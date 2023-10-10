Что вы получаете при покупке «тюнингованного с завода» смартфона среднего класса

В общем, к экрану Infinix GT 10 Pro нет никаких претензий — это объективно один из лучших экранов на рынке, да за такие деньги. Разве что, пиковая яркость у него “всего” 900 кд/м2, вот у Realme GT Neo 3T было 1300 кд/м2, но в реальности вы эту пиковую яркость увидите, разве что, в самолёте, когда Солнце будет сбоку в окно светить.

Ну и интерфейс мне тоже понравился. Во-первых, никакого тут вырвиглазного зелёного (да, я знаю, что тему можно менять). Во-вторых, реально ничего лишнего.

Производительность и автономность

Вот мы и дошли до самого главного — различия в “железе”. В Infinix GT 10 Pro стоит точно такой же процессор, как и в Infinix Note 30 VIP — MediaTek Dimensity 8050. Это, по сути,переименованный Dimensity 1300. Правда, по объёму памяти варианты в продаже только с 8 Гбайт, тогда как у Note 30 VIP бывают модели и с 12 Гбайт. Да, вы можете в любом случае расширить память через настройки, но это не то.

Ещё GT 10 Pro поставляется с зарядкой “всего” на 45 Ватт вместо 68 у “випа”, а также тут отсутствует беспроводная зарядка.

Получается, GT 10 Pro — это упрощённая версия Note 30 VIP? Не совсем.

Во-первых, в GT 10 Pro “вычистили” оболочку, убрав весь мусор, которого в оболочке Infinix обычно очень много (см. скрины в предыдущем параграфе). Кстати, в том числе за этот минимализм GT 10 Pro мне и понравился.