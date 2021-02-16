Мы сравнили количество «мусорных» предустановленных приложений в смартфонах всех производителей
Из-за чего весь сыр-бор
В конце 2020 года Правительство РФ решило яростно-энергично поддержать отечественного производителя. На этот раз не производителей сырья или продуктов, а приложений и интернет-сервисов. Новых методов поддержки, как это обычно бывает, решили не изобретать:
Сказано — сделано. С 1 апреля 2020 года на всех смартфонах, которые официально продаются в России, обязаны быть предустановлены все вот эти жизненно важные лично тебе, читатель, приложения из списка:
- Яндекс.Браузер
- Приложение “Яндекс”
- Яндекс.Карты
- Яндекс.Диск
- Почта Mail.ru
- ICQ
- Голосовой ассистент “Маруся”
- Новости Mail.ru
- OK Live
- ВКонтакте
- Одноклассники
- MirPay (на Android)
- Госуслуги
- МойОфис Документы
- Kaspersky Internet Security (на Android)
- Applist.ru
Есть ещё приложения (например, IVI.ru), которые нужно будет предустанавливать на Smart TV, но мы сейчас только о смартфонах.
Как только об этом стало известно, производители смартфонов сказали «в нашей работе мы намерены всегда соблюдать действующее законодательство РФ», что в переводе означает «да нам наплевать, в целом, лишь бы деньги в карман с продаж текли». Поэтому плач Ярославны с «ну вы посмотрите, что творят!» и «довели страну!» пришлось отыгрывать журналистам. Регулярные новости «скоро над новыми смартфонами надругаются!» и прочее в стиле «превратят чистые мобильники в хрен знает что!» периодически всплывает в новостях по сей день.
Драма получилась хорошая, только вот много в ней вранья. Потому, что, во-первых, «эксперты из СМИ», очевидно, расхаживают с айфонами и даже не в курсе, что Android-смартфоны уже сейчас загажены предустановленными приложениями. А во-вторых, так уж получилось, очень многие из приложений, которые навязывают пользователям смартфонов сейчас, входят в список обязательных для предустановки с 1 апреля. И тут у вас возникает вопрос:
Зачем делать приложения обязательными, если их и без того предустанавливали в смартфонах?
Да, набор приложений Яндекса и новости Mail.ru сейчас стоят «из коробки» во многих новых смартфонах. Разница только в том, что до сих пор Яндексу и Мейлу приходилось заносить денежку производителям смартфонов за право красоваться в смартфонах с первого включения. А теперь деньги не потребуются, потому что вместо них производителей мотивируют карательные меры государства за неповиновение и отказ предустанавливать умершую для всех пользователей после прихода WhatsApp «асечку» и замедляющий работу системы мобильный подвид антивируса Касперского.
Но это — наше мрачное будущее, а сейчас мы займёмся другими вещами — проверим циничное настоящее, то есть подсчитаем, в каком объёме производители мобильников зарабатывают, продавая вам засоренные «под потолок» сторонними приложениями смартфоны.
Что и как мы считаем
Вроде бы и так очевидно, но массовую аудиторию переоценивать нельзя, поэтому уточняем:
- Речь идёт только об официально продающихся в РФ смартфонах. Поэтому, если ты, Владян, заказал смартфон на Aliexpress/eBay/Computeruniverse/в подвале мелкого магазине из соседнего дома, предустановленные приложения в прошивке твоего смартфона будут другими. Потому что смартфоны эти изначально планировались для продажи в Китае/Европе/США и т.д., но не России.
- Проверяем общую загаженность системы и количество обязательных для предустановки приложений в ней. Перевожу на человеческий язык: сколько вам впарили сторонних приложений всего, и какие из них производителям можно простить, потому что «а вот эти нас по закону заставили предустанавливать, просто мы подсуетились заранее». Хотя на самом деле никто не суетился, и на предустановленных приложениях в смартфонах, вышедших до 1 апреля 2021 года, производители «навариваются». Не для того, чтобы делать для вас смартфоны дешевле, дорогие читатели, а чтобы менеджерам российских представительств производителей смартфонов не пришлось переходить с чёрной икры на красную.
- Приложения от создателей смартфонов мусором не считаются. Можете как угодно относиться к «Игровым центрам», унылым приложениям для электронной почты вдобавок к стандартному Gmail, видеоредакторам и так далее, но эти приложения сделал производитель смартфона именно для своих смартфонов, а не разместил на рабочем столе за «навар». Учитываем только то, что появилось в смартфонах извне.
