Игровой смартфон не обязан стоить дорого: Infinix GT 20 Pro

Игровой смартфон не обязан стоить дорого: Infinix GT 20 ProНо будет ли он тогда хорош за пределами игр?
Пути китайских брендов неисповедимы. Вот есть у нас Infinix Note 40 Pro — смартфон за 25 тысяч рублей с хорошей камерой, 70 Вт проводной зарядкой и, чего нет у конкурентов, 20 Вт беспроводной зарядкой. А у игрового Infinix GT 20 Pro лишь 45 Вт проводная зарядка и нет беспроводной.
Или вот другой момент, о котором: по сути, Infinix GT 20 Pro и Tecno Camon 30 Pro — это почти один и тот же смартфон (размер и частота дисплея, процессор, близкие габариты корпуса и т.д.), но с разным набором камер и внешностью. И за другую камеру Tecno захотели почти 10 тысяч рублей сверху… При этом, если у Tecno упор именно на камеру, то серия Infinix GT традиционно позиционируется как игровая. А железо — такое же.
Внешний вид
Infinix GT 20 Pro наследует внешность Infinix GT 10 Pro, их даже можно спутать. Брутальное оформление задней спинки — хоть без комплектного бампера, хоть с ним — действительно выглядит стильно и по-игровому.
Не люблю писать эти шаблонные фразы в обзорах, но на этот раз всё же скажу, но смартфон реально удобно держать в руке. Он не выскальзывает, не перевешивает, и не въедается гранями в ладонь.
Придраться во внешности можно к трём вещам: первое — якобы металлическая окантовка явно не металлическая. А значит, рано или поздно она облезет. Да и в месте вырезов она выглядит немного «дёшево» если приглядываться. Можно, конечно, и не приглядываться, но скорее всего именно в тех местах она и начнёт облезать.
Второе — USB-C разъём расположен на нижнем торце не симметрично. Впрочем, у Apple сейчас такая же фигня именно с USB-C разъёмом. У соплатформенного Tecno Camon 30 Pro, например, такой проблемы нет.
Третье: закругления экрана не совпадают с закруглениями корпуса. Общая проблема большинства смартфонов на Android.
Кнопки находятся на правом боку: питание и качелька громкости. А сканер отпечатков пальцев встроен в экран.
Экран и интерфейс
Экран Infinix GT 20 Pro имеет пиковую яркость аж 1300 кд/м2 и максимальную частоту обновления 144 Гц, при этом в настройках можно выбрать и 120 Гц. Как мне кажется, 120 Гц лучше т.к. вся анимация в приложениях рассчитана обычно либо на 60 к/с, либо на 120 к/с, т.е. на числа, кратные 120, и не кратные 144.
|Infinix GT20 Pro
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|565/2,22 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|4,72
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,3
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7500-8000К
В целом экран плюс-минус аналогичен Tecno Camon 30 Pro, но у Tecno цветопередача лично мне понравилась больше.
Интересно, что именно для Infinix GT 20 Pro подобрана и тема интерфейса по умолчанию: она включает фоновую картинку из PUBG, а также стилизованные иконки всех приложений.
Производительность и автономность
Смартфон работает на SoC MediaTek MediaTek Dimensity 8200 Ultimate — как и Tecno Camon 30 Pro. Из минусов: Infinix GT 20 Pro доступен только с накопителем на 256 Гбайт, что для игрового смартфона всё-таки маловато. Игры нынче даже на мобильниках «весят» немало.
Хочу только отметить, что в 2024 году игровой смартфон — это уже не смартфон с самым навороченным железом. Возможно, у кого-то это вызовет когнитивный диссонанс — мол, как так? Ну, для примера можно посмотреть на игровые консоли: самая популярная игровая консоль Nintendo Switch, которая (как и игры для неё) продаётся гораздо активнее PlayStation 5 и Xbox Series X. Или посмотрите на рейтинг видеокарт в Steam — там совсем недавно в топе RTX 3060 пришла на смену 1660. Но и RTX 3060 — далеко не суперпроизводительная видеокарта.
В общем, в большинстве своём люди не играют на топовом железе — и потому, что оно дорогое, и потому, что нет смысла каждый год обновлять. А в случае смартфонов и потому, что на маленьком экране крутую графику всё равно не рассмотришь, да и игры оптимизируют именно про среднестатистические смартфоны, чтобы охватить как можно бОльшую аудиторию, а не под самые-самые (которые самые дорогие, самые горячие, и работают меньше всех по автономности).
