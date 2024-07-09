Игровой смартфон не обязан стоить дорого: Infinix GT 20 Pro

Хочу только отметить, что в 2024 году игровой смартфон — это уже не смартфон с самым навороченным железом. Возможно, у кого-то это вызовет когнитивный диссонанс — мол, как так? Ну, для примера можно посмотреть на игровые консоли: самая популярная игровая консоль Nintendo Switch, которая (как и игры для неё) продаётся гораздо активнее PlayStation 5 и Xbox Series X. Или посмотрите на рейтинг видеокарт в Steam — там совсем недавно в топе RTX 3060 пришла на смену 1660. Но и RTX 3060 — далеко не суперпроизводительная видеокарта.

В общем, в большинстве своём люди не играют на топовом железе — и потому, что оно дорогое, и потому, что нет смысла каждый год обновлять. А в случае смартфонов и потому, что на маленьком экране крутую графику всё равно не рассмотришь, да и игры оптимизируют именно про среднестатистические смартфоны, чтобы охватить как можно бОльшую аудиторию, а не под самые-самые (которые самые дорогие, самые горячие, и работают меньше всех по автономности).

Более того! Даже если у вас супер-мега-топовый смартфон, то не всякая навороченная 3D-игра даст вам возможность играть в более чем 30 FPS. Просто потому, что разработчики этой игры не учитывали само существование такого смартфона, воспринимая его как статистическую погрешность.

«Так а что же тогда делает смартфон игровым?» — спросите вы. Ответ прост: в первую очередь — конечно же маркетинг. Причём супер-навороченных смартфонов это тоже касается.

Впрочем, дополнительно Infinix предлагает ещё несколько полезных штук вроде обходного питания: можно играть на подключённом к зарядке смартфоне, и он не будет заряжаться (точнее, будет заряжаться очень медленно). Это сделано для того, чтобы от быстрой зарядки смартфон не нагревался дополнительно, и не было бы тротлинга, который бы приводил к снижению производительности. Ну и чтобы аккумулятор не изнашивать почём зря.

Ну и ещё Infinix сотрудничают с производителями трендовых игр, и потому например у них в PUBG высокая частота кадров разблокирована сразу, а не после ковыряния в меню.