- В списке не все производители смартфонов в мире, а самые распиаренные. Samsung, Xiaomi, Huawei, Realme, Nokia, Oppo, Sony, Motorola. Можно было бы и больше, но и так получилось наглядно, да и все основные действующие лица на российском рынке присутствуют.
- Если от предустановленных приложений можно отказаться, отказываемся. У многих производителей на этапе первоначальной настройки смартфона предлагаются приложения, но можно снять галочки и продолжить на «чистой» системе. Ахахаха, хрена с два! Всё равно будет загажено! Но меньше. И именно такую конфигурацию будем рассматривать как окончательную для подсчёта.
- Списки приводим по конкретным моделям смартфонов. В целом, в таком деле, как предустановленные приложения, важна не модель смартфона, а версия оболочки и Android — в зависимости от их новизны, список приложений будет меняться. Все смартфоны из нашего списка современные (продавались во второй половине 2020 года, получали обновления в конце 2020 или начале 2021 года), поэтому условия соблюдены. Кстати, если вы наивно полагали, что только бюджетные модели мобильников «засраны» сторонними приложениями (якобы чтобы сделать дешёвый смартфон ещё дешевле), мы вас огорчим — эти понятия сегодня никак не связаны, а самым засоренным оказался самый дорогой смартфон из тех, которые мы рассматривали.
А вот теперь начнём:
Samsung
Galaxy M21
Один из наиболее напичканных предустановленными приложениями героев статьи. При первичной настройке (с обновлённой прошивкой) Galaxy M21 предлагает аж три варианта набора приложений: расширенный, оптимальный и базовый.
Здесь бы начислить Самсунгу «штрафных баллов» за то, что приходится в любом случае выбирать «базовый» набор и снимать галочки вместо кнопки «идите лесом со своими рекламными приложениями!». Но мы не станем так делать.
Впрочем, из “полезного” в списке предлагаемых приложений только приложение Вконтакте. Но если продолжить настройку смартфона даже со всеми снятыми галочками, то вам впарят клиент Почты Mail.ru, Яндекс.Дзен, 2ГИС, поисковик Яндекса, пару приложений Microsoft и клиент Facebook. Итого из требуемого списка — три приложения (включая Вконтакте из “расширенного набора”).
|Samsung
|Предустановленные приложения
|Посторонних предустановленных приложений (всего)
|7
|Обязательных для предустановки российских приложений (вариант-минимум)
|2
|Обязательных для предустановки российских приложений (вариант-максимум)
|3
|Список сторонних приложений при "минимальной" установке
|Яндекс, Почта Mail.ru, Яндекс.Дзен, Microsoft Outlook, Microsoft OneDrive, Facebook, 2ГИС
Huawei
Mate 40 Pro
Не знаем, как там будет с выходом независимого от Huawei смартфона Honor V40 в России, но в целом описанное ниже относится и к смартфонам серии Honor 30 и др., а не только к Huawei.
Когда вы запускаете флагманский Huawei (который на момент выхода стоил 90 тысяч рублей, я вам напомню), он скромно выдаёт меню на 18 пунктов, из которых галочками отмечены 9 приложений, причём галочки можно снять.
Думаете, это поможет вам стартовать с не загаженной предустановленным софтом системой? Ага, держите карман шире!
Запускаете рабочий стол и... твою ж дивизию!
На рабочих столах и в папках вас встречают СОРОК ВОСЕМЬ сторонних предустановленных приложений! От логичных и полезных (Microsoft Office в отсутствие Google Docs очень пригодится) до... приложения «Первого канала» (чтобы обмазываться политическими шоу о загнивающем Западе), клиента Tele2 (а если у меня другой оператор?) и... календаря беременности. Да, из 48 приложений 34 — не приложения в полном смысле этого слова, и память не занимают. Это просто ярлыки на их установку: нажимаете, попадаете в магазин AppGallery и начинается скачивание. Но удалять ярлыки всё равно придётся по одному и таким же образом, как полноценные приложения (задержать на них палец, навести в верхнюю часть экрана). И вообще, не слишком ли нагло всё это мне впаривать, если я при установке снял галочки со всех предлагаемых приложений и этим дал понять, что хочу ЧИСТУЮ СИСТЕМУ? Ну хоть Kaspersky ресурсы процессора Kirin 9000 не расходует, и нам том спасибо.