Более того! Даже если у вас супер-мега-топовый смартфон, то не всякая навороченная 3D-игра даст вам возможность играть в более чем 30 FPS. Просто потому, что разработчики этой игры не учитывали само существование такого смартфона, воспринимая его как статистическую погрешность.
«Так а что же тогда делает смартфон игровым?» — спросите вы. Ответ прост: в первую очередь — конечно же маркетинг. Причём супер-навороченных смартфонов это тоже касается.
Впрочем, дополнительно Infinix предлагает ещё несколько полезных штук вроде обходного питания: можно играть на подключённом к зарядке смартфоне, и он не будет заряжаться (точнее, будет заряжаться очень медленно). Это сделано для того, чтобы от быстрой зарядки смартфон не нагревался дополнительно, и не было бы тротлинга, который бы приводил к снижению производительности. Ну и чтобы аккумулятор не изнашивать почём зря.
Ну и ещё Infinix сотрудничают с производителями трендовых игр, и потому например у них в PUBG высокая частота кадров разблокирована сразу, а не после ковыряния в меню.
И ещё один минус: автономность у Infinix GT 20 Pro так себе, но вполне на уровне смартфонов Infinix. Свободно дышащий (в отличие от аналогичного Tecno) и довольно мощный (выше среднего, как вы видите по замерам производительности выше) процессор требует жертв.
Камера
Вообще, Infinix всегда были не про камеры. Взять тот же недавний Infinix Note 40 Pro — в целом камера приличная, но не претендующая на лучшее качество за свои деньги. И всего один модуль — никакого сверхширика или телевика. У GT 20 Pro ровно та же история: здесь только один 108 Мп модуль, причём, точно такой же, как и в Note 40 Pro 4G — Samsung HM6 ISOCELL. Такая же камера, кстати, установлена в Xiaomi Redmi Note 13 5G, Tecno Spark 20 Pro, Realme 10 Pro+, Honor X9b или Xiaomi Poco M6.
Вообще, это довольно приличный модуль, ещё и оптическая стабилизация есть (в отличие от большинства смартфонов на этом же сенсоре), но пост-обработка иногда выдаёт странные цвета, особенно на видео.
Если повезёт и освещения в кадре много, то может даже получаться неплохой цифровой зум. Но в условиях плохого освещения там лютое мыло.
Селфи-камера весьма чёткая, к ней вообще никаких претензий.
Благодаря крутому процессору Infinix GT 20 Pro умеет снимать видео в 4K/60, тогда как Note 40 Pro 4G (с точно такой же, напомню, камерой) — только в 1440/30. Но электронная стабилизация здесь работает плохо (а оптическая, напомню, для видео практически бесполезна). Зато со штатива или гимбла видео будет по качеству близким к флагманам.
Конкуренты
|Infinix GT 20 Pro
|Tecno Camon 30 Pro
|Realme 12 Pro
|Операционная система
|Android 14 + XOS 14
|Android 14 + HIOS 14
|Android 13 + Realme UI 5.0
|Экран
|6,78’’, 1080x2436 пикс., 388 ppi, AMOLED 144 Гц
|6,78’’, 1080x2436 пикс., 393 ppi, AMOLED 144 Гц
|6,7’’, 1080x2412 пикс., 20:9, AMOLED 120 Гц, 394 ppi
|Процессор
|MediaTek Dimensity 8200 Ultimate, 1x Cortex-A78 3,1 ГГц + 3x Cortex-A78 3,0 ГГц + 4x Cortex-A55 2,0 ГГц
|MediaTek Dimensity 8200 Ultimate, 1x Cortex-A78 3,1 ГГц + 3x Cortex-A78 3,0 ГГц + 4x Cortex-A55 2,0 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, 4х Cortex-A78 2,2 ГГц + 4х Cortex-A55 1,8 ГГц
|Графика
|Mali-G610 MC6
|Mali-G610 MC6
|Adreno 710
|Оперативная память
|8/12 Гбайт
|12 Гбайт
|8/12 Гбайт
|Накопитель
|256 Гбайт
|256/512 Гбайт
|128/256/512 Гбайт
|Связь
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6), Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, BeiDou, IR, FM
|5G, NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, BeiDou, IR, FM
|5G, NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6), Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основная: 108 Мп f/1,8 OIS + 2 Мп (макро) + 2 Мп (сенсор глубины), качество видео: до 4K@60 FPS, Фронтальная: 32 Мп f/2,2
|Основная тройная: 50 Мп f/1,9 OIS + 50 Мп f/2,2 (сверхширик) + 2 Мп (сенсор глубины), качество видео: до 2160@60 FPS, Фронтальная: 50 Мп f/2,5
|Основная тройная: 50 Мп f/1,8 OIS + 32 Мп f/2,0 (зум 2х) OIS + 8 Мп f/2,2 (сверхширик), качество видео: до 2160@30 FPS, фронтальная: 16 Мп f/2,4
|Аккумулятор
|5000 мАч
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|45 Вт
|70 Вт
|67 Вт
|Беспроводная зарядка
|нет
|нет
|нет
|Размеры
|164,3х75,4х8,2 мм
|164х74,5х7,7 мм
|161,5x74x8,8 мм
|Масса
|194 г
|188,6 г
|190 г
|Класс защиты
|IP54
|IP53
|нет
|Цена
|от 37 тысяч рублей
|от 45 тысяч рублей (256 Гбайт)
|от 37 тысяч рублей (256 Гбайт)
Tecno Camon 30 Pro
На всякий случай напомню, что Tecno и Infinix входят в один конгломерат. Посему и смартфоны у них часто получаются похожими, но с разным позиционированием.
