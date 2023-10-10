Что вы получаете при покупке «тюнингованного с завода» смартфона среднего класса

Что вы получаете при покупке «тюнингованного с завода» смартфона среднего классаInfinix GT 10 Pro
Давайте сразу разберёмся с главным: Infinix GT 10 Pro — это спецверсия Infinix Note 30 VIP. Габариты, процессор, экран, память, аккумулятор — всё прям точно такое же, и казалось бы, какой смысл в этом обзоре, если обзор Note 30 VIP мы уже делали? Всё дело в том, что GT 10 Pro — это одновременно и улучшенный, и... в чём-то даже и ухудшенный вариант Note 30 VIP. Но в чём и на сколько — тема сегодняшней длинной статьи.
Вообще, обзорщикам обычно такое лучше не писать (обвинения в продажности через 3... 2... 1...), но я всё-таки скажу: Infinix GT10 Pro — первый смартфон от Infinix, который мне действительно понравился. Впрочем, Note 30 VIP тестировал не я, так что, кто знает — может быть и он бы мне “зашёл”. И под “понравился” я имею ввиду общее впечатление от всех составляющих гаджета. Скажем… Если бы меня спросили, какой телефон я посоветую с бюджетом в 30 тысяч рублей, то Infinix GT 10 Pro уже был бы одним из вариантов.
Внешний вид
Вот чисто внешне мне смартфоны Infinix уже давно нравятся. В меру молодёжный, в меру строгий дизайн, удобные прямые грани, но без острых углов, за которые было бы неудобно держать смартфон.
Выглядит приятно, пользоваться тоже удобно
Все кнопки — на правом боку. Там и качелька громкости, и кнопка питания/блокировки.
На нижнем торце — разъём USB-C и (спасибо, что живой) 3,5-мм выход на гарнитуру. Правда, в российской рознице гарнитуры в комплекте не будет.
Задняя спинка украшена многослойным узором в стиле экзотического Nothing Phone (есть такой смартфон от создателей компании OnePlus). Я говорю “многослойным” потому, что это не просто рисунок — я бы сказал, больше даже похоже на коллаж или аппликацию. Выглядит симпатично, хотя и немного “игрушечно”.
Экран
Ранее я постоянно ругал экраны Infinix за “синюшность”. Компания всегда стремилась к большому запасу яркости, но реализовывала это через “ловкость рук”, завышая “температуру” белого, что вообще-то не очень полезно и для глаз, и для биоритмов человека. К примеру, за час-два до сна, уж если вы смотрите в экран, то это должен быть “пожелтевший” экран, с низкой “температурой” белого.
|Inxinix GT10 Pro
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|512/4,1 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|4,62
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7500K
Так вот: уже “из коробки” Infinix GT 10 Pro сочетает в себе и повышенный запас яркости, и адекватный баланс белого, а также в целом очень приятную цветопередачу. Ближайший аналог по всем пунктам — Tecno Camon 20 Premier (тут в самый раз снова вспомнить, что Infinix и Tecno — это один конгломерат, но на самом деле устройства у них обычно очень разные).
В общем, к экрану Infinix GT 10 Pro нет никаких претензий — это объективно один из лучших экранов на рынке, да за такие деньги. Разве что, пиковая яркость у него “всего” 900 кд/м2, вот у Realme GT Neo 3T было 1300 кд/м2, но в реальности вы эту пиковую яркость увидите, разве что, в самолёте, когда Солнце будет сбоку в окно светить.
Ну и интерфейс мне тоже понравился. Во-первых, никакого тут вырвиглазного зелёного (да, я знаю, что тему можно менять). Во-вторых, реально ничего лишнего.
Производительность и автономность
Вот мы и дошли до самого главного — различия в “железе”. В Infinix GT 10 Pro стоит точно такой же процессор, как и в Infinix Note 30 VIP — MediaTek Dimensity 8050. Это, по сути,переименованный Dimensity 1300. Правда, по объёму памяти варианты в продаже только с 8 Гбайт, тогда как у Note 30 VIP бывают модели и с 12 Гбайт. Да, вы можете в любом случае расширить память через настройки, но это не то.
Ещё GT 10 Pro поставляется с зарядкой “всего” на 45 Ватт вместо 68 у “випа”, а также тут отсутствует беспроводная зарядка.
Получается, GT 10 Pro — это упрощённая версия Note 30 VIP? Не совсем.