Вообще, если отвлечься от ненависти я эмоций «да я охренею удалять 48 приложений, и это в смартфоне за огромные деньги?!», Huawei можно по-человечески понять: есть много причин, по которым им пришлось предустановить столько софта:
Во-первых, потому что иначе эти приложения могут не найти. Все знают, как выглядит иконка Google Play, и знают, что в ней можно найти новые приложения на установку. А вот внешний вид Huawei AppGallery простым трудящимся пока не примелькался. Сотрудники Huawei по секрету рассказывали, что в первые месяцы, когда начали продаваться смартфоны без сервисов Google, эти смартфоны в России покупали, а потом несли их обратно... но не потому, что были возмущены отсутствием сервисов Google, а потому что хотели поставить эти самые Сбербанк.Онлайн, Яндекс.Карты, Одноклассники, но были не в курсе, что искать их нужно в AppGallery. После того, как людям показывали, как эти приложения ставятся, они, довольные, уходили. С тех пор Huawei перестраховывается и очень многое оставляет на виду.
Во-вторых, разработчики приложений вьют из Huawei верёвки. Чтобы потратить время и силы для создания отдельной версии специально под Huawei (вдобавок к версии для Google Play, которая работает на смартфонах всех других марок), они диктуют Хуавею условия. Мол, «переделаем своё приложение под ваши мобильники, только если оно будет сразу после установки размещаться на виду!». И Huawei приходится на это соглашаться.
Но в этом есть и свой прикол, точнее ирония. Вот смотрите-ка:
Ситуация со всеми остальными производителями смартфонов: российские приложения есть в Google Play, но производители хотят денег за их предустановку в систему. Разработчики жалуются правительству — правительство заставляет производителей предустанавливать приложения на смартфоны.
Ситуация с Huawei: российские приложения пачками установлены прямо на рабочих столах, Huawei сам просит и умоляет переделать приложения из Google Play для своих смартфонов. Какие-то российские разработчики это делают, каким-то лень. Но правительство выкатило список для предустановки приложений, и теперь разработчикам придётся переделывать приложения под Huawei, даже если раньше на смартфоны этой марки у них никаких планов не было.
|Huawei
|Предустановленные приложения
|Посторонних предустановленных приложений (всего)
|48
|Обязательных для предустановки российских приложений (вариант-минимум)
|6
|Обязательных для предустановки российских приложений (вариант-максимум)
|7
|Список сторонних приложений при "минимальной" установке
|2ГИС, Ivi.ru, Яндекс.Карты, Яндекс.Музыка, Яндекс.Чек, Яндекс, Яндекс.Дзен, Booking.com, Сбербанк, Яндекс.Браузер, ВКонтакте, Одноклассники, Почта Mail.ru, Такси Maxim, Спортмастер - ярлык, Lamoda - ярлык, Работа.ру - ярлык, Бургер кинг - ярлык, Росштрафы - ярлык, Едадил - ярлык, Яндекс.Навигатор - ярлык, Яндекс.Go - ярлык, ВТБ Онлайн - ярлык, Госуслуги - ярлык, Альфа-Банк - ярлык, Superjob - ярлык, Aqua Mail - ярлык, File Commander - ярлык, AppGo - ярлык, Мой Tele2 - ярлык, Кинопоиск - ярлык, МТС ТВ - ярлык, Первый канал - ярлык, ReadEra - ярлык, Simpler - ярлык, РИА Новости - ярлык, Шагомер - ярлык, Hello Belly - ярлык, Женский календарь - ярлык, Last Shelter - ярлык, Lords Mobile - ярлык, Garena - ярлык, Clash of Kings - ярлык, Rise of Kingdoms - ярлык, Brain Out - ярлык, Idle Angels - ярлык, Дурак Онлайн - ярлык, Minecraft - ярлык
Realme
Realme 7
Realme, возможно, и рады бы продавать рекламные площади на рабочих столах для приложений, да мало кто покупает. Поэтому список предустановленных приложений выглядит довольно скромно: У китайцев мы нашли только пять навязанных извне приложений — два из них авторства Яндекса.
|Realme
|Предустановленные приложения
|Посторонних предустановленных приложений (всего)
|5
|Обязательных для предустановки российских приложений (вариант-минимум)
|2
|Обязательных для предустановки российских приложений (вариант-максимум)
|2
|Список сторонних приложений при "минимальной" установке
|Яндекс.Браузер, Яндекс, WPS Office, Facebook, WhatsApp
Motorola
Moto G9 Plus
У Моторолы всё ещё скромнее — вам впаривают только Яндекс.Браузер и основное приложение Яндекса. Во всём остальном — "чистый" Android.
