюдены. Кстати, если вы наивно полагали, что только бюджетные модели мобильников «засраны» сторонними приложениями (якобы чтобы сделать дешёвый смартфон ещё дешевле), мы вас огорчим — эти понятия сегодня никак не связаны, а самым засоренным оказался самый дорогой смартфон из тех, которые мы рассматривали.

А вот теперь начнём:

Samsung

Galaxy M21

Один из наиболее напичканных предустановленными приложениями героев статьи. При первичной настройке (с обновлённой прошивкой) Galaxy M21 предлагает аж три варианта набора приложений: расширенный, оптимальный и базовый.