Во-первых, в GT 10 Pro “вычистили” оболочку, убрав весь мусор, которого в оболочке Infinix обычно очень много (см. скрины в предыдущем параграфе). Кстати, в том числе за этот минимализм GT 10 Pro мне и понравился.
Во-вторых, компания договорилась с разработчиками игр PUBG Mobile, MLBB, Standoff 2 и Free Fire!, чтобы эти игры работали на GT 10 Pro с частотой кадров до 90 fps (честно говоря, не понимаю, почему бы всем мобильным играм не иметь опции разблокировки FPS, что в этом такого-то?). Стабильных 90 FPS, впрочем, ждать не стоит.
В третьих… Я не знаю, почему, но мой тестовый образец “выбивал” в некоторых бенчмарках больше баллов, чем те же Note 30 VIP у других обзорщиков. Если что, я запускаю тесты всегда несколько раз (разумеется, с большими паузами между ними, чтобы смартфон успел остыть, и с перезагрузкой), и просмотрел штук 10 обзоров. Как минимум в AnTuTu у большинства обзорщиков Note 30 VIP почему-то держится ниже 700 тысяч баллов (даже на моделях с 12 Гбайт, хотя вряд ли это вообще влияет, скорее влияла бы скорость памяти), а у меня минимальная оценка была 740 тысяч. Также есть заметная разница в бенчмарке 3D Mark Wild Life Unlimited. Выходит, процессор разогнали?
И разве что картина тротлинга процессора — ну прям один-в-один как у других.
По аккумулятору, впрочем, получилось уже слабее — по крайней мере, в наших тестах. Мой Infinix GT 10 Pro проработал в среднем меньше, чем Note 30 VIP у Игоря. Но это не такая уж большая разница, на самом деле. Честно говоря, от нашего графика с временем автономной работы пока всё меньше толку — разве что какая-нибудь модель не будет существенно выбиваться в бОльшую или в меньшую сторону. А большинство смартфонов, при этом, работают плюс-минус одинаково, вся разница не такая уж и большая, да и 5000 мАч — самая популярная нынче в мире Android ёмкость аккумулятора.
Камера
В Infinix GT 10 Pro используется точно такой же модуль камеры, как и в Infinix Note 30 VIP (а ещё в Realme 11, Xiaomi 12T, Realme 10 Pro+, Infinix Note 30, Realme 9, Samsung Galaxy M53...) — 108-мегапиксельный сенсор Samsung HM6. Сама по себе камера неплохая, разве что, она, по сути, одна. Двухмегапиксельные “макро” и “сенсор глубины” не считаем. Сверхширика тут явно не хватает.
Цветопередача местами "сбоит", особенно если включать ИИ-улучшайзеры, но это не так уж критично. Скорее проблема в муаре на снимках с электронным табло — это какие-то дефекты алгоритмов съёмки.
Ночью ситуация хуже — в первую очередь, из-за отсутствия нормального оптического стабилизатора. Если не удерживать смартфон супер-стабильно (а ещё желательно дыхание задержать), высока вероятность, что снимок получится размазанным.
32-мегапиксеольная камера тоже скорее радует, чем нет. Разве что, красного многовато в оттенках кожи.
А вот качество видео довольно унылое. В FullHD и 60 к/c явно косячит электронный стабилизатор — у тех же Realme он работает намного лучше. Тут всё равно слишком много тряски.
В 4K стабилизация не работает вообще, а ночью при этом настолько увеличивается выдержка, что записи видео похожи на какой-то трип под веществами.