|Realme
|Предустановленные приложения
|Посторонних предустановленных приложений (всего)
|2
|Обязательных для предустановки российских приложений (вариант-минимум)
|2
|Обязательных для предустановки российских приложений (вариант-максимум)
|2
|Список сторонних приложений при "минимальной" установке
|Яндекс.Браузер, Яндекс
Sony
Xperia 1 Mark II
В японском флагмане из обязательного для России списка оказался только поисковик “Яндекс”, и больше ничего. Всё остальное только от западных разработчиков, плюс собственные утилиты. С западными вариантами получаем семь навязанных приложений/игр. Кстати, по возможности исключать предустановленные приложения Xperia 1 Mark II вообще оказался самым дружелюбным, за что ему отдельная похвала от нашей редакции. Тут даже стандартные утилиты от Google предлагается докачивать отдельно (Google Play не в счёт) — на случай, если они вам не нужны в качестве предустановленных.
|Sony
|Предустановленные приложения
|Посторонних предустановленных приложений (всего)
|7
|Обязательных для предустановки российских приложений (вариант-минимум)
|1
|Обязательных для предустановки российских приложений (вариант-максимум)
|1
|Список сторонних приложений при "минимальной" установке
|AccuWeather, Booking.com, Call of Duty, Netflix, Facebook, Яндекс, Tidal
Xiaomi
Poco M3 и Redmi Note 9 Pro
Когда мы рассмотрели скриншоты системы с недавно протестированных смартфонов Xiaomi (Mi 10T Pro, Poco M3 и др.), сначала удивились и обрадовались — компанию на чём свет стоит ругают за рекламу в оболочке системы, но вот предустановленных приложений оказалось мало. Взгляните-ка:
А потом мы поняли, в чём подвох! Дело в том, что Xiaomi зачастую выдаёт обзорщикам в России смартфоны с прошивкой для Европы.
Xiaomi делает это для того, чтобы обзорщики посчитали смартфоны не загаженными? Вряд ли. Потому что до нашей сегодняшней статьи никто такими подсчётами не занимался. Просто так получается, что обзорщикам дают тестовые смартфоны ещё до официального их выхода (смартфонов) в России. Поэтому для тестов готовят общие для Европы образцы с прошивкой под ЕС. Они с Google-сервисами, ничем по камерам и остальным меню не отличаются от российских, а какие там приложения будут — дело десятое.
И на этом мы бы могли пропустить Xiaomi, как производителя, по которому нет информации, но так будет нечестно по отношению к остальным вендорам — что они, зря
обоср~ разоблачены? Поэтому вот вам предустановленные приложения «Сяом» на примере Redmi Note 9 Pro с официальной российской прошивкой.
Ну вот, а по тестовым смартфонам с европейской прошивкой казалось, что Xiaomi — ребята благородные. Ан нет — и 24 тысячи рублей за официальный российский Redmi Note 9 Pro просить не стесняются, и приложениями проплаченными его нафаршировать тоже не брезгуют. Зато из "обязательного" списка для РФ тут наличествует только Яндекс. Остальных добавят, судя по всему, в последний момент. Но сотрудничать с российскими любителями проплатить предустановку приложений Xiaomi не против — тут и Lamoda, и Delivery Club, и Спортмастер, и Joom отметились. Да и в целом в смартфоне предустановлено 23 приложения! Это и само по себе дофига (больше только у Huawei, но ему приходится ставить приложения на виду и прогибаться под требования разработчиков), а вкупе с изначальным количеством рекламы в оболочке смартфонов Xiaomi тянет на рекорд! И мы бы не сказали, что это всегда компенсируется какой-то особенно дешевизной смартфонов для конечного покупателя. Радует только то, что часть приложений установлена только в виде ярлыков и встроенную память не занимает.