Tecno строит из себя более премиального производителя (в большинстве случаев безосновательно и просто за счёт накрутки цены на модели одинакового с Infinix уровня, но не всегда), но «железо», как можно видеть, у смартфонов идентичное. Отличаются только камеры: у Tecno 50 Мп модуль, есть сверхширик, а селфи-камера умеет снимать видео в 4K/60. Ещё там более мощная зарядка — 70 Вт вместо 45 Вт у GT 20 PRo. Ну и внешность более универсальная.
Из минусов: в Tecno сильнее нагревается и более существенно замедляется (со 100% до 73% производительности, Infinix в аналогичном случае сохраняет 81% производительности) процессор. Но при этом Infinix и разряжается под нагрузкой быстрее — как раз из-за того, что процессор не «задушен» и способен дольше работать при ударных нагрузках.
Realme 12 Pro
Конкурент от Realme стоит столько же, сколько и Infinix GT 20 Pro, но процессор у него слабее. Зато камера там Sony IMX882, которая всё же снимает более качественно, чем самсунговский модуль у Infinix, ну и тоже присутствует сверхширик.
По автономности Realme впереди планеты всей за счёт хитрого «удушения» фоновых приложений так, чтобы они продолжали слать уведомления и вы не жаловались на то, как их «оптимизировали».
Опять же, это тоже не игровой смартфон, а менее мощный смартфон с упором на камеру.
Из игровых и умеренных по цене я бы посоветовал Vivo iQOO Neo 9 на Snapdragon 8 Gen 2, но с тех пор, как китайцы на AliExpress и Ozon Global начали брезговать отправлять свои товары в Россию, цены на этот смартфон взлетели с 26-28 тысяч до 45-50 тысяч рублей, и по такой цене смартфон с проблемной (глушатся фоновые уведомления не китайских приложений) CN-прошивкой покупать уже не очень интересно.
Ну и не забывайте про Xiaomi Poco F5, его всё ещё продают в сетевых магазинах.
Стоит столько же, производительность и автономность тоже близки. Xiaomi быстрее заряжается, в нём есть сверхширокоугольная камера. Но основная камера ощутимо менее качественная, да и селфи-камера не дотягивает тоже. Разве что найдёте его резко дешевле, чем Infinix, но по обозначенным выше бойкотам от китайцев вы найдёте Poco F5 минимум за 34 тысячи рублей на Ozon Global при том, что в DNS с нормальной российской гарантией его продают за 33 тысячи.
Итого
В целом, Infinix GT 20 Pro — весьма приличная модель, но всё же игровое позиционирование значительно ограничивает его аудиторию. Вряд ли хрупкая девушка станет ходить с таким брутальным телефоном — ей больше подойдут смартфоны с упором на качество камеры.
С другой стороны, и брутальность GT 20 Pro скорее показная — блестящая окантовка «под металл» всё портит именно тем, что слишком хорошо видно, что это не металл, да и чехол всего лишь пластиковый.
Ещё сильно не хватает сверхширика. То, что зарядка менее мощная, чем в камерафонах и то, что беспроводной зарядки нет, ещё объяснимо — хорошее охлаждение (чтобы процессор не перегревался) требует свободного места в корпусе.
В остальном, хороший вариант для тех, кому нужен «просто хороший смартфон, чтобы камера нормальная, не тормозил, и чтобы игры современные тянул».
- Хорошая производительность
- Приличный экран
- Неплохая камера
- Адекватная цена
- Автономность так себе
- Нет сверхширика
- Зарядка могла быть помощнее