Конкуренты
|Infinix GT 10 Pro
|Tecno Camon 20 Premier
|Realme 11 Pro+
|Операционная система
|Android 13 + XOS13
|Android 13 + HIOS 13
|Android 13 + Realme UI 4.0
|Экран
|6,67’’, 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED 120 Гц, 395 ppi
|6,57’’, 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED 120 Гц, 395 ppi
|6,7’’, 1080x2412 пикс., 20:9, AMOLED 120 Гц, 394 ppi
|Процессор
|Mediatek Dimensity 8050, 1x Cortex-A78 3,0 ГГц + 3x Cortex-A78 2,6 ГГц + 4x Cortex-A55 2,0 ГГц
|Mediatek Dimensity 8050, 1x Cortex-A78 3,0 ГГц + 3x Cortex-A78 2,6 ГГц + 4x Cortex-A55 2,0 ГГц
|Mediatek MT6877V Dimensity 7050, 2х Cortex-A78 2,6 ГГц + 6x Cortex-A55 2,0 ГГц
|Графика
|Mali-G77 MC9
|Mali-G77 MC9
|Mali-G68 MC4
|Оперативная память
|8 Гбайт
|8 Гбайт
|8/12 Гбайт
|Накопитель
|256 Гбайт
|512 Гбайт
|128/256/512 Гбайт
|Связь
|5G, NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6), Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|5G, NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BeiDou, FM
|5G, NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6), Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основная тройная: 108 Мп f/1,8 + 2 Мп (макро) + 2 Мп (сенсор глубины), качество видео: до 2160@30 FPS, фронтальная: 32 Мп f/2,5
|Основная тройная: 50 Мп f/1,8 + 108 Мп (сверхширик) f/2,2 + 2 Мп (сенсор глубины) f/2,4, качество видео: до 2160@30 FPS, фронтальная: 32 Мп f/2,5
|Основная тройная: 200 Мп f/1,7 + 8 Мп f/2,2 (сверхширик) + 2 Мп (сенсор глубины) f/2,4, качество видео: до 2160@30 FPS, фронтальная: 32 Мп f/2,5
|Аккумулятор
|5000 мАч
|5000 мАч
|5000 мАч
|Размеры
|162,7x75,9x8,1 мм
|161,9x74,3x7,8 мм
|161,7x73,9x8,2 мм
|Масса
|187 г
|202,5 г
|183 г
|Класс защиты
|нет
|нет
|нет
|Цена
|28 тысяч рублей (26 тысяч в редких случаях)
|~ 34 тысяч рублей
|~ 35 тысяч рублей
Tecno Camon 20 Premier
Tecno Camon 20 Premier — это почти полная копия Infinix GT 10 Pro, только тяжелее и компактнее (одновременно, да). Главная особенность смартфона — за 34 тысячи рублей производитель предлагает сразу 512 Гбайт ёмкости накопителя, причём это единственная опция. Камера в некоторых случаях показывает себя лучше, а иногда разница околонулевая. Зато есть сверхширокоугольный объектив (доп.камера).
Realme 11 Pro+
У Realme качественнее камера (её 200 мегапикселей хватает, чтобы заменить оптический зум, ну почти), но в остальном модель слабее. Медленнее процессор, да ещё и экран закруглён по краям — лично мне такое не нравится, это ухудшает эргономику и повышает вероятность разбить экран. В целом, я обычно за Realme, но 11-е поколение получилось несколько… странным. Особенно учитывая прямых конкурентов по цене.
Но да, у Realme 11 Pro+ тоже есть сверхширик.
Итого
Заявленная официальная розничная цена Infinix GT 10 Pro — 33 тысячи рублей, но по факту сейчас его продают по “временной промо-цене” (которая стала из временной постоянной) за 28 тысяч. промо-акции в первые дни можно будет его взять за 28 тысяч. И это… не так уж дёшево, потому что за 28–29 тысяч вот прямо сейчас можно найти Infinix Note 30 VIP с 8 Гбайт ОЗУ, т.е. аппаратный клон GT 10 Pro, только в нём ещё и будет беспроводная зарядка, да и проводная у него мощнее — 68 Ватт вместо 45 Вт у GT 10 Pro.
Из плюсов на стороне GT 10 Pro — более “чистая” оболочка и, кто знает, возможно из-за этого (а также разгона процессора) более высокие оценки в некоторых бенчмарках. Но если и в прошивку Note 30 VIP завезут оптимизацию — эта разница полностью нивелируется.
Сам по себе Infinix GT 10 Pro — смартфон хороший, необычный внешне. Но Россия — это всё же ещё не страна любителей “жёстко рубиться” в киберспортивные игры на смартфонах, как Китай (рубиться-то у нас рубятся, но на ПК и консолях), чтобы эти преимущества сыграли заметную роль. Получается эдакий “коллекционный” молодёжный смартфон (у всех смартфоны как смартфоны, а у меня — спецверсия!), наподобие ноутбуков Asus Lamborghini и Acer Ferrari из начала двухтысячных. Практической пользы мало, зато красиво и запоминается, в отличие от сотен “просто ноутбуков”.
В общем, своих денег стоит, но если вы из тех, кто напяливает чехол на заднюю крышку, для вас будет выгоднее взять Infinix Note 30 VIP. Или кого-то из его конкурентов в этой статье.
- Отличный экран
- Эрогономика
- Хорошее соотношение производительность/цена
- Нет беспроводной зарядки
- Нет сверхширокоугольного объектива
- Нет оптического стабилизатора