|Xiaomi
|Предустановленные приложения
|Посторонних предустановленных приложений (всего)
|23
|Обязательных для предустановки российских приложений (вариант-минимум)
|1
|Обязательных для предустановки российских приложений (вариант-максимум)
|1
|Список сторонних приложений при "минимальной" установке
|Яндекс, TikTok, Яндекс.Дзен, Facebook, WPS Office, eBay, Auto.ru, Opera, Aliexpress, Block Puzzle Guardian, Crazy Juicer, Bubble Shooter, Dust Settle, Bubble Story, Likee - ярлык, State of Survival - ярлык, Bigo Live - ярлык, Спортмастер - ярлык, Delivery Club - ярлык, Joom - ярлык, Lamoda - ярлык, Love Sick - ярлык, Удача - ярлык
Oppo
Oppo A52
Чтобы никто не ушёл обиженным, уделим внимание и Oppo. Как и в случае с Realme, уровень загаженности системы в этих мобильниках довольно умеренный. Да, вездесущий Яндекс тут как тут, но предустановлено только пять посторонних приложений, что на фоне ситуации в Xiaomi и Huawei просто детские шалости.
|Oppo
|Предустановленные приложения
|Посторонних предустановленных приложений (всего)
|5
|Обязательных для предустановки российских приложений (вариант-минимум)
|2
|Обязательных для предустановки российских приложений (вариант-максимум)
|2
|Список сторонних приложений при "минимальной" установке
|Яндекс, Яндекс.Браузер, Opera, Soloop, Facebook
Итоговая сравнительная таблица, выводы
А вот наконец то, ради чего мы здесь сегодня собрались — сводная таблица загаженности разных марок смартфонов предустановленными приложениями:
|Производитель
|Навязанных приложений при "чистой" установке
|Huawei
|48
|Xiaomi
|23
|Samsung
|7
|Sony
|7
|Realme
|5
|Oppo
|5
|Motorola
|2
Ни мы, ни вы не вникали, как на самом деле обстоит ситуация, потому что для нас предустановленные приложения и игры — временное неудобство, которое всё равно удалим по мере использования смартфона. Но не забывайте, что производители замечательно «навариваются» на товарных местах таких приложений в прошивке. А вот смартфоны для вас взамен делать дешевле не спешат.
А теперь прошивки будут загажены ещё и приложениями, которое навязало сверху правительство РФ.
Кстати, внедрение закона о предустановленных приложениях хотят отложить из-за недовольства... Яндекса! Того самого Яндекса, который засел в предустановленных приложениях почти на 100% продающихся в России смартфонах сегодня! Злые языки говорят, что Яндекс не хочет быть царицей, а хочет — владычицей морской.
Сейчас производители смартфонов собираются разместить навязанные правительством приложения в меню первой настройки смартфона. Если покупатель не захочет ставить навязанные правительством приложения, он просто снимает галочки и идёт дальше. Злые языки говорят, что Яндекс из-за этого поднял скандал, потому что он якобы хочет в 100% случаев оставаться на рабочем столе пользователя (разумеется, бесплатно, под протекторатом правительства), причём не в одиночку, а целой папкой приложений, расположенных рядом с Google. Наверное, клевещут — разве было когда-нибудь такое, чтобы прекрасный Яндекс когда-либо конкурировал странными способами?
Стоит ли жалеть производителей, которые оказались между двух огней — недовольством пользователей и агрессивными российскими владельцами приложений? Наверное, нет.
С другой стороны, “они первые начали” — мусор в стандартных прошивках давно стал извращённым вариантом нормы, и ладно бы речь шла о фирменных утилитах самих производителей. Взять хоть тот же iPhone, который считается образцово чистым — почему вообще именно Facebook и Twitter уже сто лет как являются соцсетями “по умолчанию”? Я не говорю про "Вконтакте", но даже из западных соцсетей это далеко не единственные. Более того, на момент, когда такие настройки появились в Айфоне, с Facebook ещё более-менее на равных конкурировал MySpace, и, кто знает, может именно из-за айфонов последний в итоге проиграл. Куда смотрят антимонопольные службы? Тут уж действительно можно возмутиться: а почему это им можно, а нам — нет.
Другой вопрос, что производители смартфонов будут теперь делать с “лишними” приложениями — которые в список не входят, но которые они и так предустанавливали по каким-то договорённостям, в том числе, чисто коммерческим. С одной стороны — российским компаниям больше нет нужды платить деньги за то, что они и так будут бесплатно получать по закону. Если им, конечно, повезло попасть в список. С другой стороны — тем, кто в список не попал, будет сложнее договориться о предустановке своего приложения даже за деньги — всё-таки, есть некий предел особенно для бюджетных смартфонов, где даже свободной памяти и без того не очень много.
В любом случае, у вас теперь есть ещё один полубесполезный рейтинг. Который мы, возможно, дополним, когда обязательные приложения для России войдут в силу, а производители перетряхнут (и перепродадут) вакантные места в прошивках заново.